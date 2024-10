19:54 Análisis: es simplista creer que Ucrania puede mantener su ritmo actual

Para obtener la ventaja en el campo de batalla contra Rusia, Ucrania debe emplear "técnicas no ortodoxas", asegura Dmytro Schmajlo, cofundador y director ejecutivo del centro de pensamiento estratégico "Ukrainian Security and Cooperation Center" con sede en Kyiv. Esto implica ataques de largo alcance, como ataques de artillería y misiles. Al emplear estas tácticas durante la contraofensiva de otoño de 2022, Ucrania podría haber disruptivo las rutas logísticas y bases rusas durante varios meses, obligando a las tropas rusas a retirarse de partes de las regiones de Kherson y Kharkiv. Según Schmajlo, la fuerza militar de Ucrania en personal es insuficiente en comparación con la de Rusia. Por lo tanto, el enfoque está en disruptivo la logística del enemigo y atacar el "corazón" del complejo militar-industrial que hay detrás. Actualmente, Ucrania está utilizando sus drones de largo alcance desarrollados localmente para atacar objetivos situados en territorio ruso, a más de 1000 kilómetros de distancia. Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, esto demuestra la capacidad de Ucrania para lanzar ataques en suelo ruso; sin embargo, las armas de precisión occidentales con un alcance más amplio infligirían significativamente más daño. La alianza occidental es reacia a autorizar el uso de armas occidentales para este propósito debido a las preocupaciones de escalada del conflicto. Según Schmajlo, su despliegue podría tener un impacto significativo en la situación en las líneas del frente en unos pocos meses.

19:20 Röttgen: "Una solución política requiere un prerequisite militar" El político alemán de la CDU, Röttgen, reduce las expectativas de una paz rápida. "La diplomacia solo tendrá una oportunidad cuando Putin comprenda que no puede lograr nada a través de la guerra", dice Röttgen a "Der Spiegel". Critica que el Occidente no está haciendo suficiente para lograr esto. "Se requerirá una solución política. Sin embargo, tendrá un prerequisite militar: No implica la recuperación de todos los territorios ucranianos. Más bien, requiere que Ucrania adquiera una ventaja militar hasta que Putin comprenda: No hay nada más que ganar a través de la guerra". Para lograr esto, Ucrania necesita un apoyo continuo y efectivo.

18:36 Ucrania: Se han limpiado más de medio millón de bombas y minas desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia, los equipos de desminado de Ucrania han identificado y neutralizado más de 533,200 dispositivos explosivos. Han limpiado 148,858 hectáreas de tierra de minas y 4,018 bombas aéreas. En las últimas 24 horas, las unidades del servicio de emergencia del estado abordaron 173 llamadas y neutralizaron y eliminaron 293 dispositivos explosivos, incluyendo dos bombas aéreas. Las regiones más afectadas fueron Kharkiv (35,815 veces), Kherson (16,560 veces), Donetsk (14,826 veces), Kyiv (11,393 veces), Mykolaiv (9,360 veces), Chernihiv (6,948 veces) y Sumy (4,425 veces). Ucrania es el país más minado del mundo. Los expertos del Ministerio de Defensa de Ucrania han limpiado 30,000 kilómetros cuadrados de tierra de minas en los últimos dos años - un área del tamaño de Bélgica o Moldavia. Desde 2022, aproximadamente 174,000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano han sido contaminados con explosivos.

17:54 El antiguo Secretario General de la OTAN, Stoltenberg: Ucrania podría unirse a la alianza a pesar de la ocupación rusa El antiguo Secretario General de la alianza de defensa, Jens Stoltenberg, sugiere un método alternativo para que Ucrania se una a la OTAN antes del cese de las hostilidades con Rusia. Si bien se espera que Ucrania se una a la OTAN después de la conclusión del conflicto, con el objetivo de recuperar todo su territorio, Stoltenberg propone que Ucrania podría unirse antes. La región de Ucrania considerada territorio de la OTAN no necesita ser necesariamente el borde internacionalmente reconocido. "Se necesita una línea que determine cuándo entra en vigor el artículo 5, y Ucrania debe controlar todo el territorio hasta esa frontera", explica Stoltenberg. El artículo 5 es la cláusula de defensa que obliga a otros estados a defender militarmente al miembro. Alemania Occidental consideraba a Alemania Oriental como parte de una Alemania más grande, dijo Stoltenberg. "Pero la OTAN solo protegió a Alemania Occidental". Además, los Estados Unidos proporcionan garantías de seguridad a Japón, no para las Islas Kuriles, que Japón considera su territorio, pero están controladas por Rusia. Ucrania presentó una solicitud de membresía en la OTAN en 2022. Actualmente, aproximadamente una quinta parte del territorio de Ucrania está bajo control ruso.

17:19 El político de la CDU, Röttgen, acusa al Canciller Scholz de "rhetoric

16:17 Actualizaciones: Rusia Derriba Su Propio Vehículo No Tripulado

Según informes, Rusia ha perdido un drone de sigilo en el espacio aéreo ucraniano. Varios canales de Telegram pro-rusos y pro-ucranianos informaron que el avión no tripulado de combate, un S-70 Okhotnik, se estrelló en la región de Donetsk. Un miembro de la Fuerza Aérea ucraniana afirmó que el S-70 disparó bombas de racimo contra posiciones ucranianas antes de ser derribado por fuego amigo ruso para evitar su captura. Este drone novedoso, capaz de transportar hasta 2,000 kilogramos de armas, se esperaba que comenzara su producción en masa más tarde este año, según informes rusos.

15:44 Informe: Rusia Confía Pesadamente en Corea del Norte para Obtener Municiones de Artillería

La mitad de todas las municiones de artillería utilizadas por Rusia en Ucrania se dice que son suministradas por Corea del Norte, según un informe de "The Times" citando servicios de inteligencia occidentales. Corea del Norte supuestamente proporciona alrededor de 3 millones de proyectiles a Moscú anualmente, con una parte significativa que probablemente sea defectuosa. A pesar de esto, estas municiones defectuosas han jugado un papel crítico en el avance de Rusia en el este de Ucrania, incluyendo la reciente captura de Wuhledar en la región de Donetsk. A medida que las existencias de municiones de Rusia disminuyen debido al uso intensivo en Ucrania, Corea del Norte ha surgido como el principal proveedor externo de armas de Rusia. En agosto, la agencia de noticias Yonhap de Corea del Sur informó que Corea del Norte había recibido tecnología de Rusia para ayudar en el uso de satélites espía, tanques y aviones a cambio de municiones de artillería. En junio, los dos países firmaron un acuerdo de defensa militar.

15:16 Rusia Aumenta el Uso de "No Revelados" Drones contra Ucrania

Además de drones del tipo Shahed, el ejército ruso está aumentando aparentemente el uso de modelos de drones "no revelados" contra Ucrania, según el ex portavoz de la Fuerza Aérea Yuriy Ihnat, según informó "Kyiv Independent". Ihnat no especificó el tipo de estos drones. Rusia ha intensificado sus ataques con drones en las últimas semanas, con ataques diarios contra ciudades y pueblos en Ucrania tanto en septiembre como hasta ahora en octubre.

14:51 Kara-Mursa Ganador del Premio a los Derechos Humanos: "Batalla Entre el Bien y el Mal"

El crítico del Kremlin ruso Vladimir Kara-Mursa y su esposa Yevgeniya están siendo galardonados con el premio a los derechos humanos de la Fundación Bruno Kreisky en Viena. La pareja aboga por la liberación de otros disidentes de la detención en Rusia. Para prisoners como el consejero del distrito de Moscú Alexey Gorinov y la periodista siberiana Maria Ponomarenko, esto es una cuestión de vida o muerte. Ambos fueron sentenciados a largas condenas por criticar la invasión de Rusia en Ucrania. Vladimir Kara-Mursa estuvo encarcelado en Rusia durante mucho tiempo y solo fue liberado en agosto como parte de un canje de prisioneros. Los Kara-Mursas instan a los políticos occidentales a adoptar una postura más activa: "Cuando hay una lucha real entre el bien y el mal, los dictadores se unen, y la supervivencia de la democracia en todo el mundo está en riesgo, no se puede ser neutral", dice Yevgeniya Kara-Mursa.

14:23 Preocupaciones sobre misiles de largo alcance? Rusia supuestamente moviendo personal y equipo

Un grupo partisano llamado Atesh, activo en territorios ocupados por Rusia en Ucrania, informa el traslado de equipo y personal militar a ubicaciones seguras en Mariupol. "Debido a la amenaza que representa el ejército ucraniano con sus cohetes de largo alcance, los comandantes militares rusos están seriamente preocupados por la seguridad de sus tropas y no tienen más opción que cambiar sus posiciones", señala el grupo. Buscan seguir descubriendo rutas de movimiento y compartir esta información con el ejército ucraniano.

13:45 "Esfuerzos Heroicos" - Ucrania Aspira a Reclamar Plataformas de Gas

La guardia de frontera estatal ucraniana ha publicado un video de una operación con la inteligencia militar para reclamar plataformas de gas en el mar Negro cerca de la isla de la Serpiente. "Con esfuerzos heroicos, hemos capturado algunas de estas instalaciones estratégicamente importantes que sirven como nuestras fortalezas marinas y las hemos puesto bajo nuestro control. Si las mantenemos, podemos controlar una parte significativa del área acuática y fortalecer nuestra defensa", dice la leyenda.

12:50 Inaccesibilidad del Renombrado Canal de Propaganda Rusa en la Plataforma X

Uno de los canales de propaganda rusa más destacados, etiquetado como Rybar, ha sido hecho inaccesible en la plataforma X. El canal, que cuenta con más de 1.3 millones de suscriptores, informó su desactivación en Telegram, expresando su frustración hacia Elon Musk. Las razones detrás del bloqueo remain especulativas. Rybar se identifica como el "canal de Telegram ruso más referenciado en los medios internacionales" y se centra en el análisis militar, la guerra informativa y la propaganda visual.

12:03 Informes No Confirmados de Aviones de Combate Rusos Abatidos

Se reportan informes no confirmados que sugieren que Ucrania podría haber derribado otro avión de combate ruso. Estas alegaciones circulan en plataformas de redes sociales y también han sido reportadas por Nexta. Aún no hay confirmación oficial de las autoridades. El incidente se reporta que ocurrió en Kostyantynivka. El periodista ucraniano Illia Ponomarenko especula que podría ser un caso de fuego amigo, causado por los rusos mismos.

11:44 Ocupación de Pueblo Ucraniano por Tropas Rusas Según TASS

Según informes del Ministerio de Defensa ruso y TASS, las tropas rusas han tomado el control del pueblo de Schelanne Druhe en el este de Ucrania. El pueblo, ubicado en la región de Donetsk, está bajo control parcial ruso. No se puede verificar de forma independiente estos informes de conflicto.

11:32 Propuestas de Orden Postbélica por Merz que Involucran a Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia

El candidato a canciller de la Unión, Friedrich Merz, propone la creación de un grupo de contacto que incluya a Alemania, Francia, el Reino Unido y Polonia para elaborar propuestas para un orden europeo postbélico después del conflicto de Ucrania. Merz destaca que cualquier propuesta de paz debe presentarse de manera colaborativa, no solo por Alemania, y que no debe surgir la percepción de que se redibuja el mapa político de Europa sin tener en cuenta adecuadamente a los estados de Europa Oriental y Central, en particular Ucrania. Junto con EE. UU., estos cuatro países poseen la fuerza política, económica y militar para influir en el orden político europeo postbélico.

11:15 Plan Estratégico de Ucrania Antes de la Reunión de Ramstein

El presidente ucraniano Selenskyj planea presentar un "plan de victoria" en la próxima reunión de Ramstein, que se llevará a cabo a nivel de jefes de estado y gobierno. Este plan abarcará "pasos claros y concretos hacia una resolución justa del conflicto". El material correspondiente sugiere que Kyiv confía en las entregas de armas de sus aliados para enfrentarse a Rusia con "fuerza". El video muestra aviones de combate, tanques y artillería. El video destaca la necesidad de capacidades de largo alcance y el refuerzo de las posiciones del frente. Además, se muestran imágenes aéreas de presuntos depósitos de municiones dañados de Rusia. Destruir estos depósitos serve como un medio efectivo para frenar la capacidad de Rusia para sostener su guerra agresiva. Sin embargo, estos depósitos de municiones suelen estar alejados de las líneas del frente y están bien protegidos, lo que requiere armas de largo alcance con alta capacidad explosiva.

10:42 Consolidación de la Influencia Económica de las Empresas Chinas en Rusia

El antiguo presidente del Banco Nacional de Ucrania, Kyrylo Shevchenko, señala en la plataforma X que las empresas chinas están ganando cada vez más influencia en la economía rusa. Este año, el 34% de las nuevas empresas tienen propiedad china, un aumento significativo en comparación con el 13% en 2021. Shevchenko destaca que las registraciones mensuales han alcanzado las 200, con el comercio mayorista que representa el 26% del volumen. Expresa su preocupación por la dominancia de las empresas chinas en sectores clave, lo que sugiere un desafío a la soberanía económica de Rusia.

10:08 Indignación por el Apelativo de Kretschmer, Woidke y Voigt

El presidente del Comité de Asuntos Europeos en el Bundestag, Anton Hofreiter, ha criticado el llamamiento de los políticos Michael Kretschmer, Dietmar Woidke y Mario Voigt para un mayor compromiso diplomático con Rusia, considerándolo irresponsable. Los críticos argumentan que tales llamamientos socavan el apoyo a Ucrania, fortaleciendo la determinación de Putin de continuar el conflicto. Los miembros de izquierda han dividido políticamente sobre la invasión rusa, con algunos minimizando o negando la culpa y aceptando la sumisión de Ucrania por parte de los invasores rusos.

09:31 Arrepentimiento por la Participación en la Demonstracción de Paz en Berlín

Max S., un miembro de izquierda de Sajonia-Anhalt, ha expresado su arrepentimiento por haber participado en una reciente demostración de paz en Berlín. Criticó la respuesta hostil hacia el político del SPD Ralf Stegner cuando mencionó el ataque ruso y los cánticos de "guerrero" de los miembros de BSW. Destacó que Ucrania tiene derecho a la defensa propia y que tales respuestas no deben tolerarse en una demostración de paz. Ha prometido no participar en tales eventos en el futuro.

08:49 Reconocimiento de un Error en la Política de Armas por parte de Stoltenberg

El antiguo líder de la OTAN, Jens Stoltenberg, reconoce abiertamente que Ucrania no recibió suficiente apoyo en armas. Como se indicó en una entrevista con el "Financial Times", admite que "debimos proporcionarle más armas antes de la invasión y armas más avanzadas después de la invasión. Asumo mi parte de responsabilidad". Hubo un considerable debate entre los aliados antes del ataque ruso en febrero de 2022 sobre si se debían conceder suministros de guerra a Kyiv. En ese momento, la mayoría de los aliados se oponían a ello debido a preocupaciones significativas.

08:07 Ucrania Lanza Ataques con Drones en la Región de Voronezh

Según el gobernador de Voronezh, Alexander Gusev, los ataques con drones ucranianos ocurrieron durante la noche. Varias empresas que producen productos civiles fueron objetivo, lo que resultó en una lesión y un incendio, declaró Gusev. Se muestran quemaduras en videos no verificados en las redes sociales. Tradicionalmente, las autoridades rusas minimizan los impactos de los ataques ucranianos.

07:31 Ministerio de Defensa Ruso Comparte un Video de Entrenamiento Bizarro para la Defensa de Drones

El Ministerio de Defensa ruso ha compartido un video de entrenamiento "bizarro" para la defensa de drones.

18:45 El Ministerio de Defensa de Rusia Publica un Video de Entrenamiento Antidrones

El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado un video que muestra a soldados rusos en entrenamiento antidrones. Los drones representan una amenaza significativa en el campo de batalla, y la forma más eficiente de contrarrestarlos es a través de inhibidores electrónicos. Si los inhibidores electrónicos no están disponibles o no son efectivos, defenderse contra los drones puede ser desafiante. Disparar drones con armas de infantería es difícil, y los rifles de asalto suelen ser la mejor opción. En el video ruso, se ve a un soldado usando una alfombra para evadir temporalmente un ataque desde el aire. Otro soldado es mostrado levantando su rifle hacia el cielo y golpeando un dron con él. Escenas similares se han observado con frecuencia en imágenes de la línea del frente, donde los drones suelen explotar.

06:45 Experto en OSINT Revela Altas Cifras de Muertes entre las Tropas Rusas Cerca de Pokrovsk

El enfoque despiadado de Rusia en su guerra, que incluye ataques masivos, es evidente en los datos presentados por un experto en OSINT del proyecto Oryx. Según estas estadísticas, las tropas rusas están sufriendo pérdidas significativas cerca de Pokrovsk, el epicentro actual del conflicto, que superan con creces las de Ucrania. Los datos sugieren que en el último año, las fuerzas del Kremlin han perdido 539 tanques, mientras que Ucrania ha perdido reportedly 92. En términos militares, los atacantes suelen necesitar una ventaja de tres a uno para tener éxito contra los defensores. Esta disparidad es aún más evidente en vehículos blindados de combate, como los APC, con 1020 vehículos rusos destruidos, abandonados o dañados en comparación con 138 vehículos ucranianos. Lee, un exmarine de los Estados Unidos del Foreign Policy Research Institute, califica estas pérdidas como "abnormalmente altas". Los expertos en OSINT suelen recopilar su información de fuentes de imágenes y videos en línea públicamente accesibles, y las pérdidas reales probablemente superen estas cifras.

06:06 El Antiguo Comandante Saluschnyj se Opone a la Bajada de la Edad de Alistamiento

Valeriy Saluschnyj, el antiguo comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas y el actual embajador de Ucrania en el Reino Unido, cree que Ucrania debería evitar bajar la edad de alistamiento. Considera el grupo de edad de 18 a 25 años como el futuro de Ucrania, y solo en casos extremos se debería disminuir la edad de movilización. Como explicó anteriormente, este grupo de edad debería protegerse lo máximo posible ya que garantizará el crecimiento futuro de Ucrania.

05:29 Segundo Intento: Establecimiento de la Legión de Voluntarios Ucranianos en Polonia

El viceministro de Defensa Pawel Zalewski anunció el viernes que el consulado ucraniano en Lublin ha comenzado a reclutar a ciudadanos ucranianos que viven en Polonia para ser entrenados por el ejército polaco. El ministro de Defensa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz dijo que Polonia estaba preparada para comenzar el entrenamiento en septiembre, pero la falta de voluntarios pospuso el inicio: "En ese momento, no habían suficientes voluntarios. Según mi conocimiento, Ucrania ha informado ahora, está reclutar y promocionando este proceso, por lo que se espera resultados", informó Kosiniak-Kamysz a Wnp.pl. La legión fue introducida en julio como una unidad militar de voluntarios compuesta por residentes ucranianos en Polonia y entrenada por el ejército polaco.

04:00 Stoltenberg Lamenta el Retraso en la Entrega de Armas a Ucrania

En una entrevista con el "Financial Times", el antiguo secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg lamenta la demora en la entrega de armas a Ucrania durante su mandato como líder de la OTAN. Indica: "Si hay una cosa que lamento, y que ahora veo con más claridad, es que deberíamos haber dado mucho más apoyo militar a Ucrania mucho antes". La discusión sobre el despliegue de armas letales fue intensa. La mayoría de los aliados se oponían a la entrega de armas antes de la invasión, alegando tener preocupaciones significativas. Stoltenberg se enorgullece del apoyo que se brindó, pero admite que el apoyo temprano habría beneficiado mucho a Ucrania y possibly podría haber evitado la invasión o haberla hecho más difícil de llevar a cabo.

02:01 Altas Pérdidas para las Unidades Élite Rusas en el Combate de Wuhledar

Según un informe reciente de BBC News, las fuerzas élite rusas han sufrido cuatro veces más bajas durante su combate de un año en torno a Wuhledar en la región de Donetsk en comparación con las diez años de la Segunda Guerra Chechena. Las fuerzas ucranianas declararon su retirada de la ciudad importante en la región de Donetsk el miércoles, después de que las tropas rusas conquistaran los perímetros de la ciudad y entraran en Wuhledar. Las brigadas rusas de élite 155 y 40, también conocidas como los "Caballeros Negros", participaron en el primer asalto a la ciudad. Según los informes de BBC, al menos 211 marines de la brigada 155 murieron durante la Batalla de Wuhledar, con otros 42 desaparecidos. Esto supera con creces las pérdidas de la unidad durante la prolongada Segunda Guerra Chechena (1999-2009). Los periodistas de BBC también registraron las muertes de 72 soldados de la brigada 40.

23:55 Oponentes Belarúses Sentenciados por Acto de Sabotaje - hasta 25 Años de Prisión

Un tribunal de Belarús ha condenado a prisión a 12 figuras de la oposición por su presunta participación en un ataque de sabotaje a un avión militar ruso en febrero de 2023. El tribunal de Minsk declaró a los doce acusados ​​culpables de participación en el "ataque terrorista", como lo describió la fiscalía. Cinco de los condenados están presentes en Belarús, mientras que el resto fue juzgado en ausencia. Entre los condenados en el extranjero, incluido el presunto cerebro del ataque, Nikolai Shvets, que fue sentenciado a 25 años de prisión. Él había dejado Belarús durante el verano como parte de un canje de prisioneros con Ucrania. En febrero de 2023, activistas proucranianos afirmaron haber derribado un avión militar ruso en el aeropuerto de Matschulischtschi cerca de Minsk. El avión fue informado como un avión de reconocimiento A-50.

22:19 Informe: Rusia planea reclutar a 225,000 soldados contratados en tres años El Ministerio de Defensa de Rusia reportedly planea reclutar a al menos 225,000 soldados contratados en los próximos tres años, según el medio en línea independiente ruso "Important Stories". Esto se indica en el presupuesto propuesto para los años 2025 a 2027. Se planean alrededor de $335 millones en bonificaciones únicas de incorporación para soldados contratados cada año.

21:44 Rumania encuentra drone ruso en territorio de la OTAN La miembro de la OTAN Rumania informó haber encontrado un drone ruso en su territorio. El Ministerio de Defensa publicó en su plataforma X que se descubrieron fragmentos de un drone ruso en las cercanías del Canal de Litcov, cerca de la frontera con Ucrania. Estos fragmentos están siendo examinados. Una semana antes, hubo un incidente involucrando un drone ruso. El drone puede haber violado brevemente el espacio aéreo rumano, explicó el ministerio. El drone participó en un ataque contra la ciudad ucraniana del sur de Izmail. La ciudad se encuentra en el Danubio, con Rumania situada al otro lado del Danubio en ese punto.

21:10 Johnson: Si Trump hubiera sido presidente, Putin no habría invadido Ucrania El ex primer ministro británico Boris Johnson cree que no es casualidad que Rusia no haya invadido Ucrania cuando Donald Trump era presidente de EE. UU. "Uno de los beneficios de Trump es su absoluta impredecibilidad", le dice al "Telegraph". Propone que Rusia no habría invadido Ucrania si Trump hubiera sido presidente. "Desde la perspectiva del Kremlin, había un miedo genuino a que Trump considerara un ataque a una nación europea como un desafío a América y al orden mundial, y respondiera duramente", según el "Telegraph". Johnson cree que la impredecibilidad de Trump por sí sola habría sido suficiente para disuadir al líder del Kremlin, Vladimir Putin, de lanzar una guerra contra una nación soberana.

20:03 Rusos se acercan a Pokrovsk - A siete kilómetros de distancia Las tropas rusas reportedly están avanzando hacia Pokrovsk, ahora posicionadas a siete kilómetros de los límites de la ciudad, según el alcalde Serhii Dobriak en la televisión ucraniana. Anteriormente, se informó que la distancia era menor a diez kilómetros. El alcalde destaca los bombardeos; el centro de la ciudad sufrió dos bombardeos el día anterior. Ahora, el 80% de la infraestructura crítica de la ciudad ha sido dañada o destruida. "El enemigo nos deja sin electricidad, agua y gas. Esto es preliminar para el invierno", dice. Permanece en Pokrovsk más de 13,000 personas, incluyendo casi 100 niños que no acataron las órdenes de evacuación. La población prebélica de la ciudad era de 60,000.

La Unión Europea podría jugar un papel crucial al proporcionar a Ucrania el apoyo necesario para lograr una ventaja militar y negociar eventualmente la paz con Rusia. Esto requeriría ayuda continua y efectiva, potencialmente incluyendo armas de precisión occidentales con un alcance más amplio que los drones actualmente desarrollados localmente en Ucrania.

Dado que las tropas rusas planean un ataque inminente hacia Saporischschja, los líderes militares de Ucrania deben emplear contramedidas efectivas, como la guerra de contra-batería (fuego de artillería en posiciones de artillería enemigas identificadas). Esto ayudaría a debilitar las fuerzas rusas y desbaratar su logística, lo que resultaría en una ventaja militar para Ucrania.

