El presidente de Turingia, Bodo Ramelow, identifica dos razones para la "devastación" de su partido La Izquierda. Primero, la constante equiparación de la AfD y La Izquierda por parte de la CDU, así como las recurrentes declaraciones "excluyentes" de la CDU hacia él, a pesar de haber compartido el poder con ellos durante cinco años. Segundo, el BSW, que había afirmado que obtendría el 17% de los votos para la AfD, ahora se reconoce por haber arrebatado votos a La Izquierda. Ramelow, obstante, celebró la alta participación electoral.

La AfD obtiene más del 30% en las elecciones estatales de Sajonia y Turingia, dejando a los partidos del semáforo muy atrás. El líder del Partido Verde, Omid Nouripour, ve el resultado electoral de la AfD como un "punto de inflexión" y un mandato para defender la democracia colectivamente.

La última proyección de ZDF muestra que la CDU se acerca a la AfD en Sajonia: los Cristianos Demócratas ahora tienen una ligera ventaja con el 31,7%, apenas por delante de la AfD con el 31,4% de los votos emitidos. El BSW obtiene el 11,4%, mientras que el SPD recoge el 7,8%. Los Verdes encontrarían seguridad en el parlamento estatal con el 5,5%, mientras que La Izquierda no supera el cinco por ciento de los votos necesarios con el 4,3%.

La líder del BSW, Sahra Wagenknecht, busca formar una coalición con la CDU y posiblemente el SPD en Turingia. "Esperamos poder establecer un buen gobierno juntos con la CDU al final - possibly también con el SPD", dijo Wagenknecht en ARD. Después de cinco años de gobierno minoritario, la gente anhelaba un gobierno estable con mayoría que abordara problemas urgentes como la "severa escasez de maestros" en Turingia. Al mismo tiempo, los ciudadanos deseaban un gobierno estatal que expresara sus preocupaciones a nivel nacional - uno que abogara por la paz, la diplomacia y la oposición al despliegue de misiles estadounidenses en Alemania. Wagenknecht descartó coaliciones con la AfD para Turingia.

Los políticos de alto rango del Partido Verde en Alemania están impactados por el éxito de la AfD en Turingia, sintiendo un impacto mucho más severo que su derrota en las elecciones estatales. La vicepresidenta del Bundestag Katrin Göring-Eckardt ve el éxito de los extremistas de derecha como un "choque" para Alemania. El líder del partido Omid Nouripour admite que sus sentimientos de fracaso son "marginales" en comparación con el triunfo de la AfD, ya que habían tomado la posición como la fuerza más fuerte en un parlamento estatal.

El actual ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, ve a la CDU como un ancla estable en la coalición de gobierno. "Tenemos todas las razones para celebrar", dijo Kretschmer en su fiesta electoral. "La retrospectiva revela cinco años desafiantes", el pueblo de Sajonia ha puesto su confianza en la CDU en lugar de un "voto de protesta". El ministro presidente reconoció la insatisfacción de los ciudadanos con la situación en Berlín.

Según las proyecciones iniciales en ZDF, la ventaja de la CDU sobre la AfD en las elecciones estatales de Sajonia se ha reducido: la CDU ahora tiene una ligera ventaja con el 31,9%, apenas por delante de la AfD con el 31,3% de los votos emitidos. El BSW obtiene el 11,6%, mientras que el SPD recoge el 7,8%. Los Verdes apenas lograrían entrar en el parlamento estatal con el 5,2%, mientras que La Izquierda no lograría el objetivo con el 4,5%.

La presidenta federal del partido AfD, Alice Weidel, aboga por la participación de su partido en el gobierno en Turingia y Sajonia. "De acuerdo con las prácticas normales en este país, el partido más fuerte, que es la AfD, inicia las discusiones", dice Weidel en ARD, refiriéndose a Turingia. "Los votantes quieren que la AfD tenga alguna influencia en el gobierno. Obtenemos el 30% de los votos en ambos estados federados, sin los cuales un gobierno estable se vuelve imposible".

18:30 Secretario General del SPD: Tocando Fondo en los Parlamentos Estatales El secretario general del SPD, Kevin Kuhnert, admitió el mal desempeño de su partido en las elecciones de Turingia y Sajonia. "Esta no es una noche para celebrar para el SPD", declaró en ARD. Su partido ha luchado en los últimos años. "Había un riesgo real de ser expulsado de los parlamentos estatales", reveló Kuhnert. "Estamos en una lucha, y nuestra presencia es esencial". Se necesitan cambios, argumentó Kuhnert, señalando la necesidad de una comunicación más clara y de escuchar a los votantes. En cuanto al canciller Olaf Scholz, dijo: "Necesitamos colaborar para aclarar nuestra política".

18:23 Höcke Celebrando la Victoria en Turingia como "Triunfo Magnífico" El líder de la fracción de AfD, Björn Höcke, ve el resultado de Turingia como un logro monumental. La AfD se posiciona como el partido más popular en el estado federal, con Höcke declarando en MDR: "La absurda 'mitología del firewall' debe terminar".

18:21 Chrupalla sobre Turingia: AfD Compitiendo Codo a Codo con la CDU El líder del partido AfD, Tino Chrupalla, celebra los resultadosremarkables de su partido, atribuyendo el cambio en la política de ambos estados federales a las sensibilidades de los votantes. Hablando con ZDF, señaló que la AfD está abierta a diálogos con todos los partidos. En Sajonia, mantiene que la AfD compite codo a codo con la CDU. Insiste en que la AfD aspira a gobernar para el beneficio de Sajonia.

18:17 Jefe del CDU Rechaza Coalición con la AfD El secretario general del CDU, Carsten Linnemann, ha negado categóricamente cualquier coalición con la AfD en Turingia o Sajonia. "Estamos decididos en esto", declaró en ARD. El CDU liderará coaliciones desde el centro del parlamento, asegura, confiando en que será exitoso. El CDU, insiste, continúa siendo el último partido populoso y el principal baluarte. Aunque los 'partidos de la luz de tráfico' han sido penalizados, dice.

18:13 Proyección Inicial para Sajonia: CDU Supera a AfD, BSW en 12%, Verdes Apenas La primera proyección para la elección estatal de Sajonia revela la victoria de la CDU con una participación del 31,5%, superando ligeramente a la AfD con un 30%. El BSW emerge como la tercera fuerza más fuerte, obteniendo un 12%, mientras que el SPD logra entrar al parlamento estatal con una participación del 8,5%. Los Verdes están al borde, asegurando un 5,5% de los votos. Tanto la Izquierda como el FDP no logran el corte para el nuevo parlamento.

18:10 Proyección Inicial para Turingia: AfD Lidera a CDU, BSW Entra al Parlamento con 16% La primera proyección para la elección estatal de Turingia indica que la AfD tiene una mayoría esperada, con un 30,5%, superando a la CDU con un 24,5%. La Izquierda obtiene una participación del 12,5%, seguida por el SPD con un 7%. El BSW se establece como una nueva presencia en el parlamento estatal, anotando un 16%. Los Verdes y el FDP siguen detrás del umbral del 5%.

18:01 AfD Encabeza en Turingia, BSW Rompe Dígitos en Sajonia Un informe preliminar después de la elección estatal de Turingia refleja a la AfD como el partido más influyente, como se esperaba. El SPD supera el obstáculo del 5%, mientras que los Verdes y el FDP no logran alcanzar la marca. En Sajonia, el BSW registra una puntuación de dos dígitos. La CDU mantiene una ventaja estrecha sobre la AfD. La Izquierda y el FDP no lograrían representación, mientras que los Verdes mantienen su presencia.

17:18 Höcke en Riesgo de No Ingresar al Parlamento de Turingia El líder de la fracción de AfD, Björn Höcke, en Turingia enfrenta incertidumbre sobre asegurar un escaño en el futuro parlamento estatal. Sus compañeros candidatos exitosos podrían desafiarlo. Varios candidatos de la AfD en las circunscripciones parecen estar en camino de una victoria en la elección directa. Sin embargo, Höcke lucha contra la competencia persistente del candidato de la CDU, Christian Tischner, en su circunscripción de Greiz II. Si Tischner triunfa y la AfD supera su derecho a mandatos directos de los segundos votos, nadie puede asegurar un escaño de la lista estatal, ni siquiera desde la primera posición, que ocupa Höcke. En esta situación, la AfD podría apelar a un candidato exitoso en la elección directa para renunciar a su escaño, permitiendo que Höcke asegure el suyo.

Medios Prohibidos de la Celebración Electoral de la AfD en Turingia Es probable que la celebración electoral de la AfD en Turingia no sea cubierta por los medios tradicionales. El partido, etiquetado como radical de derecha por la agencia de protección constitucional, intentó restringir a varios medios

En Turingia, el 44,4% de los votantes había votado a las 2:00 PM, lo que representa un aumento significativo de más de dos puntos en comparación con las elecciones anteriores de hace cinco años. Según el comisionado electoral del estado, esto indica una alta participación. De manera similar, en Sajonia, la participación electoral fue ligeramente superior a la de 2019, con un 35,4%. Se espera una mayor participación de votos por correo que en 2019. Las estaciones de votación en ambos estados cerrarán a las 6:00 PM.

14:40 Preocupaciones más Allá de la Migración en Sajonia y Turingia

Una gran encuesta muestra que aproximadamente un tercio de los votantes en Sajonia y Turingia planean votar por la AFD en las elecciones del 1 de septiembre. Se expresan preocupaciones más allá de la migración.

Durante las elecciones estatales de Turingia, Höcke, el candidato principal de la AFD, votó al mediodía. Después de emitir su voto en Bornhagen, salió de la estación de votación sin interactuar con los periodistas. Höcke dejó su tradicional circunscripción de Eichsfeld para presentarse en Greiz. Se espera una derrota contra la CDU allí también.

La participación electoral en Turingia es similar a las elecciones parlamentarias de 2019 al mediodía, con alrededor del 32% de los votantes ya habiendo emitido sus votos. Los votos por correo no se incluyen en estas estadísticas. En 2019, la participación electoral en ese momento fue del 31,2%. Se ha mostrado un alto entusiasmo por las elecciones estatales en comparación con los eventos de años anteriores.

13:29 Se Espera una Alta Participación Electoral en Sajonia

Se espera una alta participación electoral en las elecciones estatales de Sajonia. A mediodía, el 25,8% de los votantes había emitido sus votos, según la Oficina Estadística del Estado de Kamenz. En comparación con las elecciones estatales anteriores de 2019, la cifra fue ligeramente inferior, del 26,2%. Los votos por correo aún no se han incorporado en los datos preliminares. La tasa de participación electoral por correo en 2019 se prevé que sea del 24,6%, aumentando desde el 16,9%. La comisión electoral del estado informó que el proceso ha transcurrido sin interrupciones.

13:11 Los Resultados Podrían Impactar la Coalición de Berlín

Los resultados de las elecciones estatales de Sajonia y Turingia aún están por determinarse. Según el político Albrecht von Lucke, si el SPD no logra asegurar un escaño en el parlamento estatal, podría ser un "terremoto". Lucke discutió las elecciones y sus posibles consecuencias en una reciente entrevista.

12:44 La Policía Investiga una Amenaza en una Estación de Votación

La policía de Gera está investigando una amenaza en una estación de votación, donde un hombre con una camiseta de la AFD entró para emitir su voto. El manager de la estación de votación le pidió al hombre que se quitara la camiseta, ya que violaba la publicidad partidista prohibida en la estación de votación. Aunque accedió, amenazó con volver a la estación de votación, expresando su frustración por su trato. La policía tomó su declaración y le dio una advertencia. De manera similar, la policía de Erfurt está investigando graffiti político ("Höcke es un nazi") cerca de las estaciones de votación como un caso de daños criminales.

12:15 Correctiv Advierte contra la Difusión de Información Falsa

La red de investigación Correctiv ha emitido una advertencia contra la propagación de una información errónea recurrente que afirma que las firmas en las boletas impiden la trampa. Sin embargo, la oficina del funcionario electoral federal confirmó a Correctiv que "mientras que el papel de votación no puede firmarse, la firma del votante en la lista de votación es necesaria para prevenir el fraude de identidad. Firmar el papel de votación por parte del votante pone en riesgo el secreto del voto, invalidando toda la

10:30 Ramelow: Wagenknecht "No en la Lista"Para el ministro presidente de Turingia, Bodo Ramelow, el día de las elecciones simboliza "una fiesta de la democracia" -aunque haya posibilidades de que no sea reelecto. En una entrevista con ntv, el político de La Izquierda justifica por qué aconseja en contra de un gobierno minoritario y por qué duda de la competencia de la BSW.

09:59 "No Buen Sentimiento por la Historia" - Historiador Desconcertado por la Fecha de las EleccionesEl historiador Peter Oliver Loew critica la fecha de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia, que se llevarán a cabo el 1 de septiembre, aniversario 85 del inicio de la Segunda Guerra Mundial. "Quién haya considerado sabio celebrar elecciones el 1 de septiembre carece de cualquier buen sentimiento por la historia", dice el director del Instituto Alemán de Asuntos Polacos a Redaktionsnetz Deutschland (RND). En cuanto al AfD, que el servicio de inteligencia interno clasifica como "claramente de extrema derecha" en ambos estados, Loew dijo: "Esto podría resultar en asociaciones bastante incómodas si un partido whose relationship to the Nazi era is anything but clear-cut wins in Dresden and Erfurt".

09:30 "Elección Clave": Todos los Datos para la Elección Estatal de SajoniaAlrededor de 3.3 millones de electores en Sajonia tienen hoy la oportunidad de determinar quién dictará la dirección política en el futuro en el parlamento estatal de Dresde. La CDU podría perder su posición principal en el estado por primera vez desde 1990. El ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, la describe como una "elección clave". "Esto es sobre todo".

09:05 Kretschmer Acusa a la Coalición de Tráfico Luminoso de "Actividad Frenética Justo Antes de las Elecciones"Llegó el día de las elecciones en Sajonia: ¿Continuará el ministro presidente Michael Kretschmer la racha ganadora de la CDU en el estado? Kretschmer habla sobre su postura en el debate sobre los refugiados, el gobierno de tráfico luminoso y el conflicto de Ucrania en una entrevista con ntv.

08:46 Todos los Datos para las Elecciones en TuringiaLlegó el momento de la decisión: en el corazón de Alemania, el tema de hoy es a quién elegir como líder del estado con sus aproximadamente 2.1 millones de residentes para los próximos cinco años. ¿La AfD, liderada por el candidato principal Björn Höcke, se convertirá en la fuerza más poderosa en Turingia?

08:24 El Potencial Amenaza de la AfD a la DemocraciaLas encuestas indican que la AfD es probable que aumente significativamente su influencia en las próximas elecciones en Sajonia y Turingia. Un grupo de investigación destaca el peligro que esto representa para las instituciones democráticas, ya que el estado de derecho no es tan sólido como muchos creen.

Hoy se eligen nuevos parlamentos estatales en Turingia y Sajonia. Según las encuestas, la AfD está claramente adelante en Turingia. En Sajonia, la CDU liderada por el ministro presidente Michael Kretschmer y la AfD están empatados. Se esperan las primeras proyecciones alrededor de las 18:00, cuando cierren las casillas electorales. Las elecciones en estos dos estados alemanes orientales también son una prueba para la coalición de tráfico luminoso en Berlín.

Para la coalición gobernante actual roja-roja-verde en Turingia liderada por el ministro presidente Bodo Ramelow (La Izquierda), no hay mayoría en las encuestas. Una opción pos-electoral potencial es un gobierno compuesto por la CDU, la Alianza para el Progreso y la Renovación (APR) liderada por Sahra Wagenknecht, y la SPD. En Sajonia, no está claro si la coalición actual de CDU, SPD y Verdes aún tiene mayoría. Kretschmer no descarta una alianza con la APR. La partido de La Izquierda corre el riesgo de ser excluido del parlamento de Sajonia. Lo mismo podría suceder con los Verdes y el FDP en Turingia.

Los resultados en Turingia y Sajonia podrían tener un impacto potencial en la coalición en Berlín, especialmente si la SPD no logra entrar en los parlamentos estatales. El éxito de la AfD en los Países Bajos sería una preocupación significativa para el panorama político, dada su fuerte desempeño en las últimas elecciones estatales de Alemania.

