19:35: Alegaciones de contrabando de oro: Enjuiciamiento penal contra ciudadanos alemanes en Rusia

En Rusia, se lleva a cabo una investigación criminal sobre un individuo alemán sospechoso de contrabando de oro. El ciudadano alemán de 58 años fue presuntamente intentando introducir "13 kilograms de barras de oro de alta calidad" en el país de manera ilegal, según el servicio de aduanas ruso. Se ha presentado una acusación criminal. Las autoridades no han revelado la identidad del hombre. Se informó que fue detenido por oficiales en la región de Pskov, que limita con Bielorrusia, Letonia y Estonia. El valor estimado de las barras de oro supera los 90 millones de rublos (aproximadamente 900,000 euros). Los oficiales de aduanas y el personal del FSB ruso impidieron la importación ilegal del oro. El paradero del sospechoso sigue sin revelarse. Si es encontrado culpable, podría enfrentar hasta cinco años de prisión y una multa de hasta un millón de rublos.

19:05 Ucrania: 102 misiles interceptados en "mayor ataque aéreo"Según fuentes ucranianas, el ataque aéreo ruso más intenso desde el inicio del conflicto en febrero de 2022 involucró más de cien misiles y drones, según informó el comandante de la Fuerza Aérea Ucraniana, Mykola Oleschchuk, en Telegram. Se interceptaron y destruyeron 102 de los 127 misiles rusos y 99 de los 109 drones. Este ataque coordinado marcó el "mayor ataque aéreo" hasta ahora.

18:40 Zelensky envía refuerzos a PokrovskEl presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció el envío de refuerzos adicionales a las inmediaciones de Pokrovsk. Informó que había recibido actualizaciones del liderazgo militar sobre la situación en la región, según Telegram.

18:10 Macron: Arresto de CEO de Telegram "no es una decisión política"Las autoridades francesas reconocieron la investigación contra el fundador de Telegram, Pavel Durov, dos días después de su arresto. El presidente francés, Emmanuel Macron, tuiteó que "el arresto tuvo lugar en el marco de una investigación judicial en curso". "Esto no fue una decisión política". La justicia tiene la última palabra.

17:42 Informe: Adolescente de 15 años es sentenciado a prisión en Rusia por "terrorismo"Un estudiante de 15 años en Rusia ha sido sentenciado a prisión por expresar su apoyo a Ucrania, según se informó. Según el medio de comunicación ruso de oposición Mediazona, un tribunal en Khabarovsk sentenció al teenager a 4.5 años en un centro de detención juvenil por "pertenencia a una organización terrorista" y "planeamiento de un acto terrorista". La sentencia se dictó el 16 de agosto, pero solo Recently se hizo público. La abuela del niño sospecha que fue instigado por los servicios de seguridad rusos. El niño había expresado abiertamente su apoyo a Ucrania a sus compañeros de clase y en las redes sociales.

17:13 Gobernador: Ataque a la presa no causó daños significativosEl gobernador declaró que el ataque ruso a una presa cerca de Kiev no tuvo consecuencias importantes. Suponiendo que no haya más ataques o alertas de bombardeo, la carretera de la presa se reabrirá más tarde esta tarde, según indicó Ruslan Kravchenko a la Radio Liberty en ucraniano.

16:46 Ministro de Defensa ucraniano promete respuesta a los ataquesEl ministro de Defensa ucraniano, Rustem Ummerov, prometió una retaliación a los intensos ataques rusos en Ucrania. "Ucrania está preparando su respuesta. El armamento de nuestro país", señaló, citando al Ministerio de Defensa en X. También instó a los aliados occidentales a fortalecer las capacidades de largo alcance de Ucrania y a eliminar las restricciones para atacar bases militares rusas.

16:12 Grupo Wagner afirma: No hay mercenarios en Ucrania actualmenteEl Grupo Wagner afirma que sus mercenarios no están participando actualmente en el conflicto junto a las fuerzas rusas en Ucrania. Actualmente solo están operando en Bielorrusia y África, según un comunicado publicado en Telegram, según informó "Kyiv Independent". Los mercenarios de Wagner no están afiliados a la Guardia Nacional Rusa o al Ministerio de Defensa Ruso, según el grupo. Hasta ahora, Wagner no está contribuyendo a la invasión rusa de Ucrania, según el grupo.

15:40 Segundo ataque aéreo más largo en Kiev desde el inicio de la guerraDebido a los intensos ataques rusos en Ucrania, una alerta de bombardeo en Kiev duró 7 horas y 46 minutos. Este es el segundo ataque aéreo más largo en la capital desde el inicio de la invasión rusa, según el periodista Denis Trubetskoy. El más largo duró nueve minutos más, escribió en X. Según el antiguo asesor del ministro del Interior ucraniano, Anton Gerashchenko, la alerta de bombardeo en ciertas regiones ucranianas duró hasta diez horas.

15:15 Rusia informa contraofensiva en KurskLas fuerzas rusas atacaron a las tropas ucranianas en más de una docena de lugares a lo largo de la línea del frente en la región rusa de Kursk, según afirmó el Ministerio de Defensa ruso. También se repelieron ataques ucranianos en siete otros lugares en Kursk. Además, las tropas ucranianas fueron atacadas en quince lugares en la región de Sumy, que limita con el Kursk ruso.

14:55 Director de la IAEA priorizará la inspección de la central nuclear en KurskEl director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), Rafael Grossi, ha priorizado una inspección de la central nuclear de Kursk en la óblast rusa del mismo nombre, donde las tropas ucranianas han infiltrado. Grossi dijo que la situación era crítica y que la seguridad de las instalaciones nucleares no debe comprometerse. La inspección está programada para el martes. Miles de soldados ucranianos infiltraron Kursk en un ataque sorpresa el 6 de agosto.

14:47 Incendio en la mayor refinería de petróleo de Rusia en OmskSe ha declarado un incendio en la mayor refinería de petróleo de Rusia, ubicada en la ciudad de Omsk, según informó el operador de la refinería, Gazprom. En un comunicado, indicaron que el fuego está bajo control y fue detectado por el sistema de seguridad del complejo. Las actividades de producción continúan sin interrupciones. Siete trabajadores resultaron heridos en el incendio, según la agencia de noticias rusa TASS. Desafortunadamente, uno de ellos falleció, según la agencia Interfax. Inicialmente, solo se informaron dos heridos.

14:32 Fuerzas rusas afirman atacar instalaciones de armas y municiones occidentalesLas fuerzas rusas han atacado supuestamente estaciones de compresión de gas y transformadores de energía en Ucrania, según el Ministerio de Defensa de Moscú. Los centros de energía fueron atacados por drones y misiles, según el ministerio, lo que proporciona electricidad al complejo militar-industrial ucraniano. Además, se atacaron armas y municiones occidentales almacenadas en dos aeropuertos ucranianos.

14:09 Informe del Washington Post: más de 240 soldados rusos capturados en KurskDesde su incursión sorpresa en la región rusa de Kursk a principios de agosto, las tropas ucranianas han capturado a más de 240 soldados rusos, según un informe del Washington Post. El periódico analizó más de 130 fotografías y videos grabados desde la incursión del 6 de agosto, la mayoría de los cuales fueron capturados por soldados ucranianos y publicados en línea. El análisis también included fotografías tomadas por un fotógrafo del Washington Post en una prisión donde se dice que están detenidos soldados rusos en Ucrania. "Las imágenes auténticas muestran a al menos 247 soldados rusos capturados, lo que respalda las afirmaciones de las autoridades ucranianas de que cientos de soldados rusos fueron capturados durante la incursión", indica el informe. Muchos jóvenes reclutas militares parecían rendirse sin ofrecer resistencia.

13:43 Objeto no identificado entra en el espacio aéreo polaco, búsqueda en cursoUn objeto entró en el espacio aéreo polaco y presuntamente aterrizó en territorio polaco durante el asalto ruso a Ucrania, informó la agencia de noticias del estado polaco PAP, citando el mando de operaciones del ejército. La búsqueda del objeto, que no era un cohete, continúa activa. "Durante el gran asalto en el territorio ucraniano el lunes, un objeto probablemente entró en el territorio polaco", comunicó el general Maciej Klisz, el comandante operativo de las fuerzas armadas, a Polsat News. El Guardian informó, citando a un portavoz militar, que el objeto era presuntamente un drone.

13:21 Misil ruso supuestamente impacta en presa al norte de KyivUna presa ubicada al norte de Kyiv fue supuestamente impactada por un misil ruso durante un masivo ataque aéreo en Ucrania, según los medios ucranianos. Yaroslav Trofimov del Wall Street Journal compartió un video que muestra parte de la planta hidroeléctrica en llamas. "Si la presa falla, millones de personas que viven aguas abajo pueden perecer", escribió Trofimov. Todavía no se han emitido informes oficiales sobre daños estructurales.

12:57 Zelensky habla de "ataques más intensos" por parte de Rusia

Rusia, según los informes ucranianos, utilizó más de 100 misiles y casi 100 drones en el reciente ataque masivo. "Este fue uno de los ataques más intensos", señaló el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un mensaje de video publicado en Telegram. Mientras que el Ministerio de Defensa ruso afirma que atacó todos los objetivos previstos utilizando ataques masivos en la infraestructura ucraniana en Telegram, Zelensky lo describió como "un ataque combinado, que involucró más de 100 misiles de diversos tipos y alrededor de 100 drones Shahed de origen iraní". El Ministerio de Defensa ruso proclamó un "golpe masivo con armas de largo alcance de alta precisión" en "instalaciones importantes de infraestructura energética".

12:38 Kyiv pide a Occidente autorización para ataques en territorio rusoUkraine está pidiendo a Occidente autorización para utilizar armas para ataques profundos en territorio ruso. "Such a decision would hasten the end of Russian terror", wrote Andriy Yermak, the chief of staff of President Volodymyr Zelensky, on Telegram.

12:09 Diplomático del Kremlin: negociaciones de alto el fuego con Ucrania son insignificantes

Rusia considera las negociaciones con Ucrania sobre un alto el fuego como insignificantes. La incursión de tropas ucranianas en la región fronteriza rusa de Kursk es inaceptable, dijo Dmitri Peskov, portavoz de la administración presidencial rusa. No se han llevado a cabo negociaciones de alto el fuego. El tema ya no es relevante.

11:41 Munz: "El ejército belaruso es principalmente una muestra de fuerza"

El dictador Lukashenko está congregando a decenas de miles de soldados en la frontera con Ucrania, un desarrollo que ha causado preocupación dentro del país. Sin embargo, según el corresponsal de ntv Rainer Munz, esto es solo con fines demostrativos y no representa una amenaza real.

11:25 Fuentes: sugerencias de sabotaje ruso detrás de la alarma de Geilenkirchen

Las pruebas de inteligencia que apuntan a una posible amenaza de un acto de sabotaje ruso utilizando un drone provocaron la escalada temporal de los niveles de seguridad en la base de la OTAN en Geilenkirchen cerca de Aquisgrán, según fuentes de seguridad alemanas. Hubo una advertencia creíble de una agencia de inteligencia extranjera sobre un posible sabotaje ruso contra la base de la OTAN, indicaron las fuentes.

10:50 Polonia Despliega Aviones Militares

Después de una serie de ataques rusos demasiado cerca de la frontera polaca, la fuerza aérea polaca envió interceptores esta mañana, según informó la agencia de noticias PAP. También participaron aviones extranjeros en la operación. La fuerza aérea ucraniana afirma que el ejército ruso temporalmente estacionó 11 bombarderos de largo alcance Tu-95, armados con misiles, en esta región. Además, se lanzaron misiles hipersónicos Kinzhal contra Ucrania y el país fue atacado desde el Mar Negro.

10:22 Soldado Ucraniano Engaña Misil Ruso con Ametralladora

Esta mañana, las tropas de defensa aérea ucranianas apostadas en la región occidental de Transcarpacia supuestamente dispararon contra un misil crucero ruso utilizando una ametralladora montada en un vehículo. El gobernador Viktor Mykyta compartió un video relacionado en las redes sociales. Mykyta afirmó que el misil estaba dirigido hacia la región de Transcarpacia desde la región vecina de Lviv y fue neutralizado por el 650º batallón separado de ametralladoras antiaéreas. El equipo de verificación de hechos RTL/ntv confirmó la autenticidad del video. Sin embargo, remains unverified what type of missile was destroyed. According to the "Kyiv Independent," it was not the machine gun that brought about the missile's demise, but rather an air defense missile dispatched by the Ukrainian armed forces, as stated by the former spokesman of the air force, Yuriy Ihnat.

10:03 Varios Regiones Ucranianas Bombardeadas por Rusia - Infraestructura Objetivo

Más de la mitad de las regiones administrativas de Ucrania fueron atacadas por Rusia esta mañana, según anunció el Primer Ministro Denys Shmyhal. "Hoy, 15 regiones administrativas fueron sometidas a intensos fuegos rusos. El adversario empleó diversas armas: drones, misiles, misiles hipersónicos Kinzhal. Se informaron bajas", declaró Shmyhal en Telegram. Según informes ucranianos, la infraestructura energética de cuatro regiones administrativas resultó dañada. Las autoridades de Zaporizhzhia, Sumy, Rivne y Lviv informaron que la infraestructura energética de sus regiones fue objetivo. En ciertos distritos de Kyiv, se interrumpieron los suministros de electricidad y agua, según el alcalde Vitali Klitschko.

09:40 ISW: Fuerzas Rusas Transfirieron desde Frentes de Menor Prioridad en Ucrania a Kursk

Se cree que el ejército ruso continúa reasignando tropas de sectores menos cruciales en el frente ucraniano a la región de Kursk, según expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Los comandantes de la 810ª Brigada de Infantería de Marina, la 155ª Brigada de Infantería de Marina, la 11ª Brigada de Infantería Aerotransportada (VDV), el 56º Regimiento de VDV (7ª División de VDV) y el 51º Regimiento de VDV (106ª División de VDV) informaron supuestamente al presidente ruso Vladimir Putin sobre operaciones de combate en territorios rusos adyacentes a Ucrania durante el fin de semana. El último informe de situación del ISW sugiere que la región de Kursk es probable que sea el lugar de interés. El ISW ha observado componentes de la 810ª Brigada de Infantería de Marina, la 155ª Brigada de Infantería de Marina y la 11ª Brigada de VDV operando en la región de Kursk y ha recibido indicaciones de que la dirección militar rusa recently transferred elements of the 56th VDV Regiment from the Robotyne area in western Zaporizhzhia to the border region. The Russian military leadership appears to be resisting operational pressure to withdraw forces from crucial offensive operations aimed at capturing Pokrovsk in the Donetsk region, according to the experts.

09:14 Se Reportan Primeras Víctimas de los Bombardeos Aéreos Rusos

Al menos tres personas han fallecido como resultado de los bombardeos aéreos rusos, según las autoridades ucranianas. Se han recibido informes de víctimas en Luzk en el oeste del país, Dnipro en el este y Zaporizhzhia en el sur. El alcalde de Luzk, Ihor Polischchuk, informó que un edificio residencial fue alcanzado por "el ataque del enemigo" y una persona falleció. Los gobernadores de las regiones de Odessa, Zaporizhzhia y Kharkiv anunciaron explosiones en sus regiones en Telegram y pidieron a las personas que busquen refugio. Anteriormente, el gobernador de la región de Poltava, Filipp Pronin, informó que cinco personas resultaron heridas en un ataque a una instalación industrial.

08:50 Ucrania Monitorea Movimientos de Tropas Belarúsas: "La Entrada de Belarús en la Guerra Estiraría el Frente"

Ucrania está vigilando de cerca la concentración de tropas belarúsas en las proximidades de su frontera compartida. La actual concentración de tropas es mayor que en ocasiones anteriores y la entrada de Belarús en el conflicto podría tener consecuencias devastadoras, como explicó la reportera de ntv Nadja Kriewald.

08:22 Explosiones en Varias Ciudades Ucranianas - Corte de Luz en Kyiv

Explosiones en varias ciudades ucranianas - Corte de luz en Kyiv

07:24 Moscú: Ministerio de Defensa de Rusia Afirma la Destrucción de 20 Drones Ucranianos

El Ministerio de Defensa de Moscú informó que la defensa aérea rusa derribó 20 drones que se dirigían hacia el territorio ruso durante la noche. Según el Ministerio, nueve fueron derribados sobre Saratov, tres sobre Kursk, y dos cada uno sobre Belgorod, Bryansk y Tula. Además, se detectó un drone sobre las regiones de Oryol y Ryazan.

07:24 Rusia Inicia un Gran Ataque Aéreo sobre Ucrania

Se informa que Ucrania está siendo atacada en gran medida, según diversas fuentes. "Explosiones en Kyiv en este momento mientras Ucrania enfrenta un ataque masivo de cohetes y drones desde tierra, aire y mar", informa el "Kyiv Post" en X. El analista militar Nico Lange señala que Rusia está disparando cohetes desde barcos del Mar Negro y 11 bombarderos Tu-95. El ataque aéreo ruso sobre Ucrania es significativo. Se informan explosiones en múltiples ciudades.

07:07 Járkov: Comandante Checheno Afirma la Destrucción de Equipo Ucraniano

La fuerza especial chechena "Achmat" y la 2ª Brigada de Fuerzas Especiales afirmaron haber destruido dos vehículos de combate de infantería, cinco vehículos blindados de combate y un tanque ligero de diseño francés (AMR) en la región de Kursk durante el día anterior, según informó la agencia de noticias rusa TASS citando al general mayor Apti Alaudinov, el comandante. Además, eliminaron una unidad de lanzagranadas automáticos y un mortero, y dañaron un cañón, dijo. "Nuestras tropas han infligido pérdidas significativas al ejército ucraniano a través de ataques en estas instalaciones". Alaudinov mencionó que el avance de las fuerzas ucranianas ha sido detenido. "El enemigo está intentando avanzar, pero sin éxito. Ya hemos comenzado a destruir al enemigo en varias áreas y hemos capturado algunos asentamientos. Creo que este trabajo continuará todos los días".

06:41 Corea del Norte: Kim Jong Un Pide Más Drones Kamikaze

El líder norcoreano Kim Jong Un instó al desarrollo y producción de más drones kamikaze como "parte esencial de los preparativos para la guerra", según un informe de la agencia de noticias estatal KCNA. Los drones kamikaze son vehículos aéreos no tripulados equipados con explosivos que se guían hacia objetivos enemigos. Rusia utiliza con frecuencia drones iraníes de este tipo en Ucrania. Corea del Norte y Rusia han fortalecido su cooperación militar. La prueba del drone tuvo lugar el sábado en respuesta a la tensión con el vecino surcoreano, según KCNA, con fotos que muestran objetos blancos voladores con alas en forma de X dirigiéndose hacia objetivos de tanques y detonando. Los objetivos son modelos de tanques K-2 surcoreanos, según la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

06:34 Ucrania: Se Informa que 1.140 Soldados Rusos Han Sido Matados o Hieridos

Fuentes militares ucranianas afirman que 1.140 soldados rusos han sido matados o heridos en las últimas 24 horas. Esto eleva el número total de personal militar ruso "eliminado" desde el inicio del conflicto a 608.820. Estas estadísticas no pueden ser verificadas de forma independiente. Mientras tanto, se han dañado o destruido cuatro tanques rusos, 17 vehículos blindados, 47 sistemas de artillería, un lanzacohetes múltiple, un sistema de defensa aérea y 39 drones.

06:12 Kiev Advierte a Minsk Contra "Errores Trágicos"

Ucrania exige que Bielorrusia retire sus grandes contingentes de tropas y equipo militar de su frontera compartida. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ucrania insta a Minsk a abstenerse de acciones hostiles y retirar sus tropas de la zona fronteriza. Ucrania advierte a Bielorrusia contra cometer "errores trágicos" bajo presión externa de Moscú. Bielorrusia aún no ha respondido. Según informes ucranianos, las tropas desplegadas en la frontera incluyen fuerzas especiales bielorrusas y exsoldados de Wagner. El equipo incluye tanques, artillería, sistemas de defensa aérea y herramientas de ingeniería estacionados en la región de Gomel en la frontera norte de Ucrania. La declaración también menciona que Ucrania nunca ha realizado acciones hostiles contra el pueblo bielorruso y no tiene intención de hacerlo en el futuro.

05:46 Gobernador Ruso Informa Daños en Propiedades por Escombros de Drones

El gobernador de la región rusa de Saratov informó que varias casas en las ciudades de Saratov y Engels sufrieron daños como resultado de escombros de drones ucranianos derribados. Los servicios de emergencia están en el lugar actualmente. Engels alberga una base de bombarderos estratégicos en Rusia.

03:52 Defensa Aérea Informa Ataque de Drones sobre Kyiv

Fuentes militares ucranianas informan que los sistemas de defensa aérea están activos en la región de Kyiv para repeler ataques de drones rusos. "Se ha detectado movimiento de drones enemigos: los sistemas de defensa aérea de la región están activos", informe

00:19 Zelensky califica el ataque con misil contra el equipo de Reuters como "completamente intencional"Durante su último discurso, el presidente ucraniano Zelensky detalló el ataque con misil que causó la muerte de un empleado de Reuters y dejó a otros dos heridos en la parte este de Kramatorsk. La víctima mortal fue identificada como el británico Ryan Evans, exmilitar que se unió a Reuters en 2022 y proporcionaba información sobre cuestiones de seguridad en Ucrania, Israel y los Juegos Olímpicos de París. Zelensky expresó sus condolencias a la familia y amigos de Evans, asegurando que un hotel común en la ciudad fue destruido por un misil ruso Iskander, y que este incidente fue "completamente intencional y meticulosamente planeado". Tras escuchar esto, la Oficina del Fiscal General de Ucrania abrió una investigación a través de Telegram. El ataque tuvo lugar el sábado a las 22:35 hora local. Reuters aún no está seguro si el misil fue lanzado desde territorio ruso o si el hotel fue seleccionado intencionalmente como objetivo. Hasta el momento, Rusia no ha respondido a este incidente.

