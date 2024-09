19:32 Osatschuk habla de las posibles implicaciones de la liberación de armas: "Un paso significativo hacia la conclusión del conflicto de la guerra de agresión"

19:06 Zelensky Extiende Invitación a Rusia para la Cumbre de Paz en Suiza - Resultado InciertoSegún el presidente ucraniano Zelensky, se ha extendido una invitación a Rusia para asistir a la próxima cumbre de paz en Suiza en noviembre, según "Le Monde". Tanto Kyiv como los aliados occidentales han expresado consistentemente su disposición para la participación de Moscú. Sin embargo, la probabilidad de que Rusia acepte sigue siendo incierta. Representantes de alto rango han continuado rechazando esto, y Moscú sigue exigiendo la realización de todos sus objetivos bélicos en Ucrania o establecer condiciones de paz perjudiciales o requisitos de negociación que, en práctica, equivalen a un ultimátum para Ucrania.

18:40 Manteniéndose en Silencio Ante las Amenazas del Kremlin: "No Hacer Caso a la Grandilocuencia de Putin"Después del envío de armas de largo alcance a Ucrania, Vladimir Putin ha emitido amenazas hacia el Occidente. El analista de seguridad Nico Lange ve "tácticas psicológicas típicas" en estas declaraciones. Sin embargo, Lange se sorprende por la interpretación de los últimos comentarios del Canciller alemán.

18:07 UE planea nuevas sanciones contra Irán por rumores de transferencia de misiles a RusiaSiguiente a los rumores de que Irán está transfiriendo misiles a Rusia, los 27 estados miembros de la UE están planeando nuevas sanciones contra Teherán. "La Unión Europea ha advertido repetidamente a Irán en contra de enviar misiles a Rusia", menciona un comunicado de prensa. La transferencia representa una amenaza directa a la seguridad y significa una escalada significativa. Se tomará una respuesta rápida y exhaustiva, incluyendo medidas restrictivas para el sector de aviación iraní. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán indica que Alemania está consultando activamente con sus socios europeos e internacionalesRegarding the imposition of new sanctions, including the aviation sector - such as possible flight or landing bans.

17:25 Antiguo Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia Kozyrev Advierte sobre Acciones Más Agresivas de Putin - "El Objetivo es la Humillación"El antiguo Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Andrei Kozyrev, alerta al Occidente sobre la agresión rusa esperada. "Si se recompensa en Ucrania, Putin, convencido de la impotencia y cobardía de la OTAN, atacará estados de la OTAN en el Báltico antes de poder obtener alguna garantía de la OTAN", escribe Kozyrev, quien ocupó el cargo de 1990 a 1996 y apoya al Occidente, en X. "El objetivo de Putin no es solo una porción, sino más bien la humillación y el menosprecio de EE. UU. y la OTAN".

17:04 Reavivado el Debate sobre la Entrega de Taurus: Políticos de la Coalición Abogan por Armas de Largo Alcance para Ucrania

Políticos de los partidos de la coalición abogan por permitir que Ucrania utilice armas de largo alcance para atacar objetivos en Rusia. "Debemos permitir que Ucrania, junto con otros países europeos, el Reino Unido y EE. UU., destruya objetivos militares en territorio ruso", dice la política de FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann, según "Der Spiegel". Agrega: "Esto también significa que Alemania debe proporcionar finalmente el Taurus. Después de todo, el Taurus fue diseñado específicamente para neutralizar objetivos militares antes de que puedan lanzar ataques pesados". El político verde Toni Hofreiter comparte estas opiniones. "El uso de armas de largo alcance para combatir bases de lanzamiento rusas es indispensable para reconstruir efectivamente las instalaciones energéticas dañadas", comenta.

16:35 Batallas Intensas en Kurachove - Ucrania Registra Ataques Masivos

Las fuerzas rusas están aumentando sus ataques cerca de la disputada ciudad de Kurachove en el este de Ucrania, con algunos de los combates más intensos de este mes, según el gobierno de Kyiv. Al mismo tiempo, las tropas rusas están avanzando hacia la ciudad de Pokrovsk, un importante centro ferroviario a unos 33 kilómetros al norte de Kurachove, en un intento por establecer nuevas líneas del frente, desbaratar la logística ucraniana y tomar el control del resto de la región de Donetsk oriental. El ejército ucraniano informa haber repelido 64 ataques cerca de Kurachove y 36 cerca de Pokrovsk en las últimas 24 horas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy elogia a sus tropas por mantener con éxito sus posiciones en Pokrovsk y Kurachove, describiendo estas como las dos secciones más desafiantes en el frente oriental.

15:56 Ataques Ukrainianos a 1,900 Kilómetros de la Frontera? Región Rusa Cierra el Espacio Aéreo

Las autoridades de la región rusa del norte de Murmansk citan una amenaza de drones ucranianos como la razón para volver a cerrar el espacio aéreo, según el gobernador Andrei Chibis en Telegram. La región se encuentra aproximadamente a 1,900 kilómetros de Ucrania. La Agencia Federal de Transporte Aéreo, Rosaviatsiya, ha suspendido temporalmente los despegues y aterrizajes en los aeropuertos de Murmansk y Apatity debido a preocupaciones de seguridad. El Círculo Polar Ártico es el hogar de la Flota del Norte y una base aérea desde la cual los bombarderos estratégicos lanzan ataques contra Ucrania.

15:22 Londres Revela Detalles - Misiles Iraníes que Rusia Ahora Posee

El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha revelado detalles sobre los misiles iraníes supuestamente suministrados a Rusia, que son misiles balísticos de corto alcance conocidos como Fath-360 o BM-120. Revelados por primera vez en 2020, estos misiles pueden llevar una carga útil de 150 kilogramos hasta 120 kilómetros y reportedly strike their target with an accuracy of 30 meters. El informe diario de inteligencia del Ministerio de Defensa en Londres indica que la capacidad de Rusia para lanzar ataques precisos contra las fuerzas militares o la infraestructura civil ucraniana cerca del frente se ha mejorado como resultado.

14:45 Gazeta Wyborcza Informa - Polonia Todavía No Ha Contribuido Financieramente a la Iniciativa de Artillería de Chequia para UcraniaSegún el medio polaco Gazeta Wyborcza, Polonia aún no ha realizado ninguna donación de dinero a la iniciativa de artillería checa, con el objetivo de adquirir munición para Ucrania de varios socios occidentales. Alemania se presenta como el principal y más rápido financiador. Si todo sale según lo planeado, Ucrania recibirá 100,000 obuses este mes, con el objetivo de llegar a 500,000 para finales de 2024, y más en 2025. La actividad del mercado ruso también está causando complicaciones, según se informa desde Praga.

14:15 Pistorius propone la legitimidad de la autorización de armas de largo alcance para Ucrania bajo el derecho internacionalEl ministro de Defensa de Alemania, Pistorius, sugiere que el derecho internacional justifica la posible aprobación por parte de los aliados de la OTAN para que Ucrania utilice armas de largo alcance contra objetivos rusos. Afirma que Estados Unidos y el Reino Unido tienen la independencia para decidir sobre el uso de armas de las suministradas, y eso es su derecho. En respuesta a la advertencia de Putin sobre la entrada de la OTAN en conflicto con Rusia debido a esto, Pistorius dijo: "Las advertencias de Putin son las advertencias de Putin. No se requiere ningún comentario adicional. Hace amenazas siempre que quiere y ofrece sobornos a su antojo".

13:25 Zelenskyy anuncia el regreso de 49 detenidos en la guerraEl presidente de Ucrania, Zelenskyy, anunció el regreso de 49 detenidos en la guerra desde Rusia, incluyendo a excombatientes de la planta de acero Azovstal de Mariupol, que estuvo bajo asedio del ejército ruso en la primavera de 2022. "Cuarenta y nueve ucranianos han vuelto a casa", dijo Zelenskyy, compartiendo fotos de soldados y personal militar envueltos en banderas ucranianas. Zelenskyy reveló que son miembros del ejército, la guardia nacional, la policía nacional, la guardia fronteriza y civiles. Los medios ucranianos informan que veintitrés de los cuarenta y nueve liberados son mujeres. No se proporcionaron detalles iniciales sobre si esto fue resultado de un canje de prisioneros con Rusia.

13:14 Tusk descarta la importancia de las amenazas de PutinEl primer ministro polaco, Tusk, no se inquieta por las últimas amenazas de Putin Regarding long-range weapons against Russian targets. Acknowledging the gravity of the situation in Ukraine and on the Ukrainian-Russian border, Tusk expressed that he would not overemphasize the recent statements from President Putin. Instead, he perceives them as reflections of the challenging position faced by the Russian military on the frontline. Previously, Putin had warned that the West would be directly engaged in a war with Russia if it allowed Ukraine to attack Russian territory with long-range rockets manufactured in the West.

12:54 Pekín aboga por las negociaciones como la única solución para los conflictosEl ministro de Defensa de China, Wei Fenghe, enfatizó "negociaciones" como la única solución a conflictos como los de Ucrania y la Franja de Gaza, durante un foro de seguridad internacional en Beijing. Para abordar las crisis en Ucrania e Israel-Palestina, recomendó "promover la paz y las negociaciones como el único camino a seguir".

12:30 El Petróleo y el Gas Jugan un Papel Crucial en el Gira de Scholz por Asia CentralEl gobierno alemán busca ampliar las importaciones de petróleo de Kazajistán. "Damos la bienvenida al posible aumento de las supplies de petróleo de Kazajistán", dijo un funcionario del gobierno antes del viaje del canciller Olaf Scholz a Uzbekistán y Kazajistán, que comienza el domingo. El objetivo es proporcionar fuentes alternativas para la refinería PCK en Schwedt, con un aumento del petróleo de Kazajistán como una opción. Sin embargo, se necesitan otras alternativas debido a que el petróleo de Kazajistán se transita a través de los oleoductos rusos a Alemania, lo que da a Rusia palanca. Después de la invasión de Rusia a Ucrania, Alemania detuvo las importaciones de petróleo ruso. El viaje de Scholz también se centrará en las supplies de gas de Asia Central. Dado que hay licitaciones próximas para nuevas instalaciones de gas, está claro: "Debemos obtener gas de alguna parte, y Asia Central es una fuente natural de abundancia".

12:00 Francia Recuerda al Diplomático Iraní Francia ha pedido el regreso del representante diplomático iraní al Ministerio de Asuntos Exteriores en París. Según fuentes diplomáticas, la razón es la entrega de misiles balísticos a Rusia. Después de unos días, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, había explicado que Rusia había recibido misiles de Irán, que se desplegarían en Ucrania en las siguientes semanas. Irán lo niega.

11:36 El Pentágono considera la contraofensiva rusa en Kursk 'Menor' por el momentoEl Pentágono no está impresionado por la contraofensiva rusa en Kursk. "Hemos observado a unidades rusas attempting some type of counteroffensive in the Kursk region", dijo el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, el jueves. "En este momento, la clasificaría como menor, pero naturalmente, estamos monitoreando la situación de cerca". El Ministerio de Defensa ruso declaró que sus soldados habían recapturado diez pueblos. No hay verificación independiente. Las fuerzas ucranianas iniciaron la ofensiva en la región fronteriza rusa de Kursk hace aproximadamente cinco semanas y afirman haber capturado unos 100 pueblos rusos y casi 1.300 kilómetros cuadrados desde entonces.

11:13 A pesar de Multiple Derribos: Los Ataques con Drones Causan DañosLas fuerzas aéreas ucranianas afirman haber derribado veinticuatro de veintiséis drones durante la noche. En la región de Odessa, una persona resultó herida y veinte hogares resultaron dañados. En la región de Mykolajiw, los restos de un drone causaron un incendio en una planta de procesamiento de alimentos. La infraestructura energética en la región de Iwano-Frankiwsk también fue objetivo, según informó el Ministerio de Energía.

10:46 Jefe del Parlamento Ruso: NATO está en Guerra contra Nuestra NaciónEl jefe del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, afirma que NATO está involucrada en el conflicto en curso en Ucrania. En Telegram, asegura: "Están en guerra contra nuestra nación". Volodin sugiere que NATO está ayudando a Ucrania a seleccionar ciudades rusas para ataques, coordinando despliegues militares con el ejército ucraniano y dando órdenes al gobierno de Kiev.

10:17 Analista Occidental sobre la Amenaza de Guerra de Putin a NATO: "Casi no es Noticioso"Hay preocupaciones en el Oeste de que apoyar a Ucrania para lanzar ataques de largo alcance en territorio ruso podría llevar a una escalada. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha vuelto a amenazar con tales acciones. Sin embargo, el corresponsal de ntv, Rainer Munz, argumenta que podría haber poco sustancia en las amenazas de Putin, etiquetándolas de "casi no noticiosas".

09:42 Familia de la Líder de la Oposición Belarusa Informe sobre Condición CríticaLa hermana de la líder de la oposición belarusa, Maria Kalesnikava, informa que se encuentra en condición crítica. Desde hace varios años, ha estado imprisonment en condiciones deplorables y ahora pesa solo 45 kg a una altura de 1.75 metros, según Tatjana Chomitsch, citando información de ex presos. "Creo que este es un momento crítico, ya que nadie puede sobrevivir a tales condiciones por mucho tiempo", advierte. Acusa a las autoridades de torturar psicológica y físicamente a su hermana. El Ministerio del Interior de Belarus se niega a proporcionar información sobre las condiciones de detención de Kalesnikava. La belarusa de 42 años, que ha sido un símbolo de resistencia desde las protestas contra el presidente Alexander Lukashenko en 2020, cumple una condena de 11 años por supuestamente planear un golpe de estado.

09:20 Acuerdo de Deployment de la Brigada Lituano-Alemana FirmadoAlemania y Lituania han firmado un acuerdo gubernamental para manejar los detalles del deployment de una brigada lista para combatir en Lituania, un país miembro de la OTAN. El ministro de Defensa Boris Pistorius y su homólogo lituano Laurynas Kasciunas firmaron el acuerdo en Berlín. El contrato complementa el Acuerdo de la OTAN sobre la Situación de las Fuerzas para la estancia de las tropas y aclara la posición legal de los soldados y el personal civil alemán en Lituania, asegurando certeza jurídica. El acuerdo aborda una variedad de cuestiones, incluyendo derechos de residencia, impuestos, educación, atención médica, leyes de tráfico, seguridad pública y más.

08:56 Diplomáticos Británicos Expulsados por Rusia por Actividades de EspionajeRusia ha expulsado a seis diplomáticos británicos, acusándolos de actividades de espionaje. La agencia de inteligencia FSB afirma tener evidencia que demuestra que el Foreign Office británico está orquestando una confrontación política y militar. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, citada por la agencia de noticias TASS, asegura que el Foreign Office británico rechaza las acusaciones como "infundadas". La acción rusa es una respuesta a las medidas británicas inspiradas en "actividades rusas en Europa y el Reino Unido", según un comunicado de la BBC.

08:31 Involucramiento de NATO en la Guerra Sería "Línea Roja" para Putin, Advierte el KremlinEl presidente ucraniano Zelensky ha estado abogando por el uso de misiles de largo alcance contra objetivos militares rusos durante algún tiempo, y ahora EE. UU. y el Reino Unido están considerando esta opción. En respuesta, el Kremlin ha emitido una advertencia a Occidente.

08:03 Rusia Ofrece Compartir Información sobre Armas OccidentalesRusia ofrece compartir sus conocimientos sobre armas occidentales obtenidos del conflicto en Ucrania. El vice ministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, reveló esta información en una conferencia de seguridad en China, stating que Rusia ha ganado experiencias únicas en contrarrestar diversas armas occidentales y está lista para compartir este conocimiento con sus aliados.

07:34 SBU de Ucrania Anuncia Arrestos de Individuos que Incendiaron Vehículos Militares en KievCinco individuos han sido arrestados en Kiev por incendiar vehículos militares, supuestamente a instancias de una agencia de inteligencia rusa, según la SBU de Ucrania. Los detenidos son acusados de quemar cinco vehículos militares y distribuir panfletos para difamar al ejército. La SBU afirma que los hombres, provenientes de diversas regiones de Ucrania, fueron contactados por agentes rusos en busca de dinero rápido. Grababan sus actividades en sus teléfonos para recibir el pago, pero nunca lo hicieron.

07:05 Rabino Jefe de Ucrania Llora la Muerte de su Hijo Adoptivo Caído en la GuerraEl Rabino Jefe de Ucrania, Moshe Reuven Azman, llora la muerte de su hijo adoptivo, Anton Samborsky, quien falleció durante la invasión rusa. Se llevó a cabo un servicio memorial en Kiev el jueves, al que asistieron soldados, veteranos y otros. Samborsky, de 32 años, desapareció a finales de julio antes de que su muerte fuera confirmada tras semanas de incertidumbre. Se convirtió en padre en mayo y fue reclutado poco después. El Rabino Azman habló por última vez con su hijo el 17 de julio.

06:29 Japón Despacha Aviones de Combate por Avistamiento de Aircraft RusosJapón despachó aviones de combate ayer después de que dos aviones rusos rodearan el país. Los aviones rusos, ambos Tu-142, no violaron el espacio aéreo japonés pero patrullaron el mar antes de dirigirse hacia la región sur de Okinawa durante todo el día. Como respuesta, Japón activó su Fuerza de Autodefensa Aérea para interceptar los aviones rusos. Después de su operación, los aviones rusos viajaron hacia el norte y también cruzaron las Islas Kuriles en disputa entre Japón y Rusia. Antes, en la semana, las fuerzas navales rusas y chinas comenzaron ejercicios navales conjuntos en el Mar de Japón como parte de un gran ejercicio naval. Este es el último incidente en una serie de intrusiones de aviones militares rusos en el espacio aéreo japonés, con el incidente anterior occurring en 2019.

06:07 Moscú Acusa a EE. UU. de Estrategia de Contención contra Rusia y ChinaEl subsecretario de Defensa ruso, Alexander Fomin, afirmó en una conferencia de seguridad en China que EE. UU. está orquestando una política de contención contra Rusia y China. La agencia de noticias estatal rusa TASS informó esta afirmación. Fomin sugirió que Moscú y Pekín abogan por un mundo equilibrado y multilateral que respete la igualdad y el mutuo respeto, mientras que las naciones occidentales se preparan para posibles conflictos en Asia mediante la creación de nuevas alianzas de seguridad en la región.

05:27 Ucrania: Buque de Carga Alcanzado por Presunto Misil Antinavío RusoLas autoridades navales ucranianas revelaron nuevos detalles sobre un presunto ataque aéreo ruso a un buque civil en el Mar Negro. El incidente presunto tuvo lugar cuando un bombardero Tu-22 supuestamente disparó un misil antinavío Ch-22 contra el barco, que navegaba bajo la bandera de San Cristóbal y Nevis y fuera de las aguas territoriales ucranianas. En el momento del incidente, el barco se dirigía desde Chornomorsk, Ucrania, a Egipto con una carga de trigo. Según la BBC, el buque de carga se encontraba dentro de la zona económica exclusiva de Rumania. Sin embargo, se informó que en lugar del misil Ch-22, se utilizó un misil Ch-31, de menor potencia explosiva.

03:19 Soldado Moldavo Muere en Incidentes de Disparo MisteriososUn soldado moldavo falleció en circunstancias poco claras mientras cumplía con sus deberes en la línea de demarcación con la región separatista de Transnistria. El Ministerio de Defensa de Moldavia anunció que el soldado resultó fatalmente herido por un disparo de su propia arma durante su turno. Las autoridades y expertos forenses ahora investigan el incidente. Soldados de ambos, Moldavia y la separatista Transnistria, así como tropas rusas, han estado estacionados en la línea de separación desde un conflicto en 1992 posterior a la disolución de la Unión Soviética. Moldavia está determinada a reintegrar Transnistria en su territorio. Los incidentes en la línea de separación son extremadamente infrecuentes.

02:18 Primer Ministro del Reino Unido Afirma: "No Estamos Provocando Conflicto con Rusia"El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, rechazó la afirmación del presidente ruso Putin de que el suministro de armas occidentales es equivalente a la participación directa de la OTAN en el conflicto. "Ukrania tiene el derecho a la defensa propia", declaró Starmer. El Reino Unido apoya este derecho ofreciendo oportunidades de capacitación. Sin embargo, Starmer enfatizó que el Reino Unido no busca el conflicto con Rusia.

01:09 Antiguo Embajador de EE. UU. en Kiev Espera "Apoyo Más Audaz" de Harris a UcraniaEl exembajador de EE. UU. en Ucrania, William B. Taylor, espera que la candidata presidencial demócrata Kamala Harris aumente sustancialmente el apoyo a Ucrania en caso de que gane la presidencia. El historial de apoyo de Harris a Ucrania sugiere una postura más assertiva en comparación con las decisiones más cautelosas del actual gobierno, como las relacionadas con los HIMARS, tanques Abrams y aviones de combate F-16. Taylor cree que la probable nominación de un equipo de política exterior diferente por parte de Harris llevaría a un enfoque más decidido hacia Ucrania.

00:27 Zelensky Expresa Gratitud a Estonia por Ayuda MilitarEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibió en Kyiv al presidente de Estonia, Alar Karis, y le agradeció por la ayuda militar. Estonia, miembro de la UE y de la OTAN en el Báltico, ha prometido destinar el 0,25% de su PIB anual a los esfuerzos de defensa de Ucrania. La discusión se centró en los planes de reconstrucción y las aspiraciones de Ucrania a la UE. Mientras tanto, la primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, también prometió más apoyo durante su reunión con Zelensky.

23:19 Servicio de Inteligencia Alemán No Está Obligado a Compartir Análisis Militar con PeriodistaEl servicio de inteligencia federal alemán (BND) no está obligado a revelar si caracterizó una victoria militar ucraniana como desafiante o imposible en discusiones privadas con un periodista, o qué medios de comunicación participaron en estas discusiones, según el Tribunal Administrativo Federal de Leipzig. Sin embargo, el BND debe proporcionar información sobre el número de discusiones de fondo sobre la situación militar en Ucrania este año. La solicitud del periodista de una orden judicial provisional fue principalmente denegada. El tribunal citó un artículo de noticias de mayo como base para la solicitud del periodista, atribuyendo un comentario de un político de la CDU de que el BND estaba intentando influir en la opinión pública al promover un análisis militar pesimista de la situación de Ucrania.

22:06 Políticos Europeos Piden Armas de Alcance Amplio contra la Agresión Rusa

Políticos de la coalición semáforo abogan por el derecho de Kyiv de utilizar armas de largo alcance contra objetivos rusos. Según el experto en política exterior del SPD Michael Roth, es justificado y está en línea con el derecho internacional atacar objetivos militares en Rusia con cohetes de largo alcance occidentales. Roth identifica como posibles objetivos para armas de largo alcance los aeropuertos militares, centros de mando y bases de lanzamiento, ya que son responsables de lanzar ataques contra objetivos civiles ucranianos. El presidente del comité de defensa del FDP, Marcus Faber, está de acuerdo, stating that authorization to strike Russian military airports with long-range weapons like ATACMS and Storm Shadow is past due. El político verde Anton Hofreiter destaca que Rusia continúa terrorizando a la población civil ucraniana mediante ataques diarios de cohetes a hospitales, edificios residenciales y suministros de energía. Hofreiter argumenta que permitir que el ejército ataque bases militares en territorio ruso con armas de largo alcance es necesario para proteger efectivamente a la población civil ucraniana.

21:35 Vance discute las ideas de Trump sobre Ucrania

Según el candidato a vicepresidente republicano J.D. Vance, la estrategia de Donald Trump para concluir el conflicto ruso podría involucrar la creación de una zona desmilitarizada entre Ucrania y Rusia. En una entrevista con el productor de TV Shawn Ryan, Vance sugiere que Trump podría reunir a rusos, ucranianos y europeos para discutir una resolución pacífica. Vance expresa confianza en la habilidad de Trump para llegar a un acuerdo rápidamente debido a su conocida afinidad con el presidente ruso Vladimir Putin y su frecuente crítica a la ayuda de EE. UU. a Ucrania. Trump también afirma que podría poner fin a la guerra en 24 horas si fuera elegido, aunque no proporciona detalles específicos.

21:03 "Somos rusos, Dios está con nosotros" - Marcha fascista en San Petersburgo

A pesar de invocar una fuerza superior, sus afirmaciones no contradicen: "Somos rusos, Dios está con nosotros", proclaman numerosos nacionalistas y fascistas rusos durante su marcha por San Petersburgo. Continuaron gritando: "¡Adelante, rusos!". Su procesión honra el aniversario del traslado de las reliquias de Alejandro Nevsky, venerado como héroe nacional y santo de la Iglesia Ortodoxa.

20:28 Propaganda del Kremlin: "El ideal es el Atlántico"

El conocido presentador de televisión ruso Vladimir Solovyov cree que Rusia debería expandirse más allá de la conquista de Ucrania. "En mi opinión, la barrera perfecta es el Atlántico. Una barrera natural", dice el propagandista del Kremlin. El lugar ideal para nuestras tropas - Berlín, Lisboa, Madrid. Y qué hermosa sería su vista en París". Cuando se le recuerda de la población rusa limitada, sugiere la participación de aliados bielorrusos o incluso China como alternativa.

20:01 Voluntarios británicos se preparan para el invierno

Muchas casas ucranianas aún en pie tras los bombardeos carecen de ventanas antes del invierno próximo. La ONG británica "Insulate Ukraine" está abordando este problema al viajar a zonas de guerra y instalar ventanas temporales.

