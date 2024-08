19:30 informe: EE.UU. y Ucrania sobre el suministro de misiles de crucero de largo alcance "en etapa avanzada"

Las negociaciones entre Ucrania y el gobierno de EE. UU. de Joe Biden sobre la entrega de misiles de largo alcance reportedly se encuentran en una fase avanzada. El portal de noticias ucraniano "Kyiv Independent" reporta esto, citando a una fuente del gobierno del presidente Volodymyr Zelenskyy. Sin embargo, no está claro cuándo los misiles podrían llegar a Ucrania, dice la fuente, agregando que se está considerando un plazo para el otoño de este año. El diario estadounidense "Politico" también reporta, citando fuentes no identificadas, que la administración de Biden está "abierta" a suministrar a Kyiv misiles de largo alcance para reforzar los recientemente proporcionados aviones de combate F-16. Desde el comienzo del ataque de Rusia, Kyiv ha estado presionando a EE. UU. para que proporcione a su ejército misiles de largo alcance para atacar la infraestructura militar y la logística de Rusia en lo profundo de su territorio.

19:16 Lituania envía un nuevo paquete de ayuda militar a UcraniaComo parte del apoyo militar de Lituania al ejército ucraniano, Lituania está enviando un nuevo paquete compuesto por remolques, remolques y camas plegables. "Ukrinform" reporta esto, haciendo referencia al servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Lituania. Según esto, en agosto se han transferido a Ucrania vehículos blindados de personal, sistemas de defensa aérea de corto alcance con misiles, sistemas de supresión de drones, vehículos todoterreno con repuestos, remolques, rifles, municiones, granadas de humo y partes de armas.

18:51 El cardenal Woelki: La guerra de Ucrania no debe ser olvidada en AlemaniaEl cardenal de Colonia, Rainer Maria Woelki, quiere continuar apoyando a organizaciones de ayuda y personas en Ucrania en la guerra de agresión rusa. Durante una estancia de varios días en el país, llegó a la impresión de que la guerra duraría más tiempo. Esto lo "profundamente afecta", dice Woelki en Kyiv. "Por eso es importante que la guerra no se olvide en Alemania". Durante su estancia, que está prevista hasta el lunes, Woelki tenía reuniones planificadas con representantes de diversos proyectos de ayuda. Su programa included appointments in Lviv (Lviv), Kyiv, Bucha, and Irpin. Above all, after his visit to Bucha, he became aware of how important standards like the Geneva Conventions, international humanitarian law, are. On site, he said, it became very clear to him that these standards had not been upheld in Bucha. Bucha stands out as a symbol of atrocities in the war, with some bodies found with their hands tied behind their backs.

Since the beginning of the Russian invasion in 2022, the Archdiocese of Cologne has supported aid projects in Ukraine with more than 1.2 million euros, according to its own statements. "We must catch the people", says Woelki. "We will continue to be engaged". One must stand by the Ukrainians, but also see that people on the other side are also losing relatives, he said, looking at Russia.

18:29 Ucrania Reporta Aumentos de Ataques Rusos en la Región de KhersonLas tropas rusas están intensificando sus actividades cerca del pueblo de Krynky en la región de Kherson, lo que ha llevado a las fuerzas ucranianas a buscar nuevas posiciones, dice Dmytro Lykhovyi, portavoz del grupo militar ucraniano Tavria. El pequeño pueblo es un asentamiento clave en el altamente disputado cabezal del Dnipro en la región de Kherson ocupada por Rusia, donde antes de la guerra contra Ucrania vivían menos de 1.000 personas. "Siete ataques (rusos) fueron repelidos en un cabezal en la orilla izquierda del río Dnipro en la óblast de Kherson, al norte del pueblo de Krynky, donde nuestras unidades han tomado nuevas posiciones. El enemigo es más activo allí de lo que lo era la semana pasada", dice Lychowii en la televisión estatal ucraniana. Debido al terreno pantanoso, es difícil construir fortificaciones, establecer puestos de observación y tomar posiciones de fuego en la zona, adds the spokesperson. "When Russian troops use artillery in hot weather and drop incendiary munitions from drones, fires break out." This makes it difficult to hold positions, and Ukrainian forces have to relocate, Lykhovii adds.

18:05 Un bombardero ruso de mediano alcance se estrella en SiberiaLa fuerza aérea rusa ha perdido un bombardero de mediano alcance del tipo Tu-22M3 (código NATO Backfire) en un accidente en Siberia. El avión se estrelló en territorio no habitado cerca de Irkutsk durante un vuelo rutinario, reporta la agencia de noticias estatal TASS. La tripulación pudo eyectarse con paracaídas. Se citó un problema técnico con el cuatrimotor supersónico como causa del incidente.

El bombardero fue desarrollado a finales de la década de 1960 y producido en diversas versiones hasta 1993. Originalmente diseñado como un bombardero de largo alcance, la sonda de repostaje se eliminó después de las negociaciones de control de armas, lo que lo convirtió en un bombardero de mediano alcance. El Tu-22 puede ser cargado con misiles guiados, misiles crucero ypossibly también el misil hipersónico "Kinshal".

17:34 Ucrania Reporta Muertos y heridos en ataques con bombas guiadas rusas en la región de KharkivLas autoridades informan varios ataques por parte de las fuerzas rusas utilizando bombas guiadas en la región oriental ucraniana de Kharkiv, lo que ha resultado en muertos y heridos. En el distrito de Kupiansk, las tropas rusas atacaron una empresa civil, matando a dos civiles e hiriendo a uno, según la agencia de noticias estatal ucraniana "Ukrinform", citando un mensaje de Telegram de Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar de la región. En otro ataque con bomba guiada en la ciudad de Solotschiw, seis personas resultaron heridas, incluyendo a un niño de 12 años, informó el departamento de comunicaciones de la policía regional en Telegram.

17:03 Lukashenko llama nuevamente a conversaciones entre Rusia y Ucrania

En medio de la ofensiva de Ucrania en la región rusa de Kursk, el líder belaruso Alexander Lukashenko ha vuelto a llamar a las negociaciones. "Debemos sentarnos a la mesa de negociaciones y poner fin a este conflicto. Ni los ucranianos, ni los rusos, ni los belarúses lo necesitan", dijo Lukashenko en una entrevista con la televisión estatal rusa Rossija, según la agencia de noticias belarusa Belta. Belarus, aliado de Rusia, ha apoyado a Moscú en su guerra contra Ucrania desde el principio, permitiendo que las tropas rusas usen su territorio para invadir el norte de Ucrania. Lukashenko ha ofrecido repetidamente sus servicios como mediador en las conversaciones de paz. Ahora, destaca que el Oeste, especialmente los representantes de alto nivel de EE. UU., están interesados en escalar el conflicto. "Quieren que nos destruyamos entre nosotros", dijo Lukashenko. Ucrania ha estado defendiendo su territorio contra la invasión rusa desde febrero de 2022.

16:46 General Freuding: los ucranianos son conscientes del riesgo en su operación

Christian Freuding, coordinador militar de la ayuda alemana a Ucrania, puede entender la decisión de Ucrania de lanzar una ofensiva en territorio ruso. "Dondequiera que el líder militar vea una oportunidad para tomar la iniciativa, debe aprovecharla. Según mis impresiones y conversaciones, los ucranianos son conscientes del riesgo que corren con esta operación, pero puede llevar a un gran impulso si se ejecuta con éxito", dijo Freuding en el formato de video del Bundeswehr "Nachgefragt". Freuding había estado en Ucrania para conversaciones en los últimos días. El avance es "un buen indicador de que las fuerzas armadas ucranianas aún tienen la voluntad y la capacidad de tener éxito en esta guerra y ganarla", explicó Freuding.

"La fuerza de las fuerzas armadas ucranianas para esta operación de ataque son cuatro brigadas, lo que equivale a 4.000 a 6.000 soldados. Están apoyados por 2.000 a 4.000 hombres y mujeres en logística y defensa aérea desde el territorio ucraniano", dijo Freuding. La profundidad del territorio capturado es de aproximadamente 30 kilómetros, y la anchura es de aproximadamente 65 kilómetros. "El área total en la que operan las fuerzas ucranianas -no controlando, sino operando- se estima en alrededor de 1.000 kilómetros cuadrados. Esto es significativo porque es aproximadamente del mismo orden de magnitud que el territorio perdido por las fuerzas armadas ucranianas ante las fuerzas rusas desde el comienzo del año".

16:19 Informes: Ucrania despliega tanques Challenger 2 británicos en territorio ruso

En la operación de cruce de frontera en curso por parte de Ucrania en Rusia, el ejército ucraniano está desplegando tanques británicos Challenger 2, según informes consistentes de los medios británicos BBC y Sky News citando fuentes no identificadas. Previamente, el Ministerio de Defensa británico había stated que no había cambio en la política y que Ucrania tenía derecho a usar las armas británicas suministradas en territorio ruso, excluyendo los misiles Storm Shadow. El ministerio no hizo comentarios sobre las armas específicas utilizadas en la operación actual en territorio ruso. Fuentes anónimas le dijeron a BBC y Sky News que esto incluye tanques modernos Challenger 2. Al menos 14 de estos tanques han estado en uso en Ucrania desde enero de 2023, con un tanque británico confirmado destruido en septiembre de 2023.

15:58 Ucrania niega nuevamente su participación en el sabotaje de Nord Stream

El gobierno ucraniano ha vuelto a negar su participación en el acto de sabotaje contra el gasoducto del mar Báltico Nord Stream. En cambio, es muy probable que Rusia sea responsable del ataque de septiembre de 2022, según un asesor del presidente Volodymyr Zelensky, Mychailo Podoliak, quien le dijo a Reuters hoy. "Tales actos requieren importantes recursos técnicos y financieros", dijo Podoliak. "Y ¿quién los tenía en el momento del ataque? Solo Rusia". Tres de los cuatro gasoductos, a través de los cuales se bombeaba gas ruso directamente a Alemania, fueron destruidos en los ataques. La Fiscalía Federal de Karlsruhe lidera la investigación. El miércoles se informó que se había emitido una orden de arresto contra un ucraniano que vive en Polonia. Sin embargo, el instructor de buceo logró huir a Ucrania. Se sospecha que el acto está relacionado con la guerra de Rusia contra Ucrania, que comenzó con la invasión en febrero de 2022.

15:40 Zelensky reporta la captura de la ciudad rusa de Sudja

Según el presidente Volodymyr Zelensky, los soldados ucranianos han tomado completamente el control de la ciudad rusa de Sudja en la región de Kursk. Un centro de mando militar del ejército ucraniano se establecerá allí, dijo Zelensky (ver entrada 15:21). El canal de televisión ucraniano 1+1 ya había transmitido imágenes el miércoles que se decía que mostraban la ciudad, ubicada a unos diez kilómetros de la frontera, bajo el control ucraniano. Se pueden ver columnas de vehículos militares rusos quemados y soldados ucranianos distribuyendo ayuda a los locales y quitando banderas rusas de los edificios administrativos.

15:21 Ucrania establece un mando militar en la región de Kursk

Después de que los soldados ucranianos avanzaran en la región rusa vecina de Kursk, Kiev ha establecido un mando militar para el territorio que controla allí. El mando tiene como objetivo garantizar el mantenimiento del orden y las necesidades prioritarias de la población, dijo el comandante en jefe Oleksandr Syrskyi durante una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El general mayor Eduard Moskalyov ha sido nombrado comandante del mando. Syrskyi dijo además que el ejército ucraniano ha tomado el control de 82 localidades y 1.150 kilómetros cuadrados de territorio desde el inicio de la ofensiva.

14:57 Moscú anuncia más tropas para las regiones fronterizas

14:26 Campaña de Medios y Estado de Emergencia - Rusia Se Queja: ¿Víctimas de la Agresión Ucraniana?

El conflicto en Ucrania ha evolucionado desde hace tiempo en una guerra de imágenes. Se muestran videos de posiciones militares destruidas, los canales de medios informan sobre supuestas victorias parciales. Moscú ahora utiliza la actual ofensiva de Kursk para propagar otra narrativa distorsionada.

13:58 Rusos Huyen de la Región Fronteriza: "Nos Escondimos en los Matorrales"

Después del avance de los soldados ucranianos en la región rusa de Kursk, los refugiados reportan momentos de ansiedad. "Nos escondimos en los matorrales", dice Tatjana Anikejewa a la televisión estatal rusa. Según su propio relato, tuvo que abandonar el pueblo de Sudscha apuradamente. "El sonido de los disparos continuó sin parar. La casa temblaba", dice.

13:41 Gobernador de Kursk: Misil Ucraniano Interceptado Sobre Lgov

Durante más de una semana, los soldados ucranianos han luchado con los soldados rusos después de una inesperada cruce de frontera en la región rusa de Kursk. El gobernador interino de Kursk, Alexej Smirnow, ordenó la evacuación del distrito de Gluschkowo, ubicado al noroeste de Sudscha. La orden de evacuación sugiere que los soldados ucranianos están avanzando allí. Según los informes rusos, más de 120.000 residentes de la región ya han sido puestos a salvo. Los soldados rusos interceptaron un misil ucraniano sobre la ciudad de Lgov en la región rusa de Kursk, según el gobernador interino Alexej Smirnow. Los escombros cayendo hirieron a dos locales, informes.

13:18 Rusia: Captura el Pueblo de Iwaniwka en Donetsk

Las tropas rusas han capturado el pueblo de Iwaniwka en la región ucraniana oriental de Donetsk, según el gobierno ruso en Moscú. La agencia de noticias estatal rusa Interfax reporta esto, citando al Ministerio de Defensa.

12:42 Umbach: "Rusia ha Pasado a la Sabotaje más Activo"

Después de la sospecha de sabotaje en los barracones de Colonia-Wahn, surge la pregunta: ¿Cómo está Alemania protegida contra los ataques híbridos de Rusia? El experto en seguridad Frank Umbach ve un nuevo capítulo después de una fase de relajación. Los extremistas de derecha e izquierda juegan un papel importante en esto.

12:11 Pocos Alivios en el Frente Este a pesar del Avance en el Territorio Ruso

Ucrania reporta intensos combates en el frente este del país. A pesar del avance ucraniano en el territorio ruso en la frontera norte, el frente principal en Ucrania no se aliviará. "A pesar de los eventos en el territorio ruso, el enemigo continúa manteniendo la mayoría de sus tropas en esta dirección y trata de lograr éxitos", dice el oficial Serhij Zehozkij en la televisión. El Estado Mayor ucraniano cuenta 58 enfrentamientos. Este es el número más alto de enfrentamientos informados para un solo día este mes.

11:41 Munz: "Esto causaría gran revuelo en Rusia"

Se están circulando informes en Rusia de que se están desplegando conscriptos en la región de Kursk para detener el avance ucraniano. El corresponsal de ntv-Rusia, Rainer Munz, explica la importancia de esto y reporta sobre el arresto de un ciudadano estadounidense en Rusia.

11:02 Unidad chechena busca recuperar ubicación en Kursk Las tropas rusas han vuelto a tomar el pueblo de Martynowka en la región de Kursk, según el comandante de la unidad chechena Achmat, el general mayor Apti Alaudinow, como se informó en la televisión estatal rusa. Sin embargo, tales informes sobre el campo de batalla no pueden ser confirmados de manera independiente.

10:37 Ruso: Los soldados de Moscú en Kursk simplemente huyeron La situación en la región de Kursk, atacada por las fuerzas militares ucranianas, sigue siendo incierta. Sin embargo, el presidente Selenskyj aclara los motivos detrás del ataque. Mientras tanto, los residentes de la zona se quejan de haber sido abandonados por la dirección y el ejército ruso.

10:13 Rusia declara estado de emergencia para la región de Belgorod El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia ha declarado también un estado de emergencia federal para la región de Belgorod. Esto se declaró anteriormente para la región vecina de Kursk, donde los soldados ucranianos entraron de repente el 6 de agosto. El ministro Alexander Kurenko explica que la situación en Belgorod sigue siendo compleja y tensa. "Como resultado de los ataques terroristas de los grupos armados ucranianos en la región de Belgorod, se han dañado edificios residenciales e instalaciones de infraestructura, y hay muertos y heridos".

10:00 Ministros de Defensa de Ucrania y EE. UU. Consultan sobre la situación El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ha consultado con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, sobre la situación de combate y las necesidades militares de Ucrania. Umerov también agradeció a Austin "por el apoyo continuo y exhaustivo desde el comienzo de la invasión a gran escala de Rusia", informes el Ministerio de Defensa en Kiev.

09:31 WSJ: Selenskyj aprobó sabotaje de Nord StreamSegún el "Wall Street Journal", empresarios privados habrían iniciado una operación pequeña, supervisada por un alto mando general, para sabotear el gasoducto Nord Stream. El presidente Selenskyj aprobó inicialmente el plan, pero luego intentó infructuosamente detenerlo. La operación de sabotaje, que costó 300,000 dólares, fue llevada a cabo por una pequeña tripulación de seis personas en un pequeño yate. "Siempre me río cuando leo las especulaciones de los medios sobre una operación a gran escala que involucra a los servicios de inteligencia, submarinos, drones y satélites", dijo un oficial involucrado en la trama al periódico. "Todo surgió de una noche de borrachera y la férrea voluntad de un puñado de personas que tuvieron el valor de arriesgar sus vidas por su país". Selenskyj reaccionó después de la intervención de la CIA y quiso detener la operación, pero su entonces comandante en jefe, Valeriy Saluschnyj, continuó con el sabotaje.

08:48 Ucrania: derribados todos los 29 drones lanzados por RusiaUcrania informa que ha derribado todos los 29 drones lanzados por Rusia durante la noche del jueves. También se informes de que Rusia disparó tres misiles guiados Ch-59.

08:08 Ucrania destruye radar ruso Kasta - Costo: 60 millones de dólaresOficiales de inteligencia militar contraespionaje de Ucrania, en cooperación con las fuerzas de defensa del país, han destruido un radar ruso Kasta en la zona de guerra de Saporishshya. Así lo informó la oficina de prensa del SBU. El radar de reconocimiento de largo alcance cuesta alrededor de 60 millones de dólares fabricarlo. "En esencia, este radar era el 'ojo' de la defensa aérea rusa que controlaba nuestro espacio aéreo. El enemigo lo ocultó en la retaguardia, lo camufló cuidadosamente y lo trasladó con frecuencia. Esta vez lograron rastrearlo y atacar el objetivo para destruirlo", se lee en la explicación.

07:28 Ucrania: Kursk se convertirá en 'zona tampón'El ejército ucraniano afirma que permitirá la evacuación de civiles de la región rusa de Kursk a Rusia y Ucrania, y establecerá una zona tampón en el área donde sus tropas han lanzado una ofensiva a gran escala. "El establecimiento de una zona tampón en la región de Kursk es un paso para proteger a nuestras comunidades fronterizas del fuego enemigo diario", dice el ministro del Interior, Ihor Klymenko.

06:45 Rusia busca trabajadores para excavación de trincheras en Kursk a través de portales de empleoSegún CNN, los portales de empleo rusos están buscando personal para trabajos de excavación de trincheras en la región de Kursk, a medida que las fuerzas militares ucranianas ganan terreno en la zona fronteriza rusa. Ucrania afirma que controla 74 asentamientos en la región. Las ofertas de empleo buscan "trabajadores generales" capaces de excavar estructuras defensivas en la región de Kursk, con salarios anunciados que van desde 150,000 a 371,000 rublos (aproximadamente 1,600 a 4,000 dólares USD).

05:52 Ucrania: más de 100 soldados rusos capturados en KurskEl ejército ucraniano operando en la región de Kursk ha capturado a más de 100 soldados rusos, según el comandante en jefe Oleksandr Syrskyi en un informe al presidente Volodymyr Zelenskyy. El ejército ucraniano ha avanzado entre uno y dos kilómetros en diversas áreas.

02:39 Se ordena nueva evacuación en KurskEn la óblast rusa de Kursk, más residentes deben abandonar sus hogares debido al avance de Ucrania. El gobernador Alexei Smirnov ha ordenado la evacuación del pueblo de Glushkovo, donde viven aproximadamente 4.500 personas, ubicado a 11 kilómetros de la frontera con Ucrania. Hace dos días, Smirnov informó que alrededor de 121.000 personas habían sido evacuadas o habían abandonado la región por su cuenta.

23:58 Estado Mayor Ucraniano confirma ataques a bases aéreas militares rusasEl Estado Mayor Ucraniano ha confirmado los ataques a cuatro bases aéreas rusas durante la noche. En las bases aéreas de las óblast de Voronezh, Kursk y Nizhny Novgorod había estacionados aviones militares y cazas de los tipos Su-34 y Su-35. Los objetivos clave fueron instalaciones de almacenamiento de aceite y lubricantes y hangares de aviones. Aún se están evaluando las consecuencias de los ataques.

23:24 Ciudadano estadounidense arrestado en RusiaUn tribunal de distrito de Moscú ha sentenciado a un ciudadano estadounidense a 15 días de detención administrativa por conducta desordenada. El tribunal ordenó al estadounidense que pasara 15 días en detención administrativa por "pequeño hooliganismo". Sin embargo, la autoridad investigadora principal del país había informado anteriormente que se había abierto un caso criminal contra el ciudadano estadounidense por el uso de violencia contra un funcionario, lo que conlleva una pena de hasta cinco años de prisión. Según la agencia de noticias rusa TASS, el hombre se negó a proporcionar sus datos personales en un hotel y se volvió agresivo, y luego golpeó a un oficial de policía cuando lo llevaron a una estación de policía. El gobierno de EE. UU. es cauteloso sobre el incidente. "Somos conscientes de los informes sobre el arresto de otro ciudadano estadounidense en Rusia", dice Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., a los periodistas. "Estamos trabajando para recopilar toda la información posible para aclarar la situación consular y verificar si es posible la asistencia consular".

21:50 Pistorius Pide Vigilancia Tras Alertas de Sabotaje en el Ejército AlemánEl Ministro de Defensa Boris Pistorius insta a la vigilancia tras los incidentes de seguridad en la base aérea de la fuerza aérea de Colonia-Wahn y en el sitio de apoyo de la OTAN en Geilenkirchen. "Reaccionamos rápidamente en ambos lugares, sellamos los puntos de acceso, fortalecimos los controles, involucramos a las autoridades investigadoras y ordenamos pruebas de laboratorio. Estos incidentes demuestran que debemos mantener la vigilancia", dijo Pistorius a "Spiegel". "Por supuesto, también estamos revisando nuestras medidas de seguridad y las ajustamos si es necesario. Esto ya está en marcha", enfatizó el político de SPD. Actualmente no hay indicios concretos de una conexión entre los dos eventos en Colonia-Wahn y Geilenkirchen. "Ahora tenemos que esperar los resultados de las investigaciones adicionales y actuar con calma. Confiamos en la cooperación probada con las autoridades investigadoras competentes", dijo Pistorius (consulte también las entradas de las 21:10, 18:55 y 18:24).

21:30 Austria: Fiscalía Acusa por Primera Vez en Escándalo de Espionaje Involucrando a RusiaLa fiscalía austriaca ha presentado cargos por primera vez contra el antiguo agente de protección constitucional Egisto Ott. Esto incluye acusaciones de espionaje para Rusia. Según la acusación, Ott se acusa, entre otras cosas, de ordenar a otro empleado, como funcionario del Ministerio del Interior en Viena, a instancias de un miembro del partido de derecha FPÖ, que recolectara información sobre los participantes de una reunión de servicios de inteligencia europeos. Tanto Ott como el antiguo miembro del FPÖ Hans-Jörg Jenewein están acusados de violar secretos oficiales. Ambos enfrentan hasta tres años de prisión. No se ha fijado aún una fecha para el juicio. En particular, Ott se acusa de proporcionar a Jenewein los nombres de varios oficiales de inteligencia, poniendo así en peligro, entre otras cosas, "el mantenimiento de la seguridad nacional pública y el éxito de las actividades de inteligencia futuras". Jenewein también se acusa de filtrar documentos confidenciales del parlamento, a los que tenía acceso a través de su participación en la comisión de investigación sobre el llamado caso Ibiza.

21:10 Después de la Alarma de Sabotaje en las Fuerzas Armadas Alemanas: la CDU Ve al Ministerio de Defensa ResponsableLa policía y la protección del estado están investigando un incidente de seguridad en la planta de agua de la base aérea de Colonia-Wahn debido a la sospecha de sabotaje contra las Fuerzas Armadas Alemanas. "Se detectaron valores anormales del agua y luego un agujero en la valla", dijo un portavoz de las Fuerzas Armadas Alemanas en Colonia frente a la base. La política de defensa de la CDU Serap Güler ahora ve al Ministerio de Defensa responsable de aclarar las preguntas abiertas: "El ministerio debe aclarar ahora inmediatamente cómo un extraño pudo acceder a las supuestamente bien custodiadas bases militares", dijo a "Der Spiegel". "Al mismo tiempo, es encomiable que las Fuerzas Armadas Alemanas reconocieran los incidentes temprano", dijo Güler (consulte también las entradas de las 18:55 y 18:24).

