19:16 Lituania envía nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania

18:51 Cardenal Woelki: La Guerra de Ucrania No Debe Olvidarse en Alemania

El cardenal Rainer Maria Woelki de Colonia quiere seguir apoyando a organizaciones de ayuda y personas en Ucrania en la guerra rusa. Durante una visita de varios días al país, tuvo la impresión de que la guerra duraría más tiempo. Esto lo "profundamente afecta", dice en Kiev. "Por eso es importante que la guerra no se olvide en Alemania". Durante su visita, que debería durar hasta el lunes, Woelki tenía previsto reunirse con representantes de diversos proyectos de ayuda. Su programa included citas en Lviv (Lviv), Kiev, Bucha e Irpin. Sobre todo, después de su visita a Bucha, se dio cuenta de lo importante que son estándares como las Convenciones de Ginebra, el derecho humanitario internacional. En el lugar, se dio cuenta muy concretamente de que estos estándares no se habían cumplido en Bucha, dice el cardenal. Bucha se ha convertido en un símbolo de atrocidades en la guerra, con algunos cuerpos encontrados con las manos atadas a la espalda. Las imágenes de los cuerpos tendidos en la calle dieron la vuelta al mundo en abril de 2022, días después de la retirada rusa.

Desde el comienzo de la invasión rusa en 2022, la Archidiócesis de Colonia ha apoyado proyectos de ayuda en Ucrania con más de 1,2 millones de euros, según sus propias declaraciones. "Debemos llegar a la gente", dice Woelki. "Continuaremos comprometidos". Debemos estar con los ucranianos, pero también ver que la gente del otro lado también pierde a sus seres queridos, dijo, mirando a Rusia.

18:29 Ucrania Informa de Aumentos de Ataques Rusos en la Región de Kherson

Los soldados rusos están aumentando sus actividades cerca del pueblo de Krynky en la región de Kherson, según Dmytro Lykhovyi, portavoz del grupo militar ucraniano Tavria. Esto ha llevado al ejército ucraniano a buscar nuevas posiciones. El pequeño pueblo es un asentamiento clave en el muy disputado cabezal del Dniéper en la región de Kherson ocupada por Rusia. Antes de la guerra contra Ucrania, vivían menos de 1.000 personas allí. "Siete ataques (rrusos) fueron repelidos en un cabezal en la orilla izquierda del río Dniéper en la óblast de Kherson, al norte del pueblo de Krynky, donde nuestras unidades han tomado nuevas posiciones. El enemigo es más activo allí que la semana pasada", dice Lychovyi en la televisión estatal ucraniana. Debido al terreno pantanoso, es difícil construir fortificaciones, establecer puestos de observación y establecer posiciones de fuego en la zona, dijo el portavoz. "Si los soldados rusos utilizan artillería en época de calor y lanzan municiones incendiarias desde drones, se producen incendios". Esto dificulta la retención de posiciones y el ejército ucraniano tiene que reubicar, añadió Lykhovyi.

18:05 Avión de Bombardeo de Mediano Alcance Ruso se Crashea en Siberia

La Fuerza Aérea Rusa ha perdido un avión de bombardeo de mediano alcance del tipo Tu-22M3 (código NATO: Backfire) en un accidente en Siberia. El avión se estrelló en territorio despoblado cerca de Irkutsk durante un vuelo rutinario, según la agencia de noticias estatal TASS. La tripulación pudo escapar utilizando paracaídas. Se asumió que un problema técnico con el avión supersónico de cuatro asientos fue la causa del incidente.

El bombardero fue desarrollado a finales de la década de 1960 y construido en diversas versiones hasta 1993. En un principio diseñado como bombardero de largo alcance, la sonda de repostaje se retiró después de las negociaciones de reducción de armas, lo que convirtió al avión en un bombardero de mediano alcance. El Tu-22 puede ser cargado con misiles guiados, misiles crucero y possibly también el misil hipersónico "Kinshal".

17:34 Ucrania Informa de Muertos y heridos en Ataques con Bombas Planeadoras Rusas en la Región de Kharkiv

Las autoridades informan de varios ataques por parte de las fuerzas rusas utilizando bombas planeadoras en la región oriental ucraniana de Kharkiv. Hay informes oficiales de muertos y heridos. En el distrito de Kupiansk, las tropas rusas atacaron una empresa civil, matando a dos civiles y dejando a uno herido, según la agencia de noticias estatal "Ukrinform" citando un mensaje de Telegram del jefe de la administración militar de la región, Oleh Syniehubov. En un ataque separado con bomba planeadora en la ciudad de Solotschiw, seis personas resultaron heridas, incluyendo a un niño de 12 años, según el mensaje de Telegram del departamento de comunicación de la policía regional.

17:03 Lukashenko Vuelve a Pedir Negociaciones entre Rusia y Ucrania

En medio de la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, el líder bielorruso Alexander Lukashenko ha vuelto a pedir negociaciones. "Debemos sentarnos a la mesa de negociaciones y poner fin a este conflicto. Ni los ucranianos, ni los rusos, ni los bielorrusos lo necesitan", dijo Lukashenko en una entrevista con la televisión estatal rusa Rossija, según la agencia de noticias bielorrusa Belta. Bielorrusia es un aliado de Rusia y apoya a Moscú en su guerra contra Ucrania. Desde el comienzo de la guerra, el país ha proporcionado su territorio a las tropas rusas para invadir el norte de Ucrania. Lukashenko ha ofrecido repetidamente sus servicios como mediador en las conversaciones de paz. También destacó que el Occidente, y especialmente los representantes de alto nivel de EE. UU., están interesados en escalar el conflicto. "Quieren que nos destruyamos entre nosotros", dijo Lukashenko. Ucrania ha estado defendiendo su territorio contra una invasión rusa desde febrero de 2022.

El coordinador militar de la ayuda alemana a Ucrania, el Mayor General Christian Freuding, puede comprender la decisión de los ucranianos de lanzar una ofensiva en territorio ruso. "Dondequiera que el comandante militar vea una oportunidad para tomar la iniciativa, debe aprovecharla. Según mis impresiones y conversaciones, los ucranianos son muy conscientes del riesgo que están corriendo con esta operación, pero puede llevar a un significativo impulso si se lleva a cabo con éxito", dijo Freuding en el formato de video del Bundeswehr "Nachgefragt". Freuding estuvo en UcraniaRecently for talks in recent days. The advance is a "good indicator that the Ukrainian armed forces continue to have the will and the ability to succeed in this war and win it", explained Freuding.

La fuerza de las fuerzas ucranianas para esta operación de ataque son cuatro brigadas. Eso son 4,000 a 6,000 soldados, dice Freuding. Desde el territorio ucraniano, serían apoyados por 2,000 a 4,000 hombres y mujeres en logística, así como defensa aérea. "La profundidad del territorio tomado es aproximadamente 30 kilómetros, la anchura aproximadamente 65 kilómetros", dice Freuding. "El área total en la que operan las fuerzas ucranianas - no controlando, pero operando - se estima en aproximadamente 1,000 kilómetros cuadrados. Esto es significativo porque es aproximadamente del mismo orden de magnitud que las fuerzas ucranianas han perdido ante las fuerzas rusas desde el comienzo del año".

16:19 Informes: Ucrania despliega tanques Challenger 2 británicos en territorio ruso

En la incursión transfronteriza en curso de Ucrania en Rusia que comenzó la semana pasada, el ejército ucraniano está desplegando tanques británicos Challenger 2. Esto es informado por los medios de comunicación británicos BBC y Sky News, citando fuentes no identificadas. Previously, el Ministerio de Defensa del Reino Unido había stated that there was no change in policy and that Ukraine had the right to use weapons supplied by the UK on Russian territory. However, Storm Shadow missiles were excluded from this. El ministerio no hizo comentarios sobre las armas específicas involucradas en el actual despliegue en territorio ruso. Las fuentes anónimas le dijeron a la BBC y Sky News que esto también incluye los modernos tanques Challenger 2. Al menos 14 de estos tanques han estado en uso en Ucrania desde enero de 2023, con un tanque británico confirmado como destruido en septiembre de 2023.

15:58 Ucrania niega participación en el sabotaje de Nord Stream nuevamente

El gobierno ucraniano niega su participación en el acto de sabotaje contra el gasoducto del mar Báltico Nord Stream. En cambio, es muy probable que Rusia sea responsable del ataque en septiembre de 2022, dice Mykhailo Podoliak, asesor del presidente Volodymyr Zelensky, a la agencia de noticias Reuters hoy. "Tales actos solo pueden ser llevados a cabo con grandes recursos técnicos y financieros", dice Podoliak. "Y ¿quién tenía todo eso en el momento del ataque? Solo Rusia". Tres de los cuatro gasoductos, a través de los cuales se bombeaba gas ruso directamente a Alemania, fueron destruidos en los ataques. Las investigaciones están siendo lideradas por el Fiscal General Federal en Karlsruhe. El miércoles se conoció que se había emitido una orden de arresto contra un ucraniano que vive en Polonia. Sin embargo, el instructor de buceo pudo huir a Ucrania. Se sospecha que el acto está relacionado con la guerra de agresión rusa contra Ucrania, que comenzó con la invasión en febrero de 2022.

15:40 Zelensky reporta la captura de la ciudad rusa de Sudja

Según el presidente Volodymyr Zelensky, los soldados ucranianos han tomado completamente el control de la ciudad rusa de Sudja en la región de Kursk. Allí se está estableciendo un centro de mando del ejército ucraniano, dice Zelensky (ver entrada 15:21). El canal de televisión ucraniano 1+1 ya había transmitido imágenes el miércoles que, según se informó, mostraban la pequeña ciudad, ubicada a unos diez kilómetros de la frontera, bajo el control ucraniano. Se pueden ver vehículos y equipo militar en llamas, y soldados ucranianos distribuyendo ayuda a los locales y quitando banderas rusas de edificios administrativos.

15:21 Ucrania establece un mando militar en la región de Kursk

Después del avance de las tropas ucranianas en la región rusa vecina de Kursk, Kiev ha establecido un mando militar para el territorio bajo su control. El mando será responsable de mantener el orden y abordar las necesidades prioritarias de la población, según el Comandante en Jefe Oleksandr Syrskyi durante una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyi. El Mayor General Eduard Moskalyov ha sido nombrado como el jefe del mando. Syrskyi también dijo que el ejército ucraniano ha tomado el control de 82 ubicaciones y 1,150 kilómetros cuadrados de territorio desde el inicio de la ofensiva.

14:57 Moscú anuncia más tropas para las regiones fronterizas

El ministro de Defensa ruso Andrei Belousov ha anunciado más tropas y recursos para las regiones de Kursk, Belgorod y Bryansk que limitan con Ucrania. Belousov dijo en Moscú que el Estado Mayor ha preparado un plan con medidas adicionales, principalmente enfocadas en mejorar la eficiencia de la gestión de las tropas en cooperación con otras agencias de seguridad. El enfoque fue en la región de Belgorod, y Belousov dijo que supervisaría personalmente la implementación del plan. El objetivo es proteger la integridad territorial de Rusia, la población y la infraestructura en las regiones fronterizas. El plan implica una mejor coordinación entre el Ministerio de Defensa, el FSB, la Guardia Nacional y otras agencias de seguridad. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa informó la destrucción de posiciones ucranianas en territorio ruso, pero estas afirmaciones no pudieron ser verificadas de manera independiente.

14:26 Campaña de Medios y Estado de Emergencia - Rusia Se Queja: Víctimas de la Agresión Ucraniana

El conflicto en Ucrania se ha convertido hace tiempo en una guerra de imágenes. El metraje muestra posiciones militares destruidas, los medios informan de supuestas victorias parciales. Moscú está utilizando ahora la actual ofensiva de Kursk para difundir otra narrativa distorsionada.

13:58 Rusos Huyen de la Zona Fronteriza: "Nos Escondimos en los Matorrales"

Tras el avance de soldados ucranianos en la región rusa de Kursk, los refugiados relatan momentos de ansiedad. "Nos escondimos en los matorrales", dice Tatyana Anikeyeva a la televisión estatal rusa. Según su propio relato, tuvo que abandonar el pueblo de Sudzha con prisas. "El ruido de los disparos no paraba. La casa temblaba", dice.

13:41 Gobernador de Kursk: Cohete Ucraniano Interceptado Sobre Lgov

Desde hace más de una semana, los soldados ucranianos luchan contra soldados rusos después de una inesperada cruce de frontera en la región rusa de Kursk. El actual gobernador de Kursk, Alexey Smirnov, ordenó la evacuación del distrito de Gluschkowo, ubicado al noroeste de Sudja. Esta evacuación sugiere que los soldados ucranianos están avanzando en la zona. Según los informes rusos, más de 120.000 residentes de la región han sido evacuados hasta ahora. Los soldados rusos, según el actual gobernador de Kursk, Alexey Smirnov, interceptaron un cohete ucraniano sobre la ciudad de Lgov en la región rusa de Kursk. Los escombros de la caída hirieron a dos locales, informó Smirnov.

13:18 Rusia: Afirma Haber Tomado el Pueblo de Iwaniwka en Donetsk

Los soldados rusos, según Moscú, han tomado el pueblo de Iwaniwka en la región ucraniana oriental de Donetsk. Esto lo informó la agencia de noticias estatal rusa Interfax, citando el ministerio de defensa.

12:42 Umbach: "Rusia Ha Pasado a la Sabotaje Más Activo"

Después de las sospechas de sabotaje en los barracones de Colonia-Wahn, surge la pregunta: ¿Cómo de segura está Alemania contra los ataques híbridos de Rusia? El experto en seguridad Frank Umbach ve abrirse un nuevo capítulo después de una fase de contención, con extremistas de ambos lados jugando un papel significativo.

12:11 Pocos Alivios en el Frente Este A pesar del Avance en Territorio Ruso

Ucrania informa de intensos combates en el frente este. A pesar del avance ucraniano en territorio ruso en la frontera norte, el frente principal en Ucrania no está siendo aliviado. "A pesar de los acontecimientos en el territorio ruso, el enemigo sigue manteniendo la mayoría de sus tropas en esta dirección y trata de lograr éxitos", dice el oficial Serhiy Zehozkiy en televisión. El estado mayor ucraniano cuenta 58 enfrentamientos. Este es el número más alto de enfrentamientos informados para un solo día este mes.

11:41 Munz: "Causaría Gran Revuelo en Rusia"

Se están difundiendo informes en Rusia de que se están enviando conscriptos a la óblast de Kursk para detener el avance ucraniano. El corresponsal de ntv Rusia, Rainer Munz, explica la importancia de esto y reporta sobre el arresto de un estadounidense en Rusia.

11:02 Unidad Chechena Afirma Haber Recuperado Pueblo en Kursk

Según el comandante de la unidad chechena Achmat, los soldados rusos han recuperado el pueblo de Martynovka en la óblast de Kursk. El general mayor Apti Alaudinow expresó esto en la televisión estatal rusa. Tales informes sobre los combates no pueden ser confirmados de forma independiente.

10:37 Rusos: Los Soldados de Moscú en Kursk Simply Fuggieron

La situación en la región de Kursk, atacada por las fuerzas militares ucranianas, sigue siendo confusa. Sin embargo, el presidente Selenskyj aclara algo sobre los motivos detrás del ataque. Mientras tanto, los residentes de la zona se quejan de haber sido abandonados por la dirección y el ejército rusos.

10:13 Rusia Declara Estado de Emergencia para la Región de Belgorod

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia ha declarado también un estado de emergencia federal para la óblast de Belgorod. Esto sigue a la declaración en la vecina óblast de Kursk, donde los soldados ucranianos entraron inesperadamente el 6 de agosto. El ministro Alexander Kurenko dijo que la situación en Belgorod sigue siendo compleja y tensa. "Como resultado de los ataques terroristas de los grupos armados ucranianos en la óblast de Belgorod, se han dañado edificios residenciales e instalaciones de infraestructura, con informes de muertos y heridos".

10:00 Ucrania y Ministros de Defensa de EE. UU. Discuten la Situación

El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, mantuvo una consulta con su homólogo de EE. UU., Lloyd Austin, sobre la situación de combate y las necesidades militares de Ucrania. Umerov agradeció a Austin "por el apoyo continuo y exhaustivo desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia", según el Ministerio de Defensa en Kyiv.

09:31 WSJ: Zelensky Aprobó Sabotaje de Nord StreamSegún el Wall Street Journal, individuos privados iniciaron una pequeña operación, supervisada por un general de alto rango, para sabotear el gasoducto Nord Stream. El presidente Zelensky aprobó inicialmente el plan, pero luego intentó sin éxito detenerlo. El sabotaje, que costó $300,000 y fue llevado a cabo por un pequeño equipo de seis en un pequeño yate, fue descrito por un oficial involucrado como "nacido de una noche de borrachera y la férrea voluntad de un puñado de personas que tuvieron el valor de arriesgar sus vidas por su país". Zelensky reaccionó después de la intervención de la CIA y quiso detener la operación, pero su entonces comandante en jefe, Valeriy Saluschnyy, continuó con ella.

08:48 Ucrania Derriba Todos los 29 Drones RusosUcrania informes que derribó todos los 29 drones rusos lanzados durante la noche del miércoles. Rusia también disparó tres misiles guiados Ch-59, agregó.

08:08 Ucrania Destruye Radar Kasta Ruso - Costo: $60 MillonesOficiales de inteligencia militar contraespionaje en Ucrania, en cooperación con las fuerzas de defensa del país, destruyeron un radar Kasta ruso en la zona de guerra de Saporishshya, informó la oficina de prensa de la SBU. El radar de reconocimiento de largo alcance cuesta alrededor de $60 millones para fabricarlo. "En esencia, este radar era el 'ojo' de la defensa aérea rusa que controlaba nuestro espacio aéreo. El enemigo lo ocultó en la retaguardia, lo camufló cuidadosamente y lo trasladó con frecuencia. Esta vez lograron rastrearlo y atacar el objetivo para destruirlo", se lee en la explicación.

07:28 Ucrania: Kursk se Convertirá en 'Zona de Amortiguación'El ejército ucraniano afirma que permitirá la evacuación de civiles de la región rusa de Kursk a Rusia y Ucrania, y establecerá una zona de amortiguación en el área donde sus tropas han lanzado una ofensiva importante. "Establecer una zona de amortiguación en la región de Kursk es un paso para proteger a nuestras comunidades fronterizas del bombardeo enemigo diario", dijo el ministro del Interior, Ihor Klymenko.

06:45 Rusia Busca Trabajadores a través de Portales de Empleo para Cavar Trincheras en KurskSegún CNN, los portales de empleo rusos están publicando ofertas de trabajo para cavar trincheras en la región de Kursk a medida que las fuerzas ucranianas continúan ganando terreno en el área fronteriza rusa. Ucrania claims que controla 74 asentamientos en la región. Las ofertas de empleo buscan "trabajadores generales" capaces de excavar estructuras defensivas en el área de Kursk, con salarios anunciados que van desde 150,000 a 371,000 rublos (aproximadamente $1,600 a $4,000 USD).

05:52 Ucrania Captura a más de 100 Soldados Rusos en KurskLas fuerzas ucranianas operando en la región de Kursk han capturado a más de 100 soldados rusos, según un informe del Comandante en Jefe Oleksandr Syrskyi al Presidente Volodymyr Zelenskyy. Las fuerzas ucranianas han avanzado uno o dos kilómetros en diversas áreas.

02:39 Se Ordena Evacuación Adicional en KurskLos residentes de la óblast rusa de Kursk deben evacuar sus hogares tras el avance de Ucrania. El gobernador Alexei Smirnov ha ordenado la evacuación del pueblo de Glushkovo, hogar de aproximadamente 4,500 personas, ubicado a once kilómetros de la frontera ucraniana. Hace dos días, Smirnov informó que 121,000 personas habían sido evacuadas o habían abandonado la región por su cuenta.

23:58 Estado Mayor Ucraniano Confirma Ataques a Bases Militares RusasEl Estado Mayor Ucraniano ha confirmado los ataques a cuatro bases aéreas rusas durante la noche. Los aeródromos militares en las óblast de Voronezh, Kursk y Nizhny Novgorod alojan, entre otros, aviones del ejército y cazas de las clases Su-34 y Su-35. Los principales objetivos fueron instalaciones de almacenamiento de aceite y lubricantes y hangares de aviones. Se están evaluando las consecuencias de los ataques.

23:24 Ciudadano Estadounidense Arrestado en RusiaUn tribunal distrital de Moscú ha sentenciado a un ciudadano estadounidense a 15 días de detención administrativa por "vandalismo menor". El tribunal distrital ordenó al estadounidense que pasara 15 días en detención administrativa por "vandalismo menor". Anteriormente, la autoridad investigadora principal del país había informado que había iniciado un caso criminal contra el ciudadano estadounidense por violencia contra un funcionario del gobierno, lo que conlleva una pena de hasta cinco años de prisión. Según la agencia de noticias rusa TASS, el hombre se negó a proporcionar sus datos personales en un hotel y se volvió agresivo. Cuando fue llevado a una estación de policía, golpeó a un oficial. El gobierno de EE. UU. ha respondido con cautela al incidente. "Estamos al tanto de estos informes del arresto de otro ciudadano estadounidense en Rusia", dijo Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., a los periodistas. "Estamos tratando de obtener toda la información posible para clarificar la situación consular y determinar si es posible la asistencia consular".

22:10 Ucrania Informa Ataque Ruso al Puerto de OdessaEl ejército ruso está atacando, según se informa, la infraestructura portuaria de Odessa, lo que ha causado al menos dos heridos, según las autoridades locales. Los casos conocidos involucran a un empleado del puerto y un conductor de transporte de granos, informó la Oficina del Fiscal General. El ataque utilizó un misil balístico, según el gobernador responsable, Oleh Kiper. Rusia aún no ha comentado el incidente.

21:50 El ministro de Defensa Pistorius llama a la vigilancia después de incidentes de seguridad en la BundeswehrEl ministro de Defensa Boris Pistorius insta a prestar más atención después de los incidentes de seguridad en la base aérea de Colonia-Wahn y en el sitio de apoyo de la OTAN en Geilenkirchen. "Reaccionamos rápidamente a ambos incidentes, sellamos las entradas, intensificamos los controles, involucramos a las autoridades investigadoras y ordenamos pruebas de laboratorio. Estos incidentes demuestran que debemos mantener la vigilancia", dijo Pistorius a Spiegel. "Por supuesto, estamos revisando nuestras medidas de seguridad y las ajustaremos si es necesario. Esto ya está en marcha. Actualmente no hay indicios de una conexión entre los dos incidentes en Colonia-Wahn y Geilenkirchen. Ahora debemos esperar los resultados de las investigaciones adicionales y actuar con prudencia, confiando en nuestra probada cooperación con las autoridades investigadoras relevantes", dijo Pistorius (consulte también las entradas de las 21:10, 18:55 y 18:24).

21:30 Austria: El fiscal presenta los primeros cargos en el escándalo de espionaje rusoLa fiscalía pública de Austria ha presentado cargos por primera vez contra el antiguo agente de protección constitucional Egisto Ott. Entre otras cosas, se le acusa de espiar para Rusia. Según la acusación, Ott, como funcionario del Ministerio del Interior en Viena, encargó a otro empleado, a petición de un miembro del partido de derecha FPÖ, que obtuviera información sobre los participantes de una reunión de servicios de inteligencia europeos. Tanto Ott como el antiguo miembro del FPÖ Hans-Jörg Jenewein son acusados de violar secretos oficiales, con hasta tres años de prisión posible. Todavía no se ha fijado una fecha para el inicio del juicio. En particular, Ott se dice que reveló los nombres de varios empleados de servicios de inteligencia a Jenewein, poniendo en peligro "el mantenimiento de la seguridad nacional pública y el éxito de las actividades de inteligencia futuras". Jenewein también se acusa de haber pasado documentos confidenciales del parlamento, a los que tenía acceso a través de su participación en la comisión de investigación sobre el llamado caso Ibiza.

21:10 Después de la alarma de sabotaje en las Fuerzas Armadas alemanas: la CDU considera responsable al Ministerio de DefensaLa policía y la protección del estado están investigando un incidente de seguridad en la planta de agua de la base de la Fuerza Aérea Alemana en Colonia-Wahn debido a la sospecha de una acción de sabotaje contra las Fuerzas Armadas alemanas. "Se descubrieron valores de agua anormales y luego un agujero en la valla", dijo un portavoz de las Fuerzas Armadas alemanas fuera de la base. La política de defensa de la CDU Serap Güler ahora considera responsable al Ministerio de Defensa para aclarar las preguntas abiertas: "El ministerio debe aclarar ahora immediately cómo un extraño pudo haber accedido a las supuestamente bien protegidas bases de las Fuerzas Armadas alemanas", dijo a "Der Spiegel". "Al mismo tiempo, es de agradecer a las Fuerzas Armadas alemanas que se detectaron los incidentes temprano", dijo Güler (consulte también las entradas de las 18:55 y 18:24).

La guerra en Ucrania sigue siendo una preocupación para el cardenal Woelki, como destacó que no debe ser olvidada en Alemania después de su visita a Ucrania. La guerra en Ucrania ha llevado a un aumento de los ataques rusos en la región de Jersón, según informaron las autoridades ucranianas.

