El Secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, invita al Grupo de Contacto de Ucrania a otra reunión en la Base Aérea de RamsteinEl Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, ha extendido una invitación al Grupo de Contacto de Ucrania para otra reunión en la Base Aérea de Ramstein, ubicada en Renania-Palatinado. La reunión está programada para el 6 de septiembre, según anunció la mayor base aérea de EE. UU. fuera de su territorio. Durante esta conferencia, los ministros de Defensa y los oficiales militares deliberarán sobre el fortalecimiento del apoyo a Ucrania. El grupo de contacto está compuesto por aproximadamente 50 naciones, incluyendo Alemania. Al igual que en reuniones anteriores, también se invitó a países no pertenecientes a la OTAN.

18:36 Rusia crea nuevas unidades militares a lo largo de la frontera con UcraniaRecientemente, el ejército ruso ha formado tres nuevas formaciones con el objetivo de asegurar su frontera con Ucrania. El ministro de Defensa Andrei Belousov confirmó esta información. Las unidades nombradas son el Kursk, Belgorod y Bryansk. Hace unas dos semanas, Ucrania desplegó miles de tropas en la región rusa de Kursk y desde entonces ha tomado el control de los territorios capturados.

18:10 Incendio incontrolable en depósito de petróleo ruso en ProletarskSe desató un gran incendio en un depósito de petróleo en Proletarsk, Rusia, tras un ataque con drone ucraniano. A pesar de que han pasado dos días, las llamas aún no han sido contenidas. Las imágenes satelitales muestran la gravedad del incendio.

17:36 Rusia construye un segundo puente paralelo al puente de KerchLas imágenes satelitales sugieren que Rusia puede estar construyendo un segundo puente paralelo al puente de 19 kilómetros de longitud que conecta la península de Crimea con el continente ruso. Según informes de "Ukrajinska Prawda", se está llevando a cabo una "construcción paralela", que probablemente sea un puente. ntv.de verificó esto a través de imágenes satelitales de junio, julio y agosto, que muestran que la construcción está en marcha. Las autoridades rusas han tomado medidas para proteger tanto la nueva construcción como el puente de Kerch atacado anteriormente de posibles ataques.

16:58 Zelensky admite condiciones desafiantes en el frente esteSegún el periódico británico "The Guardian", el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoció que la situación en el frente este es desafiante, especialmente en áreas estratégicas como Pokrovsk y Toretsk. Desde el inicio del día, el Estado Mayor ucraniano informó sobre 14 conflictos en el área de Toretsk y 34 en el sector de Pokrovsk.

16:36 Moscú anima a desactivar aplicaciones de citas y cámaras de vigilancia en la región de KurskEl Ministerio del Interior ruso ha aconsejado a los residentes de tres regiones fronterizas con Ucrania que desactiven las aplicaciones de citas y las cámaras de vigilancia en línea. El ministerio afirma que las autoridades ucranianas están identificando numerosos direcciones IP en suelo ruso y se están realizando conexiones remotas a cámaras expuestas que monitorean diversas áreas, como granjas privadas y carreteras y autopistas estratégicamente importantes. Los oficiales rusos también recomiendan evitar los servicios de citas en línea debido al riesgo de recopilación de información.

16:20 Rusia informa sobre 17 civiles muertos y 235 heridos en la semana pasadaLa agencia de noticias rusa TASS informó que la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk resultó en la muerte de 17 civiles solo en la última semana. Other 235 civiles resultaron heridos.

15:54 Reportera destaca continuos ataques rusos en el frente de PokrovskLa reportera de ntv, Nadja Kriewald, informó desde Ucrania oriental que hubo 63 ataques militares rusos en el frente de Pokrovsk el día anterior. Debido a que las fuerzas rusas tomaron el control de un pueblo ucraniano, se abortaron los intentos de evacuación.

15:33 Rusia protesta contra periodistas estadounidenses que cubren eventos en KurskRusia protestó formalmente contra las acciones de periodistas estadounidenses en la región rusa de Kursk, según informó la agencia de noticias rusa TASS. Se informó que las fuerzas ucranianas invadieron Kursk hace dos semanas, con periodistas estadounidenses ingresando a la región para cubrir los eventos. Rusia amenazó con llevar a los periodistas a juicio por su supuesta entrada ilegal.

15:10 Funcionario alemán expresa preocupaciones sobre la propaganda rusa en Alemania OrientalEl comisionado del gobierno alemán para Alemania Oriental, Carsten Schneider del SPD, expresó su sorpresa ante el impacto de la propaganda rusa en ciertos sectores de la población alemana. Schneider destacó que algunos alemanes expresaban sentimientos pro-rusos, lo que sugería que la propaganda rusa había infiltrado tanto en Alemania Oriental como en Occidental. Schneider enfatizó la gravedad de la lucha por la defensa de Ucrania y acusó a los políticos de AfD y BSW de ignorar este hecho.

14:48 Escasez de municiones atribuida al avance ucraniano en la región de KurskUn comandante ucraniano le dijo a "Financial Times" que los avances rusos en el este de Ucrania podrían estar relacionados con la redistribución de recursos, lo que ha provocado una escasez de municiones para las tropas en otras áreas. Esta redistribución de municiones se realizó para apoyar a las tropas estacionadas en la región de Kursk.

14:26 Experto ruso identifica cambios en la dinámica de poder tras el avance en KurskEl experto ruso Rainer Munz sugirió que el avance ucraniano en Kursk podría acelerar o revelar cambios en la estructura de poder rusa. Aunque el poder del presidente ruso no estaba en peligro, Munz creía que las generaciones más jóvenes podrían ganar más influencia en el aparato de poder de Moscú debido al evento de Kursk.

14:01 Tras ataque ruso en Ternopil: Autoridades advierten sobre niveles elevados de cloro en la atmósfera

Tras un ataque ruso a una instalación industrial en Ternopil, una ciudad en el oeste de Ucrania, las autoridades locales están alertando a los residentes sobre los niveles elevados de cloro en el aire. El periódico ucraniano "Kyiv Independent" informa que Oksana Chaichuk, jefa del departamento de salud regional, ha aconsejado a las personas que limiten sus actividades al aire libre y mantengan sus ventanas cerradas. Los niveles de cloro en el aire son aparentemente cuatro a diez veces más altos que lo normal, según Chaichuk en una conferencia de prensa, según el informe. Durante el ataque nocturno, se targets un depósito de combustible y lubricantes, lo que provocó un incendio en una planta no identificada. No se han informado heridos o fallecidos como resultado del ataque.

13:39 Fuerzas rusas capturan el pueblo de Nueva York en Donetsk

El ejército ruso ha informado que ha tomado el control del pueblo de Nueva York en la región de Donetsk en el este de Ucrania, según el Ministerio de Defensa ruso. Las tropas han tomado "uno de los asentamientos más grandes en las cercanías de Torez, el centro logístico estratégico de Novogorodskoe", según el ministerio, utilizando el nombre soviético. El nombre Nueva York, que originalmente se derivaba de colonos alemanes, fue reemplazado por Novogorodskoe en 1951 pero se restableció en 2021 a petición de activistas ucranianos. El pueblo está a aproximadamente 6 kilómetros al sur de Torez, que ha sido objeto de ataques rusos durante varias semanas.

13:01 Inteligencia ucraniana: Soldado ruso desertor espiaba para Ucrania

Un soldado ruso que desertó a Ucrania fue descubierto espiando y hasta lesionó a su comandante, según la inteligencia militar ucraniana (HUR). El periódico ucraniano "Kyiv Independent" informó que el soldado, conocido como "Silver", desertó como parte de una operación conjunta del "legión Libertad de Rusia" y el proyecto "Quiero vivir" de HUR. Antes de huir, el soldado supuestamente lesionó a su comandante con una granada en el pueblo de Ocheretyne en el óblast de Donetsk. El soldado entró en contacto con la legión a principios de 2024 después de presenciar numerosas actividades criminales de su unidad y comandantes, según la inteligencia militar.

12:23 Parlamento ucraniano vota para prohibir la iglesia alineada con Rusia

Ucrania busca prohibir la iglesia ortodoxa ucraniana ligada a Rusia. Los legisladores ucranianos en Kyiv aprobaron un proyecto de ley que prohíbe la operación de la iglesia ortodoxa rusa en Ucrania y busca prohibir las organizaciones religiosas asociadas con ella, aunque aún se requiere la aprobación final del poder judicial. El gobierno ucraniano ha criticado la iglesia ortodoxa ucraniana como una plataforma para la influencia rusa en el país y un partidario de la invasión de Ucrania.

11:51 Más de 500 bomberos luchan contra un incendio en un depósito de petróleo en Rostov, Rusia

Más de 500 bomberos luchan contra un gran incendio en un depósito de petróleo en la región rusa del sur de Rostov, que fue provocado por un ataque con drones ucranianos. El incendio ha afectado a un área de 10,000 metros cuadrados, con varios tanques de diésel en llamas, según el alcalde de Proletarsk, Valery Gornitsky, según la agencia de noticias TASS. "No hay riesgo de explosión, ningún peligro para la población y no se requieren evacuaciones", dijo el alcalde. Cuatro aviones de combate contra incendios y más de 520 bomberos participan en los esfuerzos, ya que los vehículos no pueden llegar al incendio debido al intenso calor. Hasta el momento, al menos 41 bomberos han resultado heridos, con 18 hospitalizados.

11:08 Instalación industrial en Ternopil, Ucrania, es golpeada durante ataques aéreos

El último en una serie de ataques aéreos rusos contra la infraestructura energética de Ucrania ha provocado daños en una instalación industrial y un tanque de combustible en la región de Ternopil, informaron las autoridades. La televisión ucraniana transmitió imágenes que muestran grandes columnas de humo que se elevan sobre Ternopil, mientras que las autoridades locales instan a los residentes a quedarse adentro. Casi 90 bomberos están mobilizados para manejar el incendio, y la situación está bajo control, según la Administración Regional de Ternopil.

10:41 Antiguo diplomático ruso Bondarev: Putin actúa como un "impostor cobarde"

El presidente ruso Vladimir Putin está actuando como un "impostor cobarde", escribió Boris Bondarev, un antiguo diplomático ruso, en un comentario invitado para ntv.de. La imagen de Putin de ser invencible contra cualquier oponente ha sido comprometida desde el inicio de la invasión de Ucrania. La rápida toma en cuestión de días nunca se materializó. Rusia también pareció estar sorprendida y preparada por el ataque ucraniano en la óblast rusa de Kursk. "Putin muestra miedo cuando se enfrenta a una amenaza seria y no sabe cómo reaccionar. No está actuando como una rata acorralada, lista para luchar con todas sus fuerzas, sino como un impostor cobarde", dijo Bondarev. El antiguo diplomático, que rompió filas con el régimen de Putin en protesta por la guerra, también criticó duramente a los líderes occidentales por su enfoque de prohibir el uso de armas suministradas en territorio ruso. "Hay que confrontar a Putin con un lenguaje contundente", argumentó. Desestimó las preocupaciones occidentales sobre "escalada" como infundadas. "La 'escalada' ya ha ocurrido

10:16 Kiev: Más de 1300 efectivos rusos neutralizados en un solo día

Según los datos proporcionados desde Kiev, se han informado pérdidas significativas en el lado ruso. Más de 1300 efectivos rusos han sido eliminados o incapacitados en un solo día. El Ministerio de Defensa de Ucrania indica que, desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, se han eliminado un total de 601.800 efectivos rusos. El comunicado diario sobre las bajas rusas cita una pérdida adicional de 5 tanques (8518 en total). Desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania ha documentado más de 16.500 vehículos blindados y más de 13.800 drones capturados o destruidos por el ejército ruso. Estas afirmaciones no pueden ser corroboradas de forma independiente. Moscú mantiene un estricto silencio sobre sus propias pérdidas en Ucrania.

08:47 Biden defiende la resistencia de Ucrania: ningún presidente debería avalar a los dictadores

"Ningún presidente debería avalar a los dictadores", asegura Joe Biden. Durante la primera noche de la convención del Partido Demócrata, el presidente de EE. UU. compartió sus pensamientos, según informó el "Kiev Independent". "Putin había previsto tomar Kiev en tres días. Tres años después, Ucrania sigue siendo independiente", dijo Biden. El demócrata contrastó su apoyo inquebrantable a una fuerte OTAN y a una Ucrania libre con el de su antecesor, Donald Trump, que expresó opiniones favorables hacia el presidente ruso, Vladimir Putin. "Ningún presidente debería nunca avalar a los dictadores", continuó Biden.

08:31 Rusia lanza ataques aéreos nocturnos sobre Ucrania

Rusia ha atacado repetidamente Ucrania con ataques aéreos nocturnos, según el ejército ucraniano. Nueve regiones diferentes en el centro, norte y sur del país fueron objetivo, lo que resultó en la interceptación de tres misiles y 25 drones. Este fue el quinto ataque con misiles a Kiev este mes, informó el ejército en Telegram. Se activaron 41 alertas aéreas en la capital en agosto. Ayer, el ejército frustró un ataque con drones sobre Kiev.

07:52 Administración militar: ataque con misiles rusos a Kiev repelido - sin informes de daños

Las fuerzas rusas atacaron Kiev desde el norte esta mañana, según la administración militar de la ciudad en Telegram. La inteligencia preliminar sugiere que el enemigo lanzó misiles desde el cielo nocturno, probablemente utilizando misiles como el Iskander. Este fue el quinto ataque con misiles a Kiev este mes. Los misiles fueron eliminados por la defensa aérea en las afueras de la ciudad. Hasta el momento, no se han informado daños ni víctimas en Kiev.

07:38 Belarus: Lukashenko envía más tropas y aviones a la frontera con Ucrania

Belarús ha movilizado más tropas de defensa aérea y aviones a su frontera con Ucrania, según el mayor general Andrei Lukyanovich, comandante de las fuerzas de defensa aérea de Belarús. Este anuncio se produce poco después de que el presidente belaruso, Alexander Lukashenko, afirmara que había enviado una tercera parte del ejército del país a la frontera durante los meses de verano. Lukashenko aseguró que el aumento de tropas en la frontera fue un malentendido entre Belarús y Ucrania. Durante una aparición en la televisión nacional, Lukyanovich reveló que se habían desplegado aviones militares belarúses, misiles antiaéreos y unidades radio-técnicas en la frontera. Kiev aún no ha confirmado las afirmaciones de Lukyanovich sobre el envío de más tropas y armas belarúses a la frontera. La Servicio de Fronteras del Estado de Ucrania informó hace más de una semana que no había detectado señales de movilización de tropas en la frontera belarusa, a pesar de la declaración de Lukashenko.

07:24 ISW: Rusia desplaza 5.000 tropas a la óblast de Kursk

Debido a las actividades operativas de las fuerzas ucranianas en la región de Kursk, Rusia se ve obligada a reubicar tropas de otras líneas de conflicto en esa zona, según un informe del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) de EE. UU. Los analistas estiman que las fuerzas rusas han transferido más de 5.000 soldados a la óblast de Kursk desde el avance inicial de Ucrania.

06:54 Zelensky: la segunda cumbre de la paz en Ucrania debe celebrarse antes de que termine el año

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha instado a su equipo diplomático a asegurar que la segunda cumbre de la paz en Ucrania tenga lugar antes de que termine el año. Al dirigirse a una reunión de los chiefs de las misiones diplomáticas extranjeras en Ucrania sobre el tema "Diplomacia de guerra: Resistencia, Armamento, Triunfo", Zelensky declaró: "Considero la primera cumbre un triunfo para Ucrania. Estoy agradecido con todos los que contribuyeron a nuestra cumbre. Ahora estamos planeando la segunda cumbre de la paz y debemos trabajar para asegurarnos de que tenga lugar antes de que termine el año. Nuestro objetivo es ampliar el círculo de apoyo para el comunicado de la primera cumbre".

06:22 Ucrania: ataque aéreo nocturno ruso a Kiev

Rusia continúa atacando la capital ucraniana, Kiev, con ataques aéreos nocturnos, según fuentes ucranianas. Las fuerzas de defensa aérea estuvieron activas en las primeras horas de la mañana para repeler otro ataque aéreo nocturno ruso a Kiev, informó la administración militar de la capital ucraniana en Telegram. Los testigos informaron haber oído explosiones similares al despliegue del sistema de defensa aérea.

05:11 Kiev informa sobre numerosos ataques con drones fuera de la línea del frente

Durante la noche, se produjeron múltiples ataques con drones en varias regiones ucranianas alejadas de la línea del frente, según la defensa aérea. Las regiones de Sumy, Poltava, Jersón y Mykolaiv fueron algunas de las áreas objetivo. También se activó la defensa aérea alrededor de la capital Kiev. La administración local instó a los residentes a buscar refugio, afortunadamente, no se han informado daños hasta el momento.

02:23 EE. UU. Afirma Solidaridad con Kiev - Discusión sobre la Ofensiva de Kursk A pesar de la contraofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, Estados Unidos continúa apoyando a Kiev. Un portavoz del Departamento de Defensa afirmó que el presidente Joe Biden ha enfatizado que seguirán respaldando a Ucrania y estarán a su lado mientras sea necesario. La ayuda militar de EE. UU. a Kiev seguirá siendo una prioridad. El secretario de Defensa Lloyd Austin tranquilizó a su homólogo ucraniano, Rustem Umerow, sobre el apoyo continuo de EE. UU. durante su conversación. Austin también obtuvo información sobre los objetivos de Ucrania con su contraofensiva.

01:07 Alemania Entrega otro Sistema Iris-T Alemania ha compilado otro kit militar para Ucrania. Según la página de resumen del Ministerio de Defensa, los últimos envíos consisten en varios componentes, como un tercer sistema de defensa aérea Iris-T SLS. También hay miles de proyectiles de artillería, drones, un Bergepanzer 2 y varios cientos de rifles con la munición correspondiente.

00:20 Zelensky: Avance Mayor en la Captura de Soldados Rusos El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que la captura de soldados rusos en la región de Kursk representa un logro significativo desde el inicio de la guerra. Mencionó que estos prisioneros eventualmente serán intercambiados por ucranianos detenidos. Los observadores creen que Rusia ha tomado un número mayor de prisioneros ucranianos que Ucrania de soldados rusos.

22:21 Comandante Checheno: Caídos en Kursk 'Ascienden al Cielo' Apti Alaudinov, líder del regimiento checheno Achmat que lucha contra Rusia, aparentemente instó a los conscriptos rusos a participar en el frente de batalla en un video, stating que aquellos que mueran en Kursk "alcanzarán el cielo".

21:58 Zelensky: Incursión Ha Debilitado el Concepto de Líneas Rojas de Rusia El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que debido a que la incursión ucraniana se consideraba improbable, se ocultó. En el pasado, varias naciones advirtieron que el movimiento "traspasaría la línea roja más importante de Rusia". Sin embargo, Zelensky declaró: "El concepto de las líneas rojas de Rusia se ha desmoronado recientemente cerca de Sushcha".

21:38 Lituania Inicia Construcción de Base de Apoyo del Ejército Alemán Lituania ha comenzado a construir una base militar para alojar a soldados alemanes. Para finales de 2027, el sitio alojará hasta 4.000 soldados alemanes. Será la primera Deployment permanente del ejército alemán fuera de la Segunda Guerra Mundial en un país extranjero que es tanto miembro de la OTAN como de la UE, limitando con Rusia. El ministro de Defensa de Lituania, Raimundas Karoblis, estimó que el presupuesto de construcción superará los mil millones de euros.

21:15 Presidente Checo: Posibilidad de Miembro de NATO para Ucrania Parcialmente Ocupada El presidente checo Petr Pavel está abierto a la idea de que Ucrania se una a la OTAN a pesar de su ocupación territorial. Cree que Ucrania podría negociar la paz con Rusia en el futuro previsible, dijo "Novinky". En tales circunstancias, Rusia podría mantener el control de una parte del territorio ucraniano durante un período prolongado sin desafiar las fronteras aceptadas por las naciones democráticas. Esta frontera temporal permitiría que Ucrania se una a la OTAN en los territorios que gobierna en ese momento, sugirió Pavel. Alemania también se convirtió en miembro de la OTAN en 1955 mientras aún estaba bajo ocupación soviética.

20:57 Fuerzas Ucranianas Se Acercan a Puente Ponton Ruso a 12 km Según informes ucranianos, las fuerzas ucranianas han capturado la ciudad de Wyschnewka en la región rusa de Kursk, acercándose a aproximadamente 12 kilómetros del puente flotante sobre el río Seym. Este puente sirve como la principal vía de reaprovisionamiento o retirada del ejército ruso.

20:36 Administración de Pokrovsk Mantiene Esperanza La administración militar de Pokrovsk enfrenta un futuro incierto mientras las fuerzas rusas se acercan: "Están avanzando hacia los límites de Pokrovsk. No es un secreto", dijo la jefa del departamento de información a The Washington Post. Expresó su esperanza de que el enemigo pueda detener su avance en los límites de Pokrovsk y las fuerzas ucranianas puedan rechazarlos. La caída de Pokrovsk representaría la mayor ciudad capturada por los rusos desde Bachmut en mayo de 2023.

