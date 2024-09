19:02 Actualización: Aproximadamente 38,000 soldados rusos participan en la ofensiva de represalia en Kursk

18:22 Fuerzas ucranianas bloquean el flujo de refugiados hacia el río Dniéster de Moldavia La guerra que lleva tres años ha dejado a las fuerzas armadas ucranianas necesitadas de nuevos reclutas. Sin embargo, muchos hombres intentan eludir el servicio militar, prefiriendo huir a países vecinos como Moldavia. Son interceptados en la frontera del río Dniéster.

17:44 El enigma de los aviones rusos cubiertos de neumáticos desvelado A finales del verano de 2023, los aviones militares rusos comenzaron a cubrirse con neumáticos de coche. El motivo detrás de esta medida permaneció desconocido hasta ahora. Un alto cargo de la militar estadounidense podría haber aclarado este misterio. Schuyler Moore, director técnico del Mando Central de EE. UU., sugirió que el objetivo es engañar a los sistemas de guía de misiles modernos. "Cuando se colocan neumáticos en las alas, muchos modelos de visión por ordenador luchan por identificar el avión", afirmó Moore durante una discusión en el think tank estadounidense Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). Anteriormente, se especulaba que los neumáticos podrían funcionar como una medida adicional de protección contra drones kamikaze.

16:56 Fuerzas rusas detonan mina de carbón ucraniana Las fuerzas militares rusas están avanzando en la ciudad minera ucraniana de Vuhledar, detonando una de sus minas de carbón más grandes. Los videos muestran la explosión y el posterior derrumbe de la torre sobre el pozo principal de la mina. Se estima que aún hay más de 150 millones de toneladas de carbón enterradas en la veta.

16:19 Pistorius ve el gasto en defensa como un desafío Después de la asignación de un fondo especial de 100.000 millones de euros, el ministro federal de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, espera más necesidades financieras para la Bundeswehr del futuro. "El fondo especial se agotará al final del año", dijo Pistorius después de una inspección de tropas en Saarbrücken. "Y veremos de dónde viene la financiación adicional". Pistorius se refiere a las proyecciones financieras del gobierno alemán, que prevén alrededor de 80.000 millones de euros en 2028. "Supongo que, como base, tendremos que asegurar la financiación adicional para la adquisición e infraestructuras", añadió. "Ese sigue siendo un desafío importante y crucial".

15:51 Ucrania ataca estructuras residenciales en Belgorod Ucrania continúa sus ataques contra ciudades rusas, centrando su atención en Belgorod, cerca de la frontera compartida. Varios automóviles y un edificio residencial están completamente destruidos, mientras que otros sufrieron daños. Ocho personas resultaron heridas.

15:14 Ejercicio naval: barcos chinos llegan a Vladivostok, Rusia Después de anunciar un ejercicio militar conjunto, dos barcos chinos han llegado a Vladivostok, en el Lejano Oriente de Rusia, según fuentes rusas. A invitación de la guardia fronteriza rusa, dos barcos de guardia costera china permanecerán en Vladivostok hasta el viernes, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. El ejercicio busca "fortalecer la cooperación estratégica entre los militares chino y ruso", indicó Beijing. En consecuencia, las fuerzas navales y aéreas de ambos países participarán en ejercicios como "North-Joint 2024" en los mares de Japón y Ojotsk cerca de la costa rusa. Además, China participará en el ejercicio estratégico ruso "Ocean-2024".

14:39 Baerbock advierte: si cae Ucrania, Moldavia también caerá La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, opina que apoyar a Ucrania serve como garantía de supervivencia para la República de Moldavia vecina. "Todo lo que hacemos para ayudar a Ucrania contribuye a la estabilización de Moldavia", articulated Baerbock en una reunión de la Plataforma de Asociación de Moldavia en la capital, Chisinau. "Está claro que la principal preocupación de la gente aquí es que si Ucrania se derrumba, entonces Moldavia seguirá".

13:56 Ucrania: 97 rescatadores muertos desde la invasión rusa El conflicto que Rusia está librando contra Ucrania ha provocado la muerte de 97 trabajadores de servicios de emergencia ucranianos desde la invasión a gran escala, reveló el servicio

12:55 Kremlin Justifica el Aumento del Ejército con las Amenazas en las Fronteras El Kremlin atribuye sus planes de ampliar su ejército al segundo más grande del mundo a las amenazas cada vez más numerosas en sus fronteras. "Esto se debe a la multiplicidad de amenazas que existen en la periferia de las fronteras", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, durante una conferencia de prensa con reporteros. "Está causado por el clima extremadamente hostil en nuestras fronteras occidentales e inestabilidad en nuestras fronteras orientales. Esto requiere medidas apropiadas". El presidente Vladimir Putin ordenó el lunes aumentar el tamaño regular del ejército ruso en 180,000 soldados a 1.5 millones de soldados activos, colocándolo detrás solo de China como el segundo ejército más grande del mundo.

12:30 RTL/ntv Trendbarometer: Casi la mitad de los encuestados se opone a los ataques con misiles extensivos en Kyiv El gobierno en Kyiv está considerando atacar los suministros de guerra rusos - aeródromos, centros de comando, infraestructura esencial. En la última RTL/ntv Trendbarometer, el 36 por ciento de los participantes argumenta en contra de la entrega de armas occidentales, que también pueden utilizarse para atacar objetivos en lo profundo de Rusia. Una mayoría significativa respalda esta postura. Sin embargo, el 56 por ciento de los encuestados se opone a este tipo de ataques con misiles. Entre los seguidores de los Verdes y el FDP, una mayoría apoya la entrega de tales misiles (53% y 58%, respectivamente). Por otro lado, solo el 34% de los seguidores del SPD y el 31% de los seguidores de la Unión apoyan esta acción. Entre los seguidores del BSW, es literalmente cero, y solo el 4% de los seguidores de AfD está de acuerdo. Una mayoría sustancial del SPD (61%) y los seguidores de CDU/CSU se oponen a tales ataques con misiles. Esta oposición es significativamente más alta en el este (83%) en comparación con el oeste (61%).

11:49 Se reporta que el presunto atacante Routt expresó el deseo de eliminar a Putin y Kim en 2022 Ryan Wesley Routt, sospechoso del intento de asesinato de Donald Trump, supuestamente mostró interés en eliminar a Vladimir Putin y Kim Jong-Un, según el "Wall Street Journal", citando a la enfermera Chelsea Walsh. Walsh conoció a Routt en Ucrania en 2022 y lo describió como el estadounidense más peligroso que había conocido durante su tiempo en Kyiv. Según las memorias de Routt, intentó unirse a las brigadas voluntarias ucranianas y luchar junto a las fuerzas ucranianas.

11:18 La controvertida película "Rусских в Войне" se estrenará en el festival de Toronto La controvertida documentaire "Rусских в Войне" se mostrará en el Festival Internacional de Cine de Toronto después de las preocupaciones iniciales sobre la seguridad debido a la película. Los organizadores dijeron inicialmente que habían enfrentado "amenazas significativas" debido a la película, luego anunciaron que "Rусских в Войне" no se mostraría en el festival. La cineasta rusa-canadiense Anastasia Trofimova pasó meses filmando a los soldados rusos en la línea de frente en Ucrania para la película. El embajador ucraniano en Canadá critica la decisión, stating que el festival estaría sirviendo como plataforma de propaganda rusa.

10:51 El embajador ruso muestra escepticismo sobre las conversaciones de paz El embajador ruso en Alemania, Sergei Nechaev, muestra cautela regarding las posibles conversaciones de paz en el conflicto con Ucrania. Primero, se debe establecer un plan de paz, dijo en una entrevista con Deutschlandfunk. Solo entonces Rusia puede determinar si el plan coincide con sus propias ideas. Nechaev se refirió a las declaraciones del canciller alemán Olaf Scholz, quien recently apoyó los esfuerzos para lograr la paz en una entrevista hace una semana. "Habrá seguramente otra conferencia de paz", dijo Scholz. Él estuvo de acuerdo con el presidente ucraniano Zelensky en que Rusia también debe estar involucrada en la conferencia.

10:31 El programa de desarrollo de la ONU ayudará a Ucrania para el invierno La compañía de energía ucraniana Naftogaz está trabajando con el programa de desarrollo de la ONU UNDP para mejorar la seguridad energética de Ucrania. Como resultado de los numerosos ataques aéreos rusos a la infraestructura crítica, los expertos temen un invierno especialmente difícil con numerosos cortes de energía, calefacción y agua. El UNDP está proporcionando a Ucrania varias medidas, como generadores de gas, para minimizar estos cortes para la población.

09:55 Después del ataque a Sumy, 280,000 habitantes sin electricidad En la región ucraniana de Sumy, que fue atacada por drones Shahed rusos temprano en la mañana, 280,000 personas aún no tienen electricidad. La fuerza aérea ucraniana confirmó la derribo de 16 drones, pero los que evitaron las defensas causaron daños a la infraestructura crítica.

09:28 Ucrania: Prisonero de Guerra Decapitado por los Rusos con una Espada La comisión de derechos humanos del parlamento ucraniano informes la decapitación de un prisionero de guerra ucraniano desarmado por los rusos. "Los rusos decapitaron a un prisionero de guerra ucraniano desarmado, whose hands were bound with tape, with a sword". La brutalidad y sed de sangre de los rusos está más allá de la comprensión, concluye el experto ucraniano. Una fotografía del soldado asesinado, con la inscripción "Por Kursk" en la espada utilizada para la ejecución, se compartió en las redes sociales hoy. Los fotógrafos ucranianos Konstantin y Vlada Liberova publican fotografías de soldados ucranianos que sobrevivieron a la cautiverio ruso.

09:02 Opiniones del Comandante Checheno sobre la Ofensiva de Kursk Kyiv sorprendió a Moscú con una ofensiva en la región fronteriza de Kursk a principios de agosto, dejando en silencio a la dirección militar. Sin embargo, el comandante checheno Apti Alaudinow expresó optimismo en su canal de Telegram ese primer día: "Mantengamos la calma y disfrutemos de palomitas mientras vemos a nuestros muchachos aniquilar al enemigo". Desde entonces, Alaudinow se ha convertido en el comentarista principal de la ofensiva de Kursk, con los medios rusos compartiendo sus declaraciones. Expertos consultados por la agencia de noticias AFP coinciden en que la presencia mediática de Alaudinow solo es posible con la aprobación de las más altas esferas. Recordando al líder checheno Ramzan Kadyrov, Alaudinow parece disfrutar de un nivel de libertad de expresión insólito. Algunos incluso lo sugieren como posible sucesor del enfermo Kadyrov.

08:01 Ucrania: Drones Rusos Atacan Instalaciones Energéticas en Sumy Ucrania reporta otro ataque significativo con drones por parte de Rusia. La defensa aérea del país logró derribar 34 de 51 drones rusos durante la noche, según informes de la fuerza aérea. El ataque se activó en cinco regiones. Según las autoridades locales, la región nororiental de Sumy también fue objetivo de la infraestructura energética. Se interceptaron un total de 16 drones rusos allí, afectando sistemas clave como los de suministro de agua y hospitales, que ahora están conectados a fuentes de energía de respaldo. Los equipos de emergencia actualmente trabajan en las reparaciones.

07:37 Ucrania: Fuerte Pérdida de Personal para Rusia El Estado Mayor ucraniano reporta que Rusia ha sufrido un total de 1020 bajas, incluyendo muertos y heridos, desde el día anterior. Esto lleva el total de pérdidas rusas desde la invasión a gran escala en febrero de 2022 a aproximadamente 635,880. En las últimas 24 horas, seis sistemas de artillería fueron destruidos o inutilizados, junto con dos tanques. Además, se perdieron seis vehículos blindados y 66 drones.

07:10 Aeropuerto Militar Ruso Atacado en Engels Durante la noche, el aeropuerto militar ruso en Engels, región de Saratov, fue atacado por drones, según el sitio de noticias ucraniano "Kyiv Post", que ha compartido videos con detonaciones. El informe sugiere que bombarderos estratégicos armados con misiles y utilizados por Rusia para atacar ciudades ucranianas están estacionados en el aeropuerto.

06:35 Stoltenberg Apoya el Debate sobre Armas de Largo Alcance Occidentales para Ucrania El secretario saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, apoya el debate internacional en curso sobre la posibilidad de permitir que Ucrania lance armas de largo alcance occidentales en territorio ruso. "Cada aliado tiene la libertad de tomar estas decisiones, pero la colaboración cercana es esencial", declaró Stoltenberg en una entrevista con el broadcaster británico LBC. Ucrania ha estado solicitando esta autorización durante varias semanas para atacar centros de comando, aeródromos y infraestructura rusos. Stoltenberg también expresa preocupaciones sobre el posible riesgo de escalada del conflicto, stating, "Pero aún creo que el mayor riesgo para nosotros es una victoria de Putin en Ucrania".

06:13 Meta Prohíbe el Canal de Propaganda Rusa RT Meta, la empresa matriz de Facebook, ha decidido limitar la difusión de la propaganda del estado ruso a través de canales de medios como el canal de televisión RT. RT (anteriormente Russia Today) y organizaciones asociadas estarán prohibidas en las plataformas de Meta, incluyendo Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads, a nivel global. RT ya ha sido prohibida en la UE desde la primavera de 2022 debido a campañas de desinformación relacionadas con la invasión rusa de Ucrania.

05:33 Lukashenko Concede Perdones a 37 Presos en Bielorrusia El líder autoritario bielorruso Alexander Lukashenko ha concedido indultos a 37 presos. El anuncio oficial de la administración presidencial en Minsk indica que estas personas fueron condenadas por cargos de "extremismo", un término frecuentemente utilizado en Bielorrusia para etiquetar a disidentes políticos. Entre los indultados hay seis mujeres y varios individuos con problemas de salud preexistentes. No se han revelado detalles sobre las identidades de los presos indultados. En los últimos meses, Bielorrusia ha estado concediendo indultos a personas encarceladas por protestar contra el gobierno.

03:11 Informe de la ONU: Derechos Humanos en Rusia se Deterioran Un informe de la ONU sugiere que los derechos humanos en Rusia están siendo cada vez más ignorados. La relatora especial de la ONU, Mariana Katzarova, designada para monitorear la situación en Rusia en 2023, reporta un "sistema estructural y respaldado por el estado de violaciones de derechos humanos" que busca reprimir la sociedad civil y la oposición política. Críticos de las acciones de Rusia dentro de Ucrania y los disidentes se están convirtiendo en objetivos de este sistema. Katzarova estima que aproximadamente 1372 presos políticos han sido condenados y encarcelados por cargos fabricados y sometidos a largas condenas de prisión, y algunos incluso habrían sufrido tortura durante su detención. Los presos políticos a menudo son mantenidos en celdas de aislamiento, y otros son enviados a clínicas psiquiátricas a la fuerza.

