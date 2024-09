18:59 Intenso bombardeo de artillería y ataques aéreos por parte de Rusia en el este de Ucrania

Intensos enfrentamientos de artillería y bombardeos aéreos rusos con bombas guiadas causan caos en el frente oriental de Ucrania. Alrededor de 20 asentamientos cerca de Sumy y Kharkiv han sido atacados por la artillería rusa, según informó el Estado Mayor en Kyiv en su informe vespertino. Se han informado numerosos ataques rusos a las líneas de defensa ucranianas en las zonas de crisis que rodean Donbass. En Pokrovsk se frustraron 13 ataques, y en Kurachove se detuvieron 17 avances de tropas rusas. Sin embargo, estas cifras aún no han sido verificadas de forma independiente. También se informaron intensos combates en el área de Vuhledar.

18:21 Informe: Gran ataque con drones a depósito de armas ruso en Volgogrado El ejército ucraniano afirma haber atacado un depósito de armas en la región sureña rusa de Volgogrado con más de 100 drones, según su anuncio en Telegram. El complejo militar en Kotluban fue alcanzado y se observó un incendio y la detonación de municiones en el lugar. Un representante del sector de defensa ucraniano declaró que los 120 drones ucranianos volaron más de 600 kilómetros para atacar el depósito de armas, dañando "almacenes de municiones y cohetes". Esta escasez de municiones afectará a las unidades del ejército de ocupación ruso. Rusia aún no ha confirmado este ataque.**

17:42 Baerbock: Armas de largo alcance vitales para superar el cinturón de minas La canciller alemana Annalena Baerbock cree que Ucrania también debería tener permiso para utilizar armas de largo alcance para su defensa: "Siempre he enfatizado que son importantes, especialmente para superar el cinturón de minas en el este de Ucrania", dijo en una entrevista con ARD. Cuando se le preguntó si en el futuro se proporcionaría algo diferente por parte de Alemania, respondió: "He aclarado mi posición. El canciller Olaf Scholz tiene una opinión diferente. En una coalición, si no podemos acuerdo en un punto, no podemos apoyarlo. Eso es lo que hacen los estadounidenses, los británicos y los franceses". El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está presionando para obtener la aprobación del uso de armas occidentales, incluso a hundreds of kilometers más allá de la frontera rusa. Quiere poder objetivo puntos de apoyo con bombarderos, entre otras cosas. Para que esto suceda, los EE. UU. tendrían que aprobar el uso de misiles ATACMS, y Reino Unido tendría que aprobar el uso de misiles de crucero Storm Shadow. Los misiles de crucero Taurus de Alemania podrían llegar incluso a Moscú, a diferencia de sus homólogos de Reino Unido o Francia.**

17:10 Más de 500 investigadores afectados por la suspensión de la cooperación de CERN con Rusia Alrededor de 500 investigadores relacionados con instituciones rusas están afectados por la próxima suspensión de la cooperación de CERN con Rusia, según la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN). Estos investigadores deben dejar de colaborar una vez que su contrato expire el 30 de noviembre, según confirmó un portavoz de CERN, alineado con los informes de los medios. CERN decidió poner fin a su cooperación con Rusia y su aliado Bielorrusia en junio de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, decisión que se confirmó en diciembre de 2023. El acuerdo actual con Bielorrusia ya había expirado a finales de junio de 2024, afectando a 15 científicos bielorrusos, según el portavoz de CERN. La partida de Rusia también significa la pérdida de un importante contribuyente de CERN, ya que Moscú proporciona actualmente alrededor del 4,5% del presupuesto de la organización. Sin embargo, CERN indica que otros estados miembros compensarán esta brecha.**

16:27 Informe: Navalni reporta dolor abdominal - Documentos sugieren muerte por envenenamiento Las autoridades rusas afirman que Alexei Navalny murió de causas naturales en febrero de este año. Los partidarios de Navalny y numerosos políticos occidentales acusan a la liderazgo ruso y al presidente Vladimir Putin de la muerte de Navalny. Un nuevo informe corrobora esta teoría: Según "The Insider" utilizando documentos oficiales, las autoridades rusas habrían eliminado las indicaciones de los síntomas que Navalny experimentó inmediatamente antes de su muerte en prisión. Navalny habría informado de dolor abdominal intenso y habría vomitado refle

14:56 Fuerza Militar Alemana se Prepara para el Peor de los Casos - Una Guerra Convencional en Europa Podría Ocurrir en los Próximos Cinco Años

Tras la finalización del ejercicio "Red Storm Alpha", la Fuerza Militar Alemana ha planificado una continuación el próximo año, que se llamará "Red Storm Bravo". El evento de tres días, que concluyó el sábado en el puerto de Hamburgo, dejó al mando regional satisfecho. "Se han cumplido los objetivos de entrenamiento, tanto en el puesto de mando como con la 2ª Compañía de Defensa Territorial", explica el jefe de estado mayor, teniente coronel Joern Plischke. El objetivo del ejercicio fue proteger la infraestructura esencial, mantener el mismo nivel de conciencia en todos los niveles y comunicarse rápidamente y de manera segura con todos los participantes del ejercicio. Dado el ataque de Rusia a Ucrania, se sugiere la posibilidad de una guerra convencional en Europa en los próximos cinco años. La OTAN busca unirse para contrarrestar esto. Para lograr esto, es crucial un despliegue rápido de tropas aliadas desde el oeste hacia el este. "Debido a su ubicación estratégica, Alemania sirve como un hub. Por lo tanto, la organización del transporte militar por ferrocarril, carretera o aire, el suministro de comida, camas o combustible, o la seguridad de columnas de vehículos enteras deben practicarse para disuadir convincentemente", explica la Fuerza Militar Alemana.

14:27 Londres: Rusia Sufre las Peores Pérdidas de Municiones Desde el Inicio de la Guerra por Ataques con Drones

Los ataques con drones ucranianos se cree que han causado las peores pérdidas de municiones en los depósitos rusos desde el inicio de la guerra, según una evaluación británica. Un ataque a un depósito de municiones cerca de la ciudad de Turov en la región central rusa de Tver el 18 de septiembre probablemente destruyó al menos 30,000 toneladas de municiones, informó el Ministerio de Defensa británico en su actualización de inteligencia regular. Hubo más ataques ucranianos en depósitos en Tikhoretsk en la región sureña rusa de Krasnodar y otros lugares en Turov durante la noche del 21 de septiembre, agregó el ministerio. La cantidad combinada de municiones destruidas en los tres sitios marca la mayor pérdida de municiones rusas y suministradas por Corea del Norte durante la guerra.

13:57 Moscú Defiende enmiendas a la Doctrina Nuclear

Rusia, una potencia nuclear, ha defendido los cambios en su estrategia de disuasión nuclear ante las críticas. Los nuevos fundamentos de la defensa nuclear son necesarios porque la infraestructura de la OTAN se está acercando a las fronteras de Rusia y los países occidentales intentan asegurar una victoria sobre Moscú a través de sus suministros de armas a Ucrania, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en la televisión estatal rusa. La decisión de usar armas nucleares se dejará en manos del ejército.

13:19 Personal Médico Voluntario se Opone a Misiles del Kremlin

Cada vez que los misiles rusos impactan en un edificio en Kharkiv, Serhii acude rápidamente al lugar. Como parte de un equipo de ayudantes voluntarios, trata a los heridos y intenta rescatar a personas de los escombros. Ha elegido deliberadamente esta tarea.

12:42 Saporizhzhia Informa de 16 Víctimas tras el Ataque con Misiles Rusos

El número de heridos en Saporizhzhia tras un ataque con misiles rusos ha ascendido a 16, incluyendo a un chico de 17 años, informó la administración militar de la ciudad en Telegram. El ejército ruso atacó Saprozhzhia con 13 misiles crucero temprano en la mañana. Todos los víctimas han sido rescatadas y tratadas.

11:50 "Emblema Terrible" - Zelensky Conmemora la Masacre de Babyn Yar

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky conmemora hoy la masacre de Babyn Yar, donde más de 33,000 judíos fueron asesinados por la Wehrmacht alemana en un barranco en Kyiv hace 83 años. Babyn Yar, dice en la plataforma X, es "un símbolo terrible que demuestra que los crímenes más horrendos se cometen cuando el mundo elige ignorar, callar o remained indiferente en lugar de enfrentarse al mal". Zelensky, que es de origen judío, implica que los gobiernos, como el del presidente ruso Vladimir Putin, son capaces de cometer tales atrocidades cuando sus líderes recurren a la intimidación y la violencia.

11:16 Ucrania: El Recuento de Muertos del Ataque a la Clínica de Ayer en Sumy Asciende a Diez

El recuento de muertos en el ataque ruso a un hospital en la ciudad fronteriza ucraniana de Sumy ha ascendido a diez. La clínica fue atacada dos veces el sábado, con el segundo ataque occurring mientras se recuperaban a los heridos y muertos y se evacuaban a los pacientes. Las fuerzas rusas lanzaron 31 ataques en el distrito fronterizo durante la noche y temprano en la mañana.

10:42 Medios Rusos Informan de un Gran Incendio en un Depósito de Armas en Volgogrado

Los medios rusos informan ahora de explosiones cerca de las bases militares rusas, tras informes de blogueros militares. Hubo explosiones cerca de la base naval en Baltijsk, región de Krasnodar, desde donde Rusia lanza drones kamikaze contra Ucrania. La agencia de noticias Astra informó sobre un gran depósito de municiones alcanzado en Kotluban, en el óblast de Volgogrado, con explosiones seguidas de un gran incendio y detonaciones. Fuentes ucranianas afirman que el depósito en Kotluban almacenaba misiles balísticos iraníes y lanzadores.

09:57 El Ejército Ucraniano Informa de 165 Enfrentamientos Desde Ayer

El Ejército Ucraniano registró hasta 165 enfrentamientos desde ayer, con más de un cuarto de ellos occurring alrededor de la ciudad disputada de Pokrovsk en el Donbass. Las tropas rusas realizaron 73 ataques aéreos contra objetivos y centros poblados, utilizando 124 bombas aéreas guiadas. También lanzaron siete misiles y realizaron más de 4700 ataques, incluyendo 179 ataques con lanzacohetes múltiples, y desplegaron más de 1700 drones kamikaze. Las fuerzas aéreas, de misiles y de artillería ucranianas realizaron seis ataques contra lugares que concentran personal, armas y equipo militar.

09:17 Ucrania: Juez Prominente Muere en Ataque con Dron en Vehículo CivilUn juez destacado del Tribunal Supremo, que estaba entregando ayuda humanitaria a los habitantes de un pueblo en la región de Járkov, falleció en un ataque con dron en un vehículo civil. El sitio de noticias Ukrinform informó que Leonid Loboyko estaba conduciendo un SUV para entregar ayuda cuando fue alcanzado por un dron de primera persona, lo que resultó en su muerte inmediata. Tres mujeres en el vehículo resultaron heridas. Ucrania está examinando el incidente como un crimen de guerra y homicidio.

08:55 Ucrania Reporta Daños en Zaporizhzhia después de los AtaquesLas autoridades ucranianas informan daños significativos a estructuras civiles en la ciudad industrial del sur de Zaporizhzhia después de recientes ataques aéreos rusos masivos. Al menos siete personas resultaron heridas, según Ivan Fedorov, jefe de la administración regional, en una publicación de Telegram. Es posible que aún haya más personas atrapadas bajo los escombros. Se registraron más de diez ataques aéreos, con varios incendios reportados.

08:27 Rusia Afirma haber Derribado 125 Drones Ucranianos AyerEl Ministerio de Defensa de Rusia afirma haber interceptado y destruido 125 drones ucranianos ayer. Los gobernadores de diversas regiones informaron daños por los ataques, pero no hay informes de víctimas. Según el ministerio, 67 drones fueron derribados sobre la región de Volgogrado en el sur de Rusia, 17 cada uno sobre las regiones de Belgorod y Voronezh, y 18 sobre la región de Rostov.

07:42 Ucrania Reporta 1170 Muertes de Rusos en las Últimas 24 HorasEl Estado Mayor Ucraniano reporta 1170 bajas rusas en las últimas 24 horas, aumentando el total de soldados rusos heridos y muertos a alrededor de 652,000. Además, los ucranianos informan la destrucción de nueve tanques rusos, 62 sistemas de artillería y 38 vehículos blindados. También se derribaron 93 drones y un sistema de defensa aérea.

07:22 Analistas Militares: Ucrania Ataca más Depósitos de Municiones RusosExpertos militares en la plataforma X afirman que los drones de ataque ucranianos atacaron un depósito de armas en Kotluban la noche anterior. Fuentes locales informan incendios cerca del gran depósito de municiones en el Óblast de Volgogrado. El sistema de información de incendios de NASA también reporta incendios en el flanco norte del depósito. Hasta el momento, ni el Kremlin ni el Estado Mayor Ucraniano han comentado al respecto.

06:54 Klingbeil Pide Coherencia en el Apoyo a UcraniaEl líder del SPD, Lars Klingbeil, espera que la próxima cumbre de Ucrania con el presidente de EE. UU., Joe Biden, en Ramstein envíe un mensaje claro de solidaridad a Ucrania, que ha sido atacada por Rusia. "La conferencia debe volver a dejar claro que todos tienen la obligación de continuar apoyando activamente a Ucrania, incluyendo a Estados Unidos después de las elecciones de noviembre, durante todo el tiempo necesario", dijo Klingbeil. También es importante considerar "cómo se pueden configurar futuras conferencias de paz de manera más amplia para finalmente hablar más significativamente sobre una perspectiva de paz en interés del pueblo ucraniano". Biden está previsto que realice su primera visita bilateral como presidente a Alemania el 10 de octubre. El 12 de octubre se celebrará una conferencia de los 50 países que apoyan militarmente a Ucrania en la base aérea de EE. UU. en Ramstein - por primera vez a nivel más alto. También se espera la participación del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

05:42 Portavoz de Zelensky sobre la Entrega de Armas: los Rusos Serán los Primeros en SaberSegún el portavoz del presidente ucraniano, aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre el despliegue de armas occidentales en territorio ruso. Serhiy Nykyforov explica en el programa de noticias ucraniano 24/7 que no hay "ninguna decisión clara y definitiva" al respecto. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha " maintenance talks with all parties involved in this decision - Italy, France, the UK, and of course, the US". El portavoz de Zelensky adds, "We must understand that the Russians will be the first to discover about the authorization to penetrate deeply into Russian territory. They will be the first to know, and then there will be an official announcement."

04:45 Suiza Apoya el Plan de Paz de China, Kyiv DescontentoEl Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza ha expresado su apoyo a un plan de paz liderado por China para poner fin a la guerra de Ucrania. La postura de Suiza sobre este tipo de iniciativas ha cambiado drásticamente, explica el ministerio en Berna. Desde Kyiv, se dice que la postura suiza es decepcionante. Ucrania está preparando una segunda cumbre de la paz en noviembre. En junio, numerosos países que no incluyen a Rusia ni a China participaron en una primera reunión en Suiza.

03:29 Lituania Envia Paquete de Ayuda a KyivLituania está enviando un paquete de ayuda militar que incluye municiones, ordenadores y suministros logísticos a Ucrania. La ayuda se espera que llegue esta semana, según el gobierno lituano. Según Vilnius, Lituania ya ha entregado municiones de 155 mm, vehículos blindados M577 y M113, sistemas antidrones, armas antitanque, sistemas de control remoto y otros equipos desde el comienzo de este año.

01:29 Corea del Norte Califica la Ayuda de EE. UU. a Ucrania como un Acto TemerarioCorea del Norte, bajo escrutinio por presuntamente transportar armas prohibidas a Rusia, ve los $8 mil millones de ayuda militar de EE. UU. a Ucrania como un "grave error" y una empresa arriesgada contra la potencia nuclear rusa. Esta ayuda, anunciada por el presidente de EE. UU., Joe Biden, durante la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de autodefensa de Kyiv, incluyendo armas con mayor alcance para permitir que Ucrania contrarreste a Rusia desde una distancia segura.

00:25 La cifra de muertos en el asalto a Sumy sube a diez La cifra de muertos a causa del ataque ruso a una instalación sanitaria en la región ucraniana de Sumy ha aumentado a diez. Según el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klymenko, se informó de una víctima mortal durante el primer bombardeo del centro médico. Durante el proceso de evacuación, el hospital fue atacado de nuevo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusa a Rusia de llevar a cabo una "guerra contra los hospitales".

El presidente del Consejo en Kyiv, como se mencionó en el informe vespertino, aún no ha comentado sobre el intensificarse de los combates en el área de Vuhledar y las preocupaciones sobre la posibilidad de que las tropas rusas tomen el controvertido pueblo.

En el contexto de la preparación del Ejército Alemán para el peor de los casos, el presidente del Consejo en Alemania podría jugar un papel crucial en la toma de decisiones sobre el despliegue de tropas en respuesta a una posible guerra convencional en Europa en los próximos cinco años.

Lea también: