18:58: Aumentar el atractivo del servicio militar obligatorio a través de incentivos dentro del ámbito federal

El consejo respalda la "Ley de Cambio de Mareas", destinada a aumentar el atractivo del servicio militar. Esto incluye políticas de horario laboral flexible y ventajas financieras, como incentivos para despliegues temporales. "Nuestro objetivo es mantener a individuos cualificados en nuestras filas y atraer a nuevos reclutas", declaró un representante del Ministerio de Defensa. Los aproximadamente 5.000 soldados de la Brigada de Lituania, que refuerzan la frontera oriental de la OTAN contra Rusia, también se verán beneficiados. Se implementarán recompensas para facilitar decisiones de reubicación o retorno, especialmente con familia, a y desde Lituania. El representante solo pudo proporcionar una estimación aproximada del costo. Para la Brigada de Lituania, se espera un estimado de 40 millones de euros en 2025, 90 millones en 2026 y 145 millones en 2027. El parlamento votará sobre la legislación en noviembre.

18:27 Residente de Lviv comparte "crueles" gritosPánico, escombros y pérdidas: estos son los resultados del ataque nocturno con cohetes y drones de la militar rusa en Lviv. Yelizaveta, una residente de 27 años, informó haber oído "gritos desgarradores". Un periodista de AFP informó coches calcinados y escombros por toda la ciudad centro de Lviv. Las autoridades ucranianas confirman siete fallecidos y 53 heridos en Lviv. Más de 50 edificios, incluyendo dos instalaciones médicas y dos escuelas, resultaron dañados en el centro histórico de Lviv, según el Ministerio de Cultura.

18:09 Estados Unidos espera acusar a Rusia de interferencia electoralFuentes indican que Estados Unidos acusará oficialmente a Rusia de interferir en la campaña electoral presidencial en curso más tarde hoy. Estas acusaciones se centrarán en la difusión de desinformación en plataformas en línea para influir en los votantes estadounidenses, especialmente en la red de medios estatales rusos RT. El Departamento de Justicia de EE. UU. había señalado anteriormente a Rusia como una amenaza para las elecciones del 5 de noviembre.

17:35 Incendio forestal en la zona de exclusión radioactiva de ChernobylUn incendio forestal ha estallado en la zona de exclusión radioactiva de Chernobyl en Ucrania. Se estima que alrededor de 20 hectáreas están en llamas, según el gobernador de la región de Kyiv, Ruslan Kravchenko. Afortunadamente, el nivel de radiación de fondo sigue dentro de los límites aceptables. Casi 200 bomberos, incluyendo 50 soldados, luchan actualmente contra las llamas. La causa exacta del incendio sigue sin revelarse. Las altas temperaturas y la prolongada sequía en el norte de Ucrania han intensificado el riesgo de incendios forestales en la región de Kyiv.

17:07 Reportan víctimas en mercado de Donetsk: ambas partes se culpan mutuamenteSe informan heridos y fallecidos en la ciudad ucraniana del este, controlada por Rusia, de Donetsk. Las autoridades de ocupación afirman que al menos tres personas murieron y cinco resultaron heridas en ataques de artillería en un mercado. Las fuerzas ucranianas habrían atacado el mercado, lo que habría causado dos hombres y una mujer muertos, según el autoproclamado líder de la República de Donetsk, Denis Pushilin. También resultó dañado un autobús público. Los medios de estado rusos difunden videos e imágenes que muestran daños extensos en el mercado. Estas afirmaciones aún no han sido confirmadas por fuentes independientes. Las fuerzas ucranianas, sin embargo, culpan a la otra parte del atrocidad. "Actúan exclusivamente en busca de atención, sin importar las vidas humanas", publicó el ejército en Telegram.

16:43 Reportan víctimas en mercado de Donetsk: continúa el juego de culpasLas fuerzas de ocupación en la ciudad ucraniana del este, controlada por Rusia, de Donetsk informan que al menos tres personas murieron y cinco resultaron heridas en ataques de artillería en un mercado. Las fuerzas ucranianas habrían atacado el mercado, lo que habría causado dos hombres y una mujer muertos, según el autoproclamado líder de la República de Donetsk, Denis Pushilin. También resultó dañado un autobús público. Los medios de estado rusos difunden videos e imágenes que muestran daños extensos en el mercado. Estas afirmaciones aún no han sido confirmadas por fuentes independientes.

16:43 Parlamento de Kyiv aprueba renuncias, Kuleba aún no ha dimitidoEl parlamento ucraniano, según el comunicado de la Verkhovna Rada, acepta las renuncias de cuatro ministros. No han reconocido el aviso de renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba. Se espera que el presidente Volodymyr Zelenskyy proponga un reemplazo más tarde hoy. El primer deputy de Kuleba, Andriy Sybiha, es un fuerte candidato para el puesto. A pesar del cambio, el analista político Volodymyr Fesenko espera pocos cambios en la política exterior de Ucrania.

16:21 Lukashenko libera a 30 presos políticosEl presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha liberado a 30 activistas de la oposición que cumplían condenas por protestas políticas. La oficina presidencial confirma que todos "solicitaron clemencia, reconocieron su culpa, se arrepintieron sinceramente y prometieron vivir una vida recta". El Ministerio del Interior supervisará su cumplimiento de este compromiso. Estas afirmaciones son infirmables. Incluyen a 23 hombres y siete mujeres, principalmente padres de menores. El medio ruso exiliado "Meduza" revela que los oponentes bielorrusos en el exilio habían transmitido anteriormente listas de presos enfermos al gobierno de Minsk a través de intermediarios. Muchos de los detenidos identificados en estos registros recibieron clemencia. Los críticos a favor de la imprisonment reciben con agrado las liberaciones, pero no las ven como un punto de inflexión en la política bielorrusa. La represión política y la tortura persisten en Bielorrusia, afirma la líder de la oposición Svetlana Tikhanovskaya, ampliamente reconocida como la verdadera ganadora de las elecciones presidenciales de 2020. Lee más aquí.

15:55 Bombardeo aéreo devastador en Lviv: En un ataque aéreo ruso en Lviv, la mayoría de una familia sucumbe a sus heridas, según informan las autoridades de la ciudad. Las víctimas incluyen a una mujer de 43 años y sus tres hijas, de 7, 18 y 21 años, según informó el alcalde Andrij Sadovy. Murieron dentro de su residencia. El único miembro de la familia que sobrevivió es el padre, quien ahora lucha contra graves problemas de salud, según la Universidad Católica de Ucrania. "Russia está asesinando cruelmente a ucranianos y a sus familias en el corazón de Europa", escribe Sadovy. "Los rusos están brutalmente atacando a nuestros hijos, nuestro futuro".

15:41 Scholz justifica el despliegue de misiles: El canciller Scholz reprende a los oponentes del despliegue de misiles estadounidenses en Alemania. "Debemos garantizar la paz aquí y evitar que se desaten posibles hostilidades", asegura el político de la SPD. "El objetivo principal es disuadir a posibles agresores". Rusia ha estado expandiendo rápidamente su arsenal, especialmente en misiles, reconoce Scholz. El presidente Putin también ha incumplido acuerdos de desarme como el Tratado INF y ha desplegado misiles en Kaliningrad, a solo 530 kilómetros de Berlín por aire. "Quedarnos de brazos cruzados ante esta provocación sería imprudente". Scholz añade además, "La inacción amenazaría la paz aquí. No toleraré esa situación". Por lo tanto, Estados Unidos y el gobierno alemán han acordado desplegar misiles estadounidenses más potentes en suelo alemán a partir de 2026. El Partido de la Izquierda (Die Linke) y la AfD critican esta decisión, considerándola una carrera armamentística innecesaria que pone en peligro la seguridad alemana. También hay controversia dentro de algunos sectores de la SPD. Lee más aquí.

15:18 Scholz garantiza sistemas adicionales de defensa aérea IRIS-T para Ucrania: El canciller federal Olaf Scholz ha prometido proporcionar más sistemas de defensa aérea IRIS-T a Ucrania. Se han ordenado ocho sistemas IRIS-T SLM y nueve sistemas IRIS-T SLS para Ucrania, según anunció Scholz durante una visita a la instalación de la Bundeswehr en Todendorf, Schleswig-Holstein. "Dos de cada uno se entregarán este año, y el resto llegará en 2025", dice Scholz. Actualmente, cuatro sistemas IRIS-T SLM están en uso en Ucrania, junto con un gran número de misiles de defensa aérea y tres sistemas IRIS-T SLS relacionados. Scholz hizo esta declaración durante la presentación del primer sistema de defensa aérea IRIS-T para la Bundeswehr.

14:55 Corea del Sur y Nueva Zelanda exigen la retirada incondicional de Rusia: Corea del Sur y Nueva Zelanda han condenado la invasión armada de Rusia en Ucrania en una declaración conjunta durante su primera cumbre en nueve años. En una declaración conjunta, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, y el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, exigen a Rusia que "se retire inmediatamente, completamente y sin condiciones del territorio internacional reconocido por la comunidad global como Ucrania". También critican la creciente cooperación militar de Rusia con Corea del Norte. En un momento crítico en el que las fuerzas autoritarias desafían persistentemente los valores mundiales, es "más importante que nunca" que naciones como Corea del Sur y Nueva Zelanda "muestren unidad", dice Yoon. Corea del Norte, un paria internacional, ha fortalecido recientemente sus lazos militares con Rusia.

14:21 Zelensky anuncia una gran reestructuración del gobierno: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha declarado que busca revitalizar su nación a través de una reestructuración completa del gobierno. "Necesitamos una nueva perspectiva", respondió Zelensky cuando se le preguntó sobre las razones de la reestructuración del gobierno. "Esta iniciativa está relacionada con el fortalecimiento de nuestra nación en various sectores". Ucrania ha estado resistiendo el asalto ruso durante casi tres años. Zelensky también expresó su gratitud a los ministros y a todo el gabinete.

13:47 El ejército alemán activa la protección IRIS-T SLM: El IRIS-T SLM no es nada nuevo para Ucrania. Para repeler un mayor volumen de misiles rusos, se instalarán un total de diez sistemas en el país en breve. Según fuentes de seguridad, ya se ha iniciado una entrega. El ejército alemán también tiene la intención de utilizar el IRIS-T en Schleswig-Holstein.

13:21 Rusia afirma haber capturado otro pueblo cerca de la ciudad ucraniana de Pokrovsk: Rusia afirma que ha tomado otro pueblo cerca de la ciudad estratégicamente vital de Pokrovsk en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso declara que el ejército ruso ha "liberado completamente" el pueblo de Karliwka, situado a unos 30 kilómetros de Pokrovsk. Pokrovsk sirve como un importante centro logístico para el ejército ucraniano. Las tropas ucranianas han retrocedido ante el avance ruso en la región durante varios meses.

12:59 Ucrania denuncia sistemas de defensa fuertemente fortificados en Crimea: Los ocupantes rusos de Crimea están utilizando todos los medios disponibles para proteger el puente de Kerch, según el portavoz de la Armada ucraniana, Dmytro Pletenchuk, según informó Defense Express en la televisión nacional ucraniana. Se están utilizando sistemas cortos y largos, incluyendo S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus y Pantsir-S1. Pletenchuk dijo que Crimea está "repleta de sistemas de defensa" debido a su importancia estratégica y simbólica para los ocupantes. El puente de Kerch, un proyecto prestigioso del líder del Kremlin, Vladimir Putin, conecta la Rusia continental con la península ilegalmente anexada y serves como una ruta de suministro vital para las fuerzas rusas en el sur de Ucrania. Las batallas por el puente continúan, y Kiev ha prometido repetidamente liberar la península. El puente es un punto estratégico crucial.

12:32 Putin Anuncia la Visita de Xi a la Cumbre del BRICS en Rusia (Paraphrased)

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha hecho público que el presidente chino, Xi Jinping, asistirá a la próxima cumbre del BRICS que se llevará a cabo en Rusia, programada para octubre. Durante una reunión con el vicepresidente chino, Han Zheng, en el Foro Económico Oriental de Vladivostok, Putin mencionó: "Esperamos la llegada del presidente chino Xi Jinping a la cumbre del BRICS". Además, Putin propuso una "reunión bilateral de trabajo" con Xi. Esta asociación, establecida en 2009 por Brasil, Rusia, India y China, ahora incluye a Sudáfrica, y en este año, países como los Emiratos Árabes Unidos, Egipto e Irán también han sido incluidos. Los países del BRICS se perciben como una fuerza opositora a los estados occidentales. La cumbre tendrá lugar en la ciudad rusa de Kazán, del 22 al 24 de octubre. El Kremlin espera que la cumbre amplíe su influencia y fortalezca las alianzas económicas. Moscú y Pekín han fortalecido su asociación estratégica desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

12:00 Rusia: Ataque a Poltava Targeteó a Soldados y Instructores Extranjeros (Paraphrased)

El Ministerio de Defensa de Rusia ha reconocido que el ataque mortal en la ciudad ucraniana de Poltava estaba dirigido a soldados y instructores extranjeros. El objetivo era un centro de entrenamiento militar. El ministerio señaló que el instituto entrena especialistas en comunicaciones y guerra electrónica de diversas partes y unidades militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como operadores de vehículos aéreos no tripulados involucrados en el ataque a estructuras civiles en el territorio de la Federación Rusa. Además, el ministerio informó que utilizó el sistema de armas hipersónicas Kinzhal contra instalaciones militares-industriales en la ciudad occidental ucraniana de Lviv. Las fuerzas rusas han tomado el control de dos asentamientos adicionales en el este de Ucrania, Prechystivka y Karliivka. Según los informes ucranianos, 50 personas murieron en el ataque a Poltava el martes.

11:43 Baerbock Rinde Homenaje al Saliente Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania (Paraphrased)

La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha rendido homenaje a su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba. "Largas conversaciones en trenes nocturnos, en la G7, en las líneas del frente, en Bruselas, frente a una central eléctrica bombardeada", escribió en T. "Hay pocas personas con las que he colaborado tan de cerca como contigo, @DmytroKuleba", agregó. "Priorizaste a la gente de tu país por encima de ti mismo". Le deseó "lo mejor desde el fondo de mi corazón - Ojalá nos volvamos a encontrar cuando la paz y la libertad hayan regresado a toda Ucrania".

11:24 Rusia Modificará su Doctrina Nuclear (Paraphrased)

Las acciones del Occidente están impulsando a Rusia a revisar su doctrina nuclear, informó la administración presidencial rusa. Rusia enfrenta desafíos y amenazas del llamado Occidente que requieren una actualización de la doctrina, según informaron las agencias de noticias rusas, citando al portavoz del presidente, Dmitry Peskov. Se está considerando que Ucrania podría emplear armas de largo alcance de EE. UU. en sus ataques que penetran profundamente en territorio ruso. El gobierno de Kyiv ha estado presionando cada vez más a EE. UU. para permitir que Ucrania ataque objetivos profundamente dentro de Rusia utilizando las armas proporcionadas por sus aliados. "Es evidente que los ucranianos lo harán", dijo Peskov a la agencia RIA. "Estamos teniendo en cuenta todo esto". Rusia ya ha declarado que modificará su doctrina nuclear, pero aún no ha revelado los detalles. La directiva permite el uso de armas nucleares si la soberanía o la integridad territorial de Rusia está en peligro.

10:54 Ucrania: 29 de 42 Ataques Aéreos Rusos Repelidos (Paraphrased)

Rusia lanzó 42 ataques aéreos contra Ucrania durante la noche, según informó la fuerza aérea ucraniana en su actualización de Telegram. Los ataques incluyeron, entre otros, misiles Kh-47M2 Kinzhal, misiles crucero Kh-101 y misiles Kh-555 "Iskander-K". Según sus propias cifras, la fuerza aérea ucraniana afirmó haber derribado siete misiles crucero y 22 drones Shahed. Esto significa que se repelieron 29 ataques aéreos.

10:19 Munz: El Ataque a Poltawa Podría Volverse en Contra de Rusia (Paraphrased)

Rusia está bombardeando la ciudad ucraniana de Poltawa con cohetes, con informes de uno de los ataques aéreos más intensos desde el inicio de la guerra. Los medios de comunicación rusos, sin embargo, lo están informando como un "éxito espectacular", según el corresponsal de ntv Rainer Munz. Mientras tanto, Rusia parece estar reajustando su estrategia.

09:52 Ucrania Publica Cifras de Pérdidas Rusas (Paraphrased)

El Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevas cifras de bajas de las tropas rusas en Ucrania. Según los datos desde el 24 de febrero de 2022, se informa que Rusia ha perdido aproximadamente 620,350 soldados en Ucrania, con una pérdida diaria de 1,390. Según un informe de Kyiv, también se destruyeron siete tanques, 30 sistemas de artillery y 43 drones. Desde el inicio de la invasión a gran escala, se informa que Rusia ha perdido un total de 8,618 tanques, 16,848 sistemas de artillery y 368 aviones, 328 helicópteros, drones, 28 barcos y un submarino. Estimaciones del Occidente sitúan las pérdidas en una cifra menor, pero se consideranminimum.

09:21 Gobernador: Región de Lviv Sufre "Día Lúgubre" - Aumenta el Recuento de MuertosDespués de los ataques aéreos rusos en Lviv, una ciudad occidental de Ucrania (como se detalló en las entradas 07:18, 06:17 y 05:29), el recuento de víctimas ha aumentado. Siete personas, que incluían a una niña de 7 años y una niña de 14, murieron durante la noche, según informó el gobernador de la región de Lviv, Maksym Kosyzkyj, a través de Telegram. Kosyzkyj consideró que era un día lúgubre para la región, describiéndolo como una tragedia terrible. Inicialmente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy informó sobre cinco muertos y más de 30 heridos a través de un mensaje en X, expresando sus condolencias a las familias afectadas.

08:49 El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania presenta su renunciaEl ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha decidido dimitir, según reveló el miércoles el presidente de la Cámara de Diputados, Ruslan Stefantchuk. La solicitud de renuncia se presentará en la próxima sesión plenaria, publicó Stefantschuk en su página de Facebook. Varios otros miembros del gabinete ya han presentado sus renuncias (ver entradas 00:47 y 22:06). Estas renuncias forman parte de una reestructuración completa del gobierno ucraniano. El miércoles, un día de despidos, será anunciado por el líder de la fracción del partido Servidor del Pueblo, David Arachamia, a través de un mensaje en Telegram. El día de las designaciones seguirá el jueves.

08:03 Zelenskyy: "Personas Enterradas en los Escombros"El ataque con misiles rusos en Poltawa representa uno de los ataques más mortíferos desde el inicio del conflicto, según el presidente Volodymyr Zelenskyy en su discurso vespertino. Repitió sus demandas de sistemas de defensa aérea, enfatizando que aún hay personas atrapadas bajo los escombros.

07:39 Grossi Pinta un Picture Grim en la Planta Nuclear de ZaporizhzhiaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, discutieron el estado de las centrales nucleares en Ucrania y Rusia durante una reunión en Kyiv. Grossi está programado para visitar la planta nuclear de Zaporizhzhia, en el sureste de Ucrania, el miércoles. Según Reuters, Grossi le dijo a Zelensky que la situación allí es "particularmente precaria" y que persiste la amenaza de una catástrofe. La planta, que cayó bajo el control ruso poco después de la invasión de Moscú en Ucrania en febrero de 2022, actualmente está apagada. Ambos lados se han atribuido mutuamente el bombardeo de la planta, con ambos, Moscú y Kyiv, negando las acusaciones.

07:18 Gobernador: Dos Muertos en el Ataque de LvivAl menos dos personas han fallecido y 19 resultaron heridas en los bombardeos aéreos en la ciudad occidental de Ucrania de Lviv, según informó el gobernador de la región, Maksym Kozytskyi, a través de Telegram.

06:53 Ucrania Busca Apoyo Adicional para las Regiones del FrenteUcrania busca apoyo adicional para su sector agrícola y la limpieza de minas, informó el periódico alemán "Rheinische Post" con sede en Düsseldorf, citando una respuesta del gobierno alemán a una pregunta de la Unión. Esto incluye programas de financiamiento para tierras agrícolas cerca de la línea del frente, para los que el gobierno alemán se ha comprometido a considerar posibles apoyos. También se debe proporcionar un bono de seguridad para el personal, y Ucrania ha solicitado una extensión de un programa de entrega de generadores financiado por el Ministerio de Agricultura. Ucrania también ha pedido ayuda en operaciones de limpieza de minas en áreas cerca de la línea del frente. El Ministerio alemán de Cooperación Económica y Desarrollo actualmente está trabajando en un proyecto de detección y limpieza de minas, según el gobierno alemán.

06:17 Ucrania: Incendio en Lviv Después del Ataque con Drones Shahed RusosUn incendio se ha desatado cerca de la estación de tren principal de Lviv después de los ataques aéreos rusos en la ciudad en el noroeste de Ucrania, según informó el gobernador de la región, Maksym Kozytskyi, a través de Telegram. También resultaron dañadas dos escuelas, con múltiples ventanas rotas y vidrios esparcidos por las calles. Kozytskyi informó que se utilizaron varios drones Shahed en el ataque aéreo ruso. Se han enviado servicios de emergencia al lugar, y las escuelas afectadas permanecerán cerradas, como anunció el alcalde de Lviv, Andriy Sadovyi, a través de Telegram. Al menos seis personas, incl

Despúes del devastador asalto ruso en Poltava, el presidente de EE. UU., Biden, promete suministrar sistemas adicionales de defensa aérea a Ucrania. "Condeno enérgicamente este ataque brutal", declara Biden. Washington mantendrá su apoyo militar a Kiev, incluido el suministro de sistemas de defensa aérea y capacidades esenciales para proteger las fronteras de Ucrania. Después del ataque, que cobró al menos 51 vidas, el presidente ucraniano Zelensky insto a sus aliados occidentales a entregar rapidamente nuevos sistemas de defensa aérea y permitir el uso de armas de largo alcance contra el territorio ruso.

02:52: Otro ataque con drones en Kyiv

Las fuerzas rusas lanzan otro ataque con drones en Kyiv. Las unidades de defensa ucranianas luchan activamente contra los ataques en las afueras de la capital, según informó el ejército ucraniano en Telegram. Aún no hay información disponible sobre el número de drones o posibles daños. El ataque nocturno forma parte de una serie de raids aéreos rusos en Kyiv que han aumentado en las últimas semanas.**

01:32: Zelensky quiere mantener el control de Kursk de forma indefinida

Ucrania busca mantener el control sobre los territorios del óblast ruso de Kursk hasta que el presidente ruso Putin acceda a negociaciones, según compartió el presidente Zelensky en una entrevista con la cadena de noticias de EE. UU. NBC. Ocupar estos territorios constituuye un componente significativo del "plan de victoria", añade Zelensky. Ucrania, sin embargo, no busca territorio adicional ruso en general. Zelensky no especifica si se está considerando ampliar el control territorial. La operación de Kursk fue un secreto bien guardado, incluso el presidente de EE. UU., Joe Biden, no fue informado.**

00:47: Varios ministros ucranianos renuncian

Cuatro ministros - la viceministra para Asuntos Europeos, Olga Stefanishyna, el ministro para Industrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin, que jugó un papel significativo en el aumento de la producción de armas, el ministro de Justicia, Denys Malyuska, y el ministro del Medio Ambiente, Ruslan Strilets - renuncian ante una esperada reestructuración del gabinete en Ucrania. No está claro si los cuatro ministros serán nombrados para otros cargos de alto nivel. "Se espera una gran reestructuración del gobierno esta semana", explica David Arakhamia, líder de la fracción del partido Servidor del Pueblo en el poder, en Telegram. "Mañana será un día de despidos y al día siguiente, un día de nombramientos", revela Arakhamia. Arakhamia, considerado un colaborador cercano del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, comparte esta información.**

23:16: Después del ataque con misiles en Poltava: Zelensky insta al despliegue de armas de largo alcance

Después del mortal ataque con misiles rusos en Poltava, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aboga por el permiso para utilizar armas de largo alcance contra Rusia. "Los ataques rusos cesarán si podemos destruir las plataformas de lanzamiento y los aeropuertos militares rusos y su logística", explica en su direccion diaria en video. Según él, el número de muertos en Poltava ha ascendido a 51, con 271 heridos y más personas atrapadas bajo escombros.**

22:06: Zelensky despide a otro alto cargo

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha despedido a Rostyslav Shurma, primer vicejefe de la Oficina Presidencial, según un decreto en el sitio web del presidente. El presidente del Parlamento, Dmytro Razumkov, también anunció la renuncia de Olha Stefanishyna, quien servía como viceprimera ministra y ministra para la integración europea de Ucrania. Varios otros ministros han presentado anteriormente su renuncia. El presidente Volodymyr Zelensky explica que se realizarán cambios para fortalecer el gobierno. "El otoño será indudablemente crucial. Nuestras instituciones estatales deben estructurarse de manera que permitan a Ucrania lograr todos los resultados que requiere".**

21:42: Reportera de ntv en Poltava: "Los residentes describieron un momento extremadamente intenso"

Ucrania experimenta uno de sus ataques aéreos más intensos desde el inicio del conflicto, con numerosos muertos y heridos reportados. La reportera de ntv, Kavita Sharma, comparte una situación "muy tensa" en Poltava y reporta cómo los residentes experimentaron el ataque con misiles.**

21:25: Ucrania acusa a Rusia de ejecutar a POWs

La Oficina del Procurador General de Ucrania acusa a soldados rusos de ejecutar a soldados capturados. Se han iniciado investigaciones sobre el tiroteo de tres ucranianos capturados en la région de Torez, en Donetsk, Ucrania oriental. Según la información disponible, los ucranianos salieron de un bunker con las manos en alto. "Los ocupantes los obligaron a tumbarse y los dispararon por la espalda de inmediato", indicó la oficina, citando publicaciones en redes sociales.**

Puedes revisar todos los desarrollos anteriores [aqui].

La Unión Europea podría considerar implementar políticas similares para aumentar el atractivo del servicio militar en sus estados miembros, ya que la Brigada de Lituania ha tenido éxito con incentivos financieros y horarios de trabajo flexibles.

La "Ley de Cambio de Corrientes" en Lituania ha recibido el apoyo de la Unión Europea, destacando el potencial para la cooperación transnacional en estrategias de recluta

Lea también: