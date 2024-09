18:56 Göring-Eckardt: Alemania encuentra un "efecto quesero democrático" con la prosperidad de AfD

Más difícil que la derrota de los Verdes en Turingia, los políticos federales están alterados por el ascenso de la AfD en el estado. La vicepresidenta del Bundestag de los Verdes, Katrin Göring-Eckardt, ve el éxito de los extremistas de derecha como un "cambio de juego" en Alemania. El líder del partido Omid Nouripour siente el dolor de su partido por el revés como "menor" en comparación con la AfD convirtiéndose en la fuerza dominante en un parlamento estatal.

18:48 Kretschmer sobre Sajonia: "Tenemos todo el derecho a celebrar" El actual ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, ve a la CDU como el pilar de la coalición gobernante. "Tenemos todas las razones para celebrar", dijo Kretschmer en la fiesta de victoria de su partido. "Después de cinco años desafiantes", el pueblo de Sajonia ha puesto su confianza en la CDU en lugar de emitir un voto de protesta. "Somos conscientes de la decepción del pueblo con lo que está sucediendo en Berlín".

18:39 Proyección para Sajonia: La ventaja de la CDU sobre la AfD se estrecha Las proyecciones preliminares en ZDF sugieren que la ventaja de la CDU sobre la AfD en las elecciones estatales de Sajonia se ha estrechado: la CDU ahora casi iguala a la AfD con el 31,9% frente al 31,3% de los votos emitidos. El BSW recibe el 11,6%, mientras que el SPD obtiene el 7,8%. Los Verdes podrían asegurar un escaño en la legislatura estatal con el 5,2%, mientras que la Izquierda queda corta con el 4,5%.

18:33 La jefa de la AfD Weidel exige participación gubernamental para la AfD La jefa del partido federal de la AfD, Alice Weidel, exige la participación gubernamental de su partido en Turingia y Sajonia. "Según nuestro marco nacional, típicamente, el partido más fuerte, que es la AfD, debería iniciar las conversaciones", dice Weidel en ARD, refiriéndose a Turingia. "El votante desea la participación de la AfD en el gobierno. Obtenemos el 30% de los votantes en ambos estados federados, y un gobierno estable es imposible sin nosotros".

18:30 El secretario general del SPD: "Casi no pudimos evitar salir de los parlamentos estatales" El secretario general del SPD, Kevin Kühnert, reconoce los modestos resultados de su partido en las elecciones de Turingia y Sajonia. "Esta no es una noche para celebrar para el SPD", dijo en ARD. "Nuestro partido ha luchado durante años. 'Casi nos perdemos salir de los parlamentos estatales', señaló Kühnert. 'La lucha es esencial, somos necesarios'". Se debe cambiar mucho, sugiere Kühnert, mencionando: más transparencia y abordar las preocupaciones de los votantes. Al preguntarle sobre el canciller Olaf Scholz, respondió: "Debemos presentar nuestra política juntos".

18:23 Höcke celebra los resultados de Turingia como "triunfo extraordinario" El líder de la fracción de la AfD, Björn Höcke, ve los resultados de Turingia como "extraordinarios". La AfD es el partido más popular del estado, "el ridículo firewall debe terminar", dijo Höcke en MDR. Solo con la AfD vendrá el cambio.

18:23 Chrupalla sobre Turingia: "Estamos virtualmente empatados con la CDU" El jefe del partido de la AfD, Tino Chrupalla, interpreta el resultado de su partido como notable, indicando un cambio en las actitudes políticas en ambos estados federados, según Chrupalla en ZDF. La AfD está lista para colaborar con todos los partidos. "En Sajonia, estamos virtualmente empatados con la CDU", declara Chrupalla, expresando el objetivo de elaborar políticas en el mejor interés de Sajonia.

18:17 El secretario general de la CDU: No coalición con la AfD El secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, ha descartado cualquier coalición entre la CDU y la AfD en Turingia o Sajonia. "Estamos inequívocos en esto", dice en ARD. La CDU ahora formará gobiernos desde el centro del parlamento, afirma, y está optimista de que esto tendrá éxito. La CDU, como el último partido popular sobreviviente, es el "baluarte", y los partidos del semáforo han sido castigados.

18:13 Proyección para Sajonia: La CDU lidera estrechamente a la AfD, el BSW en el 12 por ciento, los Verdes inseguros La primera proyección para las elecciones estatales de Sajonia muestra a la CDU como la ganadora con el 31,5% de los votos emitidos, apenas por delante de la AfD con el 30%. El BSW emerge como el tercer partido más grande con el 12%, mientras que el SPD lucha por mantener un escaño en la legislatura estatal con el 8,5%. Los Verdes están al borde, asegurando solo el 5,5%, y la Izquierda no entra en el parlamento con el 4%.

18:10 Proyección para Turingia: La AfD lidera a la CDU, el BSW en el 16 por ciento La primera proyección para las elecciones estatales de Turingia indica un liderazgo claro de la AfD con el 30,5% de los votos, por encima de la CDU con el 24,5% y la Izquierda con el 12,5%. El SPD logra mantenerse en el parlamento estatal con el 7%, y el BSW se proyecta para unirse al parlamento estatal con el 16%. Los Verdes y el FDP siguen sin poder superar el 5%.

18:01 La AfD lidera en Turingia, el BSW supera los dos dígitos en SajoniaSegún las primeras proyecciones tras la votación regional en Turingia, la AfD toma la delantera, como se esperaba. El SPD supera el umbral del 5%, mientras que los Verdes y el FDP no lo logran. En Sajonia, el BSW alcanza una puntuación de dos dígitos por primera vez. La CDU apenas supera a la AfD. Según la proyección, la Izquierda y el FDP son poco probables de asegurar representación en el parlamento estatal, con los Verdes destinados a continuar su presencia.

17:18 El escaño de Höcke en el Parlamento Estatal de Turingia está en dudaEl líder de la fracción de la AfD en Turingia, Björn Höcke, podría no asegurar un escaño en el futuro parlamento estatal. Sus colegas exitosos podrían poner en peligro sus posibilidades. Varios candidatos de la AfD en circunscripciones tienen perspectivas sólidas de ganar un mandato directo. Sin embargo, Höcke se encuentra en una carrera ajustada contra el candidato de la CDU Christian Tischner en su circunscripción de Greiz II. Si Tischner gana y la AfD obtiene más mandatos directos de los que le corresponden por los votos segundos, entonces nadie puede entrar a través de la lista estatal, ni siquiera desde la primera posición, que Höcke ocupa actualmente. En un escenario así, la AfD podría persuadir a un candidato exitoso en un mandato directo para que renuncie a su escaño en el parlamento estatal, lo que permitiría a Höcke reclamar su mandato.

16:48 La AfD de Turingia planea una celebración sin mediosNo habrá cobertura mediática de la fiesta electoral de la AfD de Turingia. Clasificada como extrema derecha, el partido intentó excluir a varios medios de la evento. Sin embargo, un tribunal bloqueó esto, lo que llevó a la partido estatal a excluir toda la grada de prensa. Un representante del partido atribuyó la situación a problemas organizativos: no hay suficiente espacio en el lugar del evento para todos los representantes de los medios que solicitaron la acreditación.

16:29 Un cuarto de los votantes elegibles en Sajonia han votado por correoPara las elecciones que el ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, del CDU, calificó como una "votación crucial" para el estado, casi un cuarto de los votantes elegibles ya han enviado sus votos por correo. El comisionado electoral del estado proyecta una participación por correo del 24,6%. La participación hoy ha sido ligeramente superior a la de 2019 en la tarde.

15:52 Höcke vota en un Lada, Ramelow con su esposaEl líder estatal de la AfD y principal contendiente de Turingia, Björn Höcke, votó al mediodía. El hombre de 52 años eligió votar en la estación de votación de Bornhagen en el distrito de Eichsfeld. Mientras tanto, el ministro presidente Bodo Ramelow votó en la capital del estado de Erfurt. El hombre de 68 años votó con su esposa, Germana Alberti von Hofe. Ha estado a cargo del Estado Libre desde 2014, liderando una coalición de minoría sin su propia mayoría (brevemente interrumpida), notablemente una coalición sin mayoría.

15:40 Mayor participación que en las últimas elecciones en TuringiaEn Turingia, el 44,4% de los votantes habían emitido sus votos a las 2:00 p.m. Esto marcó un aumento considerable de más de dos puntos en comparación con las últimas elecciones hace cinco años. Esto sugiere una alta participación. Los votantes por correo aún no se incluyen en estas cifras, según el comisionado electoral del estado. En Sajonia, la participación también vio un aumento marginal, alcanzando el 35,4% en la tarde. Sin embargo, el comisionado electoral espera una participación por correo mucho más alta que en 2019. Las estaciones de votación en ambos estados cerrarán a las 6:00 p.m.

15:13 Kretschmer espera la continuación de la presencia de los partidos de la coalición en el Parlamento Estatal

14:40 Preocupaciones y problemas importantes llevan a casi un tercio a votar por la AfD en las elecciones próximasCasi un tercio de las personas en Sajonia y Turingia planean votar por la AfD en las elecciones próximas del 1 de septiembre. Una encuesta exhaustiva ayudó a iluminar los motivos subyacentes. Reveló numerosas preocupaciones y problemas en la mente de los votantes, incluyendo, pero no limitándose a, la migración.

14:13 Höcke se va rápidamente de la estación de votaciónEn las elecciones estatales de Turingia, el candidato principal de la AfD, Björn Höcke, votó alrededor del mediodía. El político de extrema derecha no se quedó en la estación de votación de Bornhagen y no abordó a los periodistas en el sitio. Dado que había perdido consistentemente contra el candidato de la CDU en su distrito natal de Eichsfeld, Höcke eligió cambiar de circunscripciones a Greiz. Sin embargo, todavía enfrentó la derrota contra la CDU en ese distrito.

13:29 Se espera una alta participación de votantes en las elecciones de SajoniaSe predice una alta participación de votantes en las elecciones estatales de Sajonia. A mediodía, el 25,8% de los votantes elegibles ya habían emitido sus votos, según la Oficina de Estadísticas del Estado en Kamenz. Durante las elecciones estatales de 2019, el porcentaje fue ligeramente más alto, en el 26,2%. Los datos previos no incluyen votos por correo, con una estimación del 24,6% de los votantes elegibles esperados para votar por correo, en comparación con el 16,9% en 2019. Las elecciones transcurren sin disturbios en la mañana, según la autoridad electoral.

12:44 La Policía Investiga una Amenaza Verbal en un Centro de VotaciónLa policía en Gera está investigando una amenaza verbal dirigida a un centro de votación. Un hombre que llevaba una camiseta de AfD entró al centro de votación para votar en la mañana. Después de que le pidieran que quitara la publicidad partidista, lo hizo de mala gana pero amenazó con volver, expresando su descontento con su trato al salir del área del centro de votación. La policía tomó su declaración y lo advirtió. Además, la policía en Erfurt está investigando pintadas difamatorias cerca de los centros de votación como casos de daños criminales.

12:15 Advertencias sobre la Circulación de Noticias FalsasEl grupo de investigación Correctiv ha emitido advertencias sobre una historia falsa recurrente que afirma que firmar el papel de votación previene el fraude. Sin embargo, la oficina del Presidente Federal Electoral confirma a Correctiv que "el papel de votación no debe ser firmado. Firmar el papel de votación por parte del votante afecta negativamente la secrecía del voto, lo que hace que todo el papel de votación sea considerado inválido".

11:51 Voigt Espera "Proporciones de Mayoría Estables"El candidato principal de la CDU en Turingia, Mario Voigt, también ha emitido su voto. Expresó gratitud hacia las personas que han elegido de manera diferente en el pasado pero que ahora han decidido a favor de la "fuerza fuerte en el centro burgués", es decir, la Unión Sajona. Espera "proporciones de mayoría estables" para permitir que el estado reanude su progreso.

11:25 Aumento Dramático de los Ataques de Extremismo de Derecha en SonnebergSonneberg es el primer distrito en Alemania que es gobernado por un político de AfD. Los activistas han informado sentir una amenaza intensa desde entonces, con muchas personas siendo obligadas a dejar sus trabajos. El número de ataques de extremismo de derecha en la zona también ha aumentado cinco veces en un año. Los expertos atribuyen esto al administrador del distrito de AfD.

10:57 Kretschmer Habla en el Centro de VotaciónEl ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, considera las elecciones estatales en su estado como "probablemente la elección más crucial en 34 años". Después de emitir su voto en Dresde, expresó gratitud hacia quienes han elegido de manera diferente en el pasado pero que ahora han decidido por la "fuerza fuerte en el centro burgués", es decir, la Unión Sajona. "Esta comprensión nos permitirá formar un gobierno que sirva a esta tierra", continuó Kretschmer, con su CDU actualmente en una carrera ajustada con la AfD en las encuestas.

10:30 Ramelow: "Wagenknecht No Está en la Boleta"El ministro presidente de Turingia, Bodo Ramelow, considera el día de las elecciones como un "festival de la democracia" - incluso si hay un riesgo de que no sea reelegido. En una entrevista con ntv, el político del Partido de la Izquierda explica por qué no recomienda un gobierno de minoría y por qué duda de la competencia de la BSW.

09:59 Críticas a la Fecha de las Elecciones en el 85º Aniversario de la Invasión de PoloniaEl historiador Peter Oliver Loew critica la fecha de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia en el 85º aniversario de la invasión alemana de Polonia en 1939. "La persona que pensó que era una buena idea celebrar elecciones el 1º de septiembre no tiene respeto por la historia", dice el director del Instituto Alemán-Polaco a Redaktionsnetz Deutschland (RND). Loew habla sobre la AfD, que es clasificada como "seguramente de extrema derecha" por los servicios de inteligencia interior en ambos estados, señalando que "esto puede llevar a muy desafortunadas asociaciones si un partido gana en Dresde y Erfurt cuyo relación con la era nazi es cualquier cosa menos clara".

09:30 "Elección Crucial": Todos los Datos sobre las Elecciones Estatales de SajoniaAproximadamente 3.3 millones de electores en Sajonia tienen la oportunidad hoy de decidir quién dará forma al panorama político en el futuro parlamento estatal de Dresde. La CDU está en riesgo de perder su posición como la fuerza líder en el estado por primera vez desde 1990. El ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, se refiere a las elecciones como "cruciales". "Hoy se trata de todo".

8:46 Toda la Información sobre las Elecciones en TuringiaHoy es el gran día: Situado en el corazón de Alemania, el estado de Turingia con aproximadamente 2.1 millones de habitantes está decidiendo quién tendrá el poder durante los próximos cinco años. ¿La AfD, liderada por su candidato principal Björn Höcke, tomará el control?

8:24 Posibles Maneras en que la AfD Podría Amenazar la DemocraciaSegún las encuestas, la AfD parece estar a punto de aumentar significativamente su presencia en las elecciones próximas en Sajonia y Turingia. Esto podría suponer una amenaza para las instituciones democráticas, como ha señalado un grupo de investigación. A pesar de la creencia popular, el estado de derecho no es tan sólido como parece.

8:00 Los Centros de Votación Están Abiertos en Turingia y Sajonia Hoy se están votando nuevos parlamentos estatales tanto en Turingia como en Sajonia. Según las encuestas, la AfD lidera en Turingia. En Sajonia, la CDU del incumbente Michael Kretschmer y la AfD están empatadas. Esperamos las primeras proyecciones alrededor de las 6 p.m., cuando cierren los centros de votación. Las elecciones en estos dos estados alemanes del este sirven como un barómetro para la coalición de semáforo en Berlín.

La coalición actual de Turingia, encabezada por el presidente del gobierno Bodo Ramelow (Izquierda), no cuenta con mayoría, según las encuestas. Un posible gobierno posterior a las elecciones podría ser una coalición de la CDU, el Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) y el SPD. En Sajonia, no está claro si la coalición actual de CDU, SPD y Verdes logrará mantener su mayoría. Kretschmer no ha descartado colaborar con el BSW. El Partido de la Izquierda en Sajonia enfrenta la posibilidad de ser expulsado del parlamento. Lo mismo podría ocurrir con los Verdes y el FDP en Turingia.

Las elecciones al Landtag de Turingia han causado preocupaciones entre los políticos federales, con la AfD obteniendo importantes ganancias en el estado. La vicepresidenta del Bundestag de los Verdes, Katrin Göring-Eckardt, considera este éxito como un "cambia-juego" en Alemania.

Después de las elecciones al Landtag de Turingia, la AfD exige participación en el gobierno tanto en Turingia como en Sajonia, afirmando que deben iniciar conversaciones como el partido más fuerte en ambos estados. La líder federal del partido AfD, Alice Weidel, hizo esta declaración en ARD, en referencia a Turingia.

Lea también: