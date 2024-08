18:49 Ucranianos se embarcan en una persecución de drones utilizando un helicóptero

En una entrevista con periodistas indios, el presidente ucraniano Zelensky también expresó su descontento con las interacciones de India con Rusia. Afirma que el presidente Putin está utilizando las ganancias de las ventas de petróleo y gas para financiar su agresión contra Ucrania, declarando: "Está estafando a su pueblo por miles de millones". Zelensky señaló que la población rusa está empobreciendo, pero no lo reconoce debido a que Putin controla tanto los medios como las redes sociales. Además, afirmó que la economía de guerra de Putin recibe apoyo financiero de miles de millones proporcionados por India, China y estados árabes. Sin embargo, Kiev no puede influir en Nueva Delhi, ya que, como Zelensky le dijo a los periodistas indios, "eres una nación soberana, ésa es tu gobierno". No obstante, les instó a reflexionar sobre las posibles acciones para detener el flujo de fondos que potencia a las fuerzas rusas.

17:09 Musk Aboga por la Liberación de Telegram CEO

Elon Musk, CEO de X, abogó por la liberación de Pavel Durov, fundador de Telegram, quien fue arrestado en París. Musk compartió la entrevista de Durov con el periodista estadounidense Tucker Carlson a través de X, utilizando el hashtag #FreePavel. En otra publicación de X, escribió: "Liberté Liberté! Liberté?"

16:37 Söder se Opone a la Posición de Kretschmer sobre Ucrania

El Ministro-Presidente de Baviera, Markus Söder, se distanció de la postura de su colega de Sajonia, Michael Kretschmer (CDU), sobre la política de Ucrania. "Tenemos una posición clara. Herr Kretschmer tiene la suya, que respeto. Sin embargo, nuestra posición fundamental es distinta", dijo Söder en una entrevista de verano de ARD. "Seré franco: ¿habría terminado la Segunda Guerra Mundial si se hubiera tolerado la continuación de Hitler?" dijo Söder, refiriéndose al presidente ruso Putin. "¿Acaban las guerras simplemente cediendo ante el agresor?" Kretschmer criticó las entregas de armas a Ucrania. Söder consideró la creencia de que Putin cesaría sus políticas si se apoderara de Ucrania "ingenuo".

16:09 Selenskyj Confirma el Apoyo de Trump a Ucrania

El presidente ucraniano Selenskyj declaró que el candidato presidencial estadounidense Donald Trump había prometido su apoyo a Ucrania y deseaba poner fin a la guerra. Selenskyj mencionó esto en una entrevista con periodistas indios, que luego publicó en las redes sociales.

15:41 Medvedev Afirma que Advirtió Previamente al CEO de Telegram

Después del arresto en París del CEO de Telegram, Pavel Durov, el ex presidente ruso Dmitri Medvedev dijo que había advertido a Durov "hace mucho tiempo" que tendría "serias dificultades" debido a su postura sobre la privacidad de los datos de los usuarios "en todos los países". Medvedev escribió en Telegram: "Se equivocó. Hoy, los enemigos comunes lo ven como a un ruso, lo que lo hace impredecible y peligroso". Según Medvedev, Durov finalmente necesita reconocer, "que no se puede elegir el país de origen".

14:36 Zelensky Sugiere que India Hospede la Próxima Cumbre de Paz

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sugirió que India podría hospedar una segunda cumbre dirigida a resolver el conflicto pacíficamente. Su afirmación se produjo durante una conversación con periodistas indios, que luego publicó en las redes sociales. Expresó su apoyo a esta iniciativa al primer ministro indio Narendra Modi. Actualmente, se están carrying a cabo negociaciones con Arabia Saudita, Catar, Turquía y Suiza en cuanto a la organización de la segunda reunión. Sin embargo, es difícil organizar la conferencia en un país que no respaldó la declaración final de la conclusión de la anterior cumbre. Aunque India asistió a la reunión inicial en Suiza en junio, no respaldó la declaración final.

14:13 El Papa Critica la Prohibición de la Iglesia Ortodoxa Pro Rusa en Ucrania

El Papa Francisco criticó la prohibición de la Iglesia ortodoxa pro rusa en Ucrania. Revisando la legislación emitida por el presidente Volodymyr Zelensky, el Papa dijo durante su oración del domingo: "No se debe abolir directamente o indirectamente ninguna iglesia cristiana. ¡No se debe tocar a las iglesias!" El Papa le dijo a decenas de miles de creyentes en la Plaza de San Pedro: "No se comete un mal al orar. Si alguien comete un mal contra su pueblo, es culpable. Pero no se puede inferir que se ha cometido un mal por el hecho de orar".

13:43 Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania Condena el "Crimen de Guerra Barbaro" - Ataque a Hotel en Kramatorsk

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania condenó el ataque ruso a un hotel en Kramatorsk donde se alojaban periodistas extranjeros. Este anuncio lo hizo el portavoz del Ministerio, Georgiy Tykhyi, en X. "Anoche, otro ataque ruso extremadamente bárbaro y deliberado contra el barrio residencial de Kramatorsk hirió a periodistas extranjeros en un hotel", dijo el portavoz. Según Tykhyi, los ataques objetivos a profesionales de los medios de comunicación se han convertido en una táctica estándar en la guerra rusa. "Estos crímenes de guerra bárbaros deben ser denunciados y castigados", reiteró el portavoz del Ministerio.

13:14 Después de los Ataques Rusos en Sumy: la Policía Informa de 4 Muertos y 13 heridos

La policía local informó que el ejército ruso atacó la óblast ucraniana de Sumy 261 veces en un solo día. Según su informe, al menos cuatro personas murieron y trece individuos resultaron heridos debido a los ataques en la región norte. Según el periódico ucraniano "Ukrainska Pravda", seis bloques de apartamentos, 26 casas, una institución educativa, dependencias, automóviles, una tubería de gas y tiendas resultaron dañadas. Además, la hierba seca ardió en un área de aproximadamente dos hectáreas.

12:42 Zelensky se burla de Putin: "Anciano enfermo desde la Plaza Roja"El presidente ucraniano Volodímir Zelensky, en celebración del Día de la Independencia de Ucrania, no solo presentó el drone de cohetes desarrollado en Ucrania Palianytsia, sino que también lanzó una pulla al líder ruso Vladimir Putin en un discurso en video. Zelensky se refirió a Putin como "un anciano enfermo desde la Plaza Roja" debido a su retórica nuclear agresiva. Zelensky describió a Putin como "un hombre enfermo desde la Plaza Roja que constantemente amenaza a todos con el botón rojo", stating que "no impondrá ninguna de sus 'líneas rojas' sobre nosotros".

12:14 Ministerio de Energía: Más de 500 asentamientos ucranianos siguen sin electricidad después de los ataquesSegún informes del Ministerio de Energía de Ucrania y la agencia de noticias estatal Ukrinform, más de 500 asentamientos ucranianos siguen sin electricidad después de los ataques rusos a la infraestructura energética del país. La situación en el sector energético es complicada, pero no hay restricciones de suministro de energía para los consumidores. Los técnicos han logrado restaurar la electricidad para más de 7.200 personas. El ministerio insta al uso responsable de la energía, especialmente por las noches, debido al daño crítico y la vulnerabilidad a las interrupciones en el sistema energético causados por los ataques masivos de tropas rusas.

11:38 Ucrania: 160 enfrentamientos con tropas rusas a lo largo del frente en un díaEl Estado Mayor de Ucrania informó esta mañana alrededor de las 11:38 que el lado ucraniano experimentó 160 enfrentamientos a lo largo del frente el día anterior. Se produjeron intensos combates en diez diferentes sectores, con la situación más tensa en la dirección de Pokrovsk. Las fuerzas rusas realizaron cinco ataques con 15 misiles y 95 ataques con 127 bombas aéreas guiadas en posiciones y asentamientos ucranianos.

10:57 Periodista de Reuters desaparecido después del ataque al hotel en Kramatorsk - Continúa la búsqueda entre los escombrosAnoche, las fuerzas rusas atacaron el Hotel Sapphire en la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk, según informaron las autoridades ucranianas. Un periodista de Reuters ha desaparecido y otros dos resultaron heridos en el ataque. Un comunicado de Reuters confirmó que un equipo de seis personas que se alojaba en el hotel resultó afectado por el ataque, lo que provocó la destrucción del edificio. "Uno de nuestros colegas sigue desaparecido y otros dos fueron llevados al hospital", según el comunicado. Las autoridades y los servicios de emergencia están colaborando en el lugar para rescatar al periodista desaparecido y limpiar los escombros.

Actualización a las 13:30: El número de periodistas de Reuters heridos se ha revisado a cuatro, según un comunicado de la administración militar regional de Donetsk.

10:20 Varios periodistas occidentales heridos en el bombardeo de KramatorskInforme oficial indica que varios periodistas occidentales resultaron heridos durante el bombardeo ruso de la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk durante la noche. El gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filashkin, informó de dos personas rescatadas heridas y una persona atrapada bajo escombros en Telegram. Los tres son periodistas, uno de Ucrania, otro de Estados Unidos y el tercero del Reino Unido. El ataque también se confirmó en blogs pro-rusos, donde Kramatorsk fue objetivo de bombas gliders FAB-1500 pesadas.

09:54 Restricciones de exportación de EE. UU. para China y otros países criticadasEn respuesta a las recientes restricciones de EE. UU. a exportadores de varios países, incluidos 105 empresas, el Ministerio de Comercio de China ha criticado la perturbación del orden comercial internacional y el obstáculo a los intercambios comerciales normales. El ministerio ha prometido proteger los derechos de las empresas chinas y tomará medidas necesarias. Las nuevas restricciones afectan a 42 empresas chinas, 63 rusas y 18 internacionales por actividades que involucran la transferencia de electrónica de EE. UU. al ejército ruso o la producción de drones para su uso en Ucrania por parte de Rusia. Estas empresas ahora necesitarán obtener licencias especializadas para exportar.

09:29 ISW aboga por el uso ilimitado de misiles de largo alcance por parte de UcraniaEl think tank estadounidense Institute for the Study of War (ISW) ha llamado a la aprobación del uso más amplio de armas de largo alcance en territorio ruso por parte de Ucrania. Según el ISW, a pesar de la reorganización de las fuerzas aéreas en la retaguardia, muchos objetivos militares en Rusia siguen dentro del alcance de los misiles ATACMS de EE. UU. que Ucrania actualmente tiene pero está restringida para usar en ataques en territorio ruso debido a sanciones internacionales. El ISW estima que aproximadamente 250 objetivos militares y paramilitares en Rusia están al alcance de estos misiles. Sin embargo, solo se permiten ataques con lanzadores múltiples HIMARS o cohetes GLMRS, que pueden alcanzar un máximo de 20 objetivos de los 250 disponibles, dejando los restantes 230 inalcanzables.

09:06 Kiev: 1.190 soldados rusos eliminados en un díaLas bajas en el lado ruso siguen aumentando, según las cifras publicadas por Kiev. Alrededor de 1.190 soldados rusos han sido asesinados o incapacitados en el conflicto en curso. Desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, el Ministerio de Defensa de Ucrania afirma que un total de 607.680 soldados rusos han perdido la vida. Según su informe diario sobre bajas rusas, se han perdido cinco tanques más (8.547 en total). Desde la invasión rusa, Ucrania ha registrado más de 16.600 vehículos blindados y alrededor de 14.000 drones que ya no están en posesión del ejército ruso o han sido destruidos. Sin embargo, estas cifras no han sido verificadas. Moscú, por su parte, remains silent about its own losses in Ukraine.

22:12 Russian Forces Injure Four Villagers in Attack on Kupiansk Community

Russian military personnel attacked the community of Novoosynove in the Kupiansk district of the Kharkiv Oblast, injuring four women, according to Oleh Syniehubov, the head of the Kharkiv region's military administration. Around 12:00, the Russians launched an attack on Novoosynove in the Kupiansk district. A private building caught fire as a result of the attack, Syniehubov reported. The injured were taken to a medical facility for treatment. Investigations into the aftermath of the attack are ongoing.

21:03 UK Defense Chief: "Ukraine Has Constantly Faced Odds Against Russia's Larger Forces"

01:32 Hungría acusa a Bruselas de entorpecer los suministros de petróleo

Hungría sospecha que la Comisión Europea es responsable del entorpecimiento de los suministros de petróleo ruso. "El hecho de que la Comisión Europea haya declarado que no está dispuesta a ayudar a Hungría y Eslovaquia a garantizar su suministro de energía sugiere que la orden partió de Bruselas a Kiev para (...) causar problemas en el suministro de energía de Hungría y Eslovaquia", dice el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó. La Comisión Europea se niega a comentar inicialmente. En junio, Ucrania añadió al productor de petróleo ruso Lukoil a la lista de sanciones y bloqueó el oleoducto Druzhba, que también pasa por territorio ucraniano. Esto ha cortado en gran medida a Hungría y Eslovaquia de su principal proveedor de petróleo.

03:06 Kharkiv: Rocket Attacks Launched on Two Cities

The governor of the Kharkiv region, Oleh Synyehubov, warns: The Russian military has launched rocket attacks on the cities of Kharkiv and Chuhuiv. As of now, one person has been injured. A larger explosion is reported in Kharkiv. The mayor of the city, Ihor Terechow, writes on Telegram that a massive explosion could be heard. He urges caution among the population. The cause of the explosion is currently unknown.

04:26 Ciudad de Sumy bajo ataque de cohetes, siete heridos

La ciudad de Sumy está siendo atacada por cohetes, según informes de la administración militar regional. Se mencionan dos ataques con cohetes, que han dejado a siete personas heridas, dos de ellas en estado crítico, según la autoridad. Rusia ha atacado la infraestructura civil en Sumy durante la tarde del sábado.

05:47 Rusia: Civilians Killed in Ukrainian Shelling

Five civilians were killed and 12 others were injured in artillery shelling in the city of Rakitnoye in southwestern Russia, as reported by the region's governor, Vyacheslav Gladkov, on Telegram. The reports could not be independently verified, and Ukraine has yet to comment.

06:14 Governor: Five Killed, Twelve Wounded in Ukrainian Strike on Russian Border Region Belgorod

Five civilians were killed and 12 others were wounded, four severely, in a Ukrainian air strike on the Russian border region of Belgorod overnight, as reported by local authorities. Three minors were also injured, two of whom were hospitalized. Ukraine has been stepping up its attacks on Russian territory and advancing into the Kursk region bordering Belgorod since early August. Belgorod is regularly targeted by Ukrainian air and drone strikes in retaliation for attacks from the Russian side.

06:55 Azov Commander Slams Prisoner Exchange: No Azov Fighters Among Released Troops

No Azov soldiers were part of the prisoner exchange between Russia and Ukraine yesterday, as per Ukrainian reports, citing Brigade Commander Denys Prokopenko. The commander of the Azov Regiment criticized the latest prisoner exchange and expressed his disappointment that none of the Azov fighters, who have been in Russian captivity for over two years, were included.

07:32 Zelensky Commends Newly Produced Ukrainian Palianytsia Rocket Drones

Ukrainian President Volodymyr Zelensky praised the new Palyanytsia rockets manufactured in Ukraine. Zelensky stated that these rocket drones and other military innovations by Ukraine are crucial for the nation, given the delays in decision-making by some of its international partners. "Today, the first successful deployment of our new weapon took place," he said, as reported by "Kyiv Independent". "A completely new class of Ukrainian rocket drone, Palianytsia."

08:08 Six Wounded in Overnight Russian Rocket Attack on Kharkiv

The number of injuries has risen to six following an overnight Russian rocket attack on the Slobidsky district in the Kharkiv region, as reported by Kharkiv's mayor, Ihor Terekhov, via the state news agency Ukrinform.

John Healey, el ministro de Defensa del Reino Unido, honra el Día de la Independencia de Ucrania en la plataforma en línea "Europa Pravda". "Hoy, hace 33 años, Ucrania proclamó su independencia, prometiendo un futuro más brillante y próspero como una democracia autónoma, liberada del dominio de la Rusia soviética", declaró Healey. Los ucranianos celebran su Día de la Independencia en medio de una guerra, luchando en una batalla existencial para mantener su libertad e independencia frente a la brutal e ilegal invasión de Putin. "Ucrania ha luchado consistentemente contra la superioridad militar y los recursos de Rusia. Hoy, aplaudimos al pueblo ucraniano", escribió Healey. Continúan demostrando un valor notable, con ambos el ejército y la población civil participando en la lucha. Los británicos deben comprometerse a apoyar a sus aliados ucranianos, asegurando que permanezcan a su lado todo el tiempo necesario. En consecuencia, el Reino Unido lanzará hoy una campaña para animar a las personas de Reino Unido y más allá a mostrar su apoyo a los ucranianos compartiendo publicaciones relevantes en las redes sociales. "En las redes sociales, animamos a 'Hacer Ruido por Ucrania' y a compartir el contenido adecuado", dijo Healey. Además del apoyo militar y económico que brindamos a Ucrania, también ofrecemos nuestra amistad y solidaridad.

20:05 Zelensky promueve a Syrsky a rango de GeneralEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha ascendido a Oleksandr Syrsky, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, al rango de General. Esta decisión se tomó en un decreto emitido por Zelensky. Antes de este ascenso, Syrsky ostentaba el rango de Coronel General. El ascenso se debe al progreso exitoso de las tropas ucranianas en la zona fronteriza rusa de Kursk.

