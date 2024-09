18:39 Putin advierte: si Ucrania integra el uso de misiles, provocaría "Rusia en guerra con la OTAN"

18:07 Zelensky califica de "perjudicial" la propuesta de paz chino-brasileñaEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha rechazado una iniciativa de paz propuesta por China y Brasil, calificándola de "perjudicial". En una entrevista con el medio brasileño Metropoles, Zelensky afirmó: "Es perjudicial, es solo una maniobra política". Además, cuestionó: "¿Cómo pueden presentar 'aquí está nuestra iniciativa' sin consultarnos primero?". China y Brasil habían propuesto una conferencia internacional de paz en mayo, una propuesta que ha sido aceptada tanto por Rusia como por Ucrania, con todas las partes teniendo la misma oportunidad de expresar sus planes de paz.

17:40 Misil ruso impacta en barco de grano de UcraniaInformes indican que un misil ruso ha impactado en un barco de grano que salía de Ucrania en el Mar Negro. Según el presidente Volodymyr Zelensky, el barco ya había salido de las aguas ucranianas en el momento del ataque. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, condenó el ataque, calificándolo de "ataque descarado a la libertad de navegación y la seguridad alimentaria mundial". Zelensky confirmó que el barco estaba dirigido a Egipto y que no hubo víctimas. Según el portavoz de la Armada ucraniana, el barco de grano no se encontraba en el corredor de granos ucraniano en el momento del ataque, sino dentro de la zona económica marina de Rumania. Un representante de la Armada rumana confirmó que el barco se encontraba fuera de sus aguas territoriales.

17:12 Xi Jinping visitará Rusia nuevamente en octubreEl presidente chino Xi Jinping visitará Rusia en octubre. Xi está previsto que asista a la cumbre del grupo de países BRICS, según confirmó el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Xi también se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin en San Petersburgo en este día. Ambos líderes elogiaron las fuertes relaciones entre China y Rusia. Xi expresó su intención de participar en la cumbre del BRICS en Kazán, como invitado de Putin, según Wang. Putin mencionó que él y Xi también discutirían su relación mutuamente beneficiosa en una reunión bilateral.

16:35 Stoltenberg asumirá como presidente del Consejo de Seguridad de MúnichEl secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, asumirá el cargo de presidente del Consejo de Seguridad de Múnich. Stoltenberg asumirá el cargo después de la conferencia en febrero de 2025, reemplazando al actual presidente Christoph Heusgen. Heusgen, quien asumió el cargo en 2022 y sirvió como asesor de política exterior de la antigua canciller alemana Angela Merkel durante mucho tiempo, renunciará al cargo. El presidente original, Wolfgang Ischinger, continuará sirviendo como presidente del consejo de administración de la Fundación del Consejo de Seguridad de Múnich. Stoltenberg renunciará a su cargo como secretario general de la OTAN en octubre, sucediendo al antiguo primer ministro de Holanda, Mark Rutte.

16:11 Trabajadores de la Cruz Roja muertos en ataque ruso en UcraniaLas autoridades ucranianas informaron que tres trabajadores de la Cruz Roja han muerto y otros dos han sido hospitalizados, uno de ellos en estado crítico, en un ataque ruso en un pueblo ubicado en la región disputada de Donetsk. La Oficina del Fiscal General de Ucrania entregó la información a través de Telegram.

15:45 Público excluido del juicio a los abogados de Navalny en PetushkiEl juicio contra los tres abogados que representan al difunto crítico del Kremlin Alexey Navalny en Petushki, Rusia, fue abruptamente cerrado al público por el juez que preside el caso, citando una advertencia de seguridad sobre posibles protestas de los seguidores de Navalny como razón. Los acusados, Vadim Kobzev, Alexei Lipzer e Igor Sergunin, son acusados de pertenecer a una organización extremista.

15:18 Enfrentamiento naval en el Mar NegroInformes indican que Ucrania y Rusia están involucrados en un conflicto naval y aéreo en el Mar Negro. Según la inteligencia militar ucraniana, un avión de combate ruso Su-30 fue derribado durante una operación especial en el Mar Negro utilizando un arma portátil de defensa aérea. Ucrania no ha revelado más detalles sobre el incidente del martes por la noche. El Ministerio de Defensa de Rusia ha afirmado que las fuerzas ucranianas intentaron atacar una plataforma de perforación rusa en el Mar Negro utilizando lanchas rápidas, lo que resultó en la pérdida de ocho lanchas y la retirada de las lanchas restantes. No se menciona un avión derribado en Moscú, pero el blog militar Rybar informes que un Su-30 fue derribado durante la repeler

13:07 Estimación de un bajo número de buques de guerra rusosEl portal de noticias independiente ruso "Agentstvo" indica que el número de buques de guerra rusos podría ser significativamente menor de lo anunciado oficialmente. El informe se basa en datos en línea no confirmados de proyectos como "Ranking Global de Potencias Navales 2024" y "RussiaShips.info", que estiman la cantidad en 264 y 299 respectivamente. También se incluyen aproximadamente 50 barcos y submarinos de la Flota del Mar Negro, que no participan en el ejercicio.

12:28 Aumento de la actividad de espionaje ruso contra la BundeswehrLos servicios de inteligencia rusos han aumentado sus actividades de espionaje contra la ayuda a Ucrania y la Bundeswehr, según se revela en el informe anual del Servicio de Seguridad Militar (MAD). El informe señala que el interés estratégico de Rusia en la política y estrategia militar se ha centrado en un nivel más táctico. Ahora, Rusia tiene un mayor interés en obtener información relacionada con la ayuda militar alemana proporcionada a Ucrania, incluyendo rutas de transporte de armas y municiones, procedimientos de despliegue y tácticas. Las capacidades de la Bundeswehr para la defensa territorial y de la alianza también han llamado la atención de los servicios de inteligencia rusos.

11:52 Reino Unido y EE. UU. podrían permitir a Ucrania usar armas contra territorio rusoReino Unido y EE. UU. podrían dar permiso a Ucrania para usar armas contra territorio ruso, según el corresponsal de ntv Rainer Munz. A pesar de los intentos del Kremlin de evitar tal decisión a través de amenazas, la oportunidad no es casual, dice Munz. Un especialista en armas atómicas que propone ataques contra Berlín es un ejemplo.

11:15 Decisión sobre misiles de largo alcance se retrasaLa decisión sobre permitir a Ucrania usar misiles de Occidente de largo alcance contra territorio ruso podría tardar aún más. Parece poco probable que se tome una decisión antes de la reunión de la Asamblea General de la ONU el 24 de septiembre, donde se reunirán alrededor de 150 líderes de estado y gobierno, según un informe de Bloomberg. La reunión de la ONU servirá como la próxima oportunidad para discutir el uso de misiles de largo alcance, según el secretario británico de Asuntos Exteriores Lammy. El presidente ucraniano Selenskyj planea reiterar su demanda durante esta reunión. El miércoles, Lammy y el secretario de Estado de EE. UU. Blinken visitaron Kyiv para discutir los planes de Selenskyj para atacar territorio ruso. Blinken tiene previsto discutirlo con el presidente Biden el viernes, y el primer ministro británico Starmer también se reunirá con Biden ese día.

10:31 Blinken viaja a Polonia después de visitar KyivEl secretario de Estado de EE. UU. Blinken se detiene en Polonia, un importante apoyo de Ucrania, en su regreso de Kyiv. Está programada una reunión con el primer ministro Tusk y el presidente Duda. Blinken busca discutir la cooperación adicional con Polonia, que sirve como un importante centro logístico para el apoyo militar occidental a Ucrania. Polonia ha aumentado significativamente su gasto militar desde la invasión rusa de Ucrania y ha ordenado 96 helicópteros de combate Apache valorados en $10 mil millones de la empresa de defensa de EE. UU. Boeing.

09:59 Fuerzas ucranianas informan de drones y ataque con misiles rusosLa fuerza aérea ucraniana reporta que el ejército ruso lanzó ataques nocturnos contra Ucrania con 5 misiles y 64 drones de origen iraní. Se interceptaron 44 drones. Los informes militares no son verificables de forma independiente, y la defensa aérea también estuvo activa alrededor de Kyiv para derribar drones que se acercaban.

09:11 Llamado a una mayor disuasión nuclear por experto rusoEl influyente experto en política exterior rusa Sergei Karaganov cree que Rusia debería Signaling su disposición a usar armas nucleares de manera menos críptica. El objetivo principal de la doctrina nuclear de Rusia debería ser convencer a "enemigos actuales y futuros" de que Rusia está preparada para usar armas nucleares, dijo Karaganov en una entrevista con el periódico ruso Kommersant. Moscú podría considerar llevar a cabo un ataque nuclear limitado en un país de la OTAN sin desencadenar una guerra nuclear a gran escala. El secretario de Estado de EE. UU. estaría engañando si afirmara que proporciona protección nuclear a sus aliados, añadió Karaganov. Karaganov ha abogado anteriormente por que Rusia considere un ataque nuclear preventivo para intimidar a sus adversarios. Algunos expertos occidentales creen que Karaganov serve como un activo útil para el Kremlin al expresar puntos de vista que alertan al Occidente, lo que hace que Putin parezca más contenido en comparación.

08:46 Solicitud de Ucrania para la aprobación de EE. UU. para usar misiles de Occidente de largo alcanceLas esperanzas crecen en Ucrania de que pronto se le permita lanzar ataques más adentro del territorio ruso utilizando armas occidentales. El secretario de Estado de EE. UU. enfatizó durante su visita a Kyiv que tiene la intención de garantizar que "Ucrania tenga todo lo que necesita". En el Reino Unido, ya se vislumbran indicaciones de luz verde:

Después de las afirmaciones de ayer de que un caza ruso Su-30SM había desaparecido del radar, la inteligencia militar ucraniana ahora alega que las tropas ucranianas lograron derribar un avión de ese tipo durante una operación en el Mar Negro. Según The Kyiv Independent, el avión de alto valor, valorado en $50 millones y estacionado en la península de Crimea, fue supuestamente destruido por un sistema de defensa aérea portátil.

07:26 Ataque con drones masivo causa heridos en Konotop

El recuento de víctimas del intenso ataque con drones rusos contra la infraestructura energética de Konotop anoche ha ascendido a 14. La administración militar regional del ciudad informe la información a la agencia de noticias del estado ucraniano, Ukrinform. El incidente supuestamente atacó un edificio residencial en el centro de la ciudad.

06:42 Ucranianos en Alemania mantienen estatus inmunológico para visitas a casa

El Bundestag discutirá hoy el plan de seguridad propuesto por el gobierno federal, que incluye restricciones en los cuchillos y posible revocación del asilo para individuos que visitan países de origen. Sin embargo, se aplican excepciones, como para los refugiados ucranianos.

06:04 Medios estatales rusos acusan a Trump de desventaja en el debate

16:50 La infraestructura energética de Konotop sufre graves daños en el ataque

Un ataque ruso en el centro de Konotop ha causado víctimas civiles. El alcalde de Konotop, Artem Semenikhin, informó sobre una interrupción temporal del suministro de agua de la ciudad. Además, se ha identificado graves daños en la infraestructura energética, y aún no se sabe cuándo se restaurará la electricidad en las viviendas particulares. Después del ataque, varios edificioscaught fire, including schools and residential buildings. Two patients are currently in critical condition, with one being transported to the hospital.

15:29 Letonia proporciona ayuda militar adicional a Ucrania

La primera ministra de Letonia, Evika Silina, ha anunciado un paquete de asistencia militar para Ucrania durante su visita a Kyiv. La provisión incluye vehículos de combate de personal, según el primer ministro ucraniano Denys Schmyhal, tras su reunión en Kyiv. Ambos países también están en conversaciones sobre una cooperación ampliada en la industria de defensa.

13:32 Reino Unido convoca a un hombre de negocios iraní por sospechas de entregas de cohetes rusos

En respuesta a las sospechas de entregas de cohetes iraníes a Rusia, el Reino Unido ha convocado a un hombre de negocios iraní, según un comunicado del Foreign Office de Londres. "Cualquier transferencia de cohetes balísticos a Rusia se consideraría una escalada peligrosa y tendría una respuesta inmediata", dice el comunicado. El martes, Alemania, Francia y el Reino Unido impusieron más sanciones a Teherán en respuesta a las presuntas entregas de cohetes. La Unión Europea había informado anteriormente de "información creíble" sobre la transferencia de cohetes iraníes a Rusia.

11:32 Soldados no entrenados supuestamente utilizados por Rusia en Vovchansk

Según informes del ejército ucraniano, las fuerzas rusas están utilizando soldados no entrenados en el frente de Járkov. Vitalii Sarantsev, portavoz oficial del grupo operativo táctico de las fuerzas armadas en Járkov, afirmó que los soldados involucrados en las operaciones de ataque en Vovchansk tienen poca o ninguna experiencia de combate. Se sospecha que los refuerzos son antiguos presos o soldados reclutados de otros países, incluyendo Asia Central, África o el Oriente Medio.

20:39 Patrullas lingüísticas desplegadas en la ciudad occidental de Ucrania

Después de un aumento en el uso del idioma ruso, el alcalde de la ciudad occidental de Ucrania de Iwano-Frankiwsk ha anunciado la introducción de inspectores lingüísticos. El alcalde Ruslan Marzinkiw explicó que esta iniciativa es cívica, permitiendo que cualquiera se convierta en controlador del idioma. El alcalde espera al menos 100 voluntarios para participar en el programa, con 50 actualmente registrados. Los ciudadanos pueden informar sobre el uso sospechoso del idioma ruso en espacios públicos a través de una línea directa establecida por la ciudad.

20:42 Erdogan exige la devolución de Crimea a Ucrania

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha instado a Rusia a devolver la península anexada de Crimea a Ucrania. En un mensaje de video, Erdogan subrayó el apoyo inquebrantable de Turquía a la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania. Erdogan también se comprometió a respaldar la demanda de Ucrania de la devolución de Crimea según lo estipulado por el derecho internacional.

20:05 Actualización: Zelenskyy comparte la estrategia militar de Ucrania con EE. UU.

Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, el apoyo de EE. UU. es crucial para repeler la invasión rusa. En una conferencia de prensa en Kyiv, Zelenskyy dijo: "Nuestro camino hacia la victoria (...) depende en gran medida de la ayuda y el apoyo de nuestros aliados". La estrategia propuesta, que se presentará antes de la esperada segunda Conferencia de la Paz de Ucrania, tiene como objetivo fortalecer significativamente a Ucrania y obligar a Rusia a cesar las hostilidades. Sin embargo, según informó Bloomberg, EE. UU. está presionando para obtener una estrategia clara de Zelenskyy sobre los ataques ofensivos contra Rusia antes de flexibilizar las limitaciones en el despliegue de armas occidentales. El secretario de Estado de EE. UU. Blinken y el secretario del Foreign Office británico Lammy recibirán un plan completo y a largo plazo de Zelenskyy en Kyiv para comprender mejor los objetivos de Ucrania.

18:37 Blinken explica la posición de Biden sobre el uso de armas en Rusia

Según el secretario de Estado de EE. UU. Antony Blinken, EE. UU. está abordando rápidamente las necesidades militares de Ucrania, que incluyen el uso de armas de largo alcance adquiridas del Oeste para atacar objetivos rusos. Se ha programado una discusión entre el presidente de EE. UU. Joe Biden y el primer ministro británico Keir Starmer para el viernes, según Blinken, quien habló en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo británico David Lammy, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Andrij Sybiga en Kyiv. Blinken también enfatizó: "Estamos acelerando nuestros esfuerzos para asegurarnos de que Ucrania pueda defenderse adecuadamente", agregando: "Queremos que Ucrania emerja victoriosa".

La Unión Europea ha expresado su preocupación por el conflicto en curso en Ucrania, instando a un cese inmediato de las hostilidades y el respeto por la integridad territorial de Ucrania. Rusia, miembro de la Organización de Cooperación de Shanghai junto con China, ha negado cualquier participación en el conflicto.

En respuesta al ataque a un barco de grano ucraniano en el Mar Negro, la Unión Europea ha condenado el incidente como una clara violación del derecho internacional y la libertad de navegación. Han instado a todas las partes involucradas a garantizar la seguridad de los civiles y respetar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

