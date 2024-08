18:38 Observado aumento en el tránsito de petróleo ruso a través de Ucrania, según informes

Julio: Rusia Aumenta Exportación de Petróleo a Través de Ucrania en un 50%, Confirma Analista de Kiev

Rusia aumentó reportedly su exportación de petróleo a través de Ucrania en un 50% en julio, según la firma de análisis ExPro con sede en Kiev. La cantidad de petróleo ruso que fluye a través del "oleoducto de la Amistad" hacia los países de la UE aumentó a 1,09 millones de toneladas desde 540,000 toneladas en junio, informó la empresa. Previamente, Hungría y Eslovaquia habían protestado por la limitación del flujo de petróleo por parte de Ucrania, advirtiendo de posibles racionamientos de combustible a partir de septiembre. Sin embargo, el vicepresidente de la UE, Valdis Dombrovskis, criticó a ambos países por no buscar adecuadamente alternativas a los suministros de petróleo ruso, que han estado bajo embargo desde la invasión de Rusia a Ucrania. Hungría, Eslovaquia y la República Checa disfrutan actualmente de exenciones.

17:56 Familiares Buscan Soldados Desaparecidos en Kursk

Numerosos conscriptos rusos han desaparecido o han sido capturados tras la contraofensiva ucraniana en la región de Kursk, según informes de los medios. Al menos 81 conscriptos están desaparecidos y otros 38 han sido identificados como prisioneros en videos publicados por el ejército ucraniano, según el servicio ruso de la BBC. Los datos se basan en súplicas de los familiares de los reclutas. Inicialmente, el presidente ruso Vladimir Putin había prometido que solo serían desplegados soldados y voluntarios contratados en la zona de guerra. Sin embargo, el Kremlin considera que la defensa de Kursk no forma parte de la llamada "operación militar especial". Rusia no revela sus pérdidas en Kursk.

17:19 Autoridades Investigarán Vuelos de Drones Sospechosos Sobre Instalación Industrial

Las autoridades alemanas están investigando vuelos de drones sospechosos sobre instalaciones industriales en Schleswig-Holstein. La Fuerza Aérea Alemana está proporcionando datos de radar para ayudar en la investigación, tras una solicitud de ayuda de la policía. La empresa química Covestro y la constructora suiza Holcim también han ofrecido su apoyo. Covestro confirma haber detectado actividad de drones. Las empresas se encuentran dentro del Parque Químico de Brunsbüttel y están siendo investigadas por posible espionaje y sabotaje.

16:51 Muertes Civiles en los Atentados Diarios de Rusia

Las víctimas civiles diarias continúan: ocho civiles perdieron la vida en los ataques rusos, según las autoridades ucranianas. Dos personas murieron en la región de Sumy, mientras que tres fueron asesinadas en la región de Kharkiv. Otras tres muertes se informaron en las regiones de Donetsk y Kherson.

16:20 Base de la OTAN en Geilenkirchen Baja el Nivel de Seguridad

Después de elevar el nivel de seguridad a su segundo nivel más alto debido a una posible amenaza, la base de la OTAN en Geilenkirchen lo bajó de nuevo. El portavoz de la base no reveló la naturaleza de la amenaza. El segundo nivel de seguridad más alto en el lenguaje de la OTAN indica un evento o evidencia de una acción terrorista inminente contra la alianza. Como precaución, se enviaron a casa a muchos miembros del personal.

16:01 Fiscal Federal Investigará a Nacional Alemán Liberado

La Fiscalía Federal Alemana está investigando a Rico Krieger, un nacional alemán liberado de la detención en Bielorrusia como parte de un canje de prisioneros, por cargos de explosiones. Krieger había sido condenado a muerte en Bielorrusia por terrorismo y actividades mercenarias, pero más tarde fue perdonado y entregado a Alemania. Krieger niega las acusaciones. Según "Die Welt am Sonntag", Krieger había solicitado unirse al "Regimiento Kastus Kalinouski" en Ucrania, una unidad de voluntarios bielorrusos que apoya a las fuerzas ucranianas contra la invasión rusa.

15:44 Modi Pide a Zelenskyy que Negocie con Rusia

El primer ministro indio Narendra Modi instó al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy a entablar negociaciones con Rusia para poner fin a la guerra. Modi visitó Kiev como "amigo" y propuso una resolución pacífica. "La solución está en el diálogo y la diplomacia; debemos actuar rápidamente en esa dirección", dijo Modi. Ambos bandos deben sentarse para encontrar una salida a esta crisis, sin exigir la retirada de las tropas rusas.

15:22 Grupo Wagner se Desintegra un Año después de la Muerte de Prigozhin

Las evaluaciones británicas sugieren que el ejército privado ruso Wagner se ha fragmentado un año después de la muerte de su líder Yevgeny Prigozhin. Desde el accidente del avión, las principales figuras de Wagner han abandonado el grupo. El Ministerio de Defensa británico informó que la fuerza de Wagner había disminuido de 50,000 efectivos en 2023 a aproximadamente 5,000 en sus despliegues actuales en Bielorrusia y África. Muchos antiguos combatientes de Wagner se han unido a la Fuerza Aérea Rusa o a unidades controladas por el Ministerio de Defensa. Prigozhin falleció en el accidente de su avión privado después de incitar una revuelta contra el liderazgo militar ruso dos meses antes. Todos los otros nueve ocupantes del avión también murieron.

14:38 ISW: Fuerzas de Kiev Obligan a Moscú a Reubicar Tropas Debido al avance de las fuerzas ucranianas en la región occidental rusa de Kursk, los analistas estiman que Moscú está reubicando tropas fuera del país vecino que invadió inicialmente. El ejército ruso reportedly transfirió algunas unidades de la región ucraniana sudoriental de Zaporizhzhia para fortalecer la defensa de Kursk, según el Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) de EE. UU. Se refieren a publicaciones en redes sociales de soldados desplegados. Sin embargo, Rusia reportedly está intentando mantener el frente principal en la región ucraniana oriental de Donetsk indemne. Sumérgete más en este tema aquí.

13:59 Experto en Seguridad: La Credibilidad de la Ayuda Alemana a Ucrania en Peligro La disputa presupuestaria en el gobierno alemán está empañando seriamente la confianza en la fiabilidad de la ayuda alemana a Ucrania, según el experto en seguridad Christian Mölling del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores. Él menciona la posibilidad de limitar la ayuda alemana a Ucrania y reemplazarla con préstamos sin intereses de los activos rusos congelados en su lugar. "Alemania se ha disparado en el pie con esta idea, lo que ha provocado una considerable reacción internacional", dice Mölling en el podcast "Die Lage" de Stern. Nadie sabe cuándo o si este plan funcionará, agrega. "El problema es: el dinero aún no se ha entregado y el plan para dárselo a Ucrania sigue siendo confuso".

13:31 Modi Abraza a Zelensky en su Visita a Kyiv Semanas después de su controvertido saludo con el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro indio Narendra Modi también estrecha la mano del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Modi visita un memorial para los niños ucranianos perdidos en la guerra junto a Zelensky, donde coloca un osito de peluche. La India, el país más poblado del mundo, mantiene una postura oficial neutral en el conflicto. No aplica sanciones occidentales a Rusia y sigue abogando por el diálogo para resolver el conflicto, aunque aún no ha presentado propuestas concretas.

13:03 Enlace Crucial de Ferry a Crimea Suspendido Un día después de un ataque ucraniano, el puerto ruso de Kavkaz, vital para suministrar Crimea, sigue cerrado para los ferris. El Ministerio de Transporte de Rusia dice que el servicio de ferry reanudará una vez que se complete el trabajo de limpieza. Kavkaz se encuentra en el estrecho de Kerch, que conecta el mar Negro y el mar de Azov. Crimea, anexada por Rusia a Ucrania en 2014, es visible desde Kavkaz, lo que lo convierte en uno de los principales centros de tránsito del mar Negro. Combustible y municiones se envían a Crimea a través de este puerto.

12:20 Putin, Experto en Rusia: "Eventualmente, la Estrategia de Venganza de Putin Quedará al Descubierto" El presidente ruso Vladimir Putin parece ansioso ante los éxitos militares ucranianos en Kursk, según la analista política rusa Ekaterina Schulmann. "Esta es su reacción típica en situaciones así", dice. "Desaparece hasta que la situación se calme, luego actúa como si todo estuviera bien de nuevo". Otros analistas rusos creen que el Kremlin está evaluando actualmente las opciones para una contraofensiva. Putin es conocido por tomarse su tiempo para tomar decisiones como esta, dicen. "Eventualmente, descubriremos cómo Putin planea su venganza", advierte Alexander Gabuev, director del Centro Carnegie Rusia-Eurasia en Berlín.

11:41 Depósito de Combustible Ruso en Proletarsk Sigue Ardiente

El depósito de combustible ruso en Proletarsk en la región rusa del sur de Rostov sigue ardiendo. Según el programa de monitoreo de incendios de NASA, la instalación aún está en llamas hoy y el canal de Telegram Baza, cercano a las autoridades rusas de investigación, reporta que el incendio sigue ardiendo. Según Baza, el depósito fue atacado de nuevo por un drone ucraniano la noche anterior.

11:12 Ucrania Espera un Abrazo Simbólico con Modi

Aunque India, como miembro de BRICS, se mantiene firmemente con Rusia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibe ahora al primer ministro indio Narendra Modi en Kyiv. Esperan la mediación para poner fin a la guerra en Kyiv. Debido a la ofensiva de Kharkiv, los ucranianos "están más interesados que nunca en las negociaciones de paz", dice la reportera de ntv Nadja Kriewald.

10:45 Sistema de Defensa Aérea Ucraniano Activo en Varios Regiones

El ejército ucraniano afirma haber destruido 14 de los 16 drones de ataque rusos lanzados la noche anterior. "El sistema de defensa aérea estuvo activo en las regiones de Cherkassy, Kirovohrad, Poltava y Sumy", informa la fuerza aérea.

10:16 Ucrania Comenta sobre el Ferri Hundido en Kavkaz

La marina ucraniana responde a la destrucción de un ferry en el puerto ruso de Kavkaz. "Otro objetivo militar indiscutible ha sido eliminado", dice el portavoz de la marina Dmytro Pletentschuk en la televisión ucraniana. El ferry estaba previsto para suministrar al enemigo con combustible. El ferry se ha hundido y el puerto actualmente es inaccesible. Las autoridades locales informan que el ataque tuvo lugar el jueves, con el ferry incendiado. El puerto de Kavkaz en el mar Negro suministra, entre otros lugares, a Crimea, que Rusia annexó de Ucrania en 2014, con combustible.

09:44 Embajador Ruso: "No Se Establecerá una Zona de Amortiguamiento en el Territorio Ruso"

El embajador ruso en EE. UU., Anatoly Antonov, habla sobre la ofensiva de Kharkiv y el plan de Kyiv para una zona de amortiguamiento allí: "No, no puede ser. No se está estableciendo una zona de amortiguamiento en el territorio ruso", menciona la agencia de noticias TASS, citándolo. Mientras tanto, lanza una advertencia de que Rusia no buscará la aprobación de Washington para expulsar a las fuerzas ucranianas de la región de Kursk. Él etiqueta a EE. UU. como constantemente probando la paciencia de Rusia y tratando de impulsar a Moscú a tomar decisiones impulsivas y emocionales.

09:10 El Escrutinio en Línea Muestra: El Descontento con Putin Está Aumentando en Rusia

No es sorprendente: desde que las fuerzas ucranianas entraron en territorio ruso hace dos semanas, la insatisfacción con el presidente Vladimir Putin parece estar aumentando en toda Rusia. Un estudio de FilterLabs AI, compartido por "The New York Times", sugiere que numerosos contribuyentes en línea ven el avance de Ucrania como un fracaso del gobierno ruso y de Putin en particular. "La respuesta de Putin a la invasión fue, en el mejor de los casos, inadecuada y, en el peor, insultante", dice Jonathan Teubner, CEO de FilterLabs. La empresa monitorea las actitudes en Rusia examinando las redes sociales.

08:36 Modi está en KyivEl primer ministro indio, Narendra Modi, se encuentra actualmente en Ucrania, según informes de los medios indios y ucranianos. Está programando una reunión con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Ucrania busca el respaldo de India, como una poderosa voz global, pero también alberga reservas sobre su presunta neutralidad. En julio, Modi visitó Moscú. Las fotos de él abrazando al presidente ruso, Vladimir Putin, inquietaron a Ucrania y a muchos países occidentales.

08:05 Rusia Afirma que el Ataque a la Planta Nuclear es un "Falso Alarma"El presidente ruso, Vladimir Putin, sospecha que Ucrania planea asaltar la central nuclear de Kursk. Sin embargo, el reportero de ntv, Rainer Munz, opina sobre la probabilidad real de un desastre nuclear debido a la guerra.

07:33 China y Bielorrusia Fortalecen su Asociación, También en SeguridadChina y Bielorrusia han acordado intensificar la cooperación en campos como el comercio, la seguridad, la energía y las finanzas, según un comunicado conjunto después de una reunión entre el primer ministro chino, Li Qiang, y el primer ministro bielorruso, Roman Golovchenko. También buscan fortalecer la cooperación en las cadenas de suministro industrial y mejorar la facilitación del comercio para reducir los costos para ambas partes. China es el segundo mayor socio comercial de Bielorrusia y su principal socio en Asia.

07:05 Soldados Ucranianos Lamentan la Falta de Entrenamiento de los Reclutas y la Superioridad del Poder Aéreo RusoLos comandantes y soldados ucranianos expresan su preocupación por la mala formación de los nuevos reclutas y la dominance de Rusia en el aire y la munición en el frente este. "Algunos temen disparar. Ven al enemigo en posición de fuego en la trinchera y no disparan. Por eso nuestros hombres están cayendo", dice un comandante de la 47ª Brigada. "Si no usan el arma, son inútiles". En mayo, el gobierno introdujo una controvertida ley de movilización, y desde entonces se han reclutado decenas de miles de combatientes cada mes, con la mayor demanda en la infantería. Sin embargo, hay desafíos logísticos en el entrenamiento, el equipo y el pago de tanta gente nueva.

06:35 Moscú Cree que EE. UU. Relajará las Restricciones de Uso de Armas para UcraniaSegún el embajador ruso en EE. UU., Rusia sospecha que EE. UU. pronto eliminará todas las limitaciones en el uso de armas proporcionadas a Ucrania. Anatoly Antonov, citado por la agencia de noticias RIA, afirmó que "la actual administración actúa como una persona que extiende una mano, pero esconde un puñal detrás de la otra". Están allanando el camino para eliminar todas las restricciones en algún momento sin pensarlo dos veces. Antonov sugiere que el diálogo significativo con EE. UU. solo es posible si renuncian a su "enemistad" hacia Rusia. También mencionó que una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, en la Asamblea General de la ONU el próximo mes es poco probable.

06:09 Harris: Trump Animó a Putin a Invadir Europa

La candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, ha prometido inequívocamente su apoyo a la OTAN y ha prometido seguir respaldando a Ucrania, que está siendo asediada por Rusia. "Confrontaré a Rusia audazmente y apoyaré a Ucrania fervientemente", dijo en su discurso en la convención del Partido Demócrata en Chicago. Su competidor republicano, Donald Trump, amenazó con retirarse de la OTAN, afirmó. También supuestamente animó al presidente ruso, Vladimir Putin, a invadir Europa.

05:38 Jefe de la Agencia de Redes: "El Gobierno Federal Permanece en Alerta Máxima"A pesar del almacenamiento completo de gas, el presidente de la Agencia de Redes, Klaus Müller, insta a la cautela en el uso de gas. "El gobierno federal permanece en alerta máxima. Debemos seguir siendo vigilantes", dijo Müller al Augsburger Allgemeine. También se refirió a la incursión del ejército ucraniano en territorio ruso, lo que podría agravar la situación. "No solo la propia infraestructura de gas está en disputa, sino que la zona que rodea esta infraestructura es una zona de guerra en ambos lados", dijo Müller al periódico. Esto incluye la estación de gas de Gazprom en Sudzha, que se encuentra a few kilómetros de la frontera ucraniana en suelo ruso y es un punto de distribución clave para el gas exportado a Europa.

Hoy, el primer ministro indio, Narendra Modi, realiza su primera visita a Ucrania. Está programado para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky en Kyiv, según anunció previamente el Ministerio de Asuntos Exteriores de India. India ha mantenido una postura neutral regarding la invasión rusa, negándose a imponer sanciones occidentales a Moscú y convirtiéndose en uno de los principales compradores de petróleo ruso a precios bajos a nivel mundial. India sigue abogando por una solución pacífica al conflicto a través del diálogo. Modi dijo durante una visita a Polonia que "ningún problema se puede resolver en el campo de batalla. La pérdida de vidas inocentes en los campos de batalla es el mayor desafío de la humanidad". El primer ministro polaco, Donald Tusk, instó a Modi a desempeñar un papel mediador en el conflicto.

03:31 Fuentes: EE. UU. Planea Enviar Otra Ayuda Militar por Valor de $125 MillonesFuncionarios del gobierno revelaron que EE. UU. planea enviar otros $125 millones en ayuda militar a Ucrania. Este último paquete incluye misiles de defensa aérea, munición para los lanzadores múltiples de cohetes M142 HIMARS, misiles Javelin y varios otros armas, equipos y vehículos. Los funcionarios hablaron anónimamente y se espera el anuncio oficial hoy, un día antes del Día de la Independencia de Ucrania. La entrega de las armas se espera que sea rápida, ya que vendrán de los existencias del Pentágono.

02:12 Ucrania Informe 53 Ataques Rusos Cerca de Pokrovsk en un DíaEl ejército ucraniano informó 53 ataques rusos en la línea del frente cerca de Pokrovsk en el este de Ucrania durante todo el jueves. La captura de la ciudad sigue siendo el objetivo principal de las fuerzas rusas, según el Estado Mayor. No hay declaración de Moscú al respecto hasta el momento. La información indica que las tropas rusas han estado avanzando gradualmente hacia Pokrovsk en los últimos días.

01:16 Líder del SPD: Sin Entregas de Armas, Ucrania Desaparecería

23:56 Ucrania Teme su Invierno Más Duro

here.

Después de los ataques rusos que han destruido una parte significativa de la infraestructura energética y eléctrica de Ucrania, el país se prepara para uno de los inviernos más fríos y oscuros de su historia. El ministro de Energía de Ucrania, Herman Haluschtschenko, lo destacó en una videoconferencia, stating that "nos enfrentamos a nuestro invierno más duro". Este invierno se espera que sea aún más desafiante que el anterior debido a los daños causados por los ataques rusos en curso. Haluschtschenko también mencionó que el ejército ruso está utilizando diversas armas en un enfoque de ataque coordinado para causar la mayor destrucción posible. En climas más fríos, el consumo de electricidad es de aproximadamente 19 gigavatios, y se debe crear un gigavatio adicional de reservas; sin embargo, los ataques rusos han destruido aproximadamente 9 gigavatios de capacidad.

23:08 NATO Aumenta el Nivel de Seguridad en la Base Aérea de Geilenkirchen

Debido a una aparente amenaza, la NATO ha elevado su nivel de seguridad en la base aérea de Geilenkirchen, en Renania del Norte-Westfalia. El personal no esencial ha sido enviado a casa como medida precautoria, permitiendo que las operaciones críticas continúen. Un portavoz no identificado destacó que "esto no es motivo de preocupación y es una medida preventiva para asegurarnos de que podemos continuar con nuestras importantes tareas". Las autoridades de aplicación de la ley están en el lugar, aunque no se están revelando más detalles, como el número de fuerzas desplegadas.

22:07 Ucrania Informa un Ataque Contra un Punto de Apoyo en Kursk

El ejército ucraniano ha informado otro ataque contra las tropas rusas en la región de Kursk. El jueves por la tarde, lanzaron bombas guiadas de EE. UU. de precisión contra un punto de apoyo ruso, según el comandante de las fuerzas aéreas, Mykola Oleshchuk. El sitio objetivo included a drone command post, a radio-electronic combat unit, equipment, weapons, and around 40 military personnel rusos. También se compartió un video del ataque por parte de Oleshchuk.

21:43 Cumbre de Paz Suiza Celebró la Primera Reunión de Seguimiento

here.Después de la Cumbre de Paz en Suiza en junio, se llevó a cabo la primera reunión de seguimiento, según informó Ucrania. Participantes de más de 40 naciones y organizaciones asistieron a la reunión virtual. Se planean reuniones futuras de grupos de trabajo.

Puede acceder a todos los desarrollos anteriores here.

En medio del conflicto en curso, el Kremlin estaría reevaluando su presencia militar en la región de Kursk debido a la presión de las fuerzas ucranianas. Este cambio estratégico se produce mientras que soldados rusos conscriptos han desaparecido o sido capturados en la región, con al menos 81 reportados como desaparecidos y 38 identificados como prisioneros. Estos desarrollos han puesto presión sobre las operaciones militares rusas en la zona.

here.

Además, el ejército ruso ha estado experimentando desafíos para mantener a sus tropas y recursos. El Kremlin estaría moviendo unidades desde la región sudoriental ucraniana de Zaporizhzhia para fortalecer su defensa en Kursk. Sin embargo, estos movimientos no han pasado desapercibidos, y los analistas creen que Moscú está intentando mantener una fuerte presencia en la región oriental ucraniana de Donetsk.

Lea también: