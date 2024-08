18:10 Expansión incontrolada del fuego en una instalación de almacenamiento de petróleo rusa

¿Rusia construyendo un segundo puente junto al puente de Crimea?

Imágenes de satélites sugieren que Rusia podría estar construyendo un segundo puente junto al puente de Kerch de 19 kilómetros, que conecta la península de Crimea con el continente ruso. "Ukrajinska Prawda" reporta una construcción en curso que parece ser un nuevo puente. ntv.de validó esta afirmación comparando imágenes de junio, julio y agosto, y encontró actividad de construcción en curso. Según "Ukrajinska Prawda", los rusos están intentando reforzar la protección de ambas construcciones, la nueva y la puente de Kerch, de posibles ataques.

16:58 Zelensky reconoce situación difícil en el frente oriental

Según la publicación británica "The Guardian", el presidente Volodymyr Zelensky reconoció la difícil situación en el frente oriental de Ucrania, específicamente cerca del importante centro logístico de Pokrovsk y cerca de Toretsk. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó en Facebook que hubo 14 enfrentamientos en las cercanías de Toretsk y 34 en el distrito de Pokrovsk desde el inicio del día.

16:36 Moscú aconseja a los residentes de Kursk desactivar aplicaciones de citas y cámaras de vigilancia

El Ministerio del Interior de Rusia sugiere a los habitantes de Kursk que desactiven las aplicaciones de citas y las cámaras de vigilancia en línea situadas en tres regiones cercanas a Ucrania. El ministerio afirmó que numerosos direcciones IP de su territorio están siendo objetivo de la oposición y están siendo infiltradas de manera remota en cámaras no seguras que monitorean áreas residenciales y estratégicas. Además, el ministerio también aconsejó evitar servicios de citas en línea debido a la posible recopilación de información.

16:20 Rusia reporta 17 muertos y 235 heridos en ataque a Kursk

La agencia de noticias rusa TASS informó, citando a los servicios de emergencia, que el ataque ucraniano a Kursk causó 17 muertos y 235 heridos entre la población civil la semana pasada.

15:54 Reportera: Avance rápido de las tropas rusas en el frente de Pokrovsk

La reportera de ntv, Nadja Kriewald, basada en el este de Ucrania, informó que se lanzaron 63 ataques por parte de las tropas rusas en el frente de Pokrovsk, solo el día anterior. Habló con trabajadores de rescate que estaban planeando evacuar un pueblo ucraniano, pero la operación se canceló ya que el ejército ruso ya había tomado la ciudad.

15:33 Rusia ofendida por periodistas estadounidenses en Kursk

Rusia convocó a un diplomático estadounidense de alto rango debido a las "acciones provocativas" de los periodistas estadounidenses en la región rusa de Kursk. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso afirmó que esto fue una protesta contra los periodistas que entraron en una región donde las fuerzas ucranianas habían lanzado una ofensiva dos semanas antes, y serán juzgados.

15:10 Comisionado federal de Alemania Oriental: la propaganda rusa tiene impacto en las opiniones

El Comisionado Federal para Alemania Oriental, Carsten Schneider del SPD, criticó a algunos alemanes por sus opiniones sobre Ucrania. Expresó su sorpresa ante cómo se hablaba de Ucrania y los ucranianos, tanto en el Este como en el Oeste. Agregó que la propaganda rusa era particularmente fuerte en Alemania Oriental.

14:48 Avance ruso en el este de Ucrania debido a la escasez de municiones

El "Financial Times" citó a un comandante ucraniano que afirmó que el avance ruso en la región oriental de Ucrania se debió en parte a la reasignación de recursos de Kiev al norte. Sus tropas tuvieron que racionar munición para cañones -por primera vez desde que el Congreso de EE. UU. suspendió la ayuda a Ucrania-. La munición se proporcionó a las tropas involucradas en la invasión de Kursk.

14:26 Avance en Kursk destaca lucha por el poder en Moscú

El experto en el Kremlin Rainer Münz cree que el avance ucraniano en Kursk podría exponer o al menos destacar un cambio generacional dentro de la estructura de poder de Moscú. Sin embargo, el poder del presidente ruso no está amenazado.

14:01 Alerta en Ternopil: alta concentración de cloro en el aire

Después de un ataque ruso a una instalación industrial en Ternopil, en el oeste de Ucrania, las autoridades locales emitieron una advertencia sobre una concentración de cloro en el aire más alta de lo normal. Oksana Chaichuk, directora del centro regional de control de enfermedades y prevención, aconsejó limitar las actividades al aire libre y mantener las ventanas cerradas, ya que la concentración de cloro era cuatro a diez veces más alta de lo normal. Durante el ataque nocturno, una planta de combustibles y lubricantes almacenada en una instalación no especificada fue alcanzada, lo que provocó un incendio. No se informaron víctimas ni heridos.

13:39 Tomada por las fuerzas rusas: ciudad de Nueva York en Donetsk

Según el Ministerio de Defensa ruso, las tropas rusas capturaron la ciudad de Nueva York en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Afirmaron que habían tomado "uno de los mayores asentamientos cerca de Torez, un importante centro logístico de Novogorodskoje", que volvió a su nombre anterior de Nueva York en 2021, después de que los activistas ucranianos abogaran por ello. Situada a unos seis kilómetros al sur de Torez, que ha sido objetivo de ataques rusos durante semanas, la ciudad experimentó la toma de poder ruso.

Un soldado soviético que cambió de bando a Ucrania fue descubierto saboteando e hiriendo a su superior, según informó la inteligencia militar ucraniana (SIR). El periódico "Kyiv Independent", citando a un reportero presente en la conferencia de prensa, afirma que el individuo, conocido como "Silver", desertó como parte de una operación colaborativa entre la "Legión de la Libertad de Rusia" y la iniciativa "Quiero Vivir" de SIR. Antes de marcharse, el hombre supuestamente hirió a su comandante con una granada en la ciudad de Ocheretyne en el óblast de Donetsk. El soldado contactó a la Legión a principios de 2024, después de haber presenciado actividades ilegales de su unidad y comandantes, según la inteligencia militar. Posteriormente, "Silver" compartió información encubiertamente con la Legión sobre la ubicación de las tropas rusas y los planes de operaciones militares.

12:23 El Parlamento ucraniano vota para prohibir la Iglesia alineada con Rusia

11:51 Más de 500 bomberos luchan contra un incendio en un depósito de petróleo en Rostov, Rusia

Más de 500 bomberos están combatiendo un gran incendio en un depósito de petróleo en la región de Rostov, en el sur de Rusia, en el tercer día. El incendio fue causado por un ataque con drone ucraniano, según informó la agencia de noticias TASS. El incendio ha consumido un área de 10,000 metros cuadrados, con varios tanques de diésel en llamas, según el jefe de Proletarsk, Valery Gornitsky. Él aseguró que no hay riesgo de explosión, ningún peligro para las personas y no se necesitan evacuaciones. Cuatro aviones bomberos y 520 bomberos están involucrados. El uso de aviones bomberos es necesario porque los vehículos no pueden acercarse al fuego debido al calor excesivo, agregó Gornitsky. Hasta ahora, al menos 41 bomberos han resultado heridos, con 18 recibiendo tratamiento hospitalario.

10:41 Ex diplomático ruso Bondarev: Putin actúa "como un fraude temeroso"

El líder ruso Vladimir Putin actúa como un "fraude temeroso", dice Boris Bondarev, un ex diplomático ruso, en un comentario invitado para ntv.de. La imagen de Putin de ser invencible contra cualquier enemigo ha sido empañada por el inicio de la guerra agresiva contra Ucrania. La rápida toma en unos pocos días no ha ocurrido. Moscú ha parecido Recently shocked and overwhelmed by the Ukrainian attack on the Russian region of Kursk. "Putin titubea cuando se enfrenta a una amenaza real y no sabe cómo responder. No actúa como una rata acorralada dispuesta a defenderse con todas sus fuerzas, sino como un fraude temeroso", dice Bondarev. El ex diplomático, que ha disentido del régimen de Putin debido a la guerra, también critica duramente a los políticos occidentales por su postura sobre el uso restringido de las armas suministradas en territorio ruso por Ucrania. "Hay que enfrentar a Putin con una muestra de fuerza". Él descarta la preocupación del Oeste de "escalada" como infundada. "La 'escalada' ya ha comenzado - el adversario de Putin ha invadido territorio ruso! Pero no está reaccionando en absoluto", escribe Bondarev.

10:13 Ucrania: Cinco civiles muertos y más de 20 heridos en ataques rusos

En las últimas 24 horas, cinco civiles han muerto y al menos 22 han resultado heridos, incluyendo a un niño, en ataques rusos en Ucrania, según las autoridades regionales, según informó "Kyiv Independent".

09:37 Depósito de combustible en llamas: Imagen satelital revela la magnitud del incendio

Ucrania atacó un importante depósito de combustible en Proletarsk en el sur de Rusia el domingo por la mañana utilizando drones. El fuego aún no estaba bajo control un día después, lo que causó lesiones a más de 40 bomberos, según las autoridades regionales. Las imágenes satelitales también muestran la escala del incendio:

Ucrania ha atacado varias refinerías de petróleo y instalaciones rusas con drones en los últimos meses para obstaculizar el suministro de combustible a las tropas enemigas y reducir los ingresos de la industria del petróleo de Rusia.

09:16 Kyiv: Más de 1300 soldados rusos "caídos" en un día

Las pérdidas rusas son extensas, según las cifras oficiales de Kyiv. En un día, se afirma que 1330 soldados rusos han muerto o han resultado incapacitados. Desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, Ucrania ha declarado que 601,800 soldados rusos han "caído", según el Ministerio de Defensa de Ucrania. Según el informe diario del Ministerio de Defensa sobre las pérdidas rusas, el enemigo perdió 5 tanques más (8518). Desde la invasión rusa, Ucrania ha contado más de 16,500 vehículos blindados y más de 13,800 drones que ya no están en posesión del ejército ruso o han sido destruidos. Estas cifras no pueden ser confirmadas de manera independiente. Moscú continúa eludiendo proporcionar información sobre sus propias pérdidas en Ucrania.

08:47 Biden respalda la resistencia de Ucrania: "No debe ceder ningún líder a los tiranos""No debe ceder ningún líder a los tiranos", dijo Joe Biden. "Putin pensó que tomaría Kyiv en tres días", afirmó el presidente de EE. UU. en la primera noche de la convención demócrata, según informó "Kyiv Independent". "Tres años después, Ucrania sigue en pie". El demócrata contrastó su historial como campeón de una fuerte OTAN y Ucrania libre con el expresidente Donald Trump, que aplaudió al presidente ruso Vladimir Putin. "No debe ceder ningún líder a los tiranos", repitió Biden.

08:31 Rusia lanza ataques aéreos nocturnos contra UcraniaUna vez más, Rusia atacó Ucrania con ataques aéreos nocturnos, según las fuerzas armadas ucranianas. Nueve regiones en el centro, norte y sur de Ucrania fueron objetivo

07:52 Comando militar: ataque con misiles a Kyiv desviado - sin daños hasta ahoraLas fuerzas rusas volvieron a atacar Kyiv desde el norte esta mañana, según informó el comando militar de Kyiv en Telegram. "Los datos preliminares indican que el agresor atacó la capital ucraniana desde el norte, probablemente utilizando misiles balísticos como el Iskander. Este fue el quinto ataque con misiles a Kyiv este mes", dijo el mensaje. Los misiles fueron neutralizados por la defensa aérea en las afueras. Por ahora, no se han reportado daños ni pérdidas en Kyiv.

07:38 Belarus: Lukashenko envía más tropas y aviones a la frontera con UcraniaBelarus desplegó tropas adicionales de defensa aérea y aviones en su frontera con Ucrania, anunció el general mayor Andrei Lukyanovich, comandante de las fuerzas de defensa aérea de Belarus, según el "Kyiv Independent". Justo después de que el líder belaruso Alexander Lukashenko declarara que una tercera parte del ejército de la nación había sido desplegada en la frontera este verano, se produjo este desarrollo. Lukashenko atribuyó la concentración de tropas en la frontera a una mala comunicación entre Belarus y Ucrania. El general Lukyanovich reveló que el ejército belaruso había desplegado aviones, misiles antiaéreos y unidades de radio técnicas en la frontera. Sin embargo, Kyiv aún no ha validado las afirmaciones de Lukyanovich sobre las tropas y armas belarusas en la frontera. El servicio de frontera estatal ucraniano informó hace más de una semana que no había señales de concentración de tropas en la frontera belarusa, a pesar de la orden de Lukashenko.

07:24 ISW: Rusia moviliza a 5.000 soldados a la óblast de KurskComo resultado de la operación militar ucraniana en la región de Kursk, Rusia se ve obligada a enviar tropas de otros zonas del frente a esta región, según el informe del ISW. "Las fuerzas rusas han enviado tropas adicionales a la óblast de Kursk desde la fase inicial de la ofensiva ucraniana y possibly han desplegado más de 5.000 soldados en la región", señalaron los analistas.

06:54 Zelensky: Segunda Cumbre de la Paz en Ucrania debe tener lugar antes de que termine el añoEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha instruido a sus diplomáticos para asegurar que la segunda Cumbre de la Paz en Ucrania tenga lugar este año. En una reunión con líderes diplomáticos extranjeros en Ucrania, Zelensky habló sobre "Diplomacia de Guerra: Resistencia, Armas, Victoria", según informó Ukrinform citando la Oficina del Presidente. "En mi opinión, la primera cumbre fue un gran éxito para Ucrania. Estoy agradecido con todos los que ayudaron a hacer realidad nuestra cumbre. Ahora estamos preparando la segunda Cumbre de la Paz y debemos asegurarnos de que tenga lugar este año", comentó Zelensky. "Debemos hacer todo lo posible para que esto suceda. Debemos ampliar el círculo de apoyo al comunicado de la primera cumbre".

06:22 Ucrania: Rusia lanza otro ataque aéreo a KyivRusia continúa lanzando ataques nocturnos a Kyiv, según informes ucranianos. Las fuerzas de defensa aérea de Kyiv fueron movilizadas temprano en la mañana para repeler otro ataque aéreo ruso a Kyiv, informó la administración militar de la capital ucraniana en Telegram. Los testigos informaron haber oído explosiones similares al despliegue de defensa aérea.

05:11 Kyiv reporta múltiples ataques con drones lejos del frenteMúltiples ataques con drones ocurrieron en varias regiones ucranianas lejos del frente durante la noche. Según la defensa aérea, las áreas de Sumy, Poltava, Jersón y Mykolaiv fueron objetivo. También se desplegó defensa aérea en las cercanías de Kyiv. No se ha informado de daños hasta ahora.

01:07 Alemania envía otro sistema de defensa Iris-T a UcraniaAlemania ha ensamblado otro arsenal para Ucrania, según el sitio del Ministerio de Defensa. Este último envío incluye diversas armas como un tercer sistema de defensa aérea Iris-T SLS, miles de proyectiles de artillería, drones, un Bergepanzer 2 y numerous rifles acompañados de su munición.

00:20 Zelensky: Avance significativo en la captura de soldados rusosEl presidente Volodymyr Zelensky declaró que la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk es el mayor éxito en la captura de soldados rusos desde el inicio de la guerra. Hablando con los diplomáticos ucranianos, dijo que estos cautivos serían liberados más tarde a cambio de soldados ucranianos capturados. Hasta ahora, Rusia ha tomado más soldados ucranianos que al revés, según estimaciones de los observadores.

**22:21 Comandante checheno: Soldados de Kursk "lleg

21:15 Presidente checo: posible membresía de NATO para Ucrania parcialmente ocupada El presidente checo, Petr Pavel, vislumbra la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN a pesar de que parte de su territorio está bajo ocupación rusa. Está optimista de que Ucrania podría negociar la paz con Rusia en los próximos años, según dijo a "Novinky". Tal acuerdo podría llevar a que Rusia conserve una parte del territorio ucraniano durante un período prolongado sin que las naciones democráticas tengan que reconocer estos ajustes fronterizos. Estas fronteras provisionales podrían allanar el camino para que Ucrania se una a la OTAN en el territorio que gobierna en ese momento, dijo Pavel. Alemania también ingresó a la OTAN en 1955, mientras aún estaba parcialmente ocupada por la Unión Soviética.

20:57 Fuerzas ucranianas llegan a 12 kilómetros del puente ruso Las tropas ucranianas han tomado la ciudad de Wyschnewka en la región rusa de Kursk, según analistas de la guerra en X. Esta posición los sitúa a unos 12 kilómetros del puente flotante del río Seym, que en la actualidad es el único medio para que el ejército ruso maneje la logística o la evacuación.

20:36 Administración de Pokrovsk mantiene la esperanza La administración militar de la ciudad oriental ucraniana de Pokrovsk enfrenta el desafío de las tropas rusas que avanzan, como reconoció la jefa de información de la ciudad al "Washington Post": "Están avanzando hacia los límites de Pokrovsk. No es un secreto", dijo. "Quizás la situación cambie de alguna manera - esperamos que el enemigo se detenga en algún lugar en las afueras de Pokrovsk y nuestras tropas los repelan", agregó. Si la ciudad cae, sería la mayor área poblada capturada por los rusos desde Bachmut en mayo de 2023.

La Unión Europea podría emitir un comunicado condenando la posible construcción por Rusia de un segundo puente junto al puente de Kerch, ya que esta acción podría aumentar aún más las tensiones entre Rusia y Ucrania.

Dado el enfoque de la Unión Europea en promover la democracia y la integridad territorial, podría expresar su preocupación por el posible fortalecimiento de la presencia rusa en Crimea, una región anexada por Rusia en 2014, lo cual viola el derecho internacional.

