En las líneas del frente oriental de Ucrania, las tropas ucranianas y los agresores rusos han protagonizado numerosos enfrentamientos. El Estado Mayor en Kyiv informa sobre un total de 109 incidentes armados durante el día. Una vez más, el foco de los conflictos es el área que rodea la ciudad de Pokrovsk en el borde de Donbass. Allí, las fuerzas rusas lanzaron 23 ataques ofensivos respaldados por fuego de artillería contra las líneas de defensa ucranianas, todos los cuales se informaron como fallidos. Además, se informan ataques rusos también cerca de la ciudad cercana de Kuracheve.

17:28 Gobernador ucraniano: Bombas guiadas rusas impactan edificio residencialEn la región de Kharkiv, se reportaron dos muertos y ocho heridos tras un ataque aéreo ruso en un edificio residencial en el pueblo de Cherkaskaya Losova, según las autoridades ucranianas. El gobernador de la región, Oleh Synehubov, confirmó el incidente y se enviaron servicios de rescate al lugar. Este no es el primer incidente de este tipo en la región; el viernes anterior, un bombardeo en la ciudad de Kharkiv impactó un edificio residencial y un parque infantil, lo que resultó en siete muertos y numerosos heridos.

16:50 Washington Cauto: No Envío de Estadounidenses a Ucrania para Mantenimiento de EquiposLa administración de Biden ha rechazado una propuesta para enviar a estadounidenses a Ucrania para mantener equipos militares occidentales, incluyendo aviones de combate F-16, según reporta "The Washington Post". La discusión sobre el envío de civiles estadounidenses a un país en guerra para ayudar en el mantenimiento de equipos ha sido un tema controvertido desde el inicio de la guerra. Con la esperada llegada de aviones de combate F-16 a Ucrania a finales de julio, el debate se ha intensificado. Los oficiales estadounidenses muestran preocupación por la posibilidad de que los contratistas rusos sean objetivo en Ucrania.

16:14 Preocupación por la salud de Maria Kolesnikova: Oposición acusa a la prisión de Belarús de condiciones duras e isolateLa oposición belarusa expresa preocupación por la salud y el bienestar de la líder de la oposición imprisoned Maria Kolesnikova, quien se reporta en mal estado. La líder de la oposición exiliada Sviatlana Tsikhanouskaya informó que Kolesnikova actualmente pesa 45 kg y está sujeta a condiciones duras e isolate. Tsikhanouskaya acusó a la administración de la prisión de "trato cruel e inhumano" y "muerte lenta" de la prominente crítica del gobierno.

15:36 Oficiales ucranianos se reúnen con asesores de seguridad de EE. UU., Reino Unido, Francia y Alemania para discutir producción de armas e inversiónUna delegación ucraniana liderada por la ministra de Economía Julia Svyrydenko y Andriy Yermak, jefe de la Administración Presidencial, maintenance discussions with security advisors from the U.S., U.K., France, and Germany in Washington, as reported by "Kyiv Independent". During the meeting, topics such as joint weapon production, future western investments in the Ukrainian defense industry, and strengthening Ukrainian air defense and energy system security were discussed. Yermak remarked, "Now is the time to intensify our efforts to aid Ukraine in achieving victory. It is vital to make the most of this opportunity."

14:56 Rusia intenta ocultar la guerra mediante festividades y celebraciones en MoscúEl conflicto entre Ucrania y Rusia continúa en los campos de batalla. Sin embargo, los residentes de Moscú remain unaware of the drone attacks, burning oil depots, and civilian fatalities. ntv correspondent Rainer Munz highlights how the city is concealing the war by any means necessary.

14:25 Ucrania: Cuatro muertos y heridos en Chasiv Yar debido a ataque rusoAl menos cuatro civiles han perdido la vida y numerosos han resultado heridos en la ciudad de Chasiv Yar en la región de Donetsk debido a un ataque ruso, según informó el gobernador ucraniano, Vadym Fillaschkin, a través de Telegram. Las víctimas eran hombres de entre 24 y 38 años. El asalto tuvo lugar temprano en la mañana, lo que resultó en daños a una residencia privada y un rascacielos.

13:53 Kharkiv llora sus pérdidas después del ataque rusoDespués de un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Kharkiv, la comunidad se une para rendir homenaje a los fallecidos. Según el gobernador de la región de Kharkiv, Oleg Synegubov, siete personas murieron y 97 individuos, incluyendo más de 20 menores, resultaron heridos en el ataque del viernes por la noche. La víctima más joven fue un niño de diez meses. Una de las víctimas es reportada como la artista ucraniana de 18 años Veronika Kozhushko. El artista ucraniano destacado Serhiy Shadan expresó sus condolencias y frustración en Facebook, escribiendo "Los rusos continúan destruyendo nuestro futuro. No hay perdón", y publicó una imagen creada por Kozhushko.

13:03 Primer ministro danés: No hay escapatoria para la victoria de Ucrania en la guerra contra RusiaSegún "European Pravda", el primer ministro danés, Mette Frederiksen, habló sobre la guerra de Ucrania contra Rusia durante la conferencia GLOBSEC en Praga. Según el informe, Frederiksen dijo que Ucrania debe emerger victoriosa del conflicto. Ella lo etiquetó como un "desarrollo inevitable". "No hay opción

12:15 Rusia toma el control de Kirove en la región de Donetsk Según información del Ministerio de Defensa de Moscú, las fuerzas rusas han tomado el control del pueblo de Kirove en la región oriental ucraniana de Donetsk. Las tropas rusas han estado avanzando gradualmente a lo largo de la línea del frente en el este durante algún tiempo. Donetsk, junto con Luhansk, forma la región industrialmente dominante de Donbass. Estas dos regiones, además de Zaporizhzhia y Kherson más al sur en Ucrania, ya fueron anexadas por Rusia en septiembre de 2022, aunque las tropas rusas no las controlan completamente. Ucrania busca recuperar todos los territorios, incluyendo la península de Crimea, que fue anexada en 2014 y se encuentra mucho más al sur que Kherson.

11:45 Rusia acusa a Ucrania de atacar Belgorod Según informes rusos, las fuerzas ucranianas han bombardeado la región de Belgorod en la frontera con Ucrania. Las bajas y heridos fueron anunciados por el gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a través de su canal de Telegram. En un ataque aéreo sobre la ciudad de Belgorod, murieron tres personas y más de 30 resultaron heridas, incluyendo a tres niños. Más de una docena de edificios residenciales y 47 vehículos resultaron dañados.

11:10 Experta Triebel: Rusia busca interferir en las elecciones de Moldavia Moldavia celebrará elecciones presidenciales el 20 de octubre. Alrededor de 2,5 millones de residentes también votarán en un referéndum sobre si se incorporará la membresía de la UE en la Constitución para evitar que los gobiernos futuros abandonen este proceso. Rusia está tratando de interferir en las elecciones utilizando desinformación y noticias falsas, afirma Brigitta Triebel, jefa de la oficina de la Fundación Konrad-Adenauer en Chisinau. "A los moldavos se les dice: si no quieres involucrarte en un conflicto como el de Ucrania, vota por los partidos prorrusos", dijo Triebel. "Se están exploiting los miedos de la gente".

10:49 Ucrania intercepta 24 de 52 drones rusos La fuerza aérea ucraniana afirma haber interceptado 24 drones rusos. Un total de 52 drones fueron lanzados por las fuerzas rusas en un ataque durante la noche del sábado, afectando a ocho regiones en Ucrania. 25 drones del tipo iraní Shahed se estrellaron solos, y otros tres se dirigieron hacia Rusia y Bielorrusia. No se han reportado heridos ni daños significativos. El objetivo del ataque ruso included Kyiv, donde este fue el cuarto ataque con drones en una semana. Todos los drones que apuntaban a Kyiv fueron interceptados.

10:16 Blogueros militares rusos: Fuerzas ucranianas destruyen puente en Kursk Blogueros militares rusos publican un video en sus canales de Telegram, supuestamente mostrando los restos de un ataque ucraniano a un convoy militar ruso en la entrada al pueblo de Svannoe en la región de Kursk. Radio Libre Europa (RFE/RL) también comparte el video en Telegram. El video se dice que muestra vehículos militares destruidos y un puente flotante derrumbado sobre el río Seym en Kursk.

09:34 Autoridades rusas informan ataque ucraniano en Shebekino Las autoridades en la ciudad de Shebekino en la región rusa de Belgorod informan de bombardeos ucranianos. Una mujer resultó herida el sábado. Shebekino se encuentra cerca de la frontera con Ucrania.

09:00 Ucrania revela cifras de bajas rusas El Estado Mayor ucraniano ha dado a conocer nuevas cifras sobre las bajas rusas en Ucrania. Según estas cifras, Rusia ha sufrido alrededor de 614,950 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022. En las últimas 24 horas, se informa que las bajas ascendieron a 1,360. Según un informe de Kyiv, ocho tanques, 42 sistemas de artillería y 18 drones también fueron destruidos durante este período. Desde el inicio del gran ataque, Rusia ha perdido un total de 8,582 tanques, 17,614 sistemas de artillería, 368 aviones, 328 helicópteros, 14,471 drones, 28 barcos y un submarino. Estimaciones occidentales sitúan las bajas en un rango inferior, pero estas son probablemente valores minimizados.

08:35 Rusia: Video sugiere ataque ucraniano en Belgorod Según autoridades locales, cinco personas murieron y 46 resultaron heridas en un ataque ucraniano a la ciudad rusa de Belgorod tarde el viernes por la noche (ver entrada 23:19). 37 personas heridas fueron ingresadas en el hospital, incluyendo a siete niños, informó Vyacheslav Gladkov, gobernador de la región de Belgorod. Un video que circula en las redes sociales, grabado desde el salpicadero de un coche, supuestamente muestra el ataque. Muestra cómo otro coche explota mientras circula, seguido de una explosión en la otra acera unos segundos después. Tales imágenes y informes de combates no pueden ser verificados de forma independiente.

Siete personas perdieron la vida y otras 97 resultaron heridas, incluyendo más de 20 menores, tras un ataque ruso sobre la ciudad ucraniana de Járkov. Según un posteo en Telegram del gobernador regional Oleg Synegubov, un parque infantil y un edificio residencial de 12 pisos fueron alcanzados durante el asalto ruso del viernes. El ataque provocó un incendio que continuó siendo combatido hasta la mañana del sábado. Synegubov confirmó las labores de los bomberos.

La insatisfacción entre la población rusa con su gobierno y el presidente Vladimir Putin está aumentando, según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), tras la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk. Utilizando datos de la encuesta del Instituto de Opinión Pública, el 28% de los encuestados expresó su descontento con la respuesta de las autoridades rusas a la incursión. Además, citando encuestas del Centro de Investigación de Opinión Pública, la aprobación de Putin disminuyó en 3.5 puntos porcentuales, hasta el 73.6%, alcanzando un nuevo récord histórico desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Según el ISW, estas encuestas sugieren que el descontento social ha aumentado desde la incursión ucraniana en Kursk.

El servicio de seguridad ruso FSB ha anunciado la detención de dos ciudadanos colombianos acusados de ayudar a Ucrania. Los hombres, identificados como Alexander Ante y Jose Aron Medina, fueron entregados por Venezuela después de ser detenidos por sus autoridades durante una escala en Caracas mientras se dirigían a Colombia el mes pasado. Fuentes de medios españoles afirman que los dos hombres se unieron a la Legión Internacional durante el verano de 2023. Fueron arrestados en el aeropuerto de Caracas en la mitad de julio. El FSB alega que los hombres poseían documentos que detallaban su participación en el conflicto y vestían uniforme militar ucraniano.

El presidente checo Petr Pavel asegura que el avance ruso en la óblast de Donetsk no tiene conexión con la operación ucraniana en la óblast rusa de Kursk. Pavel enfatiza que no cree que haya una conexión directa entre el rápido avance ruso en el frente de Pokrovsk y la operación ucraniana en Kursk. Según Pavel, el objetivo final de la dirección rusa es capturar los territorios de las cuatro óblasts – Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk y Jersón – que considera sus propias. Realizar esto en condiciones climáticas favorables sigue siendo su prioridad, según Pavel.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha calificado el avance de las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk como legítimo. Stoltenberg afirma que Ucrania tiene derecho a defenderse, de acuerdo con el derecho internacional. Stoltenberg descarta las acusaciones del gobierno ruso de que Occidente había sido informado previamente del ataque en territorio ruso, señalando que Ucrania no consultó con la OTAN sobre sus planes para Kursk y que la OTAN no tuvo ningún papel en la operación. Esto marca la primera respuesta de Stoltenberg al avance ucraniano en la región rusa.

Desde el inicio de la invasión rusa, las autoridades ucranianas han registrado más de 4.000 incidentes de uso de armas químicas en el frente, con más de 3.100 casos reportados desde diciembre de 2023. El número de incidentes con armas químicas ha aumentado significativamente en comparación con los aproximadamente 600 incidentes registrados en enero, según datos militares ucranianos. El número más alto de incidentes reportados se alcanzó en mayo de 2024, con 715 incidentes reportados, y luego disminuyó gradualmente en los meses de verano. No hay datos disponibles para el mes de agosto aún.

El representante de la Corte Penal Internacional (CPI), Fadi el-Abdallah, le dijo a la BBC que Mongolia, como estado miembro de la CPI, tiene la obligación de detener al presidente ruso Vladimir Putin durante su próxima visita. La visita de Putin a Mongolia el 3 de septiembre sería su primera visita a un país miembro de la CPI que ha ratificado el Estatuto de Roma. Este tratado obliga a los estados miembros a detener a Putin si pone un pie en su territorio. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin en marzo de 2023 debido a su participación en el desplazamiento forzado de niños de las regiones ucranianas controladas por Rusia.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destaca la importancia de las relaciones transatlánticas sólidas a pesar del resultado de las elecciones presidenciales de EE. UU. en noviembre. Recibió el Premio Transatlántico Checo y Eslovaco (CSTA) en la conferencia de seguridad Globsec en Praga. En su discurso, recordó una llamada con el presidente de EE. UU., Joe Biden, el día de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. "Rápidamente acordamos nuestra respuesta a la guerra de Putin", dijo von der Leyen. Una vez más, Europa y América estaban "juntas en el lado correcto de la historia".

Al menos cinco personas murieron en los ataques ucranianos en la región rusa de Belgorod, según informan fuentes rusas. Una mujer y cuatro hombres fallecieron, anunció el gobernador regional Vyacheslav Gladkov en la plataforma de mensajería Telegram. Además, 37 personas resultaron heridas. Ucrania atacó la ciudad de Belgorod y la región utilizando lanzacohetes múltiples, según Gladkov.

22:01 Avances en la tecnología de drones de Ucrania Ucrania busca incorporar fabricantes de armas en el desarrollo de IA para enjambres de drones y "misiles asequibles" para contrarrestar los drones kamikaze rusos, anunció el Ministro de Transformación Digital, Mykhailo Fedorov, en el Foro Globsec de Praga. Tanto Ucrania como Rusia han estado invirtiendo heavily en tecnología de drones durante toda la invasión rusa, transformando la guerra moderna. Según Fedorov, las tropas ucranianas enfrentan numerous dificultades, incluyendo tropas rusas, escasez de municiones, drones kamikaze y drones de reconocimiento. Para contrarrestar estas amenazas, el ejército ucraniano utiliza drones de visión en primera persona (FPV) de bajo costo, drones de reconocimiento, pequeños sistemas de defensa aérea y drones de largo alcance fabricados en Ucrania para atacar objetivos rusos, explicó Fedorov. "¿Cuáles son los próximos desafíos que requieren su asistencia? ¿Cómo creamos un sistema de puntería láser eficiente, cómo desarrollamos IA para enjambres de drones, cómo producimos HIMARS ucranianos, cómo desarrollamos misiles ucranianos asequibles capaces de derribar Shaheds?" preguntó Fedorov.

21:32 Ucrania recibe municiones de artillería urgentes Ucrania recibe su primera remesa de municiones críticas de artillería de la coalición euroamericana, reveló el Ministro de Asuntos Exteriores checo, Jan Lipavsky, en Bruselas. Las municiones de artillería de 155 mm son cruciales en el campo de batalla. "La campaña de municiones checa está cumpliendo su promesa, y para final de año proporcionaremos medio millón de proyectiles de gran calibre. Hemos entregado aproximadamente 100.000 piezas cada mes en julio y agosto", aclaró Lipavsky.

