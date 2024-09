17:44 Londres: las fuerzas rusas aceleran su avance hacia Pokrovsk

17:16 Víctimas y Heridos Tras el Asalto Ruso en Kurachowe

El ejército ruso bombardeó la ciudad de Kurachowe en la óblast de Donetsk. Al menos tres personas murieron y otras nueve resultaron heridas, según el líder de la administración militar de la región de Donetsk, Vadym Fillaschkin, en una publicación de Telegram. Se cree que el ejército ruso bombardeó la ciudad utilizando varios lanzacohetes "Uragan".

16:43 Avance Allegado de Tropas Militares Rusas en Donbass

Las tropas rusas afirman su avance en la región de Donetsk del este de Ucrania. El Ministerio de Defensa de Moscú afirma haber tomado el pueblo de Wyjimka en el norte de Donbass, cerca de la ciudad ucraniana controlada de Siwersk. Sin embargo, el Estado Mayor ucraniano informes de nueve ataques rusos en este frente desde ayer, incluyendo Wyjimka, que supuestamente fueron repelidos. Ambos reclamos no pudieron ser verificados de manera independiente en el momento de este informe. Mientras tanto, el ejército ruso también afirma progresos en su dirección principal de ataque hacia la ciudad ucraniana de Pokrowsk.

16:20 Vicecanciller Ruso: Modificación en la Doctrina Nuclear por "Estimular la Hostilidad de Nuestros Oponentes Occidentales"

Las autoridades rusas aparentemente avanzan en los cambios anunciados anteriormente en su doctrina nuclear. El vicecanciller Sergei Ryabkov reveló a la agencia de noticias estatal TASS que el trabajo está en marcha y hay una clara intención de modificarla. La razón detrás de esto, según él, son las "acciones hostiles de nuestros oponentes occidentales" en relación con el conflicto de Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo en una entrevista que el Occidente "está yendo demasiado lejos" y que Rusia hará lo que sea necesario para proteger sus intereses. Estados Unidos y sus aliados destacan que la situación en Ucrania es un acto de agresión rusa y que se está ayudando al gobierno de Kyiv en su defensa. Hasta ahora, la doctrina nuclear rusa prevé el uso de armas nucleares si la soberanía o la integridad territorial de Rusia está en peligro.

15:54 Número de Heridos en el Ataque con Cohetes de Kharkiv Aumenta a 41

En Kharkiv, el número de heridos en un ataque con cohetes ruso ha aumentado a 41, incluyendo cinco niños, según la agencia de noticias ucraniana Ukrinform, citando la administración militar de la zona. El ejército ruso es reportado haber bombardeado Kharkiv con cohetes, causando aproximadamente diez explosiones y golpeando varios edificios civiles, incluyendo un centro comercial.

15:21 Zelensky Pide Autorización del Occidente para Realizar Ataques Profundos en Territorio Ruso

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha vuelto a reiterar su demanda de autorización occidental para utilizar armas para realizar ataques más profundos en territorio ruso después de los últimos ataques con misiles de Rusia. Para defender y proteger completamente las ciudades ucranianas, se necesita más apoyo, asegura en Telegram. Esto incluye una decisión sobre "ataques de largo alcance en sitios de lanzamiento de misiles rusos, daños a la logística militar rusa y lanzamientos conjuntos de misiles y drones". Zelensky destaca que Rusia ha utilizado 160 misiles, 780 bombas guiadas o aéreas y 400 drones de combate contra Ucrania solo en la última semana.

15:03 Fuerza Aérea Ucraniana Derriba Ocho de Once Drones Shahed

La Fuerza Aérea ucraniana afirma haber derribado 24 drones rusos. Las fuerzas rusas lanzaron un misil balístico del tipo Iskander-M desde la región de Kursk y 11 drones Shahed-131/136 desde la península de Crimea, en el cabo Chauda, hacia objetivos ucranianos. Según la Fuerza Aérea ucraniana, ocho de estos fueron derribados. Los principales objetivos eran las regiones ucranianas de Mykolaiv y Sumy.

14:45 Ucrania Reporta 28 Heridos en el Ataque a Kharkiv

La ciudad ucraniana de Kharkiv, en el noreste, ha vuelto a ser objetivo de un ataque con cohetes ruso, según las autoridades locales. Un ataque con cohetes dejó 28 personas heridas, incluyendo a un niño de seis años, según el alcalde de Kharkiv, Ihor Terechow, y el gobernador de la óblast de Kharkiv, Oleh Sinehubov. Kharkiv es la segunda ciudad más grande de Ucrania. En los últimos días se han registrado varias muertes y numerosos heridos en la ciudad.

14:29 Países de la UE Importan Más Gas de Rusia que de EE. UU.

Por primera vez en casi dos años, los países de la UE importaron más gas de Rusia que de EE. UU. en un trimestre. Los datos del think tank con sede en Bruselas, Bruegel, muestran que de abril a junio, la UE importó aproximadamente 12,7 billones de metros cúbicos de Rusia y 12,3 billones de EE. UU. Si bien las importaciones de Rusia disminuyeron ligeramente en comparación con el primer trimestre de 2024, las de EE. UU. disminuyeron más significativamente. El mayor proveedor de gas a la UE en el segundo trimestre fue Noruega, con 23,9 metros cúbicos. Antes de su invasión de Ucrania a principios de 2022, Rusia ocupaba este puesto, pero muchos países de la UE redujeron sus importaciones del país después. Según los datos de la Oficina Federal de Estadística alemana, Alemania ya no importa gas de allí. Rusia ha vuelto a ocupar el segundo lugar en la lista de proveedores de la UE, justo por delante de EE. UU. Los países de destino específicos no se identifican en los datos.

14:10 TASS: Incendio en la Refinería de Petróleo de Moscú Extinguido

El incendio en la refinería de petróleo de Moscú causado por un ataque con drones ucranianos (ver entrada 08:01) ha sido extinguido, según un informe de medios citado por la agencia de noticias estatal rusa TASS. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que varios fragmentos de drones impactaron la instalación, lo que provocó un incendio en una "sala técnica separada". El ejército ucraniano ha atacado presuntamente plantas de energía en territorio ruso con numerosos drones.

13:36 Moscú ve a EE. UU. como una fuerza antagonista El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha declarado en la televisión rusa que Estados Unidos ya está muy involucrado en el conflicto debido a su suministro de armas a Ucrania. Como resultado, las relaciones entre Moscú y Washington han alcanzado un punto históricamente bajo. Oficialmente, Peskov mantiene que Rusia no tiene interés en las elecciones presidenciales entre Trump y Harris (candidata demócrata). Sin embargo, Ucrania recibe ayuda militar de numerosas naciones occidentales en su guerra contra Rusia, pero no es suficiente para cambiar significativamente la situación militar. Todas las demandas de Rusia para poner fin a la guerra se centran en la rendición de Ucrania.

13:19 Avance en el este de Ucrania - Dos pueblos capturados por Rusia Según el Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas rusas han tomado el control de dos pueblos en el este de Ucrania. Las agencias de noticias estatales rusas confirman esto, citando al ministerio, aunque la situación en el campo de batalla no puede ser verificada de forma independiente. Las tropas rusas han estado avanzando en el sector este durante algún tiempo, informando ganancias territoriales.

12:48 Ataque ruso a convoy de granos en Ucrania Las autoridades ucranianas informan que las fuerzas rusas han atacado un convoy de granos cerca de Sumy. Los camiones estaban en ruta entre Sumy y Járkov cuando fueron alcanzados por misiles, lo que causó la muerte de un conductor de 23 años, un camión en llamas y daños en otros 20. Inicialmente, la fuerza aérea ucraniana sugirió un ataque a la logística agrícola.

12:15 Suministro de electricidad y gas intacto en Tver después del ataque con drones de Ucrania El gobernador de la región rusa de Tver, Igor Rudenya, afirma que el suministro de electricidad y gas sigue intacto a pesar de un ataque con drones de Ucrania en objetivos en la óblast noroeste de Moscú.

11:50 El turismo de guerra en Ucrania gana popularidad A pesar del conflicto en curso y los riesgos asociados, el turismo de guerra en Ucrania está aumentando. Dmytro Nikiforov ofrece visitas guiadas por los campos de batalla de Ucrania, incluyendo Bucha e Irpin. Antes de la guerra, trabajaba como abogado. Ahora, organiza "Tours de Guerra" en Kiev y la región de Kiev, atrayendo a personas en busca de aventuras y una comprensión de las realidades de la guerra.

11:22 Zelenskyy: Rusia lanza más de 780 bombas guiadas en Ucrania en una semana El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, considera justificable que Ucrania responda al terror ruso con todos los medios necesarios para detenerlo. En la última semana, Rusia ha lanzado más de 160 misiles, alrededor de 780 bombas guiadas y alrededor de 400 vehículos aéreos no tripulados de diversos tipos en Ucrania.

11:04 Una persona muerta y cuatro heridas en el ataque a Sumy en Ucrania Se ha informado de una muerte civil y cuatro heridos en la región de Sumy, en el noreste de Ucrania, debido al fuego de artillería rusa, según informes ucranianos. Los rusos habrían llevado a cabo 18 ataques en áreas y asentamientos fronterizos de Sumy el 6 de agosto.

10:28 Jefe del Ejército ucraniano: La situación en el frente este es complicada La situación en el frente este es complicada, según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. "La situación es difícil en la dirección del ataque principal del enemigo. Pero se están tomando todas las decisiones necesarias en todos los niveles sin demora", dijo el jefe del ejército en Telegram. Visitó el frente este cerca de la ciudad de Pokrovsk esta semana, donde se informa que la lucha es muy intensa.

09:59 ISW: Las fuerzas rusas carecen de personal y equipo en Ucrania Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las fuerzas rusas no pueden luchar a plena capacidad en Ucrania debido a la escasez de personal y equipo. Este problema surge de la estrategia de guerra ineficiente del Kremlin. El ISW cita, entre otras cosas, un informe de un soldado ruso mobilizado y bloguero militar que afirmó en agosto que el gobierno ruso había fallado en establecer un sistema de movilización efectivo para reemplazar las fuerzas laborales perdidas y aumentar las reservas.

09:21 Ucrania publica cifras de bajas de tropas rusas El Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevas cifras de bajas de tropas rusas en Ucrania. Según el informe, Rusia ha perdido aproximadamente 616.300 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022. Las pérdidas diarias se informan en 1.340. El informe de Kiev también menciona la destrucción de diez tanques, 22 sistemas de artillería y 36 drones. Desde el inicio de la invasión a gran escala, Rusia ha perdido un total de 8.592 tanques, 17.636 sistemas de artillería, 368 aviones, 328 helicópteros, 14.507 drones, 28 barcos y un submarino, según Ucrania. Las estimaciones occidentales proporcionan cifras de pérdidas más bajas, que también son probable

07:28 Pueblos Fantasmas: La región fronteriza entre Rusia y Ucrania se está quedando cada vez más desiertaEl conflicto en curso ha afectado casi cada rincón de la región fronteriza entre Rusia y Ucrania en los últimos años. Aunque el ejército ucraniano puede lograr avances limitados más allá de la frontera rusa, el número de pueblos habitados en el lado ucraniano está disminuyendo rápidamente.

07:03 Rusia: Repelen ataques masivos de dronesRusia afirma haber repelido 'masivos' ataques de drones en sus regiones occidentales, incluyendo intentos contra su capital, Moscú. El gobernador de la región vecina de Bryansk, Alexander Bogomaz, informó sobre la repelencia de un ataque significativo de drones en la región en Telegram. Se informaron más de 26 drones identificados y neutralizados por el ejército ruso.

06:23 Rusia: Otra planta de energía atacada por dronesUna planta de energía en Kashirskaja, un distrito en la región de Moscú, ha sido atacada por drones ucranianos, según el jefe del distrito, Mikhail Shuvalov, en Telegram. No se informaron heridos ni daños, y no se reportaron incendios. Antes se informaron ataques de drones contra la planta de energía de Konakovo en la región de Tver al noroeste de Moscú.

05:40 Explosiones cerca de la planta de energía de Konakovo en TverSe escucharon explosiones cerca de la planta de energía de Konakovo en la región de Tver al noroeste de Moscú, según numerosos canales de Telegram en Rusia. La planta de energía es uno de los principales generadores en el centro de Rusia. Antes, el gobernador de la región informó sobre la destrucción de cinco drones lanzados desde Ucrania. No se informaron heridos y se派遣 servicios de emergencia al lugar.

04:54 Ziemiak: El gobierno alemán debería prestar más atención a PoloniaEl político de la CDU Paul Ziemiak instó al gobierno alemán a ser más proactivo en el fortalecimiento de las relaciones con Polonia. "No es una Alemania fuerte la que intimida a los polacos hoy en día - es una débil", dijo a web.de. Polonia siente que se le pasa por alto en Alemania, especialmente en política de defensa. Alemania ha cometido errores en el pasado y solo ha proporcionado un apoyo más fuerte a Ucrania bajo presión de los estados vecinos.

03:45 Rusia: varios drones interceptadosLas autoridades rusas informan que los sistemas de defensa aérea de Rusia han derribado al menos cinco drones sobre el área de Moscú. Más de 26 drones fueron supuestamente derribados sobre la región de Bryansk en el suroeste de Rusia, más de diez sobre la región de Voronezh, y drones adicionales sobre las regiones de Kursk, Lipetsk, Ryazan y Tula. Los gobernadores de las regiones afectadas informaron esta información en Telegram, sin informes de heridos o daños hasta el momento.

02:39 Rusia: Amenaza de drones a Moscú disruptadaSegún el alcalde de Moscú, Sergei Sobjanin, la defensa aérea rusa ha derribado un drone que se acercaba a Moscú. Los informes preliminares sugieren que no hay heridos ni daños por el ataque con drones, según lo compartido por Sobjanin en Telegram.

01:39 Holanda proporcionará 28 vehículos blindados anfibios a KyivLa Holanda enviará 28 vehículos blindados anfibios del tipo Viking Bandvagn S10 a Ucrania, anunció el ministro de Defensa de Holanda, Ruben Brekelmans, en la plataforma X. El Cuerpo de Marines de los Países Bajos ha entrenado a soldados ucranianos para operar estos vehículos. Con un peso aproximado de 11 toneladas y equipados con orugas de goma, el Viking Bandvagn S10 puede navegar por various superficies, incluyendo agua. "Ukrania necesita desesperadamente nuestra ayuda en su lucha contra el agresor ruso. Nuestro apoyo a Ucrania sigue siendo vital para mantener a Rusia a raya", escribió el ministro. No se dio una fecha de entrega específica.

22:15 Estonia y Letonia celebran el 30º aniversario de la partida de las tropas rusas Estonia y Letonia celebraron el 30º aniversario de la partida de las tropas rusas de sus territorios con eventos conmemorativos. Más de medio siglo después de la ocupación del Ejército Rojo soviético, los últimos soldados rusos abandonaron estos ahora miembros de la UE y la OTAN el 31 de agosto de 1994. En Tallin y Riga, los presidentes Alar Karis (Estonia) y Edgars Rinkēvičs (Letonia) honraron las implicaciones históricas, políticas y legales de los eventos de hace tres décadas. Sin esta retirada de tropas, ni la verdadera independencia ni el camino hacia la membresía en la UE y la OTAN en 2004 habrían sido posibles, declararon los dos líderes durante reuniones con aquellos involucrados en las negociaciones con Rusia. Hoy, los estados bálticos se mantienen como firmes defensores de Ucrania en su lucha contra la agresión rusa. A medida que el conflicto se intensifica, aumentan las preocupaciones en la región sobre convertirse en el próximo objetivo de las fuerzas armadas rusas.

21:03 Muere en combate el campeón ucraniano de kickboxing Roman Holovatiuk El campeón mundial de kickboxing Roman Holovatiuk, de 28 años, falleció en combate en Ucrania. El Comité Parlamentario para la Juventud y el Deporte de Ucrania confirmó la noticia. Holovatiuk provenía de Kamianets-Podilskyi, una ciudad en el oeste de Ucrania. A los 22 años, obtuvo reconocimiento a nivel nacional e internacional con una medalla en los Juegos Mundiales de 2017 en Polonia. Luego, tuvo una carrera exitosa, siendo nombrado Maestro de Deportes en kickboxing WAKO, finalista de los Juegos Mundiales, campeón del mundo, ganador múltiples veces de la Copa del Mundo y Europa, y campeón múltiples veces de Ucrania. Después de la invasión rusa en febrero de 2022, se alistó voluntariamente en el ejército.

