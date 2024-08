17:36 ¿Está Rusia construyendo un segundo puente que corre junto al puente de Crimea?

Imágenes satelitales sugieren que Rusia está construyendo un segundo puente junto al puente de Kerch de 19 kilómetros, que conecta la península de Crimea con el continente ruso. La plataforma en línea "Ukrajinska Prawda" informó sobre una "construcción paralela" en curso que parece ser un puente. ntv.de valida esto a través de una comparación de imágenes satelitales de junio, julio y agosto, confirmando la actividad de construcción. Según "Ukrajinska Prawda", los rusos están tomando medidas para proteger tanto la nueva construcción como el puente de Kerch, que ha sido objeto de ataques consistently.

16:58 Zelensky reconoce condiciones desafiantes en el frente orientalSegún informó el periódico británico "The Guardian", el presidente Volodymyr Zelensky reconoció que la situación en el frente oriental de Ucrania, especialmente cerca del centro de logística vital de Pokrovsk y cerca de Toretsk, es desafiante. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó sobre 14 escaramuzas en el área de Toretsk y 34 en el sector de Pokrovsk desde el inicio del día en su página de Facebook oficial.

16:36 Moscú aconseja a los residentes de Kursk: Desactiva aplicaciones de citas y cámaras de vigilanciaEl Ministerio del Interior de Rusia aconseja a los residentes de tres regiones fronterizas que desactiven las aplicaciones de citas y desactiven las cámaras de vigilancia en línea. El ministerio reveló que el enemigo ha identificado un gran número de direcciones IP en su territorio y ha accedido de forma remota a cámaras no seguras que monitorean diversas áreas, incluidas granjas privadas, carreteras y autopistas estratégicamente importantes. Además, se desaconseja el uso de servicios de citas en línea, ya que pueden utilizarse para la recopilación de información.

16:20 Rusia reporta 17 muertos civiles - en una semanaLa agencia de noticias rusa TASS informó, citando a los servicios de rescate, que la incursión ucraniana en Kursk ha provocado la muerte de 17 civiles en la última semana. Other 235 civiles resultaron heridos.

15:54 Reportera describe el rápido avance ruso en PokrovskLa reportera de ntv, Nadja Kriewald, informó desde Ucrania oriental que las tropas rusas lanzaron 63 ataques en el frente de Pokrovsk el día anterior. Habló con trabajadores de rescate que planeaban evacuar un pueblo ucraniano, pero la operación tuvo que cancelarse ya que el ejército ruso había tomado el control del área, según se informó.

15:33 Rusia reacciona con enojo ante periodistas estadounidenses en KurskRusia ha citado a un diplomático estadounidense de alto rango, según la agencia de noticias rusa TASS. Rusia busca protestar por las "acciones provocadoras" de los periodistas estadounidenses en la región rusa de Kursk, donde las fuerzas ucranianas lanzaron una ofensiva hace dos semanas. Los periodistas habrían ingresado ilegalmente al área y enfrentarían acciones legales, informó TASS.

15:10 Comisionado del Este reconoce la propaganda rusa en Alemania OrientalEl comisionado federal para el este de Alemania, Carsten Schneider del SPD, expresó su sorpresa ante algunas opiniones de los alemanes sobre Ucrania. Condenó los comentarios prejuiciados sobre Ucrania y los ucranianos, especialmente en Alemania Oriental y Occidental. Schneider afirmó que la propaganda rusa juega un papel significativo en esta situación y es especialmente efectiva en Alemania Oriental.

14:48 Escasez de municiones debido al avance en Kursk se culpa por los avances rusosSegún el "Financial Times", el avance ruso en el este de Ucrania se puede atribuir en parte a la reasignación de recursos de Kiev hacia el norte debido al ataque a Kursk. Los soldados en la zona han comenzado a racionar municiones para sus armas por primera vez desde que el Congreso de EE. UU. suspendió la ayuda. Estos recursos se han reasignado para apoyar a las tropas que invaden la región rusa de Kursk.

14:26 Experto del Kremlin: La invasión de Kursk destaca la dinámica de poder en MoscúEl experto del Kremlin Rainer Munz cree que el avance ucraniano en Kursk podría acelerar o al menos revelar el cambio generacional dentro del aparato de poder de Moscú. No obstante, Munz señaló que el poder de Putin sigue indemne.

14:01 Después del ataque ruso en Ternopil: Las autoridades advierten sobre altos niveles de cloro en el aireDespués de un ataque ruso a una instalación industrial en Ternopil, en Ucrania occidental, las autoridades locales emitieron una advertencia sobre altos niveles de cloro en el aire. Oksana Chaichuk, directora del centro regional de control y prevención de enfermedades, instó a los residentes a limitar las actividades al aire libre y mantener las ventanas cerradas debido a los niveles de cloro en el aire que están de cuatro a diez veces más altos que lo normal. El ataque, según se informó, apuntó a un depósito de combustibles y lubricantes, lo que provocó un incendio en una instalación no especificada. No se informaron bajas ni heridos.

13:39 Moscú: Tropas rusas capturan la ciudad de Nueva York en DonetskLas fuerzas rusas habrían capturado la ciudad de Nueva York en la región de Donetsk de Ucrania oriental, según el Ministerio de Defensa de Rusia. Las tropas tomaron el control de "uno de los mayores asentamientos en las cercanías de Torez, el centro logístico estratégicamente importante de Novogorodskoe", según el ministerio, utilizando el nombre soviético. El nombre de Nueva York, derivado de los colonos alemanes, se cambió a Novogorodskoe en 1951 y luego se restableció en 2021 gracias a los esfuerzos de los activistas ucranianos. La ciudad se encuentra a unos 6 kilómetros al sur de Torez, que ha sido objetivo de ataques rusos durante semanas.

Un desertor ruso, apodado "Silver", que trabaja con la inteligencia militar de Ucrania (HUR), reveló anteriormente que había herido a su oficial al mando utilizando una granada en la ciudad de Ocheretyne en la óblast de Donetsk. El incidente fue informado por HUR. "Silver" habría herido a su comandante antes de desertar debido a que había sido testigo de actos indebidos dentro de su unidad y entre los comandantes. Luego, se puso en contacto con la legión "Libertad de Rusia" a principios de 2024 y comenzó a proporcionar información sobre la ubicación de las tropas rusas y la estrategia militar.

12:23 El Parlamento de Ucrania Considera Prohibir la Iglesia Ortodoxa Afín a Rusia El Parlamento de Ucrania está debatiendo una posible prohibición de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana alineada con Rusia. El parlamento en Kyiv ya ha aprobado un proyecto de ley que, en una primera instancia, prohibiría las operaciones de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el territorio ucraniano. Sin embargo, necesita la aprobación de los tribunales. El gobierno ucraniano critica esta iglesia como una plataforma para la influencia rusa en el país y un apoyo a la invasión de Ucrania.

11:51 Bomberos Luchan contra Incendio en Depósito de Combustible en Rostov, Rusia Más de 500 bomberos están gestionando actualmente un gran incendio en un depósito de combustible en Rostov, Rusia, que lleva ardiendo durante tres días. El incendio en el depósito, que abarca más de 10,000 metros cuadrados e implica varios tanques de diésel, fue causado por un ataque con drones ucranianos, según el jefe de Proletarsk, Valery Gornitsky. No hay peligro de explosión ni necesidad de evacuación, aseguró. Cuatro aviones contraincendios y más de 520 bomberos participan. Debido a las altas temperaturas, los vehículos no pueden acercarse al fuego, señaló Gornitsky. Al menos 41 bomberos han resultado heridos, con 18 de ellos recibiendo tratamiento hospitalario.

11:08 Bombardeos de Infraestructura Energética de Rusia Dañan Planta en Ternopil Una planta y un tanque de almacenamiento de combustible resultaron afectados por los recientes bombardeos de Rusia a la infraestructura energética de Ucrania en la región de Ternopil. La televisión ucraniana mostró columnas de humo negro elevándose sobre Ternopil, lo que llevó a las autoridades locales a aconsejar a los ciudadanos que permanezcan en sus hogares. Más de 90 bomberos están trabajando para extinguir el fuego, y la situación está bajo control, según la administración regional de Ternopil.

10:41 Ex Diplomático Ruso Acusa a Putin de Comportamiento Cobarde El presidente ruso Vladimir Putin actúa "como un impostor cobarde", según Boris Bondarev, un ex diplomático ruso que escribió una columna de opinión para ntv.de. La reputación de Putin como un adversario invencible ha sido dañada por el conflicto en Ucrania. La rápida toma que se esperaba no se materializó, y Rusia pareció pillar por sorpresa los ataques ucranianos, como el de Kursk. "Putin carece de la capacidad de enfrentar amenazas serias y está perdido en su respuesta", criticó Bondarev. El antiguo diplomático, que se ha distanciado del régimen de Putin debido a la guerra en Ucrania, también criticó a los políticos occidentales por su postura de no utilizar las armas suministradas contra las fuerzas rusas en su propio territorio. "Se debe enfrentar a Putin con fuerza", afirmó Bondarev, descartando las preocupaciones del Oeste sobre la escalada como infundadas. "La escalada ya está en marcha - el enemigo de Putin ha entrado en territorio ruso ¡pero él no ha respondido de ninguna manera!"

10:13 Ucrania Informa de Cinco Civiles Muertos y Más de Dos Dutzena Heridos en Ataques Rusos En las últimas 24 horas, los ataques rusos en Ucrania han causado la muerte de cinco civiles y al menos 22 heridos, incluyendo a un niño, según las autoridades regionales informadas por "Kyiv Independent".

09:37 Depósito de Combustible Ruso en Llamas: Imágenes Satélite Muestran los Daños Ucrania atacó un gran depósito de combustible en Proletarsk, Rusia, con drones el domingo por la mañana. A pesar de los valientes esfuerzos para apagar el fuego, este persistió hasta el día siguiente, causando lesiones a más de 40 bomberos, según informaron las autoridades regionales. Las imágenes satelitales muestran la magnitud del incendio:

Ucrania ha atacado intencionalmente varias refinerías y instalaciones de petróleo rusas con drones en los últimos meses en un intento por perturbar el suministro de combustible a las tropas enemigas y minimizar los ingresos de la industria del petróleo ruso.

09:16 Autoridades Ucranianas Reportan la "Eliminación" de Más de 1.300 Soldados Rusos en un Día Las autoridades ucranianas afirman que 1.330 soldados rusos han sido "eliminados" en un solo día, según las cifras oficiales del Ministerio de Defensa de Ucrania. Desde que comenzó el conflicto en febrero de 2022, se han "eliminado" un total de 601.800 soldados rusos, según el ministerio. El ministerio también informó que el enemigo perdió cinco tanques más (8.518 en total) desde el inicio de la invasión rusa. Ucrania afirma haber destruido o capturado más de 16.500 vehículos blindados y más de 13.800 drones. Estas cifras no pueden ser verificadas de manera independiente ya que Moscú no revela información sobre sus pérdidas en Ucrania.

"08:47 Biden Se Mantiene Firme en la Libertad de Ucrania: Ningún Líder Debe Arrodillarse Ante los Tiranos" Joe Biden afirmó: "Ningún líder debe arrodillarse ante los tiranos". Hablando en la primera noche de la convención del Partido Demócrata, el presidente estadounidense observó: "Putin supuso que tomaría Kyiv en tres días. Tres años después, Ucrania sigue siendo libre", según "Kyiv Independent". Biden contrastó su postura como un aliado firme de la OTAN y defensor de una Ucrania soberana con la del antiguo presidente Donald Trump, quien había elogiado al presidente ruso Vladimir Putin. "Ningún comandante en jefe debería arrodillarse ante los tiranos", declaró Biden.

08:31 Rusia Lanza Nuevos Ataques Aéreos Nocturnos sobre Ucrania Rusia lanzó otra ronda de ataques aéreos nocturnos sobre Ucrania, golpeando nueve ubicaciones en todo el país, según el informe del ejército ucraniano en Telegram. Se derribaron tres misiles y 25 drones. Este mes marca el quinto ataque con misiles a Kyiv, con 41 alertas aéreas sonando en la capital durante agosto. Ayer, el ejército informó sobre la repeler un ataque con drones sobre Kyiv.

07:52 Administración Militar de Kyiv: Atacado con Misiles Rusos - Sin Daños hasta Ahora Soldados rusos atacaron Kyiv desde el norte esta mañana, según afirmó la administración militar de la ciudad a través de Telegram. "Parece que el enemigo atacó el corazón de Ucrania desde el norte, probablemente utilizando misiles como el Iskander. ¡Este es el quinto ataque con misiles a Kyiv este mes!", dice el mensaje. Los misiles supuestamente fueron eliminados por las fuerzas de defensa aérea en las afueras de Kyiv. No se han informado daños ni pérdidas en la ciudad hasta ahora.

07:38 Belarus: Lukashenko Despliega Más Tropas y Aviación a Frontera con Ucrania Belarus ha enviado más tropas de defensa aérea y aviación a su frontera con Ucrania, anunció el General Mayor Andrei Lukyanovich, jefe de las fuerzas de defensa aérea belarúsas, según informó el periódico ucraniano "Kyiv Independent". Esta anuncio sigue rápidamente después de que el presidente belaruso Alexander Lukashenko ordenara el despliegue de un tercio del ejército del país a la frontera este verano. Lukashenko culpó a la brecha de comprensión entre Belarus y Ucrania por la concentración de tropas en la frontera. Lukyanovich informó a la televisión nacional que se han desplegado tropas, aviones, misiles antiaéreos y unidades radioeléctricas de las fuerzas armadas de Belarus en la frontera. Ucrania aún no ha confirmado las afirmaciones de Lukyanovich sobre el aumento de tropas y armamento belarúsas en la frontera. El servicio de guardia fronteriza del estado de Ucrania informó hace más de una semana que no se había producido ninguna concentración militar cerca de la frontera con Belarus a pesar de las órdenes de Lukashenko.

07:24 ISW: Rusia Envía 5,000 Soldados a Óblast de Kursk Rusia está obligada a enviar soldados de otros frentes teátricos a Kursk debido a las actividades de las tropas ucranianas en la región, según un informe del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) de EE. UU. "Las tropas rusas han integrado más soldados en la Óblast de Kursk desde el inicio del avance ucraniano, probablemente desplegando más de 5,000 soldados en la región", sugieren los analistas.

06:54 Zelensky Pide Segunda Cumbre de la Paz en Ucrania Antes de Final de Año El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó a sus diplomáticos a organizar la segunda Cumbre de la Paz en Ucrania antes de que termine el año. Hablando ante una reunión de delegados diplomáticos extranjeros en Ucrania, Zelensky observó: "Considero la primera cumbre como un logro destacado para Ucrania. Quiero expresar mi gratitud a todos los que contribuyeron a la realización de nuestra cumbre. Ahora estamos preparando la segunda Cumbre de la Paz y es crucial que se lleve a cabo este año". Pidió a todos que aceleren el proceso y amplíen el círculo de apoyo al comunicado de la primera cumbre.

06:22 Rusia Ataca Kyiv en Ataques Aéreos Nocturnos Rusia continúa lanzando ataques nocturnos sobre Kyiv, según fuentes ucranianas. Las unidades de defensa aérea estuvieron activas durante la noche para repeler otro ataque aéreo ruso sobre Kyiv, según informó la administración militar de la ciudad a través de Telegram. Los testigos afirmaron haber oído explosiones que parecían ser de sistemas de defensa aérea.

05:11 Múltiples Ataques con Drones en Regiones Ukrainianas Lejanas al Frente Se produjeron múltiples ataques con drones durante la noche en varias regiones ucranianas alejadas del frente. Según la defensa aérea, Sump, Poltava, Jersón, Mykolaiv y las afueras de Kyiv fueron algunos de los objetivos. La administración local aconsejó a los residentes que buscaran refugio. No se han informado daños hasta ahora.

02:23 EE. UU. Sigue Unido a Kyiv - Discusión sobre la Ofensiva de Kursk A pesar de la contraofensiva de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk, EE. UU. sigue comprometido con el apoyo a Kyiv. El presidente de EE. UU., Joe Biden, reiteró: "Estamos firmes en nuestro apoyo a Ucrania y estaremos a su lado todo el tiempo que sea necesario", durante una rueda de prensa del portavoz del Departamento de Defensa de EE. UU. El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, aseguró a su homólogo ucraniano, Rustem Umerov, el apoyo continuo de EE. UU. durante una conversación telefónica, según aclaró el portavoz. Durante su conversación, Austin obtuvo más información sobre los objetivos de Ucrania para la contraofensiva.

01:07 Alemania Entrega Más Ayuda de Defensa a Ucrania Alemania ha entregado otro lote de equipo militar a Ucrania, según anunció el Ministerio de Defensa. Este nuevo envío incluye un tercer sistema de defensa aérea Iris-T, miles de municiones de artillería, drones, un vehículo de recuperación y una gran cantidad de rifles junto con su munición.

00:20 Zelenskyy Afirma la Mayor Captura de Soldados Rusos El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha afirmado que la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk es la captura más significativa de soldados rusos desde el inicio de la guerra. Hablando con los diplomáticos, mencionó que estos prisioneros serían intercambiados más tarde por prisioneros de guerra ucranianos. Las pruebas sugieren que Rusia ha detenido más soldados ucranianos que viceversa hasta ahora.

21:38 Lituania Construye Base para Tropas AlemanasLituania ha comenzado a construir una instalación para tropas alemanas. Una vez finalizada a finales de 2027, el sitio puede alojar hasta 4.000 soldados alemanes. Esto marca el primer despliegue permanente de la Bundeswehr en el extranjero desde la Segunda Guerra Mundial. En 2021, Alemania prometió estacionar tropas en su estado miembro de la OTAN y la UE, que comparte frontera con Rusia. El gasto estimado de construcción supera los mil millones de euros, según el ministro de Defensa de Lituania, Raimundas Karoblis.

21:15 El Presidente Checo Sugiere la Ingreso de Ucrania a la OTANEl presidente checo Petr Pavel propuso la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN, a pesar de la ocupación parcial por parte de Rusia. Él vislumbra negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia en los próximos años, que podrían culminar en que Rusia conserve ciertos territorios ocupados sin que los estados democráticos reconozcan estas modificaciones de fronteras. Posteriormente, según Pavel, "podríamos aceptar a Ucrania en la OTAN en el territorio bajo su control en ese momento". Alemania también se convirtió en miembro de la OTAN en 1955 mientras aún estaba bajo la ocupación de la Unión Soviética.

20:57 Fuerzas Ucranianas Cercando el Puente RusoSe informa que las fuerzas ucranianas tomaron el control de la ciudad de Wyschnewka en la región ocupada por Rusia de Kursk, posicionándolas a unos 12 kilómetros del puente flotante sobre el río Seym, que actualmente es el único pasaje estratégico para el suministro o evacuación militar ruso.

20:36 Pokrovsk en PeligroLa administración militar de la ciudad oriental ucraniana de Pokrovsk vive una situación incierta mientras las tropas rusas avanzan: "El enemigo está marchando hacia los límites de Pokrovsk. Lo podemos ver, no es ningún secreto", dijo el jefe del departamento de información al "Washington Post". "Quizás la situación cambie de alguna manera - esperamos que el enemigo se detenga en alguna aproximación a Pokrovsk y nuestras tropas los repelan", dijo ella. Si Pokrovsk cae, sería la mayor área poblada capturada por los rusos desde Bachmut en mayo de 2023.

