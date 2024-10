17:30: Ministro de Defensa holandés en Kharkiv: Ucrania necesita mantener la distancia con Rusia

16:10 Aproximadamente 660,000 soldados rusos 'neutralizados' durante el conflicto, declara Ucrania

Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Rusia ha sufrido una pérdida significativa de alrededor de 660,000 soldados en su conflicto con Ucrania. El ejército ucraniano anunció en un comunicado que 660,470 soldados rusos han sido "neutralizados", un término que a menudo se interpreta como matar o incapacitar severamente a los soldados hasta el punto de dejarlos fuera de servicio militar.

15:14 Al menos un fallecido en el ataque con drones rusos

Un ataque con drones rusos en Ucrania ha causado al menos una víctima mortal. Un individuo de 49 años resultó herido de gravedad cuando su vehículo fue impactado por un dron en la región de Kharkiv, informó el gobernador Oleh Syniehubov. Las autoridades ucranianas también mencionaron que un gasoducto fue dañado y un almacén fue incendiado en la región de Odessa. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, las fuerzas rusas lanzaron misiles y 87 drones, de los cuales 56 drones y dos misiles fueron derribados. Además, otros 25 drones perdieron el rastro, possibly debido a misiles de defensa aérea.

14:26 Egon Krenz, antiguo líder de la SED, aboga por negociaciones de paz en Ucrania

El antiguo secretario general de la SED y presidente del Consejo de Estado de la RDA, Egon Krenz, cree que los significativos avances de la AfD y la BSW en las elecciones regionales de septiembre en el este son una llamada para negociaciones de paz para detener la guerra de Rusia en Ucrania. "Esto es una petición: ¡Escúchennos ahora! ¡Queremos política de paz! ¡Queremos vivir, no morir!", dijo Krenz al "Tagesspiegel" durante un evento de "75 años de RDA" en Berlín. Krenz elogió la demanda de los líderes de los estados de Sajonia y Brandeburgo, Michael Kretschmer del CDU y Dietmar Woidke del SPD, así como del presidente del CDU de Turingia, por intensificar los esfuerzos para encontrar una solución diplomática al conflicto de Ucrania.

El octogenario, que en su época fue el sucesor y colaborador cercano de Erich Honecker, también estuvo de acuerdo con la postura del antiguo canciller Gerhard Schröder sobre la guerra de Rusia en Ucrania. "Creo que tiene una posición fuerte. Estoy de acuerdo con él en este tema", dijo Krenz. Krenz y Schröder tienen una larga historia, incluyendo reuniones en Bonn en 1980 y en Berlín Oriental en 1981. En ese momento, Krenz era el jefe de la organización juvenil comunista Jugendwehre (JW), y Schröder era el presidente de los Jóvenes Socialistas.

13:52 La estrategia de Ucrania implica "intercambiar espacio por pérdidas"

Mykola Bielieskov, analista militar del Instituto Ucraniano de Estudios Estratégicos, como se describe en el "New York Times", explica que la estrategia de Ucrania implica "intercambiar espacio por pérdidas". Esto significa retirarse de ciudades sitiadas después de causar daños máximos a los rusos en términos de pérdidas de personal y material. "Se trata de cuánto pierden antes de darse cuenta de que es hopeless", dice Oleksandr Solonko, miembro del Batallón de Drones 411 de Ucrania. Algunos comandantes ucranianos prefieren abandonar posiciones o asentamientos para minimizar sus propias pérdidas de personal ante ataques incesantes.

13:14 Ucrania: Rusia da prioridad al puente de Crimea sobre objetivos internos

Dmytro Pletenchuk, portavoz de la Marina Ucraniana, habla sobre la entrega de misiles antiaéreos S-300 a la región del puente de Crimea en el canal de televisión Espreso. "Por supuesto, necesitan reponer sus suministros", dice Pletenchuk. "Los rusos han desplegado efectivamente sistemas de defensa aérea de gran escala allí. Y no lo están haciendo sin razón - necesitan misiles, no es una coincidencia". Rusia valora el puente de Crimea más que objetivos similares en el territorio ruso, dice el portavoz. El puente tiene más simbolismo que utilidad práctica, agrega. Ucrania busca destruir permanentemente el puente, pero aún no ha tenido éxito debido a su fuerte protección. La estructura ha sido dañada dos veces por ataques.

12:48 Merz: Si Occidente se retracta, Rusia buscará más

En un artículo invitado para "Focus", el líder del CDU Friedrich Merz advierte: "No debemos engañarnos sobre la naturaleza de esta guerra, y tampoco debemos engañarnos ahora. Putin está desmantelando un orden político en Europa que construimos juntos con Rusia, no contra Rusia, después de 1990". Ni Europa ni la OTAN han violado ningún acuerdo o provocado a Rusia para lanzar una guerra contra Ucrania, señala Merz. Si Ucrania mantiene su posición y Occidente continúa su apoyo, Rusia

11:06 Informan de Víctimas en Ataques Rusos en Ucrania Según el "Kyiv Independent", al menos cuatro personas murieron y alrededor de 30 resultaron heridas en ataques rusos en Ucrania el día anterior.

10:33 Defensor de Wuhledar Habla sobre Superioridad Artillera Rusa Según informes ucranianos, el lado ruso actualmente tiene una ventaja de 3 a 1 en términos de munición de artillería. Sin embargo, un soldado del 72º Batallón, que defendió Wuhledar, afirma que la situación es peor en cuanto al número de sistemas de artillería. A finales del verano, los rusos tenían una ventaja de 10 a 1 en sistemas de artillería alrededor de Wuhledar. Un soldado del 72º Batallón expresó sus preocupaciones, stating, "Uno de nuestros sistemas de artillería apenas puede hacer frente a 10 de los suyos." También destacó que las fuerzas rusas pueden superar fácilmente la defensa ucraniana si se centran en un área específica.

09:59 Ataques Rusos en Ucrania con Drones y Misiles La fuerza aérea ucraniana informó sobre 87 ataques con drones por parte de Rusia sobre Ucrania durante la noche. Además, se derribaron cuatro misiles, y 56 drones junto con dos misiles fueron destruidos por la defensa aérea. Se estima que otros 25 drones fueron derribados mediante medidas de guerra electrónica.

09:13 Disculpas del Primer Ministro Danés por el Retraso en el Envío de Aviones F-16 a Ucrania La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, expresó sus disculpas a Ucrania por el retraso en el envío de aviones de combate F-16 a través de un video viral en canales ucranianos. Inicialmente, había planeado entregar los aviones de combate al comienzo de la guerra, pero enfrentó discusiones prolongadas sobre su advisabilidad. Dinamarca ha prometido entregar 19 aviones de combate a Ucrania, pero carece tanto de pilotos como de tiempo suficiente para el entrenamiento. Hasta ahora, solo se han desplegado unos pocos F-16. Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.

08:31 "Kyiv Post": Muerte de Oficiales Norteamericanos en Ataque con Cohetes Según informes del "Kyiv Post", más de 20 soldados, entre ellos seis oficiales norcoreanos, fueron reportados muertos en un ataque con cohetes cerca de Donetsk, ocupada por Rusia. Una fuente confidencial agregó que estos oficiales habían viajado para consultar con sus contrapartes rusas y demostrar la capacitación del personal antes de iniciar el ataque.

07:50 Destrucción de Posiciones de Combate Rusas en Ucrania por Misiles Storm-Shadow El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas informó la eliminación de tres posiciones de combate pertenecientes a las brigadas de infantería motorizada rusa 35ª, 27ª y la 2ª ejército combinado. La operación fue realizada por fuerzas de la Fuerza Aérea ucraniana, unidades de artillería y rockets, y otros contingentes. La operación utilizó misiles Storm-Shadow y cohetes GMLRS. Ucrania ha estado utilizando misiles Storm Shadow durante algún tiempo, pero aún no ha recibido la variante de largo alcance. Los cohetes GMLRS pueden lanzarse desde lanzadores múltiples de cohetes HIMARS con un alcance aproximado de 70 kilómetros.

07:04 ISW: Desafíos en el Reclutamiento para el Ejército Ruso ISW reporta que el Ministerio de Defensa ruso planea recompensar a los nuevos reclutas con generosos incentivos en el futuro. Sin embargo, los informes sugieren que los esfuerzos actuales de reclutamiento están dando menos resultados, lo que indica la necesidad de aumentar los incentivos financieros debido a la inadecuación de las actuales estrategias de reclutamiento. ISW estima que Rusia puede enfrentar limitaciones a largo plazo en la generación de suficientes reclutas debido a su campaña de movilización, y tales incentivos pueden no abordar efectivamente estos límites.

06:20 Oportunidades para la Contraofensiva Ucraniana y Desafíos para Rusia Mark Galeotti, experto en Rusia, sugiere que para 2025, Ucrania estará lista para lanzar una contraofensiva a gran escala, dado el nuevo equipo que está obteniendo. También señala que Kyiv está utilizando efectivamente sus propios cohetes y drones para atacar depósitos de municiones rusas. Sin embargo, las fuerzas rusas enfrentan desafíos en el reclutamiento de soldados a pesar de los pagos generosos, la baja disponibilidad de la fuerza laboral y la disminución de las existencias de equipo militar. Galeotti también destaca las posibles amenazas para Ucrania por el fortalecimiento de las fuerzas antiucranianas en Europa y la posibilidad de una victoria de Donald Trump en las elecciones de EE. UU.

Cinco senadores republicanos de EE. UU. expresaron sus preocupaciones sobre los vínculos cada vez más estrechos de Hungría con Rusia y su colaboración con China después de su visita al país. El grupo de senadores incluía a Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn y John Kennedy. El senador Moran expresó sus preocupaciones sobre las relaciones cada vez más estrechas de Hungría con Rusia y el debilitamiento de sus instituciones democráticas, instando a una mayor unidad entre Hungría y sus partners. "Está en nuestro interés que nuestras naciones trabajen juntas de cerca. Instamos a Hungría a prestar atención y abordar las preocupaciones de sus aliados." Hungría serves como un aliado clave de Rusia dentro de la UE. El primer ministro Orban ha obstaculizado persistentemente la ayuda para Ucrania, ha abogado por las discusiones y ha reflejado con frecuencia las opiniones del Kremlin. A pesar de condenar la guerra, Hungría se ha negado a suministrar armas a Ucrania.

03:27 Ataque con Misiles en Kyiv Apparently Evitado por Unidades de Defensa Aérea

Las unidades de defensa aérea ucranianas aparentemente frustraron un ataque aéreo ruso en Kyiv, según el canal de noticias de Telegram del ejército ucraniano. No se proporcionaron detalles adicionales.

01:58 Embajador Ruso en EE. UU. Se Retira a Moscú

El embajador ruso en EE. UU., Anatoly Antonov, está concluyendo su servicio diplomático, según fuentes de los medios rusos. Está regresando a Moscú, según un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores citado por la agencia de noticias Interfax. El periódico "Vedomosti" reporta que la partida de Antonov es inminente. No se proporcionó información adicional de inmediato. Antonov ha servido como embajador desde 2017.

22:14 Se Estudian Concesiones Territoriales Preliminares a Cambio de la Miembroía de la OTAN?

Las autoridades de aplicación de la ley afirman tener información creíble de que los soldados rusos ocupantes han ejecutado a un gran número de prisioneros de guerra ucranianos. Según Ukrinform, Yuri Belousov, jefe del departamento de crímenes de guerra de la Fiscalía General, dijo en la radio nacional: "Ahora tenemos pruebas de 93 de nuestros soldados que han sido ejecutados en el campo de batalla", dijo. Belousov enfatizó que el 80% de los prisioneros de guerra ucranianos han sido ejecutados este año. La práctica de ejecutar prisioneros comenzó en noviembre de 2023. "La actitud de los soldados rusos hacia nuestros prisioneros de guerra ha deteriorado", dijo Belousov.

21:23 Rusia Sufre Pérdidas Tres Veces Mayores que Ucrania, Esperando Entregas de Tanques

here.

Rusia está perdiendo, en promedio, tres veces más equipo que Ucrania y está "persistentemente agotando sus existencias de equipo heredado de la era soviética, mientras que su producción, como la de Ucrania, solo cubre una pequeña fracción de lo que está perdiendo", dice Jakub Janowski, un analista de Praga que trabaja para el servicio de inteligencia abierto holandés Oryx. Al comparar las capacidades de movilización, la fuerza laboral y las capacidades de producción, el tiempo actualmente favorece a Rusia, advierte Konrad Muzyka, un analista polaco y director de Rochan Consulting. Janowski cree que a pesar de que Rusia tiene más soldados y mayor potencia de fuego, aún podría enfrentar problemas significativos si Occidente aumenta su apoyo. Además, varias entregas de equipo militar prometidas aún están pendientes. Según Oryx, Kiev aún espera entregas prometidas de al menos 280 tanques, 480 vehículos de combate blindados, 1200 transportes de tropas y 180 vehículos de artillería móviles.

20:34 Ucrania Reporta el Derribo de un Bombardeo Ruso, Comparte Fotos de los Restos

Las fuerzas ucranianas afirman haber derribado un avión de combate ruso. El bombardero fue alcanzado cerca de la ciudad de Kostiantyniwka en la provincia de Donetsk el sábado, según el jefe de la administración militar local. Imágenes muestran los restos de un avión carbonizado que se estrelló en un edificio, incendiándolo.

aquí.Puede leer todos los eventos anteriores aquí.

La Unión Europea podría imponer sanciones a Rusia como respuesta a sus acciones en Ucrania.

Dado que Rusia ha sufrido pérdidas significativas en su conflicto con Ucrania, algunos países europeos podrían abogar por un mayor apoyo de la UE a Ucrania.

Lea también: