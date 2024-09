17:28 Ucrania: Rusia prepara ataques en la región de Saporishya

16:36 Kyiv Revela la Muerte del Director del Centro de Drones Rusos Cerca de Moscú

El servicio de inteligencia militar ucraniano, HUR, ha anunciado la muerte del coronel ruso Alexei Kolomeitsev en Kolomna, región de Moscú. Kolomeitsev servía como jefe del Centro Estatal 924 (Unidad Militar No. 20924) de vehículos aéreos no tripulados del Ministerio de Defensa de Rusia. Esta unidad es responsable de la formación de especialistas en drones para operaciones de combate, incluyendo los Shahed. HUR destaca que Kolomeitsev estaba involucrado en crímenes de guerra contra Ucrania.

15:50 Estados Bálticos y Polonia Piden Financiación de la UE para la Seguridad Fronteriza

Los estados miembros de la OTAN Estonia, Letonia, Lituania y Polonia han propuesto a la UE la financiación de la construcción de fortificaciones, barreras y campos militares a lo largo de sus fronteras con Rusia y Bielorrusia. El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, declaró: "La necesidad de una línea de defensa báltica surge de la situación de seguridad". Esta medida apoya el nuevo concepto de defensa de la OTAN. Pevkur añadió: "Es crucial coordinar nuestras acciones con Polonia". En enero, los estados bálticos anunciaron el proyecto "Línea de Defensa Báltica". Polonia anunció el proyecto "Escudo Oriental" en mayo.

15:12 Rusia Preparada para Demandar por las Explosiones de Nord Stream

Rusia ha declarado su disposición a llevar el sabotaje de los gasoductos Nord Stream ante los tribunales. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha presentado "reclamaciones previas a la demanda" contra Alemania, Dinamarca, Suecia y Suiza, basándose en acuerdos internacionales de lucha contra el terrorismo. Si el litigio no se resuelve en esta fase, Rusia tiene la intención de llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia y argumentar que el Occidente no podrá "barrer el caso bajo la alfombra".

14:26 Oficial de la OTAN Califica la Ofensiva de Kursk como un Desafío Estratégico para Putin

El presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Robert Bauer, cree que la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk plantea un problema estratégico para el líder del Kremlin, Vladímir Putin. "Por primera vez desde 1941, un poder extranjero está en territorio ruso", declaró Bauer a Interfax Ucrania en una entrevista. "Esto es un problema estratégico para Rusia y también plantea desafíos operativos, ya que las líneas de suministro pasan por Kursk". A nivel estratégico, Kiev está creando un "dilema estratégico" para Moscú. "Si Putin afirma que está defendiendo la patria, no tiene éxito porque Ucrania ahora está en territorio ruso", dijo Bauer.

13:44 Ucrania Informe Ocho Muertos en Sumy tras un Ataque con Drones

El balance de muertos por un ataque con drones enemigos en Sumy ha ascendido a ocho, según fuentes ucranianas, con once personas heridas. 113 pacientes fueron evacuados del hospital atacado. Antes, un ataque ruso mató a una persona e endommageó gravemente el techo de varias plantas del hospital. Se inició la evacuación de pacientes y personal. Los servicios de rescate y la policía fueron enviados al área para ayudar a los afectados. Rusia lanzó otro ataque aéreo.

12:56 Blinken Revisa el "Plan de Victoria" de Zelensky Presentado a Biden

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, está evaluando el "plan de victoria" ucraniano presentado al presidente de EE. UU., Joe Biden, por el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, durante su reunión en la Casa Blanca. Entre otras cosas, Zelensky volvió a solicitar la autorización para utilizar armas occidentales para ataques de largo alcance contra objetivos militares rusos. Blinken ha pedido ahora una revisión de los detalles del plan y la determinación de "medidas adicionales" si es necesario para ayudar a Ucrania a lograr la victoria. A pesar de los llamamientos del secretario de Estado a una postura más beligerante, aún no se ha implementado por el presidente.

12:25 Londres: Más de 2000 Ataques a Instalaciones de Salud de Ucrania Desde el Comienzo de la Guerra

El Ministerio de Defensa británico ha informado de 2013 ataques a instalaciones de salud ucranianas desde la invasión rusa en febrero de 2022. El personal ha sufrido 235 incidentes. En julio, el ejército ruso atacó un hospital infantil en Kiev. Desde el inicio de la guerra, los ataques rusos al sistema de salud de Ucrania han causado 176 muertos, según el ministerio.

11:48 Ucrania Informe Tres Muertos tras el Ataque a la Sede de la Policía

El balance de muertos por un ataque ruso a la sede de la policía en la ciudad ucraniana de Kryvyi Rih ha ascendido a tres miembros de la policía ucraniana. Un agente de policía sigue atrapado bajo los escombros y continúan las operaciones de rescate, según el Ministerio del Interior de Ucrania. Esto marca el segundo ataque a una sede de policía en dos días en Ucrania.

El estratega militar australiano Mick Ryan sugiere que la contraofensiva rusa cerca de Kursk está obteniendo más victorias. En agosto, las tropas ucranianas cruzaron la frontera y ocuparon territorio en la región rusa de Kursk. Inicialmente sorprendidos, los rusos ahora están contraatacando. Aunque avanzan a un ritmo más lento, Ryan dice que gradualmente están recuperando territorio. Un ataque ucraniano en la parte occidental del contraataque ruso podría haber comprometido la seguridad del flanco ruso y aislado a cientos de tropas, según Ryan, citando datos del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) de EE. UU.

10:30 Fuerza Aérea Ucraniana: Repelados 69 Ataques con Drones

La fuerza aérea ucraniana alega que el ejército ruso desplegó 73 drones de combate y 4 misiles contra Ucrania durante toda la noche del sábado. A pesar de estos ataques, Ucrania pudo interceptar 69 drones y 2 misiles. Las víctimas de un ataque con drone ruso en un hospital en la óblast de Sumy han ascendido a siete.

09:52 Equilibrio de la Visita de EE. UU.: Zelensky Intervino con Trump

Después de una separación de cinco años, las negociaciones entre Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky están de vuelta en la mesa. Trump recently había criticado la ayuda pesada de EE. UU. a Ucrania.

09:39 ISW: Ataques a Larga Distancia Limitados por Ucrania Podrían Marcarlos en el Curso de la Guerra

Expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) advierten que incluso unos pocos ataques a larga distancia exitosos por parte de Ucrania podrían alterar significativamente el curso de la guerra. Ellos notan que las autoridades rusas parecen estar activamente tratando de influir en la opinión occidental sobre si Ucrania debería estar permitida para llevar a cabo ataques a larga distancia en instalaciones militares rusas utilizando armas occidentales, expresando preocupación de que tales ataques podrían ejercer una presión operativa considerable en el offensive ruso. Sin embargo, EE. UU. continúa negándose a permitir que Ucrania lance ataques a larga distancia en territorio ruso.

09:18 Estado Mayor Ucraniano: Aproximadamente 1500 Muertes Rusas en las Últimas 24 Horas

Según el Estado Mayor Ucraniano, las fuerzas rusas sufrieron otras 1470 bajas (muertas o heridas) en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 650,640 desde que comenzó la invasión a gran escala hace dos años y medio. Desde ayer, los rusos también perdieron 42 vehículos de combate blindados, 14 tanques, 62 drones y 55 sistemas de artillería.

08:57 Ucrania: Rusos Atacaron Clínica, Seis Muertos

Las fuerzas rusas lanzaron un ataque a un hospital en Sumy, lo que resultó en seis muertos, según fuentes ucranianas. El gobierno militar de la óblast de Sumy informó que el asalto se llevó a cabo utilizando drones Shahed, seguido de otro ataque con drones en un área residencial y otro en el hospital. En ese momento, los equipos de rescate estaban evacuando a pacientes y personal. La fuerza aérea también informó que las fuerzas rusas habían lanzado bombas guiadas en la óblast de Sumy.

08:21 Goldschmidt Advierte sobre Amenaza a la Costa Báltica por el Petróleo Ruso

Después de las acusaciones de Greenpeace sobre las exportaciones de petróleo ruso a través del mar Báltico, el ministro de Medio Ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, expresa sus preocupaciones sobre los posibles peligros para la costa del Báltico por parte de los petroleros. "El régimen ruso está descaradamente violando el embargo de petróleo impuesto después de la agresión rusa contra Ucrania", dijo el político verde. Este conflicto está poniendo en peligro los mares enfermos. Varios países occidentales acusan a Rusia de eludir las sanciones de la UE debido a la agresión al utilizar barcos poco aptos para la navegación. "El riesgo de un vertido de petróleo está aumentando", advierte Goldschmidt. "Y ese petróleo acabaría principalmente en nuestras playas, desde Fehmarn hasta Eckernförde".

07:52 Ucranianos Repelen Fuertes Ataques Rusos en Pokrovsk

Las fuerzas ucranianas y rusas siguen librando intensos combates en el este de Ucrania. La región que rodea Pokrovsk, que ha sido objeto de ataques rusos durante meses, volvió a ser el punto focal de los enfrentamientos el día anterior. Según el Estado Mayor Ucraniano, se repelieron 19 avances rusos en las líneas de defensa ucranianas durante todo el día. "Los defensores ucranianos están manteniendo sus posiciones", señaló su comunicado. Las tropas rusas intentan acercarse a la ciudad desde diferentes direcciones y contraataques ucranianos obstinados. Los combates también continuaron en la zona alrededor de Kurakhove. Según los informes ucranianos, se frustraron aproximadamente 17 ataques rusos durante el día. Es importante tener en cuenta que estos informes no pueden ser confirmados de forma independiente.

07:41 Zelensky Ve su Visita a EE. UU. como Constructiva

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky consideró su viaje a EE. UU. como un éxito, aunque no logró obtener un amplio apoyo para el uso extensivo de armas occidentales. "Cada discusión prosiguió como debería haberlo hecho", dijo en un mensaje de video en la plataforma X. El plan de paz ucraniano se presentó en Estados Unidos. "Ahora, nuestros equipos deben trabajar en la implementación de cada paso y decisión", agregó. En Washington, Zelensky se reunió con el presidente estadounidense Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, así como con el candidato presidencial demócrata, para abogar por el apoyo continuo de EE. UU. a la defensa de Ucrania contra Rusia. También maintenance talks with former US President Donald Trump in New York, who claimed that if he were elected, the conflict would end swiftly.

Numerous youngsters, recently freed from Russian captivity, are part of the several thousand Ukrainian children abducted throughout the conflict, stated Ukrainian authorities. Many of these children have tragically lost one or both parents due to the war and are now living with their grandparents. Authorities in Qatar are currently working on the return of more children, having been given a list of 751 children whose paperwork is already complete, as revealed by Dmytro Lubinets, the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights. Since the war commenced, around 20,000 children have been taken illegally to Russia, with only a handful making their way back home so far.

06:27 Blinken Acusa a China de Apoyar la Industria de Armas Rusas

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, expresó sus preocupaciones al ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, regarding the support of China for the Russian arms industry. Blinken argued that if Beijing declares its desire for peace and an end to the conflict, yet lets its companies aid Putin's aggression, those two sentiments do not coexist. Wang, por su parte, dijo que la postura de China sobre el conflicto de Ucrania enfatiza la necesidad de paz a través del diálogo, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

05:31 Fuerzas ucranianas eliminan a dos soldados rusos en moto de agua con droneLas fuerzas ucranianas habrían eliminado a dos soldados rusos a bordo de una moto de agua utilizando un drone, según informó el portal proucraniano Defense Express. Como se muestra en un video compartido por el activista Serhiy Sternenko, los rusos estaban navegando por el río Dnipro cuando un drone equipado con una carga explosiva atacó su moto de agua.

04:10 Meduza: más de 71,000 soldados rusos muertos en UcraniaEl portal de noticias ruso independiente Meduza reporta que más de 71,000 soldados rusos han perdido la vida en Ucrania. Desde mediados de septiembre, aproximadamente 2,000 soldados más han muerto en el conflicto. Meduza sugiere que las cifras reales de bajas son probablemente mucho más altas, ya que la información que utiliza proviene de fuentes públicas como obituarios, publicaciones en redes sociales de familiares, medios regionales y anuncios de autoridades locales.

02:18 Nueve niños que fueron llevados a Rusia regresan a UcraniaNueve niños que fueron llevados a Rusia durante el conflicto han regresado a su país natal. Regresaron a Ucrania el viernes con la ayuda de Catar como mediador, según el Defensor del Pueblo ucraniano Dmitro Lubinez. Él compartió la noticia en Telegram, stating que los niños tenían entre 13 y 17 años y también estaba involucrado un hombre de 20 años. El regreso fue parte de un plan preestablecido y se facilitó por el estado del Golfo Catar. Lamentablemente, en el momento del informe, la información no pudo ser verificada de manera independiente. Lubinez reveló que los niños habían sido separados de sus padres o tutores por los ocupantes y procedían de regiones como Jersón, Zaporizhzhia o Lugansk.

00:31 Lukashenko: "Un ataque a Bielorrusia significa la Tercera Guerra Mundial"El líder bielorruso Alexander Lukashenko acusa a la OTAN de tener planes para atacar su país y amenaza con utilizar armas nucleares en respuesta. "Un ataque a Bielorrusia significa la Tercera Guerra Mundial", dijo el líder bielorruso a la agencia de noticias estatal Belta durante una aparición ante estudiantes en Minsk. Tanto Bielorrusia como su aliado Rusia utilizarían armas nucleares en una situación así. Lukashenko también elogió al presidente ruso Vladimir Putin por el reciente cambio en la doctrina nuclear de Rusia. En su discurso, Lukashenko afirma que la OTAN tiene planes concretos para atacar Bielorrusia. "Los americanos y los polacos ya se han posicionado en la frontera, especialmente en el lado polaco. Sabemos que la dirección polaca ya se frota las manos", dice. Bielorrusia no es un país nuclear, pero armas nucleares tácticas de Rusia han sido desplegadas en su territorio desde finales de 2023.

23:10 Antiguos comandantes militares y expertos instan a Biden a actuar contra RusiaUn grupo de antiguos militares y expertos ha firmado una carta abierta al presidente de EE. UU., Joe Biden, pidiendo medidas firmes para poner fin al conflicto a favor de Ucrania y abordar posibles amenazas de China. Entre los firmantes se encuentran el antiguo comandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, Ben Hodges, y el antiguo deputy comandante de la OTAN y el general del ejército alemán Gert-Johannes Hagemann. Propone medidas contra Rusia y en respuesta a China, incluyendo la lifts de restricciones en el uso de armas occidentales contra Rusia para atacar "objetivos militares y logísticos" en territorio ruso. También exigen la entrega de 300 tanques Abrams y 1000 vehículos de combate a Ucrania, así como un embargo completo de armas y tecnología contra Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Bielorrusia y Azerbaiyán. Además, abogan por ampliar la OTAN más allá de las fronteras transatlánticas para incluir a Japón, Australia, Corea del Sur, Filipinas y "cualquier otro país democrático que exprese su deseo de unirse", como Argentina.

22:15 Servicios de Inteligencia rusos investigan a periodistas internacionales por KurskEl Servicio de Seguridad Federal (FSB) de Rusia está investigando a tres periodistas extranjeros más por informar desde áreas en la región rusa de Kursk bajo control del ejército ucraniano, según la agencia de noticias rusa RIA Novosti. Los periodistas afectados son Kathryn Diss y Fletcher Yeung de la broadcaster australiana ABC News, y el periodista rumano Mircea Barbu. Se les acusa de cruzar ilegalmente la frontera rusa y enfrentan hasta cinco años de prisión. Sin embargo, los tres periodistas reportedly no están en Rusia. Varios medios internacionales, como el broadcaster alemán Deutsche Welle, el canal de noticias estadounidense CNN y el broadcaster italiano Rai, han cubierto las áreas ocupadas en Kursk.

21:35 Casa Blanca condena el 'movimiento tactless' de los republicanos respecto a la visita de ZelenskyyLa Casa Blanca ha desmentido las afirmaciones republicanas de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy interfirió ilegalmente en las elecciones de EE. UU. al visitar una fábrica de municiones. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se refirió a la acusación como un "movimiento tactless" y instó a los republicanos a dejarlo pasar. Explicó que el equipo ucraniano había solicitado la visita, que fue organizada por el Departamento de Defensa. "Esa es la procedura habitual", señaló Jean-Pierre. Durante su prolongado viaje por EE. UU., Zelenskyy también visitó un sitio de fabricación en Pensilvania, donde se producen cruciales obuses de 155 mm, urgentemente necesarios para Ucrania. Varios demócratas, incluyendo al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, estuvieron entre los visitantes. Después de la visita, los legisladores republicanos instigaron una investigación y el portavoz de la Cámara exigió que Zelenskyy destituyera al embajador ucraniano en EE. UU. en una carta.

21:09 Voces multinacionales alertan sobre la Amenaza Nuclear Rusa

China, Brasil y otros países han expresado su alarma ante la posible utilización o amenaza de armas nucleares contra Ucrania. Una declaración conjunta declaró: "Abogamos por la renuncia al uso o amenaza de armas de destrucción masiva, específicamente, armas nucleares, químicas y biológicas". Doce países manifestaron sus "graves preocupaciones" ante la posibilidad de que el conflicto se "escalone" en Ucrania: "La infraestructura civil, que incluye instalaciones nucleares pacíficas y otras instalaciones energéticas, no debería ser el objetivo de operaciones militares". Esta advertencia sigue a las amenazas cada vez más graves del presidente ruso Vladimir Putin esta semana. Él observó que Rusia podría emplear armas nucleares en caso de ataques aéreos extremos en territorio ruso y que cualquier ofensiva respaldada por una potencia nuclear sería considerada una "agresión compartida". Zelensky también había alegado que Rusia estaba planeando un ataque a los reactores nucleares ucranianos.

