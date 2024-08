17:25 Grossi expresa su grave preocupación cerca de la central nuclear de Kursk.

16:51 Syrskyj: Rusia Despliega 30,000 Soldados en la Región de KurskEl objetivo de la operación de Ucrania en Kursk es desviar a las tropas rusas de otras áreas, específicamente Pokrovsk y Kurachovo en Donetsk. Según el líder militar ucraniano Oleksandr Syrskyj, Rusia ya está transfiriendo alrededor de 30,000 soldados a Kursk. Y el número sigue aumentando, revela Syrskyj. Este movimiento indica una reducción en las actividades de Rusia en el sur de Ucrania. Sin embargo, la presión sigue siendo intensa en Pokrovsk, donde Moscú está fortaleciendo sus tropas de combate más fuertes, agrega Syrskyj.

16:25 Ataque con Misiles Fatales de Rusia en la Región de KharkivLas fuerzas rusas atacaron Bohoduchiw en Kharkiv con misiles, lo que resultó en una muerte y seis heridos, según la Oficina del Fiscal General de Ucrania. Una mujer de 71 años murió cuando un misil impactó en una parada de autobús. Los ataques rusos afectaron también instalaciones industriales, áreas residenciales y vehículos.

15:57 Shmyhal Espera un Déficit Presupuestario de $15 Mil Millones en 2025El primer ministro ucraniano Denys Shmyhal dijo que Ucrania necesita $15 mil millones adicionales para cubrir su déficit presupuestario en 2025, con un déficit estimado en $35 mil millones en 2023 y planes para cubrir $20 mil millones. El gobierno ucraniano espera un déficit de alrededor de $38 mil millones en 2024. Shmyhal sugirió aumentar los impuestos y endeudarse más en el mercado de deuda doméstica para financiar la guerra contra Rusia. El parlamento evaluará estas propuestas en septiembre.

15:32 Ucrania Explora el Desarrollo de Sistemas de Armas NacionalesDespués del mayor ataque con bombas y misiles por parte de las fuerzas rusas desde el inicio de la guerra, Ucrania busca métodos alternativos de defensa más allá de la ayuda occidental.

15:11 Zelensky: Ucrania Lanza con Éxito su Primer Misil Balístico Producido LocalmenteSegún el presidente Volodymyr Zelensky, Ucrania ha lanzado con éxito su misil balístico producido localmente por primera vez. "Nuestra industria de defensa ha lanzado con éxito el primer misil balístico ucraniano", dice Zelensky, pero se niega a compartir detalles sobre el misil.

14:45 Moscú Acusa a EE. UU. de Interferir en la Incursión en la Región de KurskEl subsecretario de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, considera la participación de EE. UU. en la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk como un hecho. Amenaza con represalias más severas de Moscú. Sin embargo, no proporciona evidencia o detalles. El Senado de EE. UU. negó cualquier conocimiento previo de esta invasión repentina de Ucrania en Kursk el 6 de agosto.

14:19 Zelensky: Aviones F-16 Desvían Misiles RusosEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que los aviones de combate F-16 ucranianos ya han interceptado misiles rusos entrantes. "Durante este ataque masivo con misiles, logramos interceptar algunos misiles con la ayuda de los F-16", menciona Zelensky. Los aviones se utilizaron principalmente para repeler el fuerte asalto aéreo del lunes. Holanda, Dinamarca, Noruega y Bélgica han prometido más de 60 de estos aviones de combate construidos en EE. UU. a Ucrania.

13:59 Alerta Aérea Cerca de la Central Nuclear de KurskHay una breve alerta de ataque aéreo en Kursk, hogar de la central nuclear rusa en la región de Kursk. Un reportero de Reuters informó las sirenas debido a una posible amenaza de misiles. La central nuclear de Kursk está siendo inspeccionada actualmente por el jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

13:44 Ejército Ruso Se Apropia de Otra Ciudad Cerca de PokrovskEl ejército ruso afirma haber capturado un pueblo cerca de la ciudad estratégica de Pokrovsk en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció la captura de Orlowka, que en realidad es el pueblo ucraniano de Orliwka, en la región de Donetsk, a través de Telegram. A pesar de los enfrentamientos continuos contra soldados ucranianos en la región rusa de Kursk, Moscú persiste en su avance en Donetsk, proclamando frequently la captura de nuevos pueblos. Pokrovsk y sus áreas circundantes siguen siendo objetivos importantes.

13:21 Lavrov Amenaza con Consecuencias NuclearesEl ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ve la solicitud de Ucrania a sus aliados de armas occidentales para invadir Rusia como una forma de chantaje. Advierte que es peligrosamente irresponsable para las potencias nucleares "jugar con fuego" y que Rusia está revisando su política nuclear. No elabora, pero la política permite el uso de armas nucleares en defensa de la soberanía o la integridad territorial de Rusia.

13:04 Syrskyj: Avance de las Fuerzas Ucranianas en Kursk; Problemas en PokrovskSegún el comandante ucraniano Oleksandr Syrskyj, los soldados ucranianos están avanzando en la región rusa de Kursk. Sin embargo, las fuerzas rusas están avanzando hacia la ciudad ucraniana de Pokrovsk en la región de Donetsk. La situación general en Pokrovsk es desafiante.

Después de los últimos ataques con drones, Rusia está aumentando sus ataques con misiles a Ucrania una vez más. Este aumento de ataques no es aleatorio, según el análisis del corresponsal de ntv Rainer Munz. El invierno y la temporada de calefacción se acercan rápidamente.

12:09 interrupciones de energía y restricciones persistirán por varios díasSegún Iwan Plachkow, presidente de la Asociación Energética de Ucrania, hablando con Kyiv24 TV, las interrupciones de energía y las "restricciones extremas" en el suministro de energía persistirán durante 1 a 2 semanas más, tras el mayor asalto de Rusia a Ucrania desde el inicio de la guerra. Plachkow describió el asalto del lunes como "uno de los más extensos contra la infraestructura energética", con el objetivo de causar un "apagón completo en el sistema energético".

11:46 Roth: Rusia intenta desencadenar migración de refugiados a la UE con oleada de ataquesEl especialista en política exterior del SPD alemán, Michael Roth, cree que Rusia está explotando sus ataques masivos a la infraestructura ucraniana para desencadenar un flujo de refugiados hacia Europa. Roth declaró que la serie actual de ataques marca el inicio de una nueva campaña de destrucción contra la infraestructura energética de Ucrania. "Rusia quiere incapacitar la producción de armas de Ucrania y, al mismo tiempo, hacer la vida miserable para los ucranianos para desencadenar nuevas migraciones de refugiados a la UE", dijo Roth a Politico. Pidió apoyo para el próximo "invierno riguroso", incluyendo generadores de respaldo, y el apoyo de EE. UU. para el uso de armas de largo alcance contra los aeródromos rusos.

11:21 Guardia Fronteriza de Ucrania: sin movimientos de tropas en BielorrusiaLa Guardia Fronteriza de Ucrania informes que no hay movimientos significativos de tropas en Bielorrusia. El portavoz Andrij Demtschenko informó a la televisión ucraniana que no se ha detectado ninguna movilización militar o de equipo cerca de la frontera. Sin embargo, la frontera con Bielorrusia sigue siendo una amenaza potencial para Ucrania. Recientemente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania reconoció que Bielorrusia había concentrado tropas y equipo cerca de la frontera. Bielorrusia es un aliado cercano de Rusia.

10:56 Gobernador ruso confirma intentos de incursión ucraniana en BelgorodVyacheslav Gladkov, gobernador de la región de Belgorod, confirmó a través de Telegram que "se han informado intentos del enemigo de cruzar la frontera". Esto corrobora informes anteriores de canales de Telegram rusos. Gladkov dijo que, según el Ministerio de Defensa ruso, la situación en la frontera es difícil pero manejable. Pidió a los residentes que permanezcan tranquilos y confíen solo en fuentes de información oficiales. Gladkov también informó que Ucrania había atacado la región con más de 20 drones en las últimas 24 horas. Kyiv aún no ha respondido a los incidentes alegados.

10:50 Informe: Ucrania establece nuevas formaciones de tropas pesadasUcrania está reportedly estableciendo nuevas brigadas mecanizadas para enfrentamientos defensivos contra la agresión rusa, que podrían estar operativas en 2025, según un portal ucraniano independiente "MilitaryLand". El personal será reclutado de ucranianos que viven en el extranjero y partly entrenado allí. Una brigada mecanizada típicamente consta de alrededor de 2,000 soldados y está armada con equipo militar pesado como tanques.

10:44 Jefe de la IAEA inspecciona la central nuclear rusa en KurskEl director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), Rafael Grossi, ha llegado a la central nuclear de Kursk en la región de Kursk, según un informe de la agencia de noticias rusa TASS. Grossi anunció el día anterior que lideraría personalmente la inspección de la instalación cerca de Kursk debido a la situación crítica. Miles de soldados ucranianos entraron en la región de Kursk en un ataque sorpresa el 6 de agosto. Rusia acusa a Ucrania de atacar repetidamente la instalación. Kyiv aún no ha comentado oficialmente al respecto.

10:23 FSB inicia procedimientos penales contra reportero de Deutsche WelleEl servicio de seguridad ruso FSB ha reportedly iniciado procedimientos penales contra dos periodistas extranjeros. Se les acusa de cruzar ilegalmente la frontera rusa para informar desde la región de Kursk después de la invasión ucraniana. Reuters informes esto, citando la agencia de noticias rusa Interfax. Según Interfax, los periodistas son un reportero de Deutsche Welle y un corresponsal del canal de televisión ucraniano 1+1. El FSB ha reportedly iniciado procedimientos penales contra al menos siete periodistas que han informado desde Kursk.

09:45 Kyiv anuncia numerosas bajas rusasRusia ha reportedly perdido 1,280 soldados en un día, según el informe del Estado Mayor ucraniano. El número total de soldados rusos muertos o incapacitados desde el inicio de la guerra ahora supera los 610,100. Kyiv también informó que en las últimas 24 horas se destruyeron 12 tanques rusos, 19 vehículos blindados, 52 sistemas de artillería, 120 drones, 103 misiles y un lanzamisiles múltiple. Sin embargo, estas cifras no se han verificado independientemente. Rusia sigue sin hablar sobre sus propias pérdidas.

09:21 "Todo en ruta a Kyiv fue destruido"La fuerza aérea ucraniana afirma haber derribado cinco misiles rusos y 60 drones. Los ataques rusos involucraron diez misiles y 81 drones, según el canal de Telegram de la fuerza aérea. Alrededor de 15 drones y varios misiles fueron interceptados cerca de Kyiv, según el jefe de la administración militar local, Serhiy Popko, en Telegram. Dijo: "Todo en ruta a Kyiv fue destruido". A las 9 a. m. hora local (8 a. m. CEST), aún había diez drones en el espacio aéreo ucraniano. Otros drones también fueron destruidos. Tres misiles Kinzhal (Daga) y dos misiles Iskander no pudieron ser interceptados, según el comandante de la fuerza aérea Mykola Oleschuk en Telegram. Si bien la información del ejército no es verifiable al 100%, da una buena estimación de la magnitud del ataque.

08:57 Atrocidades Nocturnas de Rusia Dejan Muertos - Rusia Dispara Misiles KinzhalRusia llevó a cabo intensos ataques aéreos sobre Ucrania por segunda noche consecutiva, utilizando una variedad de armas. Según informes iniciales, al menos cuatro personas perdieron la vida -dos debido a un ataque con misil en un hotel en Kryvyi Rih y otros dos por ataques con drones en Zaporizhzhia. La fuerza aérea de Ucrania informó que Rusia utilizó bombarderos de largo alcance, desde los cuales se lanzaron misiles crucero, y empleó misiles Kinzhal.

08:33 Beijing Promueve Propuesta de PazChina aboga por un mayor apoyo a su plan de paz. El enviado especial de China para Asuntos Euroasiáticos, Li Hui, transmitió este mensaje después de conversaciones diplomáticas con Indonesia, Brasil y Sudáfrica. Li explicó que estos tres países, que representan el Sur Global, tienen una gran influencia en la promoción de la paz mundial. Mantienen comunicación con tanto Ucrania como Rusia, y están comprometidos en resolver el conflicto a través del diálogo y las negociaciones, mencionó Li. China y Brasil lanzaron un plan de paz conjunto este año, que aboga por una conferencia de paz que involucre a todas las partes y busque evitar cualquier expansión adicional en el campo de batalla. Rusia no asistió a una conferencia de paz en Suiza en junio; no fue invitada y China optó por no participar.

08:05 Comandante de Achmat de Rusia: "Dos Pueblos en Kursk 'Liberados'"

En los recientes enfrentamientos en la región rusa de Kursk, el ejército ruso asegura haber "liberado" dos asentamientos más. Según informó la agencia de noticias estatal rusa TASS, el mayor general Apti Alaudinow, deputy head of the military-political main department of the Russian Armed Forces and commander of the Chechen special unit Achmat, dijo, "Me complace informar que la unidad Arbat ha limpiado completamente los asentamientos de Nishnaya Parovaya y Nechayev hoy, y el regimiento 1427 está entrando. Así, esta área también ha sido sanitizada y puesta bajo control." El general señaló que la situación en la línea del frente remains unchanged. Él agregó, "El enemigo sufrió grandes pérdidas hoy. Atacaron todo el día y por lo tanto sufrieron pérdidas considerables." Sin embargo, estas afirmaciones no pueden ser verificadas de manera independiente. El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) confirmó que imágenes geográficas publicadas el lunes mostraban que las fuerzas ucranianas operaban inmediatamente oeste de Nechayev.

07:37 Biden Condena Últimos Ataques Rusos como "Inhumanos"El presidente de EE. UU., Joe Biden, ha criticado los últimos ataques rusos del lunes como "inhumanos". "Condeno firmemente la guerra continuada de Rusia contra Ucrania y sus intentos de sumergir al pueblo ucraniano en la oscuridad", dijo Biden. Rusia nunca tendrá éxito en Ucrania. Moscú está "centrada en la vida" de Ucrania con ataques y está tratando de "destruir los suministros", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en X. El secretario del Foreign Office británico, David Lammy, condenó los ataques rusos como "despreciables".

07:05 ISW: Improbable que Belarús Invada UcraniaEl Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) sigue evaluando que es poco probable que las fuerzas belarúses invadan territorio ucraniano. El think tank estadounidense cita un reciente estudio del Ukraine-based open-source news organization Frontline Insight y Rochan Consulting, que sugiere que las unidades de combate belarúses operan típicamente a solo el 30 al 40 por ciento de su fuerza total y dependen de la movilización para aumentar el número de unidades. No se ha observado ninguna movilización. En cambio, es probable que Belarús esté attempting actualmente a redirigir las fuerzas ucranianas hacia otro lugar a lo largo de la línea del frente, apoyando así a las tropas rusas. El número actual de fuerzas rusas en Belarús es insuficiente para coordinar una invasión desde la región fronteriza de Gomel. Además, una invasión belarusa de Ucrania o participación militar en la guerra debilitaría la capacidad del líder Alexander Lukashenko para proteger su régimen. El descontento doméstico podría aumentar significativamente. Las próximas elecciones presidenciales ya están programadas para febrero de 2025.

06:32 Gabbard Apoya a Trump: EE. UU. al "Borde del Conflicto": Anterior Candidata Presidencial Demócrata Soporta al Candidato RepublicanoLa ex candidata presidencial demócrata y congresista Tulsi Gabbard, ahora distanciándose de su partido político, está respaldando al candidato republicano, Donald Trump, en las elecciones de noviembre upcoming. Gabbard ha comprometido a hacer todo lo posible para ayudar a Trump a recuperar la Casa Blanca, dijo. Evaluando los conflictos en el Medio Oriente y Ucrania, la ex miembro de la Guardia Nacional cree que si Trump gana la reelección, primero trabajará para alejar a EE. UU. del borde del conflicto. Gabbard compitió por la nominación demócrata en 2020 con poco éxito y eventualmente apoyó a Joe Biden, quien finalmente ganó la victoria demócrata. Como representante de Hawái, Gabbard hizo campaña en ese momento para reducir la influencia militar de la política exterior de EE. UU. Gabbard enfrentó críticas de que su candidatura estaba respaldada por Rusia y que su objetivo era simplemente debilitar a los demócratas.

06:17 Biden Elogia Viaje de Modi a UcraniaEl presidente de EE. UU., Joe Biden, elogia al primer ministro indio Narendra Modi por su visita a Ucrania la semana pasada. Modi, whose nation mantiene la neutralidad en la guerra de Ucrania-Rusia, tuiteó que discutió con Biden el completo apoyo de India para un regreso expedito a la paz y la estabilidad en Ucrania. La Casa Blanca explica que Biden elogió tanto la participación de Modi en Ucrania como su visita a Polonia la semana anterior. Warsaw es uno de los aliados más cercanos de Kyiv en Europa Oriental. Damos la bienvenida a cualquier otro país que preste atención a la perspectiva del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y desee ayudarlo a lograr una paz justa, dice el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, a los periodistas.

05:45 Testigos reportan múltiples explosiones en KyivEn el último ataque con drones a Kyiv, se han registrado al menos tres series de explosiones, según informes de testigos. No se han recibido informes inmediatos de víctimas o heridos. Los sistemas de defensa aérea en la región de Kyiv han estado activos durante toda la noche para obstaculizar misiles y drones que atacan la capital, informó la administración militar regional en Telegram. Los ataques ocurren un día después del mayor ataque aéreo ruso hasta la fecha en este conflicto.

05:03 Fuerza Aérea: Bombardeiros rusos en ruta a UcraniaSegún informes ucranianos, Rusia ha desplegado bombarderos y drones hacia Ucrania. Los bombarderos Tu-95ms despegaron de la base aérea de Engels en el suroeste de Rusia, explica la fuerza aérea ucraniana en Telegram. También hay drones de ataque en camino. Se han activado alertas aéreas en varias áreas de Ucrania, según informan las autoridades locales.

04:04 Dos muertos en ataque con misiles rusos en Kryvyi RihEl número de muertos por el ataque con misiles rusos en la ciudad ucraniana de Kryvyi Rih ha ascendido a dos, según informes ucranianos. Las autoridades ucranianas afirman que un misil ruso impactó en un hotel. Hasta cinco personas podrían seguir atrapadas bajo los escombros del hotel, según informan los medios ucranianos citando las administraciones militares del distrito y la ciudad. La administración de la ciudad afirma que el hotel fue impactado por un misil balístico. Estas afirmaciones no pueden ser verificadas de forma independiente.

02:04 Nuevo ataque con drones en KyivSe ha informado otro ataque con drones rusos en la región de Kyiv, según informes ucranianos. "Se ha detectado movimiento de drones enemigos", informó la administración militar de la región de Kyiv en Telegram. "Los sistemas de defensa aérea están activos en la región".

00:35 Ucrania: Al menos uno muerto en ataque con misiles rusos en Kryvyi RihAl menos una persona ha muerto en un ataque con misiles rusos a un edificio de infraestructura civil en la ciudad central ucraniana de Kryvyi Rih. Cinco personas más podrían seguir bajo los escombros, afirman las autoridades regionales. El jefe de la administración militar de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, informó en Telegram que cuatro personas fueron hospitalizadas con lesiones. El gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, informó en Telegram que el edificio civil "fue reducido a escombros". No se ha confirmado de forma independiente estos hallazgos. No ha habido respuesta del lado ruso sobre el incidente.

23:19 Zelensky amenaza con represalias contra Rusia por ataques aéreosDespués de extensos ataques aéreos rusos contra Ucrania, el presidente Volodymyr Zelenskyy ha amenazado con represalias. La respuesta militar se planeará utilizando cazas F-16 suministrados por el Oeste, dijo Zelensky en su discurso en video nocturno. No proporcionó detalles sobre las represalias planeadas, pero volvió a hacer referencia a la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, que lleva tres semanas en curso.

22:03 EE. UU.: Rusia intenta 'sumir al pueblo ucraniano en la oscuridad'Después de extensos bombardeos a Ucrania, Estados Unidos ha acusado a Rusia de intentar "sumir al pueblo ucraniano en la oscuridad con la llegada del otoño", según John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU. Los ataques a la infraestructura energética de Ucrania son "escandalosos", dijo Kirby, condenando "la guerra rusa contra Ucrania en curso".

21:20 Evacuaciones adicionales en el área de DonetskLas autoridades ucranianas han ordenado evacuaciones adicionales en el área de Donetsk debido al avance ruso. La zona de evacuación se ha ampliado debido a la deteriorada seguridad, con instrucciones a los niños y a sus padres o tutores para que abandonen sus hogares, informó el gobernador de Donetsk, Vadym Fillaschkin. Se han mencionado un total de 27 asentamientos en las áreas de Kostyantynivka y Selydove. Anteriormente, se habían ordenado evacuaciones en el área de Pokrovsk debido al progreso de las tropas rusas.

El ejército en Ucrania trabaja para desviar a las tropas rusas de otras áreas con sus operaciones en Kursk, mientras Rusia continúa desplegando miles de soldados en la región.

Se acusa a las fuerzas rusas de interferir en la incursión de Ucrania en la región de Kursk, una afirmación que niega el Senado de EE. UU.

