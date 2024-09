17:24 Scholz destaca la objeción persistente de Rusia al despliegue de armas de largo alcance

16:57 Hofreiter Advierte sobre adicionales "varios miles de refugiados" de Ucrania

Anton Hofreiter, presidente del Comité de Asuntos Europeos en el Bundestag, está instando a una acción conjunta con Polonia, dadas las próximas mejoras en el control fronterizo en Alemania. Hofreiter, político de los Verdes, expresa sus preocupaciones sobre la posible llegada de refugiados de Ucrania debido a la guerra agresiva de Rusia. Le dice al "Tagesspiegel" que si no apoyamos consistentemente a Ucrania, debemos prepararnos para varios miles de refugiados en los próximos años. Hofreiter aboga por un enfoque unificado de la Unión Europea en la política migratoria, argumentando que los controles fronterizos individuales de cada estado miembro de la UE llevarían al ocaso de la UE. Espera una estrecha cooperación entre el Canciller Federal Olaf Scholz y el Primer Ministro polaco Donald Tusk.

16:32 Inteligencia Británica Muestra Puentes Destruidos por Ucrania en la Región de Kursk

El servicio de inteligencia británico ha publicado imágenes de puentes sobre el río Seim dañados por el ejército ucraniano durante su operación en la región de Kursk. Según el comunicado del Ministerio de Defensa británico en X, Ucrania está persistentemente entorpeciendo los suministros rusos en la región de Kursk mediante una serie de ataques que han destruido varios puentes de carretera y pontón sobre el río Seim. Las imágenes fueron captadas a mediados y finales de agosto. Ucrania lanzó su ofensiva en la región rusa de Kursk el 6 de agosto, logrando avanzar varios kilómetros en territorio ruso.

16:05 Muertes en el Ataque Ucraniano a la Región de Belgorod

Se informan al menos cinco personas heridas en un ataque ucraniano a la región rusa de Belgorod. El gobernador Vyacheslav Gladkov confirmó que varios proyectiles impactaron en un tramo de carretera entre Belgorod y Shebekino, lo que resultó en lesiones a cuatro personas y daños a varios vehículos. Una mujer también resultó herida en el cercano pueblo de Vosnesenskoye cuando un dron impactó en una casa particular. Estos eventos remainen sin confirmar por el momento. Rusia tiene una historia de atacar la infraestructura civil en Ucrania vecina. La ciudad ucraniana de Kharkiv, a unos 30 kilómetros de la frontera, es una de las ciudades más atacadas. El ejército ucraniano, incluidas la artillería y los drones, suele atacar sitios en la región rusa de Belgorod al otro lado de la frontera. La ofensiva rusa contra Kharkiv pretendía establecer una zona tampón, pero los avances rusos se han estancado desde entonces.

15:44 Acceso Exclusivo a un Tren Médico Convertido que Atiende a Ucranianos lesionados

Un tren médico especial está siendo desplegado en Ucrania para agilizar el tratamiento de personas heridas. Un equipo de CNN tuvo acceso a este tren, que juega un papel crucial en la prestación de atención médica inmediata a civiles heridos.

15:26 Michael Douglas Visita a Niños en Kyiv

La estrella de Hollywood Michael Douglas visitó el área de "Tierra de Hierro" para niños en la Estación Central de Kyiv el viernes. La compañía ferroviaria estatal ucraniana, Ukrzaliznytsia, anunció la noticia en Facebook, informando que Douglas interactuó con los pasajeros durante su visita. Anteriormente, se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, su esposa Olena y su hijo Dylan en su calidad de embajador de la ONU.

14:49 Solicitud de Ucrania para la Aprobación de Armas: "La Posición de Biden Permanece Inmutable"

El coronel jubilado Ralph Thiele espera que las discusiones sobre las aprobaciones de entrega de Taurus se reanuden debido al potencial de ataques ucranianos de largo alcance contra Rusia. Thiele cree que Estados Unidos mantendrá su postura en el asunto.

13:58 Zelensky Confirma el Retorno de Otros 103 Prisioneros de Guerra

Ucrania ha confirmado un canje de prisioneros con Rusia. Zelensky anunció que 103 personas han sido devueltas a Ucrania desde la cautiverio ruso. Entre el grupo que regresa hay soldados, guardias nacionales, guardias fronterizos y fuerzas de policía que sirvieron en diversas regiones ucranianas, incluidas Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv y Mariupol, así como la planta Azovstal.

13:38 Estados Unidos Aproba la Venta de Aviones de Combate Avanzados a Rumania

El gobierno de Estados Unidos ha aprobado la venta de 32 aviones de combate avanzados F-35 a Rumania, un aliado de la OTAN y vecino de Ucrania. La embajadora de Estados Unidos en Bucarest, Kathleen Kavalec, destacó la importancia de Rumania como aliado central comprometido en garantizar la seguridad y estabilidad en la región del Mar Negro y más allá. La adquisición de estos aviones de combate multimisión de sigilo de Lockheed Martin mejorará las capacidades de defensa aérea de Rumania. Las entregas comenzarán en 2031, con un valor total de hasta 7.200 millones de dólares.

13:02 Rusia: Más de 200 Prisioneros de Guerra Canjeados con Ucrania

Según informes rusos, más de 200 prisioneros de guerra han sido canjeados entre Rusia y Ucrania. Ambos lados liberaron a 103 personas, según el comunicado del Ministerio de Defensa ruso en Telegram. Los soldados rusos, que fueron capturados en Kursk donde las tropas ucranianas avanzaron en agosto, actualmente se encuentran en Bielorrusia, recibiendo apoyo psicológico y médico, reveló el ministerio. No está claro si el lado ucraniano ha confirmado estos comentarios rusos sobre el canje. El viernes, el presidente ucraniano Zelensky anunció el retorno de 49 prisioneros de guerra de Rusia. Permanece incierto si estas personas fueron parte del canje mencionado por Rusia.

12:50 Rusia declara victoria en otro pueblo en Ucrania OrientalEn el este de Ucrania, las fuerzas rusas se jactan de capturar otro pueblo. El ministerio de Defensa ruso afirma: "El pueblo de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche en ucraniano) ha sido subduido". El pequeño pueblo se encuentra cerca de la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk, que está en peligro debido al avance ruso. El ejército ruso ha hecho avances significativos en la región de Donetsk en las últimas semanas. El presidente ruso Vladimir Putin Recently reiterated that the main objective of the Russian army is to seize the región industrialmente vital de Donbass, que incluye Donetsk.

12:21 Medvédev advierte sobre el fin para KyivEl ex presidente ruso Dmitri Medvédev lanza una advertencia sombría a la capital ucraniana, Kyiv. Rusia tiene razones legítimas para usar armas nucleares, afirma Medvédev, debido a los avances de Ucrania en la región rusa de Kursk. A pesar de esto, Rusia aún no ha recurrido a tales medidas. En respuesta al uso por parte de Ucrania de misiles occidentales de largo alcance, Rusia podría reducir Kyiv a "una zona fundida colosal", utilizando nueva tecnología no nuclear de armas rusas. Medvédev serves as the deputy chairman of the Russian Security Council and has frequently resorted to harsh rhetoric against the West and Ukraine.

11:50 Calentando en KurachoveLa lucha más intensa en Ucrania Oriental está ocurriendo actualmente alrededor de la ciudad de Kurachove. La controvertida decisión de desplegar armas europeas de largo alcance está causando descontento entre la población. ntv reporter Kavita Sharma proporciona actualizaciones desde Dnipro.

11:12 Ataques de drones dejan un rastro de destrucción en la región del mar Negro de OdessaSe están revelando más detalles del ataque con drones a gran escala de la noche: la fuerza aérea ucraniana reporta que Rusia lanzó un total de 76 drones de combate. De estos, 72 drones fueron derribados. La fuerza aérea ucraniana remains silent on the aftermath of the attack. The governor of Odessa's Black Sea region reports substantial destruction. Several buildings in a suburb of Odessa's regional capital were damaged due to drone debris. In the Ismajil district, where Ukraine ships part of its grain, warehouse buildings were hit. In Kyiv, debris fell in several places, according to official reports. A municipal company was struck, but no fire ignited.

10:31 Stoltenberg revela mapa falso durante últimas conversacionesEl secretario saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, habla sobre los últimos intentos diplomáticos antes del inicio de la guerra en febrero de 2022, para disuadir a Rusia de invadir Ucrania. La última reunión del Consejo OTAN-Rusia, que Stoltenberg presidió, tuvo lugar en enero. Los rusos exigieron que todas las tropas de la OTAN fueran retiradas del frente este, les dijo al "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Eso era completamente inaceptable, pero creo en el diálogo. Por lo tanto, nos sentamos con ellos una vez más". En la reunión, los dos vice ministros rusos de Relaciones Exteriores y Defensa presentaron mapas, supuestamente demostrando cómo Rusia estaba rodeada por la OTAN. Sin embargo, incluso estos mapas contenían errores. Dinamarca, por ejemplo, fue marcada como ni territorio de la OTAN ni ruso. Stoltenberg is uncertain whether this was a sign of poor preparation or a deliberate misinformation tactic. Looking back, Stoltenberg regrets that NATO and its allies did not do more to strengthen Ukraine's military preparedness earlier. "If Ukraine had been militarily stronger, Russia's attack threshold would have been higher. Whether it would have been high enough is unknowable."

10:03 Fortaleciendo lazos con Lituania: una brigada alemana de combate se estacionaráAlemania y Lituania firman un acuerdo asegurando que una brigada alemana lista para el combate se estacionará en el estado balto de la OTAN. El experto militar Thomas Wiegold discute el trasfondo y la importancia del acuerdo en una entrevista con ntv.

09:28 Kim busca lazos más cercanos con MoscúEl líder norcoreano Kim Jong Un reportedly ha prometido fortalecer la cooperación con Rusia, según la prensa estatal. Después de las conversaciones entre Kim y el jefe del Consejo de Seguridad ruso, Sergei Shoigu, en Corea del Norte, la prensa estatal norcoreana reporta que se han llevado a cabo extensas discusiones sobre "profundizar el diálogo estratégico entre los dos países y fortalecer la cooperación para defender sus respectivos intereses de seguridad, así como la situación regional e internacional". Ucrania, EE. UU. y Corea del Sur acusan a Corea del Norte de proporcionar armas y misiles a Rusia para el conflicto de Ucrania. Pyongyang denies these accusations as "ridiculous".

08:59 Exportando armas poderosas a Ucrania? Starmer y Biden a discutir de nuevo en la Asamblea General de la ONUHabrá una discusión pronto sobre si Ucrania puede desplegar armas avanzadas del Oeste contra objetivos rusos. El primer ministro británico Starmer anunció esto después de una reunión con el presidente de EE. UU., Biden, en la que pospusieron una decisión sobre el asunto. Biden y Starmer lo discutirán en la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana "con un grupo más grande de personas", dice Starmer. Los medios británicos informan que Biden está dispuesto a aprobar el uso por parte de Ucrania de misiles británicos y franceses equipados con tecnología estadounidense - pero no misiles estadounidenses.

08:23 Zelensky sobre la sugerencia de Trump: "La charla electoral es charla electoral" El candidato a la presidencia de EE. UU., Donald Trump, ha presumido en múltiples ocasiones de su capacidad para poner fin al conflicto en Ucrania en un día, aunque sin presentar una estrategia clara. Durante una entrevista con CNN, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, es preguntado sobre su interpretación de la declaración de Trump. "Me resulta difícil comprenderlo hoy, ya que no conozco los detalles y las implicaciones", responde en una entrevista que se emitirá el domingo. Afirma que EE. UU. está en plena temporada electoral, agregando: "Y la charla electoral es charla electoral. A veces, no es del todo genuina". Zelensky también menciona su conversación con Trump hace dos meses, en la que Trump le aseguró su apoyo a Ucrania. Zelensky describió el encuentro como positivo.

07:27 ISW: Rusia necesita más tropas en Kursk para expulsar a los ucranianos La ofensiva rusa en la región de Kursk continúa, pero el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) no la ha considerado una operación a gran escala destinada a expulsar por completo a los ucranianos. El ISW, con sede en Washington, argumenta que las autoridades rusas han confiado principalmente en conscriptos mal entrenados y equipados, así como en pequeños fragmentos del ejército ruso regular y otras fuerzas de seguridad en la región fronteriza. En su evaluación, el think tank señala: "Un posible contraataque ruso para recuperar el territorio conquistado por las fuerzas ucranianas en la óblast de Kursk probablemente necesitará más personal y recursos -sobre todo si la mayoría de las unidades actualmente desplegadas carecen de experiencia de combate".

06:49 Ucrania acosada por ataques de drones durante toda la noche

Según el ejército ucraniano, Rusia ha lanzado una oleada de drones Shahed durante toda la noche. El ejército ruso lanzó numerosos enjambres de drones de ataque, según los informes de la fuerza aérea ucraniana. Se activaron alertas de ataque aéreo en casi todas las regiones del país, incluidas Odesa. La marina informó haber derribado nueve drones en Odesa. Se escucharon explosiones en Odesa, aunque aún no se han informado de heridos.

06:13 Mützenich propone un grupo de contacto global para la paz

El líder del grupo parlamentario de la SPD, Rolf Mützenich, ha propuesto crear un grupo de contacto global para la paz para impulsar las negociaciones de paz en el conflicto de Ucrania. "En mi opinión, ahora es el momento adecuado para que los aliados occidentales inicien un grupo de contacto para poner en marcha un proceso", dijo Mützenich al "Rheinische Post". "El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky están de acuerdo en que este es el momento oportuno para intensificar los esfuerzos por las negociaciones de paz y incluir a Rusia en la siguiente cumbre de la paz". Mützenich, preguntado sobre los posibles miembros de un grupo de contacto así, especuló con que países como China, India, Turquía y Brasil podrían asumir la responsabilidad. "Estos países tienen una postura que considera la agresión rusa como una carga. Por lo tanto, el trabajo del grupo de contacto podría ser prometedora y podría desempeñar un papel mediador significativo".

05:41 Fuentes internas: UE explora nuevos métodos para ampliar las sanciones a Rusia

Los diplomáticos de la UE sugieren que la Comisión Europea está considerando tres opciones distintas para ampliar las sanciones a Rusia en el futuro. Estas posibles opciones se discutieron con los diplomáticos europeos el viernes, según varias fuentes. El estímulo proviene de los activos congelados del banco central ruso, que desempeñan un papel significativo en la concesión de un préstamo de 50.000 millones de dólares de las naciones del G7 a Ucrania. Estos activos han estado congelados desde la invasión rusa de Ucrania.

03:40 Klitschko: escombros de drones impactan edificios de Kyiv

El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, informó a través de la aplicación de mensajería Telegram que los escombros de un drone impactaron un edificio en la capital ucraniana. Los escombros cayeron en un edificio municipal en el distrito de Obolon de Kyiv, al norte del centro de la ciudad, temprano en la mañana. Klitschko dijo que los servicios de rescate estaban en camino al lugar. Previamente, Klitschko había informado sobre la operación de unidades de defensa aérea en la capital.

01:35 Kim Jong Un promete mayor cooperación con Rusia

El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha prometido al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, una mayor colaboración. Según la agencia de noticias estatal KCNA, los dos líderes tuvieron un "intercambio completo de opiniones" durante la visita de Shoigu a Pyongyang, lo que llevó a un acuerdo satisfactorio sobre cuestiones como la cooperación para salvaguardar los intereses de seguridad mutua. Shoigu, quien sirvió como ministro de Defensa de Rusia hasta mayo, había iniciado un mayor acercamiento entre Corea del Norte y Rusia durante su visita a Pyongyang el pasado julio.

23:36 Zelensky presentará "Plan de Victoria" a Biden en septiembre

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha anunciado una reunión con el presidente de EE. UU., Joe Biden, en septiembre, diciendo: "Presentaré el plan para la victoria". En una aparición en Kyiv, el jefe de Estado explicó que implica un sistema coordinado de acciones para proporcionar a Ucrania una fuerza militar adecuada para guiar la guerra hacia una resolución pacífica. "Tales guerras de conquista pueden ser llevadas a un final justo mediante la fuerza o la diplomacia", aclaró Zelensky. Esto garantizaría la verdadera independencia del país. No obstante, Kyiv depende del apoyo de EE. UU. para una posición fuerte.

10:59 Cambio en el Asalto Ruso se Mueve Hacia el SurLa lucha intensa continúa en el este del país, según el ejército ucraniano. El Estado Mayor en Kiev informó 115 enfrentamientos en su informe vespertino. Notaron que "la situación más intensa hoy fue hacia Kurachove", agregando que el enemigo también estaba activo cerca de Lyman y Pokrovsk. Kurachove es un pequeño pueblo al sur de Pokrovsk. Aunque Pokrovsk fue anteriormente la zona de ataque principal para las fuerzas rusas, solo han obtenido ganancias territoriales mínimas allí recientemente. En cambio, han expandido su línea de asalto hacia el sur para capturar la ciudad minera de Hirnyk, situada cerca de Kurachove.

10:18 La Presión de Ucrania en Kursk Rinde Frutos, Según ZelenskySegún el presidente Volodymyr Zelensky, la penetración de Ucrania en la región rusa de Kursk ha dado los resultados deseados. El enemigo ha sido contenido en la región de Charkiv y el avance ruso en Donetsk ha disminuido, afirmó. A pesar del contraataque ruso en Kursk, aún no han logrado victorias significativas. Los analistas habían expresado antes escepticismo sobre el rearme de grandes formaciones de tropas rusas desde Donetsk y otras áreas a Kursk. Rusia supuestamente ha recuperado 10 de 100 asentamientos ocupados.

09:46 Zelensky Critica el Miedo de los Aliados a Ayudar a UcraniaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó al Occidente de tener "miedo" a ofrecer ayuda a Ucrania para derribar misiles rusos. Preguntó: "Si los aliados se unen para derribar misiles y drones en el Oriente Medio, ¿por qué el Occidente aún no aprueba acciones conjuntas para interceptar misiles rusos e iraníes Shahed sobre el cielo ucraniano?". Zelensky abordó este tema en una conferencia en Kiev, calificándolo de "vergonzoso" para el mundo democrático.

09:30 Más de 8000 Drones Iraníes Deployados por Rusia Contra Ucrania Desde el Inicio de la GuerraSegún la información del gobierno ucraniano, Rusia ha puesto en operación 8060 drones iraníes Shahed contra Ucrania desde el inicio del conflicto. No hay actualizaciones disponibles en este momento de Irán o Rusia sobre este asunto. Ucrania había acusado anteriormente al gobierno iraní de suministrar drones kamikaze a Rusia en otoño de 2022.

08:43 Incertidumbre Sobre Armas de Largo Alcance para Ucrania por parte de EE. UU.En Washington, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente de EE. UU. Joe Biden se reunirán para discutir. Se especula sobre posibles anuncios relacionados con la autorización de armas de largo alcance para Ucrania. El medio británico "The Guardian" sugiere que Ucrania ha recibido permiso para utilizar misiles Storm-Shadow. Sin embargo, no se esperan anuncios sobre este tema durante la reunión actual. John Kirby, director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, dijo: "No esperaría ningún anuncio hoy sobre el despliegue de armas de largo alcance dentro de Rusia, definitivamente no de EE. UU.". Reveló que las conversaciones sobre "el tipo de capacidades que se ofrecerán a Ucrania" están en curso con el Reino Unido, Francia y otros aliados. Eludió dar una respuesta clara cuando se le preguntó sobre posibles cambios.

El presidente del Consejo, Anton Hofreiter, aboga por un enfoque unificado de la Unión Europea sobre la política migratoria en respuesta al posible flujo de refugiados de Ucrania debido al conflicto en curso. Si la situación continúa, Hofreiter espera que Alemania y otros estados miembros de la UE deban prepararse para decenas de miles de refugiados en los próximos años.

En el contexto del Comité de Asuntos Europeos en el Bundestag, Hofreiter insta a una acción conjunta con Polonia para mejorar el control de las fronteras en Alemania, ya que comparte preocupaciones sobre el impacto de la guerra agresiva de Rusia en Ucrania.

