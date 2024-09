17:23 Líder ruso Putin: Rusia necesita prepararse para contraataques militares provenientes de cualquier lugar

16:51 Berlín, París y Londres Critican las Acciones de Irán

Alemania, Francia y el Reino Unido critican a Irán por enviar misiles balísticos a Rusia. Lo ven como otra escalada del apoyo militar de Irán a la agresión de Rusia contra Ucrania. Los tres gobiernos declararon: "Esto es otra escalada del apoyo militar de Irán a la guerra de Rusia contra Ucrania". Estos misiles tienen el potencial de alcanzar territorio europeo, lo que causaría más sufrimiento a la población ucraniana. Esta acción de Irán y Rusia representa una amenaza directa a la seguridad europea. Irán había sido advertido contra tales acciones, y como resultado, ahora se impondrán sanciones contra Irán, incluyendo la suspensión de los acuerdos bilaterales de transporte aéreo y el objetivo de Iran Air. Además, se impondrán sanciones a individuos e instituciones involucrados en este incidente. Previamente, EE. UU. acusó a Irán de suministrar armas a Rusia para su guerra en Ucrania y anunció nuevas sanciones contra Teherán.

16:32 Shoigu Se Niega a Negociar con Ucrania

Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, se niega a negociar con Ucrania a menos que las tropas ucranianas se retiren del territorio ruso. "Mientras no se hayan retirado de nuestro territorio, no habrá negociaciones con ellos", dijo Shoigu a la televisión estatal rusa. Desde principios de agosto, Ucrania ha estado llevando a cabo una ofensiva en la región rusa de Kursk, con tropas terrestres ucranianas avanzando en territorio ruso por primera vez desde el inicio de la guerra. Shoigu cree que este ataque a la región de Kursk es un intento de obligar a Rusia a negociar en los términos de Ucrania y a retirar sus fuerzas del Donbás.

16:04 Ejércitos Ruso y Ucraniano se Ven Obligados a Reclutar Prisioneros para el Frente

Para garantizar un suministro constante de soldados, tanto Rusia como Ucrania están reclutando prisioneros para el frente. Oleksandr, quien antes era carcelero, ahora es su comandante en la 59.ª Brigada. "Harán cualquier cosa para sobrevivir", dice. El video muestra a los hombres discutiendo su peligrosa misión.

15:38 El Ejército Ruso Tiene un Plan para Expulsar a las Tropas Ucranianas de la Región de Kursk

Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, el ejército ruso tiene un plan para expulsar a las tropas ucranianas de la región fronteriza rusa de Kursk. "Por supuesto, el ejército tiene todos los planes necesarios, pero no creo que estos planes puedan discutirse públicamente", dijo en respuesta a una pregunta sobre cuándo las tropas ucranianas serán expulsadas del territorio ruso. Los soldados ucranianos lanzaron un ataque masivo en Kursk el 6 de agosto, con gran parte de la región ahora bajo control ucraniano.

15:13 Letonia Fortalece las Medidas de Seguridad Fronteriza

Por razones de seguridad, Letonia ha extendido la protección mejorada de su frontera con el vecino Bielorrusia hasta finales de año. En Riga, el gobierno de este país de la UE y de la OTAN tomó esta decisión. La razón de esta extensión es el aún desproporcionadamente alto número de intentos de cruzar la frontera de manera ilegal. Esta regulación especial, que era válida hasta septiembre, también tiene en cuenta el factor de riesgo adicional de la guerra de Rusia contra Ucrania, respaldada por la liderazgo autoritario en Minsk. Con esta regulación, se otorgan más poderes a la guardia fronteriza en seis áreas en el este del país de la UE y la OTAN.

14:47 Ucrania Aumenta la Producción de Armas

Según las cifras del gobierno, Ucrania está aumentando significativamente su producción de armas este año. "En los primeros ocho meses de 2024, hemos duplicado nuestra producción de armas en comparación con 2023", dijo el primer ministro Denys Schmygal en Kiev. Ucrania espera producir más de un millón de drones antes de finales de año. "Estamos avanzando. La producción de drones sigue creciendo", dijo Schmygal.

14:23 Experto Militar Eloga la Iniciativa del Canciller Scholz

El canciller Scholz propone negociaciones de paz con Rusia. Algunos círculos políticos critican esta iniciativa, pero el experto militar Ralph Thiele la apoya y urge a la prisa. Después de la ofensiva de Kursk, Ucrania se enfrenta a un breakthrough de sus líneas de defensa.

13:52 Investigadores Advierten sobre el Gasto en Defensa de Alemania

Investigadores del Instituto Kiel para la Economía Mundial advierten que el gasto en defensa del gobierno alemán es "completamente insuficiente" dadas las circunstancias de amenaza planteadas por Rusia. "A pesar del discurso del 'punto de inflexión', la brecha entre las capacidades militares de Alemania y Rusia sigue ensanchándose", explica el instituto. Los investigadores exigen un presupuesto de defensa permanente de al menos 100 mil millones de euros. "Rusia se está convirtiendo en una amenaza de seguridad cada vez más seria para la OTAN. Al mismo tiempo, estamos haciendo muy poco progreso con el rearme necesario para la disuasión", dice el autor del estudio Guntram Wolff. Según esto, el gobierno alemán apenas puede reemplazar las armas que fluyen a Ucrania. Las existencias de sistemas de defensa aérea y los llamados cañones de artillería incluso están disminuyendo significativamente.

12:25 Holanda Permite el Uso de Armas en Territorio Ruso

Ucrania ha pedido repetidamente a la UE y a EE. UU. que permitan el uso de armas en territorio ruso. Ahora, Holanda ha dado su aprobación, incluyendo aviones de combate prometidos.

12:59 Rusia Afirma la Captura de Cuatro Poblaciones Más en Donetsk

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las fuerzas rusas han tomado el control de cuatro poblaciones adicionales en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. El Grupo de Fuerzas del Sur ha capturado Krasnohoriwka y Hryhoriwka, mientras que el Grupo de Fuerzas del Este ha tomado Wodiane, y el Grupo de Fuerzas Central ha asegurado Halyzynivka. No es posible verificar de manera independiente estas afirmaciones. Los observadores militares ucranianos han reconocido la ocupación de tres de estas poblaciones, excepto Hryhoriwka. La línea del frente ucraniana está bajo presión significativa en el este del país.

12:20 Moscú solo presta atención a un interlocutorEn junio, se llevó a cabo una conferencia de paz en Suiza sin la participación de Rusia. Desde entonces, el canciller Olaf Scholz ha mostrado una inclinación por entablar conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso responde con iniciativas diplomáticas, pero no hacia Europa, según el corresponsal de ntv Rainer Munz.

11:50 Kiev: Rusia utiliza cada vez más armas químicasLas autoridades ucranianas advierten que las fuerzas rusas en Ucrania están utilizando cada vez más armas químicas. Según un comunicado en Facebook del mando militar ucraniano, las fuerzas rusas utilizaron munición y agentes químicos peligrosos 447 veces solo en agosto, y 4.035 veces entre el 15 de febrero de 2023 y el 24 de agosto de 2024. El mando militar ucraniano también afirma que las tropas rusas están transportando munición inhibida y empleando compuestos químicos no identificados. Además, afirman que Rusia está violando flagrantemente las reglas de la guerra y ignorando los reglamentos y compromisos de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Uso de Armas Químicas y su Destrucción.

11:19 Oficina del Presidente de Kiev: Permitidos los ataques a depósitos de armas rusasEl jefe de la oficina del presidente ucraniano enfatiza la demanda que ha hecho a sus aliados internacionales para que autoricen el uso de sus armas contra objetivos en territorio ruso. Andriy Yermak argumenta que es necesario atacar los depósitos de misiles en Rusia. "La defensa no es la escalada", escribe en Telegram. "Se trata de prevenir el terrorismo". Los países occidentales son reacios a autorizar a Ucrania para utilizar armas suministradas por ellos en territorio ruso, citando preocupaciones sobre su implicación en el conflicto.

10:53 Incendios y heridos - Rusia lanza ataques con drones y misiles múltiplesSegún las autoridades locales, al menos tres personas resultaron heridas y se dañaron edificios, causando incendios durante los ataques con drones y misiles rusos en Ucrania. La defensa aérea interceptó 38 de 46 drones sobre 13 regiones, informó la fuerza aérea en Telegram. Rusia también lanzó dos misiles durante su ataque. Las instalaciones energéticas en ocho regiones ucranianas fueron objetivo, informó el ministerio de energía en Kiev, causando interrupciones en las líneas de alta tensión y las estaciones transformadoras.

10:27 El fin del modelo a seguir: la ombudsperson de derechos de los niños de Putin se casa con un oligarcaDurante mucho tiempo celebrada como el ideal de la mujer rusa, Maria Lwowa-Belowa estaba casada con un sacerdote ortodoxo desde 2003. Juntos, hablaron en medios de comunicación promoviendo valores conservadores, fe cristiana y sus experiencias criando numerosos hijos. También fue acusada por la Corte Penal Internacional en 2023 junto con el líder ruso Vladimir Putin por la deportación ilegal de niños de Ucrania. Sin embargo, su amor por la tradición y su esposo sacerdote puede no haber sido tan fuerte como se creía. El portal independiente Verstka informes que se ha casado con el oligarca Konstantin Malofeew, con quien ha mantenido una relación durante algún tiempo. Esta relación sigue siendo algo tradicional, ya que Malofeew es el fundador de la televisión cristiana afín al Kremlin Tsargrad TV y un firme defensor de la monarquía y la guerra rusa.

09:59 Ucrania lanza ataques contra MoscúUna mujer muere en un ataque con drone ucraniano en Moscú, según el gobernador regional ruso. Los videos muestran explosiones en áreas residenciales. Los informes rusos afirman que se abatieron 144 drones.

09:32 La flota rusa comienza los ejercicios 'Ocean-2024'La marina rusa comienza maniobras estratégicas conocidas como 'Ocean-2024' en diversas regiones del país más grande del mundo. Más de 400 buques de guerra, incluyendo submarinos, y más de 90.000 personal de diversas unidades navales participarán en los ejercicios hasta el 16 de septiembre, según el ministerio de defensa ruso. Los ejercicios se llevan a cabo en el Pacífico, el Ártico, el Báltico y el Mar Caspio, así como en el Mediterráneo, donde Rusia tiene una base en la ciudad portuaria de Tartus, en Siria.

09:10 Dos muertos en un incendio en un oleoducto en la región rusa de OrenburgDos personas murieron en un incendio en un oleoducto en la región rusa de Orenburg, informó la agencia de noticias TASS. Se está investigando la causa del incendio. La hora exacta del inicio del incendio aún no se conoce. Se estaban circulando informes no confirmados del incidente en algunos canales de Telegram rusos el lunes.

08:43 Rusia descarta negociaciones temporalmenteRusia no se involucrará en negociaciones con Ucrania hasta que sus tropas se retiren de los territorios rusos, según la agencia de noticias TASS, citando al secretario del Consejo de Seguridad ruso Sergei Shoigu. Antes, el portavoz del Kremlin Peskov también había descartado las negociaciones.

07:43 Scholz establece condiciones para la participación rusa en conversaciones de pazEl canciller Olaf Scholz sugiere condiciones para la participación rusa en una posible conversación de paz sobre Ucrania. En una reunión del SPD, subraya la importancia de la asistencia militar para Ucrania contra el agresor ruso, así como de explorar una estrategia de salida de la situación de guerra. Dice que Ucrania, como la liderazgo ucraniano, desea otra conferencia de paz con la participación rusa, pero señala: "Eso seguramente no funcionará si el invitado dice simultáneamente 'Voy a seguir atacando'", en referencia al presidente ruso Vladimir Putin. Putin, según Scholz, incluso expresó un deseo de obtener más territorio ucraniano si surgen perspectivas de paz. "Lo que necesitamos en política, como siempre, es claridad, firmeza y carácter. Eso es lo que se necesita para asegurar la paz y la seguridad en Europa", enfatiza el Canciller.

07:18 Fico Critica el Ultra-Nacionalismo en el Ejército Ucraniano - Kyiv DemuestraUcrania se encuentra perpleja ante las acusaciones de extremismo en su ejército por parte del primer ministro eslovaco, Robert Fico. Reuters informa que Fico sugirió que Kiev tome medidas para purgar su ejército de "tendencias fascistas". El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania expresó sus objeciones, stating, "Los soldados ucranianos están protegiendo a sus familias, hogares y tierra, así como a toda Europa y al mundo libre contra los agresores rusos que llevan la letra 'Z' - un símbolo de la estética fascista de la Rusia moderna". El ministerio añadió que Ucrania había sufrido "millones de pérdidas" en su lucha contra el nazismo en el siglo XX. El comentario de Fico sobre el "fascismo" coincide con la propaganda pro-rusa que rutinariamente etiqueta a la liderazgo ucraniano como nazis. Cabe destacar que los partidos de extrema derecha sólo lograron el 2,4 por ciento de los votos en las elecciones ucranianas de 2019. Sin embargo, el historiador Timothy Snyder ha señalado traits fascistas en el régimen de Putin.

06:56 Líder Regional Ruso Revisa las Figuras de las VíctimasEn un ataque con drones de Ucrania a Moscú, muere una mujer y resultan heridas tres personas civiles, según el líder regional ruso, Andrei Vorobyov, a través de Telegram. Inicialmente, Vorobyov informó sobre la muerte de un niño, pero más tarde no pudo confirmar esta información. Al menos 43 personas están siendo alojadas en refugios.

06:25 Greenpeace Promete Investigar Delitos Ambientales de RusiaGreenpeace reanuda sus operaciones en Kyiv con el objetivo de acelerar los proyectos de reconstrucción y investigar los delitos ambientales debido a la invasión rusa. Según la organización ambiental, ya está colaborando con organizaciones ambientales locales para lograr este objetivo. La nueva jefa de la oficina, Natalia Hosak, explica, "Nuestro objetivo es apoyar la reconstrucción ecoamigable de la infraestructura social de Ucrania a través de fuentes de energía renovable como la luz solar y el viento". Greenpeace suele destacar los daños ambientales en Ucrania como resultado de la invasión rusa.

06:02 Rusia Informa la Muerte de un Niño en la Región de MoscúDespués de un ataque con drones ucraniano en la región de Moscú, se informan reportes de que un niño ha fallecido. El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov, informó en Telegram que al menos 14 drones ucranianos fueron interceptados en la región de la capital durante la noche. Uno de estos drones se cree que inició un incendio, que actualmente está siendo apagado por bomberos. "Desafortunadamente, un niño de nueve años ha muerto", dijo Vorobyov. Además, en la región de la capital, otro drone se dice que ha herido a al menos una persona al caer sobre un edificio residencial. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó inicialmente la interceptación de 11 drones en las cercanías de la capital rusa.

05:31 Ucrania Repela el Ataque con Drones sobre KyivLa administración militar ucraniana en Kyiv ha informado, a través del servicio de mensajería Telegram, que las unidades de defensa aérea ucranianas han frustrado un ataque con drones rusos sobre la ciudad.

04:36 Rusia: Escombros de Drones Impactan Complexo de Energía y CombustibleSegún la agencia de noticias rusa TASS, los escombros de drones derribados por la defensa aérea rusa en la región de Tula impactaron una instalación de energía y combustible. No se informaron lesiones y no hubo interrupciones en las operaciones o el suministro a los consumidores. La situación sigue bajo control.

03:29 Ucrania Ataca Moscú con DronesDespués de interceptar dos drones ucranianos sobre el distrito de Domodedovo de Moscú, se han enviado servicios de emergencia al sitio del accidente, según el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. No se han divulgado detalles sobre posibles daños o víctimas. El distrito de Domodedovo, ubicado a unos 50 kilómetros al sur del Kremlin, es el hogar de uno de los principales aeropuertos de Moscú.

02:17 Defensa Aérea Rusa Derriba DroneLas unidades de defensa aérea rusa han destruido un drone que se dirigía hacia Moscú, según el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. Los informes preliminares indican que no hay daños ni lesiones en el área donde cayeron los escombros. El lado ucraniano aún no ha emitido un comunicado.

00:12 Zelensky Elogia a Suecia por el Nuevo Paquete de AyudaEl presidente ucraniano Zelensky ha elogiado a Suecia por un paquete de ayuda militar valorado en $445 millones. "Esta importante ayuda, que incluye sistemas de defensa aérea, armas antitanque y contribuciones financieras para cubrir las necesidades inmediatas de Ucrania, mejorará nuestras capacidades de defensa", dijo Zelensky, según X. El paquete también incluye supuestamente piezas de repuesto para aviones de combate Gripen, destinadas a la entrega futura de aviones.

22:17 Ministerio de Asuntos Exteriores: Rusia es "el mayor peligro para la paz" directamente en la frontera de la OTANDespués de las intrusiones de drones rusos en Lituania y Bulgaria, el Ministerio de Asuntos Exteriores etiqueta a Rusia bajo el presidente Vladimir Putin como "el mayor peligro para la paz y la estabilidad". "Desafortunadamente, la Rusia de Putin es actualmente el mayor peligro para la paz y la estabilidad directamente en la frontera de la OTAN", dice el ministerio en X. "Esto es especialmente claro a partir de los recientes incidentes de drones en Lituania y Bulgaria". "Trabajamos estrechamente con nuestros

21:28 Zelensky insta a la rápida ejecución de los acuerdos de ayuda del OesteEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha instado a la rápida ejecución de los acuerdos de ayuda con el Oeste. "El resultado del conflicto depende directamente de la eficiencia de la logística en las entregas y del cumplimiento de todos los compromisos por parte de los socios", dijo Zelensky en su discurso en video de la noche. Las armas y el equipo deben llegar a tiempo para ser efectivos. "Lo que es crucial en septiembre debe llegar a nuestras tropas en septiembre".

20:52 Político ruso de la oposición aconseja no dar a Putin una "salida airosa"El político ruso de la oposición Vladimir Kara-Mursa aconseja al Oeste evitar dar al presidente ruso Vladimir Putin una "salida airosa" del conflicto de Ucrania. "Es vital que Vladimir Putin no gane la guerra contra Ucrania", dice Kara-Mursa. "Es vital que Vladimir Putin no encuentre una salida airosa de esta guerra en Ucrania". Un mes después de su liberación en un intercambio de prisioneros, Kara-Mursa asegura comprender la "fatiga" sobre la guerra en las sociedades occidentales. Sin embargo, Putin debe "ser derrotado". Agrega, "Si, Dios no lo quiera, el régimen de Putin puede presentar el resultado de esta guerra como una victoria para sí mismo y mantenerse en el poder, estaremos hablando de otro conflicto o de otra catástrofe dentro de un año o 18 meses".

