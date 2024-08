17:10 Abbas y Putin reunión anunciada en Moscú el lunes

Presidente palestino Mahmoud Abbas visitará Moscú del 12 al 14 de agosto y probablemente se reúna con el presidente ruso Vladimir Putin el 13 de agosto

El presidente palestino Mahmoud Abbas visitará Moscú del 12 al 14 de agosto y se espera que se reúna con el presidente ruso Vladimir Putin el 13 de agosto, según el embajador palestino en Rusia, Abdel Hafiz Nofal, quien informó a la agencia de noticias estatal rusa TASS. "El presidente llegará por la noche del 12 de agosto. Se espera que se reúna con el presidente Putin el martes, y previamente, Mahmoud Abbas depositará flores en la Tumba del Soldado Desconocido en Moscú. El presidente partirá el 14 de agosto. Por supuesto, también habrá una reunión con los embajadores árabes", destacó Nofal. Según el diplomático, el conflicto palestino-israelí será el tema principal de las conversaciones. "La situación en Gaza. Discutirán el papel de Rusia y qué se puede hacer. Tenemos una situación muy difícil y Rusia es un país amigo. Necesitamos consultar", dijo Nofal.

16:36 Todos los cuerpos identificados: tres niñas entre las muertas en el ataque ruso a un supermercado

La fiscalía ha completado la identificación de las víctimas mortales en el ataque con misiles rusos a Kostyantynivka en la región de Donetsk. Se ha confirmado que entre las víctimas hay tres niñas -de 9, 11 y 16 años-. El viernes, Rusia lanzó un ataque con misiles contra un centro comercial en el centro de Kostiantynivka, matando a 14 personas e hiriendo a otras 44. El ataque afectó al supermercado Eko-Market y una oficina de correos. Ya se habían identificado dos cuerpos de niños el sábado.

15:54 Vehículos blindados ucranianos con triángulos blancos avistados en ruta a Kursk

Decenas de vehículos blindados ucranianos han cruzado la región oriental ucraniana de Sumy, que limita con la región rusa de Kursk. Los reporteros de AFP vieron símbolos en forma de triángulo blanco en los vehículos, aparentemente indicando que forman parte del avance del ejército ucraniano en Kursk. Los combates continúan en la región fronteriza rusa de Kursk después de la incursión de tropas ucranianas. Los combates llevan seis días seguidos. El Ministerio de Defensa ruso informes que interceptaron 35 drones sobre Kursk y las regiones de Voronezh, Belgorod, Bryansk y Oryol durante la noche.

15:21 Kiev reporta ninguna tropa adicional de Belarús en la frontera

Ucrania no ha visto ninguna tropa adicional de Belarús en la frontera, a pesar de las afirmaciones de Minsk de reforzar la frontera, dice el portavoz del servicio de guardia de frontera, Andrii Demtschenko. Su declaración llega un día después de que el dictador belaruso Alexander Lukashenko ordenara refuerzos en las áreas fronterizas con Ucrania. El viernes, varios drones ucranianos fueron derribados sobre Belarús. Lukashenko ordenó el refuerzo de la presencia militar en las direcciones de Gomel y Mozyr y envió, entre otros, los sistemas de cohetes Polonez y los complejos de misiles balísticos de alcance medio Iskander allí. En el lado ucraniano, la zona limita con las regiones de Kyiv, Shytomyr y Chernihiv. "La situación en la frontera está completamente bajo control. No estamos registrando ningún movimiento de equipo o personal cerca de nuestra frontera", dijo Demtschenko.

14:43 Experto en la ofensiva de Kursk: "El ataque sorpresa beneficia a Kiev"

El experto en defensa y seguridad Michael Clarke le dice al broadcaster estadounidense Sky que Ucrania ha lanzado un "ataque completamente sorprendente" contra Rusia en la región de Kursk esta semana. En su opinión, todo indica que Ucrania "está ganando esta batalla en la medida de lo posible". "No han iniciado solo un ataque sorpresa -han iniciado un ataque de asombro completo. Han asombrado a los rusos y a los respaldos occidentales", dice. "El valor shock de este ataque sorpresa beneficia a Kiev". La brecha en el territorio ruso tiene al menos 35 millas de largo y unos 15 millas de profundidad. Clarke estima que hay unas tres o cuatro brigadas ucranianas en Rusia, compuestas por "tropas de élite de alto nivel". No se dieron detalles sobre los objetivos de Ucrania, pero Clarke dice que Kiev probablemente espera atraer a buenas unidades del ejército ruso y aliviar la presión en las líneas del frente ucraniano en otros lugares. Hay indicios de que Moscú está retirando sus mejores unidades del sur de Ucrania, incluidas las áreas de Chassiv Yar y Pokrovsk. "Rusia hará todo lo necesario para eliminar esta brecha", dice Clark. "Putin no puede dejar que esto pase".

14:04 Kiev: Incursión en territorio ruso busca 'desestabilizar' a Rusia

Una incursión de tropas ucranianas en la región fronteriza occidental rusa de Kursk busca "desestabilizar" a Rusia, según Kiev. "Estamos a la ofensiva", dice un funcionario de seguridad ucraniano a la agencia de noticias AFP. "Están involucrados 'miles' de soldados ucranianos". "El objetivo es dispersar las posiciones del enemigo, infligir pérdidas máximas y desestabilizar la situación en Rusia", dice.

13:37 Rusia advierte sobre una respuesta dura a los ataques en la región fronteriza de Kursk

Después de nuevos ataques ucranianos en la región fronteriza rusa de Kursk, Moscú ha advertido sobre una respuesta dura. "Una respuesta dura de las fuerzas rusas no tardará en llegar", dice la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, en el servicio de mensajería Telegram. Advierte que aquellos detrás y responsables de los "crímenes" en Kursk serán responsables.

13:05 Belarus: Video supuestamente muestra transporte de tanques hacia la frontera con UcraniaEl Ministerio de Defensa de Bielorrusia ha publicado imágenes en redes sociales que muestran varios tanques siendo cargados en un tren. En el posteo anterior, se indica que las unidades están siendo puestas en alerta. El refuerzo de tropas en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania es una respuesta a la presunta intrusión de drones de combate ucranianos en el espacio aéreo bielorruso.

12:48 Ucrania: 53 drones rusos derribadosUcrania afirma haber derribado 53 de 57 drones en el último ataque ruso. Los drones fueron destruidos en varias partes del país, según la fuerza aérea de la capital Kyiv. También se utilizaron cuatro misiles norcoreanos, según lo informado.

12:20 Rusia: Drone Lancet destruye tanque ucraniano en KurskEl Ministerio de Defensa de Rusia afirma haber destruido un tanque ucraniano en la región de Kursk utilizando un drone Lancet. El ministerio publicó un video en Telegram que supuestamente muestra la destrucción del tanque ucraniano.

11:53 Zelensky: Rusia utiliza misil norcoreano contra KyivEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresa sus condolencias a la familia y allegados de las víctimas de un ataque aéreo ruso mortal en Kyiv. Un hombre de 35 años y su hijo de 4 años murieron, y tres personas, incluyendo a un niño de 12 años, resultaron heridas. En su publicación en X, Zelensky indica que "la información preliminar sugiere que los rusos utilizaron un misil norcoreano en este ataque, otro acto deliberado de terror contra Ucrania". Expertos en pirotecnia trabajan para determinar los datos exactos del misil.

11:31 Kriewald: "Lukashenko es sabio al mantenerse como un fanfarrón"Bielorrusia planea enviar tropas a la región fronteriza con Ucrania? La reportera de ntv, Nadja Kriewald, explica que Putin ha estado tratando de involucrar a Bielorrusia en la zona de guerra activa durante años y no espera que eso suceda pronto.

10:41 Ucrania busca destruir la infraestructura militar rusaDespués de un nuevo ataque aéreo ruso mortal cerca de Kyiv, Ucrania busca destruir permanentemente la infraestructura militar rusa para detener el asesinato de civiles. Andrij Jermak, jefe de la oficina presidencial, dice en Kyiv que "es necesario destruir su infraestructura militar porque el enemigo no acepta otros argumentos". Ucrania espera una pronta aprobación de los aliados occidentales para utilizar misiles de mayor alcance, incluso contra territorio ruso.

10:22 Ministerio de Situaciones de Emergencia entrega ayuda a la región fronteriza de KurskEl Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia entrega ayuda humanitaria a la región contenciosa de Kursk. Se envían tiendas de campaña, mantas, generadores móviles, artículos de higiene, alimentos y agua a la región. La ayuda se distribuirá a las personas en colaboración con las autoridades locales. Más de 76,000 personas han tenido que dejar sus hogares debido a los conflictos en curso entre las fuerzas rusas y ucranianas.

09:47 Ucrania: Kramatorsk bajo fuego ruso nuevamenteSe informa que las fuerzas rusas han bombardeado la ciudad ucraniana de Kramatorsk en la región de Donetsk por segundo día consecutivo. El gobernador de la región, Vadym Filaschkin, escribe en Telegram que se han golpeado instalaciones de infraestructura y cuatro personas resultaron heridas. Kramatorsk es el centro administrativo de las partes ucranianas controladas de la región de Donetsk, mientras que las partes orientales están controladas por el ejército ruso.

08:59 Ucrania reporta cifras de bajas rusasEl Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevas cifras de bajas rusas en Ucrania. Según los datos, Rusia ha perdido aproximadamente 590,920 soldados en su guerra contra Ucrania desde el 24 de febrero de 2022. En las últimas 24 horas, se informa que el número de bajas es de 1,220. Un informe de Kyiv indica que en el último día de lucha se destruyeron seis tanques, 58 sistemas de artillería y 27 drones. Desde el inicio de la invasión a gran escala, Rusia ha perdido un total de 8,447 tanques, 16,663 sistemas de artillería, 366 aviones, 328 helicópteros, 13,399 drones, 28 barcos y un submarino, según Ucrania. Las estimaciones occidentales sitúan las cifras de bajas en un rango inferior, pero también son probable

07:04 Rusia: Avión de combate ruso Su-25 supuestamente ataca a fuerzas ucranianas en la región de KurskUn avión de combate ruso Su-25 supuestamente atacó y alcanzó a fuerzas ucranianas en la zona fronteriza de la región rusa de Kursk, según informó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram. El Ministerio de Defensa ruso indicó que el ataque se llevó a cabo utilizando misiles aire-tierra no guiados. El Ministerio de Defensa ruso también informó que la tripulación realizó una maniobra de defensa aérea con misiles, activó cartuchos de calor y regresó a la base aérea. Se publicó un video que muestra el despliegue del avión de combate en el canal de Telegram del Ministerio de Defensa. El tipo de avión de combate Su-25 es un avión de ataque al suelo desarrollado en la Unión Soviética y actualmente se utiliza para proporcionar apoyo aéreo a las tropas terrestres rusas en la guerra de Ucrania.

06:24 ISW: Kremlin minimiza la invasión ucraniana en la región de KurskEl Kremlin ha decidido probablemente declarar una operación antiterrorista en lugar de ley marcial para minimizar la invasión ucraniana en la región de Kursk, evitando el pánico o una reacción en contra en el país, según un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Los analistas sugieren que esto indica la renuencia del Kremlin a recurrir a medidas más duras.

05:38 ¿Prohibirán la Iglesia Ortodoxa con vínculos con Moscú?En su discurso en video de la tarde del sábado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insinuó el fortalecimiento de "nuestra independencia espiritual ucraniana", lo que implica que el gobierno planea prohibir la rama de la Iglesia Ortodoxa ligada a Moscú. Desde la invasión rusa, el número de miembros de la otra iglesia independiente ha aumentado, pero la minoritaria iglesia ligada a Moscú mantiene influencia. El gobierno ucraniano acusa a esta última de apoyar la invasión y de intentar envenenar la opinión pública.

03:50 ISW: Ucranianos mantienen posiciones y avanzanImágenes geolocalizadas y informes rusos de ayer indican que las fuerzas ucranianas han mantenido en gran medida sus posiciones previamente informadas en la región de Kursk y han realizado algunos avances, según el Instituto para el Estudio de la Guerra.

01:51 Rusia: 13 heridos por misil ucraniano en la ciudad de KurskAl menos 13 personas, incluidas dos gravemente heridas, resultaron lesionadas por escombros de un misil ucraniano derribado en la ciudad rusa de Kursk, según el gobernador interino de la región fronteriza.

00:27 Explosiones en la capital ucraniana KyivSe escucharon varias explosiones en la capital ucraniana Kyiv. Según periodistas de AFP, las explosiones se escucharon en el centro y el este de la ciudad. La fuerza aérea ucraniana informó que dos misiles rusos fueron dirigidos hacia la capital, mientras que la administración militar de Kyiv informó la activación de sistemas de defensa aérea en el servicio en línea Telegram.

00:11 Ucrania espera "con el aliento contenido" las decisiones de EE. UU., Reino Unido y FranciaUkraine podría esperar la entrega de más armas de largo alcance para mantener su defensa contra la agresión rusa. En su discurso en video de la tarde, el presidente Zelensky dijo: "También estamos esperando con el aliento contenido las decisiones de Estados Unidos, Reino Unido y Francia en cuanto a capacidades de largo alcance - decisiones que nos acercarán a una paz justa". Durante mucho tiempo, Ucrania había intentado persuadir a Alemania para que suministrara misiles de largo alcance Taurus, pero el canciller Olaf Scholz rechazó la solicitud.

22:17 Ucrania sospecha de 28 funcionarios de malversación de fondos del presupuesto de defensaLa Oficina del Procurador General de Ucrania, en colaboración con la Dirección Estatal de Investigaciones, la Policía Nacional y el Servicio de Seguridad de Ucrania, llevó a cabo una operación especial para desentrañar a los organizadores y participantes en esquemas criminales que involucraban la malversación de fondos asignados para la defensa de Ucrania. La Oficina del Procurador General informó esto. Según el informe, el daño total al estado asciende a más de 1.500 millones de Hryvnia, aproximadamente 33.000 euros. La investigación reveló que empleados del Ministerio de Defensa, unidades militares, empresas conjuntas, administraciones militares regionales, consejos municipales y directores de empresas en muchas regiones de Ucrania estuvieron involucrados en la malversación. Como resultado de la investigación, se sospecha de 28 personas, incluidas nueve miembros de grupos criminales organizados.

La Unión Europea podría expresar sus preocupaciones por el conflicto en curso en Ucrania y el posible impacto en la estabilidad regional. La visita del Presidente palestino a Moscú también podría incluir discusiones sobre el conflicto palestino-israelí con la dirección rusa.

