17:08 Video: Ucrania disputa el dominio ruso en las afueras de los perímetros de Wuhledar

Desde 2022, las fuerzas ucranianas y rusas han estado discutiendo sobre la ciudad minera de Wuhledar, con combates intensificándose según se muestra en videos de redes sociales. Sin embargo, el gobernador de Donetsk niega informes sobre tropas rusas estacionadas en las afueras de la ciudad.

16:31 Ucrania Pide Apoyo Financiero de los Aliados para un Plan de Drones de Tres AñosUkraine ha formulado un plan de tres años centrado en la producción de drones, guerra electrónica y sistemas de robots terrestres, según el ministro de Defensa Rustem Umjerow. Presentó esta estrategia durante sus recientes visitas a EE. UU., Reino Unido, Francia, Alemania y la reunión de Ramstein, así como en la reunión de esta semana. "Hemos analizado el número de drones necesarios y nuestro uso estratégico, operativo y táctico", dice el ministro. La estrategia también establece el número preciso de armas que Ucrania puede fabricar y el financiamiento requerido. "Varios países han acordado financiar nuestros drones y proyectiles", revela Umjerow. Refiriéndose al año pasado, menciona que Ucrania empleó tecnología de enjambres de drones para atacar o dañar más de 200 instalaciones militares rusas, incluyendo un depósito de municiones en Toropez. Ucrania tiene la capacidad de producir más de 3 millones de drones al año, pero necesita asistencia financiera de fuentes externas.

15:49 El Presidente Brasileño Lula Aboga por la Propuesta de Paz Brasil-China en la ONU, a pesar del Rechazo de UcraniaEl presidente brasileño Lula da Silva aboga por el plan de paz que co-desarrolló con China en la ONU, a pesar de que Ucrania lo ha descartado como "perjudicial". Aunque condena la "invasión del territorio ucraniano", Lula enfatiza la necesidad de crear condiciones para negociaciones diplomáticas entre Kyiv y Moscú en este momento. China y Brasil presentaron su plan de seis puntos en mayo. El asesor de política exterior de Lula, Celso Amorim, se reunirá con diplomáticos de 20 países el viernes para obtener más apoyo. Ucrania no participará en estas discusiones. El plan chino-brasileño aborda el conflicto como una "crisis" y destaca la necesidad de una conferencia de paz aceptada por Rusia y Ucrania, que consistiría en una "discusión justa" de todas las propuestas de paz. No menciona la soberanía ucraniana ni la retirada de tropas rusas.

15:12 Fuentes de Inteligencia Creen que Rusia Está Desarrollando Drones de Largo Alcance con la Ayuda de ChinaCírculos de inteligencia europeos sospechan que Rusia está avanzando en un programa para fabricar drones de largo alcance en China, según Reuters, citando a dos fuentes de inteligencia y documentos relacionados. Esto sería el primer caso de drones destinados a ser utilizados en Ucrania que se desarrollan y fabrican en China, según las fuentes. IEMZ Kupol, una filial del conglomerado de defensa ruso Almas-Antey, supuestamente ha desarrollado y probado el drone Garpija-3 en China, con la ayuda de expertos chinos. El G3 se informa que tiene un alcance de aproximadamente 2000 kilómetros y puede llevar 50 kilograms de explosivos. Círculos de inteligencia europeos especulan que esto marca la primera evidencia desde que comenzó el conflicto armado de drones completos producidos en China que se han suministrado a Rusia. Sin embargo, no está claro dónde se están fabricando estos drones ni si se ha autorizado la producción en masa. China ha negado repetidamente haber proporcionado armas a Rusia para su uso en Ucrania.

14:29 Putin presidirá la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia sobre disuasión nuclearEl presidente ruso Vladimir Putin presidirá una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia para discutir la disuasión nuclear, según anunció el Kremlin. Estas reuniones tienen lugar en respuesta a las demandas de Ucrania de que se utilicen misiles occidentales con un alcance mayor para ataques en territorio ruso. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, describió la reunión como un evento importante. "El Presidente pronunciará un discurso. El resto permanecerá clasificado por razones obvias", explicó Peskov.

13:54 El portavoz del Kremlin Peskov responde al discurso de Zelensky en la ONUEl Kremlin criticó el discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ante el Consejo de Seguridad de la ONU. "El enfoque basado en la intención de forzar a Rusia a un acuerdo de paz es un error catastrófico", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Afirmó que Rusia es un "protector de la paz", pero solo si se asegura la seguridad de Rusia. Además, se deben cumplir los objetivos para los que se inició la "operación militar" en Ucrania, afirmó Peskov. Rusia sigue rehusándose a llamar su violento asalto al país una guerra. Moscú insiste en que Ucrania ceda territorios, abandone las intenciones de unirse a la OTAN y sufra una supuesta "denazificación", que el Kremlin probablemente equipara a la imposición de un gobierno dependiente de él.

13:18 "Proteger Vidas" - Ucrania Demuestra Soldados Entrenando en el Sistema Moderno de Defensa Aérea Skynex de AlemaniaEl Ministerio de Defensa de Ucrania demostró en un video a soldados ucranianos entrenando con el moderno sistema de defensa aérea Skynex proporcionado por Rheinmetall. Dos ya están en uso en el país atacado por Rusia, con otros dos esperados pronto desde Alemania. Skynex es particularmente efectivo contra objetivos de cerca, incluyendo drones. "Expresamos nuestra gratitud a nuestros aliados por apoyar el fortalecimiento de las capacidades de defensa aérea de Ucrania. Más defensa aérea para Ucrania significa más vidas protegidas", escribió el Ministerio de Defensa en el clip.

12:42 Vehículos Blindados con Defensa contra Drones - Munz: "La Ayuda de China a Rusia es Significativa"El presidente ucraniano Selenskyj afirma que China está compartiendo datos de satélites rusos para espiar las centrales nucleares ucranianas. ¿Cuánto es la ayuda militar de China a Rusia? La ayuda va más allá de compartir información estratégica, confirma el corresponsal de ntv Rainer Munz.

12:01 Politico: Ucrania Busca Mediador Preferido para Terminar el Conflicto con RusiaSegún Politico, Ucrania ha identificado su mediador preferido para ayudar a poner fin al conflicto con Rusia: el primer ministro de India, Narendra Modi. Un funcionario ucraniano de alto nivel compartió con la publicación que Ucrania considera a India su mejor esperanza para lograr un tratado de paz que pueda cumplir. El funcionario señaló que Modi fue directo durante las discusiones del verano con Ucrania, destacando que Kiev tendría que hacer concesiones, pero cualquier final del conflicto no debería implicar la entrega de territorio a Rusia. India mantiene relaciones cordiales con Moscú.

11:35 Informan Víctimas en Ataque Ucraniano a la Región Rusa de BelgorodCinco personas resultaron heridas en un ataque a la ciudad rusa de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania, según las autoridades. Cuatro de los heridos fueron ingresados en el hospital, según anunció el gobernador de la región, Vyacheslav Gladkov, a través de Telegram. Un edificio de altura y 75 unidades residenciales más pequeñas, así como numerosos vehículos, líneas de agua y gas, resultaron dañados en el ataque. Los observadores sospechan que el ataque ucraniano es una represalia por el ataque aéreo ruso a la ciudad ucraniana de Kharkiv.

10:59 Médico del Ejército Ucraniano Utiliza Patín Hoverboard en el FrenteVideos compartidos por United24media, en nombre del Ministerio de Defensa de Ucrania, muestran a un médico del ejército utilizando un patín hoverboard en el frente. La leyenda sugiere: "Transformando la dinámica del movimiento en el frente". El médico explica los beneficios de utilizar un patín hoverboard para mover suministros, como municiones, agua, radios y baterías, de manera más rápida y silenciosa.

10:18 Líder del SPD Desafía al BSW sobre las Entregas de Armas a UcraniaDespués de las elecciones estatales de Brandeburgo, el líder del SPD, Lars Klingbeil, insta al Alianza para la Gente y la Justicia Social (BSW) a aclarar sus objetivos en las próximas conversaciones exploratorias. "Ahora estamos negociando, como lo hicimos en Turingia y Sajonia, y necesitamos definir: ¿Cuáles son las principales demandas del BSW? ¿En qué dirección va esta alianza?", dijo Klingbeil en una entrevista con RBB Inforadio. Muchos no están claros al respecto, señaló, destacando que el objetivo debe ser formar un gobierno estable. Klingbeil también criticó la persistente demanda del BSW de detener las entregas de armas a Ucrania, calificándola de no ser un esfuerzo de paz, sino "ceder ante Putin". Lo describió como un partido populista.

09:39 Economista Denuncia la Normalización de los Aliados de Putin a Través de los MediosEl economista Rüdiger Bachmann condenó "la normalización de los lacayos de Putin a través de los medios" en X, calificándola de "el mayor triunfo de la propaganda de Putin". Bachmann planteó la pregunta: "¿Por qué podemos hablar con los rusofascistas pero no con los germano-rusofascistas? Para los defensores de la democracia, ambos deberían ser intocables". El experto militar Gustav Gressel estuvo de acuerdo con la opinión de Bachmann al compartir la publicación.

08:55 Consejo de Seguridad de la ONU Recibe un Mensaje Claro de Reino Unido a RusiaEl secretario británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, pronunció un discurso persuasivo en el Consejo de Seguridad de la ONU, dirigiéndose directamente a la liderazgo ruso: "Vladimir Putin, si lanzas misiles contra hospitales ucranianos, sabemos quién eres. Si envías mercenarios a países africanos, sabemos quién eres. Si asesinas a oponentes en ciudades europeas, sabemos quién eres. Tu invasión está impulsada por tus propios intereses -los tuyos solos-. Tratas de expandir tu estado del crimen organizado en un imperio del crimen organizado, construido sobre la corrupción que despoja tanto al pueblo ruso como a Ucrania".

08:28 Ucrania Informa sobre Ataques Rusos con Drones y MisilesLa fuerza aérea ucraniana informa que fue atacada por Rusia, utilizando 32 drones y ocho misiles durante la noche. Veintiocho drones y cuatro misiles fueron derribados, sin informes iniciales de víctimas o daños.

07:48 ISW: Tropas Rusas Llegaron a los Alrededores de Vuhledar - Sin Ventaja Estratégica SignificativaSegún el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las tropas rusas han llegado a los alrededores de Vuhledar y han intensificado su ofensiva cerca del asentamiento. Sin embargo, el ISW no ve una ventaja estratégica significativa para ulteriores ofensivas en la porción occidental de Donbass si Vuhledar es capturada. Un rápido captura dependería de si las tropas ucranianas se retiran o se enfrentan a las fuerzas rusas en una batalla prolongada. La 72.ª brigada mecanizada continúa defendiendo Vuhledar, según informó el canal ucraniano Deepstate ayer. Aunque Vuhledar sea capturada, la ofensiva rusa no obtendría de inmediato ventajas tácticas significativas, ya que el terreno circundante es difícil de navegar y no proporciona rutas de suministro cruciales, según el ISW.

07:06 Servicio de Inteligencia Militar Ucraniano Informa sobre Operación Exitosa en la Región de KharkivEl servicio de inteligencia militar ucraniano informa sobre la liberación de la planta de energía en Vovchansk en la región de Kharkiv, cerca de la frontera rusa, como resultado de "una operación altamente compleja y exitosa". En un comunicado acompañado de material de video, el servicio indica que el Servicio de Inteligencia de Defensa de Ucrania limpió sistemáticamente la planta, enfrentándose al enemigo en combate cuerpo a cuerpo en algunos casos. La planta de energía servía como "una fortaleza de la propaganda" protegida por unidades rusas profesionales.

06:05 Nuevo comandante para la Brigada de Lituania llega a Europa OrientalEl Brigadier General Christoph Huber, quien comandará la Brigada de Lituania, ha llegado a la nación balcánica de la OTAN. Se está preparando para su rol en la Brigada de Panzer 41, según el comunicado del Ejército Alemán en X. El objetivo es establecer una brigada lista para combate, contribuyendo significativamente a la disuasión y la defensa de la nación y la alianza. Después de la agresiva conducta de Rusia, el gobierno alemán había prometido stationar permanentemente una unidad lista para combate en Lituania, con la posibilidad de que 5,000 soldados estén presentes.

05:44 Lübeck Transfiere Camiones de Bomberos Reacondicionados a UcraniaLa ciudad de Lübeck ha transferido varios camiones de bomberos reacondicionados a Ucrania para su uso posterior. Estos vehículos anteriores del departamento de bomberos voluntarios fueron entregados al comenzar la semana, con Henning Witten, jefe de tecnología del departamento de bomberos profesional en Lübeck, declarando, "Normalmente, se subastan. Pero después de una solicitud de la organización de ayuda ucraniana, los hemos reacondicionado, permitiéndonos donarlos a Ucrania con la conciencia tranquila, asegurando que puedan ser utilizados allí".

04:45 Pistorius Aboga por la Modernización Rápida del Ejército Alemán para 2029El Ministro de Defensa Boris Pistorius destaca la urgencia en equipar al ejército alemán. Para 2029, cree que Rusia podría haber completado su reconstrucción militar y podría lanzar un ataque militar en territorio de la OTAN, según Pistorius, dado el ataque ruso a Ucrania. "Por eso es esencial que respondamos a esta amenaza lo antes posible", explicó durante una visita al 36º Regimiento de Helicópteros de Combate "Kurhessen" del Ejército Alemán en Fritzlar, en el norte de Hesse.

03:13 Rusia Se Apoya en Exportaciones de Gas para Gastos Militares AbultadosA pesar de las sanciones occidentales, Rusia planea apoyarse en las altas rentas de petróleo y gas en su presupuesto de 2025. El Primer Ministro Mikhail Mishustin declaró en una reunión del gobierno en Moscú que los ingresos del estado deben aumentar en un 12 por ciento a 40,3 billones de rublos (aproximadamente 390 mil millones de euros). La participación del sector energético en los ingresos superará las dos terceras partes. Se informa que el presupuesto futuro priorizará la guerra contra Ucrania y la producción militar significativa. Se planea un gasto militar de 13,2 billones de rublos, según Bloomberg, basándose en información de Moscú. El 40 por ciento de todos los gastos se destina a la defensa y la seguridad interna, superando los gastos en educación, salud, servicios sociales y economía en conjunto.

02:10 Parlamento Ruso Facilita el Reclutamiento de Delincuentes para el Esfuerzo de Guerra en UcraniaEl parlamento ruso ha aprobado una ley que permite al ejército reclutar a sospechosos de delitos para la ofensiva en Ucrania. Según la ley, incluso los acusados que aún no han sido condenados pueden unirse al ejército. Si son condecorados o resultan heridos en combate, se les eximirán de los cargos. La ley está pendiente de aprobación por la cámara alta y posterior firma del Presidente Vladimir Putin.

01:05 Baerbock Establece Puntos Clave para el Plan de Paz para Poner Fin al Ataque de Rusia a UcraniaLa Ministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock ha delineado los puntos clave para posibles conversaciones de paz para detener el ataque de Rusia a Ucrania. "La paz implica preservar la existencia de Ucrania como una nación libre e independiente. Implica garantías de seguridad", declaró la política verde en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. Ella enfatizó, "Cuando hablamos de paz, queremos decir que debe ser una paz justa y duradera". Agregó, "Ukrania debe estar segura de que el fin de los hostilidades no significa otra ronda de preparaciones en Rusia". Esto se aplica tanto a Ucrania como a Moldavia o Polonia. La paz debe ser justa y duradera.

00:21 Blinken Identifica a China e Irán como los Habilitadores de la ONU para RusiaEl Secretario de Estado de EE. UU. Antony Blinken llama a una acción más fuerte de la ONU contra las entidades que apoyan a Rusia en la guerra de Ucrania. "La forma más rápida de avanzar es dejar de habilitar la agresión de Putin", dijo Blinken durante una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la

22:00 Trump: "Es hora de retirarse" del conflicto de UcraniaEl ex presidente de EE. UU., Donald Trump, sugiere que EE. UU. debería retirarse del conflicto actual en Ucrania. En un mitin en Georgia, criticó al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, sus oponentes electorales, por llevar a EE. UU. al campo de batalla. "Ahora no pueden sacarnos. Es imposible", afirmó Trump. Sobre su presidencia, aseguró que EE. UU. se retiraría del conflicto: "Voy a mediarlo. Voy a negociarlo. Voy a sacarnos. Debemos marcharnos".

21:30 Fontes internas: EE. UU. envía nueva ayuda militar de $375 millones a UcraniaSegún fuentes internas, EE. UU. está enviando otros $375 millones en ayuda militar a Ucrania. Este paquete incluye municiones explosivas de alcance medio, misiles, artillería y vehículos blindados, según estas fuentes. Se espera un anuncio público al día siguiente. Este último paquete de apoyo es uno de los más grandes de la historia reciente. Para entregar rápidamente estas armas a Ucrania, se utilizarán armas de EE. UU. de los existentes. Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, EE. UU. ha proporcionado más de $56,2 mil millones en ayuda militar a Ucrania.

