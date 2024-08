17:03 Lukashenko para las conversaciones entre Rusia y Ucrania

Contexto de la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, el líder bielorruso Alexander Lukashenko vuelve a llamar a la negociación. "Debemos sentarnos a la mesa de negociaciones y poner fin a esta disputa. Ni los ucranianos, ni los rusos, ni los bielorrusos la necesitamos", dijo Lukashenko en una entrevista con la televisión estatal rusa Rossija, según informó la agencia de noticias bielorrusa Belta. Bielorrusia es aliada de Rusia y apoya a Moscú en su guerra contra Ucrania. Desde el inicio de la guerra, el país ha puesto su territorio a disposición de las tropas rusas para avanzar hacia el norte de Ucrania. Mientras tanto, el gobernante autoritario Lukashenko ha ofrecido repetidamente sus servicios como mediador en las conversaciones de paz. Ahora, enfatiza que el Oeste, y especialmente los representantes de alto nivel de EE. UU., están interesados en escalar el conflicto. "Quieren que nos destruyamos entre nosotros", dice Lukashenko. Ucrania ha estado defendiendo su territorio contra un ataque ruso desde febrero de 2022.

16:46 General Freuding: los ucranianos son conscientes del riesgo de su operaciónEl coordinador militar de la ayuda alemana a Ucrania, el mayor general Christian Freuding, puede entender la decisión ucraniana de lanzar una ofensiva en territorio ruso. "Dondequiera que el líder militar tenga la oportunidad de tomar la iniciativa, debe hacerlo. Según mis impresiones y conversaciones, los ucranianos son conscientes del riesgo que corren con esta operación, pero puede llevar a un gran impulso si se lleva a cabo con éxito", dice Freuding en el formato de video del Bundeswehr "Nachgefragt". Freuding Maintenance tuvo conversaciones en Ucrania en los últimos días. El avance es "un buen indicador de que las fuerzas armadas ucranianas aún tienen la voluntad y la capacidad de tener éxito en esta guerra y ganarla", explica Freuding.

"La fuerza de las fuerzas armadas ucranianas para esta operación de ataque es de cuatro brigadas. Eso son 4.000 a 6.000 soldados", dice Freuding. Son apoyados por 2.000 a 4.000 hombres y mujeres en logística y defensa aérea desde el territorio ucraniano. "La profundidad del territorio tomado es de unos 30 kilómetros, la anchura de unos 65 kilómetros", dice Freuding. "El área total en la que operan las fuerzas ucranianas -no controlando, sino operando- se estima en unos 1.000 kilómetros cuadrados. Esto es interesante porque es aproximadamente del mismo orden de magnitud que el territorio que las fuerzas armadas ucranianas han perdido ante las fuerzas armadas rusas desde el inicio del año".

16:19 Informes: Ucrania utiliza tanques británicos Challenger 2 en territorio rusoEn la operación actual de cruce de frontera de Ucrania a Rusia, el ejército ucraniano está utilizando tanques británicos Challenger 2, según informes consistentes de los medios británicos BBC y Sky News, citando fuentes no identificadas. El Ministerio de Defensa británico había declarado previamente que no había cambio de política y que Ucrania tenía derecho a utilizar las armas suministradas por el Reino Unido en territorio ruso. Sin embargo, se excluyeron los misiles Storm Shadow. El ministerio no hizo comentarios sobre las armas específicas utilizadas en la operación actual en territorio ruso. Las fuentes anónimas dijeron a la BBC y Sky News que esto también incluye tanques modernos Challenger 2. Al menos 14 de este tipo de tanque han estado en uso en Ucrania desde enero de 2023, con un tanque británico confirmado como destruido en septiembre de 2023.

15:58 Ucrania niega de nuevo su implicación en el sabotaje de Nord Stream

El gobierno ucraniano ha vuelto a negar su implicación en el acto de sabotaje contra el gasoducto del mar Báltico Nord Stream. En cambio, es muy probable que Rusia sea responsable del ataque en septiembre de 2022, según un asesor del presidente Volodymyr Zelenskyy, Mychailo Podoliak, quien dijo a Reuters hoy. "Solo podría haber sido llevado a cabo con importantes recursos técnicos y financieros", dijo Podoliak. "Y ¿quién los tenía en el momento del ataque? Solo Rusia". Tres de los cuatro gasoductos que bombeaban gas ruso directamente a Alemania fueron destruidos en los ataques. La Fiscalía Federal de Karlsruhe lidera la investigación. El miércoles se informó de que se había emitido una orden de detención contra un ucraniano que vive en Polonia. Sin embargo, el instructor de buceo logró huir a Ucrania. Se sospecha que el acto está relacionado con la guerra de Rusia contra Ucrania, que comenzó con la invasión en febrero de 2022.

15:40 Zelenskyy informa sobre la captura de la ciudad rusa de Sudja

Según el presidente Volodymyr Zelenskyy, los soldados ucranianos han tomado completamente el control de la ciudad rusa de Sudja en la región de Kursk. Un centro de mando militar ucraniano se establecerá allí, dijo Zelenskyy. El canal de televisión ucraniano 1+1 ya había emitido imágenes el miércoles que, según se informó, mostraban la pequeña ciudad, a unos diez kilómetros de la frontera, bajo control ucraniano. Las imágenes mostraban columnas de vehículos militares rusos quemados y soldados ucranianos distribuyendo ayuda a los locales y quitando banderas rusas de los edificios administrativos.

15:21 Ucrania establece un mando militar en la región de Kursk

Después de que los soldados ucranianos avanzaran en la región rusa vecina de Kursk, Kiev ha establecido un mando militar para el territorio que controla allí. El mando será responsable de mantener el orden y abordar las necesidades urgentes de la población, dijo el comandante en jefe Oleksandr Syrskyi durante una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. El mayor general Eduard Moskalyov ha sido nombrado comandante del mando. Syrskyi también dijo que las fuerzas armadas ucranianas han tomado el control de 82 localidades y 1.150 kilómetros cuadrados de territorio desde el inicio de la ofensiva.

14:57 Moscú anuncia más tropas para las regiones fronterizas

14:26 Campaña de Medios y Estado de Emergencia - Rusia Se Queja: ¿Víctimas de la Agresión Ucraniana?

El conflicto en Ucrania se ha convertido hace tiempo en una guerra de imágenes. Imágenes de bases militares destruidas, medios de comunicación informan de supuestas victorias parciales. Moscú está utilizando ahora la actual ofensiva de Kursk para difundir otra narrativa distorsionada.

13:58 Rusos Huyen de la Región Fronteriza: "Nos Escondimos en los Matorrales"

Después de que los soldados ucranianos avanzaran en la región rusa de Kursk, los refugiados relatan momentos de ansiedad. "Nos escondimos en los matorrales", contó Tatjana Anikejewa a la televisión estatal rusa. Afirmó haber tenido que abandonar precipitadamente el pueblo de Sudscha. "El sonido de los disparos no paraba. La casa temblaba", dijo.

13:41 Gobernador de Kursk: Misil Ucraniano Interceptado Sobre Lgov

Llevan más de una semana los soldados ucranianos luchando contra los rusos después de una inesperada cruce de frontera en la región rusa de Kursk. El gobernador interino de Kursk, Alexei Smirnov, ordenó la evacuación del distrito de Gluschkowo, ubicado al noroeste de Sudscha. Esto sugiere que los soldados ucranianos están avanzando allí. Según informes rusos, más de 120.000 residentes de la región ya han sido evacuados a lugar seguro. Los soldados rusos interceptaron un misil ucraniano sobre la ciudad de Lgov en la región rusa de Kursk, según el gobernador interino, Alexei Smirnov. Los escombros hirieron a dos locales, informó.

13:18 Rusia: Captura el Pueblo de Iwaniwka en Donetsk

Las tropas rusas han capturado el pueblo de Iwaniwka en la región ucraniana de Donetsk, según el gobierno ruso. La agencia de noticias estatal rusa Interfax informó esto, citando el ministerio de defensa.

12:42 Umbach: "Rusia Ha Recurrido a la Sabotaje Más Activo"

Después de la sospecha de sabotaje en los barracones de Colonia-Wahn, surge la pregunta: ¿Cómo de seguro está Alemania de los ataques híbridos de Rusia? El experto en seguridad Frank Umbach ve un nuevo capítulo después de una fase de contención. Los extremistas de derecha e izquierda juegan un papel importante en esto.

12:11 Pocos Alivios para el Frente Este a pesar del Avance en Territorio Ruso

Ucrania informa de intensos combates en el frente este. A pesar del avance ucraniano en territorio ruso en la frontera norte, el frente principal en Ucrania no será aliviado. "A pesar de los eventos en el territorio ruso, el enemigo continúa manteniendo la mayoría de sus tropas en esta dirección (frente este) y trata de lograr éxitos", dijo el oficial Serhiy Zehozkij en la televisión. El estado mayor ucraniano informa de 58 enfrentamientos. Este es el número más alto de enfrentamientos informados para un solo día este mes.

11:41 Munz: "Esto causaría gran alboroto en Rusia"

Se están difundiendo informes en Rusia de que se están enviando conscriptos a la óblast de Kursk para detener el avance ucraniano. El corresponsal de ntv-Rusia, Rainer Munz, explica la importancia de esto y reporta sobre el arresto de un estadounidense en Rusia.

11:02 Unidad chechena busca recuperar ubicación en Kursk

Las tropas rusas han vuelto a tomar, según se informa, el pueblo de Martynowka en la óblast de Kursk, según el comandante de la unidad chechena Achmat, el general mayor Apti Alaudinow, en la televisión estatal rusa. Sin embargo, tales informes no pueden ser confirmados de forma independiente.

10:37 Ruso: Los soldados de Moscú en Kursk simplemente huyeron

La situación en la región de Kursk, atacada por el ejército ucraniano, sigue siendo confusa. Sin embargo, el presidente Selenskyj aclara los motivos detrás del ataque. Mientras tanto, los residentes de la zona se quejan de haber sido abandonados por la dirección y el ejército ruso.

10:13 Rusia declara estado de emergencia para la región de Belgorod

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia ha declarado también un estado de emergencia federal para la óblast de Belgorod. Esto se declaró anteriormente para la óblast vecina de Kursk, donde los soldados ucranianos invadieron de repente el 6 de agosto. El ministro Alexander Kurenko explica que la situación en Belgorod sigue siendo compleja y tensa. "Como resultado de los ataques terroristas de los grupos armados ucranianos en la óblast de Belgorod, se han dañado edificios residenciales e instalaciones de infraestructura, y hay muertos y heridos".

10:00 Ministros de Defensa de Ucrania y EE. UU. Consultan sobre la Situación

El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ha consultado con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, sobre la situación de combate y las necesidades militares de Ucrania. Umerov también agradeció a Austin "por el apoyo continuo y exhaustivo desde el comienzo de la invasión a gran escala de Rusia", informó el Ministerio de Defensa en Kiev.

09:31 WSJ: Selenskyj aprobó sabotaje de Nord StreamSegún el "Wall Street Journal", empresarios privados, bajo la supervisión de un alto rango general, habrían iniciado una operación pequeña para sabotear el gasoducto Nord Stream. El presidente Selenskyj habría aprobado inicialmente el plan y luego intentó infructuosamente detenerlo. La operación de sabotaje, que costó $300,000, fue llevada a cabo por una pequeña tripulación de seis miembros en un pequeño yate. "Siempre me río cuando leo las especulaciones de los medios sobre una operación masiva que involucra agencias de inteligencia, submarinos, drones y satélites", dijo un oficial involucrado en la trama al periódico. "Todo surgió de una noche de borrachera y la determinación de hierro de un grupo de personas que tuvieron el valor de arriesgar sus vidas por su país". Selenskyj reaccionó después de la presión de la CIA y quiso detener la operación, pero su entonces comandante en jefe, Valeriy Saluschnyj, continuó con el sabotaje.

08:48 Ucrania: Derribados todos los 29 drones lanzados por RusiaUcrania informes que ha derribado todos los 29 drones lanzados por Rusia durante la noche. También se informes que Rusia disparó tres misiles guiados Ch-59.

08:08 Ucrania destruye radar ruso Kasta - Costo: 60 millones de dólaresOficiales de inteligencia militar de Ucrania, en colaboración con las fuerzas de defensa del país, han destruido un radar ruso Kasta en la zona de guerra de Saporischschja. El oficina de prensa de la SBU informes. El radar de detección de largo alcance cuesta alrededor de 60 millones de dólares para fabricarlo. "De hecho, este radar era los 'ojos' de la defensa aérea rusa que controlaba nuestro espacio aéreo. El enemigo lo ocultó en la retaguardia, lo camufló cuidadosamente y lo trasladó con frecuencia. Esta vez lograron rastrearlo y atacar el objetivo para destruirlo", se lee en la explicación.

07:28 Ucrania: Kursk se convertirá en 'zona tampón'El ejército ucraniano afirma que permitirá la evacuación de civiles de la región rusa de Kursk a Rusia y Ucrania, y establecerá una zona tampón en el área donde sus tropas han lanzado una ofensiva importante. "Establecer una zona tampón en la región de Kursk es un paso para proteger a nuestras comunidades fronterizas del fuego enemigo diario", dice el ministro del Interior Ihor Klymenko.

06:45 Rusia recluta trabajadores para excavación de trincheras en Kursk a través de portales de empleoSegún CNN, los portales de empleo rusos están publicando ofertas de trabajo para la excavación de trincheras en la región de Kursk, a medida que las fuerzas ucranianas siguen avanzando en la zona fronteriza rusa. Ucrania afirma que controla 74 asentamientos en la región. Las ofertas de empleo buscan "trabajadores generales" capaces de excavar fortificaciones en el área de Kursk, con salarios publicitados que van desde 150,000 a 371,000 rublos (aproximadamente $1,600 a $4,000 USD).

05:52 Ucrania: Más de 100 soldados rusos capturados en KurskLas fuerzas ucranianas operando en la región de Kursk han capturado a más de 100 soldados rusos, según el comandante en jefe Oleksandr Syrskyi en un informe al presidente Volodymyr Zelensky. Las fuerzas ucranianas han avanzado entre uno y dos kilómetros en diversas áreas.

02:39 Se ordena nueva evacuación en KurskEn la óblast rusa de Kursk, más residentes deben abandonar sus hogares debido al avance de Ucrania. El gobernador Alexei Smirnov ordena la evacuación del pueblo de Glushkovo, donde viven aproximadamente 4.500 personas, ubicado a 11 kilómetros de la frontera ucraniana. Hace dos días, Smirnov informó que 121.000 personas habían sido evacuadas o habían abandonado la región por su cuenta.

23:58 Estado Mayor Ucraniano confirma ataques a bases aéreas militares rusasEl Estado Mayor Ucraniano confirma los ataques a cuatro bases aéreas rusas durante la noche. Las bases aéreas militares en las óblasts de Voronezh, Kursk y Nizhny Novgorod fueron algunos de los objetivos, que alojaban aviones del ejército y cazas como el Su-34 y el Su-35. Los objetivos clave incluyeron instalaciones de almacenamiento de aceite y lubricantes y hangares de aviones. Se está evaluando aún las secuelas de los ataques.

23:24 Ciudadano estadounidense arrestado en RusiaUn tribunal de distrito de Moscú sentenció a un ciudadano estadounidense a 15 días de detención administrativa por conducta desordenada. El tribunal ordenó al estadounidense que pasara 15 días en detención administrativa por "vandalismo menor". Sin embargo, la agencia de investigación principal de Rusia había informado anteriormente que se había abierto un caso criminal contra el ciudadano estadounidense por el uso de la violencia contra un funcionario, lo que conlleva una pena de hasta cinco años de prisión. Según la agencia de noticias rusa TASS, el hombre se negó a proporcionar sus detalles personales en un hotel y se volvió agresivo, y luego golpeó a un oficial de policía cuando lo llevaron a una estación de policía. El gobierno de EE. UU. ha respondido cautelosamente al incidente. "Somos conscientes de los informes del arresto de otro ciudadano estadounidense en Rusia", dijo Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., a los periodistas. "Estamos trabajando para recopilar toda la información posible para aclarar la situación consular y determinar si es posible la asistencia consular".

21:50 Pistorius Pide Vigilancia tras Alerta de Sabotaje en la Fuerza Aérea AlemanaEl ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha llamado a la vigilancia tras los incidentes de seguridad en la base de la Luftwaffe en Colonia-Wahn y el sitio de apoyo de la OTAN en Geilenkirchen. "Reaccionamos rápidamente en ambos lugares, sellamos el acceso, endurecimos los controles, involucramos a las autoridades investigadoras y ordenamos pruebas de laboratorio. Estos incidentes demuestran que debemos mantener la vigilancia", dijo Pistorius a "Der Spiegel". "Por supuesto, también estamos revisando nuestras medidas de seguridad y las ajustamos si es necesario. Esto ya está en marcha", enfatizó el político de SPD. Actualmente no hay indicios concretos de una conexión entre los dos incidentes en Colonia-Wahn y Geilenkirchen. "Ahora tenemos que esperar los resultados de la investigación y actuar con calma. Confiamos en la probada cooperación con las autoridades investigadoras competentes", dijo Pistorius (ver también entradas de 21:10, 18:55 y 18:24).

21:30 Austria: Fiscalía Acusa por Primera Vez a Agente de Protección Constitucional en Escándalo de Espionaje Involucrando a RusiaLa fiscalía pública de Austria ha presentado cargos por primera vez contra el antiguo agente de protección constitucional Egisto Ott. Entre otros cargos, se le acusa de espiar para Rusia. Según la acusación, Ott, como funcionario del Ministerio del Interior en Viena, habría encargado a otro empleado, a instancias de un miembro del partido de derecha FPÖ, que obtuviera información sobre los participantes de una reunión de servicios de inteligencia europeos. Tanto Ott como el antiguo miembro del FPÖ Hans-Jörg Jenewein son acusados de violar secretos oficiales. Ambos enfrentan hasta tres años de prisión. Todavía no se ha fijado una fecha para el juicio. En particular, Ott se le acusa de proporcionar a Jenewein los nombres de varios oficiales de inteligencia, poniendo así en peligro, entre otras cosas, "el mantenimiento de la seguridad nacional pública y el éxito de las actividades de inteligencia futuras". Jenewein también se le acusa de filtrar documentos confidenciales del parlamento, a los que tuvo acceso a través de su participación en la comisión de investigación sobre el llamado caso Ibiza.

21:10 Después del Incidente de Seguridad en la Fuerza Aérea Alemana: la CDU Pide al Ministerio de Defensa que aclare las Preguntas AbiertasLa policía y la protección del estado están investigando un incidente de seguridad en la planta de agua de la base de la Luftwaffe Colonia-Wahn debido a la sospecha de sabotaje contra las Fuerzas Armadas alemanas. "Valores de agua anormales" y luego un agujero en la valla fueron descubiertos, dijo un portavoz de las Fuerzas Armadas alemanas en Colonia frente a la base. La política de defensa de la CDU Serap Güler ahora pide al Ministerio de Defensa que aclare las preguntas abiertas: "El ministerio debe aclarar ahora immediately cómo un extraño pudo acceder a los supuestamente bien protegidos barracones de las Fuerzas Armadas alemanas", dijo a "Der Spiegel". "Al mismo tiempo, es encomiable que las Fuerzas Armadas alemanas reconocieran los incidentes temprano", dijo Güler (ver también entradas de 18:55 y 18:24).

A pesar de la ofensiva en curso de las fuerzas ucranianas en la región de Kursk, el líder bielorruso Alexander Lukashenko sigue llamando a las negociaciones para poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia. El ataque a Ucrania por parte de Rusia desde febrero de 2022 ha provocado pérdidas significativas en las fuerzas armadas ucranianas, con la última ofensiva en Kursk estimada en unos 1.000 kilómetros cuadrados de territorio.

