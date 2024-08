17:00 ISW: Ucrania está avanzando kilómetros en territorio ruso

16:28 Kiesewetter describe el avance ucraniano en Kursk como "estratégico militarmente" El experto en política exterior de la CDU, Roderich Kiesewetter, describió el avance ucraniano en Kursk como "estratégico militarmente". Dijo que podría ayudar a "aliviar la presión en el frente en otros puntos porque Rusia tiene que atar o redeplegar fuerzas a Kursk". Kiesewetter le dijo al Tagesspiegel que el avance ucraniano es "claramente permisible bajo el derecho internacional, de acuerdo con el derecho a la defensa propia" (ver también entradas de las 14:45 y 15:07).

15:57 Ucrania: Dos muertos en ataque ruso en Donetsk Al menos dos personas murieron en un ataque de artillería rusa en la ciudad de Kostyantynivka en la región oriental ucraniana de Donetsk, informaron las autoridades locales. El ataque, que golpeó un área residencial, fue confirmado por el gobernador regional Vadym Finkel en Telegram. Donetsk es un punto caliente del conflicto, con las partes controladas por Ucrania siendo objetivo regular de bombardeos rusos. Las tropas rusas están tratando de avanzar en el importante centro logístico de Pokrovsk, una ciudad industrial y minera. Cuatro personas murieron en un ataque ruso en Donetsk el miércoles.

15:36 Rusia: La lucha continúa después del avance ucraniano en Kursk La lucha en la región fronteriza de Kursk ha continuado por tercer día consecutivo, según informes rusos. Las fuerzas rusas y los guardias fronterizos están impidiendo que las unidades ucranianas avancen más en Kursk, dijo el Ministerio de Defensa ruso. Mientras tanto, el ejército ruso está atacando a las fuerzas ucranianas que intentan retirarse de la región fronteriza ucraniana de Sumy.

15:07 Wagenknecht advierte contra el uso de armas alemanas en Rusia: "Línea roja" Sahra Wagenknecht advirtió contra el uso de armas alemanas en el avance ucraniano en territorio ruso. "Esto es un desarrollo altamente peligroso", dijo a la cadena de medios Funke. "La Canciller Federal debe llamar al Presidente ucraniano y exigir que no se usen armas alemanas en el avance en territorio ruso", dijo la copresidenta del Partido de la Izquierda.

16:45 Presidente del Comité de Defensa: Ucrania puede usar armas alemanas en Kursk

El presidente del Comité de Defensa en el Bundestag, Marcus Faber, no ve problema en que Ucrania use armas suministradas por Alemania en su actual avance en territorio ruso. "Después de la entrega a Ucrania, se convierten en armas ucranianas", dijo el político del FDP a la cadena de medios Funke. Esto se aplica a "cualquier material", incluyendo el tanque de batalla Leopard 2. "Con el ataque de Rusia a Ucrania, el territorio de ambos estados se ha convertido en una zona de guerra", explicó su posición. "El uso de armas está regulado por las normas del derecho internacional".

16:24 Ucrania pide a México arrestar a Putin en la inauguración de Sheinbaum

La embajada ucraniana en México ha pedido al gobierno mexicano que arreste al presidente ruso Vladimir Putin si asiste a la inauguración de la elegida presidenta Claudia Sheinbaum. Sheinbaum asumirá la presidencia el 1 de octubre de 2024, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en el país latinoamericano. "Confiamos en que el gobierno mexicano cumplirá con la orden de arresto internacional y entregará al mencionado (Putin) a las autoridades judiciales de las Naciones Unidas en La Haya", dijo la embajada. En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra Putin por cargos de crímenes de guerra, en particular la deportación forzada de niños ucranianos a Rusia después de la invasión de Moscú en principios de 2022. Juan Ramon de la Fuente, quien fue elegido como canciller de Sheinbaum, dijo que es "protocolo estándar" invitar a los líderes de estado de todos los países con los que México mantiene relaciones diplomáticas, incluyendo Rusia, a la inauguración.

13:50 Servicios de Monitoreo: Los usuarios rusos ya no pueden abrir YouTube

Usuarios en Rusia no pueden abrir YouTube en sus computadoras y dispositivos móviles. Los servicios de monitoreo de internet downdetector.su, Detector de Fallas y sboy.rf informan una caída importante de la disponibilidad de la plataforma. Según el servicio sboy.rf, se han registrado más de 15,000 quejas**Regarding the video hosting service. Las quejas provienen de personas en Moscú, San Petersburgo, Nizhny Novgorod, Ekaterinburgo, Ufa, Saratov, Samara, Krasnodar, Crimea ocupado y varias otras regiones. Los usuarios informaron que solo podían acceder a YouTube a través de redes privadas virtuales (VPNs). Even Reuters reporters in Russia were unable to access YouTube. Sin embargo, el sitio web aún estaba disponible a través de algunos dispositivos móviles. YouTube es la última plataforma occidental que aún es libremente accesible en Rusia, lo que la convierte en el último bastión de la expresión libre en el país. Según Decoder, más de 90 millones de usuarios acceden a YouTube en Rusia mensualmente, lo que lo convierte en la principal plataforma de video y transmisión. A mediados de julio, los medios de comunicación rusos informaron que el gobierno ruso planeaba bloquear YouTube en septiembre.

13:24 UE: Ucrania lidera "guerra defensiva legal" en Kursk rusoLa UE ve el avance de las tropas ucranianas en el territorio ruso de Kursk en el contexto del derecho a la defensa propia. "Creemos que Ucrania está librando una guerra defensiva legal contra una agresión ilegal", dice un portavoz del jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, en Bruselas. El derecho a la defensa propia incluye el derecho a atacar al enemigo en su propio territorio. La UE respalda plenamente los esfuerzos de Ucrania para restaurar su integridad territorial y soberanía y combatir la agresión rusa ilegal. Las tropas ucranianas recently crossed the Russian border from the Sumy region at Sudzha, reportedly taking control of several villages. Los informes rusos sugieren que alrededor de 1,000 soldados ucranianos están involucrados en la operación.

12:43 Ucrania: Decenas de soldados rusos capturados en KurskDespués de la incursión de las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk, "muchos" soldados rusos han sido capturados, según el proyecto ucraniano "Quiero encontrar" en Telegram. Lanzado en enero de 2024 por la inteligencia militar ucraniana, este proyecto humanitario serves as a coordination center for Russian prisoners of war in Ukraine. It aims to help military personnel of the Russian army find their relatives. According to "Quiero encontrar", among the captives are both conscripts and contract soldiers. "También hay información sobre los muertos, whose bodies were not taken away by their comrades during the retreat," the statement says. The project published drone footage allegedly showing the capture of more than 30 Russian soldiers. Other videos on social media show dozens of Russian soldiers surrendering in the Kursk region. The total number of Russian soldiers captured since the Ukrainian offensive in the region is still unclear.

12:18 Gazprom: El trasiego de gas funciona normalmente a pesar de los combates en la región de KurskSegún el gigante energético ruso Gazprom, las exportaciones de gas a través de la región fronteriza de Kursk, que está siendo atacada por Ucrania, funcionan en gran medida con normalidad. Hoy se espera que se transporten alrededor de 37.3 millones de metros cúbicos de gas natural, según informes de la empresa en Moscú. Esto es aproximadamente un 5% menos que el día anterior, según la agencia de noticias estatal rusa Tass. Las tropas ucranianas han tomado al menos el control parcial de la ciudad de Sudzha durante su incursión, que también alberga una estación de medición de gas importante en ruta hacia Europa Occidental. De allí, el trasiego pasa por Ucrania y luego a Eslovaquia y Austria. En 2023, a pesar de la guerra en curso, se transportaron 14.6 mil millones de metros cúbicos de gas natural a la Unión Europea a través de esta ruta.

11:37 Bloguero militar: Rusia pierde "centro logístico importante" para UcraniaLa ciudad rusa de Sudzha en la región de Kursk ha sido reportedly taken by Ukrainian forces, according to pro-Russian military blogger Yuri Podolyaka on his Telegram channel. The town is nine kilometers from the Ukrainian border. According to Podolyaka, the city is full of Ukrainian military personnel. "Sudzha is basically lost for us. This is an important logistics hub," he writes further. Ukrainian forces are reportedly advancing north towards Lgov. "In general, the situation is difficult and deteriorating, despite the noticeable slowdown in the pace of the Ukrainian offensive."

11:04 Munz: Raid de Kursk "sorprendió completamente" a MoscúInicialmente, la situación remains unclear, but it is later confirmed: Ukrainian fighters attack on Russian territory. The incursion in the Kursk region has "completely caught Moscow off guard," reports ntv correspondent Rainer Munz. However, there may be more to the attack than just a diversionary maneuver.

10:48 Rusia: Situación en Kursk después de la incursión ucraniana "bajo control"Las fuerzas rusas han estado luchando contra las tropas ucranianas que infiltran en la

10:18 Kriewald sobre el nuevo ataque: "Ukrainianos penetran 15 kilómetros en la región de Kursk"La avanzada del ejército ucraniano en la región rusa de Kursk está causando revuelo en Moscú. Se dice que los soldados ucranianos han penetrado hasta 15 kilómetros. Además, hay informes de decenas de prisioneros de guerra. La reportera de ntv, Nadja Kriewald, informa desde Odessa sobre el contexto.

09:35 ONU: Rusos torturan al 95% de los prisioneros de guerra ucranianosLos empleados de las colonias penitenciarias rusas torturan a los prisioneros de guerra ucranianos desde las primeras interrogaciones. Además, la práctica de tortura en la cautividad rusa es "amplia y sistemática", según Danielle Bell, jefa de la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania (HRMMU), en una entrevista con el broadcaster neerlandés NOS. Ella dice que la Federación Rusa ha torturado al 95% de los prisioneros de guerra ucranianos en sus prisiones. Según ella, los prisioneros de guerra ucranianos son golpeados con barras y palos de metal, desnudados y sometidos a descargas eléctricas. "Esto es lo peor que he visto en los 20 años de mi carrera", dice. La información sobre los prisioneros ucranianos en Rusia se recopila principalmente a través de entrevistas con prisioneros de guerra ucranianos después de su liberación. Al mismo tiempo, la misión de la ONU tiene acceso directo a los prisioneros de guerra rusos y puede tener una impresión de las condiciones de detención.

08:49 Estonia introduce controles aduaneros reforzados en la frontera con RusiaEstonia está introduciendo controles aduaneros completos en su frontera exterior de la UE con Rusia. Esto lo decidió el gobierno del estado balto de la OTAN a principios de agosto. A partir del 8 de agosto, todas las personas que crucen la frontera a Rusia, así como todas las mercancías, estarán sujetas a control. Los controles en los cruces fronterizos por carretera y ferrocarril en Narva, Koidula y Luhamaa se introducirán gradualmente. Hasta ahora, los controles de pasajeros y vehículos han sido aleatorios y basados en el riesgo. Con el endurecimiento, el primer ministro Kristen Michal busca evitar el tránsito y el transporte de bienes sancionados por la UE a través de Estonia y fortalecer la seguridad del país. La frontera entre Rusia y Estonia tiene 294 kilómetros de largo.

08:11 Ucrania publica cifras de pérdidas rusasEl Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha publicado nuevas cifras de bajas de las tropas rusas en Ucrania. Según estas cifras, Rusia ha perdido alrededor de 587,510 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, con una pérdida diaria de 1,140 en las últimas 24 horas. Un informe de Kiev también indica que se han destruido dos tanques, 36 sistemas de artillería, 81 drones y un helicóptero. Desde el inicio de la invasión a gran escala, Rusia ha perdido, según los informes, un total de 8,431 tanques, 16,487 sistemas de artillería, 366 aviones, 327 helicópteros, 13,293 drones, 28 barcos y un submarino. Las estimaciones occidentales sugieren cifras de bajas más bajas, pero estas también son probablemente valores mínimos.

07:32 Medvedev amenaza con escalar la invasión rusa en UcraniaDmitri Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha amenazado con escalar la invasión rusa en Ucrania en respuesta a los avances ucranianos en la región fronteriza rusa de Kursk. La operación militar rusa ya no debería limitarse a asegurar territorios en Ucrania que Rusia considera propios, dice el antiguo presidente. En cambio, el ejército debería avanzar hacia las ciudades de Odesa, Járkov, Dnipro, Mykolaiv, Kiev y más allá. El avance solo se detendrá cuando Rusia lo considere ventajoso. Se informan avances significativos de las tropas ucranianas en el territorio ruso de la región, con combates intensos informados. La región ha sido puesta bajo estado de emergencia.

07:05 Rusia destruye 14 objetos aéreos ucranianos sobre Kursk y BelgorodLas fuerzas de defensa aérea rusa destruyeron 14 objetos aéreos no tripulados ucranianos sobre las regiones de Belgorod y Kursk durante la noche, según el canal de Telegram del Ministerio de Defensa ruso. Seis drones y cinco misiles más fueron derribados sobre la región de Kursk, según el gobernador regional Alexei Smirnov. A primera hora del 6 de agosto, las fuerzas ucranianas atacaron las áreas fronterizas de la región de Kursk. Según los últimos informes del Estado Mayor del ejército ruso, los combates continúan en las áreas fronterizas. Se ha declarado el estado de emergencia en Kursk (ver entradas 19:08, 19:38 y 20:41) y se están evacuando a los residentes.

06:25 Ucrania emite alerta aérea debido a ataque de un MiG-31K rusoLa Fuerza Aérea de Ucrania ha emitido una alerta aérea en todo el país. La alerta de ataque aéreo se atribuye a una amenaza de misiles desde un avión ruso MiG-31K. Este tipo de avión es un interceptor de la era soviética llamado así por el constructor de aviones Mikoyan-Gurevich y es capaz de llevar misiles hipersónicos como el Kh-47M2 Kinzhal.

02:30 Ucrania eleva umbral para sentencia de prisión en casos de hurto menorEl presidente Selenskyj ha firmado una nueva ley que redefine el hurto menor como una infracción administrativa en lugar de un delito. Esto significa que los hurtos valorados en hasta alrededor de 67 euros ahora serán castigados con multas en lugar de prisión. Anteriormente, el umbral para el hurto menor era de alrededor de 6,7 euros. El cambio se debe a la ley marcial impuesta desde la invasión rusa, que conlleva sentencias de prisión de hasta ocho años por saqueo y hurto. Por ejemplo, un caso de robo de pañales en un supermercado de la ciudad occidental ucraniana de Rivne en enero de 2023, valorado en alrededor de 8 euros, ya no Would result in a prison sentence. Sin embargo, el perpetrador en ese caso aún recibió una sentencia de prisión de más de tres años.

00:27 Klingbeil: La deployment de misiles de EE. UU. en Alemania es necesarioEl líder del SPD, Lars Klingbeil, ha defendido los planes de estacionar armas de largo alcance de EE. UU. en Alemania, a pesar de las críticas dentro de su propio partido. "Este deployment es necesario porque nos ayuda a defendernos en caso de que Rusia decida atacar", dijo a Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es parte de una disuasión creíble. En la cumbre de la OTAN de julio, la Casa Blanca y el gobierno alemán anunciaron que los EE. UU. reanudarían el stationing de sistemas de armas en Alemania a partir de 2026, incluyendo misiles de crucero Tomahawk, misiles SM-6 y nuevas armas hipersónicas. Hay voces críticas dentro del SPD, con el líder del grupo parlamentario Rolf Mützenich advirtiendo del riesgo de escalada militar.

22:38 Activista de derechos humanos Orlov luchará por presos rusosOleg Orlov, el activista de derechos humanos de Moscú liberado en un canje de presos entre Rusia y estados occidentales, planea continuar su trabajo en derechos civiles en el exilio. "Memorial no puede ser destruido", dijo el hombre de 71 años en una conferencia de prensa en el Centro para la Modernidad Liberal en Berlín. La organización que cofundó, Memorial, que recibió el Premio Nobel de la Paz, aboga por presos políticos en Rusia. Orlov estima que aún hay al menos 800 presos políticos en Rusia -estimación conservadora-. Encuentra su nuevo papel en el exilio en Alemania desafiante, ya que preferiría estar en su patria pero teme ser procesado. Orlov espera ahora abogar por la liberación de más presos políticos, incluyendo a ocho que están gravemente enfermos. "Estuvimos muy decepcionados al descubrir que estas personas no estaban en la lista -aquellos de nosotros que fuimos intercambiados". Memorial continúa trabajando tanto en Rusia como desde el extranjero a pesar de la represión.

21:30 ¿No muerto aún? Conocido propagandista ruso heridoEl conocido propagandista ruso Yevgeny Poddubny ha resultado herido en la región de Kursk. El canal de televisión estatal VGTRK informa en Telegram que Poddubny resultó herido en un ataque de un dron ucraniano en la región de Kursk y fue llevado al hospital. Anteriormente, numerous medios de comunicación rusos habían informado sobre la muerte de Poddubny. Yevgeny Poddubny es uno de los "corresponsales de guerra" más famosos de Rusia, con alrededor de 734,000 seguidores en Telegram. La información preliminar sugiere que estaba filmando un informe sobre los combates en la región de Kursk el miércoles.

20:41 Se declara emergencia en la región de KurskSe ha declarado una emergencia en la región rusa de Kursk debido a una ofensiva terrestre ucraniana, según el gobernador Alexei Smirnov en Telegram. Ucrania ha avanzado profundamente en territorio ruso cerca de Kursk en una contraofensiva. La ofensiva comenzó el martes, según el Ministerio de Defensa ruso, y llegó al noroeste de la ciudad de Sudja el miércoles.

20:14 Luchas cercanas: Rusia refuerza protección de la central nuclear de KurskDebido al avance ucraniano en la región fronteriza rusa de Kursk, la Guardia Nacional rusa ha reforzado la protección de la central nuclear de Kursk. También se han desplegado fuerzas adicionales para combatir unidades de sabotaje y reconocimiento en las regiones de Kursk y Belgorod, informó la agencia. Esto se está haciendo en cooperación con las tropas fronterizas rusas y el ejército. La central nuclear, con cuatro unidades y una capacidad de casi dos gigavatios, se encuentra a unos 60 kilómetros de la frontera ucraniana. Al día anterior, tropas ucranianas apoyadas por tanques y artillería cruzaron la frontera rusa desde la región de Sumy cerca de Sudja. Hay informes no confirmados que sugieren que avanzaron hasta 15 kilómetros hacia la central nuclear.

19:38 Ataques en la región de Kursk: El precio del gas natural europeo alcanza su nivel más alto del añoEl precio del gas natural europeo ha subido a su nivel más alto de este año. El contrato de referencia TTF para la entrega del próximo mes subió un 5,7% a 38,78 euros por megavatio hora (MWh) en Amsterdam. Los participantes del mercado citan ataques de Ucrania en la región rusa de Kursk. Se informa que los combates están teniendo lugar cerca de Sudja, un punto importante de inyección de gas para Europa. Este gas entra en Europa occidental a través de gasoductos ucranianos. Gazprom informa actualmente de suministros de gas normales, según la agencia de noticias Bloomberg.

19:08 Ucrania Evacúa Áreas Fronterizas Cerca de Kursk de Rusia

Ante intensos combates en la región rusa de Kursk, las autoridades ucranianas ordenaron la evacuación de más asentamientos en la región vecina de Sumy. Las medidas afectan a 23 asentamientos, según el gobernador militar de Sumy, Vladimir Artjuch, en la televisión ucraniana. Alrededor de 6,000 personas, incluidas más de 400 niños y adolescentes, deben ser trasladadas a un lugar seguro desde la zona fronteriza. Al día anterior, tropas ucranianas cruzaron la frontera ucraniano-rusa cerca de la ciudad de Sudja en la región de Kursk y avanzaron varios kilómetros en territorio ruso. Moscú informó sobre alrededor de 1,000 soldados ucranianos equipados con equipo pesado. Kiev aún no ha comentado sobre los eventos. Debido a los ataques regulares de la artillería rusa en las áreas fronterizas, las autoridades locales ya habían ordenado evacuaciones de una zona fronteriza de 10 kilómetros de ancho en mayo.

Puedes leer sobre los desarrollos anteriores aquí.

La Unión Europea ve el avance de las tropas ucranianas en el territorio ruso de Kursk como una guerra defensiva legal contra una agresión ilegal. El presidente del Comité de Defensa en el Bundestag, Marcus Faber, no ve problema en que Ucrania utilice armas suministradas por Alemania en su actual avance en territorio ruso.

Lea también: