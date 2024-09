16:27 Cuenta: Navalny reportó malestar estomacal - documentos apuntan a un incidente de envenenamiento fatal

Según las autoridades rusas, la muerte de Navalny en febrero se debió a causas naturales. Los defensores de Navalny y numerosos políticos internacionales culpan al gobierno ruso, en particular al presidente Vladimir Putin, por su muerte. Un informe reciente refuerza esta viewpoint: Según "The Insider", citando documentos oficiales, las autoridades rusas habrían ignorado indicios de síntomas que Navalny presentó justo antes de su fallecimiento en prisión. Navalny habría informado de dolor abdominal intenso y vómitos incontrolables. También experimentó calambres musculares y finalmente perdió el conocimiento. La causa oficial de la muerte, un trastorno del ritmo cardíaco, no explica estos síntomas, indican los informes. Los profesionales médicos consultados sugieren que estos eran indicadores de envenenamiento. Navalny había sido envenenado anteriormente con el agente nervioso Novichok en 2020 y estuvo al borde de la muerte.

15:55: Tropas rusas afirman haber frustrado seis incursiones ucranianas en KurskLas fuerzas rusas afirman haber frustrado seis nuevas incursiones ucranianas en la región occidental de Kursk, según informó el Ministerio de Defensa de Moscú. Según Reuters, el Ministerio afirma en un mensaje de Telegram que sus fuerzas, ayudadas por aviones y artillería, repelieron intentos de entrada a la región cerca de Novy Put, a unos 79 kilómetros al oeste de Sudzha. El Ministerio afirma que murieron o resultaron heridos 50 soldados ucranianos, y que se destruyeron un tanque, cuatro vehículos blindados y un automóvil, así como un vehículo. Sin embargo, estas afirmaciones no pueden ser confirmadas de forma independiente.

15:28: Imágenes de destrucción emergen de ataques rusos en Saporischschja con 13 ataques aéreosLa ciudad ucraniana de Saporischschja sufre 13 ataques aéreos, dejando al menos a 13 personas heridas y causing el derrumbe de edificios residenciales en ciertas áreas. El servicio de emergencia ucraniano reporta que diez casas privadas han resultado dañadas.

14:56: Militar alemán ensaya escenario peor - Guerra convencional europea posible en cinco añosDespués de completar el ejercicio "Red Storm Alpha", el ejército alemán planea reanudarlo el próximo año bajo el título "Red Storm Bravo". El ejercicio de tres días, que concluyó el sábado en el puerto de Hamburgo, fue considerado exitoso por el Landeskommando. Según el teniente coronel Jörn Plischke, jefe de estado mayor, se lograron los objetivos tanto para el ejercicio de comando como para la compañía de 2ª Heimatschutz. El objetivo del ejercicio fue asegurar la infraestructura crítica, mantener una conciencia situacional idéntica en todos los niveles y comunicarse efectivamente con todas las tropas participantes. Se considera posible una guerra convencional en Europa en los próximos cinco años debido a la invasión rusa de Ucrania. La OTAN busca colaborar en la oposición a esta amenaza. Se requiere un despliegue rápido de tropas aliadas de oeste a este para enfrentar esta amenaza potencial, según se indicó.

14:27: Londres: Moscú sufre mayores pérdidas de municiones desde el inicio del conflicto debido a ataques con dronesEl Ministerio de Defensa del Reino Unido estima que los ataques con drones ucranianos probablemente hayan causado las mayores pérdidas de municiones para Rusia desde el inicio del conflicto, con al menos 30,000 toneladas de municiones probablemente destruidas en un ataque a un depósito cerca de Tver, en el centro de Rusia, el 18 de septiembre. Además, se produjeron ataques ucranianos a depósitos en Tikhoretsk, en el sur de Rusia, y otros lugares de Tver durante la noche del 21 de septiembre, según el informe regular de inteligencia del ministerio.

13:57: Moscú defiende el ensanchamiento de la doctrina nuclearRusia, como potencia nuclear, ha defendido la modificación de su estrategia de disuasión nuclear a pesar de las críticas. Los cambios son necesarios debido a la proximidad de la infraestructura de la OTAN a las fronteras de Rusia y el objetivo de los poderes occidentales de derrotar a Moscú mediante la entrega de armas a Ucrania, según el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov en la televisión estatal rusa. La decisión de utilizar armas nucleares recaerá en el ejército.

13:19: Médicos voluntarios enfrentan cohetes del KremlinCuando los cohetes rusos impactan en un edificio en Kharkiv, Serhii llega rápidamente al lugar como parte de un equipo médico de ayuda voluntaria. Se dedica a tratar a los heridos y a intentar rescatar a personas de los escombros.

12:42: Saporizhzhia reporta 16 fallecidos y heridos tras ataque con bomba planeadora rusaEl recuento de víctimas en Saporizhzhia tras un ataque con bomba planeadora rusa ha ascendido a 16, incluyendo a un chico de 17 años, según un informe de Telegram del ayuntamiento militar de la ciudad. El ejército ruso atacó Saporizhzhia con 13 bombas planeadoras esta mañana.

11:50 "Emblema terrorífico" - Zelenskyy recuerda la masacre de Babyn YarEl presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reflexiona sobre la masacre de Babyn Yar hoy, 83 años después de que más de 33,000 judíos fueran asesinados por la Wehrmacht alemana en un barranco de Kyiv. Babyn Yar es un "símbolo impactante que demuestra que las peores atrocidades ocurren cuando el mundo decide apartar la vista, callar o mostrar apatía en lugar de enfrentar el mal", compartió Zelenskyy en la plataforma en línea X. Zelenskyy, de origen judío, recordó que Babyn Yar es un ejemplo de las brutalidades que los gobiernos pueden cometer cuando sus líderes "apuestan por la intimidación y la violencia", possibly refiriéndose al líder del Kremlin, Vladimir Putin.

11:16 Ucrania: El recuento de muertos por el ataque de ayer en el clinic de Sumy ha ascendido a diezEl recuento de muertos por un ataque ruso a un hospital en la ciudad ucraniana de Sumy ha ascendido a diez. El hospital fue bombardeado dos veces por Rusia el sábado. El segundo ataque ocurrió mientras se extraían a los heridos y muertos y se evacuaban a los pacientes. Las fuerzas rusas lanzaron 31 rondas en la región fronteriza durante la noche y la mañana.

10:42 Medios Rusos Informan de Explosión Mayor en Depósito de Armas en VolgogradoLos medios rusos, siguiendo a los blogueros militares, informan ahora de explosiones cerca de instalaciones militares rusas. Las explosiones ocurrieron cerca de la base naval en Baltiysk, en la región de Krasnodar, desde donde Rusia envía drones kamikaze contra Ucrania. La agencia de noticias Astra afirma que un gran depósito de municiones en Kotluban, en la óblast de Volgogrado, ha sido alcanzado. Hubo también explosiones, seguidas de un gran incendio y detonaciones. Según el lado ucraniano, misiles balísticos de Irán y lanzadores estaban alojados en el depósito de Kotluban.

09:57 Estado Mayor Ucraniano Informe 165 Acciones Desde AyerDesde ayer, el Estado Mayor Ucraniano ha documentado hasta 165 acciones, con más de un cuarto de ellas en el Donbás alrededor de la ciudad altamente disputada de Pokrovsk. Según el informe, las tropas rusas ejecutaron 73 ataques aéreos contra posiciones y áreas civiles, utilizando 124 bombas aéreas guiadas. También dispararon siete misiles. Además, los agresores realizaron más de 4700 ataques, incluyendo 179 ataques con lanzacohetes múltiples. Emplearon más de 1700 drones kamikaze. La aviación ucraniana, así como las fuerzas de misiles y artillería, supuestamente realizaron seis ataques en áreas donde había personal, armas y equipo militar enemigo concentrado.

09:17 Ucrania: Juez de Alto Nivel Muere en Ataque con Dron de Rusia a Vehículo CivilUn juez del Tribunal Supremo que estaba proporcionando ayuda humanitaria a los residentes de un pueblo en la región de Járkov murió en un ataque con dron a un vehículo civil. El sitio de noticias Ukrinform informes esto, citando la oficina del fiscal regional. Según el informe, un dron de primera persona vista hostil impactó el SUV que el juez Leonid Loboyko estaba conduciendo en su camino al pueblo para entregar ayuda. Murió instantáneamente. Tres mujeres que también estaban en el coche resultaron heridas. Ucrania investiga el incidente como un crimen de guerra y asesinato.

08:55 Ucrania Informe de Lesiones Después de Ataques en ZaporizhzhiaLas autoridades ucranianas informan de graves daños a estructuras civiles en la ciudad industrial de Zaporizhzhia en el sur del país después de nuevos ataques aéreos rusos masivos. Al menos siete personas resultaron heridas, anunció el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov, en Telegram. Es posible que aún haya personas atrapadas bajo los escombros. Se informaron más de diez ataques aéreos, lo que provocó varios incendios.

08:27 Rusia: 125 Drones Ucranianos Derribados AnocheRusia afirma haber derribado 125 drones ucranianos anoche. El ministerio de defensa informes que las defensas aéreas rusas interceptaron y destruyeron los 125 drones. Los gobernadores de varias regiones informaron daños por los ataques, pero no hubo víctimas. Según el informe, 67 drones fueron derribados sobre la región de Volgogrado en el sur de Rusia, 17 cada uno sobre las regiones de Belgorod y Voronezh, y 18 sobre la región de Rostov.

07:42 Ucrania: 1170 Muertes Rusas en las Últimas 24 HorasEl Estado Mayor Ucraniano informes de 1170 bajas en el lado ruso en las últimas 24 horas. Esto eleva el número total de soldados rusos heridos y muertos a casi 652,000. Además, los ucranianos informan de nueve tanques rusos destruidos, 62 sistemas de artillería y 38 vehículos blindados destruidos desde ayer. Se derribaron 93 drones y se impactó un sistema de defensa aérea, según el recuento.

07:22 Blogueros Militares: Ucrania Ataca Más Depósitos de Armas RusasLos blogueros militares en la plataforma X informan que los drones de ataque ucranianos golpearon un arsenal ruso en Kotluban durante la noche. Las fuentes locales informan fuegos cerca del gran depósito de municiones en la óblast de Volgogrado. El sistema de información de fuegos de NASA también informes fuegos en el flanco norte del depósito. Ni el Kremlin ni el Estado Mayor Ucraniano han comentado esto aún.

06:54 Klingbeil Aboga por la Solidaridad con Ucrania en la Próxima CumbreEl líder del SPD, Lars Klingbeil, espera que la próxima cumbre de Ucrania con el presidente de EE. UU., Joe Biden, en Ramstein indique un fuerte compromiso de apoyo al país atacado por Rusia. "La cumbre debe reiterar que todos tienen la responsabilidad de continuar ayudando activamente a Ucrania, incluyendo a EE. UU. después de las elecciones de noviembre, mientras sea necesario", dijo Klingbeil. También sería beneficioso considerar "cómo las futuras conferencias de paz pueden ampliarse, centrándose ultimately en una visión de paz en el mejor interés de los ucranianos". Biden está programado para hacer su primera visita presidencial a Alemania el 10 de octubre. Posteriormente, una conferencia de los 50 estados que respaldan militarmente a Ucrania tendrá lugar en la base aérea de EE. UU. en Ramstein el 12 de octubre - marcando su primera aparición a

04:45 Suiza Alinea con el Plan de Paz de China, Dejando a Ucrania Desilusionada El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza ha manifestado su apoyo a un plan de paz impulsado por China con el objetivo de poner fin al conflicto de Ucrania. La perspectiva de Suiza sobre tales avances ha cambiado significativamente, como explica el ministerio en Berna. Desde Kyiv, se indica que el enfoque suizo es desalentador. Ucrania está preparando una segunda cumbre de la paz para noviembre. En junio, una reunión de estados que excluye a Rusia y China participó en una primera asamblea en Suiza.

03:29 Lituania Envía Paquete de Ayuda Militar a Kyiv Lituania está enviando un paquete de ayuda militar a Ucrania, que incluye municiones, computadoras y suministros logísticos. La ayuda se espera que llegue a Ucrania más tarde esta semana, según el gobierno lituano. Desde el inicio de este año, Lituania ya ha enviado municiones de 155 mm, vehículos blindados M577 y M113, sistemas antidrone, armas antitank, sistemas de control remoto y equipo adicional.

02:29 Tragedia en la Región de Járkov: Tres Muertos y Seis Heridos en Ataques Aéreos Tres personas murieron y seis resultaron heridas en ataques aéreos rusos en el pueblo de Slatyne en la región de Járkov, según informaron las autoridades locales. Los ataques apuntaron a la infraestructura civil y alcanzaron instalaciones educativas y comerciales mientras la gente estaba en las calles, confirmó Oleh Syniehubov, gobernador del Óblast de Járkov.

01:29 Corea del Norte Condena la Ayuda Militar de EE. UU. a Ucrania como 'Error Alarmante' Corea del Norte, bajo sospecha de envíos ilegales de armas a Rusia, ha condenado la ayuda militar de EE. UU. por 8.000 millones de dólares a Ucrania como "un error alarmante" y "un juego con fuego" contra la potencia nuclear Rusia. El presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció la nueva ayuda durante la visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, a Washington. Su objetivo es fortalecer las capacidades de autodefensa de Ucrania y incluye armas con un alcance ampliado, lo que permite a Ucrania lanzar ataques a Rusia de forma segura desde la distancia.

00:25 Muertes en Sumy Ascenden a Diez Después del Ataque a un Hospital El recuento de muertos en un ataque ruso a un hospital en la ciudad Ukrainian border town of Sumy has risen to ten. Initially, one person was fatally wounded in the initial assault on the clinic, Ukrainian Interior Minister Igor Klymenko clarified. The hospital was then devastated again during the evacuation of patients. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy accused Russia of waging "war against hospitals."

