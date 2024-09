16:25 Zelensky afirma que la operación de Kursk se desarrolla según lo esperado

Operación de Kursk de Ucrania Continúa Según lo Planificado, Confirma el Presidente Zelensky

Según las afirmaciones del Presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, las operaciones en la región rusa de Kursk están progresando como se esperaba. Esto se informó durante su visita a Zaporizhzhia, según un reportero de la agencia de noticias del estado, UkraineInform. "La operación de Kursk está sirviendo a su propósito de manera efectiva y avanzando según lo planeado", dijo Zelensky. Además, propuso que la operación de Kursk podría tener un impacto positivo en las áreas problemáticas de Pokrovsk y Torez. "A pesar de los desafíos en las direcciones de Pokrovsk y Torez, creemos que la operación de Kursk podría tener un impacto significativo aquí", agregó Zelensky. También enfatizó que las brigadas rusas más activas actualmente están desplegadas en estos frentes.

15:52: Incendios Forestales Amenazan a Poblados en Luhansk Ocupado - ¿Dónde Están los Bomberos para Contenerlos?

Los ciudadanos de Luhansk ocupado actualmente luchan no solo contra la guerra, sino también contra la venganza de la naturaleza debido a los incendios forestales. Las redes sociales están llenas de quejas sobre la ausencia de bomberos para extinguir las llamas.

15:16: Rumania Aproba Ley para Ayudar a Ucrania con el Sistema Patriot

El gobierno rumano ha dado luz verde a un proyecto de ley que permite el traspaso de un sistema de defensa aérea Patriot a Ucrania. El proyecto de ley ahora se dirige a un voto final en el parlamento, según informó Reuters. Bucarest había acordado anteriormente en junio ofrecer uno de sus dos sistemas Patriot operativos a Ucrania, con la condición de que los aliados lo reemplacen con un sistema de defensa aérea comparable.

14:53: Petición Exige a Ucrania que Baje el Límite de Edad para la Mobilización a 50 Años

Una petición exige al Presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, que reduzca el límite de edad para la movilización a 50 años. Hasta ahora, más de 25,000 personas han firmado la petición, según el periódico ucraniano "Kyiv Independent". Según la ley ucraniana, una petición en línea al presidente debe acumular al menos 25,000 firmas en tres meses para ser considerada. Quedan 34 días para recoger firmas.

14:34: Once Resultan Heridos en Ataques Ucranianos en la Región de Belgorod

Once personas, incluidas dos niñas, resultaron heridas en ataques ucranianos en la región rusa de Belgorod y su capital, según informó Vyacheslav Gladkov, gobernador de la región de Belgorod, en un mensaje de Telegram. Un kindergarten reportedly suffered significant damage. Gladkov compartió fotos del edificio del kindergarten derrumbado y otros escombros en la región. Reuters informó que las autoridades locales han decidido cerrar varias escuelas y kindergartens en la región por una semana después de los ataques, ya que algunas regiones de Ucrania y Rusia reabrirán las escuelas el 2 de septiembre después de las vacaciones.

14:10: Zelensky: Cohete Ruso Devasta Mosque en Kyiv

El ataque con cohetes rusos a Kyiv durante la noche (ver entradas 05:39, 06:20 y 09:29) dañó significativamente una mezquita y un centro cultural adjunto para el islam. En un mensaje de X, el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, afirma que Rusia ignora los valores espirituales y humanitarios, y no respeta ninguna religión o creencia. "Persiste en su campaña destructiva contra el pueblo ucraniano y busca erradicar todas nuestras comunidades, incluso dedicando sus esfuerzos hacia lugares de culto sagrados", dijo Zelensky. El jefe imán de la congregación local, Vadym Dashevski, declaró a la agencia de noticias Reuters que la mezquita había sido objetivo de un ataque cobarde.

13:39: Video Documenta Ataque con Drones Detallado en Moscú

Ucrania lanzó un ataque con drones completo en objetivos en y cerca de Moscú. Una explosión en una refinería ubicada a solo 16 kilómetros del Kremlin se capturó en cámara. También fueron atacadas dos plantas de energía. Según informes rusos, se interceptaron más de 150 drones ucranianos.

12:58: Polonia Pide Disparar Contra Drones Rusos

El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, cree que Polonia tiene la responsabilidad moral de disparar contra drones rusos y otros objetos aéreos que se acercan a Ucrania antes de entrar en el espacio aéreo polaco. Sikorski expresó su opinión en una entrevista con el periódico británico "Financial Times" (FT), stating that he personally considers this an act of self-defense. Él contradice la postura de la OTAN, que ve el posible aumento del conflicto al involucrarse en un enfrentamiento directo con las fuerzas rusas como demasiado arriesgado. Hasta ahora, la OTAN ha negado la propuesta de disparar contra drones y misiles rusos en Ucrania, así como la solicitud de Ucrania de una zona de exclusión aérea en el país.

12:12: Munz: Cómo Rusia Responde a los Éxitos Electorales de AfD y BSW

Los éxitos electorales de AfD y BSW también son un punto de interés en Rusia. El corresponsal de NTV, Rainer Munz, informa sobre las respuestas de Rusia a estos resultados electorales y aborda cómo Moscú está manejando lo que podría ser el mayor ataque con drones jamás lanzado en la capital rusa.

11:15 El presidente ruso aplaude los rápidos avances territorialesEl presidente ruso Vladimir Putin ha elogiado el rápido progreso de su ejército en la conquista de nuevos territorios en Ucrania. Declaró que la contraofensiva de Ucrania en la región de Kursk no logró obstaculizar el avance de las tropas rusas en Donbass. Putin explicó: "No estamos hablando de avanzar 200 o 300 metros. Hablamos de varios kilómetros cuadrados. El ritmo de la ofensiva en Donbass no lo hemos visto en mucho tiempo". Durante su visita a Mongolia, Putin hizo una breve parada en la república siberiana de Tuva para unirse a una sesión de la nueva iniciativa "Conversaciones Importantes", destinada a conectar a los niños con la postura política del Kremlin. Putin a menudo asume el papel de educador en clases públicas, reforzando su afirmación de que el conflicto que inició es para proteger a Rusia.

10:49 Ucrania intercepta 20 misiles y 17 dronesLa fuerza aérea de Ucrania informa haber interceptado 20 de 31 misiles y neutralizado 17 de 21 drones de asalto rusos. Se frustraron diez misiles balísticos y nueve misiles crucero sobre Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv y Zaporizhzhia.

09:57 Pruebas vídeo muestran ataque con misiles rusos en KharkivRussia ha estado bombardeando Kharkiv con ataques de misiles durante días. Según los registros ucranianos, al menos diez misiles fueron lanzados contra la ciudad el domingo, impactando en un complejo de compras y ocio. Muchos individuos resultaron heridos.

09:20 El recuento de víctimas en el ataque ruso a Sumy aumentaEl recuento de víctimas del ataque con misiles rusos en la ciudad ucraniana oriental de Sumy ha aumentado. El último informe del ministro del Interior de Ucrania indica que 19 personas resultaron heridas,including 7 niños. Los informes anteriores (ver entrada 02:54) informaban de al menos 13 civiles heridos, including 4 niños. Los misiles rusos golpearon un centro de rehabilitación para niños y un orfanato en Sumy. La situación de seguridad en Sumy ha empeorado aún más con el inicio de incursiones transfronterizas en la región rusa vecina de Kursk el 6 de agosto. Sumy, hogar de más de 250,000 residentes, está situada a unos 350 kilómetros al este de Kyiv.

08:47 Ucrania informa de víctimas en el ataque aéreo ruso en KyivRussia ha vuelto a atacar la capital ucraniana Kyiv con misiles (ver entradas 05:06 y 05:48). Al menos dos personas resultaron heridas por escombros de misiles derribados, informan las autoridades locales. Se incendiaron edificios y se dañó la infraestructura. Se emitió una alerta aérea a nivel nacional durante casi dos horas hasta la madrugada.

07:49 ISW: Mayoría de los rusos apoya la guerra en UcraniaLa población rusa continúa respaldando la guerra en Ucrania a pesar de las incursiones ucranianas en la región rusa fronteriza de Kursk. Según los últimos datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), que se basan en encuestas del centro de sondeos ruso autónomo Levada Center, el apoyo de los rusos a la campaña militar en Ucrania aumentó a aproximadamente el 78% en agosto, desde el 75% en julio y el 77% en junio. Parece que la población rusa sigue imperturbable, lo que da al Kremlin margen de maniobra para planificar un conflicto a largo plazo contra Ucrania, según los analistas del ISW.

08:07 Ucrania informa de bajas rusasEl Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevas cifras de bajas rusas en Ucrania. Según el informe, Rusia ha perdido alrededor de 605.500 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, con una tasa diaria de 1.270. El informe emitido por Kyiv también indica que ocho tanques, nueve sistemas de artillería, un lanzador de cohetes de artillería de alcance medio y 28 drones han sido destruidos. Desde el inicio de esta gran operación, Rusia se dice que ha perdido un total de 7.765 tanques, 15.779 sistemas de artillería, 294 aviones, 275 helicópteros, drones, 21 barcos y un submarino. Las estimaciones occidentales sugieren cifras de bajas más bajas, pero probablemente sean mínimas.

06:50 La región rusa de Saporishshia es bombardeada 142 veces en un díaLas fuerzas rusas bombardearon la región ucraniana de Saporishshia 142 veces en las últimas 24 horas, según un mensaje en Telegram del gobernador militar de Saporishshia, Ivan Fedorov. Se llevaron a cabo tres raids aéreos rusos en los asentamientos de Lobkove, Pjatschatki y Nowoandriiwka, que involucraron 74 drones.

06:23 Rescatistas salvan a un hombre de los escombros en KharkivEquipos de rescate han sacado vivo a un hombre de los escombros de un salón de eventos derrumbado en la ciudad ucraniana oriental de Kharkiv después de un ataque aéreo ruso, informó Reuters. El superviviente confirmó su bienestar poco después de ser rescatado. Según las autoridades, más de 30 personas, including 5 niños, resultaron heridas en los ataques con cohetes rusos en Kharkiv, con varios cohetes cayendo en un centro comercial y un salón de eventos el domingo por la tarde.

06:20 Pirotecnia y Explosiones: Intensa Ofensiva Aérea Rusa en KyivRusia ha lanzado una ofensiva contra Ucrania con una lluvia de drones, más de diez misiles crucero y numerosos misiles balísticos, aparentemente con el objetivo de Kyiv y possibly otras ciudades, según informes de la fuerza aérea ucraniana. Se escuchó una serie de explosiones en Kyiv, lo que llevó a muchos residentes a buscar refugio en shelters antiaéreos. El alcalde Vitali Klitschko confirmó múltiples llamadas de emergencia en los distritos de Holosiyivskyi y Solomianskyi. Klitschko informó varios incendios a través de Telegram. De manera similar, Serhiy Popko, jefe de la administración militar de Kyiv, confirmó incendios en el distrito de Shevchenkivskyi, donde un residente resultó herido por escombros caídos. "Habrá una respuesta a todo. El adversario lo sentirá", declaró Andriy Yermak, jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, en Telegram.

05:39 Explosiones: Fallo del ataque con misiles rusos en KyivLa capital ucraniana Kyiv ha sido atacada nuevamente por un ataque con misiles rusos, según representantes militares ucranianos en Telegram. Los residentes de Kyiv informaron haber experimentado varias explosiones ensordecedoras, lo que sugiere la activación de mecanismos de defensa aérea. El recuento exacto de misiles lanzados y cualquier posible daño remains sin contabilizar.

04:46 Putin: Nuevo gasoducto a China en caminoEl presidente Vladimir Putin ha revelado que los preparativos para construir un nuevo gasoducto ruso a través de Mongolia hasta China están avanzando sin problemas. En enero de 2022, se aprobó el estudio de viabilidad y se completaron las investigaciones técnicas esenciales, mencionó Putin en una entrevista con el periódico mongol Onoodor, según se detalla en el sitio web del Kremlin. El gasoducto previsto, llamado "Fuerza de Siberia 2", se espera que transporte 50 mil millones de metros cúbicos de gas natural desde la región rusa de Yamal a China cada año.

03:34 Rusos asaltan centro de rehabilitación en Sumy - 13 heridosLas tropas rusas han bombardeado un centro de rehabilitación para niños socialmente y psicológicamente desafiados y un orfanato en Sumy utilizando cohetes. Según Ukrainska Pravda, 13 personas, incluidas dos niños, resultaron heridas. El edificio está ubicado en una zona residencial, señala el periódico, citando información proporcionada por la administración militar local.

02:26 Encuesta: Polonia a favor de derribar drones espías rusosSegún una encuesta del periódico polaco "Rzeczpospolita", aproximadamente el 60% de los polacos cree que la militar polaca debería derribar drones rusos que ingresen al espacio aéreo polaco durante ataques aéreos en Ucrania. La encuesta se refiere a un objeto volador no identificado, creído ser un drone kamikaze del tipo Shahed, que pasó 30 minutos sobre Polonia el 26 de agosto antes de desaparecer. El brigadier general polaco Tomasz Drewniak afirmó que Rusia probablemente está probando el sistema de defensa aérea de Polonia al launching drones en el espacio aéreo polaco.

00:26 Rusia: Víctima en Belgorod por bombardeoEl gobernador del distrito ruso de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, informó una muerte por bombardeo ucraniano en el pueblo de Shagarovka, cerca de la frontera. Al menos tres villagers resultaron heridos durante los ataques en el pueblo de Shebekino. Varios otros pueblos han sido bombardeados por ucranianos, según Gladkov.

23:08 Rusia afirma interceptar 158 drones ucranianosRusia afirmó haber interceptado "importantes" ataques con drones ucranianos en Moscú y 14 otras regiones, según el ministerio de defensa, informado en Telegram. Un total de 158 objetos voladores fueron interceptados durante la noche, según el ministerio. Diez drones apuntaron a Moscú, según actualizaciones oficiales.

22:24 Ataque aéreo en Kharkiv: Muertos aumentan a 47El recuento de muertos en el intenso ataque aéreo ruso en Kharkiv ha aumentado a 47, incluidas siete niños, según confirmó el servicio de emergencia estatal ucraniano en Telegram. Varios edificios civiles, incluidas un centro comercial, fueron alcanzados, como se muestra en fotografías de agencias de noticias.

21:52 Helicóptero ucraniano se estrella durante entrenamiento - dos pilotos fallecidosDos pilotos perdieron la vida en un accidente de helicóptero durante un entrenamiento en la Universidad Nacional de la Fuerza Aérea Ivan Kozhedub de Kharkiv en Ucrania. El helicóptero, un tipo Mi-2, estaba en medio de un ejercicio de vuelo, según informó la agencia de noticias estatal ucraniana Ukrinform. Expertos, investigadores y representantes del ministerio de defensa están analizando el lugar del accidente para determinar la causa del accidente.

21:06 Proveedor de energía ucraniano pronostica cortes de energía Debido a los extensos ataques rusos a la red eléctrica del país, Ucrania experimentará varios cortes de energía el lunes. Así lo reveló el proveedor de energía ucraniano Ukrenergo, según informes de Ukrinform. No se espera que la Versorgung de energía a instalaciones esenciales se vea afectada. Sin embargo, Ukrenergo advierte que pueden haber modificaciones en el alcance de las restricciones.

