16:03 Ucrania: la ofensiva rusa en Kursk se detuvo

15:42 Alemania Proporciona Financiación Adicional para el Cuidado Médico de Soldados Ucranianos

El gobierno alemán ha asignado 50 millones de euros adicionales para el cuidado y tratamiento de soldados ucranianos heridos. El ministro federal de Finanzas, Christian Lindner (SPD), afirma: "Estamos firmemente con Ucrania". Con esta nueva solución, se proporcionarán tratamientos médicos necesarios para los soldados en Alemania. Según la ministra del Interior, Nancy Faeser (SPD), Alemania ha ayudado hasta ahora a 1.173 soldados y civiles ucranianos gravemente heridos en hospitales alemanes. "Esta ayuda es una cuestión humanitaria - y la continuamos con todas nuestras fuerzas", afirma.

15:07 Incidente Violento en la Sede de Wildberries en Moscú

Tres personas resultaron heridas durante un intento fallido de tomar el control de la sede de Wildberries en Moscú, según la empresa. Los medios de comunicación rusos también informan de una fatalidad. La fundadora Tatiana Bakalchuk explica en Telegram que su exmarido Vladislav Bakalchuk y dos antiguos directivos intentaron tomar el control de las oficinas de Wildberries en Moscú. Tres personas resultaron heridas durante la confrontación. Vladislav Bakalchuk afirma que llegó para negociar y estaba desarmado, pero se dispararon "desde el edificio". Wildberries es el mayor minorista en línea de Rusia, que maneja más de diez millones de pedidos al día.

14:43 India Continuará Comprando Petróleo Ruso, Sujeto a Sanciones

India ha reconocido que continuará comprando petróleo ruso siempre y cuando el país no esté sujeto a sanciones. El medio en línea ucraniano Pravda reporta esto, citando a la agencia de noticias Reuters. "Si las empresas no están afectadas por las sanciones, compraré al proveedor más barato", dice el ministro de Petróleo y Gas de India, Hardeep Singh Puri. Agrega que India no está sola en esto, ya que los países europeos y las empresas japonesas también compran petróleo ruso. India depende en gran medida de las importaciones de petróleo, con una dependencia reportada del 88%, lo que la convierte en el tercer mayor consumidor e importador de petróleo del mundo.

14:05 Munz: Kremlin No se Preocupa por los F-16s por Limitaciones de Alcance

El despliegue de los primeros aviones de combate F-16 en Ucrania no ha preocupado significativamente al Kremlin, explica el corresponsal de ntv Rainer Munz desde Moscú. Entre otros motivos, la incapacidad de lanzar misiles profundamente en Rusia es un factor principal.

13:45 Kremlin Critica los Comentarios de Stoltenberg sobre Armas de Largo Alcance como 'Peligrosos'

El Kremlin ha criticado los comentarios del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, como "peligrosos". Stoltenberg sugirió que permitir que Ucrania objetivo profundamente en Rusia utilizando armas occidentales con alcance extendido no crearía una línea roja para Rusia. "Tal desprecio por las declaraciones del presidente Putin es una acción miope e irresponsable", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Si los países permiten el uso de cohetes de mayor alcance por parte de Ucrania, Putin advirtió que se involucrarían directamente en el conflicto.

13:17 Expertos Descubren Minas y Equipo Militar en la Central Nuclear de Zaporiyia

Soldados rusos armados y equipo militar están estacionados en la central nuclear de Zaporiyia en Ucrania. La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) informes que se han plantado campos minados entre las vallas internas y externas de la planta, y a los expertos de la OIEA no se les ha permitido acceder a ciertas áreas durante sus visitas de inspección. La central nuclear fue ocupada por las fuerzas rusas al comienzo del conflicto y ha sido una preocupación para los expertos en seguridad internacional desde entonces. Hace solo cuatro semanas, una torre de enfriamientocaught fire.

12:41 Kremlin Advierte de 'Escalada' en el Medio Oriente después de Explosiones de Pager

El Kremlin ha expresado su preocupación por la escalada de tensiones en el Medio Oriente después de una serie de explosiones de pager en Líbano. "Lo que haya ocurrido, sin duda llevará a una escalada de tensiones", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Agregó: "El Medio Oriente ya es una región volátil, y cada incidente como este tiene el potencial de convertirse en un detonante". El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia considera estos incidentes otro ejemplo de "guerra híbrida contra Líbano".

12:24 Ucrania Aumenta el Presupuesto en 10 Mil Millones de Euros para Financiar al Ejército

Ucrania ha aprobado un aumento de 10.7 mil millones de euros en el gasto, con la mayoría destinada al ejército. Esto aumenta el presupuesto de Ucrania a alrededor de 81 mil millones de euros, un récord para el país. Los cambios presupuestarios son necesarios para pagar los bonos de los soldados en la línea del frente, entre otros gastos.

11:16 Las Fuerzas Ucranianas Asumen la Responsabilidad por el Ataque al Depósito de Municiones de Toropez

Un informante del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) comunica al Kyiv Independent que las fuerzas ucranianas ejecutaron el ataque nocturno a un importante depósito de municiones en el ruso Toropez. El almacén contenía misiles balísticos, incluidos Iskander, misiles antiaéreos, municiones de artillería y bombas guiadas, que supuestamente desaparecieron después del ataque, según la fuente del SBU. Tras el impacto de los drones ucranianos, se produjo una explosión extraordinariamente poderosa. "El SBU está colaborando con sus colegas militares para reducir sistemáticamente la capacidad de misiles del enemigo, que utilizan para destruir ciudades ucranianas", dijo la fuente. Se están formulando planes para operaciones similares en otras instalaciones militares rusas.

10:49 Fabricantes de Drones Ucranianos Ven Oportunidad en las Licitaciones de Ramstein

Los productores de drones ucranianos ahora pueden participar en las licitaciones organizadas por la Coalición de Drones en el formato de Ramstein. Las reuniones de los partidarios de Ucrania occidental tienen lugar cada pocas semanas en Ramstein. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, la serie de licitaciones consistirá en dos lotes: uno para el desarrollo de drones de visión en primera persona (FPV) y otro para drones interceptores. El ministerio considera esto un gran estímulo para la fabricación ucraniana. Todos los plazos serán revisados por los miembros de la Coalición de Drones, y se seleccionarán los ganadores para pruebas adicionales. Si ganan, los estados de Ramstein tienen la intención de encargar la producción a los ganadores de la competencia.

10:27 Video Muestra Incidente en Almacén de Municiones RusoAunque no ha sido verificado oficialmente por el Kremlin, el gobernador de la región de Tver ya ha informado en Telegram que un ataque con drones ucranianos encendió un incendio. Se presume que un importante almacén de armas y municiones pudo haber sido objetivo. Los residentes fueron evacuados y se han difundido imágenes del incendio en la web.

09:39 Múltiples Heridos en Járkov, Fata en SaporishshyaLa ciudad ucraniana de Járkov volvió a ser objetivo de una fuerte Strike aéreo ruso ayer. La detonación de bombas guiadas lesionó a nueve personas en varios distritos. Este último episodio suma a la cadena de recientes ataques a civiles. El domingo, una bomba de precisión mató a una mujer e hirió a 43 personas, incluyendo a cuatro niños, en Saporishshya. Además, se perpetraron raids aéreos rusos en asentamientos de la región de Saporishshya, donde dos personas perdieron la vida.

08:46 Ataques Repetidos a Instalaciones Energéticas en Sumy por Drones RusosSegún las autoridades locales, drones rusos atacaron repetidamente instalaciones energéticas en la ciudad nororiental ucraniana de Sumy. Hasta ahora no se han reportado bajas, pero los ataques continuos han ejercido una gran presión en la infraestructura energética. El martes, drones y misiles rusos atacaron la infraestructura energética en Sumy y la región circundante, causando un corte de energía temporal para más de 280,000 hogares, según el Ministerio de Energía.

08:27 Fuerzas Ucranianas Informan de 1,130 Pérdidas Rusas en las Últimas 24 HorasEl Estado Mayor Ucraniano registra que 1,130 soldados rusos murieron o resultaron heridos en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, los ucranianos han registrado un total de 637,010 bajas enemigas. Según los ucranianos, sus fuerzas destruyeron 25 sistemas de artillería, 45 vehículos de transporte y combustible, y 6 tanques en las últimas 24 horas.

07:55 Fuerza Aérea Ucraniana Elabora Planes de Despliegue para Aviones F-16La Fuerza Aérea Ucraniana ha finalizado sus planes de despliegue para posibles aviones de combate occidentales F-16. Se han formulado los asignaciones para las fuerzas armadas y el Ministerio de Defensa, según informó el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su discurso en video nocturno. También se llevaron a cabo conversaciones con el Mando Aéreo sobre la posibilidad de ampliar la flota de aviones y la capacitación adicional de pilotos. Dado los frecuentes pérdidas, varias voces en Kiev abogan por un programa más intensivo de capacitación básica de pilotos, que actualmente abarca 40 días. Ucrania recibirá alrededor de 60 aviones F-16, aunque solo unos pocos han sido entregados hasta ahora.

07:19 Rusia Repela Múltiples Ataques con Drones Ucranianos en Varios RegionesRusia informa sobre múltiples ataques con drones provenientes de Ucrania en varias regiones. Durante la noche, la defensa aérea de Rusia derribó 54 drones ucranianos en cinco regiones rusas, según TASS, citando al Ministerio de Defensa. La mitad de los drones fueron eliminados en la región fronteriza de Kursk, mientras que el resto cayó en las regiones fronterizas de Bryansk, Belgorod, Smolensk, Oryol y las regiones occidentales. El informe no menciona Tver, al noroeste de Moscú, donde las autoridades locales y los blogueros militares informaron sobre un ataque con drones rusos en un depósito de municiones que encendió un incendio en Toropets, lo que requirió la evacuación de los residentes.

06:20 Diputado del Partido Verde: AfD y BSW Difunden Propaganda RusaEl coportavoz del grupo parlamentario de los Verdes en Alemania, Konstantin von Notz, propone un debate en el Bundestag alemán sobre las operaciones de propaganda rusa en Alemania. El análisis de documentos internos de la máquina de propaganda rusa, SDA, revela cómo las entidades rusas manipulan la democracia, el debate público y las elecciones de Alemania. Von Notz, político del interior, afirma que con AfD, BSW y otros cómplices difundiendo narrativas rusas en el público y el parlamento, se forman alianzas perjudiciales para debilitar los intereses alemanes conjuntamente. Se objetivo a individuals que apoyan a Ucrania, los monitorean y los difaman públicamente.

aquí.05:42 Trolls Rusos Comparten Videos Falsos de Kamala HarrisLa compañía de software Microsoft encontró que los trolls rusos están intensificando su campaña de desinformación contra la candidata a la vicepresidencia de EE. UU. Kamala Harris y su compañero de fórmula, Tim Walz. El grupo ruso, conocido colectivamente como Storm-1516, creó dos videos engañosos desde finales de agosto para socavar las campañas de Harris y Walz. Un clip muestra a supuestos seguidores de Harris agrediendo físicamente a un supuesto asistente a un mitin de Trump. El otro video presenta a un actor difundiendo la afirmación fabricada de que Harris fue responsable de lesionar a una niña en un incidente de 2011, dejándola permanentemente discapacitada y huyendo de la escena sin ayuda. Ambos videos han reportado millones de espectadores.

05:19 Incendio en Tver Ruso por Ataque con Dron UcranianoInformes rusos afirman que un ataque con drones ucranianos encendió un incendio en la región rusa de Tver. Los restos de un drone ucraniano destruido supuestamente encendieron un incendio en la ciudad de Toropez, lo que llevó a la evacuación parcial de los residentes. El gobernador Igor Rudenya confirmó la situación en la plataforma de mensajería Telegram. Los bomberos actualmente intentan controlar el incendio y la causa precisa del incendio aún se investiga. Las fuerzas de defensa aérea rusa comandan su batalla continua contra el "ataque masivo de drones" en la ciudad. Toropez, según un informe publicado en 2018 por la agencia de noticias del estado RIA, es el hogar de un área de almacenamiento de municiones y explosivos rusos.

03:57 Gobernadores rusos informan sobre ataques con dronesRussia está enfrentando ataques con drones en varias regiones occidentales por parte de Ucrania, según informan los gobernadores locales. En la región de Smolensk, se han abatido siete drones ucranianos, según informó el gobernador Vasily Anokhin en Telegram. La defensa aérea rusa ha neutralizado un drone en la región de Orjol, según confirmó el gobernador Andrei Klychkov en la misma plataforma. Más de 14 drones de ataque ucranianos han sido derribados en la región de Bryansk, que limita con Ucrania, según informó el gobernador Alexander Bogomaz en Telegram. Las autoridades de Kiev afirman que los ataques están dirigidos a la infraestructura militar, energética y de transporte crítica para sus esfuerzos bélicos contra Moscú.

02:56 EE. UU. investiga supuestas maniobras chinas para eludir la prohibición de importación de uranio rusoEl gobierno de EE. UU. está investigando denuncias de que China está eludiendo la prohibición de importación de uranio ruso importando uranio enriquecido de Rusia mientras exporta su propia producción a EE. UU. Jon Indall, de la Asociación de Productores de Uranio de EE. UU., expresó su preocupación por la posibilidad de eludir la prohibición de uranio ruso y depender en gran medida de los suministros chinos. El Departamento de Comercio de EE. UU. aún no ha comentado al respecto.

01:54 EE. UU. aumentará sus reservas estratégicas de petróleoUna fuente interna informó que el gobierno de EE. UU. planea aumentar sus reservas estratégicas de petróleo en hasta seis millones de barriles. Esta posible compra sería la mayor desde una importante liberación de petróleo en 2022, como resultado del aumento de los precios de la gasolina debido a la invasión rusa de Ucrania.

00:45 Dos muertos y cinco heridos en un ataque en SaporischschjaEl gobernador Ivan Fedorov informó que Rusia llevó a cabo un ataque en la región de Saporischschja, lo que resultó en la muerte de al menos dos civiles y la heridos de cinco personas más. La comunidad de Komyshuvakha fue atacada "fuertemente" en el asalto, según Fedorov. También se afectaron varios edificios e instalaciones de infraestructura. Los equipos de rescate aún se encuentran en el lugar, evaluando los daños. "Kyiv Independent" ha proporcionado actualizaciones sobre la situación.

23:38 Embajadora de EE. UU. en la ONU: Sabemos sobre el plan de paz de ZelenskyLa embajadora de EE. UU. en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, confirmó que los estadounidenses están al tanto del nuevo "plan de paz" del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Durante una conferencia de prensa de la ONU, indicó que el plan podría ser efectivo y que EE. UU. está considerando cómo puede contribuir al esfuerzo. Thomas-Greenfield expresó optimismo Regarding peace, but provided no further details. Perhaps she was referring to the "victory plan" that Zelensky announced last month.

22:29 Falso aviso en Latvia: Fenómeno aéreo misterioso era un grupo de avesUna supuesta violación del espacio aéreo de Latvia por un objeto volante no identificado se determinó que fue un evento benigno. El objeto enigmático, que procedía de nearby Belarus y cruzó la frontera en la parte oriental de Kraslava, se demostró que era un grupo de aves. La agencia de noticias leta proporciona esta información, atribuyéndola a la fuerza aérea. Previamente, el Ministerio de Defensa en Riga había informado sobre la presencia de un objeto volante no identificado. Como consecuencia, se派遣了驻扎在Lielvarde基地的NATO飞机前往检查空域,但未能找到任何可疑的对象。

21:59 Moldova y Alemania firman acuerdo de ciberseguridadEn un esfuerzo por contrarrestar la "guerra híbrida de Putin", Moldova y Alemania han acordado un pacto de ciberseguridad. El presidente ruso Vladimir Putin ha declarado su intención de seguir empleando la guerra híbrida contra Europa, en particular Moldova, como método de inestabilidad, afirma la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, durante su visita a Chisinau. "Sin embargo, esto es precisely why we're amplifying our own efforts." Al suministrar equipo informático, intercambiar información y facilitar la capacitación, aspiran a "detener los ataques cibernéticos en Moldova y desmentir la desinformación".

1. La Unión Europea podría considerar proporcionar ayuda adicional para apoyar la atención médica de los soldados ucranianos, dadas su postura hacia la lucha de Ucrania contra Rusia.

2. Algunas organizaciones internacionales, como la Unión Europea, podrían considerar proporcionar recursos para ayudar a reconstruir la infraestructura dañada en Ucrania, como hospitales y escuelas, después del conflicto.

