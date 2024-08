16:01 Putin viaja a Azerbaiyán - el líder del Kremlin no tiene que temer ser arrestado

El presidente ruso Vladimir Putin viaja al antiguo estado soviético de Azerbaiyán en el mar Caspio, mientras se libran intensos combates entre tropas ucranianas y rusas en la región de Kursk. Según el Kremlin en Moscú, el líder ruso estará en una visita de estado a la capital azerbaiyana de Bakú el 18 y 19 de agosto. El itinerario incluye negociaciones con el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev sobre el desarrollo de la asociación estratégica entre los dos países, así como debates sobre política internacional y regional. Aliyev, quien gobierna su país con mano de hierro como Putin y enfrenta críticas por graves abusos de derechos humanos, visitó Moscú en abril. Se espera que se firmen varios documentos durante la visita de Putin a Bakú, pero el Kremlin no ha proporcionado detalles.

Putin, quien es buscado internacionalmente por crímenes de guerra contra Ucrania, no enfrenta arresto en Azerbaiyán. El país del Cáucaso sur, rico en petróleo y gas, también es un importante proveedor de energía para la Unión Europea. Se espera que Putin también haga comentarios sobre las negociaciones de paz entre Azerbaiyán y su vecino Armenia.

15:17 Muertos y heridos en ataque a centro comercial en Donetsk

Un centro comercial en la ciudad ucraniana de Donetsk fue atacado, según las autoridades locales. La agencia de noticias estatal rusa TASS informa de al menos dos muertos y siete heridos, citando servicios de emergencia. Vídeos compartidos por la agencia rusa Ria Novosti mostraron humo espeso saliendo de un edificio completamente quemado. El incendio en el centro comercial "Galaktika" fue resultado de un ataque de las fuerzas ucranianas, según el jefe de la región rusa anexada de Donetsk, Denis Pushilin, en su canal de Telegram. Un área de más de 10,000 metros cuadrados está en llamas. También fue alcanzado un hospital. Las autoridades locales dijeron que el distrito donde se encuentra el centro comercial fue objetivo de fuego de artillería ucraniana. Las afirmaciones no pueden ser verificadas de forma independiente. Hace una semana, al menos 12 personas murieron y 44 resultaron heridas en un ataque ruso a un supermercado en la ciudad de Kostjantyniwka en la región de Donetsk, según las autoridades.

15:01 Moscú afirma haber repelido ataque masivo al puente de Crimea

La Ucrania vuelve a intentar destruir el puente hacia la península de Crimea, según informes rusos. La defensa aérea rusa derribó doce misiles ATACMS que se acercaban al puente, dijo el Ministerio de Defensa de Moscú. El ministerio no publicó pruebas. Las afirmaciones no pueden ser verificadas por fuentes independientes. Sin embargo, Ucrania ha declarado repetidamente que quiere destruir el puente tan pronto como tenga los medios militares para hacerlo, porque la estructura fue construida ilegalmente. Además, el Ministerio de Defensa de Moscú informes varios ataques repelidos por drones aéreos y marítimos ucranianos en la Crimea. No se informaron daños. No hubo declaraciones iniciales del lado ucraniano sobre los ataques en la península.

14:29 Autoridades ucranianas instan a evacuación más rápida de Pokrovsk

Russia ha tenido sus ojos puestos en la ciudad ucraniana oriental de Pokrovsk durante meses. Ahora, las autoridades ucranianas instan a los residentes de la ciudad en la región de Donetsk en el este del país a evacuarse más rápido a medida que se acercan las fuerzas militares rusas. "Los rusos están avanzando a un ritmo rápido", dice un mensaje en Telegram. Se agota el tiempo para "recolectar pertenencias personales y dirigirse a regiones más seguras".

13:59 Escondidos en el bosque: rusos supuestamente destruyen HIMARS de EE. UU. en Ucrania

Desde que Ucrania ha estado utilizando lanzadores de cohetes HIMARS en su lucha contra la invasión rusa, el sistema de armas ha causado problemas significativos para los invasores. Ahora, las tropas de Moscú parecen haber dado un golpe duro: drones observan y rastrean un HIMARS, con un video subsiguiente que muestra una explosión masiva.

13:34 Cuerpo voluntario controvertido llama a soldados rusos a rendirse

Un cuerpo voluntario ruso que lucha del lado de Ucrania ha hecho un llamado a los soldados del ejército ruso a rendirse. "Tus instructores políticos, sentados cómodamente en la sala de atrás, te desaconsejan fuertemente ser tomado prisoner y en su lugar sugieren que te explosionas con tu propia granada", escriben los luchadores de la legión "Libertad de Rusia" en Telegram. Sin embargo, argumentan que es mejor vivir que morir por una medalla de un superior. Aquellos que deseen luchar por un "futuro normal para Rusia" también pueden cambiar de bando y unirse a la legión. "Estamos listos para comunicarnos con cualquiera que exprese el deseo de levantar sus armas contra el Kremlin", escriben los luchadores. La legión "Libertad de Rusia" y grupos similares como el "Cuerpo Voluntario Ruso" a veces se relacionan con el radicalismo de derecha, como una vez le dijo al historian y periodista Nikolay Mitrokhin a ntv.de. Muchos observadores consideran que la significación militar de estas unidades es baja y sospechan que buscan principalmente atención mediática.

13:03 Rusia afirma capturar pueblo ucraniano

Las fuerzas rusas habrían tomado el pueblo de Serhijiwka en la región oriental ucraniana de Donetsk, según la agencia de noticias estatal rusa TASS, citando el Ministerio de Defensa. Tales afirmaciones no pueden ser verificadas de forma independiente. Rusia frequently announces the capture of villages, creating the impression that its forces are advancing rapidly. However, the pace of the offensive in the Donbass remains slow, and the captured settlements are often largely destroyed. Ukrainian forces often withdraw to protect soldiers' lives amid the intense pressure of the Russian invasion in the Donbass.

12:20 Munz: "Reacción de Kursk muestra: muchos rusos no les importa la guerra"

El ejército ruso parece estar teniendo grandes dificultades para repeler el ataque ucraniano en la región de Kursk. El corresponsal de ntv Rainer Munz explica por qué Moscú no está enviando refuerzos de tropas más grandes desde Donetsk y reporta sobre cómo se está recibiendo la situación por parte de la población.

11:57 Ucrania reporta ataques rusos en DonbassLos soldados rusos continúan atacando activamente en la región de Donbass, según el Estado Mayor ucraniano. Se informan combates especialmente intensos en las direcciones de Pokrovsk, Torez y Kurajov, según el Estado Mayor en Kiev. Se han registrado un total de 144 incidentes militares en las últimas 24 horas. Los rusos han atacado con decenas de ataques aéreos y artillería, que han sido repelidos, según el informe militar. Los soldados rusos buscan controlar toda la región de Donbass.

11:23 Rusia declara organización alemana 'indeseable'Una alianza de políticos regionales y locales rusos con sede en Berlín, que condena la guerra contra Ucrania, ha sido declarada 'indeseable' por Rusia. Representantes de la organización "Diputados de Rusia Pacífica" participan en eventos con "orientación anti-rusa" en Alemania, según informes de la Fiscalía General a través de agencias rusas. "Difunden información engañosa sobre las actividades de los cuerpos estatales rusos y apoyan organizaciones extremistas". Según sus propias declaraciones, la alianza consta de 74 diputados regionales e locales independientes, muchos de los cuales han buscado asilo desde entonces. "Todos los participantes en la unión consideran el régimen de Putin criminal, condenan la agresión militar de Rusia contra Ucrania y abogan por el camino democrático para Rusia y la descentralización del poder", indica el sitio web de la organización.

10:48 "Hasta ahora 0 por ciento entregado" - Miembro del Bundestag pide más armas para UcraniaEl presidente del Comité de Defensa del Bundestag, Marcus Faber, vuelve a pedir más entregas de armas a Ucrania a la luz de los últimos desarrollos en la guerra de agresión rusa. "El éxito de Ucrania debe impulsarnos a discutir la entrega de más Leopard 2 y Fuchs", escribe el político de FDP en la plataforma X, refiriéndose al tanque de batalla Leopard y al vehículo de transporte Fuchs. "Hemos entregado hasta ahora el 5 por ciento de nuestros Leopard 2 y 0 por ciento de nuestros Fuchs. Podemos hacer más", exige Faber. Los desarrollos en Kursk muestran "que el fracaso en el Kremlin ha fallado. Militarmente, está superado", escribe Faber y destaca: "Podemos sentar las bases para una paz duradera en Europa mediante el apoyo militar a Ucrania".

10:07 Tanques Marder en Kursk enfurecen canales pro-rusos - Periodista entrega respuesta contundenteEl hecho de que Ucrania también esté utilizando vehículos de combate de infantería Marder, proporcionados por Alemania a Kiev, en Kursk ruso está causando indignación entre los canales pro-rusos. Se difunde el absurdo relato de que Alemania ataca de nuevo, como en la Segunda Guerra Mundial, y se comparte con frecuencia un video manipulado. Uno de los periodistas más famosos de Ucrania, Illia Ponomarenko, escribe en X: "La Alemania de hoy es un país completamente diferente, con mentalidades y valores completamente diferentes. Está a años luz de lo que era hace 80 años y no merece estos insultos. Por el contrario, en el ataque actual a Europa, Alemania está firmemente del lado bueno como el segundo mayor proveedor de ayuda de defensa a Ucrania". Ponomarenko destaca que son tanques ucranianos en Kursk, proporcionados por Alemania para permitir que la democracia ucraniana se defienda. "Si alguien merece ser comparado con los nazis aquí, es este saqueador sanguinario Putin y sus generales, que están arrasando ciudades enteras".

09:57 Ucrania: interceptados todos los cinco drones rusosLa fuerza aérea ucraniana reporta que ha interceptado todos los cinco drones lanzados por las fuerzas rusas durante la noche contra objetivos en Ucrania. Entre ellos había tres drones del tipo iraní Shahed, y también se han identificado los tipos de los otros dos drones. Rusia también utilizó tres misiles balísticos del tipo Iskander-M, según la fuerza aérea ucraniana en Telegram. Los gobernadores de las regiones de Kyiv y Kirovohrad informan que no hubo daños ni víctimas después del ataque. Las fuerzas rusas utilizan drones baratos en algunos de sus ataques para localizar posiciones de defensa aérea ucraniana y para maniobras de engaño.

09:32 Reportera de ntv Kriewald: "Ucrania quiere mostrar: Ayudamos - no violamos"Ucrania controla 1.150 kilómetros cuadrados y 82 asentamientos en la región rusa de Kursk, según sus propias declaraciones. Ucrania quiere llevar organizaciones de ayuda a la zona para dar ejemplo, dice la reportera de ntv Nadja Kriewald. Mientras tanto, se está gestando una "segunda Bachmut" en la ciudad de Pokrovsk, en Donetsk.

08:48 Avión supersónico ruso se estrella - Muere pilotoUn piloto murió ayer cuando un bombardero se estrelló durante un vuelo de entrenamiento en la región de Irkutsk, en Siberia, según informes oficiales. "Uno de los pilotos no pudo ser rescatado", escribe el gobernador regional Igor Kobsev en Telegram, citando el mando militar del ministerio de defensa. También informa que otros tres pilotos de combate fueron hospitalizados con lesiones. La información preliminar sugiere que la causa del accidente fue un fallo técnico. El bombardero TU-22M3 se estrelló en una zona desértica cerca de un pueblo. No hubo daños adicionales en tierra. Las operaciones de búsqueda y rescate en el lugar del accidente continuaron durante toda la noche, según el gobernador.

08:04 Avance ucraniano en Kursk: Rusia vuelve a amenazar con una tercera guerra mundialEl avance de Ucrania en la región rusa de Kursk ha llevado al mundo al borde de una guerra global, según el diputado ruso Mikhail Sheremet. Sheremet, miembro del comité de defensa, está convencido de que el Occidente está apoyando a Ucrania en su invasión. "Dado la presencia de equipo militar occidental, el uso de municiones y misiles occidentales en ataques a la infraestructura civil, y las pruebas irrefutables de la participación de extranjeros en ataques en territorio ruso, se podría concluir que el mundo está al borde de una tercera guerra mundial", dijo Sheremet a la agencia de noticias estatal rusa RIA. Tanto EE. UU. como Alemania han enfatizado que no estuvieron involucrados en la planificación de la ofensiva de Kursk. Muchos observadores, como el ISW, ven en las recurrentes amenazas rusas de una tercera guerra mundial o de guerra nuclear un cálculo para esparcir el miedo y disuadir a los gobiernos occidentales de seguir apoyando a Kiev.

07:22 ISW: "Falta de imaginación estratégica" en la respuesta de Putin y la liderazgo ruso a la incursión de Ucrania en KurskEl Kremlin y el mando militar ruso han creado una "estructura de mando y control compleja, superpuesta y hasta ahora ineffective" en respuesta al ataque de Ucrania en la región de Kursk, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Esto indica que el Kremlin no planeó para la posibilidad de una incursión significativa de Ucrania en Rusia, dijo el ISW. La frontera ha sido tratada como un frente estático desde el otoño de 2022 y "probablemente no se haya planeado adecuadamente para eventualidades en la defensa del territorio ruso". El think tank estadounidense señaló que el Kremlin ahora está considerando qué áreas a lo largo de la frontera Ucrania podría atacar a continuación, destacando que la liderazgo ruso ha "sufrido de una falta de imaginación estratégica".

06:40 Ucrania informa sobre un ataque exitoso en la región de CrimeaLas fuerzas ucranianas atacaron nuevamente la región de Crimea durante la noche. Sergey Bratchuk, portavoz de la administración militar en la región de Odessa, informó daños iniciales a un ferry en el puerto de Kerch cerca del puente de Crimea y a un barco en Chornomorske en la región de Krasnodar. "Se están llevando a cabo medidas de reconocimiento adicionales". Ucrania ha informado en varias ocasiones en las últimas semanas y meses sobre el hundimiento de ferries y barcos que también se alega que fueron utilizados para fines militares. Además, parece que el hundimiento de un submarino ha sido exitoso:

05:59 CNN: EE. UU. se niega a desplegar ATACMS en Kursk - Busca un uso más efectivo en CrimeaSegún un informe de CNN, EE. UU. continúa negándose al despliegue de misiles ATACMS de mayor alcance de los suministros estadounidenses en la región de Kursk. Sin embargo, esta vez la preocupación por la escalada no es la razón. La red informó, citando a funcionarios del gobierno, que EE. UU. cree que los ATACMS podrían ser mejor utilizados para atacar la región de Crimea ocupada por Rusia.

05:19 Zelensky: Suministros para las tropas en el este de Ucrania han llegadoBajo la creciente presión de las tropas rusas en el este de Ucrania, Kiev ahora presta la máxima atención a la defensa alrededor del Donbass. "Torez y Pokrovsk, allí es donde happening the majority of Russian attacks", dijo el presidente Volodymyr Zelensky en su discurso en video diario. Los suministros urgentemente necesarios ya han llegado. "Todo lo que se necesita ahora". Sin embargo, Zelensky no especificó si se han desplegado tropas adicionales en las áreas altamente disputadas. El Estado Mayor en Kiev informó por la noche que hubo 68 enfrentamientos desde el inicio del día.

03:46 Gobernador: Avión estratégico se estrella en SiberiaEl gobernador de la región de Irkutsk en Siberia rusa, Igor Kobzev, informó el accidente de un avión estratégico del tipo Tu-22M3. La causa fue supuestamente un fallo técnico. Un miembro de la tripulación de cuatro personas falleció, dijo el gobernador, citando al Ministerio de Defensa ruso. El resto de la tripulación logró escapar del avión y fue llevado al hospital, escribió Kobzev en la aplicación de mensajería Telegram.

23:08 Ucrania ofrece ciudadanía a luchadores extranjeros y sus familiasLos voluntarios extranjeros que sirven en las fuerzas de defensa ucranianas y sus familiares tendrán la oportunidad de obtener la ciudadanía ucraniana. Esto lo anunció el Ministerio de Defensa de Ucrania, citando al presidente Volodymyr Zelenskyy. "Every warrior who defends the Ukrainian state, protects our people, and defends our independence deserves recognition and maximum support. This applies especially to our soldiers - Ukrainian legionnaires - who currently hold the citizenship of other states but not yet that of Ukraine. They deserve to be our citizens, citizens of Ukraine. This also applies to their families, the families of our heroes", dijo el ministro citando al jefe de estado.

22:33 El gobierno de EE. UU. aprueba la venta de hasta 600 misiles Patriot a AlemaniaEl gobierno de EE. UU. ha aprobado la venta de hasta 600 misiles y otro equipo para sistemas de defensa aérea Patriot a Alemania. La Agencia de Cooperación de Seguridad de la Defensa (DSCA) explicó que el acuerdo de armas, valorado en $5 mil millones (€4.5 mil millones), fortalece la seguridad de Estados Unidos "mejorando la seguridad de un aliado de la OTAN que es una fuerza importante para la estabilidad política y económica en Europa". Alemania ha donado varios sistemas Patriot a Ucrania.

22:14 SBU: Ucrania incrementa el intercambio de prisionerosLa prioridad número uno del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) es devolver a los defensores ucranianos de la cautividad rusa. Por lo tanto, el SBU y las fuerzas de defensa están trabajando activamente para "incrementar el fondo para el intercambio de prisioneros capturando más soldados rusos en el campo de batalla". Así lo anunció el jefe del SBU, Vasyl Maliuk, en una rueda de prensa conjunta con los jefes del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Inteligencia de Defensa GUR, Inteligencia Exterior SZRU y el Comisionado de Derechos Humanos de la Verkhovna Rada. "El regreso de los defensores ucranianos es una tarea prioritaria establecida por el Comandante Supremo, el Presidente Volodymyr Zelenskyy", citó su servicio de prensa. Según sus propios datos, el ejército ucraniano ha capturado a más de 100 soldados rusos y chechenos mientras avanzaba a través de la frontera rusa en la región de Kursk (ver entrada 14:57).

21:46 Polonia honra a los héroes de la guerra contra el Ejército Rojo - y establece paralelos con Putin

Un desfile militar en Varsovia marcó la victoria de Polonia sobre el Ejército Rojo. El evento contó con tanques y soldados, incluidos aquellos de EE. UU. y otros países aliados. Los aviones de combate volaron sobre la multitud mientras miles observaban. "Debemos armarnos y construir tal potencial que nadie se atreva a atacarnos nunca", dijo el Presidente Andrzej Duda antes del desfile, que fue el punto culminante de los eventos conmemorativos del estado. En el "Día de las Fuerzas Armadas", Polonia recuerda la victoria de su ejército sobre las tropas soviéticas en la Batalla de Varsovia de 1920. El Ministro de Defensa Władysław Kosiniak-Kamysz escribió en una carta a los soldados que el holiday conmemora los episodios más gloriosos del Ejército Polaco, el precio de la independencia y la libertad. "En este día, honramos a todos los héroes que han luchado por la patria desde los beginnings de nuestro país", explicó.

Jacek Szelenbaum, de 60 años, entre los espectadores, dijo que el desfile fue un espectáculo, pero se alegró de ver al ejército equipado con armas más modernas. "Nos sentimos un poco mejor porque vemos esta buena equipment y sentimos la presencia de nuestros aliados - estadounidenses, británicos, rumanos y otros", dijo Szelenbaum. "Esto es necesario en esta situación, ya que Polonia nunca podría defenderse sola. Solo en una alianza podemos enfrentarnos a Putin".

20:59 El general Freuding anuncia más ayuda militar alemana para Ucrania

El coordinador principal de la ayuda militar alemana, el teniente general Christian Freuding, ha regresado de conversaciones en Ucrania (ver también la entrada de las 16:46). En el formato de video del Bundeswehr "Nachgefragt", Freuding explica qué armas entregará Alemania a Ucrania antes de finales de año. El enfoque de la ayuda militar es proporcionar sistemas adicionales de defensa aérea, sistemas de artillería, armas de fuego, drones, tanques y vehículos blindados. Para finales de 2024, se entregarán dos baterías de alcance medio IRIS-T SLM y dos baterías de corto alcance IRIS-T SLS a Ucrania. Además, se entregarán alrededor de 10 cañones de defensa aérea del tipo Gepard con dos cañones de 35 mm, así como unos 30 tanques Leopard 1A5, actualmente siendo restaurados por especialistas de Rheinmetall. Además, se proporcionarán unos 400 vehículos blindados MRAP. Los sistemas de artillería se entregarán en forma de 12 sistemas de artillería autopropulsados sobre orugas PzH-2000 y cuatro cañones autopropulsados sobre ruedas Zuzana 2.

20:20 Autoridades: Cinco civiles muertos en ataques rusos en el sur y este de Ucrania

En el sur y este de Ucrania, cinco civiles han muerto en ataques rusos, según las autoridades. En la región nororiental de Járkov, dos personas murieron en un ataque aéreo. Otra fatalidad ocurrió en Donetsk en el este debido al fuego de artillería. En la región sur de Jersón, un hombre murió en un ataque con drone. Otro hombre, anteriormente herido en un ataque anterior, murió en el hospital, según informaron las autoridades de Jersón. Mientras tanto, las autoridades instan a los residentes de Pokrovsk a evacuar. "Especialmente las familias con niños" deben huir antes de que sea demasiado tarde. El enemigo se acerca a la ciudad en la región de Donetsk "a toda velocidad". El ejército ruso continúa atacando fuertemente en el este de Ucrania, según el gobierno en Kiev. Moscú informa la recaptura del pueblo de Ivanovka en Donetsk, que está a solo unos 15 kilómetros del importante centro de transporte de Pokrovsk.

19:30 Informe: EE. UU. y Ucrania discuten la entrega de misiles de crucero de largo alcance en una etapa avanzada

Las conversaciones entre Ucrania y el gobierno del presidente Joe Biden sobre la entrega de misiles de crucero de largo alcance están "en una etapa avanzada", según el portal de noticias ucraniano "Kyiv Independent", citando a una fuente del gobierno del presidente Volodymyr Zelenskyy. Sin embargo, no está claro cuándo podrían llegar los misiles a Ucrania, dice la fuente, agregando que se está considerando un momento en el otoño de este año. El diario estadounidense "Politico" también informes, citando fuentes anónimas, que la administración de Biden está "abierta" a suministrar a Kiev misiles de crucero de largo alcance para reforzar los recientemente proporcionados aviones de combate F-16. Desde el comienzo del ataque ruso, Kiev ha presionado a EE. UU. para que proporcione a su ejército misiles de largo alcance para atacar la infraestructura militar y logística rusa en profundidad dentro de Rusia.

19:16 Lituania Envía Nuevo Paquete de Ayuda Militar a UcraniaComo parte del apoyo militar de Lituania al ejército ucraniano, Lituania está enviando un nuevo paquete compuesto por remolques, remolques y camas plegables. "Ukrinform" informa esto, citando el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Lituania. Según esto, en agosto se transfirieron a Ucrania vehículos blindados de personal, sistemas de defensa aérea de corto alcance con misiles, sistemas anti-dron, inhibidores individuales anti-dron, vehículos todo terreno con repuestos, remolques, rifles, municiones, granadas de humo y accesorios y partes de armas.

