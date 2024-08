- 15 por ciento en medio minuto: nueva batería de teléfono celular marca récords

Es una de las grandes esperanzas para la próxima generación de iPhone, que Apple probablemente presente en septiembre: una velocidad de carga significativamente mayor. Porque los iPhones se cargan relativamente lento, incluso los buques insignia de Android de Samsung no son exactly velocistas en la toma de corriente. No es un gran problema si tienes tiempo, pero cuando es necesario hacerlo rápido y tu teléfono se está quedando sin batería, cada segundo cuenta.

Smartphone se carga con más de 300 vatios

El fabricante chino de smartphones Realme recently demostró lo que parece ser posible en el futuro. En un video de YouTube, se muestra un smartphone desconocido cargándose del 0 al 17% en solo 35 segundos. La revista tecnológica "91mobiles" informes que esta demostración se basa en la nueva tecnología de 300 vatios de la empresa, que se presentará oficialmente en unos días.

Se dice que la potencia de carga máxima podría incluso superar brevemente los 300 vatios objetivo. Sin embargo, el video no muestra cuándo se aplica la potencia completa y cuándo el smartphone reduce su rendimiento. Typically, el rango de carga del 10 al 80% es el más rápido, después de lo cual los dispositivos reducen el proceso para evitar un desgaste excesivo de la batería.

Queda una preocupación

No se sabe cuán rápido se puede cargar el teléfono Realme del 0 al 100%. Es probable que tarde menos de cinco minutos, lo que es impresionante en comparación con otros dispositivos. Una tecnología similar fue presentada por Xiaomi en febrero de 2023. En un video, el fabricante, que ahora también construye coches eléctricos, demostró un tiempo de carga de exactly cinco minutos. Sin embargo, hay una trampa: durante la demostración, Xiaomi no alcanzó el rendimiento reclamado de 300 vatios, Managing solo un máximo de 290 vatios durante unos segundos.

A pesar de estos récords, la pregunta sigue siendo qué hacen las cargas ultra-rápidas en las baterías. Normalmente, la capacidad de las baterías disminuye significativamente con la carga rápida constante, lo que hace que los dispositivos no duren tanto después de un tiempo relativamente corto. En general, se recomienda cargar la batería lo más lento posible - no completamente. Pero si es una emergencia, es bueno tener la opción.



