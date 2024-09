15:45 Exclusión del público del juicio que involucra al abogado de Navalny

15:18 Juicio a Abogados de Navalny Se Cierra al Público en Petushki

El juez a cargo del juicio contra tres abogados del fallecido crítico del Kremlin, Alexey Navalny, en Petushki, cerró rápidamente el juicio al público. El juez citó una advertencia de las fuerzas del orden sobre posibles disturbios por parte de los seguidores de Navalny como justificación. Los tres abogados están siendo acusados por su afiliación con una organización supuestamente extremista - la Fundación Anticorrupción, liderada por Navalny.

15:18 Confrontación Naval y Aérea en el Mar Negro

Fuentes indican que Ucrania y Rusia están envueltos en un enfrentamiento naval y aéreo en el Mar Negro. La inteligencia militar ucraniana afirma que un caza ruso Su-30 fue derribado utilizando un sistema portátil de defensa aérea durante operaciones acuáticas. Sin embargo, Kiev no ha proporcionado más detalles sobre el incidente del miércoles por la tarde. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso ha informado sobre un ataque fallido de Ucrania a una plataforma de perforación rusa en el Mar Negro a través de lanchas rápidas. El intento resultó en la destrucción de ocho de catorce lanchas, con los vehículos restantes huyendo. No se menciona la pérdida de un avión en Moscú, pero el blog militar Rybar informó sobre un Su-30 derribado durante la repeler de Ucrania.

14:54 Soldados Ucranianos: "No podemos aguantar esta guerra más"

Los soldados ucranianos deben aprovechar sus limitados suministros de armamento de manera efectiva. La reportera alemana Kavita Sharma presenció la lucha de primera mano en el campo de batalla: armas soviéticas antiguas con munición limitada y una pequeña colección de armas modernas occidentales superiores.

14:23 Zelensky: Rusia Inicia Contraofensiva en Kursk

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que Rusia ha iniciado una contraofensiva en la región rusa de Kursk. En una conferencia de prensa en Kiev, Zelensky enfatizó que esta respuesta del ejército ruso coincide con la estrategia ucraniana sin proporcionar información adicional. El Ministerio de Defensa ruso informes en Telegram que los operativos rusos han tomado el control de diez comunidades en la región de Kursk en dos días.

13:55 Político Iraní Critica Relaciones con Rusia

Un político conservador de alto rango en Irán, Ali Motahari, proporciona una crítica inusual de las relaciones de Teherán con Rusia en una publicación en la plataforma X. Motahari destaca las nuevas sanciones impuestas a Irán por Alemania, Francia y el Reino Unido como resultado de su presunta provisión de misiles balísticos a Rusia. Negando cualquier participación en este asunto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán emitió una severa reprimenda.

13:38 Ciudad de Pokrovsk en Ucrania Sufre Cortes de Agua y Gas

Después de los ataques rusos, la ciudad ucraniana de Pokrovsk en la región de Donetsk ha experimentado interrupciones en su suministro de agua regular y muchos residentes han quedado sin gas para cocinar y calentar, según el gobernador de la región, Vadym Filashkin. Una planta de tratamiento de agua fue gravemente dañada en recientes enfrentamientos, y la ciudad ahora depende de más de 300 pozos de emergencia para agua potable. Además, un centro de distribución de gas fue bombardeado por los rusos el día anterior, dejando a 18,000 personas en Pokrovsk sin gas.

13:07 Rusia Afirma que el Número de Buques de Guerra Está Exagerado

Reportes sugieren que Rusia subestima su propia flota de buques de guerra por la mitad, según el medio de noticias independiente ruso "Agentstvo". Fuentes en línea como "Global Naval Powers Ranking 2024" y "RussiaShips.info" estiman que alrededor de 50 buques de guerra y submarinos, parte de la Flota del Mar Negro, están actualmente inactivos. No es la primera vez que Rusia es acusada de inflar el tamaño de sus fuerzas militares.

12:28 Actividades de Espionaje Ruso contra el Ejército Alemán se Incrementan

Según el Servicio de Contraespionaje Militar (MAD) de Alemania, los servicios de inteligencia rusa han escalado su espionaje contra la ayuda militar alemana a Ucrania y el ejército alemán en sí. El Kremlin ahora busca detalles críticos sobre la asistencia militar alemana a Ucrania, incluyendo las rutas de transporte y métodos de despliegue, así como las tácticas adoptadas por los sistemas de armas occidentales en Ucrania. La capacidad del ejército alemán para proteger su territorio y alianzas ahora está bajo escrutinio.

11:52 Amenaza de Armas Atómicas Contra Berlín No es un Incidente Aleatorio

Con la posibilidad de permitir que Ucrania utilice armas contra el territorio ruso, Reino Unido y EE. UU., no es sorprendente que un experto en armas atómicas ahora abogue por ataques contra Berlín.

11:15 Retraso en la Decisión Sobre Misiles de Largo Alcance para Ucrania

Una decisión definitiva sobre el uso de misiles de largo alcance por parte de Ucrania contra el territorio ruso podría tardar más de lo anticipated. Una decisión antes de la Asamblea General de la ONU el 24 de septiembre se considera poco probable después de los informes del medio estadounidense Bloomberg. Los autores citan al secretario británico de Relaciones Exteriores Lammy, quien expresó que la reunión de la ONUwould present the next available opportunity to discuss the use of long-range missiles. According to the report, the Ukrainian President Selenskyj plans to reiterate his demand at the meeting. During their visit to Kyiv on Wednesday, Lammy and US Secretary of State Blinken reportedly discussed Selenskyj's intentions to attack Russian territory. Blinken plans to raise this topic with US President Biden on Friday. British Prime Minister Starmer will also engage with Biden on Friday.

10:31 Blinken se Detiene en Polonia Después de Visita a Kyiv

El secretario de Estado Antony Blinken se detiene en Polonia, un fuerte aliado de Ucrania, en su camino de regreso de Kyiv. Se espera que se reúna con el primer ministro Tusk y el presidente Duda. Blinken se espera que discuta la colaboración adicional con Polonia, que sirve como el principal centro logístico para la ayuda militar occidental a Ucrania. Desde la invasión rusa de Ucrania, Polonia ha aumentado significativamente su gasto militar y ha ordenado 96 helicópteros de ataque Apache de Boeing, por un valor de 10.000 millones de dólares.

09:59 Ucrania Informa sobre 5 Misiles Rusos y 64 Ataques con Drones de IránLa fuerza aérea ucraniana alega que el ejército ruso atacó Ucrania durante la noche con 5 misiles y 64 drones de origen iraní. Se informes que 44 drones fueron interceptados. No se puede validar en detalle los informes militares. La defensa aérea también estuvo activa cerca de Kyiv para interceptar drones que se acercaban.

09:11 Experto Ruso Aboga por Aumentar el Disuasivo NuclearEl experto en política exterior rusa Sergei Karaganov aboga por un mensaje más claro de Rusia que sugiera su disposición a usar armas nucleares. El objetivo principal de la política nuclear de Rusia debería ser "convencer a todos los adversarios actuales y futuros de que Rusia está preparada para usar armas nucleares", dijo Karaganov al periódico ruso Kommersant. Karaganov sugiere que Rusia podría llevar a cabo un ataque nuclear limitado en un país de la OTAN sin desatar una guerra nuclear total. Según Karaganov, Estados Unidos sería deshonesto si afirmara que garantiza la protección nuclear para sus aliados, quien anteriormente había abogando por un ataque nuclear preventivo para disuadir a los enemigos. Algunos expertos occidentales argumentan que Karaganov cumple una función útil para el Kremlin al expresar opiniones que alteran al Occidente, haciendo que Putin parezca más moderado por comparación.

08:46 Ucrania Aspira a Usar Misiles de Largo Alcance del OesteHay un creciente optimismo en Ucrania de que podrían recibir permiso para usar armas occidentales para atacar más profundo en territorio ruso en el futuro. Durante su visita a Kyiv, el Secretario de Estado de EE. UU. Antony Blinken enfatizó la importancia de asegurar "que Ucrania tenga lo que necesita". En Gran Bretaña, ya hay señales de aprobación:

08:04 Inteligencia Ucraniana Informa sobre Derribo de Avión de Caza RusoDespués de rumores del día anterior de que un avión de combate ruso Su-30SM había desaparecido del radar, el servicio de inteligencia militar ucraniano ahora afirma que las tropas ucranianas derribaron dicho avión durante una operación en el Mar Negro. El Independiente de Kyiv reporta este desarrollo. El avión, valorado en $50 millones, estaba estacionado en la península de Crimea y fue reportedly destruido por un sistema portátil de defensa aérea.

07:26 Informe de Daños en Konotop Después de un Masivo Ataque con DronesEl número de muertos en el masivo ataque con drones ruso durante la noche en la infraestructura energética de la ciudad de Konotop en la región de Sumy ha ascendido a 14, según la agencia de noticias estatal ucraniana Ukrinform, citando la administración militar local. Entre otros impactos, se informes que un edificio residencial en el centro de la ciudad fue alcanzado.

06:42 Refugiados Ucranianos en Alemania Mantienen el Estatus de Protección en Visitas a CasaEl Bundestag alemán discutirá por primera vez hoy el paquete de seguridad del gobierno alemán, que incluye la retirada del estatus de asilo para aquellos que regresan a casa. Sin embargo, existen excepciones, como para los refugiados ucranianos.

06:04 Medios Rusos Acusan a Trump de Desventaja en Debate TelevisivoVarios comentaristas en la televisión estatal rusa han acusado "sabotaje" contra Trump en su debate televisivo contra Kamala Harris, según el Independiente de Kyiv. Trump "estuvo desventajado", dijeron. La verificación de los comentarios de Trump fue criticada. Muchos vieron a Trump como el perdedor del debate. Trump ha declarado que si gana las elecciones, pondrá fin de inmediato al conflicto de Ucrania.

04:50 Daños en la Infraestructura Energética de Konotop por el Ataque RusoUn ataque ruso en la ciudad de Konotop en la región de Sumy ha dejado a varios civiles heridos. Según el alcalde Artem Semenikhin, el suministro de agua de la ciudad se cortó temporalmente. También hay daños en la infraestructura energética, y no se sabe cuándo se restablecerá la energía en las áreas residenciales. Después del ataque en el centro de la ciudad, se registraron varios incendios, y edificios escolares y residenciales resultaron dañados. Dos personas fueron hospitalizadas, una de ellas en estado crítico.

03:29 Más Ayuda Militar de Letonia a UcraniaLa primera ministra letona Evika Siliņa anunció un paquete de apoyo para Ucrania durante su visita a Kyiv. Incluirá vehículos de combate de infantería. El primer ministro ucraniano Denys Shmyhal informó esto después de la reunión con Siliņa. Además de las discusiones sobre la colaboración en la industria de defensa, ambas naciones también están considerando ampliar la cooperación en defensa.

01:32 Reino Unido Convoca a Empresario Iraní por Supuestas Entregas de Cohetes a RusiaEn respuesta a las supuestas entregas de cohetes de Irán a Rusia, el Reino Unido ha convocado a un empresario iraní, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres. "El gobierno del Reino Unido ha dejado claro que cualquier transferencia de misiles balísticos a Rusia sería considerada una peligrosa escalada, lo que provocaría una respuesta apropiada", dijo el comunicado. El martes, Alemania, Francia y el Reino Unido anunciaron sanciones adicionales contra Teherán en respuesta a las supuestas entregas de cohetes, incluyendo la suspensión de los acuerdos bilaterales de transporte aéreo. La Unión Europea había citado anteriormente "información fiable" sobre la entrega de cohetes iraníes a Rusia.

00:14 Ucrania: Rusia está Desplegando Soldados Novatos en VovchanskSegún la información de los oficiales militares ucranianos, Rusia está desplegando tropas con poca experiencia de combate en el frente de Járkov. Vitalii Sarantsev, portavoz del grupo táctico operacional en las fuerzas armadas de Járkov, confirmó que las tropas que participan en las operaciones de asalto en Vovchansk están mal entrenadas. Se sospecha que los refuerzos recientes son una reserva de movilización conscripta por Rusia. Sin embargo, remains unclear if these new arrivals are ex-prisoners or soldiers recruited from other countries, such as Central Asia, Africa or the Middle East.

22:39 Alcalde de Ucrania Occidental Introduce Patrullas de Habla RusaEl alcalde de la ciudad occidental ucraniana de Ivano-Frankivsk, Ruslan Martsinkiv, ha anunciado la creación de patrullas para monitorear el creciente uso del idioma ruso. "Esto es una iniciativa comunitaria y cualquier persona puede convertirse en monitor de lenguaje", comunicó Martsinkiv al canal de televisión NTA. Debido al conflicto, numerosos refugiados internos del este de Ucrania tienen el ruso como su lengua materna. Martsinkiv predice al menos 100 tales controladores de lenguaje, con alrededor de 50 voluntarios ya registrados. También compartió un número de contacto para que los ciudadanos informen a hablantes de ruso en espacios públicos. El conflicto en curso ha obligado a millones de personas, en particular de las regiones de habla rusa en el este y sur, a buscar refugio en la parte occidental de Ucrania, de habla ucraniana y relativamente segura.

21:42 Erdogan Pide el Retorno de Crimea desde MoscúEl presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha instado al retorno de la península de Crimea, anexada por Rusia, a Ucrania. "Nuestro compromiso con la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania remains unwavering. The restoration of Crimea to Ukraine is a legal requirement", enfatizó Erdogan en un mensaje de video durante la cumbre de la Plataforma de Crimea. La Plataforma de Crimea, establecida en 2021, tiene como objetivo aumentar la conciencia internacional sobre la situación que rodea la península anexada.

21:05 Informe: Kyiv Presentará Estrategia Militar a EE. UU.El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha destacado el apoyo de EE. UU. como crucial para la resistencia de Ucrania contra la invasión rusa. "El camino hacia la victoria (...) depende en gran medida del apoyo de EE. UU., junto con otros aliados", declaró Zelenskyy durante una conferencia de prensa en Kyiv. El detallado plan, que se presentará en la posible segunda Conferencia de la Paz de Ucrania, tiene como objetivo "fortalecer significativamente a Ucrania" y "obligar a Rusia a poner fin a la guerra". Según Bloomberg, EE. UU. requiere una estrategia de batalla clara de Zelenskyy antes de levantar las restricciones en el uso de armas occidentales. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y el secretario del Foreign Office británico, David Lammy, reportedly planean discutir una estrategia a largo plazo para el próximo año con Zelenskyy para comprender mejor los objetivos de Ucrania.

20:37 Blinken Revela la Posición de Biden sobre el Uso de Armas contra RusiaEl secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, ha revelado que EE. UU. está acelerando los esfuerzos para proporcionar a Ucrania armas de largo alcance para atacar objetivos rusos. El presidente de EE. UU., Joe Biden, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, discutirán este asunto el viernes, dijo Blinken durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo británico, David Lammy, y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrij Sybiga, en Kyiv. "Estamos trabajando diligentemente para asegurarnos de que Ucrania tenga suficientes herramientas para defenderse efectivamente", afirmó Blinken, agregando: "Nuestro objetivo es que Ucrania triunfe".

