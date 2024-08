15:33 Rusia muestra fuerte descontento por la presencia de periodistas estadounidenses en Kursk

14:50 Político Alemán Niega con la Cabeza ante Sentimientos Antiucranianos en Alemania OrientalEl Comisionado del Gobierno Federal Alemán para la Región Oriental, Carsten Schneider del SPD, está consternado por ciertas opiniones alemanas sobre Ucrania. Le resulta desalentador cómo se habla a veces de Ucrania y los ucranianos, tanto en la parte oriental como occidental de Alemania, le dijo a los periódicos de la Sociedad Editorial de Nueva Berlín. Lamentablemente, la propaganda rusa suele penetrar, especialmente en Alemania Oriental, mencionó Schneider. En defensa de Ucrania, dijo que se trata de la supervivencia misma del país, algo que incluso algunos políticos de AfD y BSW parecen pasar por alto.

14:24 Comandante Ucraniano Atribuye Escasez de Munición al Avance RusoSegún un comandante ucraniano, el avance ruso en el este de Ucrania se debe en parte a que Kiev ha movido recursos hacia el noreste. Sus tropas vuelven a verse obligadas a racionar munición para sus armas - algo que no habían tenido que hacer desde que el Congreso de EE. UU. suspendió la ayuda a Ucrania. La munición se proporcionó a las tropas que invadieron la región rusa de Kursk.

14:04 Analista del Kremlin: Incursión en Kursk Sigue un Cambio en el Círculo Interno de MoscúEl analista del Kremlin Rainer Munz cree que la incursión ucraniana en Kursk podría indicar un cambio generacional en la estructura de poder de Moscú. Sin embargo, enfatiza que el poder del presidente ruso no está en peligro.

13:48 Se Emite Alerta en Ucrania Después del Ataque Ruso en Ternopil: Niveles Altos de Cloro DetectadosDespués de un ataque ruso a una instalación industrial en Ternopil, en el oeste de Ucrania, las autoridades locales han emitido una advertencia sobre los niveles altos de cloro en el aire. Según informó el "Kyiv Independent" de Ucrania, la jefa del centro regional de control de enfermedades y prevención, Oksana Chaichuk, aconseja a los residentes limitar las actividades al aire libre y mantener las ventanas cerradas. Los niveles de cloro son reportedly entre cuatro y diez veces más altos de lo normal, dijo en una conferencia de prensa. El ataque se cree que tuvo como objetivo un depósito de combustibles y lubricantes, con un incendio en una instalación no especificada. No se informaron bajas ni heridos.

13:16 Fuerzas Rusas Capturan el Poblado de Nueva York en la Región de Donetsk de UcraniaLas fuerzas rusas han capturado el poblado de Nueva York en la región de Donetsk de Ucrania, según el Ministerio de Defensa de Rusia. Las tropas han tomado el control de "uno de los mayores asentamientos en el área de Torez, el centro logístico estratégico de Novoazovsk", según el ministerio, utilizando el nombre soviético. Originalmente llamado Nueva York, derivado de los colonos alemanes, el poblado fue renombrado Novoazovsk en 1951 pero fue restaurado a su nombre original en 2021 gracias a los esfuerzos de activistas ucranianos. El poblado se encuentra aproximadamente a seis kilómetros al sur de Torez, que ha sido objeto de ataques rusos repetidos durante semanas.

12:49 Soldado Ruso Desercor Espió para Ucrania e Hirió al Comandante, Según la Inteligencia UcranianaUn soldado ruso desertor que espió para Ucrania e hirió a su comandante ha sido expuesto por la inteligencia militar ucraniana (HUR). Según informó el "Kyiv Independent" de Ucrania, el hombre, con el código "Silver", desertó como parte de una operación conjunta entre la "Legión de la Libertad de Rusia" y el proyecto "Quiero Vivir" de la inteligencia militar ucraniana (HUR). Antes de huir, el hombre supuestamente hirió a su comandante con una granada en la ciudad de Ocheretyne, en la óblast de Donetsk. El soldado contactó a la Legión a principios de 2024, después de supuestamente presenciar varios actos criminales de su unidad y sus comandantes. En consecuencia, "Silver" proporcionó a la Legión información sobre la ubicación de las tropas rusas y los planes de operaciones militares.

12:09 Parlamento Ucraniano Vota para Prohibir la Iglesia Leal a Rusia en UcraniaUcrania avanza con la prohibición de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana ligada a Rusia. Los parlamentarios informan que el parlamento en Kyiv ha aprobado un proyecto de ley correspondiente, que prohíbe inicialmente la operación de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el territorio ucraniano. El gobierno ucraniano ve la Iglesia Ortodoxa Rusa como una base para la influencia rusa en el país y un partidario de la invasión de Ucrania.

11:28 Cientos de Bomberos Luchan contra Incendio en Depósito de Petróleo en Rostov, RusiaMás de 500 bomberos luchan contra un gran incendio en un depósito de petróleo en la ciudad rusa de Rostov, en su tercer día. El incendio fue causado por un ataque con drone ucraniano, según las autoridades locales. "El incendio cubre un área de 10,000 metros cuadrados. Several tanks de diésel están ardiendo", dijo el jefe de Proletarsk, Valery Gornitsky, según un informe de la agencia de noticias TASS. No se ha informado ningún riesgo para las personas o la propiedad, y no ha habido evacuaciones. Hasta ahora, se han lesionado a 41 bomberos, con 18 hospitalizados.

10:10 Político Ruso Lamenta la Conducta Cobarde de PutinUn antiguo diplomático ruso, Alexander Bondarew, ha criticado al presidente Putin, etiquetando sus acciones como cobardes y deshonestas. Bondarew hizo estos comentarios durante una reciente entrevista.

10:13 Ucrania: Cinco Civiles Masacrados y Más de 20 Heridos en Ataques Rusos

Cinco civiles han sido masacrados y al menos 22 heridos, incluyendo a un niño, en ataques rusos en Ucrania en las últimas 24 horas, según autoridades regionales, según "Kyiv Independent".

09:37 Instalación de Almacenamiento de Combustible Ruso en Llamas: Imágenes de Satélite Muestran la Magnitud del Incendio

Ucrania atacó una importante instalación de almacenamiento de combustible en Proletarsk en el sur de Rusia con drones el domingo por la mañana. El incendio aún no estaba controlado un día después, con más de 40 bomberos heridos, según autoridades regionales. Las imágenes de satélite también exponen la magnitud del incendio:

Ucrania ha atacado diversas refinerías y instalaciones de petróleo rusas con drones en los últimos meses. Esto es para hacerlo más difícil para las tropas enemigas estar abastecidas de combustible y reducir los ingresos de la industria del petróleo de Rusia.

09:16 Kiev: Más de 1300 Soldados Rusos "Eliminados" en un Día

Las pérdidas rusas siguen siendo altas, según las cifras oficiales de Kiev. En un día, se afirma que murieron o resultaron incapacitados 1330 soldados rusos. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, un total de 601.800 soldados rusos han sido "eliminados" desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. El ministerio anunció en su informe diario sobre las pérdidas rusas que el enemigo había perdido, entre otras cosas, 5 tanques más (8.518 en total). Desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania ha contado más de 16.500 vehículos blindados y más de 13.800 drones que ya no están en posesión del ejército ruso o han sido destruidos. Estas cifras no pueden ser verificadas de manera independiente. Moscú sigue callando sobre sus propias pérdidas en Ucrania.

08:47 Biden Expresa Apoyo a la Lucha de Ucrania: Ningún Presidente Debe Someterse a los Dictadores

Joe Biden dice que "ningún presidente debería someterse a los dictadores". Hablando en la primera noche de la convención del Partido Demócrata, el presidente de EE. UU. afirmó, según "Kyiv Independent", "Putin creía que conquistaría Kiev en tres días. Tres años después, Ucrania sigue siendo libre". El demócrata contrastó su récord como defensor de una fuerte OTAN y una Ucrania libre con el del antiguo presidente Donald Trump, que elogió al presidente ruso Vladimir Putin. "Ningún comandante en jefe debería inclinarse nunca ante los dictadores", dijo Biden.

08:31 Rusia Inicia Nuevos Ataques Aéreos Nocturnos sobre Ucrania

Rusia ha vuelto a atacar Ucrania con ataques aéreos nocturnos, según el ejército ucraniano. Nueve regiones en el centro, norte y sur del país fueron atacadas, con tres misiles y 25 drones derribados, informó la fuerza aérea ucraniana en Telegram. Este fue el quinto ataque con misiles a Kiev este mes, informó el ejército. Hubo 41 alertas de ataque aéreo en la capital en agosto. Solo ayer, el ejército informó haber interceptado un ataque con drones en Kiev.

07:52 Administración Militar: Ataque con Cohetes Rusos a Kiev Repelido - Sin Daños Informados Hasta Ahora

Las tropas rusas atacaron Kiev desde el norte de nuevo esta mañana, informó la administración militar de la ciudad en Telegram. "La información preliminar sugiere que el enemigo atacó la capital de Ucrania desde el norte, probablemente utilizando misiles balísticos como el Iskander. ¡Este fue el quinto ataque con cohetes a Kiev este mes!", decía el mensaje. Las fuerzas de defensa aérea habrían interceptado los cohetes en las afueras de la ciudad. Hasta ahora, no se informan daños ni pérdidas en Kiev.

07:38 Bielorrusia: Lukashenko Despliega Más Tropas y Aviones a la Frontera con Ucrania

Bielorrusia ha desplegado más tropas y aviones de defensa aérea en su frontera con Ucrania, anunció el general mayor Andrei Lukyanovich, comandante de las fuerzas de defensa aérea bielorrusas, según el periódico ucraniano "Kyiv Independent". Esto sucedió poco después de que el presidente bielorruso Alexander Lukashenko afirmara que había enviado un tercio del ejército del país a la frontera este verano. Lukashenko atribuyó el aumento de tropas en la frontera a un malentendido entre Bielorrusia y Ucrania. Lukyanovich dijo que el ejército bielorruso había desplegado aviones, misiles antiaéreos y unidades de ingeniería de radio en la frontera. Kiev no ha verificado las afirmaciones de Lukyanovich sobre más tropas y armas bielorrusas en la frontera. El servicio de guardia fronteriza del estado ucraniano informó anteriormente que no había indicios de aumento de tropas en la frontera con Bielorrusia a pesar de la orden de Lukashenko.

06:54 Zelensky: Segunda Cumbre de Paz en Ucrania Antes de que Acabe el Año El presidente ucraniano Volodímir Zelensky ha encomendado a sus diplomáticos la tarea de asegurar que la segunda Cumbre de Paz en Ucrania tenga lugar este año. Durante una reunión con los jefes de las misiones diplomáticas en Ucrania, Zelensky discutió "Diplomacia de Guerra: Resistencia, Armas, Victoria", según informó la agencia de noticias estatal Ukrinform, citando la Oficina del Presidente. "La primera cumbre fue, en mi opinión, un logro notable para Ucrania. Estoy agradecido con todos los que contribuyeron a que tuviera lugar. Ahora estamos preparando la segunda Cumbre de Paz y debemos asegurarnos de que ocurra este año", dijo Zelensky. "Tenemos que esforzarnos para lograrlo. Tenemos que ampliar el apoyo al comunicado de la primera cumbre".

06:22 Rusia Ataca de Nuevo Kyiv Según informes ucranianos, Rusia continúa sus ataques nocturnos a Kyiv. Unidades de defensa aérea fueron desplegadas temprano en la mañana para repeler otro ataque aéreo ruso a Kyiv, según informó la administración militar de la capital ucraniana en Telegram. Los testigos informaron haber oído explosiones que sonaban como sistemas de defensa aérea siendo activados.

05:11 Múltiples Ataques con Drones en Regiones Ukrainianas Hubo varios ataques con drones en diferentes regiones ucranianas alejadas del frente, según informó la defensa aérea la noche anterior. Las regiones objetivo fueron Sumy, Poltava, Jersón y Mykolaiv. También se desplegaron sistemas de defensa aérea alrededor de Kyiv. La administración regional instó a los residentes a buscar refugio, pero aún no se ha informado de daños.

02:23 EE. UU. Continúa Apoyando a Kyiv en la Ofensiva de Kursk A pesar de la contraofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, EE. UU. mantiene su compromiso de apoyar a Kyiv. El portavoz del Departamento de Defensa de EE. UU. dijo que el presidente Joe Biden "dejó claro que continuaremos apoyando a Ucrania y estar a su lado durante el tiempo que sea necesario". EE. UU. sigue priorizando la ayuda militar para Kyiv. El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, aseguró a su homólogo ucraniano, Rustem Umerov, el apoyo continuo de EE. UU. en una llamada, según el portavoz.

01:07 Alemania Envía otro Sistema de Defensa Aérea Iris-T a Ucrania Alemania ha ensamblado otro paquete de armas para Ucrania, que incluye, entre otras cosas, un tercer sistema de defensa aérea Iris-T SLS, así como varios miles de municiones de artillería, drones, un Bergepanzer 2 y cientos de rifles con la munición correspondiente.

00:20 Zelensky: Más Soldados Rusos Capturados desde el Principio de la Guerra La ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk es el mayor éxito en la captura de soldados rusos desde el inicio de la guerra, según el presidente ucraniano Volodímir Zelensky. Él dijo que estos soldados serán intercambiados más tarde por soldados ucranianos capturados. Hasta ahora, se estima que Rusia ha capturado más ucranianos que Ucrania rusos durante la guerra.

22:21 Comandante Checheno: "Los que Caen en Kursk Van al Cielo" Apti Alaudinow, comandante del Regimiento Achmat que lucha por Rusia, ha instado a los conscriptos rusos a ir al frente, según el "Kyiv Independent". Alaudinow dijo que aquellos que caigan en la región de Kursk "irán al cielo".

21:58 Zelensky: La Invasión Ha Derribado el Concepto de "Línea Roja" de Rusia El presidente ucraniano Volodímir Zelensky dijo que la invasión del territorio ruso se consideraba poco realista, lo que llevó a su secreto. Agregó que hace solo unos pocos meses, muchos estados advirtieron que la invasión cruzaría "la línea roja más importante de Rusia". Sin embargo, según Zelensky, el concepto de "línea roja" de Rusia "se ha derrumbado en algún lugar cerca de Bucha en estos días".

21:38 Lituania Comienza la Construcción de la Base Militar Alemana Lituania ha comenzado a construir una base militar para soldados alemanes. Una vez finalizada en 2027, la base alojará a hasta 4.000 soldados. Esta será la primera Deployment permanente del Bundeswehr desde la Segunda Guerra Mundial.

21:15 Presidente Checo: Posible Ingreso de Ucrania a la OTAN, Incluyendo Territorios Ocupados El presidente checo Petr Pavel cree que Ucrania puede unirse a la OTAN, incluso si partes de su territorio aún están ocupadas. Asume que Ucrania puede negociar la paz con Rusia en los próximos años y que esta frontera temporal podría permitir que Ucrania se una a la OTAN. Alemania también se unió a la OTAN en 1955 a pesar de estar parcialmente ocupada por la Unión Soviética en ese momento.

20:57 Las Fuerzas Ukrainianas Avanzan a Menos de 12 Kilómetros del Puente Ruso Las fuerzas ucranianas han capturado la ciudad de Wyschnewka en la región rusa de Kursk, según los observadores de la guerra en Twitter. Esto los sitúa a unos 12 kilómetros del puente flotante sobre el río Seym, que actualmente es la única opción de suministro o retirada para el ejército ruso.

20:36 Incertidumbre en el Destino de Pokrovsk La administración militar en la ciudad oriental ucraniana de Pokrovsk lucha con un futuro incierto mientras los soldados rusos avanzan: "Están avanzando hacia los límites de Pokrovsk. Es evidente, no hay necesidad de secretos", declaró el jefe de su departamento de información, según informó el "Washington Post". "Quizás las cosas cambien por allí - estamos cruzando los dedos para que los adversarios detengan su avance en algún lugar cerca de los límites de Pokrovsk, y nuestros soldados logren contenerlos", dijo ella. En caso de que la ciudad sea tomada, representaría la mayor ciudadela civil capturada por los rusos desde Bachmut en mayo de 2023.





