15:30 Los políticos del este en Ucrania enfrentan una reacción negativa: "La integridad se está sacrificando para preservar el poder en la mesa de la dura"

16:15 Autopsia revela posible razón detrás del fallecimiento del "ballena espía" en Noruega

A pesar de las afirmaciones de los defensores de los derechos de los animales, la llamada "ballena espía" en Noruega probablemente no fue dañada por disparos de arma de fuego. Un exhaustivo examen de la ballena beluga reveló que una infección bacteriana fue la causa más probable de su muerte. La infección podría haber surgido de una lesión en la boca, según la policía, quien se refiere al informe de autopsia. El Instituto Veterinario Noruego y los investigadores policiales concluyeron que la ballena tenía heridas cutáneas superficiales, que no eran heridas de bala. No se descubrieron balas ni fragmentos de metal. La ballena fue avistada por primera vez en Noruega en 2019 con un arnés que llevaba una cámara etiquetada como "equipo de San Petersburgo", lo que llevó a rumores de que era un agente secreto ruso o una ballena de terapia. A finales de agosto de 2024, la ballena fue encontrada sin vida en un fiordo noruego. Dos organizaciones de bienestar animal, que especulaban sobre la naturaleza de las heridas, creyeron que la ballena podría haber sido disparada y presentaron una denuncia.

14:33 Ataques repetidos con drones: Kiev reporta daños

El ejército ucraniano reporta frecuentes ataques con drones durante la noche anterior. La infraestructura crítica fue el objetivo del ataque, según las fuerzas ucranianas. Afirman haber derribado nueve de 19 drones y haber interferido con siete más. No se proporciona información sobre los tres drones restantes. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, anunció daños a un edificio residencial en la capital. Los bomberos apagaron rápidamente el incendio. En la parte sur de la región de Jersón, el gobernador local informó sobre varios ataques a la infraestructura, centros de suministro y 35 hogares personales. Se reportó un fallecido y cuatro heridos.

15:05 Líder de la CDU Merz critica el empuje de los políticos del Este por усиление de los esfuerzos diplomáticos en el conflicto Rusia-Ucrania

Merz, jefe de la CDU, criticó a los políticos del Este que abogan por un mayor esfuerzo diplomático para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. "Ucrania está en una situación de vida o muerte. Continuar apoyándola está en nuestro propio beneficio. Las negociaciones de paz solo tendrán lugar cuando ambas partes estén preparadas", dijo Merz a la Süddeutsche Zeitung. Michael Roth, presidente del Comité de Asuntos Exteriores en el Bundestag, también criticó el enfoque. "Si la carta de los políticos del Este pretendía facilitar las negociaciones de la coalición con el BSW, aconsejo precaución", dijo Roth, refiriéndose a la alianza entre Sahra Wagenknecht y las recientes elecciones estatales. La diputada del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann le dijo al Rheinische Post, "Parece que los valores liberales de nuestro país están siendo comprometidos en aras del mantenimiento del poder y la campaña electoral". Los jefes de Sajonia y Brandeburgo, Michael Kretschmer (CDU) y Dietmar Woidke (SPD), junto con el jefe de la CDU de Turingia, Mario Voigt, habían escrito un artículo de opinión en la Frankfurter Allgemeinen Zeitung, abogando por un alto el fuego en Ucrania y instando al gobierno federal a involucrar a Rusia en las conversaciones.

14:04 Kremlin: "Kiev está jugando con fuego"

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró: "Kiev continúa jugando con fuego, lo que naturalmente llamará la atención del OIEA", según Reuters. Se refería a la Organización Internacional de Energía Atómica, el cuerpo de supervisión nuclear de la ONU. Los soldados rusos afirmaron haber interceptado un drone ucraniano cerca de la central nuclear de Kursk el jueves, y algunos medios informaron sobre un incendio a varias millas de distancia. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Heorhiy Tykhyi, había negado previamente la participación ucraniana en los disparos cerca de la planta.

13:46 Francia envía doce cañones Caesar a Ucrania

La empresa francoalemana de defensa KNDS selló un contrato para 12 cañones Caesar, financiados por Ucrania, según el ministro de Defensa francés Sébastien Lecornu en la plataforma X. Caesar significa "Camión equipado con un sistema de artillería", representando un sistema de artillería autopropulsado capaz de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 55 kilómetros. "Impulsar la capacidad de producción de nuestra industria de defensa ayuda a apoyar a Ucrania", dijo Lecornu. Francia ha proporcionado anteriormente cañones Caesar a Ucrania en varias ocasiones.

13:11 Ucrania: Ataque destruye la sede del FSB en Novosibirsk

Un ataque con fuego ocurrió el 3 de septiembre en la sede del FSB en Novosibirsk, Rusia. Un video supuestamente de la inteligencia militar ucraniana muestra a un hombre encendiendo el fuego y siendo envuelto en llamas. Los medios rusos confirman el incidente.

12:34 Rusia: Trabajador de la Planta Nuclear Eliminado por Explosión de Coche

Una figura destacada en la planta nuclear ucraniana controlada por Rusia, Zaporizhzhia, ha sido eliminada en un ataque con coche bomba. El servicio de inteligencia ucraniano publica un video que muestra la detonación de un coche y revela que el "jefe de seguridad" de la planta nuclear, Andriy Korotky, ha sido eliminado. Korotky fue caracterizado como un "criminal de guerra", habiendo colaborado voluntariamente con los ocupantes rusos, según el servicio de inteligencia. Denunció a los empleados proucranianos de la planta nuclear. La administración pro-rusa de la planta nuclear confirma la muerte de Korotky y la atribuye a un "ataque terrorista ordenado por Kiev". El director de la planta nuclear, Yuri Chernichuk, condena el "ataque temerario", pidiendo venganza. Según el Comité de Investigación de Rusia, un dispositivo explosivo fue colocado debajo del coche de Korotky en su residencia, detonando cuando se marchaba.

11:29 Ucrania: Más de 177 prisioneros de guerra ucranianos han fallecido en cautiverio ruso desde la invasiónDesde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, al menos 177 prisioneros de guerra ucranianos han perdido la vida en cautiverio ruso, según informó Victoria Tsymbaliuk del centro coordinador ucraniano de prisioneros de guerra en "The Kyiv Independent". Tsymbaliuk sugiere que el número real de bajas en cautiverio ruso podría ser significativamente mayor debido a la falta de monitoreo internacional. "No se devuelven todos los restos y muchos cuerpos no son reconocidos como cautivos por Rusia", agrega. Se han reportado numerosos casos de prisioneros de guerra ucranianos torturados o asesinados en cautiverio ruso. En septiembre, la Oficina del Procurador General inició investigaciones sobre la ejecución de 84 prisioneros de guerra ucranianos.

11:00 Ucrania: Rusia ataca la región de Kirovohrad con dronesLas fuerzas rusas han atacado la región de Kirovohrad en el centro de Ucrania con drones, según el líder de la administración militar regional, Andriy Raykovych, a través de su canal de Telegram. Un edificio administrativo de la empresa en Holovaniwsk resultó dañado durante el ataque con drones, dejando a una persona herida.

10:27 La aseguradora UNIQA abandona Rusia definitivamenteLa compañía de seguros austriaca UNIQA ha finalizado la venta de su subsidiary rusa a Renaissance Life. El precio de la transacción no se ha revelado. UNIQA había anunciado más de un año atrás su intención de vender la joint venture de seguros con Raiffeisen Bank International (RBI) a Renaissance Life. "Con la finalización de la transacción, hemos abandonado definitivamente el mercado ruso", dice el miembro de la junta de UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Fuegos en dos depósitos de combustible rusosIncendios se han registrado en dos depósitos de combustible rusos durante la noche. En la región de Voronezh (ver entrada 05:10), el gobernador Alexander Gusev atribuye el incendio a un ataque con drone ucraniano, publicando en Telegram que los restos de un drone de combate interceptado cayeron en el depósito y encendieron un tanque vacío. Se circulated footage del supuesto ataque con drone en las redes sociales, pero no se pudo determinar la gravedad del fuego a partir del footage. En un pueblo ruso cerca de Perm en los Montes Urales, un tanque de combustible que cubre un área de 10,000 metros cuadrados también está en llamas. Los servicios de emergencia rusos informaron esto. Aunque los drones ucranianos ahora tienen la capacidad de cubrir tales distancias, los servicios de emergencia no mencionaron específicamente un ataque con drone. El pueblo está ubicado aproximadamente a 1,700 kilómetros de distancia de Ucrania.

09:30 Julia Navalnaya considera innecesarias las negociaciones con PutinJulia Navalnaya ha expresado su creencia de que las negociaciones con el presidente ruso Vladimir Putin son innecesarias. "No hay necesidad de negociar con él (...). Debemos enfrentarlo para que algún día prevalezca la justicia", dice la viuda del crítico del Kremlin Alexey Navalny ante el Consejo Constitucional francés en París. "El Oeste no entiende que Putin no espera a nadie para negociar con él. (...) Le es completamente indiferente", agrega. Ella enfatizó la importancia de "no ceder y no tener miedo a este régimen". Fue agregada a una lista de "terroristas y extremistas" en Rusia en julio. Justo antes de eso, un tribunal ruso había emitido una orden de arresto en su contra por "asociación con una organización extremista". Fue lista como prófuga por eludir investigaciones preliminares.

08:09 Ucrania reporta 82 ataques rusos en la región de SumyDurante las últimas 24 horas, las fuerzas rusas han lanzado ataques contra la región de Sumy en el noreste de Ucrania en un total de 82 ocasiones, según el canal de Telegram de la administración militar regional. Lamentablemente, ocho personas resultaron heridas durante estos ataques. Se informes que el ejército ruso ha utilizado morteros, artillería, lanzacohetes, bombas guiadas y drones en estos ataques. Según la administración militar, más de diez comunidades en Sumy fueron afectadas, incluyendo Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkyvka, Krasnopillja, Velika Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman y Seredyna-Buda. La región de Sumy comparte frontera con las regiones rusas de Bryansk, Kursk y Belgorod.

07:33 Ucrania establece su primer centro de reclutamiento en PoloniaEl ejército ucraniano ha inaugurado su primer centro de reclutamiento en el extranjero en la ciudad polaca de Lublin, según informó el Ministerio de Defensa de Ucrania. Conocido como la oficina del "Legión ucraniana", este centro representa el primer centro de reclutamiento en el extranjero para el ejército ucraniano. El establecimiento de una "Legión ucraniana" en Polonia fue parte de un acuerdo de seguridad firmado entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro polaco Donald Tusk en julio. Con la invasión rusa, Polonia ha acogido a casi un millón de personas de Ucrania. Según las estimaciones del gobierno ucraniano, alrededor de 300,000 personas en edad de combatir de Ucrania residen en Polonia. El ministro de Defensa polaco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz informó al portal "Wirtualna Polska" que Polonia no es responsable del reclutamiento de voluntarios ucranianos, sino solo de su entrenamiento militar. "El número de ucranianos que se han inscrito es demasiado pequeño", dijo Kosiniak-Kamysz. El Ministerio de Defensa de Ucrania ha recibido casi 200 solicitudes hasta la fecha.

06:52 ISW: Recursos Rusos Escasos para la Ofensiva del Este de UcraniaEl Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) señala que las fuerzas armadas rusas carecen de los recursos personales y materiales necesarios para mantener esfuerzos ofensivos intensificados de forma indefinida. La ofensiva de verano rusa, meticulosamente orquestada por la dirección militar rusa, había estado en preparación durante meses. Sin embargo, los suministros y recursos acumulados con este propósito podrían haber sido gravemente agotados por los prolongados enfrentamientos del pasado reciente, según el ISW. Según la evaluación de las autoridades ucranianas y el ISW, la actual ofensiva rusa en el este de Ucrania alcanzará su punto máximo en los próximos meses, si no semanas.

06:12 Zelensky: "Fortalece la Línea del Frente"El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha calificado la reciente visita del nuevo Secretario General de la OTAN Mark Rutte a Kyiv de "significativa". "Ahora se trata de convertir esta prioridad en acción", dijo en su discurso en video vespertino. Subrayando la necesidad de implementar todos los acuerdos con los socios de Ucrania en el apoyo a la defensa de su país, Zelensky instó a la fortificación de la línea del frente. También exigió la autorización de los aliados para atacar objetivos militares en territorio ruso con armas de largo alcance. "Todo el mundo en la alianza es consciente de esta necesidad", dijo el presidente. Zelensky también señaló la defensa aérea como otra prioridad.

05:35 Ucrania Busca Inversionistas Extranjeros para la Industria de DefensaEl Ministerio de Defensa de Ucrania está buscando activamente inversionistas extranjeros para su industria de defensa. Se organizó una exposición de armas privada para posibles inversionistas extranjeros en un lugar no revelado de Ucrania, informó la agencia Ukrinform. El subsecretario ucraniano Dmytro Klimenkov presentó una colección de armas ucranianas, incluyendo un sistema de misiles antitanque, un sistema de artillería autopropulsado, vehículos kamikaze y vehículos para limpieza de minas. "Poseemos inventos únicos que ya han sido probados en combate y refinado por los desarrolladores hasta cierto estándar", afirmó. Según Ukrinform, el Ministerio de Defensa de Ucrania ya ha invertido 4 mil millones de dólares (3.6 mil millones de euros) en la industria de defensa y busca atraer inversiones internacionales adicionales.

05:10 Moscú: Drone Abatido Inicia Incendio en Tanque de Petróleo VacioLa defensa aérea rusa informó que derribó varios drones ucranianos durante la noche en la región fronteriza de Voronezh, según informes oficiales. Uno de estos drones aterrizó en las instalaciones de un depósito de petróleo, causando que un tanque vacío estallara en llamas, anunció el gobernador Alexander Gusev a través de Telegram. Los informes iniciales sugieren que no hay heridos. La cuenta no puede ser verificada de forma independiente. Voronezh ha sido objetivo de ataques con drones ucranianos en varias ocasiones en los últimos días.

02:51 Kyiv Refuerza la Defensa del EsteEl comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrsky, ha ordenado el refuerzo de las instalaciones defensivas en la región del este de Donetsk. Se informa que las fuerzas rusas están avanzando en varios sectores a lo largo del este de Ucrania. Syrsky anunció en las redes sociales que está trabajando junto con la 25.ª Brigada de Asalto Aéreo Sicheslav en "uno de los frentes más estratégicos".

22:22 El Turismo en Letonia se Ve Afectado por la GuerraEl conflicto en Ucrania también está afectando el turismo en Letonia, según informó el periódico letón "Diena" hoy. Los negocios que atienden al turismo se han adaptado a la ausencia de turistas rusos, mientras que los posibles visitantes de otros países también perciben los Balcanes como una región de riesgo cercana a los conflictos militares.

21:40 Suiza Destina 1.500 Millones de Francos Suizos a la Reconstrucción de UcraniaSuiza asignará 1.500 millones de francos suizos (aproximadamente 1.540 millones de euros) a proyectos de reconstrucción en Ucrania durante los próximos cuatro años, anunció el embajador suizo Felix Baumann. Un billón de francos se destinará a los sectores de autogobierno ucraniano, limpieza de minas y ayuda humanitaria. La cantidad restante se canalizará hacia programas de reconstrucción que involucran al sector privado suizo, según el Ministerio de Desarrollo de Comunidades y Territorios de Ucrania. "Para subrayar nuestro compromiso, nuestro embajador estará estacionado aquí y supervisará la ejecución de este proyecto", dijo Baumann durante una reunión con el ministro Oleksiy Kuleba. Kuleba también destacó la construcción de viviendas para las más de 4.5 millones de personas desplazadas internamente como una prioridad clave para la colaboración con Suiza.

20:39 Ucrania Recibe el Sistema de Defensa Aérea Patriot de RumaníaUcrania ha recibido un sistema de defensa aérea Patriot de las autoridades rumanas, confirmó el portavoz Constantin Spinu del Ministerio de Defensa de Rumanía a Radio Free Europe. "Expreso mi gratitud a cada nación que contribuye a nuestra defensa aérea. Mi más profunda gratitud a Rumania por sus sistemas Patriot. Juntos, podemos amplificar nuestra efectividad - podemos frustrar la agresión rusa al eliminar conjuntamente los drones Shahed y misiles", dijo el presidente Volodymyr Zelenskyy en su discurso vespertino del miércoles. Después de initial reservations, the Romanian officials decided in June to donate one of their Patriots. The Romanian administration issued the delivery orders last month.

19:57 Forbes: Gazprom se Convierte en la Compañía Más Financieramente Insostenible de RusiaLa compañía rusa de energía PJSC Gazprom sufrió su primera pérdida neta en un cuarto de siglo en 2023, que ascendió a un inédito €5.500 millones, según la publicación empresarial Forbes. El complejo químico y de gas Amur, una joint venture entre el holding ruso Sibur y la empresa china Sinopec, ocupa el segundo lugar en la lista de Forbes de las empresas rusas más financieramente inestables. También entre las cinco primeras empresas rusas con mayores pérdidas financieras figuran Ozon (pérdida neta de €408 millones), la Corporación Unida de Aviación (pérdida neta de €326 millones) y la red social VK (pérdida neta de €326 millones).

