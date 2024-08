15:21 Putin afirma que Ucrania lanzó un ataque a la instalación de energía nuclear de Rusia

14:50 Jefe de la IAEA Planea Visita a la Planta Nuclear de KurskEl jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), Rafael Grossi, planea visitar la central nuclear rusa en Kursk la próxima semana. La IAEA confirma esta fecha. A principios de agosto, Ucrania lanzó una ofensiva significativa en la región rusa de Kursk. Rosatom, la corporación nuclear estatal rusa, luego advirtió sobre una amenaza a la central nuclear de la NPP por ataques ucranianos, que se encuentra a unos 100 kilómetros de la frontera ucraniana.

14:21 Rusia: 115,000 Personas Evacuadas de Regiones Amenazadas115,000 personas han sido evacuadas de regiones rusas amenazadas cerca de la frontera ucraniana, según el viceprimer ministro ruso, Denis Manturov. Él discute esto en una reunión con el presidente Vladimir Putin y altos administradores, señalando que se está evaluando el daño a la agricultura y la industria debido a la ofensiva ucraniana. "He reunido a todos para discutir los actuales desarrollos en las áreas fronterizas de Rusia", dice Putin al comienzo de la reunión.

14:00 Tusk: India Podría Mediar en el Conflicto de UcraniaEl primer ministro polaco Donald Tusk ve potencial en el papel de mediación de India en el conflicto de Ucrania. "Estoy muy contento de que el primer ministro haya reafirmado su disposición a comprometerse personalmente en un final pacífico, justo y rápido del conflicto", dice Tusk en Varsovia después de reunirse con Modi. La oferta de mediación de Modi es particularmente importante porque viajará de Polonia a Kyiv para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. India mantiene la neutralidad hacia la invasión rusa y no apoya las sanciones occidentales contra Moscú.

13:40 "No parece actualmente una 'limitada' incursión en Kursk"El canciller alemán Olaf Scholz presume que el avance ucraniano en Rusia será "una operación espacial y temporalmente limitada". Según las observaciones de la corresponsal de ntv Nadja Kriewald, actualmente no hay nada que sugiera esto. "Por el contrario", dice en su informe de situación actual desde Sumy en el este de Ucrania.

13:20 Varios Aviones Militares Rusos Destruidos en Ataques a SawaslejkaVarios aviones rusos habrían sido destruidos en ataques ucranianos a la base aérea de Sawaslejka. Suspilne, el broadcaster público ucraniano, informa esto, citando información de los servicios de seguridad. Según esto, un interceptador supersónico MiG-31K y dos aviones de carga estratégicos Il-76 fueron destruidos, y unos cinco aviones, probablemente MiG-31K/I, resultaron dañados en un ataque el 16 de agosto. En un ataque el 13 de agosto, se golpeó un depósito de combustible y lubricante, y otro MiG-31K/I resultó dañado.

13:06 Agencia de Inteligencia Rusa Investiga a Periodistas de CNNLa agencia de inteligencia rusa FSB ha iniciado investigaciones penales contra varios periodistas extranjeros debido a informes en la región rusa de Kursk, donde las tropas ucranianas controlan varios asentamientos. Se han iniciado investigaciones contra un reportero de CNN y dos periodistas ucranianos por "cruce ilegal de frontera", según la FSB. La agencia anunció que emitirá pronto órdenes de arresto internacionales. Los tres periodistas enfrentan hasta cinco años de prisión en Rusia. Recientemente, el periodista estadounidense Evan Gershkovich pudo regresar a su país como parte de un canje de prisioneros después de ser sentenciado a 16 años en un campo de trabajo por presunta espionaje.

12:34 Zelensky en la Región Fronteriza: "Fondo de Intercambio" ReabastecidoEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó la región fronteriza de Sumy en el noreste de Ucrania, desde donde las tropas ucranianas avanzaron en Rusia hace más de dos semanas. Informó que otra ciudad había sido tomada en la región de Kursk y que el "fondo de intercambio" había sido reabastecido, refiriéndose a la captura de soldados rusos para un posible canje de prisioneros ucranianos en cautiverio ruso. Zelensky destacó que desde la ofensiva de Kursk, los ataques en Sumy y el número de muertes civiles allí habían disminuido. Publicó un video en el que aparece con el comandante en jefe de las tropas ucranianas, Olexander Syrskyj, quien lo informó sobre el refuerzo de tropas en el este de Ucrania, donde Rusia continúa su avance.

12:06 Infraestructura Crítica Espiada? Informe de Presuntos Drones Rusos en BrunsbüttelEl periódico "Bild" informa que presuntos drones rusos han sido avistados volando sobre el mayor parque industrial de Schleswig-Holstein. En los últimos días, drones han sido vistos volando a alta velocidad sobre la central nuclear desmantelada y el terminal de GNL en Brunsbüttel, violando múltiples veces la zona de prohibición de vuelo. La fiscalía de Flensburg investiga el caso por presunto espionaje con el objetivo de sabotear. Internamente, la policía informa que se ha detectado un objeto enemigo, presumiblemente un drone militar. Según "Bild", los drones serían operados por agentes rusos y podrían ser lanzados desde barcos civiles en el Mar del Norte.

11:40 Embajada de EE. UU. en Kyiv Advierte de Inminentes Ataques AéreosLa embajada de EE. UU. en Kyiv ha emitido una alerta sobre una amenaza aumentada de ataques aéreos en los próximos días, justo antes del Día de la Independencia de Ucrania el 24 de agosto. El sitio web de la embajada indica que Rusia es probable que lance ataques utilizando drones y misiles dentro de dicho período y durante el fin de semana. El día marca el 33º aniversario de Ucrania al cortar los lazos con la Unión Soviética. Desde el inicio del conflicto en Ucrania hace más de dos años y medio, esta celebración ha cobrado aún más significado para los ucranianos.

11:13 Explosiones Reportadas en Base Militar Rusa en VolgogradSe desata un incendio en una base militar en el pueblo ruso de Marinovka, ubicado en la región de Volgograd. Los residentes informaron haber escuchado explosiones poderosas. Las autoridades locales sospechan de un ataque con drones ucranianos como la causa del incendio, pero no se reportaron víctimas.

10:41 Refugios de Concrete Constructados en Kursk para Proteger a CivilesLas autoridades rusas instalan refugios prefabricados de concreto en la región fronteriza de Kursk para proteger a la población local. El gobernador de Kursk, Alexey Smirnov, anunció el plan en Telegram, stating que estas estructuras se instalarán en lugares de alto tráfico como paradas de autobús. Smirnov publicó una foto que muestra la entrega de uno de estos módulos. Los refugios también se erigirán en dos ubicaciones adicionales, incluyendo Kursk, junto a la planta de energía nuclear regional, que Moscú ha acusado a Ucrania de targetear, una acusación que Ucrania niega.

10:10 Fuerzas Ucranianas Repelen Asaltos Rusos Cerca de KurskLas fuerzas ucranianas informan sobre más de cuarenta ataques por parte de las tropas rusas en las inmediaciones de Pokrovsk, la mayoría de los cuales lograron desviar. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, promete reforzar las tropas en la zona. La ofensiva en la región de Kursk continúa.

09:42 Defensa Aérea Rusa Detiene Varios Ataques Aéreos UcranianosSegún informes oficiales rusos, la militar rusa interceptó varios ataques aéreos ucranianos en la parte occidental del país. El gobernador de Volgograd afirmó que casi todos los drones fueron destruidos en un ataque cerca de Marinovka (ver entrada a las 07:30). En la región fronteriza de Kursk, el gobernador de Kursk afirmó que dos misiles ucranianos y un drone fueron derribados por la defensa aérea rusa. El gobernador de Rostov informó que un ataque de cinco drones fue frustrado. Se informaron drones ucranianos derribados en las regiones de Volgograd, Voronezh y Bryansk.

09:09 Ejército Ucraniano Busca Autorización para Usar Armas de Largo Alcance contra Blancos RusosEl ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, discutió la situación en el frente y la política de EE. UU. sobre el uso de armas de largo alcance contra blancos rusos con una delegación bipartidista de la Cámara de Representantes de EE. UU. en Kiev. Umerov destacó la necesidad de obtener el permiso de sus aliados para usar armas de largo alcance contra blancos en Rusia, señalando que este movimiento protegería las ciudades y pueblos pacíficos de Ucrania.

08:36 Mark Hamill y Timothy Snyder Lanzan Campaña para Robots Desactivadores de Minas en UcraniaEl famoso actor de Star Wars, Mark Hamill, y el experto en Europa Oriental, Timothy Snyder, lanzaron la campaña "Terreno Seguro" para recaudar fondos para robots desactivadores de minas para uso en Ucrania. Su objetivo es recaudar $441,000 a través de esta iniciativa. Estos robots permitirán la desactivación de minas en ubicaciones de difícil acceso, reduciendo así el riesgo para los operadores humanos. "Rusia ha cometido uno de sus crímenes más graves en Ucrania al esparcir millones de minas terrestres", dice Snyder.

08:01 Kremlin Alienta a los Rusos a Adaptarse a la 'Nueva Normalidad'La incursión de las fuerzas ucranianas en Kursk presenta un desafío a la propaganda de Moscú. En un esfuerzo por calmar a la población cada vez más preocupada, el Kremlin intenta preparar a los rusos para una 'nueva realidad' y una 'nueva normalidad'. El gobierno ruso aconseja a la población canalizar sus ansiedades y shock en actividades positivas, como mobilizar ayuda para la región de Kursk. La mayoría de los funcionarios entrevistados por Meduza están confiados en que la lucha en la región de Kursk continuará durante varios meses. La fuente del gobierno ruso que compartió esta perspectiva destaca que se trata de "una perspectiva bastante optimista - si todo sale bien".

07:30 Confirmado Incendio en Instalación Militar en VolgogradLas autoridades rusas confirmaron informes de que una instalación militar en la región sureña de Rusia de Volgograd fue incendiada después de un ataque con drones ucranianos. El gobernador regional, Andrei Bocharov, anunció a través de Telegram que el drone supuestamente impactó contra la instalación. No se reportaron fallecidos. Bocharov no especificó qué instalación militar fue objetivo, pero mencionó que el pueblo de Marinovka fue atacado en el asalto, donde Rusia mantiene una base aérea.

06:56 McMaster: Putin Manipuló el Ego y las Inseguridades de TrumpEl antiguo asesor de seguridad de EE. UU., el general Herbert Raymond McMaster, cree que el presidente ruso, Vladímir Putin, manipuló con éxito al antiguo presidente de EE. UU., Donald Trump. Según el libro de McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", informado por "The Guardian", Putin explotó el ego y las inseguridades de Trump con halagos excesivos. Putin etiquetó a Trump como 'una persona extraordinaria, extraordinariamente talentosa'. Al hacerlo, supuestamente ejerció una influencia casi hipnótica en Trump. McMaster funcionó como asesor de seguridad de Trump durante aproximadamente un año y, según se informa, advirtió a Trump: "Señor Presidente, es el mejor mentiroso del mundo". McMaster sugirió que Putin estaba confiado en que podía 'jugar' con Trump, con el objetivo de ablandar las sanciones y una retirada rápida de las tropas de EE. UU. de Siria y Afganistán.

06:20 Informes de Explosiones en Base Aérea Rusa en VolgogradoSe informaron explosiones en la ciudad rusa de Kalach en el Don, en la región de Volgogrado, durante la noche.Numerosos canales de Telegram informaron estos incidentes, sugiriendo que fueron el resultado de un ataque con drones. Se registró un incendio en una base aérea cercana. La región de Volgogrado está a aproximadamente 900 kilómetros al sureste de Moscú. El objetivo probable fue la base aérea de Marinovka en el pueblo de Oktyabrskiy, a unos 20 kilómetros de Kalach en el Don. Los locales informaron haber escuchado de seis a diez explosiones fuertes, acompañadas del sonido distintivo de drones, según los informes de Telegram.

05:44 Klingbeil: Alemania Proporcionará Fondos Adicionales para Ucrania si es NecesarioEl líder del SPD, Lars Klingbeil, ha garantizado un apoyo financiero adicional para Ucrania. En caso de que resulte imposible hacer disponibles los miles de millones de activos rusos congelados para Ucrania, Alemania ofrecerá fondos adicionales, según declaró Klingbeil en el podcast del deputy "Bild" editor-in-chief Paul Ronzheimer. Es importante evitar llegar al punto en el que se declare: "No hay más dinero para Ucrania". En un caso así, "por supuesto, debemos examinar de dónde vendrá el dinero en Alemania", añadió Klingbeil. "Tenemos una responsabilidad hacia Ucrania. Se deben encontrar soluciones y las encontraremos".

04:27 Inteligencia Ucraniana sobre Ataques con Drones en RusiaEl servicio de inteligencia militar ucraniano HUR ha comentado el objetivo de los ataques con drones que ocurrieron en Rusia durante la noche. Estaban dirigidos al aeropuerto de Moscú Ostafyevo, la base aérea de Millerovo en la región de Rostov y un centro de comunicaciones por radio, informó el jefe del HUR, Kyrylo Budanow, a "The War Zone". Se cree que participaron alrededor de 50 drones. Se está evaluando la magnitud de los daños. Las autoridades rusas informaron por la mañana que habían derribado 45 drones sobre territorio ruso.

03:09 Chalecos Antibalas y Cascos para Funcionarios de Encuestas en Elecciones RusasPara las elecciones regionales anticipadas programadas en la disputada región rusa de Kursk, Rusia planea equipar a los funcionarios de las urnas con chalecos antibalas y cascos. Además, se establecerán estaciones de votación adicionales en otras regiones del país para alojar a las personas que huyeron de la región, según Tatjana Malachowa, jefa de la comisión electoral regional, según fuentes de noticias rusas. La región se encuentra bajo estado de emergencia, con elecciones programadas del 6 al 8 de septiembre en numerosas regiones de Rusia, que incluyen a gobernadores y parlamentos regionales. La comisión electoral central de Moscú permitió a los ciudadanos de las regiones fronterizas votar anticipadamente, incluidas Kursk, Belgorod y Bryansk.

01:34 Fico: Democracias Occidentales Ejerce Presión sobre Deviantes en Política ExteriorEl primer ministro eslovaco Robert Fico se queja de estar experimentando presión de la opinión unificada en las democracias occidentales. Aquellos que se desvían del consenso en cuestiones clave de política exterior son supuestamente presionados y amenazados con aislamiento de manera arbitraria por las democracias occidentales, según declaró Fico en una declaración con motivo del aniversario de la invasión de Moscú en 1968. Fico comparó la supresión violenta de la "Primavera de Praga" en 1968 por las tropas del Pacto de Varsovia con lo que él percibe como la presión actual en Europa. Fico se opone a la ayuda militar de la UE a Ucrania y enfrenta acusaciones de ser pro-ruso como resultado.

00:12 Ucrania Informa de 46 Ataques Rusos Cerca de Pokrovsk en un DíaUcrania informes de 46 ataques rusos a lo largo de la línea del frente cerca de Pokrovsk en la parte este del país a lo largo del día. Veinticuatro de ellos fueron repelidos con éxito, según informes del Estado Mayor. A las 9 pm CET, los combates aún continúan en los dos tramos restantes. En los enfrentamientos, se informan de 238 soldados rusos muertos o heridos. No se proporciona información sobre bajas ucranianas. Rusia aún no ha respondido.

22:59 Rusia: Desbaratada Infiltrración Ucraniana en BryanskRusia afirma haber frustrado una infiltración liderada por "espías" ucranianos en su área fronteriza de Bryansk, que comparte una frontera con Kursk. El "equipo de vigilancia y sabotaje" ucraniano fue frustrado por el Servicio de Seguridad Federal (FSB) y el ejército ruso, según el gobernador de la región de Bryansk, Alexander Bogomaz. "Han encontrado su fin", declaró. La situación ahora "está bajo control".

21:45 Zelensky: Ucrania Espera la Pronta Liberación de la Ayuda Billonaria PrometidaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky espera la liberación inmediata de la ayuda de mil millones de dólares prometida por el Occidente, que también provendrá de la venta de activos estatales rusos confiscados. A pesar de las diversas explicaciones políticas de los aliados de Kyiv, más surgirán, afirmó Zelensky en su discurso nocturno en video. "Pero necesitamos un marco práctico". Ucrania necesita fondos derivados de los activos rusos para disuadir a la agresora Rusia. "Las discusiones sobre esto han durado demasiado tiempo y ahora estamos en una situación crítica". Los siete países industrializados occidentales (G7) acordaron durante su congreso en junio proporcionar asistencia financiera a Kyiv. Se prevé obtener un préstamo sustancial de 50 mil millones de dólares con ingresos de activos rusos congelados.

21:12 Elogio de Putin a las Relaciones Comerciales Cerradas con ChinaEl presidente ruso Vladimir Putin elogia el fortalecimiento de la cooperación con China, expresando: "Nuestras relaciones comerciales están floreciendo (...). La prioridad que ambas administraciones asignan a las relaciones comerciales y económicas está dando resultados", durante una reunión con el primer ministro chino Li Qiang en el Kremlin. China y Rusia tienen planes económicos conjuntos y iniciativas humanitarias extensas, continúa Putin. Se reporta que Li afirma que las relaciones China-Rusia están en un "pico sin precedentes". La asociación estratégica entre Rusia y China se ha profundizado desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Para Rusia, China es un socio comercial crucial debido a las sanciones occidentales.

20:56 Denegada la Apelación: el exviceministro de Defensa de Rusia Permanece DetenidoEl exviceministro de Defensa de Rusia Dmitri Bulgakov sigue bajo custodia por cargos de corrupción. Su solicitud de arresto domiciliario bajo estricta supervisión y su apelación contra su detención han sido rechazadas, según la agencia de noticias rusa TASS. Bulgakov estaba a cargo de la adquisición de armas para el ejército ruso antes de su despido. Además, el tribunal de Moscú autorizó la detención de dos presuntos asociados de Bulgakov. Su empresa supuestamente recibió nueve contratos de Bulgakov entre 2022 y 2024, lo que resultó en pérdidas de alrededor de 50 millones de rublos (aproximadamente 500,000 euros).

20:30 Ucrania Fortalece Fuerzas en PokrovskSegún el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Ucrania está reforzando las tropas en la región disputada de Pokrovsk en el este de Ucrania. En un discurso televisado, dice estar al tanto de la estrategia de las tropas rusas allí. Al mismo tiempo, la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk continúa, con ciertos territorios pasando bajo control ucraniano. Zelenskyy no proporciona detalles específicos.

20:00 Ucranianos en Hungría se Enfrentan a Desalojos de Refugios después del DecretoEn respuesta al decreto de Hungría que niega el estatuto de refugiado general a los refugiados ucranianos, numerous Ukrainians in Hungary are facing eviction from their shelters. Private refugee shelters have already begun to expel Ukrainians, according to the Migration Aid organization. In Kocs, north of Budapest, approximately 120 refugees, mainly Roma women and children from the western Ukrainian region of Transcarpathia with a large Hungarian minority, are being evicted under police supervision.

The European Union has expressed concern over the escalating tensions between Ukraine and Russia, with European leaders urging for a peaceful resolution to the conflict.

The European Union's High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Josep Borrell, has called for an immediate de-escalation of hostilities in the Kursk region and urged both sides to return to the negotiating table. Borrell also emphasized the importance of respecting international law and upholding territorial integrity.

