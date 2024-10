15:14 Muchos muertos en un ataque con drones rusos

Antiguo Secretario General del SED y Presidente del Consejo de Estado de la RDA Egon Krenz ve el fuerte desempeño de la Alternativa para Alemania (AfD) y el Partido de la Izquierda (BEW) en las tres elecciones estatales de septiembre en el este como una llamada a negociaciones para poner fin al conflicto de Rusia contra Ucrania. "El mensaje que se desprende de estos eventos es: ¡Por fin, escúchennos! Queremos política de paz. Queremos vivir, no morir", declaró Krenz al "Tagesspiegel" en un evento de "75 Años de la RDA" en Berlín, según su edición en línea. Krenz elogió la demanda de los líderes estatales de Sajonia y Brandeburgo, Michael Kretschmer de la CDU y Dietmar Woidke de la SPD, así como del presidente de la CDU de Turingia, por mayores esfuerzos en busca de una solución diplomática en el conflicto de Ucrania.

13:52 "Espacio para Pérdidas" - Retirada de Áreas Creídas como Parte de la Estrategia de Ucrania

Ucrania está implementando una estrategia descrita por el analista militar Mykola Bielieskov del Instituto Estatal de Estudios Estratégicos como un "intercambio de espacio por pérdidas". Esta estrategia implica retirarse de ciudades sitiadas después de haber infligido la mayor cantidad posible de bajas en personal y material a los rusos. "Se trata de cuánto pierden antes de darse cuenta de que es inútil", dice Oleksandr Solonko, miembro del batallón 411 de drones ucranianos. Debido a los ataques constantes, algunos comandantes ucranianos preferirían abandonar una posición o asentamiento si eso reduce sus propias pérdidas en personal.**

13:14 Ucrania: Rusia Prioriza la Protección del Puente de Crimea Sobre Objetos Similares en su Territorio

El portavoz de la Armada Ucraniana, Dmytro Pletenchuk, habla sobre la entrega de misiles tierra-aire S-300 a la zona del Puente de Crimea en el canal de televisión Espreso. "Sí, necesitan reponer sus existencias", dice Pletenchuk. "Los rusos han desplegado una cantidad significativa de grandes sistemas tierra-aire allí. Y no lo están haciendo sin razón. Necesitan misiles, no es casualidad". Rusia está priorizando la protección del Puente de Crimea sobre algunos "objetos no menos importantes en el territorio de la Federación Rusa misma", dice el portavoz al canal. El puente cumple más una función ideológica que puramente logística, dice. Ucrania se ha propuesto destruir permanentemente el Puente de Crimea, pero hasta ahora no lo ha logrado debido a su buena protección. La estructura ha sido dañada dos veces por ataques.**

12:48 Merz: Si el Oeste Se Retira, Rusia Querrá Más

El líder de la CDU, Friedrich Merz, advierte en un artículo invitado para "Focus" que no se debe ser engañado o permitir que se nos engañe sobre la naturaleza de este conflicto. "Putin está destruyendo un orden político en Europa que construimos con Rusia, no contra Rusia, después de 1990", escribe. Ni Europa ni la OTAN han cometido ninguna provocación o incumplimiento de contrato que pudiera justificar siquiera remotamente el inicio de un conflicto contra Ucrania, dice Merz. Si Ucrania permanece firme y el Oeste continúa apoyándola, Rusia se dará cuenta de que la violencia militar adicional es absurda, dice. Sin embargo, si el Oeste se retira, "Rusia ha ganado y querrá más".**

12:14 Activista de la Oposición Rusa Dadin Reportadamente Muere Luchando por Ucrania

El activista de la oposición rusa Ildar Dadin ha reportadamente muerto mientras luchaba en el lado del ejército ucraniano. Se dice que murió en batallas alrededor de Járkov, escribe la periodista Xenya Larina en la plataforma X. No ha habido confirmación oficial de Kiev. Dadin fue sentenciado a tres años de prisión en Rusia en 2015 por protestas no autorizadas. Había demostrado pacíficamente contra las políticas del Kremlin. Su sentencia fue revisada después de 15 meses y fue liberado. En 2023, fue a Ucrania y se unió al Cuerpo Voluntario Ruso para luchar contra Rusia en el conflicto.**

11:34 Brigada Ucraniana Muestra Video de Impresionante Ataque con Dron a Tanque Ruso

La 60.ª Brigada de Ucrania ha publicado un video que parece mostrar la impresionante destrucción de un tanque ruso utilizando un dron en la región de Donetsk. El clip muestra el ataque del dron causando una explosión extrema que envía la torreta del tanque volando alto en el cielo.**

11:06 Varios Muertos Civiles y Muchos heridos en Ataques Rusos

Al menos cuatro personas murieron y al menos 30 resultaron heridas en ataques rusos en Ucrania ayer, reporta "Kyiv Independent".**

10:33 Defensor de Wuhledar Informe Superioridad Artillera Rusa Masiva

Un defensor de la ciudad de Wuhledar en el este de Ucrania informa sobre una superioridad artillera rusa masiva, lo que dificulta que las fuerzas ucranianas avancen contra el enemigo. El defensor también destaca la necesidad urgente de más apoyo de los aliados occidentales para restaurar el equilibrio de poder en el conflicto.**

09:59 Rusia Lanza Asaltos con Drones y Misiles sobre Ucrania

La Fuerza Aérea Ucraniana informes que Rusia lanzó 87 ataques con drones durante la noche. Lograron interceptar cuatro misiles, destruyendo con éxito 56 drones y dos misiles. Además, se presume que otros 25 drones fueron derribados mediante medidas de guerra electrónica.

09:13 La Primera Ministra de Dinamarca, Frederiksen, Se Disculpa con Ucrania por el Retraso en la Entrega de los F-16

Un video que circula por canales ucranianos muestra a la Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, disculpándose con Ucrania en el Foro GLOBSEC por el retraso en la entrega de los cazas F-16. Ella tenía la intención de entregarlos al inicio de la guerra, pero hubo largas discusiones sobre su idoneidad. Dinamarca ha prometido a Ucrania 19 cazas, pero la escasez de pilotos y el entrenamiento prolongado solo han permitido que unos pocos F-16 sean desplegados en el país hasta ahora. La invasión rusa comenzó en febrero de 2022. Dinamarca es uno de los países que suelen liderar las entregas de armas, mientras que otros tienden a retrasarse.

08:31 "Kyiv Post": Más de 20 Soldados, Incluidos Seis Oficiales Norcoreanos, Muertos en un Ataque con Cohetes

Según el "Kyiv Post", más de 20 soldados, incluidos seis oficiales norcoreanos, murieron en un ataque con cohetes cerca de Donetsk ocupada por Rusia el jueves. Fuentes de inteligencia sugieren que los norcoreanos estaban allí para consultar con colegas rusos y observar el entrenamiento del personal antes de un ataque.

07:50 Ucrania Destruye Varios Puestos de Combate Rusos con Misiles Storm-Shadow

Las fuerzas armadas ucranianas informan la destrucción de tres puestos de combate de las brigadas de infantería motorizada 35ª y 27ª y la 2ª ejército combinado de las fuerzas rusas. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania indica que las acciones fueron realizadas por unidades de la fuerza aérea y la artillería en colaboración con otros componentes de la defensa, utilizando misiles Storm-Shadow y GMLRS. Ucrania ha estado utilizando el Storm Shadow británico durante algún tiempo, pero solo se ha autorizado la versión de corto alcance hasta ahora, sin autorización para la variante de largo alcance. Los GMLRS pueden lanzarse desde lanzadores múltiples de cohetes HIMARS y tienen un alcance de alrededor de 70 kilómetros.

07:04 ISW: Esfuerzos de Reclutamiento de Rusia Tropezan y Aumentan los Incentivos Financieros

Rusia planea continuar ofreciendo grandes sumas a los nuevos conscriptos que acepten contratos militares con el Ministerio de Defensa en los próximos años. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) destaca informes que indican que las actuales campañas de reclutamiento están logrando menos éxito, y los incentivos financieros cada vez más elevados sugieren "que las actuales campañas de reclutamiento no están logrando generar continuamente nuevas fuerzas que el ejército ruso depende para mantener su impulso ofensivo en Ucrania". El ISW espera limitaciones a medio y largo plazo en el número de reclutas que la campaña de movilización de Rusia puede producir, y es poco probable que los incentivos financieros agudizados mitiguen estas restricciones.

06:20 Experto en Rusia Predice Desafíos Mayores y Oportunidades de Contraofensiva para Ucrania

El experto en Rusia Mark Galeotti sostiene en un artículo invitado que Ucrania, armada con nuevo equipo, podría formar brigadas y lanzar una contraofensiva a gran escala en 2025. Galeotti cree que hay una oportunidad para que Ucrania utilice armas de mayor alcance como ATACMS y Storm Shadow. Incluso sin tales armas, Kiev está empleando con éxito sus propios cohetes y drones en una campaña contra los depósitos de municiones rusas. En el lado ruso, encontrar soldados se ha vuelto cada vez más difícil a pesar de los generosos incentivos, con una escasez de mano de obra y reservas de equipos militares en disminución como desafíos clave. Galeotti identifica las principales amenazas para Ucrania en el fortalecimiento de las fuerzas de la UE opuestas a apoyar a Ucrania y una posible victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses.

05:40 Cinco Republicanos Expresan Preocupaciones por los Crecientes Lazos de Hungría con Rusia y China

Cinco senadores republicanos de EE. UU. expresaron sus preocupaciones por los crecientes lazos de Hungría con Rusia y la creciente cooperación con China después de su visita al país. La delegación included a los senadores Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn y John Goven. El senador Jerry Moran expresó su alarma por los lazos de Hungría con Rusia y la deterioro de sus instituciones democráticas, instando a una mayor coordinación entre Hungría y sus aliados. "Es de nuestro interés colectivo que nuestras naciones trabajen juntas de cerca. Instamos a Hungría a escuchar las advertencias de sus aliados y responder". Hungría es un aliado estratégico de Rusia dentro de la UE. El primer ministro Orban ha obstaculizado repetidamente la ayuda para Ucrania, ha abogado por las negociaciones y ha repetido con frecuencia los argumentos del Kremlin. Hungría ha condenado la guerra, pero se ha negado a suministrar armas a Ucrania.

03:27 Defensa Aérea Repela Ataque con Misiles sobre Kyiv

Las unidades de defensa aérea ucranianas informan haber frustrado un ataque aéreo ruso, según se indica en el mensaje del Telegram del ejército ucraniano. No se proporcionaron detalles específicos.

01:58 Embajador Ruso en EE. UU. Regresa a Moscú

El embajador ruso en EE. UU., Anatoly Antonov, estaría finalizando su mandato diplomático. Se dirigiría de vuelta a Moscú, según Interfax, según lo informado por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. Según "Vedomosti", el regreso de Antonov es inminente. Se espera que se proporcionen más detalles pronto. Antonov ha servido como embajador en Washington desde 2017.

23:46 Rusia: Ejecuciones Masivas de POWs - 93 Soldados Muertos

22:14 Especulación: Posibles Concesiones Territoriales de Kiev para la Adhesión a la OTAN?

Ukraine continúa trabajando por la recuperación de los territorios ocupados por Rusia en la última década. Sin embargo, persistirán desafíos como la falta de personal, armas y apoyo de la alianza occidental. El presidente Volodímir Zelenski ahora indica que Kiev se prepara para tomar "decisiones significativas" en la reunión del Grupo de Contacto en Ramstein el 12 de octubre, que involucra a Washington y otros países. Según el "Financial Times", la nueva estrategia de Ucrania implica buscar asistencia militar y diplomática de sus aliados para llevar a Rusia a la mesa de negociaciones. Los diplomáticos occidentales y un número creciente de oficiales ucranianos sugieren que garantías de seguridad sustanciales podrían ser la base para una solución negociada, con Rusia manteniendo el control de facto, si no de jure, sobre el territorio ucraniano que ocupa actualmente. También se discuten las posibilidades de que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN en este contexto.

21:23 Analistas: Rusia Sufre Tres Veces Más Pérdidas de Equipo, Ucrania Espera Entregas de Tanques

Rusia está perdiendo, en promedio, tres veces más equipo que Ucrania y está "continuamente agotando sus existencias de equipo soviético heredado, mientras que su producción, como la de Ucrania, solo cubre una pequeña fracción de lo que pierde", dice Jakub Janowski, analista de Praga que trabaja para la unidad de monitoreo de inteligencia abierta Oryx de los Países Bajos. Si bien Rusia actualmente tiene una ventaja en términos de potencial de movilización, fuerza laboral y capacidades de producción, el analista polaco y director de Rochan Consulting, Konrad Muzyka, advierte que el tiempo favorece a los rusos. Sin embargo, Janowski cree que incluso con más soldados y mayor potencia de fuego, Rusia podría enfrentar problemas significativos si Occidente fortalece su apoyo. Además, aún faltan varias entregas de equipo militar prometido. Según Oryx, Kiev aún espera la entrega de al menos 280 tanques, 480 vehículos de personal blindados, 1200 vehículos de transporte de tropa y 180 vehículos de artillería móvil.

20:34 Ucrania Afirma Derribo de Bombardeero Ruso, Aparecen Imágenes de los Restos

El ejército ucraniano afirma haber derribado un avión de combate ruso. El bombardero fue reportado como abatido el sábado cerca de la ciudad de Kostiantynivka en la provincia de Donetsk, según el jefe de la administración militar local. Imágenes muestran los restos calcinados de un avión que impactó en una casa, lo que provocó su incendio.

En lo que respecta al conflicto de Ucrania, algunos analistas argumentan que la Unión Europea debería involucrarse en negociaciones diplomáticas con Rusia para poner fin al conflicto en Ucrania, considerando el fuerte desempeño de partidos como Alternativa para Alemania (AfD) y el Partido de la Izquierda (BEW) en las recientes elecciones en el este de Alemania. En el contexto de la guerra en Ucrania, la Unión Europea, como un bloque político y económico importante, tiene un papel significativo que jugar en la promoción de conversaciones de paz y en encontrar una solución al conflicto, considerando las implicaciones para la seguridad y estabilidad de Europa.

