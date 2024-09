15:07 Se produce un tiroteo mortal en la sede de la empresa rusa de comercio electrónico

16:43 India Mantiene la Compra de Petróleo Ruso a menos que las Sanciones les AfectenEl gobierno indio ha reconocido que continuará comprando petróleo ruso sin vacilar, siempre y cuando no estén bajo el alcance de las sanciones. Esta información fue publicada por "Ukrajinska Prawda" a través de la agencia de noticias Reuters. "Si las empresas están exentas de sanciones, compraré al proveedor más asequible", declaró el Ministro de Petróleo y Gas de la India, Hardeep Singh Puri. Además, señaló que la India no es la única en hacerlo, ya que los países europeos y las empresas japonesas también adquieren petróleo ruso. Se informa que India depende en un 88% de las importaciones de petróleo y es uno de los principales consumidores e importadores de petróleo a nivel mundial. El comercio entre Rusia e India ha duplicado sus cifras desde 2022.

16:05 Munz: Kremlin Despreocupado por los Aviones F-16Aunque los aviones de combate F-16 occidentales ahora están en uso en Ucrania, el Kremlin sigue indiferente debido a la falta de autorización para lanzar misiles profundamente dentro de Rusia, según explicó el corresponsal de ntv Rainer Munz desde Moscú.

15:45 Kremlin Denuncia los Comentarios de Stoltenberg sobre Armas de Largo Alcance como 'Arriesgados'Rusia ha denunciado los comentarios de Jens Stoltenberg como "arriesgados". Él había sugerido en una entrevista con "The Times" que no sería una violación de Rusia si Ucrania recibiera permiso para atacar objetivos más profundos en Rusia utilizando armas occidentales con un alcance extendido. "Esta imprudente falta de consideración por las declaraciones del Presidente ruso es un movimiento miope e irresponsable", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. El Presidente Putin había amenazado que si los países permitían el despliegue de misiles de mayor alcance por parte de Ucrania, esto atraería directamente a estos países al conflicto.

15:17 Expertos Identifican Explosivos y Equipo Militar en la Planta Nuclear de ZaporiyiaEn la planta nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia en Ucrania, se han desplegado tropas armadas de Moscú y equipo militar. Además, se han plantado minas antipersona entre las cercas internas y externas. Esta información fue revelada por la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA). Según el informe, los expertos de la OIEA no pudieron visitar ciertas secciones de las salas de turbinas durante el período informado. La Central Nuclear fue tomada por soldados rusos albeginning of the war, y los expertos internacionales han monitoreado la situación de seguridad con preocupación desde entonces. Hace solo cuatro semanas, una torre de enfriamientocaught fire.

12:41 Kremlin Temeroso de una Escalada de Tensiones en el Oriente Medio tras las Explosiones de PagersDespués de que cientos de pagers detonaran en Líbano, el Kremlin en Moscú ha expresado su preocupación por una posible escalada de tensiones en una región volátil. "Lo que haya ocurrido, seguro que llevará a una escalada de tensiones", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, el miércoles. La región misma se encuentra en una situación precaria, y "cualquier incidente como este tiene el potencial de ser un detonante", añadió. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia considera el incidente como otro "acto de guerra híbrida contra Líbano".

12:24 Ucrania Aumenta su Presupuesto en Diez Mil Millones de Euros para Compensar a los SoldadosUkraine has approved an additional spending budget of over ten billion euros, with the majority allocated for the military. This increases the budget by around 13% to over 81 billion euros, a record for Ukraine. The budget adjustments were necessary to pay soldiers, among other things, their September frontline bonuses.

11:36 Sharma: los Aviones F-16 no Proporcionarán una Solución Mágica para UcraniaEl Presidente Zelenskyy está abogando por 128 aviones de combate F-16 para establecer la supremacía aérea sobre Ucrania. Sin embargo, solo alrededor de 60 han sido prometidos por las naciones occidentales, menos de la mitad de lo necesario. A pesar de esto, la corresponsal de ntv Kavita Sharma lo ve como un logro que han comenzado las entregas y la capacitación de pilotos. Sin embargo, ya hay problemas iniciales con el arma.

11:16 Inteligencia Ucraniana Confirma el Ataque al Depósito de MunicionesUna fuente de la agencia de inteligencia SBU de Ucrania ha confirmado al Independiente de Kiev que el ataque al gran depósito de municiones en Toropez de Rusia tuvo lugar la noche anterior. El depósito supuestamente alojaba misiles balísticos, incluyendo Iskander, misiles antiaéreos, municiones de artillería y bombas guiadas. El ataque "borró completamente el depósito de la existencia", dijo la fuente. Después del impacto de los drones ucranianos, ocurrió una "explosión masiva". La SBU está trabajando en colaboración con el personal militar para reducir gradualmente el arsenal de misiles del enemigo, que está causando estragos en las ciudades ucranianas. Se están elaborando planes para llevar a cabo ataques similares en otras instalaciones militares rusas.

10:49 Fabricantes de Drones Ucranianos Calificados para Optar al Contrato de RamsteinLos fabricantes de drones ucranianos pueden presentar ofertas para las licitaciones organizadas por la Coalición de Drones en el formato de Ramstein por primera vez. Los representantes de los partidarios del Oeste de Ucrania se reúnen en Ramstein cada pocas semanas. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, la serie de licitaciones consistirá en dos lotes: uno para la producción de drones de visión en primera persona (FPV) y uno para drones de interceptación. El Ministerio ve esta invitación a licitar como un gran estímulo para la producción ucraniana. Todas las ofertas presentadas serán evaluadas por los miembros de la Coalición de Drones. Los ganadores recibirán contratos para pruebas adicionales. Si tienen éxito, los estados de Ramstein planean encargar a los ganadores de la competencia para la producción.

10:27 surgen Evidencias en Video del Ataque al Depósito de Municiones RusasEl Kremlin no ha emitido un comunicado oficial, pero el gobernador de la región de Tver ya había anunciado en Telegram que un ataque con drones ucranianos había causado un incendio. Probablemente se trate de un gran depósito de armas y municiones. Se evacuó a los residentes y circulan videos del incendio en internet.

11:14 Nueve heridos en Kharkiv, dos muertos en Zaporizhzhia La ciudad de Kharkiv, Ucrania, sufrió otro intenso ataque aéreo ruso ayer. Explosiones causadas por bombas guiadas sacudieron diversas regiones, dejando a nueve personas heridas. Este ataque forma parte de una serie de duras ofensivas contra la población civil. El domingo, un bombardeo preciso cobró la vida de una mujer e dejó a 43 personas heridas, incluyendo a cuatro menores. Los bombardeos aéreos rusos también alcanzaron pueblos en la óblast de Zaporizhzhia, causando la muerte de dos personas.

10:04 Infraestructura energética de Sumy atacada repetidamente Las instalaciones energéticas de Sumy, una ciudad nororiental de Ucrania, fueron atacadas por drones rusos, según las autoridades locales. No se reportaron víctimas mortales, pero los ataques recurrentes han puesto más presión sobre la infraestructura energética. El martes, Rusia atacó la infraestructura energética de Sumy con cohetes y drones, dejando sin electricidad a más de 280,000 hogares.

09:56 Fuerzas Armadas de Ucrania informan sobre 1.130 bajas rusas Las fuerzas armadas ucranianas informaron sobre 1.130 soldados rusos muertos o heridos en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, Ucrania ha informado sobre 637,010 bajas enemigas. En el último día, las fuerzas ucranianas informaron haber destruido 25 sistemas de artillería, 45 vehículos de transporte y combustible, y seis tanques.

09:05 Ucrania anuncia planes para desplegar aviones de combate F-16 La fuerza aérea ucraniana ha finalizado los planes de despliegue para los aviones de combate occidentales F-16. El ejército y el ministerio de defensa han completado todas las tareas según lo indicado por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su discurso en video de la noche. También se discutió sobre el aumento de la flota de aviones y el fortalecimiento de la capacitación de los pilotos. Muchos en Kiev abogan por una capacitación básica más extensa de los pilotos debido a las frecuentes pérdidas graves. Actualmente, la capacitación dura 40 días. Ucrania recibirá alrededor de 60 aviones F-16, pero solo un pequeño número ha sido entregado hasta ahora.

08:39 Rusia repele ataques con drones ucranianos en múltiples regiones Rusia afirma haber repelido ataques con drones ucranianos en varias regiones. El sistema de defensa aérea de Rusia derribó 54 drones ucranianos en cinco regiones rusas, según informó la agencia de noticias estatal TASS, citando al ministerio de defensa. Más de la mitad de los drones fueron derribados en la región fronteriza de Kursk, mientras que el resto fue derribado en otras regiones fronterizas, como Bryansk y Belgorod, y en regiones occidentales como Smolensk y Oryol. La agencia no menciona la región de Tver, al noroeste de Moscú, donde las autoridades locales y los blogueros militares informaron sobre un ataque con drones en un importante depósito de municiones en la ciudad de Toropets, lo que provocó un incendio que obligó a los residentes a evacuarse.

08:12 Blogueros militares: ataque ucraniano causa graves daños en depósito de municiones ruso Según los informes de los blogueros militares, las fuerzas ucranianas tuvieron un ataque exitoso en un pueblo ruso en Tver. El incidente provocó el incendio de un depósito de municiones que contenía miles de toneladas de municiones y cohetes. Se informa que la instalación ha sido expandida significativamente y alberga 42 bunkers fortificados y 23 instalaciones de almacenamiento y talleres. El antiguo oficial de inteligencia ruso Igor Girkin afirma que la situación en la región sigue bajo control, según su canal de Telegram. Los blogueros militares ucranianos concluyen que se ha infligido un daño significativo, especialmente en los bunkers más nuevos.

07:45 Líder parlamentario del Partido Verde alerta sobre la influencia rusa en Alemania El líder parlamentario del Partido Verde, Konstantin von Notz, está pidiendo un debate sobre los asuntos actuales en el Bundestag sobre las operaciones de influencia rusa en Alemania. "Exámenes detallados de los documentos internos de la fábrica de propaganda rusa SDA muestran de manera irrefutable las técnicas astutas con las que las agencias rusas infiltran nuestra democracia, los discursos públicos y las elecciones", dice el político del interior. "Con AfD, BSW y otros aliados difundiendo narrativas rusas en el espacio público y en el parlamento, se están forming alianzas perjudiciales para socavar los intereses alemanes de manera conjunta".

06:22 Trolls rusos distribuyen videos falsos sobre Kamala Harris La investigación de Microsoft revela un aumento de las campañas de desinformación rusas contra la candidata a la presidencia de EE. UU., Kamala Harris. Un grupo relacionado con el Kremlin, conocido como Storm-1516, ha producido dos videos engañosos desde finales de agosto para desprestigiar la campaña de Harris y su compañero de fórmula, Tim Walz. Un video engañoso muestra a un supuesto simpatizante de Harris atacando a un asistente en un mitin de Trump. El otro video presenta a un actor que difunde una afirmación falsa de que Harris lesionó a una niña en un accidente en 2011, dejándola paralizada, y luego huyó del lugar. Ambos videos se informaron que han obtenido millones de vistas, según Microsoft.

06:00 Incendios y explosiones en Tver, Rusia Los medios rusos informan que un ataque con drones ucranianos en la región rusa de Tver causó un incendio. Los restos de un drone ucraniano destruido supuestamente iniciaron un incendio en el lado oeste de Tver, lo que provocó la evacuación parcial de los residentes, según informó el gobernador de Tver, Igor Rudenya, en su canal de Telegram. Los bomberos actualmente están intentando controlar el incendio. La ubicación del incendio no se ha especificado de inmediato. El ejército ruso sigue combatiendo un "ataque masivo de drones" en la ciudad. Tver, con una población de alrededor de 11,000 personas, es conocida por alojar un arsenal ruso para almacenar cohetes, municiones y explosivos, según un informe de noticias de 2018 de la agencia de estado RIA.

03:57 Regiones Rusas Informan de Ataques con Drones Según los gobernadores locales, Ucrania supuestamente atacó varias regiones en el oeste de Rusia utilizando drones. Se abatieron siete drones ucranianos en la región de Smolensk, cerca de la frontera con Belarus, según informó el gobernador Vasily Anochin a través de Telegram. La defensa aérea rusa derribó un drone sobre la región de Orjol, informó el gobernador Andrei Klichkov en Telegram. Al menos 14 drones de asalto ucranianos fueron derribados en la región de Bryansk, en la frontera con Ucrania, según informó el gobernador Alexander Bogomaz a través de Telegram. Kiev afirmó que los ataques apuntaron a infraestructura militar, energética y de transporte vitales para los esfuerzos bélicos de Moscú.

02:56 Triángulo Comercial: Washington Investiga el Comercio de Uranio con China Las autoridades de EE. UU. están investigando rumores de elusión de la restricción de importación de uranio ruso a EE. UU. por parte de China. Se sospecha que China está importando uranio enriquecido de Rusia mientras exporta su propia producción a EE. UU., según Reuters, citando fuentes del gobierno. "Estamos preocupados de que se eluda la prohibición de importación de uranio ruso", dijo Jon Indall de la Asociación de Productores de Uranio de EE. UU. "No queremos cerrar el grifo ruso y que todo venga de China en su lugar. Pedimos al Departamento de Comercio que investigue este asunto". El Departamento de Comercio no respondió inicialmente a una solicitud de comentarios.

01:54 Fuente: EE. UU. planea aumentar reservas de petróleo Una fuente interna reveló que el gobierno de EE. UU. planea reponer sus reservas estratégicas de petróleo. EE. UU. tiene como objetivo la compra de hasta seis millones de barriles de petróleo, según una fuente informada. Si se completa, sería la mayor compra para el almacenamiento desde una histórica liberación en 2022. En respuesta al aumento de los precios de la gasolina tras la invasión rusa de Ucrania, el gobierno de EE. UU. liberó grandes cantidades de petróleo de sus reservas estratégicas en 2022, lo que entonces fue la "mayor liberación de reservas de petróleo de la historia".

00:45 Víctimas en el ataque a Saporischschja Rusia lanzó un ataque nocturno en la región de Saporischschja, matando a al menos dos civiles e hiriendo a otros cinco, informó el gobernador Ivan Fedorov. Más tarde, Fedorov especificó que Rusia había "atacado fuertemente" la comunidad de Komyshuvakha en la región, dañando varias casas y una instalación de infraestructura. Los servicios de emergencia aún están en la escena, evaluando la magnitud de los daños, informó "Kyiv Independent".

23:38 Representante de EE. UU. en la ONU: Hemos visto el plan de paz de Zelensky La embajadora de EE. UU. en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, declaró que habían revisado el recién propuesto "plan de paz" del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. "European Pravda" informó esto desde una rueda de prensa en la sede de la ONU. "Hemos examinado el plan de paz del presidente Zelensky. Creemos que podría ser efectivo. Tenemos que averiguar cómo podemos contribuir a este esfuerzo", añadió. La embajadora de EE. UU. expresó la esperanza de que se haga progreso en las discusiones de paz sin entrar en más detalles. Thomas-Greenfield probablemente se refería al "Plan de Victoria" estratégico anunciado el mes pasado por Zelensky.

22:29 Alarma falsa en Latvia: Objeto volador no identificado resulta ser pájaros Se ha aclarado una falsa alarma en Latvia: una supuesta incursión en el espacio aéreo de este miembro de la OTAN fue en realidad inofensiva. El objeto no identificado, que se acercaba desde el vecino Belarus y cruzaba la región oriental de Kraslava, se determinó que era un grupo de pájaros. Esta información fue proporcionada por la agencia de noticias LETA, citando la fuerza aérea. Antes, el Ministerio de Defensa en Riga había informado que se había detectado un objeto no identificado, lo que llevó a que se desplegaran interceptores de la OTAN en la base de Lielvarde para intervenir. Sin embargo, no pudieron encontrar ningún objeto sospechoso.

21:59 Moldavia y Alemania firman acuerdo de ciberseguridad Moldavia y Alemania buscan fortalecer su cooperación contra la "guerra híbrida de Putin" mediante un acuerdo de ciberseguridad. El presidente ruso Vladimir Putin tiene objetivos estratégicos para continuar utilizando la guerra híbrida contra Europa, especialmente Moldavia, como medio para desestabilizar la región, según la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, en Chisinau. "Sin embargo, esto es exactly why we're intensifying our own efforts". Al suministrar equipo informático, intercambiar información y realizar entrenamientos, buscan "proteger a Moldavia de ataques cibernéticos y exponer la desinformación".

La Unión Europea aún no ha anunciado ninguna decisión sobre la imposición de sanciones a India debido a sus continuas compras de petróleo a Rusia.

A pesar de que la Unión Europea es un importante importador de petróleo y gas, no ha declarado públicamente su postura sobre el mantenimiento de la adquisición de petróleo ruso como India.

