Sahra Wagenknecht ha advertido sobre el uso de armas alemanas en el avance de los soldados ucranianos en territorio ruso. "Esto es un desarrollo altamente peligroso", dice Wagenknecht al grupo de medios Funke. "La Canciller debe llamar al Presidente ucraniano y exigir que no se usen armas alemanas en el avance sobre territorio ruso", demanda la presidenta del BSW.

El canciller Olaf Scholz había prometido que Alemania no se convertiría en parte de la guerra. Pero: "Primero aprobó el uso de armas alemanas por Ucrania en territorio ruso", critica Wagenknecht. "¿Ahora el gobierno federal también aprueba que Ucrania avance a Rusia con armas alemanas? Eso sería la siguiente línea roja", dice la líder del partido BSW. El gobierno federal "está llevando cada vez más a Alemania a la guerra", añade. "El riesgo de una gran guerra europea está aumentando".

14:45 Presidente de la Comisión de Defensa: Ucrania puede usar armas alemanas en Kursk

El presidente de la Comisión de Defensa en el Bundestag, Marcus Faber, no ve problema en que Ucrania use armas proporcionadas por Alemania en su actual avance en territorio ruso. "Al ser entregadas a Ucrania, se convierten en armas ucranianas", dice el político de FDP al grupo de medios Funke. Esto se aplica a "todo el material", incluyendo el tanque de batalla Leopard 2. "Con el ataque ruso a Ucrania, el territorio de ambos estados se ha convertido en una zona de guerra", explica Faber su posición. "El uso de armas está sujeto a las disposiciones del derecho internacional".

14:24 Embajada de Ucrania en México pide arrestar a Putin en la toma de posesión de Sheinbaum

La embajada de Ucrania en México está llamando al gobierno mexicano para arrestar al presidente ruso Vladimir Putin si asiste a la toma de posesión de la elegida presidenta Claudia Sheinbaum. Sheinbaum asumirá la presidencia el 1 de octubre de 2024, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en el país latinoamericano. "Confiamos en que el gobierno mexicano cumplirá con la orden de arresto internacional y entregará al nombrado (Putin) a las autoridades judiciales de las Naciones Unidas en La Haya", dice la embajada. En marzo de 2023, el Tribunal Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra Putin por cargos de crímenes de guerra, en particular la deportación forzada de niños ucranianos a Rusia tras la invasión de Moscú a principios de 2022. Juan Ramon de la Fuente, quien fue elegido como canciller de Sheinbaum, explicó que es "protocolo estándar" invitar a los jefes de estado de todos los países con los que México tiene relaciones diplomáticas, incluyendo Rusia, a la toma de posesión.

13:50 Servicios de Monitoreo: Usuarios Rusos No Pueden Abrir YouTube

Los usuarios en Rusia no pueden abrir YouTube en sus computadoras y dispositivos móviles. Los servicios de monitoreo de internet downdetector.su, Failure Detector y sboy.rf informan una caída significativa de la plataforma. Según el servicio sboy.rf, se han registrado más de 15,000 quejasRegarding the video hosting service. Las quejas procedían de individuos en Moscú, San Petersburgo, Nizhny Novgorod, Ekaterimburgo, Ufa, Saratov, Samara, Krasnodar, la Crimea ocupada y varias otras regiones. Los usuarios informaron poder acceder a YouTube solo a través de redes privadas virtuales (VPNs). Incluso los reporteros de Reuters en Rusia no pudieron acceder a YouTube, aunque el sitio web todavía estaba disponible en algunos dispositivos móviles. YouTube es el último resto de plataformas occidentales accesibles en Rusia, lo que lo convierte en el último bastión de la expresión libre. Según Decoder, más de 90 millones de usuarios en Rusia acceden a YouTube mensualmente, colocándolo en la cima de las plataformas de video y transmisión. En la segunda quincena de julio, los medios de comunicación rusos informaron que el gobierno ruso planeaba bloquear YouTube en septiembre.

13:24 UE: Ucrania se Engage en "Guerra Defensiva Legal" en Kursk Ruso

La UE ve el avance de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk como parte del derecho a la defensa. "Creemos que Ucrania está llevando a cabo una guerra defensiva legal contra la agresión ilegal", dice un portavoz del jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, en Bruselas. El derecho a la defensa incluye el derecho a atacar al enemigo en su propio territorio. La UE apoya plenamente los esfuerzos de Ucrania para restaurar su integridad territorial y soberanía y combatir la agresión ilegal de Rusia. Las tropas ucranianas, respaldadas por tanques y artillería, Recently crossed the Russian border from the Sumy region at Sudzha, reportedly taking control of several villages. Los informes rusos sugieren que alrededor de 1,000 soldados ucranianos están involucrados en la operación.

12:43 Ucrania: Decenas de Soldados Rusos Capturados en Kursk

Después de la incursión de las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk, "muchos" soldados rusos han sido capturados, según el proyecto ucraniano "Khochu nayti" en Telegram. Lanzado en enero de 2024 por la inteligencia militar ucraniana, el proyecto humanitario serves como un centro de coordinación para los prisioneros de guerra rusos en Ucrania. Su objetivo es ayudar a los militares del ejército ruso a localizar a sus familiares. Según "Khochu nayti", los cautivos incluyen tanto conscriptos como soldados contratados. "También hay información sobre los muertos,whose bodies were not removed by their comrades during the retreat", dice el comunicado. El proyecto publicó imágenes de drones que supuestamente muestran la captura de más de 30 soldados rusos. Otros videos en las redes sociales muestran a decenas de soldados rusos rindiéndose en la región de Kursk. El número total de soldados rusos capturados desde el

11:37 Militarista: Rusia Pierde 'Importante Nudo Logístico' Ante Ucrania

Según el militarista ruso Yuri Podolyaka en su canal de Telegram, las fuerzas ucranianas han tomado la ciudad de Sudscha en la región de Kursk. La ciudad, a nueve kilómetros de la frontera con Ucrania, está "prácticamente perdida para nosotros", escribe Podolyaka. "Esto es un importante nudo logístico". Se informa que las fuerzas ucranianas avanzan hacia el norte en dirección a Lgow. "En general, la situación es difícil y deteriorándose, a pesar de la reducción notable en el ritmo del avance ucraniano".

11:04 Munz: Incursión en Kursk 'Completamente Sorprendió' a Moscú

Inicialmente, la situación sigue siendo confusa, pero más tarde se confirma: las fuerzas ucranianas atacan territorio ruso. La incursión en la región de Kursk ha "completamente sorprendido" a Moscú, según el corresponsal de ntv Rainer Munz. Sin embargo, puede haber más detrás del ataque que solo una maniobra de distracción.

10:48 Rusia: Situación en Kursk 'Bajo Control' Después de Incursión Ucraniana

Las fuerzas rusas han estado combatiendo contra tropas ucranianas infiltradas en la región de Kursk durante tres días consecutivos. La situación está "estable y bajo control", según el vicegobernador de la región fronteriza, según la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti. Alrededor de 3,000 personas han sido evacuadas a lugares seguros. Las tropas rusas luchan activamente contra unidades ucranianas en el distrito de Sudscha y las rechazan, según la agencia de noticias Tass. Cuatro personas han muerto en los ataques ucranianos. El ejército ucraniano aún no ha comentado la ofensiva en Kursk. Varios militares rusos también informan sobre combates en curso.

09:35 ONÚ: Rusos Torturan al 95% de los Prisioneros de Guerra Ucranianos

Los observadores de derechos humanos de la ONU alegan que el personal de los campos de prisioneros rusos ya tortura a los prisioneros de guerra ucranianos durante los primeros interrogatorios. Además, la tortura es amplia y sistemática en la custody rusa. La jefa de la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania (HRMMU), Danielle Bell, reveló esto en una entrevista con el broadcaster neerlandés NOS. Afirma que Rusia ha torturado al 95% de los prisioneros de guerra ucranianos en su custodia. Se informa que los ucranianos son golpeados con barras y palos de metal, desnudados y sometidos a descargas eléctricas. "Esto es lo peor que he visto en mis 20 años de carrera", dice Bell. La información sobre los prisioneros ucranianos en Rusia se recopila principalmente a través de entrevistas con prisioneros liberados. Simultáneamente, la misión de la ONU tiene acceso directo a los prisioneros rusos y puede evaluar las condiciones de la prisión.

08:49 Estonia Introduce Controls Fronterizos Mejorados con Rusia

Estonía ha comenzado controles fronterizos completos en su frontera este de la UE con Rusia. El gobierno del estado de la OTAN en el Báltico decidió sobre esta medida a principios de agosto. A partir del 8 de agosto, todas las personas y mercancías que cruzan la frontera estarán sujetas a inspección. Los controles en los cruces fronterizos por carretera y ferrocarril en Narva, Koidula y Luhamaa se introducirán gradualmente. Antes, los controles de pasajeros y vehículos eran aleatorios y basados en el riesgo. La primera ministra Kaja Kallas declaró que el endurecimiento se dirige a prevenir el tránsito y el transporte de bienes sancionados por la UE a través de Estonia y fortalecer la seguridad del país. La frontera ruso-estonia es de 294 kilómetros de largo.

08:11 Ucrania Publica Cifras de Pérdidas Rusas

El Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevas cifras de pérdidas de tropas rusas en Ucrania. Según el informe, Rusia ha perdido alrededor de 587,510 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, incluyendo 1,140 en las últimas 24 horas. Además, se informes que dos tanques, 36 sistemas de artillería, 81 drones y un helicóptero fueron destruidos. En total, Rusia ha perdido 8,431 tanques, 16,487 sistemas de artillería, 366 aviones, 327 helicópteros, 13,293 drones, 28 barcos y un submarino desde el inicio de la invasión a gran escala. Las estimaciones occidentales sugieren pérdidas más bajas, pero estas son probablemente mínimas.

07:32 Medvédev Amenaza con Escalada de la Invasión Rusa en Ucrania

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, ha amenazado con escalar la invasión en Ucrania en respuesta a los avances ucranianos en la región fronteriza rusa de Kursk. La operación militar rusa ya no debería limitarse a asegurar los territorios que Rusia reclama como propios, dijo Medvédev, quien fue presidente. En cambio, las tropas deberían avanzar hacia las ciudades de Odesa, Járkov, Dnipro, Mykolaiv, Kiev y más allá. La ofensiva solo se detendrá cuando Rusia lo considere ventajoso. Los informes rusos afirman que las tropas ucranianas han avanzado profundamente en territorio ruso durante una contraofensiva, lo que ha provocado intensos combates. La región ha sido puesta bajo estado de emergencia.

07:05 Rusia: 14 Objetos Aéreos Ucranianos Destruidos sobre Kursk y Belgorod

Según las autoridades rusas, las fuerzas de defensa aérea destruyeron 14 objetos aéreos ucranianos sobre las regiones de Kursk y Belgorod.

06:25 Ucrania activa alerta aérea debido a ataque de MiG-31K ruso

La Fuerza Aérea de Ucrania ha activado una alerta aérea en todo el país debido a una amenaza de misiles procedente de un MiG-31K ruso. Este tipo de avión de combate es un interceptor de la era soviética nombrado en honor al constructor de aviones Mikoyan-Gurevich y puede llevar misiles hipersónicos Kinzhal.

05:32 ISW: Vehículos blindados ucranianos a diez kilómetros detrás de la frontera de Kursk

Según una evaluación del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las tropas ucranianas han avanzado hasta diez kilómetros en la región rusa de Kursk, como se ha confirmado con imágenes de vehículos blindados detrás de la frontera. Las fuerzas ucranianas han penetrado al menos dos líneas de defensa rusas y una fortaleza. Una fuente rusa afirma que las fuerzas ucranianas han capturado 45 kilómetros cuadrados en la región de Kursk desde el inicio de la operación el 6 de agosto, según informes del ISW. Las autoridades rusas declararon una situación de emergencia en la región el día anterior.

02:30 Ucrania eleva umbral para la prisión en casos de hurto menor

El presidente Zelenskyy ha firmado una ley que eleva el umbral para la prisión en casos de hurto menor en Ucrania. Según la nueva legislación, los hurtos valorados en hasta aproximadamente €67 ahora se considerarán delitos administrativos y se castigarán con multas. Anteriormente, el umbral para el hurto menor era de alrededor de €6,7. El cambio se debe a la ley marcial impuesta desde la invasión rusa, que carry penas de hasta ocho años de prisión por saqueo y hurto. Sin embargo, el perpetrador de un caso de robo de pañales para bebés en un supermercado de la ciudad occidental ucraniana de Rivne en enero de 2023, valorado en alrededor de €8, ya no recibirá una condena de prisión. Sin embargo, el perpetrador en ese caso aún recibió una condena de más de tres años de prisión.

00:27 Klingbeil: La estación de misiles de EE. UU. en Alemania es correctaEl líder del SPD, Lars Klingbeil, defiende los planes de stationar misiles de largo alcance de EE. UU. en Alemania ante las críticas de su propio partido. "Esta stationing es correcta porque nos ayuda a defendernos si Rusia debería tener la idea de atacarnos", dijo Klingbeil a la red editorial alemana. Es parte de la disuasión creíble. En la cumbre de la OTAN de julio, la Casa Blanca y el gobierno alemán anunciaron que los EE. UU. stationarían sistemas de armas en Alemania a partir de 2026 que llegan muy adentro de Rusia. Se mencionaron misiles de crucero Tomahawk, misiles SM-6 y nuevas armas hipersónicas. Hay voces críticas en el SPD, incluidas las del líder de la fracción Rolf Mützenich, que advierte del riesgo de escalada militar.

22:38 Activista de derechos humanos Orlow quiere luchar por presos políticos rusosEl activista de derechos humanos de Moscú Oleg Orlow, liberado en un canje de presos entre Rusia y los estados occidentales, quiere continuar su trabajo en favor de los derechos civiles en el exilio. "Memorial no puede ser destruido", dijo el hombre de 71 años en una conferencia de prensa en el Centro para la Modernidad Liberal en Berlín. La organización Memorial, que él cofundó y que recibió el Premio Nobel de la Paz, también aboga por presos políticos en Rusia. Orlow estima que al menos 800 presos políticos aún están encarcelados en Rusia -conservadoramente estimado-. Su nuevo papel en el exilio en Alemania es difícil para Orlow, como contó la historia. Preferiría estar en su país, pero teme ser procesado. Orlow ahora espera poder abogar por la liberación de más presos políticos en el exilio, incluidas ocho personas gravemente enfermas. "Cuando se descubrió que estas personas no estaban en la lista, nos sentimos muy decepcionados -nosotros, que fuimos intercambiados". Memorial continúa trabajando en Rusia a pesar de la represión, pero también desde el extranjero.

21:30 ¿No muerto después de todo? Conocido propagandista ruso heridoEl conocido propagandista ruso Yevgeny Poddubny resultó herido en la región de Kursk. La empresa de televisión estatal VGTRK informe en Telegram que Poddubny resultó herido en un ataque de un drone ucraniano en la región de Kursk y fue llevado al hospital. Anteriormente, numerosos medios rusos habían informado del fallecimiento de Poddubny en acuerdo. Yevgeny Poddubny es uno de los mejores conocidos "corresponsales de guerra" rusos en Rusia. Su canal de Telegram tiene alrededor de 734,000 seguidores. Según información preliminar, estaba filmando un informe sobre los combates en la región de Kursk el miércoles.

20:41 Región de Kursk declara estado de emergenciaEn la región rusa de Kursk se ha declarado un estado de emergencia en medio de una ofensiva terrestre ucraniana. Esto lo anunció el gobernador de la región, Alexei Smirnov, en un mensaje de Telegram. Ucrania ha avanzado profundamente en territorio ruso en Kursk en una contraofensiva. La ofensiva comenzó el martes, según el Ministerio de Defensa ruso, y llegó al noroeste de la ciudad de Sudzha el miércoles.

20:14 Conflictos Cercanos: Rusia Fortalece la Seguridad de la Planta Nuclear de KurskDebido al avance de Ucrania en la región fronteriza rusa de Kursk, la Guardia Nacional de Rusia está reforzando la seguridad de la planta nuclear de Kursk. También se han desplegado fuerzas adicionales para combatir unidades de sabotaje y reconocimiento en las regiones de Kursk y Belgorod, informó la agencia en cooperación con las tropas fronterizas rusas y el ejército. La planta nuclear, con cuatro unidades y una capacidad de casi dos gigavatios, se encuentra a poco más de 60 kilómetros de la frontera con Ucrania. Al día anterior, las tropas ucranianas, apoyadas por tanques y artillería, cruzaron la frontera rusa desde la región de Sumy en Sudzha, avanzando aparentemente hasta 15 kilómetros hacia la planta nuclear.

19:38 Ataques en la Región de Kursk: El Precio del Gas Natural Europeo Llega a su Máximo AnualEl precio del gas natural en Europa ha alcanzado su nivel más alto del año. El contrato benchmark TTF para la entrega del próximo mes aumentó un 5,7 por ciento a 38,78 euros por megavatio hora en Ámsterdam. Las fuentes del mercado señalan los ataques de Ucrania en la región rusa de Kursk. Los enfrentamientos están teniendo lugar aparentemente cerca de Sudzha, un punto importante de inyección de gas que suministra a Europa Occidental a través de los gasoductos ucranianos. Gazprom, el gigante energético ruso, informa actualmente de ninguna cambio en los suministros de gas.

19:08 Ucrania Evacúa Áreas Fronterizas Cerca de Kursk, RusiaAnte los intensos combates en la región rusa de Kursk, las autoridades ucranianas han ordenado la evacuación de más asentamientos en la región vecina de Sumy. Las medidas afectan a 23 asentamientos, según el gobernador militar de Sumy, Vladimir Artjuch, en la televisión ucraniana. Alrededor de 6.000 personas, incluyendo más de 400 niños y adolescentes, deben ser trasladadas a un lugar seguro desde la zona fronteriza. Al día anterior, las tropas ucranianas lanzaron una incursión a través de la frontera ucraniano-rusa hacia la ciudad de Sudzha en la región de Kursk, avanzando varios kilómetros en territorio ruso. Moscú informó sobre alrededor de 1.000 soldados ucranianos equipados con armas pesadas. Kiev aún no ha comentado los hechos. En mayo, las autoridades locales ya habían ordenado evacuaciones de un área dentro de 10 kilómetros de la frontera debido a la regular bombardeo ruso de áreas fronterizas.

