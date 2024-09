14:56 El potencial de un conflicto tradicional en Europa dentro de cinco años así demostrado durante ejercicios militares alemanes

After concluding Operation "Red Storm Alpha", the German military has announced plans for a follow-up next year called "Red Storm Bravo". This three-day exercise, which ended on Saturday at the port of Hamburg, was deemed successful by local command. According to Colonel Jörg Plischke, the Chief of Staff, the objectives set for the command post and the 2nd Home Defense Company were met. The main goal of the exercise was to protect critical infrastructure, maintain a cohesive operational view across different levels, and ensure swift and secure communication among all participants. Given the possibility of a conventional war in Europe within the next five years, following Russia's invasion of Ukraine, NATO aims to respond collectively. To ensure this, the rapid deployment of allied forces from west to east becomes essential. With Germany's geostrategic position, it will serve as a significant hub. Consequently, the German military emphasized practicing military transport solutions via rail, road, or air, food, lodging, and fuel supply, and the security of entire vehicle convoys to maintain a credible deterrent.

14:27 Londres: Almacén de municiones ruso sufre daños más graves desde el inicio de la guerra Según una evaluación británica, los ataques con drones ucranianos podrían haber causado los daños más graves a las reservas de municiones rusas desde el inicio del conflicto. Un ataque con drones a un almacén cerca de Turovets en la región de Tver, en el centro de Rusia, el 18 de septiembre, supuestamente destruyó al menos 30,000 toneladas de municiones. El Ministerio de Defensa del Reino Unido reveló esto en su actualización de inteligencia regular. Además, se informaron más ataques con drones a depósitos en Tikhoretsk en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, así como en otros lugares de Turovets, el 21 de septiembre, según el anuncio del ministerio. La destrucción combinada de municiones en los tres sitios representa la mayor pérdida de municiones rusas y norcoreanas durante la guerra.

13:57 Moscú defiende la expansión de su doctrina nuclear Con el estatus de Rusia como potencia nuclear, su expansión de las directrices de disuasión nuclear ha sido defendida debido al enfoque cada vez más cercano de la infraestructura de la OTAN a las fronteras rusas y los esfuerzos de las naciones occidentales para lograr la victoria sobre Moscú a través de la entrega de armas a Ucrania, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en la televisión estatal rusa. La autoridad para utilizar armas nucleares será decidida por el ejército.

13:19 Ciudadanos voluntarios contra los cohetes del Kremlin en Járkov Cada vez que los cohetes rusos impactan en un edificio en Járkov, Serhii suele llegar al lugar poco después. Como parte de un grupo de trabajadores de rescate voluntarios, atiende a los heridos y trata de rescatar a las personas atrapadas entre los escombros. Tomó la decisión consciente de involucrarse en este trabajo.

12:42 Saporizhzhia informa 16 muertos tras ataque con bombas rusas El número de muertos en Saporizhzhia tras un ataque con bombas rusas ha ascendido a 16, incluyendo a un chico de 17 años, según informó la administración militar de Saporizhzhia en Telegram. Las fuerzas rusas lanzaron 13 bombas guiadas contra Saporizhzhia en las primeras horas de la mañana. Todos los heridos han sido rescatados y tratados.

11:50 "Símbolo de Horror" - Zelensky Conmemora la Masacre de Babi Yar El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky conmemoró hoy la masacre de Babi Yar, donde más de 33,000 judíos perdieron la vida en un barranco en Kiev hace 83 años. Zelensky, que es de origen judío, explicó en el servicio en línea X que Babi Yar representa un "símbolo escalofriante" que muestra los actos crueles que se cometen cuando el mundo elige guardar silencio o ser indiferente en lugar de oponerse al mal.

11:16 Ucrania: El recuento de muertos del ataque al hospital de ayer en Sumy sube a diez El recuento de muertos por el ataque ruso a un hospital en la ciudad ucraniana de Sumy cerca de la frontera ha ascendido a diez. El centro médico fue bombardeado dos veces el sábado, con el segundo ataque mientras se recuperaban los cuerpos y se evacuaban a los pacientes. Las fuerzas rusas llevaron a cabo 31 ataques en la región fronteriza durante la noche y por la mañana.

10:42 Medios rusos informan de un gran incendio en un depósito de armas en Volgogrado Fuentes de medios rusos, siguiendo a blogueros militares, informan ahora de explosiones cerca de bases militares. Explosiones ocurrieron cerca de la base naval de Baltijsk, en la región de Krasnodar, donde Rusia lanza drones kamikaze contra Ucrania, según la agencia de noticias Astra. En Kotluban, en el óblast de Volgogrado, un importante depósito de municiones fue objetivo de explosiones y un gran incendio, seguido de detonaciones. Según fuentes ucranianas, misiles balísticos de Irán y lanzadores estaban almacenados en el depósito de Kotluban.

**09:57 Estado Mayor Ucraniano Informa de 165 Engag

09:17 Ucrania: Muere Juez Prominente en Ataque con Dron a Vehículo CivilUn juez de alto rango que estaba entregando ayuda humanitaria a los residentes de la región de Charkiv falleció en un ataque con dron a un vehículo civil. Según Ukrinform, que obtuvo la información de la oficina del fiscal regional, un dron operado por el enemigo impactó el SUV que conducía el juez Leonid Loboyko. Su cuerpo sin vida fue encontrado en la escena. Tres mujeres que lo acompañaban en el automóvil resultaron heridas. Ucrania está investigando posibles crímenes de guerra y homicidio.

08:55 Ucrania Informa de Lesiones tras Ataques en ZaporizhzhiaLas autoridades ucranianas informaron de daños significativos a estructuras civiles en Zaporizhzhia, una importante ciudad industrial en el sur. Después de intensos ataques aéreos rusos, al menos siete personas resultaron heridas, según informó Ivan Fedorov, el administrador regional de la ciudad, en una publicación de Telegram. Hay temor de que aún haya más personas atrapadas bajo los escombros. Se informaron más de diez ataques aéreos, con varios incendios como resultado.

08:27 Rusia Afirma haber Derribado 125 Drones Ucranianos la Pasada NocheEl Ministerio de Defensa de Rusia afirma que durante la noche anterior interceptaron y destruyeron con éxito 125 drones ucranianos utilizando sus defensas aéreas. Los líderes locales de diversas regiones informaron daños a la propiedad como resultado de los ataques aéreos, pero no se informaron bajas. Según sus datos, 67 drones fueron derribados sobre la región de Volgograd, 17 cada uno sobre las regiones de Belgorod y Voronezh, y 18 sobre la región de Rostov.

07:42 Ucrania Reporta 1.170 Muertes Rusas en las Últimas 24 HorasEl Estado Mayor Ucraniano declaró que en las últimas 24 horas el ejército ruso sufrió 1.170 bajas, con un total de 652.000 militares heridos y muertos. Además, los ucranianos afirmaron que destruyeron nueve tanques rusos, 62 sistemas de artillería y 38 vehículos blindados. También se informaron 93 drones y un sistema de defensa aérea derribados.

07:22 Analistas Militares: Ucrania Lanza Ataques contra Almacenes de Municiones RusosAnalistas militares que informan en la plataforma X informaron que los ataques con drones ucranianos habían alcanzado con éxito un arsenal ruso en Kotluban durante las horas de la tarde. Las fuentes locales informaron la presencia de incendios cerca de un importante depósito de municiones ruso situado en el Óblast de Volgograd. El sistema de información de incendios de NASA también informó incendios en el flanco norte del depósito. Hasta el momento, ni el Kremlin ni el Estado Mayor Ucraniano han comentado al respecto.

06:54 Klingbeil Aboga por el Apoyo a Largo Plazo para UcraniaEl líder del SPD, Lars Klingbeil, expresó su esperanza de que una próxima cumbre sobre Ucrania con el presidente de EE. UU., Joe Biden, en Ramstein sirva como un testimonio de la solidaridad global con Ucrania, que ha sido atacada por Rusia. "La cumbre debe reiterar una vez más que la obligación de proporcionar apoyo sostenido a Ucrania persists, incluso después de las elecciones de noviembre en Estados Unidos", dijo Klingbeil. También sugirió explorar formas en que futuras conferencias de paz puedan abordar mejor las posibilidades de una paz duradera para los ucranianos. Biden está programado para visitar Alemania el 10 de octubre, con una conferencia de paz prevista para el 12 de octubre en Ramstein, con la participación del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

05:42 Portavoz de Zelenskyy sobre la Aprobación de Armas Occidentales: Los Rusos Serán los Primeros en SaberSegún el portavoz del presidente ucraniano, no se ha tomado ninguna decisión formal sobre el despliegue de armas occidentales en territorio ruso. Serhiy Nykyforov explicó en el programa de noticias ucraniano 24/7 que no se ha tomado ninguna decisión definitiva al respecto. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha mantenido conversaciones con varios países, incluidos Italia, Francia, el Reino Unido y EE. UU., sobre el tema. Nykyforov agregó: "Debemos recordar que los rusos serán los primeros en saber sobre la aprobación para adentrarse profundamente en territorio ruso. Ellos serán los primeros en saber, y se hará un anuncio oficial posteriormente".

04:45 Suiza Apoya el Plan de Paz de China para Ucrania, Kiev Expresa DesilusiónEl Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza ha expresado su apoyo a una iniciativa de paz liderada por China para resolver el conflicto de Ucrania. El cambio de postura de Suiza en este tipo de intentos es significativo, como explicó el ministerio en Berna. Por el contrario, Kiev ha expresado su desilusión con la postura de Suiza al respecto. Ucrania está organizando en este momento una segunda cumbre de la paz prevista para noviembre. En junio, numerosos países (excluidos Rusia y China) participaron en la reunión inaugural en Suiza.

03:29 Lituania Envía Paquete de Ayuda Humanitaria a UcraniaLituania planea enviar un paquete de ayuda militar compuesto por municiones, computadoras y suministros logísticos a Ucrania. El envío está programado para esta semana, según funcionarios del gobierno lituano. Desde el inicio del año, Lituania ya ha proporcionado municiones de 155 mm, vehículos blindados M577 y M113, sistemas antidrones, armas antitank, sistemas de control remoto y diversos equipos a Ucrania.

01:29 Corea del Norte etiqueta la ayuda militar de EE. UU. a Ucrania como temeraria y peligrosa Corea del Norte, bajo sospecha de entregas ilícitas de armas a Rusia, considera la ayuda militar de $8 mil millones otorgada a Ucrania por EE. UU. como un "error grave" y un "movimiento arriesgado" contra la potencia nuclear Rusia. El presidente de EE. UU., Joe Biden, reveló esta ayuda durante la visita del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a Washington. La ayuda busca fortalecer las capacidades de autodefensa de Ucrania y comprende armas de largo alcance para mejorar la capacidad del país para atacar a Rusia desde una distancia segura.

00:25 Muertes en el ataque a un hospital de Sumy aumentan a diez El número de muertos en un ataque ruso a un hospital de la ciudad de Sumy ha aumentado a diez. Inicialmente, se informó de una sola víctima en el asalto inicial a la instalaciones médicas, según el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klymenko. El hospital fue bombardeado de nuevo mientras se evacuaban a los pacientes. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusa a Rusia de llevar a cabo una "campaña hostil contra los hospitales".

22:54 El equipo de Zelensky: EE. UU. muestra un interés creciente en la "estrategia de victoria" de Ucrania Según Serhiy Nykyforov, portavoz de la oficina del presidente de Ucrania, el gobierno de EE. UU. muestra "un interés significativo" en la supuesta "estrategia de victoria" del presidente Volodímir Zelenski. A diferencia de los artículos de los medios que sugieren vacilación en Washington, Nykyforov desmiente esta idea en la televisión ucraniana. "Es infundado", asegura. El plan ha sido "bien recibido". Nykyforov añade que el presidente de EE. UU., Joe Biden, tiene la intención de llevar "respuestas y decisiones" sobre el plan a la reunión del 12 de octubre del Grupo de Contacto de Ramstein en Alemania.

22:25 Zelensky: Trump apoyará a Ucrania si es reelegido El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, asegura que Donald Trump apoyará a Ucrania si gana las elecciones de noviembre. Zelensky hizo esta declaración después de interactuar con los republicanos de EE. UU. y hablar con Fox News. "Es incierto lo que resultará después de las elecciones y quién será el presidente", dice Zelensky. "Pero he recibido una aclaración directa de Donald Trump de que estará con nosotros, prometiendo su apoyo a Ucrania".

21:40 Lavrov: Occidente debe evitar la "escalada suicida" contra una potencia nuclear Hablando en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advierte a Occidente contra embarcarse en una "pursuit

