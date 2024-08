14:55 El jefe del OIEA priorizó la realización de un examen de la instalación de energía nuclear en Kursk como una preocupación principal

16:32 Jefatura de la IAEA Dirige Visita de Crisis a la Planta Nuclear de Kursk

El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, está liderando personalmente una investigación en la central nuclear de Kursk en la región rusa del mismo nombre, donde las fuerzas ucranianas han penetrado. Grossi declaró el 8 de agosto que la situación es grave. "Quiero enfatizar esto: La seguridad de las instalaciones nucleares nunca debe ser socavada bajo ninguna circunstancia". La visita está programada para el martes. Se informes que las tropas ucranianas atacaron Kursk en un asalto repentino el 6 de agosto.

14:32 Incidente en el Presunto Mayor Refinador de Petróleo de Rusia

Un incendio ha estallado en el presunto mayor refinería de petróleo de Rusia en la ciudad de Omsk, según anunció el operador Gazprom. Dos personas resultaron heridas, pero las operaciones continúan como de costumbre, según Gazprom. "El incendio en la refinería de Omsk ha sido contenido. El sistema de seguridad de la instalación detectó rápidamente un incendio en el equipo técnico", agregó. Las operaciones regulares continúan.

14:32 Rusia Afirma haber Atacado Armamento y Municiones Extranjeras

Soldados rusos habrían atacado estaciones de compresión de gas y transformadores de energía en Ucrania, según el Ministerio de Defensa de Rusia. Las instalaciones de energía fueron atacadas con drones y misiles, con el objetivo de suministrar electricidad al complejo militar-industrial de Ucrania. También se atacaron armas y municiones extranjeras almacenadas en dos bases aéreas ucranianas.

14:09 Periódico Reporta al Menos 247 Soldados Rusos Capturados en Kursk

Desde el 6 de agosto, cuando las tropas ucranianas invadieron inesperadamente la región rusa de Kursk, se informes que más de 240 soldados rusos han sido detenidos, según el análisis del Washington Post de más de 130 fotos y videos. La mayoría de las imágenes parecen haber sido capturadas por soldados ucranianos y compartidas en las redes sociales. Las imágenes de un fotógrafo de periódico de una prisión ucraniana que alberga a soldados rusos capturados también contribuyeron al análisis. El periódico escribió: "Estas imágenes verifican al menos 247 prisioneros rusos, respaldando los informes de las autoridades ucranianas de que cientos de rusos fueron capturados durante la invasión". Sus informes sugieren que muchos jóvenes militares se rindieron sin resistencia.

13:43 Objeto No Identificado Ingresa al Espacio Aéreo Polaco

Durante el asalto ruso a Ucrania, un objeto no identificado informes que ingresó al espacio aéreo polaco y se cree que aterrizó en territorio polaco, según informes de la agencia de noticias del estado polaco PAP, citando el comando de operaciones del ejército. La búsqueda del objeto, que se cree que no es un misil, continúa. "Durante el ataque ruso extenso en el territorio ucraniano el 8 de agosto, un objeto probablemente ingresó al territorio polaco", dijo el general Maciej Klisz, el comandante operativo jefe de las fuerzas armadas polacas, según informes. El Guardian citó a un portavoz del ejército que dijo que probablemente era un drone.

13:21 Misil Rusos Ataca Presa Cerca de Kyiv

En el asalto aéreo ruso a gran escala de esta mañana, una presa al norte de Kyiv informes que fue alcanzada por un misil ruso, según informes de los medios ucranianos. Un video, publicado por el periodista Yaroslav Trofimov del "Wall Street Journal" y otros, muestra partes de una planta hidroeléctrica en llamas. "Si la presa cede, millones de personas aguas abajo podrían morir", escribió Trofimov. No hay detalles actualizados sobre los daños a la estructura.

12:57 Zelenskyy Califica el Ataque como 'Uno de los Más Intensos' de Rusia

Rusia ha utilizado más de 100 misiles y casi 100 drones en el último asalto intenso, según los datos ucranianos. "Este fue uno de los ataques más intensos", dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en un mensaje de video publicado en Telegram. Por otro lado, el Ministerio de Defensa ruso, a través de Telegram, afirma haber "golpeado todas las instalaciones de infraestructura objetivo" en los intensos ataques a Ucrania. Zelenskyy explicó que fue un "ataque coordinado", que involucró más de 100 misiles variados y alrededor de 100 drones Shahed de origen iraní. El Ministerio de Defensa ruso afirmó un "golpe masivo con armas de largo alcance de alta precisión" en "instalaciones de infraestructura energética vitales".

12:38 Kyiv Aboga por que el Occidente Autorice Ataques en Territorio Ruso

Ukraine está abogando por que el Occidente autorice el uso de armas para ataques profundos en territorio ruso. "Una decisión así terminaría la agresión rusa de manera más eficiente", escribió Andriy Yermak, jefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelenskyy, en Telegram.

12:09 Portavoz del Kremlin Ve las Negociaciones como Insignificantes

Rusia considera las negociaciones con Ucrania sobre un alto el fuego como obsoletas, según el portavoz de la Administración del Presidente ruso Dmitry Peskov. La incursión de las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk no será tolerada, dijo. Las discusiones sobre un alto el fuego ya no son relevantes.

11:41 Munz: "El Ejército de Belarus no es Particularmente Fuerte"

El dictador Lukashenko ha reunido a decenas de miles de soldados cerca de la frontera con Ucrania, lo que ha causado preocupación. Sin embargo, según la evaluación del corresponsal de ntv Rainer Munz, esto es más una muestra de fuerza que una amenaza real.

11:25 Círculos de Inteligencia: Sugerencia de Sabotaje Ruso Antes de la Alarma de Geilenkirchen

Las sospechas de un posible acto de sabotaje ruso desencadenaron el aumento temporal del nivel de seguridad en la base aérea de la OTAN en Geilenkirchen cerca de Aquisgrán. Hubo una fuerte indicación de un servicio de inteligencia extranjero "sobre planes para un posible acto de sabotaje ruso contra la OTAN utilizando un drone", dijeron los círculos de inteligencia alemanes.

Más sobre esto aquí.

11:20 Imágenes Satélite Muestran la Lucha Continua de los Rusos para Extinguir el Incendio del Depósito de Combustible en ProletarskEl depósito de combustible situado en Proletarsk, en el sur de Rusia, lucha contra un incendio desde hace más de una semana, y los datos de satélite del sistema de vigilancia de incendios de NASA, FIRMS, indican que el fuego sigue ardiendo. El incendio del depósito, que alberga más de 70 tanques separados, fue provocado por un ataque con drone ucraniano el 18 de agosto a medianoche.

9:50 Fuentes No Verificadas Indican un Nuevo Ataque HoyReportes no confirmados sugieren que ha tenido lugar un nuevo ataque esta mañana. Las autoridades locales de Rostov han declarado una emergencia en el distrito de Proletarsk. Según la agencia de noticias TASS, informada el 24 de agosto, 47 bomberos han resultado heridos como consecuencia del incendio.

10:50 Las Fuerzas de Defensa del País Vecino Se Mueven para ResponderEl ataque aéreo destacado esta mañana ha extendido su impacto a un país vecino que limita con Ucrania: debido a la proximidad de los ataques rusos a la frontera con Polonia, la fuerza militar de Polonia envió interceptores, según los informes de la agencia de noticias PAP. Además, se informaron aviones de otros países aliados que participaron en la operación. Según la fuerza aérea ucraniana, la militar rusa había desplegado 11 bombarderos de largo alcance Tu-95, armados con misiles de crucero. Además, se informó del lanzamiento de misiles hipersónicos Kinzhal hacia Ucrania. También se lanzaron ataques desde el mar Negro.

10:22 Soldado Ucraniano Supuestamente Dispara a Misil de Crucero Ruso con AmetralladoraEsta mañana, soldados ucranianos de una unidad de defensa aérea supuestamente enfrentaron un misil de crucero ruso con una ametralladora montada en un vehículo en la parte occidental de la región de Transcarpacia. El gobernador Viktor Mykyta compartió el video relacionado en las redes sociales. Mykyta afirmó que el misil fue dirigido hacia la región desde la vecina región de Lviv y fue derribado por el 650º batallón separado de defensa antiaérea con ametralladoras. La veracidad del video fue respaldada por el equipo de verificación RTL/ntv. No quedó claro qué tipo de misil fue derribado. Sin embargo, "El Independiente de Kiev" informó que fue el misil de defensa aérea de las fuerzas armadas ucranianas lo que lideró la interceptación, no la ametralladora.

10:03 Se Informan 15 Regiones Ucranianas Atacadas - Infraestructura Energética como ObjetivoSegún el primer ministro Denys Shmyhal, más de la mitad de las regiones de Ucrania han sido atacadas por Rusia esta mañana. "Hoy, 15 regiones han estado bajo asedio en un ataque ruso sustancial. El enemigo empleó various tipos de armamento: drones, cohetes, misiles Kinzhal (hipersónicos). Se informaron bajas y heridos", escribió Shmyhal en Telegram. Los informes ucranianos indican que la infraestructura energética en cuatro regiones fue destruida. Las autoridades en Saporizhzhia, Sumy, Rivne y Lviv notificaron a sus residentes en Telegram sobre los ataques a la infraestructura energética de sus regiones. En algunas partes de Kiev, se afectaron los suministros de electricidad y agua, según los informes del alcalde Vitali Klitschko.

09:40 ISW: Los Rusos Pueden Estar Desplegando Fuerzas en Kursk, Habiendo Sido Previamente Destinados a Frentes de Menor Prioridad en Ucrania

Los expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) creen que el ejército ruso puede estar continuando el envío de tropas a Kursk desde ubicaciones menos críticas en Ucrania, según la inteligencia. Los comandantes rusos de la 810ª Brigada de Infantería de Marina, la 155ª Brigada de Infantería de Marina, la 11ª Brigada de Infantería Aerotransportada (VDV), el 56º Regimiento de VDV (7ª División de VDV) y el 51º Regimiento de VDV (106ª División de VDV) informaron supuestamente al presidente ruso Vladímir Putin sobre las operaciones de combate en los territorios rusos que limitan con Ucrania. La evaluación actual del ISW sugiere que Kursk podría ser el objetivo. El ISW ha observado elementos de la 810ª Brigada de Infantería de Marina, la 155ª Brigada de Infantería de Marina y la 11ª Brigada de VDV participando en fights en la región de Kursk, y ha recibido indicaciones de que el mando militar ruso Recently redeployed units from the Robotyne region in western Zaporizhzhia to the border region. El mando militar ruso reportedly opposes operational pressure to withdraw troops from efforts ofensivos prioritarios para capturar Pokrovsk en la región de Donetsk, según los analistas del ISW.

09:14 Se Informan las Primeras Fatalidades por Fuego de Artillería Rusa

here.

Al menos tres fallecidos se han reportado como resultado de los ataques aéreos rusos, según las autoridades ucranianas. Se informaron bajas en Luzk en el oeste, Dnipro en el este y Zaporizhzhia en el sur. El alcalde de Luzk, Ihor Polischchuk, declaró que un ataque "enemigo" golpeó una casa multifamiliar y resultó en una muerte. Los gobernadores de las regiones de Odessa, Zaporizhzhia y Kharkiv informaron explosiones en sus regiones y animaron a los residentes a buscar refugio en Telegram. Antes, el gobernador de la región central de Poltava, Filip Pronin, declaró que cinco personas resultaron heridas como consecuencia de un ataque a una instalación industrial.

aquí.Más información aquí.

07:53 Moscú: Rusia anuncia la destrucción de 20 drones ucranianosEl Ministerio de Defensa de Moscú ha informado de que su sistema de defensa aérea ha derribado 20 drones que se dirigían hacia su territorio desde Ucrania durante la noche. Según el comunicado, nueve de ellos fueron derribados sobre Saratov, tres sobre Kursk, y dos cada uno sobre Belgorod, Bryansk y Tula. Además, se detectó un drone sobre las regiones de Oryol y Ryazan.

07:24 Rusia inicia un ataque aéreo masivo sobre UcraniaSegún múltiples fuentes, Ucrania está siendo atacada intensamente. "Explosiones en Kyiv en este momento mientras Ucrania sufre un asalto ruso intensivo de artillería y drones desde tierra, aire y mar", reporta "Kyiv Post" en X. El analista militar Nico Lange escribe que Rusia está lanzando simultáneamente misiles desde barcos en el Mar Negro y 11 bombarderos Tu-95, utilizando drones y misiles balísticos. "El ataque aéreo ruso sobre Ucrania es masivo". Se informan explosiones en varias ciudades.

07:07 Comandante checheno declara pérdidas ucranianas en KurskLas fuerzas especiales chechenas, incluyendo la brigada especial Achmat y la 2ª Brigada de Fuerzas Especiales, afirman haber destruido dos vehículos de combate de infantería, cinco vehículos blindados de combate y un AMR (tanque ligero de diseño francés) en la región de Kursk en las últimas 24 horas. La agencia de noticias estatal rusa TASS reporta esto citando al comandante, el general mayor Apti Alaudinov. "En las últimas 24 horas, también hemos eliminado una unidad de lanzagranadas automáticos y un mortero, y destruido un cañón", dice Alaudinov. "Nuestras fuerzas han infligido bajas significativas a las tropas ucranianas mediante ataques a estas instalaciones militares". Alaudinov declara que el avance de las tropas ucranianas ha sido detenido. "Por supuesto, el enemigo intenta avanzar, pero sin éxito. Ya hemos comenzado a atacar al enemigo en varios frentes y liberado algunos asentamientos. Creo que esto continuará diariamente".

06:41 Corea del Norte: Kim Jong Un inicia la producción de más drones kamikazeEl líder norcoreano Kim Jong Un ha ordenado el desarrollo y producción de más drones kamikaze como parte vital de los preparativos para la guerra, según la agencia de noticias estatal KCNA. Los drones kamikaze son vehículos aéreos no tripulados que contienen explosivos y se dirigen a objetivos enemigos. Rusia utiliza regularmente drones iraníes del tipo Shahed en Ucrania. Tanto Corea del Norte como Rusia han fortalecido su colaboración militar. La prueba del drone, según reporta KCNA, tuvo lugar el sábado en respuesta a la escalada de tensiones con Corea del Sur vecina. Las fotos oficiales muestran objetos blancos voladores con alas en forma de X que se dirigen hacia objetivos de tanques y explotan. Los informes sugieren que los objetivos de los tanques se asemejan a los tanques K-2 surcoreanos.

06:34 Ucrania: 1140 soldados rusos "eliminados" en 24 horasSegún los informes militares ucranianos, 1140 soldados rusos han sido muertos o heridos en las últimas 24 horas. Esto aumenta el número total de personal militar ruso "neutralizado" durante el conflicto a 608,820. Estos números no pueden ser verificados de forma independiente. Además, se han destruido cuatro tanques rusos, 17 vehículos blindados, 47 sistemas de artillería, un lanzacohetes múltiple, un sistema de defensa aérea y 39 drones.

06:12 Kiev insta a Minsk a evitar "errores fatales"Ucrania ha instado a Bielorrusia a retirar su contingente de tropas y equipo militar de su frontera compartida. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, se urge al gobierno de Minsk a "abstenerse de acciones hostiles" y retirarse de la región fronteriza. Ucrania advierte a Bielorrusia contra cometer "errores fatales" bajo la influencia de Moscú. Bielorrusia aún no ha respondido. Según los informes ucranianos, las tropas estacionadas en la frontera incluyen unidades especiales belarúsas y ex soldados de Wagner. El equipo incluye tanques, artillería, sistemas de defensa aérea y maquinaria de ingeniería, situados en la región de Gomel en el borde norte de Ucrania. La declaración también menciona que Ucrania "nunca ha iniciado acciones hostiles contra el pueblo bielorruso y no lo hará en el futuro".

05:46 Gobernador ruso informe daños por escombros de dronesSegún el gobernador de la región rusa de Saratov, varias casas en Saratov y Engels han sufrido daños como resultado de los escombros de drones. Se han desplegado servicios de emergencia para gestionar la situación. Engels es el hogar de una importante base de bombarderos rusos.

03:52 Defensa aérea advierte sobre ataque con drones en KievLos informes militares ucranianos indican que los sistemas de defensa aérea en la región de Kiev están activos para repeler posibles ataques con drones rusos. "Se ha detectado una incursión de drones enemigos! Los sistemas de defensa aérea de la región están activos", reportea la administración militar regional en Telegram. No se han informado daños ni bajas inmediatas.

00:19 Zelensky califica el ataque a Reuters como "completamente intencional"En su discurso vespertino, el presidente ucraniano Zelensky abordó el ataque con misiles que dejó un muerto y dos heridos en el equipo de Reuters en la localidad oriental ucraniana de Kramatorsk. Lamentablemente, un empleado de Reuters falleció y otros dos resultaron heridos cuando un hotel fue atacado con misiles. La víctima fatal fue identificada como Ryan Evans, un exsoldado británico que había trabajado con Reuters desde 2022, brindando asesoramiento en seguridad a periodistas en Ucrania, Israel y los Juegos Olímpicos de París. Zelensky afirmó que un "hotel de ciudad normal" fue destruido por un misil ruso Iskander, y el ataque fue "completamente intencional, meticulosamente planeado". "Mis condolencias a la familia y seres queridos". La Fiscalía General de Ucrania ha iniciado una investigación sobre el incidente, que ocurrió el sábado a las 22:35 hora local. Reuters aún no está seguro si el misil procedía de Rusia o si el hotel fue seleccionado intencionalmente. Rusia aún no ha respondido.

Ver desarrollos anteriores aquí.

El conflicto ucraniano ha llevado a una situación grave en la planta nuclear de Kursk, lo que ha llevado a una investigación por parte de la AIEA. Se informa que las fuerzas ucranianas han ingresado a la región, lo que ha generado preocupaciones sobre la seguridad de las instalaciones nucleares.

El reciente informe sobre la detención de más de 240 soldados rusos en Kursk desde el 6 de agosto, tras una invasión sorpresa de las tropas ucranianas, destaca aún más la escalada de tensiones en esta zona de conflicto.

Lea también: