14:39Advertencias de Baerbock: Si Ucrania sucumbe, Moldavia podría seguir su ejemplo

13:56 Ucrania: 97 trabajadores de servicios de emergencia fallecieron desde el asalto total de RusiaDesde que Rusia inició su asalto total a Ucrania, 97 trabajadores de servicios de emergencia han perdido la vida. Esta información surge de una entrevista con el servicio por el sitio de noticias Ukrinform. Según el servicio, estos valientes individuos también han sufrido 395 lesiones durante sus operaciones de rescate. Hoy, Ucrania conmemora el "Día de los Rescatistas".

13:44 Informe de EE. UU.: un millón de soldados muertos o heridos en el conflicto Ucrania-RusiaEl periódico estadounidense "Wall Street Journal" reporta que, en la invasión rusa de Ucrania, más de medio millón de soldados han muerto o resultado heridos en ambos lados. Se alega que las tropas ucranianas han sufrido alrededor de 80,000 muertes y 400,000 lesiones, con el periódico citando una estimación confidencial de Ucrania. Por otro lado, se estima por parte de las agencias de inteligencia occidentales que Rusia ha sufrido 600,000 bajas - 200,000 muertes y 400,000 lesiones, continúa el periódico. Ni Kiev ni Moscú publican sus cifras de bajas.

13:21 Munz: Rusia recluta soldados contratados mediante redadasLa fuerza militar de Rusia aumentará a 1,5 millones de soldados por decreto, según el corresponsal de ntv Rainer Munz. Este decisión, sugiere Munz, va más allá del conflicto de Ucrania y indica de dónde obtiene Rusia sus nuevos reclutas.

12:55 Kremlin amplía ejército para hacer frente a amenazas en las fronterasEl Kremlin defiende su ambición de aumentar su ejército para convertirse en el segundo más grande del mundo, citando amenazas crecientes en sus fronteras. "Estas amenazas surgen de la situación peligrosa que rodea nuestras fronteras", declaró el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov en una rueda de prensa. "Estos desafíos surgen del entorno agresivo en nuestra frontera occidental e inestabilidad en nuestra frontera oriental. Esto requiere medidas contrapuestas adecuadas". Según el mandato del presidente Vladimir Putin del lunes, el tamaño del ejército regular de Rusia aumentará en 180,000 soldados, alcanzando los 1,5 millones de soldados activos, solo superado por China.

12:30 Encuesta RTL/ntv: mayoría se opone a misiles de largo alcance para KievEl gobierno ucraniano busca atacar la logística militar rusa, específicamente aeropuertos militares, centros de mando e infraestructura. En una nueva encuesta RTL/ntv, el 64% de los encuestados se opone a la entrega de armas occidentales que podrían afectar objetivos en lo profundo de Rusia. El 28% está a favor. Los partidarios del Partido Verde y FDP son los más supportive de las entregas de misiles (53% y 58%, respectivamente). El apoyo más bajo se encuentra entre los partidarios de SPD y Unión (34% y 31%, respectivamente). Los partidarios de BSW y AfD no muestran apoyo a tales entregas de armas (0% y 4%, respectivamente). El 71% de los partidarios de SPD y CDU/CSU se opone a las entregas de armas de largo alcance. La oposición entre los partidarios de AfD es del 97%, mientras que entre los partidarios de BSW es del 97%. La rejection es más pronunciada en el este (83%) en comparación con el oeste (61%).

11:49 Informe: Ryan Routt expresó deseo de matar a PutinSegún fuentes del "Wall Street Journal", Ryan Wesley Routt, sospechoso del intento de asesinato de Donald Trump, ha expresado previamente el deseo de matar tanto a Vladimir Putin como a Kim Jong-Un. Las fuentes afirman que Routt expresó estos sentimientos mientras trabajaba en Ucrania en 2022. Se alega que Routt aspiró a unirse a las brigadas voluntarias y luchar junto a las fuerzas ucranianas.

11:18 Documental "Ruskies in War" se presentará en TorontoDespués de preocupaciones iniciales sobre "Ruskies in War", un documental controvertido sobre las tropas rusas en Ucrania, el Festival Internacional de Cine de Toronto ha decidido exhibirlo. Las preocupaciones o razones relacionadas con el miedo o la amenaza llevaron a los organizadores del festival a anunciar inicialmente la retirada de la película del festival. La cineasta rusa-canadiense Anastasia Trofimova pasó varios meses con las tropas rusas en Ucrania para la película. El embajador ucraniano-canadiense critica la decisión, stating que el festival está promoviendo la propaganda rusa.

10:51 Embajador ruso escéptico sobre conversaciones de pazEl embajador ruso en Berlín, Sergei Nechaev, ha expresado dudas sobre posibles conversaciones de paz con Ucrania. Nechaev insiste en que se necesita un plan de paz antes de que Rusia pueda participar en discusiones comprehensivas sobre el tema. Nechaev se refiere a declaraciones del canciller alemán Olaf Scholz, que expresó su apoyo a acelerar los esfuerzos de paz.

10:31 Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas ayuda a Ucrania a prepararse para el inviernoLa compañía de energía ucraniana Naftogaz está colaborando más estrechamente con el programa de desarrollo de las Naciones Unidas UNDP para mejorar la seguridad energética del país. Se espera que los ataques aéreos rusos continuos a la infraestructura crítica hagan que este invierno sea extremadamente difícil para los ucranianos, con numerosos cortes de energía, calefacción y suministro de agua previstos. El UNDP está ayudando a Ucrania, entre otras cosas, con generadores de gas para minimizar las interrupciones a la población.

09:55 Sumy sigue sin electricidad después de los ataques con dronesEn Sumy, Ucrania, donde los drones Shahed rusos lanzaron ataques esta mañana, alrededor de 280,000 residentes aún no tienen electricidad. La fuerza aérea ucraniana afirma haber derribado 16 drones, pero los que lograron alcanzar sus objetivos causaron daños significativos a la infraestructura crítica.

09:28 Ucrania: rusos decapitan a POW con espadaEl comisionado de derechos humanos del parlamento ucraniano informes que un prisionero de guerra ucraniano tuvo su cabeza cortada con una espada. "Los rusos decapitaron a un POW ucraniano desarmado, whose hands were bound with tape, with a sword". El alcance de la brutalidad y sed de sangre rusa está más allá de la comprensión, concluye el experto ucraniano. Hoy se publicó una fotografía del soldado caído en las redes sociales. La hoja utilizada para la ejecución lleva la inscripción "Por Kursk" en ella. Los fotógrafos ucranianos Konstantin y Vlada Liberova publican imágenes de soldados ucranianos que han sobrevivido a la imprisonment rusa.

09:02 Comandante checheno expresa opinión sobre la ofensiva de KurskCuando Kyiv sorprendió a Moscú con una invasión en la región fronteriza de Kursk al comienzo de agosto, la dirección militar rusa guardó silencio. Sin embargo, el comandante checheno Apti Alaudinow expresó optimismo en su canal de Telegram: "Quedémonos tranquilos, tomemos palomitas y veamos cómo nuestros chicos eliminan al enemigo", escribió el primer día de la invasión. Desde entonces, Alaudinow se ha convertido en el comentarista principal de la ofensiva de Kursk, con los medios rusos ampliando sus declaraciones. Una presencia mediática así solo es posible con la aprobación de quienes están en el poder, sugieren los expertos a la agencia de noticias AFP. Al igual que el líder checheno Ramzan Kadyrov, Alaudinow parece disfrutar de un grado insólito de libertad de expresión. Algunos incluso lo ven como un posible sucesor del presuntamente enfermo Kadyrov.

08:42 Alemania dispensa 100 millones de euros en ayuda de invierno a UcraniaAlemania está dando a Ucrania otros 100 millones de euros en ayuda de invierno. Así lo anunció la canciller federal Annalena Baerbock durante una visita a la República de Moldavia en Chisinau. "Es evidente que el otoño se acerca y el invierno está a la vuelta de la esquina", dijo Baerbock antes de una reunión de la Plataforma de Cooperación de Moldavia en la capital de la antigua república soviética. Rusia está planeando otra "guerra de invierno" para hacer la vida lo más difícil posible para el pueblo de Ucrania.

08:01 Ucrania: Rusia bombardea instalaciones energéticas en Sumy desde el aireUcrania informa sobre otro gran ataque con drones por parte de Rusia. La defensa aérea derribó 34 de 51 drones rusos durante la noche, informó la fuerza aérea. Estuvo activa en cinco regiones. Según las autoridades locales, las instalaciones energéticas en la región nororiental de Sumy también fueron objetivo. Se interceptaron un total de 16 drones rusos allí, y se conectaron sistemas de suministro de agua y hospitales a sistemas de energía de emergencia. Los equipos de emergencia actualmente están reparando los daños.

07:37 Ucrania: Rusia registra 1.020 bajas desde ayerSegún el Estado Mayor ucraniano, Rusia ha sufrido 1.020 bajas, incluidas muertes e injuries, desde ayer. Esto eleva el total de pérdidas rusas desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022 a 635.880. En las últimas 24 horas, se dañaron o destruyeron seis sistemas de artillería y dos tanques, y también se destruyeron seis vehículos blindados y 66 drones.

07:10 Kyiv Post: Ucrania ataca aeropuerto militar rusoDurante la noche, el aeropuerto militar ruso en Engels, región de Saratov, fue atacado por drones de ataque ucranianos, según el sitio de noticias ucraniano "Kyiv Post", proporcionando videos con detonaciones audibles. Según ellos, bombarderos estratégicos armados con misiles y utilizados por Rusia para atacar ciudades ucranianas están estacionados en el aeropuerto.

06:35 Stoltenberg fomenta el debate sobre armas de largo alcance para UcraniaEl secretario saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, respalda el reciente debate internacional sobre permitir que Ucrania lance armas occidentales de largo alcance en territorio ruso. "Es decisión de cada aliado, pero es crucial que coordinemos estrechamente, como lo hacemos", dijo Stoltenberg a la emisora británica LBC. Ucrania ha estado solicitando dicha autorización a sus aliados durante semanas para atacar centros de mando, aeródromos y infraestructura crítica en Rusia. En respuesta a las preocupaciones sobre una posible escalada del conflicto, el noruego dijo: "Pero aún creo que el mayor riesgo para nosotros es que Putin tenga éxito en Ucrania".

06:13 Facebook y WhatsApp prohíben el outlet de propaganda rusa RTMeta, la empresa matriz de Facebook, está limitando la difusión de la propaganda estatal rusa a través de medios como el canal de televisión RT. RT (anteriormente Russia Today) y organizaciones asociadas estarán prohibidas en todo el mundo en las aplicaciones de Meta, que incluyen Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads. En la UE, RT ha sido prohibido desde la primavera de 2022 debido a campañas de desinformación sobre la invasión rusa de Ucrania. Para obtener más información, consulte:

05:33 Lukashenko concede indulto a 37 presos en BielorrusiaEl líder autoritario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha concedido indultos a 37 presos. La Administración Presidencial en Minsk afirma que son presos condenados por "extremismo" -una carga que a menudo se utiliza en Bielorrusia para etiquetar a los críticos del gobierno. Entre los indultados hay seis mujeres y varios individuos con problemas de salud. No se proporcionan detalles específicos sobre la identidad de los 37 indultados. En los últimos dos meses, Bielorrusia ha concedido indultos a presos encarcelados por expresar oposición al gobierno. En mitad de agosto, Lukashenko concedió indultos a 30 presos políticos, seguidos de otros 30 a principios de septiembre. En todas estas ocasiones, el líder del estado ha afirmado que los presos habían expresado arrepentimiento y habían pedido perdón.

03:11 Informe de la ONU: situación de los derechos humanos en Rusia se deterioraSegún un informe de la ONU, las violaciones de los derechos humanos en Rusia están aumentando. "Hay un sistema en desarrollo, respaldado por el estado, de violaciones de los derechos humanos", afirma Mariana Katzarova. La búlgar

23:24 Suecia liderá la presencia planeada de la OTAN en Finlandia

La OTAN planea establecer una presencia militar en el norte de Finlandia, con Suecia como posible líder. Esto implica un modelo innovador de fuerzas terrestres multinacionales de la OTAN, conocidas como Forward Land Forces (FLF), similares a las encontradas en otros países de la OTAN que limitan con Rusia. El ministro de Defensa de Suecia, Pål Jonson, y su homólogo finlandés, Antti Häkkänen, anunciaron esto en una conferencia de prensa en Estocolmo. Jonson menciona sentirse honrado de haber sido elegido por Finlandia para actuar como el "país marco" para esta presencia. Esta presencia fortalecerá la seguridad de la OTAN en su conjunto.

Según un informe de EE. UU., en el conflicto entre Ucrania y Rusia se han registrado más de medio millón de soldados muertos o heridos en ambos bandos, con las tropas ucranianas supuestamente sufriendo alrededor de 80,000 fallecidos y 400,000 heridos. (de acuerdo con el informe de las 13:44 de EE. UU.: Un millón de soldados muertos o heridos en el conflicto Ucrania-Rusia)

A pesar de las preocupaciones sobre la promoción de la propaganda rusa, el Festival Internacional de Cine de Toronto ha decidido exhibir el documental controvertido "Rусские в войне" ("Russians in War"), que presenta a soldados rusos en Ucrania. (de acuerdo con las 11:18 del informe: Documental controvertido "Rусские в войне" se exhibirá en Toronto)

Lea también: