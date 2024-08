14:38 Según ISW, las fuerzas ofensivas de Kiev obligaron a Moscú a reposicionar sus tropas

13:59 La confianza en la ayuda alemana a Ucrania está disminuyendo El conflicto financiero en el gobierno alemán está causando una disminución notable en la confianza en la fiabilidad de la ayuda alemana a Ucrania, según el analista de seguridad Christian Mölling de la Sociedad Alemana de Asuntos Internacionales. Se refiere a la disputa sobre la limitación de la ayuda alemana a Ucrania y la provisión de ayuda con fondos de activos rusos congelados. "Alemania ha cometido un error grave, causando un daño internacional significativo", afirmó Mölling durante el podcast "The Situation" de "Stern". Nadie sabe si o cuándo esta estrategia dará resultado, dijo. "El problema está en: nadie tiene los fondos todavía y el mecanismo para distribuir la ayuda a Ucrania aún no está completamente resuelto".

13:31 Modi se reúne con Zelensky en Kyiv Solo unas pocas semanas después de su controvertido abrazo con el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro indio Narendra Modi también abraza al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante su visita a Kyiv. Modi rinde homenaje en un memorial a los niños ucranianos que perdieron la vida en la guerra con Zelensky, dejando un osito de peluche. La India, el país más poblado del mundo, mantiene una posición oficial neutral en la guerra. No impone sanciones occidentales a Moscú y defiende consistentemente el diálogo para resolver el conflicto, pero aún no ha propuesto ninguna propuesta concreta.

13:03 Conexión ferry a Crimea suspendida Después de un ataque ucraniano, el puerto ruso de Kavkaz, crucial para suministrar Crimea, ha sido cerrado al tráfico de ferry. El Ministerio de Transportes de Rusia mantiene que el servicio de ferry se reanudará una vez que se complete la limpieza. Kavkaz se encuentra en el estrecho de Kerch, que conecta el mar Negro con el mar de Azov. Desde Kavkaz se puede ver la ocupada Crimea de Rusia, lo que lo convierte en uno de los puertos más concurridos del mar Negro. Se envían combustible y municiones a Crimea a través de este puerto.

12:20 Putin parece precavido ante los éxitos ucranianos en Kursk El presidente ruso Vladimir Putin parece estar ejerciendo precaución ante los éxitos militares ucranianos en Kursk. "Esa es su respuesta típica en situaciones así", dice la política rusa Ekaterina Schulmann, refiriéndose a las noticias desfavorables para el Kremlin. "Desaparece hasta que la situación se estabiliza y luego actúa como si todo fuera normal". Otros expertos en Rusia creen que el Kremlin está evaluando las posibilidades de un contraataque. Afirman que el presidente ruso suele tardar en tomar decisiones como esta. "Más tarde o más temprano, sabremos cómo Putin contraatacará", advierte Alexander Gabuev, director del Carnegie Russia-Eurasia Center en Berlín.

11:41 Depósito de combustible ruso en Proletarsk sigue ardiendo

El depósito de combustible ruso en Proletarsk, ubicado en la región rusa del sur de Rostov, sigue ardiendo. Según el programa de monitoreo de incendios de NASA, la instalación sigue ardiendo, y el canal de Telegram Baza, cercano a las autoridades rusas de investigación, reporta que el incendio sigue ardiendo. Según Baza, el depósito fue atacado de nuevo por un drone ucraniano durante la noche.

11:12 Ucrania busca abrazo simbólico con Modi A pesar de que India, como miembro de BRICS, está estrechamente alineada con Rusia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky da la bienvenida al primer ministro indio Narendra Modi a Kyiv. Kyiv espera que Modi pueda facilitar el fin de la guerra. Debido al offensive de Kherson, los ucranianos "están más interesados en negociaciones de paz que nunca antes", reporta la reportera de ntv Nadja Kriewald.

10:45 Sistema de defensa aérea ucraniano activo en múltiples regiones El ejército ucraniano afirma haber destruido 14 de los 16 drones de ataque rusos lanzados durante la noche. "El sistema de defensa aérea estuvo operativo en las regiones de Cherkassy, Kirovohrad, Poltava y Sumy", informó la fuerza aérea.

10:16 Ucrania aborda el hundimiento del ferry en Kavkaz El portavoz de la marina ucraniana, Dmytro Pletenchuk, ofrece su punto de vista sobre la destrucción de un ferry en el puerto ruso de Kavkaz en la televisión ucraniana. "Otro objetivo militarmente indiscutible ha sido eliminado", dice. El ferry se hundió y el puerto actualmente es inaccesible. Las autoridades locales afirman que el ataque tuvo lugar el jueves, con el ferry incendiado. El puerto de Kavkaz en el mar Negro suministra, entre otros lugares, la Crimea, que Rusia anexó de Ucrania en 2014.

09:44 Embajador ruso: "No se establecerá zona tampón en territorio ruso" El embajador ruso en EE. UU., Anatoly Antonov, responde a la ofensiva de Kherson y al objetivo declarado de Kyiv de establecer una zona tampón allí: "Eso es imposible. No habrá zona tampón en territorio ruso", cita la agencia de noticias estatal TASS. Al mismo tiempo, advierte que Moscú no consultará a Washington para retirar las fuerzas ucranianas de la región de Kherson. Acusa a EE. UU. de "continuar probando la paciencia de los rusos" y fomentar "decisiones emocionales impulsivas".

Desde que las fuerzas ucranianas ingresaron al territorio ruso hace dos semanas, se ha notado un aumento en los sentimientos negativos hacia el presidente Vladimir Putin en Rusia. Según FilterLabs AI, informado por el "New York Times", muchos contribuyentes en línea creen que este avance ucraniano es un fracaso del gobierno ruso y de Putin, específicamente. "La respuesta de Putin a la incursión fue, en el mejor de los casos, inadecuada y, en el peor, ofensiva", dice Jonathan Teubner, CEO de FilterLabs, quien analiza las actitudes en Rusia a través de las redes sociales.

08:36 Modi en KyivEl primer ministro indio, Narendra Modi, se encuentra actualmente en Ucrania, según informan los medios indios y ucranianos. Se espera que se reúna con el presidente Volodymyr Zelenskyy. Ucrania espera el apoyo de India, ya que es una voz significativa en la política global. Sin embargo, Kyiv es escéptico acerca de la neutralidad declarada de India. En julio, Modi visitó Moscú. Las imágenes de su abrazo con el presidente ruso Vladimir Putin fueron preocupantes en Ucrania y en numerosos países occidentales.

08:05 Rusia sobre Advertencias de Ataque a la Planta NuclearEl presidente ruso, Vladimir Putin, acusa a Ucrania de intentar atacar la planta de energía nuclear en Kursk. Sin embargo, el reportero de ntv, Rainer Munz, evalúa el riesgo real de un accidente nuclear debido a la guerra.

07:33 China y Belarus Acuerdan Cooperación MejoradaChina y Belarus han acordado fortalecer su cooperación en diversas áreas, como comercio, seguridad, energía y finanzas, según un comunicado conjunto de una reunión entre el primer ministro chino, Li Qiang, y el primer ministro bielorruso, Roman Golovchenko. También buscan mejorar la cooperación en las cadenas de suministro industrial y facilitar el comercio para reducir los costos para ambas partes. China es el segundo mayor socio comercial de Bielorrusia y el mayor en Asia.

07:05 El Ejército Ucraniano Se Queja de los Reclutas Mal EntrenadosLos comandantes y soldados ucranianos se quejan del mal entrenamiento de los nuevos reclutas y de la superioridad aérea y de municiones de Rusia en el frente este. "Algunas personas no quieren disparar. Ven al enemigo en posición de fuego en la trinchera y no disparan. Por eso mueren nuestros hombres", dice un comandante de batallón de la 47.ª Brigada. "Si no usan el arma, son inútiles". En mayo, el gobierno promulgó una controvertida ley de movilización. Desde entonces, se ha informado que se han reclutado decenas de miles de combatientes cada mes, principalmente en la infantería. Sin embargo, enfrentan desafíos logísticos para entrenar, equipar y pagar a tanta gente nueva.

06:35 Moscú: EE. UU. Dará Armas sin Restricciones a UcraniaSegún el embajador de Rusia en EE. UU., Rusia cree que EE. UU. levantará pronto todas las restricciones en el uso de armas suministradas a Ucrania. Anatoly Antonov, citado por la agencia de noticias RIA, dijo que "la actual administración actúa como alguien que extiende una mano y sostiene un puñal detrás de la otra". Están preparando el terreno para levantar todas las restricciones actuales sin considerar las consecuencias. Antonov dijo que un diálogo constructivo con EE. UU. solo es posible si abandonan su "política hostil" hacia Rusia. También mencionó que una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, durante la Asamblea General de la ONU el próximo mes es poco probable.

06:09 Harris: Trump Animó a Putin a Invadir EuropaLa candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, ha expresado su apoyo a la OTAN y ha prometido continuar respaldando a Ucrania contra la agresión rusa. "Estaré firmemente con Ucrania y nuestros aliados de la OTAN", declaró en su discurso en la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Sin embargo, su oponente republicano, Donald Trump, amenazó con abandonar la OTAN y incluso animó al presidente ruso Vladimir Putin a invadir Europa, según Harris.

05:38 Jefes de la Agencia de Redes de Energía Advertencia: "La Alerta de Gas Permanece en Efecto"A pesar de las bien abastecidas instalaciones de almacenamiento de gas, el presidente de la Agencia Federal de Redes, Klaus Müller, sigue instando a la cautela en el consumo de gas. "El gobierno federal sigue en alerta máxima. Debemos seguir siendo conscientes", dijo Müller al Augsburger Allgemeine. También mencionó que el avance del ejército ucraniano en territorio ruso podría agravar la situación. "No es la propia infraestructura de gas lo que se disputa, sino el área alrededor de esta infraestructura, que es una zona de guerra en ambos lados", dijo Müller en el Augsburger Allgemeine. Esto incluye la estación de gas de Gazprom en Sudzha, ubicada a few kilometers from the Ukrainian border on Russian territory, which is a vital distribution point for gas exported to Europe.

04:40 La Visita de Modi a Kyiv: "Ningún Problema Se Resuelve en el Campo de Batalla"El primer ministro indio, Narendra Modi, visitará Ucrania por primera vez hoy. Se espera que se reúna con el presidente Volodymyr Zelenskyy, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India. India ha mantenido la neutralidad ante la invasión rusa, evitando imponer sanciones occidentales contra Moscú y convirtiéndose en uno de los principales compradores de petróleo ruso barato en el mercado global. Nueva Delhi sigue abogando por una resolución a través del diálogo. "India está firmemente convencida de que ningún problema se puede resolver en el campo de batalla. La pérdida de vidas inocentes en los campos de batalla es el mayor desafío para la humanidad", dijo Modi durante su visita a Polonia el jueves. El primer ministro polaco, Donald Tusk, animó a Modi a desempeñar un papel mediador en el conflicto.

here.

Según fuentes gubernamentales no identificadas, Estados Unidos tiene la intención de enviar un paquete adicional de $125 millones en asistencia militar a Ucrania. Este paquete fresco incluye misiles de defensa aérea, misiles del sistema de lanzamiento de cohetes Himars, misiles Javelin, junto con diversas armas, equipos y vehículos. El anuncio oficial está previsto para hoy, un día antes del Día de la Independencia de Ucrania. Las armas se obtendrán de las reservas del Pentágono, lo que garantiza una entrega rápida.

02:12 Ucrania Registra 53 Ataques Rusos Cerca de Pokrovsk en un Día

1:16 Líder de los Socialdemócratas: Ucrania sería borrada sin entregas de armas

aquí. La presidenta del SPD alemán, Saskia Esken, reiteró su apoyo a Ucrania contra Rusia justo antes de las elecciones en Turingia y Sajonia. El canciller Olaf Scholz trabaja hacia una paz justa y sostenible, dijo Esken al grupo de medios Funke. "Mientras Putin no abandone sus objetivos agresivos contra Ucrania, la paz no se puede lograr diplomáticamente". Esken enlazó sus comentarios con críticas al líder del partido BSW, Sahra Wagenknecht. "Si hoy dejamos de entregar armas a Ucrania, mañana caerá en manos de los rusos y al día siguiente desaparecerá. Las consecuencias serían desastrosas para la seguridad de Europa, lo que no resultaría en menos militarización o paz".

23:56 Ucrania se prepara para el invierno más duro de su historia

Con los ataques rusos dañando la infraestructura de energía y potencia de Ucrania, el país se prepara para un invierno riguroso y oscuro. El ministro de Energía de Ucrania, Herman Haluschtschenko, dijo durante una videoconferencia: "Nos enfrentamos al invierno más difícil de nuestra historia". El invierno será más difícil que el anterior debido al daño cada vez mayor de los ataques rusos. El ejército ruso está empleando diversas armas en ataques coordinados para causar el máximo daño, agregó Haluschtschenko. En un invierno suave, el consumo de electricidad es de alrededor de 18 gigavatios, mientras que en uno frío, aumenta a 19 gigavatios. Además, se debe generar una reserva de 1 gigavatio, dice Haluschtschenko. Alrededor de 9 gigavatios de capacidad han sido destruidos por los ataques rusos.

23:08 NATO refuerza la seguridad en la base aérea de Geilenkirchen

Debido a posibles amenazas, la NATO ha aumentado el nivel de seguridad en la base aérea de Geilenkirchen en Renania del Norte-Westfalia. Los empleados no esenciales han sido enviados a casa, confirmó un portavoz de la base. La medida se basa en la inteligencia que sugiere una posible amenaza. "Esto no es motivo de preocupación y es simplemente una medida precautoria para garantizar nuestras operaciones críticas en curso", enfatizó el portavoz. La policía ha confirmado su presencia en el lugar. No se están revelando más detalles, como el número de fuerzas desplegadas.

22:07 Ucrania informa un ataque contra un punto de apoyo en Kursk

El ejército ucraniano informó otro ataque exitoso contra las tropas rusas en la región de Kursk. Utilizando bombas de precisión de EE. UU., atacaron un punto de apoyo ruso por la tarde, según el comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, Mykola Oleshchuk. "Se atacó un puesto de comando de drones, una unidad de guerra electrónica, equipo, armas y hasta 40 militaires rusos", dijo Oleshchuk en un video que muestra el ataque.

21:43 Primera reunión posterior a la Cumbre de la Iniciativa Suiza por la Paz

Después de la Cumbre de la Paz de junio en Suiza, tuvo lugar la primera reunión posterior a la cumbre, según Ucrania. Representantes de más de 40 naciones y organizaciones participaron en la reunión virtual. Se planean más reuniones de grupos de trabajo en el futuro.

here.

Puedes revisar los desarrollos anteriores aquí.

Dado el retiro de algunas unidades del ejército ruso de Saporischschja a Kursk, podría haber cambios potenciales en las operaciones militares en la región. El mando ruso intenta mantener su frente ofensivo principal en Donetsk, a pesar de estos movimientos.

Dado el litigio internacional en torno a la ayuda alemana a Ucrania, cualquier operación militar significativa que involucre el apoyo alemán podría enfrentar escrutinio y posibles complicaciones debido a la disminución de la confianza en la fiabilidad alemana.

Lea también: