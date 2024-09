14:34 Rusia: once personas resultan heridas tras los ataques ucranianos en la región fronteriza rusa, Belgorod

14:10 Zelensky: Misil Ruso Devasta Mosque de Kyiv

Durante el asalto con cohetes ruso en Kyiv (ver entradas a las 05:39, 06:20 y 09:29), una mezquita y su centro cultural islámico adyacente resultaron severamente dañados. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicó en X que Rusia no respeta los valores espirituales ni humanos, ignorando cualquier religión o creencia. Dijo: "Continúa su ataque al pueblo ucraniano, con el objetivo de demoler todas nuestras comunidades y hasta nuestros lugares sagrados de culto". El muftí principal de la comunidad local, Vadym Dashevski, compartió con Reuters que la mezquita fue objetivo de un "ataque despreciable".

13:39 Video Muestra Enjambre de Drones en las Afueras de Moscú

Ucrania lanzó un asalto masivo con drones contra objetivos dentro y alrededor de Moscú, lo que resultó en una explosión grabada en video en una refinería ubicada a 16 kilómetros del Kremlin. También fueron alcanzadas dos plantas de energía. Los informes rusos afirman que más de 150 drones ucranianos fueron abatidos.

12:58 Polonia Considera Derribar Drones Rusos

Según el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, Varsovia tiene la responsabilidad de derribar drones rusos y otros intrusos aéreos que se aproximan desde Ucrania antes de entrar en el espacio aéreo polaco. En una entrevista con el periódico británico "Financial Times", Sikorski discrepa de la postura de la OTAN de considerar demasiado alto el riesgo de escalada a través de un enfrentamiento directo con las fuerzas rusas. Hasta ahora, la OTAN también ha rechazado aprobar el derribo de drones y armas rusas sobre Ucrania, así como la solicitud de Kyiv de establecer una zona de no vuelo en el país. Sikorski le dijo al FT: "Si los objetos aéreos hostiles se acercan a nuestro espacio aéreo, esto sería un acto justificado de defensa propia. Porque, una vez que entren, el riesgo de lesiones por escombros es significativo".

12:12 Munz: Respuesta de Rusia a las Victorias Electorales de AfD y AfD

Los éxitos electorales de AfD y AfD son temas de conversación en Rusia. El corresponsal de Ntv Rainer Munz informará sobre las reacciones de Rusia a estas victorias electorales y discutirá cómo Moscú maneja lo que podría ser el mayor asalto con drones jamás visto en la capital rusa.

11:40 Putin Elogia el Ritmo de la Conquista Rusa

El presidente ruso Vladimir Putin ha elogiado la rapidez con la que sus tropas han conquistado nuevos territorios en Ucrania vecina. Declaró que el contraataque ucraniano en la región de Kursk no pudo detener el avance de las tropas rusas en el Donbass. "No estamos hablando de un avance de 200 o 300 metros", dijo Putin a las agencias de noticias rusas. "Estamos hablando de varios kilómetros cuadrados. Este es el rápido avance en el Donbass que no hemos visto en mucho tiempo". Putin hizo una parada en la república siberiana de Tuva en su camino a Mongolia para dar una clase en la nueva asignatura "Conversaciones sobre lo Importante", diseñada para familiarizar a los niños con la postura política del Kremlin.

11:07 Ucrania Defiende contra 22 Misiles y 20 Drones

La fuerza aérea ucraniana informe que interceptó 22 de 35 misiles y destruyó 20 de 23 drones de asalto rusos. Se abatieron nueve misiles balísticos y 13 misiles crucero sobre Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv y Zaporizhzhia.

10:36 Video Muestra el Ataque con Misiles Rusos en Kharkiv

Rusia ha bombardeado incansablemente Kharkiv con ataques con misiles durante días. Según fuentes ucranianas, al menos 10 misiles fueron lanzados hacia la ciudad el domingo, golpeando un complejo de compras y entretenimiento e hiriendo a varias personas.

10:01 Número de Muertos en el Ataque Ruso a Sumy Aumenta

El número de muertos en un ataque con misiles rusos en el centro de la ciudad de Sumy en el noreste de Ucrania ha aumentado a 18, incluidos seis niños, según la última información del Ministerio del Interior de Ucrania. El ataque apuntó a un centro de salud mental y rehabilitación infantil y un orfanato. La situación de seguridad en Sumy ha empeorado debido al inicio de la incursión transfronteriza en la región de Kursk de Rusia el 6 de agosto. Sumy, con una población de más de 250,000 personas, está a unos 350 kilómetros al este de Kyiv.

09:29 Ucrania: Dos Heridos en Kyiv por Ataque Aéreo Ruso

Rusia ha vuelto a atacar la capital ucraniana, Kyiv (consulte las entradas a las 05:39 y 06:20), con misiles. Al menos dos personas resultaron heridas por escombros de bombas, según las autoridades locales. Se produjeron incendios y daños en casas e infraestructura. Hubo una alerta aérea a nivel nacional durante unas dos horas, hasta la madrugada.

08:11 Ucrania Revela las Pérdidas Ruso

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha revelado las últimas cifras de bajas rusas en Ucrania. Según el informe, Rusia ha perdido aproximadamente 617.600 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, con una pérdida diaria de 1.300. El informe de Kyiv también menciona que se destruyeron nueve tanques, diez sistemas de artillería, un sistema de cohetes múltiple, y 30 drones. En general, Ucrania afirma que Rusia ha perdido 8.601 tanques, 17.646 sistemas de artillería, 368 aviones, 328 helicópteros, drones, 28 barcos y un submarino desde el inicio del ataque a gran escala. Las estimaciones internacionales sugieren cifras de bajas más bajas -pero probablemente sean mínimas-.

07:29 Gobernador: Saporizhzhia Sufre 171 Ataques en 24 HorasLas fuerzas rusas han bombardeado la región ucraniana de Saporizhzhia 171 veces en las últimas 24 horas, según un mensaje de Telegram del gobernador militar de la región, Ivan Fedorov. Se llevaron a cabo cuatro ataques aéreos rusos en los asentamientos de Lobkove, Pjatschatki y Nowoandriivka, que involucraron 95 drones.

07:03 Equipo de Rescate Saca con Vida a Hombre de los Escombros de KharkivEquipos de rescate han sacado con vida a un hombre de los escombros de un salón de eventos derrumbado en Kharkiv, Ucrania, después de un ataque aéreo ruso, informó Reuters. El hombre rescatado dijo que se encontraba "bien" poco después. Según las autoridades, más de 40 personas resultaron heridas, incluidas cinco niños, en los ataques con misiles rusos en Kharkiv el domingo, que afectaron un centro comercial y un salón de eventos.

06:20 Kyiv Sufre un Masivo Ataque Aéreo RusoRusia ha llevado a cabo un asalto aéreo sobre Ucrania utilizando drones, más de diez misiles de crucero y decenas de misiles balísticos, según la fuerza aérea ucraniana. Los ataques apuntaron a la capital Kyiv y possibly otras ciudades, lo que llevó a muchos residentes a buscar refugio en refugios antiaéreos. El alcalde Vitali Klitschko confirmó varios incendios en mensajes de Telegram, seguidos por Serhiy Popko, jefe de la administración militar de Kyiv. En el distrito de Shevchenkivskyi, una persona resultó herida por escombros caídos. "Habrá represalias. El enemigo lo sentirá", dijo el jefe de la oficina del presidente ucraniano, Andriy Yermak, a través de Telegram.

05:39 Kyiv bajo un Nuevo Ataque con Misiles RusosFuentes militares ucranianas informan que la capital ucraniana, Kyiv, ha sido atacada nuevamente por un ataque con misiles rusos. Las unidades de defensa aérea están intentando repeler el asalto, según se anunció a través del servicio de mensajería Telegram. Los testigos en Kyiv informan haber oído varios estallidos fuertes, lo que indica el uso de sistemas de defensa aérea. El número de misiles lanzados y cualquier posible daño sigue sin conocerse.

04:46 Putin: Construcción del Nuevo Gasoducto a China Está en MarchaEl presidente Vladimir Putin afirma que los preparativos para construir un nuevo gasoducto ruso a través de Mongolia a China están avanzando según lo planeado. En enero de 2022, se aprobó el estudio de viabilidad y se realizaron las inspecciones técnicas necesarias, dijo Putin durante una entrevista con el periódico mongol "Onoodor", según se informó en el sitio web del Kremlin. El gasoducto "Fuerza de Siberia 2" previsto transportará 50 mil millones de metros cúbicos de gas natural al año desde la región rusa de Yamal a China a través de Mongolia.

03:34 Rusos Bombardean un Hogar de Niños en Sumy - 13 HeridosLas tropas rusas han bombardeado un centro de rehabilitación infantil y un hogar de niños en Sumy con misiles, según Ukrainska Pravda. Al menos 13 personas resultaron heridas, incluidas dos niños. El edificio se encuentra en una zona residencial, según informó la administración militar local.

02:26 Encuesta: Mayoría Apoya Derribar Drones Espías Rusos en PoloniaSegún una encuesta del periódico polaco "Rzeczpospolita", casi el 60% de los polacos cree que la militar polaca debería derribar los drones espías rusos que entren en el espacio aéreo polaco durante los ataques aéreos sobre Ucrania. La encuesta se refiere a un objeto volador no identificado, posiblemente un drone kamikaze del tipo Shahed, que sobrevoló Polonia durante 30 minutos el 26 de agosto antes de desaparecer. El brigadier general polaco Tomasz Drewniak informó a Radio RMF24 que Rusia podría estar probando el sistema de defensa aérea de Polonia al lanzar drones al espacio aéreo polaco.

00:26 Rusia Informa de una Muerte por Bombardeo en BelgorodEl gobernador de la región rusa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, informa que una persona ha muerto por el bombardeo ucraniano en el pueblo de Shagarovka cerca de la frontera. Tres personas resultaron heridas en los ataques al pueblo de Shebekino. Al menos otro pueblo también fue bombardeado por las fuerzas ucranianas.

23:08 Rusia Afirma haber Derribado 158 DronesRusia afirma haber interceptado "masivas" attaques de drones ucranianos sobre Moscú y 14 otras regiones. Un total de 158 objetos voladores fueron interceptados durante la noche, según se anunció en el servicio de mensajería Telegram por el ministerio de defensa. Diez drones apuntaron a Moscú, según informes oficiales.

22:24 Ataque Aéreo en Kharkiv: Número de lesionados Asciende a 47El número de víctimas en el masivo ataque aéreo ruso en Kharkiv ha aumentado a 47, incluidas siete niños, según informó el servicio de emergencia estatal ucraniano en Telegram. Varios edificios civiles, incluidas un centro comercial, fueron alcanzados, como se muestra en fotografías de agencias de noticias.

9:52pm Helicóptero Ucraniano se Crashea Durante Ejercicios - Dos Aviadores MuertosDos aviadores han perdido la vida en un accidente de helicóptero en la Universidad Nacional de la Fuerza Aérea Ivan Kozhedub de Kharkiv en Ucrania. La agencia de noticias del estado Ukrinform informa que el helicóptero, un Mi-2, estaba participando en ejercicios de entrenamiento. Este detalle se comparte en la página de Facebook de la universidad, según informó Ukrinform. "La universidad experimenta una pérdida irreemplazable - la tripulación de dos personas ha caído", se lee en el mensaje de Facebook de la universidad. Los investigadores, expertos y oficiales del Ministerio de Defensa están examinando el lugar del accidente. La causa del accidente sigue sin aclararse.

8:06pm Proveedor ucraniano de energía advierte sobre cortes de luzUcrania experimentará varios cortes de luz el lunes debido a los ataques generalizados de Rusia a la infraestructura energética del país. Ukrenergo, la organización energética ucraniana, lo ha anunciado, según informó Ukrinform. El suministro de energía a instalaciones esenciales no se verá afectado. Sin embargo, Ukrenergo alerta de que podrían haber ajustes en la magnitud de las restricciones.

