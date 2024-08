14:28 Ucrania oriental experimenta un ataque mortal ruso, resultando en la pérdida de cinco vidas

Al menos cinco personas inocentes han fallecido en un asalto ruso en el este de Ucrania esta mañana, según informes oficiales. Las autoridades y los servicios de emergencia están en la escena en Kostiantynivka, una ciudad en la región de Donetsk, según anunció el gobernador de la región, Vadym Fillaschkin, a través de Telegram. Una vez más instó a los residentes a priorizar su seguridad, ya que Kostiantynivka se encuentra cerca de la línea del frente, donde las fuerzas rusas han estado haciendo importantes avances en los últimos meses y han atacado repetidamente la ciudad cercana de Pokrovsk, un importante centro logístico para las fuerzas ucranianas.

2:06 PM: Mansión histórica del famoso luchador anarquista ucraniano Nestor Makhno dañada irreparablemente en el ataque a Saporishshia

La mansión histórica y residencia del luchador anarquista ucraniano Nestor Makhno en Huliaipole ha sido dañada irreparablemente en un asalto ruso en la región de Saporishshia. Según informó el periódico ucraniano "Kyiv Independent", la Policía Nacional de Ucrania confirmó este incidente. La casa del famoso revolucionario del siglo XX había sido convertida en un museo. Después del ataque ruso, el edificiocaught fire and was eventually engulfed in flames. Según la Policía Nacional, las fuerzas rusas lanzaron 306 ataques en nueve asentamientos de la región de Saporishshia durante la noche, lo que resultó en edificios y infraestructura dañados o destruidos. Lamentablemente, no se informaron víctimas civiles.

1:38 PM: 115 militares ucranianos liberados de la cautividad rusa

115 militares ucranianos han sido liberados de la cautividad rusa, anunció el presidente Volodymyr Zelenskyy a través de Telegram. "Cada uno de ellos está en nuestros corazones. Estamos haciendo todo lo posible para traer a todos a casa", expresó el líder ucraniano, agradeciendo a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) por facilitar las negociaciones del canje de prisioneros con Moscú. Zelenskyy también compartió fotos de los soldados liberados en Telegram, indicando que proceden de diversas ramas militares ucranianas, incluidas el ejército, la guardia nacional, la marina y la guardia fronteriza.

1:25 PM: Próximo canje de prisioneros entre Rusia y Ucrania

Otro canje de prisioneros entre Rusia y Ucrania es inminente: se espera que se intercambien 115 prisioneros cada uno hoy, según un funcionario gubernamental que representa a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que median en el asunto. Esto marcaría el primer canje de este tipo desde que Ucrania inició su ofensiva militar dentro de Rusia este mes. El Ministerio de Defensa ruso, respaldado por la agencia de noticias estatal rusa RIA, ha confirmado este plan. Se informa que soldados rusos capturados por Ucrania durante su ofensiva en la región de Kursk actualmente se encuentran en territorio bielorruso. Este canje, el séptimo mediado por los EAU desde que Rusia comenzó su invasión de Ucrania en febrero de 2022, se llevará a cabo con el cercano apoyo del aliado de EE. UU., Abu Dhabi, a pesar de frustrar a los gobiernos occidentales.

1:16 PM: El presidente Duda y el primer ministro Simonyte asisten a las celebraciones del Día de la Independencia de Ucrania en Kyiv

Ucrania está conmemorando su 33º Día de la Independencia hoy. El presidente Volodymyr Zelenskyy da la bienvenida al presidente polaco Andrzej Duda y al primer ministro lituano Ingrida Simonyte en esta ocasión especial. Se han compartido varias fotografías de las celebraciones en Kyiv por parte de la Oficina del Presidente de Ucrania.

12:56 PM: Latvia proporciona 126 millones de dólares en apoyo militar a Ucrania y amplía la iniciativa de la coalición de drones

Letonia ha prometido 126 millones de dólares (112 millones de euros) en ayuda militar a Ucrania este año y contribuirá a ampliar la iniciativa de la coalición de drones. El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, anunció esto en Facebook. Umerov había tenido una reunión previa con una delegación letona liderada por el ministro de Defensa letona, Andris Spruds. "Un enfoque clave es fortalecer la coalición de drones, con Letonia desempeñando un papel líder", declaró Umerov. Letonia suministrará a Ucrania miles de drones para ayudar a contrarrestar la agresión a gran escala de Rusia. Según el ministro de Defensa ucraniano, la coalición ya cuenta con varias decenas de estados.

12:16 PM: Zelensky ratifica la adhesión de Ucrania al Tribunal Penal Internacional

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha firmado una ley que ratifica el Estatuto de Roma, allanando el camino para la plena membresía de Ucrania en el Tribunal Penal Internacional. Este paso significativo se ve como una medida hacia la integración de Ucrania con la UE. El parlamento ucraniano había apoyado previamente esta medida. El tribunal ha emitido órdenes de arresto internacionales contra individuos, incluidas el presidente ruso Vladimir Putin.

11:38 AM: Ucrania prohíbe la Iglesia ortodoxa ucraniana influida por el Kremlin

En el Día de la Independencia de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky firmó una ley que prohíbe las organizaciones religiosas con vínculos con Moscú. El movimiento, según Zelensky, busca fortalecer la independencia de Ucrania. El proyecto de ley, que recibió la aprobación del parlamento el martes, prohíbe las organizaciones religiosas con vínculos con el Kremlin. Rusia criticó esta decisión. El proyecto de ley establece un plazo para que las organizaciones religiosas corten sus vínculos con Rusia, una tarea que podría tardar varios años en completarse. "Hoy, la Iglesia ortodoxa ucraniana está dando un paso hacia la liberación del dominio de Moscú", declaró Zelensky en su discurso.

11:02 AM: Informes de medios: depósito de municiones ruso en llamas después de un ataque con drone

Según informes de los medios, un depósito de municiones ruso en la región de Donetsk está en llamas después de un ataque con drone.

10:26 Zelensky: El conflicto resurge en territorio ruso

Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el conflicto ha vuelto a surgir en territorio ruso. La invasión de Rusia a Ucrania tenía como objetivo "aniquilar" a Ucrania, mencionó Zelensky en un mensaje de video con motivo del Día de la Independencia de Ucrania. En cambio, Ucrania está celebrando su 33º Día de la Independencia, continuó Zelensky. "Lo que el enemigo trajo a nuestra tierra ahora ha vuelto a su origen". Según Zelensky, el video fue grabado en una región fronteriza donde Ucrania lanzó una ofensiva sorpresa contra Rusia. Las tropas ucranianas penetraron en la región rusa de Kursk el 6 de agosto.

09:54 Se declara emergencia en la región de Voronezh de Rusia debido a ataques con drones

Rusia ha declarado una emergencia en partes de la región de Voronezh cerca de la frontera con Ucrania después de ataques con drones durante la noche, anunció el gobernador regional Alexander Gusev en Telegram. Cinco drones fueron interceptados por las fuerzas rusas, pero los escombros cayendo encendieron un fuego que causó la detonación de explosivos. Gusev aseguró que no hubo daños en estructuras civiles, pero se requirieron medidas de emergencia en tres asentamientos. Aproximadamente 200 personas fueron evacuadas. Dos mujeres resultaron heridas, una de las cuales fue hospitalizada como resultado de las explosiones.

09:31 Kiev reporta la eliminación de más de 1100 soldados rusos en un solo día

Según cifras oficiales de Kiev, las pérdidas de tropas rusas han seguido siendo significativas, con 1160 soldados rusos reportedly killed or incapacitated within a day. Desde la invasión rusa en febrero de 2022, se ha informado que un total de 606,490 soldados rusos han sido reportedly eliminados, informó el Ministerio de Defensa ucraniano en su actualización diaria. El enemigo también perdió nueve tanques adicionales (8,542 en total), informó el ministerio. Desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania ha informado sobre más de 16,600 vehículos blindados y alrededor de 14,000 drones que ya no están en posesión del ejército ruso o han sido destruidos. Estas cifras no pueden ser verificadas de manera independiente ya que Rusia guarda silencio sobre sus propias pérdidas en Ucrania.

08:48 Zelensky: Gradualmente estamos rechazando al ejército ruso de Járkov

Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el ejército ruso está siendo rechazado de la región de Járkov. Lo dijo después de una conversación con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrskyi, en su mensaje de video de la noche. "Járkov es una ciudad heroica, una ciudad de personas y vida. Desde principios de mayo, nuestras fuerzas de defensa han repelido los intentos rusos de avanzar en Járkov y destruir nuestra ciudad y toda la región de Járkov", dijo Zelensky. "Estamos gradualmente rechazando al ejército ruso".

08:10 Diez personas resultaron heridas en el bombardeo ruso en la óblast de Jersón

Diez personas resultaron heridas en el bombardeo ruso en la óblast de Jersón el día anterior, según informó la agencia de noticias del estado Ukrinform citando a Oleksandr Prokudin, jefe de la administración militar de la óblast de Jersón.

07:54 Instalaciones de infraestructura en la óblast de Sumy atacadas por cohetes rusos

Cohetes rusos impactaron varias instalaciones de infraestructura en la óblast ucraniana de Sumy, según la oficina del fiscal regional, según informó la agencia de noticias del estado Ukrinform. Los tropas rusas lanzaron ataques con cohetes contra las instalaciones de infraestructura la tarde del día anterior, según el comunicado.

07:29 Explosión en el depósito de municiones de la óblast rusa de Voronezh debido a un ataque con drone

Un ataque con drone en la óblast rusa de Voronezh desencadenó un incendio y la detonación de objetos explosivos durante la noche, según "Kyiv Independent" citando al gobernador regional Aleksandr Gusev. Las unidades de defensa aérea rusa supuestamente derribaron varios vehículos aéreos no tripulados sobre la óblast. Los escombros cayendo supuestamente encendieron un fuego y una explosión en un sitio no nombrado. El canal de Telegram Astra informó que la explosión ocurrió en un depósito de municiones en Ostrogoschsk. En los últimos meses, las fuerzas ucranianas han llevado a cabo una serie de ataques con drones contra la infraestructura militar y la industria del petróleo de Rusia.

06:53 Estados Unidos impone sanciones a más de 400 entidades e individuos

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que Estados Unidos está imponiendo sanciones a más de 400 organizaciones e individuos por supuestamente apoyar la guerra de Rusia en Ucrania. "Las acciones de hoy afectan a Rusia donde más duele", dijo Aaron Forsberg, director de política de sanciones económicas en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Las medidas afectan a ciertos sectores de la industria energética rusa y a empresas en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. También incluyen empresas chinas sospechosas de ayudar a Moscú a eludir las sanciones occidentales y a aumentar su capacidad militar, como el departamento de importación-exportación del Grupo de Máquinas de Dalian, acusado de haber suministrado bienes duales por valor de 4 millones de dólares a empresas rusas. Liu Pengyu, portavoz de la Embajada de China en Washington, dijo que China se opone firmemente a las sanciones unilaterales y que el comercio regular entre China y Rusia no debe verse obstaculizado.

06:18 Bielorrusia y China fortalecen la cooperación en seguridad

Bielorrusia y China han acordado fortalecer la cooperación en el campo de la seguridad, según informó el periódico ucraniano "Kyiv Independent". Pekín y Minsk buscan no solo fortalecer la cooperación en seguridad, sino también aumentar la colaboración en los sectores financiero y energético. Los países también acordaron intensificar la cooperación en las cadenas de suministro industrial.

16:38 Celebrando el Día de la Independencia de Ucrania: Starmer Asegura el Apoyo a Largo PlazoEn el Día de la Independencia de Ucrania, el primer ministro británico Keir Starmer promete un apoyo continuo. "Mi mensaje para todos los ucranianos, ya estén en la línea del frente o en el Reino Unido, es claro: tenemos su espalda hoy y siempre", dijo en un mensaje grabado. Reafirmó este compromiso durante su conversación con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy durante su visita a Londres, afirmó. No solo el gobierno del Reino Unido, sino todo el país apoya a Ucrania. "Estamos aquí para ustedes mientras nos necesiten". Starmer concluyó con el saludo ucraniano "Слава Україні" (Gloria a Ucrania).

01:29 Noruega Apoya el Desarrollo de Granadas de Ucrania y lo FinanciaNoruega ha concedido a Ucrania una licencia para el desarrollo de granadas de 155 mm y financia el proyecto. La compañía noruega Nammo ha sellado un acuerdo con una firma de defensa ucraniana para producir granadas de artillería a expensas de Noruega. "Noruega actualmente apoya ofreciendo munición de su existencia y directamente de la industria. Ahora, Nammo quiere compartir sus planes con Ucrania, lo que permitirá una reaprovisionamiento más rápido de las fuerzas armadas ucranianas", declaró el ministro de Defensa noruego Bjørn Arild Gram.

23:54 Kiesewetter sobre la Amenaza a la Base de la OTAN en Geilenkirchen: Posibles Objetivos de la Guerra Híbrida Rusa?Después de un aumento temporal del nivel de seguridad en la base aérea de la OTAN en Geilenkirchen y indicaciones de posibles ataques con drones, los expertos en seguridad de Alemania advierten sobre la vigilancia. "Alemania ha sido durante mucho tiempo un objetivo de la guerra híbrida de Rusia, lo que hace que las instalaciones militares y, en particular, aquellas relevantes para la OTAN en Alemania sean un posible objetivo de sabotaje y espionaje", dijo el experto en política exterior de la CDU Roderich Kiesewetter al "Tagesspiegel". Anteriormente, el nivel de seguridad en la base aérea de la OTAN en Geilenkirchen se elevó temporalmente al segundo nivel más alto, Charlie, debido a una posible amenaza. Según Kiesewetter, la base aérea en Geilenkirchen es una instalación importante para la OTAN, que alberga el sistema de advertencia y control aéreo AWACS. "El nivel de seguridad Charlie significa precauciones correspondientes, incluyendo posibles sobrevuelos de drones e indicaciones de posibles peligros concretos", dijo Kiesewetter además. Sin embargo, la situación de amenaza y el peligro de ataque ruso son conocidos y no son novedosos.

22:21 Letonia Anuncia la Mayor Entrega de Drones a Ucrania hasta la FechaLetonia ha anunciado su mayor entrega de drones a Ucrania hasta la fecha. 1400 drones de empresas manufactureras letonas están listos, escribió el ministro de Defensa letón Andris Spruds en X, completando así la adquisición de más de 2700 drones de su propia industria. Letonia, junto con el Reino Unido, lidera una alianza que entrega un millón de drones a Ucrania. Sus miembros, incluyendo Alemania, han prometido inversiones en la producción de drones y la entrega de drones a Ucrania.

21:34 Biden Revela Nuevo Paquete de Ayuda Militar a Ucrania: Enfocado en la Defensa AéreaEl presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania durante su conversación con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Según la Casa Blanca, el paquete incluye misiles de defensa aérea, equipo para la defensa contra drones, misiles antitanque y munición. Biden reiteró el "apoyo inquebrantable de EE. UU. para el pueblo ucraniano" a Zelenskyy. El alcance financiero exacto de la nueva ayuda no se ha revelado.

21:29 Zelensky Urge la Entrega Pronta de Armas PrometidasEl ejército ucraniano necesita urgentemente la asistencia internacional. El presidente ucraniano Zelensky urge a los aliados occidentales de Ucrania a entregar los paquetes de armas prometidos. "En el frente, luchamos con granadas y equipo, no con palabras como 'mañana' o 'pronto'", dice en su dirección de video vespertina. Según él, Ucrania espera armas o equipo "que se han anunciado y decidido, pero aún no se han entregado".

20:58 Residentes de Kursk Sienten que Son Olvidados: "Cada Uno para Sí Mismo"Mientras persisten los conflictos en la región sureña de Rusia de Kursk, los residentes allí parecen cada vez más desencantados: con las autoridades que creen que los han traicionado, con el ejército ucraniano y incluso con su propio ejército. "Para Rusia, somos simplemente una pequeña pieza del mapa. Para los ucranianos, somos supporters del régimen de Putin. Aquí, cada uno está por su cuenta", dice una mujer de 28 años al "The Moscow Times". Acusa a las autoridades de engaño y difusión de información errónea, afirmando que todo está bajo control. Y un hombre de 32 años explica que mientras algunas personas pueden simpatizar con Ucrania o mantenerse neutrales, su postura ahora se ha transformado en una intensa ira. Otro residente de Kursk dice: "Los ucranianos no son nuestros amigos en este momento". Sin embargo, un voluntario de la Cruz Roja en Kursk dice que no guarda rencor hacia Ucrania, viéndolos como "también víctimas de esta situación".

