14:26 Representante de la OTAN describe la operación de Kursk como un problema para Putin

11:20 Washington: Blinken Revisa la Estrategia de Triunfo de Zelensky

El Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, está revisando la "estrategia de triunfo" de Ucrania que Zelensky compartió con Joe Biden durante su reunión en la Casa Blanca. Además de otros temas, Zelensky reiteró su solicitud a Biden para obtener permiso para utilizar armas occidentales para ataques de largo alcance contra objetivos militares rusos. Según un informe de Voice of America, Blinken dijo que la administración y los aliados de Ucrania actualmente están examinando los detalles de este plan, y si es necesario, pueden considerar "medidas adicionales" para ayudar a los ucranianos a lograr la victoria. Blinken aboga por una postura más firme en el conflicto de Ucrania en la Casa Blanca, pero esto aún no se está implementando por el Presidente.

11:00 Londres: Más de 2000 Ataques a Instalaciones de Salud en Ucrania Desde que Comenzó la Guerra

El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha registrado 2013 ataques a instalaciones de salud en Ucrania desde que Rusia invadió a su vecino en febrero de 2022. El personal había sido atacado en 235 ocasiones. Solo en julio pasado, el ejército ruso bombardeó un hospital infantil en Kyiv. Los ataques de Moscú al sistema de salud han causado 176 muertes, dijo el ministerio.

10:28 Ucrania Reporta Cinco Muertos Después del Asalto a la Estación de Policía

Después de un ataque ruso a la estación de policía en la ciudad ucraniana de Kryvyi Rih, la cifra de muertos ha ascendido a cinco. Un oficial de policía aún se presume enterrado bajo los escombros y la búsqueda de sobrevivientes continúa, según el Ministerio del Interior de Ucrania. El ataque con misiles a Kryvyi Rih marca el segundo ataque a la policía ucraniana en dos días.

10:10 Experto Militar: Contraofensiva Rusa en Kursk Avanzando

El estratega militar australiano Mick Ryan informes que la contraofensiva rusa en Kursk ha avanzado más. En agosto, las tropas ucranianas cruzaron la frontera rusa en Kursk y tomaron el control del territorio. Después de una sorpresa inicial, los rusos ahora ofrecen resistencia y han estado recuperando terreno, aunque a un ritmo más lento, según Ryan. Un avance ucraniano al oeste de la contraofensiva rusa puede haber comprometido la seguridad del flanco ruso y haber atrapado a cientos de soldados rusos, afirma Ryan, citando información del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) de EE. UU.

09:40 Fuerza Aérea Ucraniana: 71 Ataques de Drones Repelidos

La Fuerza Aérea Ucraniana informes que el ejército ruso desplegó 75 drones de combate y 4 misiles contra Ucrania durante la noche. Ucrania logró interceptar 71 drones y 2 misiles. La cifra de muertos en un ataque con drone ruso a un hospital en la óblast de Sumy ha ascendido a ocho.

09:15 Zelenskyy Interrumpe la Crítica de Trump a la Ayuda de EE. UU. a Ucrania

Después de un hiato de cinco años, tuvieron lugar discusiones entre Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Trump Recently criticized US aid to Ukraine.

08:56 Expertos del ISW: Few Ataques de Largo Alcance Podrían Cambiar Dramáticamente el Rumbo de la Guerra

Expertos del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) notan que incluso unos pocos ataques de largo alcance exitosos por parte de Ucrania podrían cambiar dramáticamente el rumbo de la guerra. "Las autoridades rusas parecen estar haciendo esfuerzos considerables para influir en el debate occidental sobre si Ucrania debería estar permitida para usar armas occidentales para lanzar ataques de largo alcance contra instalaciones militares en Rusia", afirma el ISW, expresando preocupación de que tales ataques podrían ejercer una fuerte presión operativa en la ofensiva rusa. EE. UU. continúa negándose a permitir que Ucrania lance ataques de gran alcance en territorio ruso.

08:28 Estado Mayor Ucraniano: Más de 1400 Pérdidas Rusas Desde Ayer

Según el Estado Mayor Ucraniano, las fuerzas rusas han sufrido otras 1470 bajas, ya sea muertas o heridas, en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 650,640 desde el inicio de la invasión a gran escala hace dos años y medio. En las últimas 24 horas, los rusos también han perdido 42 vehículos de combate blindados, 14 tanques, 62 drones y 55 sistemas de artillería.

08:10 Rusos Atacan Clínica, Seis Muertos

Las fuerzas rusas atacaron un hospital en Sumy, lo que resultó en seis muertos, según la administración militar ucraniana en la óblast de Sumy. El asalto se realizó utilizando drones Shahed, seguido de nuevos ataques con drones en un área residencial y el hospital de nuevo mientras se evacuaban pacientes y personal. La fuerza aérea también informes que los rusos lanzaron bombas guiadas sobre la óblast de Sumy.

07:35 Goldschmidt Advierte sobre la Amenaza al Mar Báltico por el Petróleo Ruso

Después de las acusaciones de Greenpeace sobre las exportaciones de petróleo ruso a través del Mar Báltico, el ministro de Medio Ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, advierte sobre los peligros que los petroleros representan para la costa del Báltico. "El régimen de Moscú está desafiando abiertamente el embargo de petróleo impuesto después del asalto ruso a Ucrania", dijo el político verde. Esta guerra está amenazando a los ya frágiles mares. Varios países occidentales acusan a Rusia de utilizar barcos apenas navegables para eludir las sanciones de la UE debido al conflicto. "El riesgo de un vertido de petróleo está aumentando", advierte Goldschmidt. "Y este petróleo acabaría principalmente en nuestras costas, desde Fehmarn hasta Eckernförde".

07:52 Ucranianos resisten a ataques incansables en Pokrovsk Las tropas ucranianas y rusas están envueltas en intensos combates en el este de Ucrania. La zona alrededor de Pokrovsk, donde las fuerzas rusas han asediado durante varios meses, también fue el escenario de los enfrentamientos de ayer. Según el parte vespertino del Estado Mayor de Kiev, se rechazaron 19 ataques rusos contra las fortificaciones ucranianas a lo largo del día. "Los defensores ucranianos están manteniendo su posición", indicó. Las tropas rusas intentan aproximarse a la ciudad desde diferentes direcciones y proteger su avance contra los contraataques ucranianos. También se produjeron intensos combates en la zona de Kurachowe. Según fuentes ucranianas, se rechazaron 17 acciones ofensivas rusas durante el día. Los documentos sobre las operaciones militares no pueden ser verificados de forma independiente.

07:41 Zelensky ve con agrado su visita a EE. UU. El presidente ucraniano Volodímir Zelensky no logró obtener el uso de armas occidentales extensivas durante su visita a EE. UU. A pesar de ello, considera su visita un éxito. "Cada discusión prosiguió como debía", dijo en un discurso en video en la plataforma X. Zelensky presentó el plan de paz de Ucrania en Estados Unidos. "Ahora nuestros equipos deben trabajar en la implementación de cada paso y cada decisión", agregó. En Washington, se reunió con el presidente estadounidense Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris, la candidata presidencial demócrata, para abogar por el apoyo continuo a la defensa de su país contra Rusia. También se reunió con el candidato presidencial republicano, Donald Trump, en Nueva York. Trump repitió que si ganaba las elecciones, el conflicto terminaría rápidamente.

06:56 Catar continúa negociaciones para el retorno de niños secuestrados Entre los miles de niños ucranianos presuntamente secuestrados, nueve niños recently rescatados de la guerra rusa están incluidos. (Ver entrada a las 02:18) Muchos de estos niños han perdido a uno o ambos padres debido a la guerra, y han sido entregados a sus abuelos, según Dmytro Lubinez, Defensor del Pueblo de Ucrania. Las autoridades de Catar negocian el retorno de más niños. Tienen una lista de 751 niños whose documentation ya está completa, explicó Lubinez. Según las autoridades ucranianas, alrededor de 20,000 niños han sido ilegalmente llevados a Rusia desde el inicio de la guerra, de los cuales solo unos pocos cientos han sido devueltos a sus hogares.

06:27 Blinken acusa a China de apoyar la industria militar rusa El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, enfatizó al ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, la preocupación de EE. UU. por el apoyo de China a la industria militar rusa. "Si Pekín dice que desea la paz y el fin del conflicto mientras permite que sus empresas realicen acciones que ayudan a Putin a continuar su agresión, no tiene sentido", dijo Blinken en una conferencia de prensa. Wang afirmó que la posición de China sobre el conflicto en Ucrania ha enfatizado consistentemente la necesidad de paz a través del diálogo, según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

05:31 Fuerzas ucranianas reportan la eliminación de dos soldados rusos en una moto de agua utilizando un dron Las fuerzas ucranianas reportan haber matado a dos soldados rusos en una moto de agua utilizando un dron, según el portal proucraniano Defense Express. Los rusos estaban navegando por el río Dnipro. Un video compartido por el activista Serhiy Sternenko muestra el dron, equipado con una carga explosiva, atacando la moto de agua.

04:10 Mediazona: más de 71,000 soldados rusos muertos en Ucrania El portal de noticias independiente ruso Mediazona reporta que más de 71,000 soldados rusos han muerto en Ucrania. Desde mediados de septiembre, casi 2,000 soldados más han perdido la vida en el conflicto. Mediazona señala que los números reales probablemente sean mucho más altos, ya que su información verificada proviene de fuentes públicas como obituarios, publicaciones en línea de familiares, informes de medios regionales y notificaciones de autoridades locales.

02:18 Nueve niños deportados a Rusia regresan a Ucrania Nueve niños que fueron deportados a Rusia desde el inicio del conflicto regresaron a su país el viernes con la ayuda de Catar, que actuó como mediador. Los niños, de 13 a 17 años, y un hombre de 20 años, fueron reunidos con sus familias como parte de un plan de acción facilitado por Catar. Los detalles no eran verificables de inmediato. Los niños habían sido separados de sus padres o tutores por las fuerzas de ocupación y procedían de lugares como Jersón, Zaporiyia o Lugansk, según el Defensor del Pueblo de Ucrania, Dmitro Lubinez.

00:31 Lukashenko: "Un ataque a Bielorrusia es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial" El líder bielorruso Alexander Lukashenko acusa a la OTAN de planear un ataque a su país y amenaza con utilizar armas nucleares. "Un ataque a Bielorrusia es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial", dijo el líder bielorruso a la agencia de noticias estatal de Bielorrusia, Belta, durante un discurso a estudiantes en Minsk. Tanto Bielorrusia como su aliado Rusia desplegarían armas nucleares en

23:00 Ex-Comandantes de EE. UU. Piden a Biden una Postura Firme contra Rusia y ChinaUn grupo de militares jubilados y especialistas han emitido una carta abierta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instándolo a tomar medidas enérgicas para concluir el conflicto a favor de Ucrania y abordar las posibles amenazas de China. Entre este grupo se encuentran el antiguo comandante de la Fuerza de EE. UU. en Europa, Ben Hodges, y el antiguo deputy comandante de la OTAN, el teniente general de la Fuerza Aérea Alemana, Gert-Johannes Hagemann. Proponen acciones contra Rusia y también considerar a China. Abogan por eliminar las restricciones en el uso de armas occidentales contra Rusia para atacar "objetivos militares y logísticos" en territorio ruso. Además, abogan por enviar 300 tanques Abrams y 1000 vehículos blindados Stryker a Ucrania e imponer un bloqueo completo de armas y tecnología contra Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Bielorrusia y Azerbaiyán. Además, sugieren ampliar la OTAN más allá de sus límites transatlánticos para incluir a Japón, Australia, Corea del Sur, Filipinas y "cualquier otro país democrático interesado en unirse", como Argentina.

22:05 Servicios de Inteligencia Rusos Investigaron a Periodistas Internacionales por KurskEl Servicio de Seguridad Federal (FSB) de Rusia está investigando a tres periodistas extranjeros más por sus informes desde áreas capturadas por el ejército ucraniano en el distrito ruso de Kursk en la frontera. Los periodistas afectados son Kathryn Diss y Fletcher Yeung de la casa de medios australiana ABC News, y el periodista rumano Mircea Barbu, quienes, según la agencia de noticias rusa RIA Novosti, se les acusa de cruzar ilegalmente la frontera rusa. Si son encontrados culpables, podrían ser sentenciados a prisión por hasta cinco años. Sin embargo, parece que ninguno de los tres se encuentra actualmente en Rusia. Varios medios de comunicación internacionales, como el broadcaster alemán Deutsche Welle, el canal de noticias de EE. UU. CNN y el broadcaster italiano Rai, han informado desde las áreas ocupadas por Ucrania en Kursk.

21:30 Casa Blanca Rechaza 'Truco Político' de Republicanos contra ZelenskyyLa Casa Blanca ha respondido a las acusaciones en el Congreso por parte de los republicanos de EE. UU. de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy interfirió ilegalmente en la campaña electoral de EE. UU. al visitar una fábrica de armas. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, descartó la acusación como una "maniobra política" y aconsejó a los republicanos que "la dejen". Afirmó que la delegación ucraniana había solicitado la visita, que fue facilitada por el Departamento de Defensa. "Eso es normal", dijo Jean-Pierre. Zelenskyy visitó la instalación de producción en el estado de Pensilvania durante su viaje de varios días a EE. UU. La planta produce obuses de 155 mm urgentemente necesarios en Ucrania. Varios demócratas, incluidos el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, estaban presentes. Después de la visita, los legisladores republicanos iniciaron una investigación y el portavoz de la Cámara de Representantes exigió que Zelenskyy "dispusiera" al embajador ucraniano en EE. UU. en una carta.

21:05 China, Brasil y Otros Advierten contra la Amenaza Nuclear contra UcraniaChina, Brasil y varios otros países han expresado su preocupación por el uso o la amenaza de armas nucleares contra Ucrania. "Abogamos por abandonar la aplicación o la amenaza de uso de armas de destrucción masiva, en particular armas nucleares, químicas y biológicas", dice una declaración conjunta. Doce países expresan su "profunda preocupación" por el riesgo de "escalada" en Ucrania: "La infraestructura civil, incluidas las instalaciones nucleares pacíficas y otras instalaciones energéticas, no deben ser un objetivo de operaciones militares". La apelación surge después de las amenazas del presidente ruso Vladimir Putin esta semana. Él mencionó que Rusia podría recurrir a armas nucleares en caso de graves ataques aéreos en su territorio y que cualquier ataque respaldado por una potencia nuclear sería considerado una "agresión conjunta". Zelensky también había alegado que Rusia estaba planeando atacar las centrales nucleares ucranianas.

