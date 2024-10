14:26 El líder anterior del SED Egon Krenz se alinea con el ex canciller Gerhard Schröder en el asunto de Ucrania, expresando acuerdo

Ex-Secretario General del SED Egon Krenz Ve el Triunfo de AfD y BSW en las Elecciones del Este como una Petición de Paz a RusiaEgon Krenz, exsecretario general del SED y presidente del Consejo de Estado de la RDA, ve los exitosos resultados de AfD y BSW en las elecciones estatales de septiembre en el este como una señal a Rusia para negociar el fin de su guerra contra Ucrania. "El mensaje de estos eventos es: Es hora de prestar atención. Abogamos por una política de paz. Preferimos la vida antes que la muerte", admitió Krenz a "Tagesspiegel" en un evento de "75 Años de la RDA" en Berlín, según la edición en línea. Krenz elogió los llamamientos de los líderes estatales de Sajonia y Brandeburgo, Michael Kretschmer del CDU, Dietmar Woidke del SPD, y el presidente de la CDU de Turingia, para una resolución diplomática más pronunciada en el conflicto de Ucrania.

El Antiguo Asociado de Erich Honecker, de 87 Años, Apoya la Postura de Schröder sobre la Guerra de Rusia contra UcraniaKrenz también aplaudió la postura del ex canciller Gerhard Schröder sobre la guerra de Rusia contra Ucrania. "Creo que presenta una posición fuerte. Estoy de acuerdo con él en este asunto", declaró Krenz. Krenz y Schröder comparten una amistad de larga data, con encuentros en Bonn y Berlín Oriental en 1980 y 1981, respectivamente. En ese momento, Krenz lideraba la organización juvenil comunista Juventud Libre Alemana (FDJ), mientras que Schröder encabezaba los Jóvenes Socialistas.

13:52 "Sacrificio de Espacio por Daños" - Abandono de Áreas Consideradas como Parte de la Estrategia de UcraniaSegún el experto militar Mykola Bielieskov del Instituto Ucraniano de Estudios Estratégicos patrocinado por "The New York Times", Ucrania está siguiendo una estrategia de "abandono de espacio por pérdidas" al retirarse de las ciudades sitiadas después de infligir graves bajas a los rusos. "Se trata de cuánto pierden antes de darse cuenta de que es en vano", dice Oleksandr Solonko, miembro del Batallón 411 de Drones de Ucrania, en cuanto a los sacrificios rusos. Algunos comandantes ucranianos consideran abandonar posiciones o asentamientos si significa reducir sus propias bajas de personal.

13:14 Ucrania: Rusia da más Importancia al Puente de Crimea que a Objetos DomésticosDmytro Pletenchuk, portavoz de la Armada Ucraniana, declaró en el canal de televisión Espreso que se ha reforzado la zona del puente de Crimea con sistemas de misiles tierra-aire. "Sí, necesitan reabastecimiento", comentó Pletenchuk. Rusia ha concentrado una cantidad considerable de sistemas de misiles tierra-aire, o "sistemas de misiles tierra-aire grandes", en la zona, destacó Pletenchuk. No es casualidad, agregó Pletenchuk, stating that Russia considers the bridge crucial even more than other objects in its native territory.

12:48 Merz: Si el Oeste se retira, Rusia buscará másEl líder de la CDU, Friedrich Merz, advierte en un artículo invitado para "Focus" que no debemos dejarnos engañar por el carácter de esta guerra y no caer en la complacencia. Putin está destruyendo un orden político en Europa que el Oeste construyó con Rusia, no contra Rusia, después de 1990. Ni Europa ni la OTAN han cometido ninguna acción que merezca represalias o violaciones de tratados que puedan justificar una guerra contra Ucrania, dijo Merz. Merz mantiene que si Ucrania persiste y el Oeste continúa apoyándola, Rusia reconocerá la inutilidad de ulteriores acciones militares. Sin embargo, si el Oeste se retira, "Rusia ha triunfado y buscará más".

12:14 Activista de la Oposición Rusa Dadin Se Supone Muerto en Batallas de UcraniaSe dice que el activista de la oposición rusa Ildar Dadin ha muerto en Ucrania mientras luchaba junto al ejército ucraniano. La periodista Xenya Larina informó sobre su presunta muerte en batallas cerca de Járkov en la plataforma X, aunque no ha habido confirmación oficial de Kiev. Dadin fue sentenciado a tres años de prisión en Rusia en 2015 por protestas no autorizadas reiteradas. Liberado después de servir 15 meses, Dadin se mudó a Ucrania y se unió al Cuerpo Voluntario Ruso para luchar contra Rusia en la guerra en 2023.

11:34 Brigada Ucraniana Comparte Imágenes de un Impactante Ataque de Drone a un Tanque RusoLa 60.ª Brigada de Ucrania ha publicado imágenes que muestran un aparente ataque exitoso de un drone a un tanque ruso en el área de Donetsk. El clip muestra el impacto del drone causando una explosión masiva que envía la torre del tanque hacia el cielo:

11:06 Múltiples Víctimas Civiles y Heridos en Ataques RusosAl menos cuatro personas murieron y más de 30 resultaron heridas en ataques rusos en Ucrania el día anterior, según informó "Kyiv Independent".

Según fuentes ucranianas, la ventaja actual en municiones de artillería se inclina hacia el lado ruso, con una proporción de 3 a 1. Sin embargo, un soldado de la 72.ª Brigada, que defendió Wuhledar hasta su retirada, informes una situación mucho más desfavorable en términos de sistemas de artillería. A finales del verano, los rusos tenían una ventaja de aproximadamente 10 a 1 alrededor de Wuhledar. El soldado expresó su preocupación, stating that "How can one of our artillery systems fight against 10 of theirs?" He also added that the Russian forces can overpower the Ukrainian defense if they focus their efforts on a particular area.

09:59 Rusia Lanza Asalto con Drones y Misiles contra Ucrania

Las fuerzas rusas lanzaron 87 ataques con drones contra Ucrania durante la noche, según informes de la fuerza aérea ucraniana. También lograron derribar cuatro misiles. La defensa aérea ucraniana destruyó con éxito 56 drones y dos misiles. Alrededor de 25 drones más se "perdieron", probablemente debido a la guerra electrónica.

09:13 Aviones de Caza F-16: El Primer Ministro Danés Frederiksen Se Disculpa con Ucrania

10:31 "Kyiv Post": Varios Oficiales Norteamericanos Muertos en Ataque de Cohetes

Según el "Kyiv Post", más de 20 soldados, incluyendo seis oficiales norteamericanos, murieron en un ataque de cohetes cerca de Donetsk ocupada por Rusia el jueves. Los oficiales estaban allí para consultar con sus colegas rusos y observar el entrenamiento del personal antes del ataque.

07:50 Ucrania: Varios Puestos de Combate Rusos Destruidos - con Misiles Storm Shadow

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó la destrucción de tres puestos de combate de las brigadas motorizadas 35 y 27 y la 2ª ejército combinado de las tropas rusas. Los ataques se llevaron a cabo utilizando misiles Storm Shadow y GMLRS. Ucrania ha estado utilizando el Storm Shadow británico durante algún tiempo, aunque no la versión de largo alcance, para la cual aún se espera la aprobación. Los GMLRS pueden lanzarse desde lanzadores múltiples de cohetes HIMARS y tienen un alcance de alrededor de 70 kilómetros.

07:04 ISW: Esfuerzos de Reclutamiento de Rusia Menos Exitosa y Llegando a Límites

El Kremlin planea continuar proporcionando generosos pagos a los nuevos reclutas que firmen contratos militares con el Ministerio de Defensa en los próximos años. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) señala que los actuales esfuerzos de reclutamiento son menos exitosos y sugieren que un significativo aumento de los incentivos financieros indica "que los actuales esfuerzos de reclutamiento son insuficientes para sostener la generación continua de nuevas fuerzas en las que el ejército ruso se basa para mantener su ritmo ofensivo en Ucrania". El ISW estima que hay límites medios a largo plazo en cuanto a cuántos reclutas puede generar la campaña de movilización de Rusia, y "los fortalecidos incentivos financieros son poco probables que aborden significativamente estos límites".

06:20 Experto en Rusia Ve al País Enfrentando Grandes Desafíos y Oportunidades para la Contraofensiva Ucraniana

El experto en Rusia Mark Galeotti sugiere que Ucrania podría formar brigadas con el nuevo equipo que está recibiendo para lanzar una contraofensiva a gran escala en 2025. Sin embargo, Galeotti cree que hay un permiso para el uso de armas de largo alcance como ATACMS y Storm Shadow, aunque Ucrania ya está utilizando efectivamente sus propios cohetes y drones en una campaña contra los depósitos de municiones rusas. Galeotti también señala que cada vez es más difícil para Rusia reclutar conscriptos en todo el país, a pesar de los generosos pagos, debido a una seria escasez de mano de obra y reservas menguantes de equipo militar. Los principales desafíos para Ucrania, según Galeotti, incluyen el fortalecimiento de las fuerzas en la UE que rechazan la ayuda para Ucrania y una posible victoria electoral de Donald Trump en EE. UU.

05:40 Cinco Republicanos Visitan Hungría y Advierten de un Mayor Desplazamiento Hacia Rusia

aquíCinco senadores republicanos de EE. UU. expresaron sus preocupaciones sobre las crecientes relaciones de Hungría con Rusia y la cooperación creciente con China después de su visita al país. La delegación, compuesta por los senadores Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn y John Goven, expresó sus preocupaciones sobre las crecientes relaciones de Hungría con Rusia y la erosión de sus instituciones democráticas. Instaron a una mayor cooperación entre Hungría y sus aliados. Hungría se considera un aliado esencial de Rusia en la UE. El primer ministro Orban ha apoyado consistentemente la ayuda a Ucrania, ha abogado por las negociaciones y ha hecho eco con frecuencia de los argumentos del Kremlin. Hungría también ha condenado la guerra, pero se ha negado a suministrar armas a Ucrania.

01:58 Embajador Ruso en EE. UU. Se Despide para Volver a Moscú

El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, se encuentra finalizando sus funciones diplomáticas, según fuentes de los medios rusos. La agencia de noticias Interfax cita a un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, quien indica que Antonov regresa a Moscú. Según el periódico de negocios "Vedomosti", la partida de Antonov es inminente. No se proporcionaron detalles específicos de inmediato. Antonov ha estado sirviendo como embajador en Washington desde 2017.

22:14 Sugerencia: Compromisos Preliminares sobre la Miembro de NATO por Kyiv?

Ucrania continúa sus esfuerzos para recuperar los territorios ocupados por Rusia en el pasado reciente. Pero ¿cómo? El país carece de personal, armas y respaldo de la alianza occidental. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ahora insinúa decisiones importantes en colaboración con Washington y otros países, programadas para la reunión del Grupo de Contacto en Ramstein el 12 de octubre. Según el "Financial Times", la nueva estrategia de Ucrania es buscar asistencia militar y diplomática de los aliados para inducir a Rusia a negociar. Los diplomáticos occidentales y un número creciente de oficiales ucranianos creen que sólidas garantías de seguridad podrían allanar el camino para un acuerdo negociado, permitiendo que Rusia mantenga el control efectivo sobre algunos territorios ucranianos ocupados. También se están llevando a cabo conversaciones sobre la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN como parte de este arreglo.

21:23 Analistas: Rusia Pierde Tres Veces Más Equipo, Ucrania Espera Entregas de Tanques

20:34 Ucrania Afirma Derribo de Avión de Combate Ruso, Se Publican Imágenes del Escombros

Las fuerzas ucranianas afirman haber derribado un avión de combate ruso. El bombardero fue reportado como derribado cerca de Kostiantyniwka en la provincia de Donetsk el sábado, según el jefe de la administración militar de la ciudad. Imágenes muestran los restos de un avión que impactó en una casa, lo que provocó un incendio.

La situación en Ucrania continúa siendo una fuente de preocupación, con Egon Krenz, un antiguo alto cargo en la República Democrática Alemana, expresando su esperanza de que haya paz. Krenz cree que los resultados de las recientes elecciones en los estados orientales de Alemania podrían enviar un mensaje a Rusia, instando a negociaciones para poner fin a su guerra contra Ucrania. También apoya la postura del ex canciller Gerhard Schröder sobre la participación de Rusia en el conflicto.

Rusia está perdiendo equipo tres veces más rápido que Ucrania y está agotando su inventario heredado de la Unión Soviética, mientras que su producción no alcanza para compensar las pérdidas, dice Jakub Janowski, un analista checo que trabaja para Oryx, un grupo de inteligencia de código abierto. Según Konrad Muzyka, un analista polaco y director de Rochan Consulting, el tiempo juega actualmente a favor de Rusia debido a su fuerza laboral y capacidades de fabricación, pero advierte que la dependencia de Rusia del equipo heredado y la producción limitada podría ser vulnerable si el apoyo occidental se intensifica. Janowski cree que a pesar de la mayor cantidad de tropas y potencia de fuego de Rusia, podría enfrentar complicaciones si el respaldo occidental aumenta. Además, varias entregas de equipo militar retrasadas a Ucrania aún están pendientes. Según Oryx, Ucrania espera la entrega de al menos 280 tanques, 480 vehículos de combate blindados, 1200 transportes de tropas y 180 vehículos de artillería móvil.

