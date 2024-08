14:24 Ucrania pide a México que detenga a Putin en la toma de posesión de Sheinbaum

Embajada de Ucrania en México insta al gobierno mexicano a arrestar al presidente ruso Vladimir Putin si asiste a la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum

La Embajada de Ucrania en México ha instado al gobierno mexicano a arrestar al presidente ruso Vladimir Putin si asiste a la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Sheinbaum asumirá la presidencia el 1 de octubre de 2024, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en el país latinoamericano. "Confiamos en que el gobierno mexicano cumplirá con la orden de detención internacional y entregará al mencionado (Putin) a las autoridades judiciales de las Naciones Unidas en La Haya", dijo la embajada. En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra Putin por el presunto delito de guerra de deportar a niños ucranianos a Rusia después de la invasión de Moscú a principios de 2022. Juan Ramón de la Fuente, elegido como canciller de Sheinbaum, afirmó que es "protocolo estándar" invitar a los jefes de estado de todos los países con los que México mantiene relaciones diplomáticas, incluidas Rusia.

13:50 Servicios de Monitoreo: Usuarios Rusos Ya No Pueden Abrir YouTube

Los usuarios en Rusia no pueden abrir YouTube en sus computadoras y dispositivos móviles. Los servicios de monitoreo de internet downdetector.su, Detector de Fallas y sboy.rf informan una caída importante de la disponibilidad de la plataforma. Según el servicio sboy.rf, se han registrado más de 15,000 quejas sobre el servicio de alojamiento de videos. Las quejas provienen de individuos en Moscú, San Petersburgo, Nizhny Novgorod, Ekaterinburgo, Ufa, Saratov, Samara, Krasnodar, Crimea ocupada y varias otras regiones. Los usuarios informaron que solo podían acceder a YouTube a través de redes privadas virtuales (VPN). Los reporteros de Reuters en Rusia también encontraron que no podían acceder a YouTube. Sin embargo, el sitio web aún estaba disponible a través de algunos dispositivos móviles. YouTube es la última plataforma occidental en Rusia que aún es accesible, por lo que es el último bastión de la expresión libre en Rusia. Según Decoder, más de 90 millones de usuarios en Rusia utilizan YouTube mensualmente, lo que lo convierte en la plataforma de video y transmisión líder. A mediados de julio, los medios de comunicación rusos informaron que el gobierno ruso planeaba bloquear YouTube en septiembre.

13:24 UE: Ucrania Lleva a cabo 'Guerra de Defensa Legal' en Kursk ruso

La UE ve el avance de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk en el contexto del derecho a la defensa propia. "Creemos que Ucrania está llevando a cabo una guerra de defensa legal contra una agresión ilegal", dijo un portavoz del jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, en Bruselas. El derecho a la defensa propia incluye el derecho a atacar al enemigo en su propio territorio. La UE apoya plenamente los esfuerzos de Ucrania para restaurar su integridad territorial y soberanía y combatir la agresión rusa ilegal. Las tropas ucranianas, apoyadas por tanques y artillería, recently cruzaron la frontera rusa desde la región de Sumy en Sudzha y, según los informes, tomaron el control de varias aldeas. Los informes rusos indican que alrededor de 1,000 soldados ucranianos están involucrados en la operación.

12:43 Ucrania: Decenas de soldados rusos capturados en Kursk

Después de que las fuerzas militares ucranianas entraron en la región rusa de Kursk, "muchos" soldados rusos se han dicho que han sido capturados. Esto fue informado por el proyecto ucraniano "Khochu nayti" en Telegram. El proyecto humanitario, lanzado en enero de 2024 por la inteligencia militar ucraniana, es un centro de coordinación para prisioneros de guerra rusos en Ucrania. Su objetivo es ayudar a los militares del ejército ruso a encontrar a sus familiares. Según "Khochu nayti", tanto conscriptos como soldados contratados están entre los cautivos. "También hay información sobre los muertos, whose bodies were not taken away by their comrades during the retreat", se indicó en el comunicado. El proyecto publicó imágenes de drones que supuestamente muestran la captura de más de 30 soldados rusos. Otros videos en las redes sociales también muestran a decenas de soldados rusos rindiéndose en la región de Kursk. El número total de soldados rusos capturados desde la ofensiva ucraniana en la región actualmente es incierto.

12:18 Gazprom: Transito de Gas Funciona Normalmente A Pesar de los Combates en la Region de Kursk

El exportación de gas ruso a través de la región fronteriza de Kursk, atacada por Ucrania, funciona en gran medida normalmente, según Gazprom. Hoy se espera que se transporten alrededor de 37.3 millones de metros cúbicos de gas natural, anunció la compañía en Moscú. Esto es un cinco por ciento menos que el día anterior, informó la agencia de noticias estatal rusa Tass. Las tropas ucranianas han tomado al menos el control parcial de la ciudad de Sudzha durante su incursión a través de la frontera, también capturando una estación de medición de gas clave en ruta hacia Europa Occidental. Desde allí, el tránsito continúa a través de Ucrania y luego a Eslovaquia y Austria. En 2023, a pesar de la guerra en curso, se transportaron 14.6 billones de metros cúbicos de gas natural a la Unión Europea a través de esta ruta.

11:37 Bloguero militar: Rusia pierde 'importante centro logístico' ante Ucrania

La ciudad rusa de Sudzha en la región de Kursk ha sido tomada por los ucranianos, según el bloguero militar pro-ruso Yuri Podolyaka en su canal de Telegram. La ciudad está a nueve kilómetros de la frontera ucraniana. Podolyaka escribe que la ciudad está llena de fuerzas militares ucranianas. "Sudzha básicamente está perdida para nosotros. Este es un importante centro logístico", escribe además. Las fuerzas militares ucranianas se están avanzando hacia el norte en dirección a Lgov. "En general, la situación es difícil y está deteriorándose, aunque el ritmo de la ofensiva ucraniana ha disminuido notablemente".

07:05 Rusia: Destruidos 14 objetos aéreos ucranianos sobre Kursk y BelgorodLas fuerzas de defensa aérea rusa han destruido 14 objetos aéreos no tripulados ucranianos sobre las regiones de Belgorod y Kursk, informó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram. Se abatieron seis drones y cinco misiles más sobre la región de Kursk, según el gobernador de la región, Alexei Smirnov. En la madrugada del 6 de agosto, las fuerzas ucranianas atacaron las áreas fronterizas de la región de Kursk. Según los últimos datos del Estado Mayor ruso, los combates continúan en las áreas fronterizas. Se ha declarado el estado de emergencia en Kursk y se están evacuando a los residentes.

07:32 Medvédev amenaza con escalar la invasión rusa en UcraniaDmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha amenazado con escalar la invasión rusa de Ucrania en respuesta a los avances ucranianos en la región fronteriza rusa de Kursk. El antiguo presidente dijo que la operación militar rusa ya no debería limitarse a asegurar territorios en Ucrania que Rusia considera propios, sino que debería avanzar hacia las ciudades de Odesa, Járkov, Dnipro, Mykolaiv, Kiev y más allá. El ataque solo se detendrá cuando Rusia lo considere ventajoso. Se informa que las tropas ucranianas han avanzado profundamente en territorio ruso en la región, con intensos combates reportados. La región ha sido puesta bajo estado de emergencia.

08:11 Ucrania publica cifras de bajas rusasEl Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevas cifras de bajas rusas en Ucrania. Según los datos, Rusia ha perdido alrededor de 587.510 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, con una pérdida diaria de 1.140 en las últimas 24 horas. Un informe de Kiev también indica que se han destruido dos tanques, 36 sistemas de artillería, 81 drones y un helicóptero. Desde el inicio de la invasión a gran escala, Rusia ha perdido presuntamente un total de 8.431 tanques, 16.487 sistemas de artillería, 366 aviones, 327 helicópteros, 13.293 drones, 28 barcos y un submarino. Las estimaciones occidentales sugieren cifras de bajas más bajas, pero probablemente sean valores mínimos.

08:49 Estonia introduce controles aduaneros reforzados en la frontera con RusiaEslovaquia está introduciendo controles aduaneros completos en su frontera exterior de la UE con Rusia. Esta decisión fue tomada por el gobierno del estado de la OTAN del Báltico al comienzo de agosto. A partir del 8 de agosto, todas las personas que crucen la frontera con Rusia, así como todos los cargamentos, estarán sujetos a controles. Los controles en los cruces fronterizos por carretera y ferrocarril en Narva, Koidula y Luhamaa se introducirán gradualmente. Hasta ahora, los controles a pasajeros y vehículos eran aleatorios y basados en el riesgo. Con el fortalecimiento de los controles, el primer ministro Kristen Michal busca prevenir el tránsito y el transporte de bienes sancionados por la UE a través de Estonia y fortalecer la seguridad del país. La frontera entre Rusia y Estonia tiene una longitud de 294 kilómetros.

09:35 ONU: Rusos torturan al 95% de los prisioneros de guerra ucranianosLos empleados de las colonias penales rusas ya están torturando a los prisioneros de guerra ucranianos durante los interrogatorios iniciales, según Danielle Bell, jefa de la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania (HRMMU), en una entrevista con el broadcaster neerlandés NOS. Dice que la práctica de la tortura es amplia y sistemática en la cautividad rusa. Según Bell, la Federación Rusa ha torturado al 95% de los prisioneros de guerra ucranianos en sus prisiones. Se informa que los prisioneros ucranianos son golpeados con barras y palos de metal, desnudados y sometidos a descargas eléctricas. "Esto es sin duda lo peor que he visto en los 20 años de mi carrera", dice Bell. La información sobre los prisioneros ucranianos en Rusia se recopila principalmente a través de entrevistas con prisioneros ucranianos después de su liberación. Al mismo tiempo, la misión de la ONU tiene acceso directo a los prisioneros rusos y puede evaluar las condiciones en la prisión.

10:18 Kriewald sobre la nueva ofensiva: "Ucranianos avanzan 15 kilómetros en la región de Kursk"El avance del ejército ucraniano en la región rusa de Kursk está causando revuelo en Moscú. Se informa que los soldados ucranianos han avanzado hasta 15 kilómetros, y hay informes de decenas de prisioneros de guerra. La reportera de ntv Nadja Kriewald informa desde Odessa sobre el trasfondo de la situación.

10:48 Rusia: Situación en Kursk después del avance ucraniano "bajo control"Las fuerzas rusas han estado luchando contra las tropas ucranianas infiltradas en la región de Kursk durante tres días consecutivos. La situación está "estabilizada y bajo control", según el vicegobernador de la región fronteriza, según informó la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti. Alrededor de 3.000 personas han sido evacuadas a lugares seguros. Las tropas rusas luchan activamente contra las unidades ucranianas en el distrito de Sudja y las rechazan, según la agencia de noticias TASS citando a las autoridades locales. Cuatro personas han muerto en los ataques ucranianos. El ejército ucraniano aún no ha comentado la ofensiva en Kursk. Varios blogueros militares prorrusos también informan sobre combates en curso.

06:25 Ucrania declara alerta aérea debido a ataque de MiG-31K rusoLa Fuerza Aérea Ucraniana ha declarado una alerta aérea en todo el país. La alerta de amenaza de misiles se atribuye a un avión ruso MiG-31K. El MiG-31K es un avión interceptador de la era soviética llamado así en honor al fabricante de aviones Mikoyan-Gurevich. El MiG-31K puede llevar misiles hipersónicos como el Kh-47M2 Kinzhal.

05:32 ISW: Vehículos blindados ucranianos avistados a diez kilómetros dentro de la frontera rusa en Kursk

Según una evaluación del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las tropas ucranianas han avanzado hasta diez kilómetros en la región rusa de Kursk. Esto se confirmó con imágenes de vehículos blindados detrás de la frontera. Se dice que las fuerzas ucranianas han perforado al menos dos líneas de defensa rusas y una fortaleza. Según una fuente rusa, los ucranianos han capturado 45 kilómetros cuadrados en la región de Kursk desde el inicio de la operación el 6 de agosto, informó el ISW. Las autoridades rusas habían declarado el estado de emergencia en la región al día anterior.

02:30 Ucrania eleva umbral para pena de prisión en casos de hurto menor

El presidente Selenskyj ha firmado una nueva ley que re clasifica el hurto menor como una ofensa administrativa en lugar de un delito. La nueva ley establece el umbral para el hurto menor en alrededor de 67 euros, frente al límite anterior de alrededor de 6,7 euros. El cambio busca evitar condenas de prisión largas por hurtos menores bajo la actual ley marcial, que impone hasta ocho años de prisión por saqueo y hurto. Se dio como ejemplo en el proyecto de ley un caso de robo de pañales en un supermercado de la ciudad ucraniana de Rivne en enero de 2023, valorado en alrededor de 8 euros. El ladrón en ese caso recibió una condena de más de tres años de prisión.

00:27 Klingbeil: El despliegue de misiles de largo alcance de EE. UU. en Alemania es necesario

El líder del SPD, Lars Klingbeil, ha defendido los planes de desplegar armas de alcance estadounidense en Alemania, a pesar de las críticas dentro de su propio partido. "Este despliegue es necesario porque nos ayuda a defendernos en caso de que Rusia decida atacarnos", dijo Klingbeil a la agencia de prensa alemana. Es parte de la disuasión creíble. En la cumbre de la OTAN de julio, la Casa Blanca y el gobierno alemán anunciaron planes para que EE. UU. despliegue sistemas de armas en Alemania a partir de 2026, incluidos misiles Tomahawk, misiles SM-6 y nuevas armas hipersónicas. Algunos miembros del SPD han criticado los planes, con el portavoz del grupo parlamentario Rolf Mützenich advirtiendo sobre el riesgo de escalada militar.

22:38 Activista de derechos humanos Orlov luchará por prisioneros rusos

Oleg Orlov, activista de derechos humanos de Moscú que fue liberado en un canje de prisioneros entre Rusia y los estados occidentales, planea continuar su trabajo abogando por los derechos civiles desde el exilio en Alemania. "Memorial no puede ser destruido", dijo el hombre de 71 años en una conferencia de prensa en el Centro para la Modernidad Liberal en Berlín. Memorial, la organización de derechos humanos que cofundó y que recibió el Premio Nobel de la Paz, aboga por prisioneros políticos en Rusia. Orlov estima que al menos 800 prisioneros políticos siguen siendo retenidos en Rusia, una cifra conservadora. Encuentra su nuevo papel en el exilio desafiante, pero espera poder abogar por la liberación de más prisioneros políticos, incluidos ocho que están gravemente enfermos. "Estábamos muy decepcionados al enterarnos de que estas personas no estaban en la lista", dijo. Memorial continúa operando en Rusia a pesar de la represión y también desde el extranjero.

21:30 ¿No muerto aún? Conocido propagandista ruso heridoEl conocido propagandista ruso Yevgeny Poddubny ha resultado herido en la región de Kursk. El canal de televisión estatal VGTRK informó en Telegram que Poddubny resultó herido en un ataque de un drone ucraniano en la región de Kursk y fue hospitalizado. Antes, numerosos medios de comunicación rusos habían informado sobre la muerte de Poddubny. Yevgeny Poddubny es uno de los "corresponsales de guerra" más famosos de Rusia, con alrededor de 734.000 seguidores en Telegram. La información preliminar sugiere que estaba filmando un informe sobre los combates en la región de Kursk el miércoles.

20:41 Se declara emergencia en la región de KurskSe ha declarado una emergencia en la región rusa de Kursk debido a una ofensiva terrestre ucraniana, anunció el gobernador de la región, Alexei Smirnov, en Telegram. Ucrania ha avanzado profundamente en territorio ruso cerca de Kursk en una contraofensiva. Según el Ministerio de Defensa ruso, la ofensiva comenzó el martes y llegó al noroeste de la ciudad de Sudzha el miércoles.

20:14 Lucha cerca: Rusia refuerza la protección de la central nuclear de KurskDebido al avance de Ucrania en la región fronteriza rusa de Kursk, la Guardia Nacional de Rusia está reforzando la protección de la central nuclear de Kursk. También se han desplegado fuerzas adicionales para combatir unidades de sabotaje y reconocimiento en las regiones de Kursk y Belgorod, informó la agencia. Esto se está haciendo en cooperación con las tropas fronterizas rusas y el ejército. La central nuclear, con cuatro unidades y una capacidad de casi dos gigavatios, se encuentra a unos 60 kilómetros de la frontera ucraniana. Al día anterior, las tropas ucranianas Supported by tanks and artillery crossed the Russian border from the Sumy region near Sudzha. Reports not confirmed suggest they advanced up to 15 kilometers towards the NPP.

19:38 Aumenta el precio del gas natural en Europa hasta su máximo anualEl precio del gas natural en Europa ha alcanzado su nivel más alto del año. El contrato futuro TTF de referencia para la entrega del próximo mes subió un 5,7% a 38,78 euros por megawatio hora (MWh) en Ámsterdam. Los participantes del mercado señalan los ataques de Ucrania en la región rusa de Kursk. Los combates se están produciendo cerca de Sudzha, un punto importante de inyección de gas para los gasoductos hacia Europa Occidental. En este momento, Gazprom informa de suministros de gas normales.

19:08 Ucrania evacúa áreas fronterizas cerca de Kursk, RusiaMientras continúa la lucha en la región rusa de Kursk, las autoridades ucranianas han ordenado la evacuación de más asentamientos en la región vecina de Sumy. Las medidas afectan a 23 asentamientos, dijo el gobernador militar de Sumy, Vladimir Artjuch, en la televisión ucraniana. Alrededor de 6.000 personas, incluidas más de 400 niños y adolescentes, deben ser trasladadas a un lugar seguro desde la zona fronteriza. Al día anterior, las tropas ucranianas lanzaron una ofensiva a través de la frontera entre Ucrania y Rusia hacia la ciudad de Sudzha en la región de Kursk, penetrando varios kilómetros en territorio ruso. Moscú informó sobre alrededor de 1.000 soldados ucranianos equipados con equipo pesado. Kiev aún no ha comentado los hechos. Anteriormente, las autoridades locales habían ordenado evacuaciones de un área dentro de 10 kilómetros de la frontera debido a la bombardeo regular de áreas fronterizas por parte de Rusia.

Puede leer sobre los desarrollos anteriores aquí.

La Embajada de Ucrania en México ha instado a la comunidad internacional a apoyar la detención del presidente ruso Vladimir Putin si participa en operaciones militares fuera de Rusia, citando la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra.

En respuesta a la agresión rusa, las tropas ucranianas han informado operaciones militares dentro de la región rusa de Kursk, lo que ha llevado a la declaración de un estado de emergencia en el área.

Lea también: