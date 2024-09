14:23: El estratega militar elogia la "sabiduría de la decisión del canciller Scholz"

13:52 Instituto de Kiel Advierte: Gasto en Defensa "Completamente Inadecuado"Expertos del Instituto de Economía Mundial de Kiel argumentan que el gasto en defensa del gobierno alemán es "completamente inadecuado" debido a la amenaza que representa Rusia. El instituto explica que a pesar del discurso sobre un "cambio de rumbo", la brecha entre las capacidades militares de Alemania y Rusia sigue aumentando. Los investigadores abogan por un presupuesto de defensa permanente de al menos 100 mil millones de euros. El autor del estudio, Guntram Wolff, comenta: "Rusia se está convirtiendo en una amenaza de seguridad cada vez mayor para la OTAN, mientras que nosotros avanzamos a paso de tortuga en la construcción de la capacidad necesaria para la disuasión". Actualmente, el gobierno alemán lucha por reemplazar las armas enviadas a Ucrania, y las existencias de sistemas de defensa aérea y obuses de artillería están disminuyendo.

12:25 "Diferencia Significativa" entre Putin y LavrovUkrania ha instado repetidamente a la UE y a EE. UU. a permitir el uso de armas en territorio ruso. Ahora, los Países Bajos han dado su aprobación, incluyendo aviones de combate prometidos.

12:59 Ejército Ruso Afirma Captura de Cuatro Poblaciones Más en DonetskEl ejército ruso afirma haber tomado el control de cuatro poblaciones adicionales en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. El Grupo de Fuerzas del Sur capturó Krasnohoriwka y Hryhoriwka, mientras que el Grupo Oriental tomó Wodiane, y el Grupo Central seized Halytsynivka, según el informe del Ministerio de Defensa ruso. Estas declaraciones no pueden ser confirmadas de forma independiente. Los observadores militares ucranianos han marcado tres de las poblaciones afectadas como bajo ocupación rusa, excluyendo Hryhoriwka. Ucrania está bajo una presión intensa en el frente este.

12:20 Moscú Reconoce Solo un Partner para las NegociacionesUna conferencia de paz se llevó a cabo en Suiza en junio sin la participación de Rusia. Ahora, el canciller alemán Olaf Scholz expresa su disposición a negociar con el presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, la reacción del Kremlin sigue sin estar clara. El ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov muestra esfuerzos diplomáticos, pero no con Europa, según el corresponsal de ntv Rainer Munz.

11:50 Kyiv: Rusia Está Cada Vez Más Usando Armas QuímicasLas autoridades ucranianas alegan que las fuerzas rusas en Ucrania están utilizando cada vez más armas químicas. El comando militar ucraniano escribe en Facebook que las fuerzas rusas utilizaron municiones que contienen sustancias químicas y agentes químicos 447 veces en agosto solo, y 4.035 veces entre el 15 de febrero de 2023 y el 24 de agosto de 2024. El comando militar ucraniano afirma además que las tropas del Kremlin están equipando municiones con agentes químicos prohibidos y utilizando compuestos químicos no identificados. Agrega: "Rusia está violando así flagrantemente las reglas de la guerra y descuidando los estándares y compromisos bajo la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenamiento y Uso de Armas Químicas y sobre su Destrucción".

11:19 Oficina Presidencial en Kyiv: Permitir Ataques a Depósitos de Armas Rusas

El jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania destaca la solicitud de su país a sus aliados occidentales para permitir el uso de sus armas contra objetivos en territorio ruso. Andrij Jermak afirma que la capacidad de atacar depósitos de misiles en Rusia es esencial. "La defensa no es la escalada", escribe Jermak en Telegram. "Se trata de utilizar armas occidentales para prevenir el terror". Los países occidentales vacilan en dar a Ucrania permiso para usar las armas que les han proporcionado en territorio ruso, citando preocupaciones sobre ser arrastrados al conflicto.

10:53 Incendios y Lesiones - Rusia Ataca con Decenas de Drones y Dos Misiles

Al menos tres personas resultan heridas, se dañan edificios y se provocan incendios en Ucrania después de los ataques con drones y misiles de Rusia, según las autoridades locales. La defensa aérea derribó 38 de 46 drones rusos sobre 13 regiones durante el ataque nocturno, informó la fuerza aérea en Telegram. Rusia también utilizó dos misiles en su ataque, targeting instalaciones energéticas en ocho regiones ucranianas, informó el ministerio de energía en Kyiv, causando interrupciones en las líneas de alta tensión y subestaciones.

10:27 Fin del Estatus de Modelo a Seguir: La Ombudsperson de Derechos de los Niños de Putin Se Casa con un Oligarca

Maria Lwowa-Belowa, la ombudsperson de derechos de los niños de Rusia, que una vez simbolizó a la mujer rusa, ha perdido su estatus de "modelo a seguir". Se casó con un oligarca, Konstantin Malofeey, con quien mantenía una relación, durante el fin de semana. Malofeey es el fundador de la televisión cristiana Tsargrad TV, ligada al Kremlin, y un firme defensor de la monarquía y la guerra rusa.

09:59 Rusia Informa de una Ola de Ataques Ukrainianos

Una mujer muere en un ataque con drones ucranianos en Moscú, según el gobernador de la región. Los videos muestran explosiones en zonas residenciales. Los informes rusos afirman que se interceptaron 144 drones.

09:32 Con Más de 400 Buques de Guerra: La Flota Rusa Comienza Maniobras

La marina rusa comienza los ejercicios estratégicos "Okean-2024" en various waters of the world's largest country. More than 400 warships, including submarines, and over 90,000 personnel from different fleets will be participating in the exercises until September 16, the defense ministry in Moscow reports. The exercises are taking place in the Pacific, Arctic, Baltic, and Caspian seas, as well as the Mediterranean, where Russia has a base in the Syrian port city of Tartus.

08:43 Shoigu se Opone a Negociaciones con UcraniaRussia no se involucrará en negociaciones con Ucrania hasta que sus tropas se retiren de los territorios rusos, según TASS, que obtuvo esta información del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Previamente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también había descartado la idea de negociaciones.

08:14 Los Aeropuertos de Moscú Reanudan OperacionesRosaviatsiya, la autoridad de aviación de Rusia, anunció a través de Telegram que los aeropuertos de Domodedovo, Sheremetyevo y Vnukovo de Moscú han reanudado sus operaciones. El tráfico aéreo había sido suspendido temporalmente debido a los ataques con drones ucranianos en la región de Moscú.

07:43 Scholz Establece Condiciones para la Participación de Rusia en las Conversaciones de PazEl canciller alemán Olaf Scholz ha conectado la participación de Rusia en una posible cumbre de paz de Ucrania a ciertas condiciones. Hablando en un evento de la SPD el lunes por la noche, Scholz destacó la importancia de explorar estrategias de salida de la situación de guerra paralela al apoyo militar necesario para Ucrania contra el agresor, Rusia. Él expresó su esperanza para otra conferencia de paz, que involucraría a Rusia, similar a la liderada por Ucrania. Sin embargo, señaló que esto no sería posible si la persona invitada continúa diciendo "continuaré atacando". Scholz criticó al presidente ruso Vladimir Putin por declarar su deseo de más territorio ucraniano durante las posibles conversaciones de paz. El canciller subrayó la necesidad de transparencia, firmeza e integridad para garantizar la paz y la seguridad en Europa.

07:18 Fico Acusa al Ejército Ucraniano de Fascismo - Kiev ProtestaUcrania ha expresado su sorpresa ante las acusaciones del primer ministro eslovaco pro-ruso, Robert Fico. Según Reuters, Fico había instado a Kiev a abordar el "fascismo" dentro de su ejército. En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano declaró que los soldados ucranianos estaban protegiendo a sus familias, hogares y tierra, así como a Europa y al mundo libre, contra los invasores rusos marcados con la letra 'Z' - un símbolo de la estética fascista de la Rusia moderna. El ministerio también recordó las pérdidas sufridas por el pueblo ucraniano durante su lucha contra el nazismo en el siglo XX. La acusación de "fascismo" de Fico coincide con la propaganda rusa que etiqueta a la liderazgo ucraniano como nazis. Sin embargo, los partidos de extrema derecha en las elecciones ucranianas de 2019 solo lograron el 2,4% de los votos. El historiador Timothy Snyder, por otro lado, ve claros traits fascistas en el sistema de Putin.

06:56 Gobernador Regional de Rusia Ajusta las Figuras de las VíctimasUn ataque con drone ucraniano en Moscú ha resultado en la muerte de una mujer y tres civiles heridos, según informó el gobernador Andrei Vorobiev en Telegram. Inicialmente, mencionó la muerte de un niño (ver entrada a las 06:02), pero luego retiró esta afirmación. Según Vorobiev, 43 personas están en refugios temporales.

06:25 Greenpeace Investigará los Daños Ambientales por la Invasión Rusa en UcraniaGreenpeace ha reabierto su oficina de Kiev con el objetivo de acelerar los esfuerzos de reconstrucción en Ucrania e investigar los daños ambientales causados por la invasión rusa. Greenpeace está colaborando actualmente con organizaciones ambientales locales y ha prometido utilizar la energía solar y eólica para la reconstrucción de la infraestructura social de Ucrania. Greenpeace ha destacado consistentemente los daños ambientales causados por la invasión rusa en Ucrania, incluyendo situaciones en la planta nuclear ocupada por Rusia en Zaporizhzhia.

06:02 Rusia Confirma la Muerte de un Niño en la Región de Moscú debido a un Ataque con Drone UcranianoDespués de un ataque con drone ucraniano en la región de Moscú, un niño ha fallecido, según informes rusos. El gobernador Andrei Vorobiev, quien compartió esta información en Telegram, reveló que al menos 14 drones ucranianos fueron interceptados en la región de Moscú durante la noche. Uno de estos drones causó un incendio que está siendo apagado por los bomberos. Vorobiev agregó: "Desafortunadamente, un niño de nueve años ha fallecido".

05:31 Ucrania Rechaza el Ataque con Drone en KievLas fuerzas de defensa aérea ucranianas han frustrado un ataque con drone ruso en Kiev, según la administración militar de la capital ucraniana, informado a través de Telegram.

04:36 Rusia: Escombros de Drone Caen en una Instalación de Energía y Combustible en la Región de TulaEscombros de un drone derribado por la defensa aérea rusa sobre la región de Tula han caído en una instalación de energía y combustible, según la agencia de noticias rusa TASS. Las autoridades de Tula informaron que no hubo heridos y que los procesos industriales y la distribución de energía a los consumidores remained unaffected. La situación estaba bajo control.

03:29 Ucrania Lanza un Ataque con Drone sobre MoscúDespués de interceptar dos drones ucranianos sobre el distrito de Domodedovo de Moscú, los servicios de emergencia han sido enviados al lugar del accidente, según anunció el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. No se proporcionó más información sobre los daños o víctimas. El distrito de Domodedovo, a unos 50 kilómetros al sur del Kremlin, alberga uno de los principales aeropuertos de Moscú.

02:17 Defensa Aérea Rusa Intercepta Drone sobre MoscúLas fuerzas de defensa aérea rusa han abordado con éxito un drone que se acercaba a la capital rusa, según informó el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. Los datos preliminares sugieren que no hubo daños o víctimas en el área donde cayeron los escombros, comunicó Sobyanin a través de Telegram. El lado ucraniano aún no ha emitido ningún comunicado al respecto.

00:12 Zelensky Agradece a Suecia por el Nuevo Paquete de Ayuda de DefensaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su gratitud hacia Suecia por un paquete de ayuda militar valorado en aproximadamente $445 millones. Zelensky declaró a través de X que esta ayuda esencial, que incluye sistemas de defensa aérea, armas antitanque y contribuciones financieras para las necesidades inmediatas en Ucrania, fortalecerá nuestras capacidades defensivas. Las fuentes suecas revelaron que el paquete también comprenderá piezas de recambio para los aviones de combate Gripen, potencialmente para futuras entregas de aviones.

22:17 Ministerio de Asuntos Exteriores: Rusia representa una amenaza grave para la paz en el límite oriental de la OTANTras las incursiones de drones en Letonia y Rumanía, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha designado a Rusia, bajo la presidencia de Vladimir Putin, como la "amenaza más sustancial para la paz y la seguridad" que afecta directamente al límite oriental de la OTAN. "Lamentablemente, la Rusia de Putin es actualmente la amenaza más significativa para la paz y la seguridad que afecta directamente al límite oriental de la OTAN", reveló el ministerio en X. "Esta realidad preocupante ha sido subrayada, entre otros incidentes, por las incursiones de drones en Rumanía y Letonia". "Junto con nuestros socios, seguimos firmes en nuestro apoyo", destacó el Ministerio de Asuntos Exteriores, en referencia a los drones. Este fin de semana, tanto miembros de la OTAN como de la UE, Letonia y Rumanía, informaron de incursiones de drones en sus territorios.

21:42 EE. UU. no puede confirmar el suministro de misiles iraníes a RusiaEl gobierno de EE. UU. no puede confirmar los informes que indican que Irán ha transferido misiles balísticos a Rusia, según el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kirby.

21:28 Zelensky insta a acelerar las entregas de armasEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó a las naciones occidentales a acelerar la implementación de los compromisos de ayuda. "El curso del conflicto depende directamente de la eficiencia de la logística en las entregas y del cumplimiento de todos los compromisos de nuestros socios", señaló Zelensky en su discurso de la tarde. Es necesario que los suministros y el equipo lleguen a su destino a tiempo para ser efectivos. "Lo que se necesita en septiembre debe entregarse a nuestras tropas en septiembre".

20:52 Político de la oposición rusa advierte contra permitir a Putin una 'victoria'El destacado figura de la oposición rusa, Vladimir Kara-Mursa, advirtió a Occidente contra permitir al presidente ruso Vladimir Putin una "salida aceptable" del conflicto de Ucrania. "Es fundamental que Vladimir Putin no salga victorioso de la guerra contra Ucrania", dijo Kara-Mursa. "Es esencial que Vladimir Putin no pueda salir de esta guerra en Ucrania con un resultado 'honorable'". Aproximadamente un mes después de su liberación en un canje de prisioneros, Kara-Mursa explicó que comprenden el cansancio sobre el conflicto en las sociedades occidentales. Sin embargo, enfatizó que Putin debe ser derrotado. Además, dijo: "Si, desafortunadamente, el régimen de Putin puede presentar el resultado de esta guerra como un triunfo para sí mismo y mantener el poder, nos enfrentaremos a otro conflicto o catástrofe en los próximos 12 o 18 meses".

La Unión Europea ha mostrado su preocupación por las acciones de Rusia hacia Ucrania, pidiendo una respuesta contundente para proteger su frontera oriental. El Consejo Europeo concluyó en una reunión reciente que Rusia representa una amenaza significativa para la paz en el límite oriental de la OTAN y instó a sus miembros a apoyar a Ucrania en sus esfuerzos de defensa.

Reconociendo la postura de la Unión Europea, el gobierno alemán ha sugerido la posibilidad de mantener conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, los expertos del Instituto Kiel para la Economía Mundial argumentan que el gasto alemán en defensa es "completamente inadequado" frente a esta amenaza, enfatizando la necesidad de un presupuesto de defensa permanente de al menos 100.000 millones de euros para mantener las capacidades disuasorias.

