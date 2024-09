14:04 Inundaciones en Europa: la administración alemana se compromete a prestar ayuda financiera

13:43 Hungría suspende compromisos internacionales: retraso relacionado con inundaciones de OrbánEl primer ministro húngaro, Viktor Orban, ha suspendido todos sus compromisos internacionales debido a las inundaciones destructivas que azotan su país. Anunció esta noticia en una plataforma en línea, stating, "Dado el clima severo y las inundaciones en Hungría, he pospuesto todos mis compromisos internacionales." Orban no proporcionó más detalles. Su discusión programada sobre el programa de presidencia de Hungría en el Consejo de la UE durante seis meses estaba prevista para el Parlamento Europeo en Estrasburgo el miércoles. Orbán suele enfrentar críticas del Parlamento Europeo y la Comisión Europea, a menudo recibiendo comentarios duros.

13:12 Ostrava sumergida: rotura de dique en la tercera ciudad más grande de ChequiaSe han expandido las evacuaciones urgentes en Ostrava, la tercera ciudad más grande de la República Checa, debido a un inminente peligro de inundaciones. El ministro del Medio Ambiente, Petr Hladik, anunció después de una reunión de emergencia que "se han producido múltiples roturas de diques en varios sectores". Algunos residentes fueron rescatados utilizando botes inflables, y se estima que 100 metros cúbicos de agua fluyen a través de estos huecos cada segundo. Se están realizando intentos para llenarlos con piedras. Ostrava, hogar de aproximadamente 285,000 residentes, se encuentra en la confluencia de varios ríos, como el Oder y el Opava. La ciudad industrial y minera está ubicada a unos 280 kilómetros al este de Praga. El viaje en tren a Ostrava y más allá hacia Polonia sigue completamente detenido. Una central eléctrica fue temporalmente cerrada, mientras que en Bohumin cercana se produjeron fallas de energía y red móvil debido a las inundaciones. El suministro de agua se ha interrumpido en varias áreas.

12:33 Registros de lluvias récord en Chequia: Serec ve 420 litros por metro cuadradoLa lluvia de la depresión "Anett" trae lluvias torrenciales: desde el viernes, Serec en la República Checa, cerca de la frontera con Polonia, ha recibido 450 litros por metro cuadrado de lluvia, según el experto en clima de ntv.de, Oliver Scheel. Serec lidera actualmente en las precipitaciones observadas en los últimos días. Ruhpolding/Berchtesgadener Land en Alemania ocupa el segundo lugar con 320 litros en cuatro días, mientras que Scaria y Lilienfeld en Austria registran 364 y 369 litros, respectivamente. En Viena se midieron 279 litros, pero los dispositivos de medición fallaron, lo que resultó en registros inconsistentes. En Polonia, Katowice vio las mayores lluvias, con 200 litros.

12:25 Rumanía: seis muertos en inundaciones de la región de los CárpatosLas lluvias intensas y las inundaciones han causado al menos seis muertos en la región de los Cárpatos de Rumanía, afectando especialmente a regiones como Galati, Vaslui e Iasi. Se han evacuado aproximadamente 300 personas y alrededor de 6,000 casas de campo han sido inundadas. Los fallecidos incluyen principalmente a personas mayores, incluidas dos mujeres de 96 y 86 años. El nivel de alerta de inundación más alto está en vigor hasta mediodía, con aldeas aisladas soportando la mayor parte de las inundaciones. Several hundred firefighters are responding to the situation.

11:59 Inundaciones en Sajonia: Elba supera el segundo nivel de alertaDresden, en Sajonia, continúa experimentando niveles crecientes del río Elba, que han alcanzado los 5,62 metros a la mañana del lunes, según el centro de control de inundaciones del estado. El segundo nivel de alerta de inundación se declaró el domingo por la noche, con el tercer nivel, establecido en seis metros, estimado para ser superado temprano el martes por la tarde. El punto máximo previsto del Elba en Dresden podría ocurrir el miércoles por la tarde. En Schöna, en la frontera con Chequia, el tercer nivel de alerta está activo con un nivel de Elba de 6,13 metros. Sin embargo, el centro de control de inundaciones espera que los niveles de agua disminuyan en Görlitz en la Neiße. La cresta de la inundación, el punto más alto de una inundación, es una fuente de preocupación.

11:33 Austria reporta dos muertes más por inundacionesDos personas más han perdido la vida en Austria como resultado de las inundaciones, según informó la policía. Un hombre de 70 años y un hombre de 80 años fallecieron dentro de sus hogares en las comunidades de Baja Austria. El domingo, un bombero falleció trágicamente mientras intentaba drenar el agua de un sótano. Debido a las lluvias persistentes, se están implementando medidas excepcionales en el este de Austria. Alrededor de 1.800 estructuras han sido evacuadas, mientras que numerous roads have been closed due to flooding.

11:01 Wroclaw emite alerta de inundaciónDespués de mal tiempo y inundaciones en el suroeste de Polonia, Wroclaw (Breslau) en Baja Silesia, ubicada en el río Oder, se prepara para una ola de inundación entrante. El alcalde Jacek Sutryk ha emitido una alerta de inundación para la ciudad. Esto incluye el monitoreo de diques las 24 horas, control y protección de canales y el cierre de cruces de diques, según detalló Sutryk en una publicación de Facebook. La ola de inundación se espera que llegue a Wroclaw el miércoles. Las previsiones anteriores que proyectaban que Wroclaw no estaría tan afectada han sido revisadas. Aunque se espera que la inundación no alcance la altura de la inundación del Oder de 1997, que inundó un tercio de la ciudad, Sutryk destaca la infraestructura mejorada de la ciudad, que incluye nuevos diques, depósitos de retención y polders. Espera que el agua no entre en la ciudad.

10:35 Gobernador Austriaco sobre la Situación de las Inundaciones: "Aún Crítica" A pesar de un breve respiro en las lluvias, la situación de las inundaciones en el este de Austria sigue siendo muy preocupante. La gobernadora de Baja Austria, Johanna Mikl-Leitner, afirma: "No ha terminado, sigue siendo crítica, sigue siendo dramática". El lunes, se podrían registrar hasta 80 litros de lluvia por metro cuadrado en algunas regiones. Ahora, una de las principales preocupaciones son las presas. Las autoridades advierten sobre un alto riesgo de rotura de presas. La vida en las áreas públicas está practically paralizada. Se han cerrado más de 200 carreteras en Baja Austria, se han evacuado casi 1.800 edificios y muchos estudiantes y niños de guardería están quedándose en casa, agrega Mikl-Leitner. Alrededor de 3.500 hogares actualmente están sin electricidad. El alcance de los daños aún está por estimarse. "Los afectados por las inundaciones recibirán ayuda", promete la gobernadora. En los últimos días, se han registrado hasta 370 litros de lluvia por metro cuadrado en algunas regiones de Baja Austria, significativamente más que la cantidad promedio mensual.

10:10 Niveles del Elba en Aumento: Se Approxima el Nivel de Alarma Tres Los niveles del río Elba en Sajonia siguen aumentando. Para la mañana, el valor en Dresde es de 5.54 metros. Se prevé que se superará la marca de seis metros más tarde en el día, lo que activaría el tercer nivel de alarma, el segundo más alto. En este nivel, se vuelve posible la inundación de áreas urbanas. El nivel tres ya se ha alcanzado en la estación de medición en Schöna en el Elba cerca de la frontera checa, donde el nivel del agua era de 6.09 metros. El Lausitzer Neiße en la frontera con Polonia enfrenta el mismo problema, con un nivel de agua de 5.56 metros, a solo unos pocos centímetros del nivel cuatro. Para garantizar la seguridad, se ha cerrado un tramo de la carretera federal B99 en Görlitz. En la B99, el nivel de advertencia 3 es de 4.80 metros.

09:49 Ola de Inundaciones en República Checa: Primera Muerte Confirmada Se ha registrado la primera muerte confirmada en las inundaciones de la República Checa. Las autoridades informan sobre al menos siete personas desaparecidas. Un hombre falleció en el pequeño río Krasovka en el distrito de Bruntal en la parte este de Moravia-Silesia, según confirmó el presidente de la policía Martin Vondrasek en la radio pública. Entre los desaparecidos hay tres personas que fueron arrastradas en un automóvil por un río desbocado cerca de Jeseník en los montes Hrubý Jeseník. No se ha encontrado rastro del vehículo. Otros fueron arrastrados a diferentes cursos de agua, incluyendo el río Otava. También falta una persona de un hogar de cuidado para ancianos en la frontera con Polonia. El primer ministro checo Petr Fiala se refiere a esto como una "inundación centenario" - una inundación que ocurre estadísticamente una vez cada siglo en el mismo lugar. Se han informado muertes relacionadas con inundaciones en otros países de la UE (ver entrada 06:40): un bombero falleció en Austria, un hombre en Polonia y seis personas en Rumania.

09:17 Mujer Checa Cayó al Río Neiße después de Ver Nivel de Agua en Goerlitz En Goerlitz, una mujer resbaló mientras examinaba el nivel del agua en el río Neiße y cayó al agua. Los informes iniciales de la policía mencionan que el incidente ocurrió en el borde del agua cerca del Parkhotel Merkur. Fue arrastrada aproximadamente 700 metros río abajo antes de poder salir cerca de la presa de Vierradmühle. Actualmente, se encuentra siendo tratada en un hospital por hipotermia.

09:00 THW se Prepar para Operaciones a Gran Escala en Elba y Oder La Agencia Federal Alemana de Asistencia Técnica (THW) se está preparando para posibles inundaciones en el este de Alemania. El jefe del departamento del THW, Fritz-Helge Voss, comenta en el magazine matutino de ZDF: "Estamos preparados para desplegar equipos más grandes en los ríos Elba y Oder si es necesario". Voss aconseja a los residentes en las áreas afectadas que preparen un pequeño kit de emergencia. Voss señala que Alemania ha tenido suerte hasta ahora, pero los ríos Elba, Neiße y Oder podrían inundarse más tarde esta semana. Durante el fin de semana, el THW tuvo alrededor de 140 personal desplegado en Baviera y Sajonia, incluyendo en el puente Carolabrucke derrumbado en Dresde. Voss advierte que esta es la cuarta incidente de inundaciones importante en Alemania este año, instando a todos a estar preparados e invertir en equipos. "En esencia, son costos de adaptación al clima", dice.

08:43 Gabinete Polaco Considera Declarar Estado de Desastre En respuesta a las graves inundaciones en el suroeste de Polonia, el primer ministro Donald Tusk ha convocado una reunión del gabinete de emergencia el lunes por la mañana. Tusk ha elaborado un decreto declarando un estado de desastre, que el gabinete debe ratificar. Las lluvias persistentes en el suroeste de Polonia, frontera con la República Checa, han causado que el río Glatzer Neiße, afluente del Oder, se desborde. Durante la noche, la ciudad de Nysa en la región de Opole fue especialmente afectada, con agua del río inundando la sala de emergencias del hospital local. Un total de 33 pacientes, incluyendo niños y mujeres embarazadas, fueron evacuados en bote.

08:15 Baviera: Llovizna Fresca y Aumento de Niveles de Agua PronosticadoLa situación de las inundaciones en Baviera sigue siendo precaria en ciertas regiones, ya que se espera más lluvia. No ha habido mejoras significativas desde ayer, según confirmaron las autoridades locales. El Servicio de Información de Niveles Altos (HNI) proyecta otro aumento en los niveles de agua con el inicio lluvioso de esta semana. El HNI espera un aumento en los niveles de agua del Danubio en Passau, el Vils en Vilshofen y el Isar en Múnich. Se esperan mejoras a partir del miércoles. Hasta el martes, el Servicio Meteorológico Alemán (DWS) pronostica lluvia ininterrumpida desde los Alpes hasta las tierras bajas, con cantidades estimadas de 40 a 70 litros por metro cuadrado, aumentando a 90 litros en áreas estancadas.

07:32 República Checa: Sin Alivio – Los Niveles de Agua Siguen SubiendoLas áreas inundadas en la República Checa aún no muestran signos de alivio. La ola de inundaciones en el río March (Morava) ha alcanzado Litovel, aproximadamente a 200 km al este de Praga. Enteras calles están sumergidas, según informó la agencia CTK. Las autoridades de la ciudad, hogar de casi 10,000 habitantes, instan a los ciudadanos a no obstruir los servicios de emergencia. "En las próximas horas, esperamos un aumento adicional en el nivel de agua del río", advierte el alcalde a través de las redes sociales.

07:03 Rotura de Presa: Inundaciones Catastróficas en PoloniaLos temores aumentan en Polonia a medida que las inundaciones destructivas se dirigen hacia la región de Glatzer Neiße. Grabaciones de video muestran la furia de las aguas de la inundación.

06:40 Inundaciones Europeas: Mortandad en Polonia y RumaniaPolonia y la República Checa luchan contra el impacto de una inundación centenario, mientras que Baja Austria sigue crítica después de fuertes lluvias. Al menos ocho personas han perdido la vida debido a las inundaciones en varios países de la UE: un bombero en Austria, un hombre en Polonia y seis personas en Rumania.

06:12 Evacuaciones Forzadas por Inundaciones en República ChecaDurante las peores tormentas en décadas, las aguas de las inundaciones cubrieron ciudades enteras como Jeseník en los Montes Jeseníky y Krnov en la frontera con Polonia. En Jeseník, los servicios de rescate tuvieron que salvar a cientos de personas utilizando botes y helicópteros. Después de que las aguas de las inundaciones disminuyeron, persistió la amenaza de aludes en numerosos lugares.

05:49 Pasajeros de Crucero Atrapados en VienaDebido a los niveles de agua aumentados en el Danubio causados por lluvias extensas, más de 100 pasajeros de un crucero fluvial suizo se encuentran atrapados en Viena. El "Thurgau Prestige" está actualmente amarrado a la orilla y a los pasajeros no se les permite desembarcar ya que el pasarela al muelle está inundada. Según informes de los medios, otros barcos de crucero también están atrapados en Viena. Thurgau Travel aclara que las autoridades locales decidirán cuándo los pasajeros podrán desembarcar, y según los testimonios de los pasajeros, se les ha informado que deben permanecer en el barco al menos hasta el martes. El "Thurgau Prestige" estaba programado para navegar desde Linz a Budapest y vuelta, pero ahora está atascado en Viena.

